Silviu Predoiu anunță câștigătorul surpriză al Summit-ului din Alaska: NU e Trump, nici Putin
Stiripesurse.ro, 17 august 2025 16:30
Fostul șef al Serviciului Român de Informații, Silviu Predoiu, anunță câștigătorul surpriză al Summit-ului din Alaska. Nu e nici Donald Trump, nici Vladimir Putin și dacă discuțiile nu au adus încă pacea, au realizat ceva esențial pentru încheierea războiului. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
16:40
Groază la un centru maternal: o femeie a fost atacată cu cuțitul de fostul concubin și este în stare gravă. Statul eșuează din nou în apărarea femeilor # Stiripesurse.ro
Momente de teroare într-un centru maternal din Călăraşi, duminică, când o femeie a fost înjunghiată de fostul concubin, într-o scenă cutremurătoare care a zguduit comunitatea. Citește mai departe...
Acum 10 minute
16:30
Silviu Predoiu anunță câștigătorul surpriză al Summit-ului din Alaska: NU e Trump, nici Putin # Stiripesurse.ro
Fostul șef al Serviciului Român de Informații, Silviu Predoiu, anunță câștigătorul surpriză al Summit-ului din Alaska. Nu e nici Donald Trump, nici Vladimir Putin și dacă discuțiile nu au adus încă pacea, au realizat ceva esențial pentru încheierea războiului. Citește mai departe...
Acum 30 minute
16:20
Alertă COD ROȘU - ANM a emis avertizări de furtună și grindină în mai multe județe - LIVE # Stiripesurse.ro
UPDATE ora 16.08 - Cod portocaliu în județele Cluj și Bistrița-Năsăud Tipul mesajului : Avertizare nowcastingSursa : Administrația Națională de MeteorologieCOD : PORTOCALIUData emiterii : 17-08-2025 ora 16:08Nr. Citește mai departe...
16:10
VIDEO Imaginile momentului. Nicușor Dan, primit cu pâine și sare la Mănăstirea Arsenie Boca # Stiripesurse.ro
Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei. Președintele României și-a purtat fiul cel mic în spate pe tot traseul. La sosire a fost întâmpinat de stareț. Citește mai departe...
Acum o oră
16:00
Ministerul Mediului mobilizează echipe pentru situații critice din cauza alertelor meteo de cod portocaliu și galben # Stiripesurse.ro
O ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență al Ministerului Mediului a avut loc duminică, ca urmare a avertizărilor și atenționărilor meteorologice Cod portocaliu și Cod galben transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vizând Citește mai departe...
16:00
Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei # Stiripesurse.ro
Pilotul spaniol Maverick Vinales, care s-a retras de la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP din acest weekend, nu va participa nici la următoarea cursă din Ungaria.Pilotul spaniol de la KTM-Tech3 suferă încă de pe urma unei operaţii la umărul stâng, scrie news.ro. Citește mai departe...
16:00
Portarul brazilian Fabio, recent semifinalist al Cupei Mondiale a Cluburilor, la vârsta de 44 de ani, a egalat sâmbătă recordul de meciuri de fotbal disputate de un jucător profesionist, deţinut de fostul goalkeeper englez Peter Shlton, cu 1. Citește mai departe...
15:40
'Declarații hazardate' - Daniel Zamfir îl desființează pe premierul Ilie Bolojan după ultimele delarații # Stiripesurse.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir îl atacă pe Ilie Bolojan. Politicianul crede că mesajele transmise de premier în spațiul public pot dăuna grav României, fiind principalele motive pentru intrarea în recesiune. Citește mai departe...
Acum 2 ore
15:30
VIDEO. Gest rușinos la meciul Ungaria - România. Fanii maghiari ne-au huiduit imnul și steagul # Stiripesurse.ro
Un nou scandal în sport. România și Ungaria s-au întâlnit în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Meciul disputat la Szolnok, în arena Tiszaliget City Sports Hall, nu a fost lipsit de incidente. Citește mai departe...
