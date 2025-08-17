Anca Todoni a pierdut finala turneului ITF de la Saskatoon în fața numărului 227 mondial

13:30

Rapid - FCSB, derby-ul rundei cu numărul 6 din Superliga, se va juca cu aproximativ 25.000 de spectatori în tribune.Meciul din această seară se va disputa cu o asistență mai mică decât ultimul meci dintre cele două care s-a jucat pe Arena Națională cu Rapid gazdă. În luna martie, cele două remizau cu scorul de 0-0 în fața a aproximativ 30.000 de spectatori.22.000 de bilete vândute la Rapid - FCSBPână în ziua meciului, cei de la Rapid vânduseră peste 22. ...