15:30
Madonna a sărbătorit împlinirea a 67 de ani urmărind o renumită cursă de cai din Italia # Stiripesurse.ro
Legenda pop Madonna şi-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Toscana, Italia, la un festival de curse de cai vechi de secole. Citește mai departe...
15:30
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # Stiripesurse.ro
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C. Citește mai departe...
15:10
Dan Voiculescu, radiografie sumbră a economiei: Estimez că este posibil ca inflația să determine creșterea dobânzilor la peste 12% # Stiripesurse.ro
Urmează o perioadă extrem de dură din punct de vedere economic, spune Dan Voiculescu, care face o serie de previziuni privind indicatorii macroeconomici. România trebuie să se pregătească, în fața scăderii consumului și creșterii ratei șomajului și a dobânzilor. Citește mai departe...
15:10
Medicamentul pentru slăbit al celor de la Novo Nordisk a primit aprobare accelerată în SUA # Stiripesurse.ro
Novo Nordisk a anunţat că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în greutate, Wegovy, în tratamentul bolii hepatice metabolice cunoscută sub numele de steatohepatită asociată Citește mai departe...
15:00
Italianca Angelica Raggi a cucerit titlul la turneul ITF de la Otopeni (W15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari şi organizat de Andrei Pavel, duminică, după ce a învins-o în finală pe jucătoarea spaniolă, Cristina Diaz Adrover, principala favorită, cu 6-2, 6-2. Citește mai departe...
14:50
A fost stabilită data: momentul în care Trump vrea să se vadă cu Putin și Zelenski (surse) # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski vineri, 22 august, informează, pe surse, publicația Axios (citând două surse) și CNN. Citește mai departe...
14:40
Noi probleme pentru Andrew Tate - Poliția britanică i-a confiscat avansul plătit pentru un bolid Aston Martin # Stiripesurse.ro
Poliția din Devon și Cornwall i-a confiscat lui Andrew Tate suma totală de 180.000 de lire sterline din cauza unui avans pe care l-a plătit pentru un bolid Aston Martin. Citește mai departe...
14:40
Hamas a anunțat duminică că nu este de acord cu planurile anunțate de Israel de relocare a în zone „sigure” din sudul enclavei, anunță Reuters, relatează Mediafax. Citește mai departe...
Acum 4 ore
14:30
VIDEO 'Coridorul Trump': Iranul respinge desfăşurarea de forţe străine în Caucazul de Sud # Stiripesurse.ro
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului "coridor Trump", convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană, transmite Citește mai departe...
14:10
VIDEO Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. Doi spectatori au fost loviți de o roată care s-a desprins dintr-un bolid # Stiripesurse.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Citește mai departe...
14:00
Dai în chirie o proprietate? Acum ești obligat să ai aparat de marcat și să emiți bon fiscal (modificare importantă în sistem) # Stiripesurse.ro
Proiectul de lege care vizează noile taxe (din pachetul 2) a fost făcut recent public. O parte din măsuri îi vizează pe cei care au închiriat diverse imobile. Citește mai departe...
13:40
Au început ploile - ANM a emis avertizări de furtună și grindină în mai multe județe # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă imediată, vizând județele Arad, Timiș și Maramureș. Citește mai departe...
13:30
A treia zi de intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu de fond forestier care afectează o suprafaţă de trei hectare # Stiripesurse.ro
Pompierii din judeţul Vâlcea intervin, duminică, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea unui incendiu forestier care s-a extins pe trei hectare, în zona localităţii Mălaia. Citește mai departe...
13:20
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, va participa la întrevederea președintelui american Donald Trump cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski.„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Citește mai departe...
13:10
Nicușor Dan e atacat indirect din PNL pe tema prezenței României la negocierile privind Ucraina # Stiripesurse.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a declarat deputatul PNL Ionuţ Stroe într-o postare pe pagina de Facebook, Citește mai departe...
13:10
Cel puţin opt persoane au murit şi alte patru sunt date dispărute în urma unei inundaţii produse sâmbătă seara în regiunea autonomă Mongolia Interioară, în nordul Chinei, a relatat duminică media de stat, citată de Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
12:50
VIDEO Bolojan anunță încă aproape un an de austeritate. Ce se întâmplă cu Anghel Saligny # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile de corecție bugetară vor fi finalize spre finalului anului sau începutul anului următor, urmând să înceapă planurile de reconstrucție economică. Citește mai departe...
12:50
FC Barcelona a învins Mallorca, scor 3-0, dar Flick este nemulţumit: Nu mi-a plăcut meciul # Stiripesurse.ro
FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonaşe roşii pentru insulari în prima repriză. Citește mai departe...
12:40
VIDEO Dan Negru, la mormântul mamei părintelui Arsenie Boca. Misterul din ziua înmormântării # Stiripesurse.ro
Dan Negru le arată fanilor săi din mediul online aproape zilnic diferite locuri prin care cutreieră. În urmă cu două zile, prezentatorul TV a descoperit mormântul mamei lui Arsenie Boca. De moartea acesteia se leagă și o legendă. Citește mai departe...
Acum 6 ore
12:20
Anchetă a Poliţiei, după ce un bărbat a fost văzut aruncându-se într-un râu. A fost scos mort din apă # Stiripesurse.ro
Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă. Citește mai departe...
12:20
Anamaria Gavrilă: 'Astăzi aflu că mamei mele ANAF-ul i-a furat sume consistente de bani din contul unde primește pensia' # Stiripesurse.ro
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, vrea să modifice legea care privește încasare de taxe pe venit. Totul a început - după cum spune ea - după ce ANAF i-ar fi „furat” bani din cont mamei sale.„Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă suprindă un alt abuz al ANAF-ului. Citește mai departe...
12:10
A încetat din viaţă Pippo Baudo, prezentatorul care a făcut istorie în televiziunea italiană. Mesajul Giorgiei Meloni # Stiripesurse.ro
Pippo Baudo, unul din cei mai celebri şi importanţi prezentatori din istoria televiziunii italiene, care începând din anii '60 a fost o figură cheie a culturii populare din Italia participând la cele mai importante programe de televiziune şi la 13 ediţii ale Festivalului de la San Remo, Citește mai departe...
12:10
Semnal interesant după întâlnirea Trump-Putin: Lavrov a discutat cu doi omologi din NATO # Stiripesurse.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova, Citește mai departe...
11:50
Ministrul Educaţiei, promisiune pentru profesori: După sau în timp ce trecem de această criză eliminăm din măsurile temporare de austeritate # Stiripesurse.ro
Daniel David susține, referindu-se la măsurile dure care vizează domeniul educaţiei și care au provocat nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca după o perioadă să elimine din măsurile temporare de austeritate. Citește mai departe...
11:50
Jandarmeria Capitalei au anunțat măsurile de ordine pentru mediul FC Rapid - FCSB, care se desfășoară duminică de la 21:30 pe Arena Națională.Conform Jandarmeriei, suporterii FC Rapid vor avea acces prin bd. Pierre de Coubertin și str. Citește mai departe...
11:50
Teribilism pe șosea. Un șofer a fost prins conducând cu 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj # Stiripesurse.ro
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză. Citește mai departe...
11:40
FOTO Președintele e în concediu pe plaiuri natale - Nicușor Dan, în vizită la o bază Salvamont # Stiripesurse.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Citește mai departe...
11:20
Administrația Prezidențială confirmă: Nicușor Dan participă la discuțiile liderilor europeni după summitul Trump-Putin # Stiripesurse.ro
Președintele Nicușor Dan va participa, duminică, în format videoconferință, la reuniunea internațională „Coaliția de Voință”, anunță Administrația Prezidențială. Citește mai departe...
11:20
VIDEO Premierul amenință partidele politice în privința măsurilor fiscale: 'Nu există altă soluție!' # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că măsurile fiscale nu sunt luate din plăcere, ci din necesitate. El face apel la partidele politice să dea dovadă de unitate pe acest subiect. Citește mai departe...
11:10
VIDEO Leo Messi a făcut spectacol la revenirea pe teren. Gol și pasă de gol pentru Inter Miami în meciul cu Los Angeles Galaxy # Stiripesurse.ro
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Leo Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. Intrat la pauză, „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist. Citește mai departe...
11:10
Forțele armate ucrainene se laudă că au strâpuns linia frontului și îl sfidează pe Vladimir Putin # Stiripesurse.ro
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, anunţă kyivindependent.com, relatează News.ro.Momentul are loc la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de terenuri” în Ucraina. Citește mai departe...
10:50
Un cutremur slab a avut loc în urmă cu puțin timp în România, mai exact în zona Vrancea. „În ziua de 17 August 2025, la ora 10:01:24 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 121.3 km. Citește mai departe...
10:40
Fost acționar la Dinamo și Craiova vrea la Primăria Capitalei. Atac dur la adresa lui Nicușor Dan # Stiripesurse.ro
Gigi Neţoiu, fost acţionar al echipelor Universitatea Craiova şi Dinamo, a anunțat că vrea să fie primarul capitalei. Citește mai departe...
Acum 8 ore
10:30
Alertă Meteo - Cod portocaliu și cod galben de furtună în mare parte din țară, în următoarele două zile (Hartă) # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineață, mai multe atenționări și avertizări de instabilitate atmosferică și caniculă, valabile începând de astăzi, 17 august, și până luni seară, 18 august. Citește mai departe...
10:10
Armata israeliană a declarat duminică că a vizat o infrastructură energetică utilizată de rebelii Houthi la sud de capitala Yemenului, Sanaa, ca răspuns la atacurile grupării împotriva Israelului, relatează Reuters, conform Mediafax. Citește mai departe...
10:10
Summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurat vineri în Alaska, nu a dus la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, relatează News.ro. Citește mai departe...
09:50
Cecenul Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie, după ce l-a învins pe Dricus De Plessis în gala de la Chicago # Stiripesurse.ro
Cecenul Khamzat Chimaev este noul campion la categoria 84 kg, după ce l-a dominat pe Dricus De Plessis la UFC 319, sâmbătă seara, la Chicago. Citește mai departe...
09:50
Unsprezece persoane, între care nouă copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei, recuperate duminică dimineaţă de salvamontişti # Stiripesurse.ro
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat cele unsprezece persoane, între care nouă copii, care se rătăciseră sâmbătă seară, în Munţii Rodnei. Operaţiunea de salvare, care a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului, s-a încheiat duminică, în jurul orei 3. Citește mai departe...
09:50
Piperea, după declarațiile de la Guvern și BNR: Lipsa banilor pentru salarii ar fi un tsunami economic și social # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, avocat și profesor de drept comercial, explică într-o postare pe Facebook efectele devastatoare ale situației în care România s-ar confrunta, în a doua parte a anului, cu o criză bugetară de proporții. Citește mai departe...
09:40
Modificare crucială pentru pacienții refuzați în spitale: pot raporta astfel de cazuri direct la minister # Stiripesurse.ro
Pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online disponibil pe site-ul ministerului Sănătății, transmite ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Citește mai departe...
09:20
Denzel Washington, declarație de credință: 'N-am nevoi de followers, eu îl urmez pe Dumnezeu!' # Stiripesurse.ro
Denzel Washington este de două ori câştigător al premiului Oscar şi unul dintre cei mai aclamaţi actori ai generaţiei sale, dar continuă să împărtăşească faptul că nu este prea preocupat de opiniile altor oameni, relatează News.ro. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.