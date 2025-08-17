Koljic, după ce i-a dat două goluri FCSB-ului: „L-am prins pe picior greșit!”
Gazeta Sporturilor, 18 august 2025 00:10
Rapid - FCSB 2-2. Elvir Koljic (30 de ani), atacantul giuleștenilor, a oferit prima reacție după egalul smuls pe final de meci. Bosniacul a marcat o „dublă” și a salvat un punct pentru trupa lui Gâlcă.La final, Koljic a explicat cum a înscris primul gol, un câlcâi de excepție, care l-a luat prin surprindere pe Ștefan Târnovanu, portarul campioanei României. ...
Gigi Becali și-a desființat un jucător în direct după Rapid - FCSB 2-2: „Am sunat și am dat ordin! A dat în bătaie de joc” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (66 de ani), finanțatorul FCSB, l-a criticat dur pe Florin Tănase (30 de ani) în urma remizei cu Rapid din etapa 6 din Superliga, scor 2-2.Finanțatorul campioanei en-titre s-a declarat nemulțumit de atitudinea decarului în teren și a dezvăluit că a dat ordin ca acesta să nu mai execute niciodată vreo lovitură liberă. De asemenea, Becali a anunțat că va purta o discuție cu fotbalistul în urma acestui meci. ...
„De 11 luni, mă chinui zilnic” » A marcat în Rapid - FCSB și explică prin ce a trecut: „Credeați că am uitat fotbalul?” # Gazeta Sporturilor
Mihai Lixandru, 24 de ani, a comentat remiza cu Rapid. FCSB a condus cu 2-0, cu Lixandru marcatorul primului gol, dar s-a văzut egalată după o prăbușire pe final.În numele vestiarului, Lixandru s-a declarat alături de Siyabonga Ngezana, fundașul găsit vinovat de Marius Baciu la ambele goluri ale Rapidului.„Este un jucător foarte important pentru noi și suntem alături de el, gestionăm împreună această greșeală și mergem mai departe. ...
„Am plecat la vestiar” » De ce nu a văzut Florin Tănase finalul derby-ului cu Rapid # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase (30 de ani), „decarul” celor de la FCSB, a dezvăluit faptul că simțea revenirea celor de la Rapid, în remiza din etapa 6 din Superliga, scor 2-2.Campioana en-titre a început foarte bine derby-ul și a deschis scorul încă din minutul 7, prin Lixandru. Intrat pe teren la pauză, Daniel Bîrligea a dublat avantajul echipei în minutul 61, însă Elvir Koljic cu o „dublă”, în minutele 83 și 90+2, a obținut un punct nesperat pentru Rapid. ...
Rapid - FCSB 2-2. Derby nebun în etapa 6 din Superliga! Partida de pe Arena Națională a avut o desfășurare incredibilă. Campioana a condus cu 2-0, însă giuleștenii au marcat de două ori în ultimele 10 minute și au obținut un punct nesperat.Reporterii Gazetei Sporturilor au surprins ce s-a întâmplat pe teren, imediat după derby. ...
Discurs nemaivăzut după Rapid - FCSB: „S-a lovit la cap și i s-a tăiat filmul! Proști!” # Gazeta Sporturilor
Marius Baciu, 50 de ani, fost fundaș al Stelei, a fost autorul unui discurs nemaivăzut după Rapid - FCSB 2-2, meci în care gazdele de pe hârtie au fost conduse cu două goluri, dar au egalat nesperat printr-o „dublă” a lui Elvir Koljic.Baciu i-a pus ambele goluri rapidiste pe „nota de plată” a lui Siyabonga Ngezana. La primul, fundașul sud-african a fost dat la o parte de Koljic, care și-a făcut loc pentru a finaliza cu călcâiul. ...
10 concluzii, „la cald”, imediat după Rapid - FCSB 2-2, derby-ul rundei cu numărul 6 din Superliga.1. Rapid - FCSB a fost salvat de partea secundă, gazdele de Koljic și Ngezana, campioana înecată de un final șocant. Raportul ocaziilor - 6-6. Rezultatul - echitabil.2. E dizgrațios cum a început derby-ul, o echipă întreagă supusă galeriei și obligată să înjure. Ziua lui Pancu nu e motiv de sărbătoare, ci prilej să-i „dăm ... lui Steaua”. ...
Rapid a obținut un punct datorită unei mari gafe! Filmul unei decizii de neînțeles # Gazeta Sporturilor
Ce gafă a făcut Siyabonga Ngezana în Rapid - FCSB! În minutul 90+2, a pierdut mingea în apropierea careului advers, iar giuleștenii au profitat, marcând golul de 2-2!FCSB a condus-o pe Rapid cu 2-0 și părea că se îndreaptă către o victorie liniștită. Campioana a trecut chiar la un pas de 3-0, Ngezana lovind bara transversală dintr-o lovitură de cap. Dacă la acea fază nu a marcat, Ngezana tot a reușit să-și treacă în cont o contribuție importantă pe tabelă. ...
Brigada Radicals '97, parte a galeriei Rapidului, nu a putut introduce pe stadion unul dintre bannerele pe care le pregătise pentru derby-ul cu FCSB.Mesajul scris pe bucata de pânză făcea o trimitere la recentul scandal din Superligă, care le-a avut pe FCSB, LPF și Rapid ca protagoniste:„Cum să nu fie Rapidul nostru furat / Când Gino face potecă la palat?!?!”. ...
23:20
Konyaspor, formația lui Marius Ștefănescu (27 de ani), a învins-o categoric pe teren propriu pe Gaziantep, echipa la care evoluează românii Alexandru Maxim (35 de ani) și Deian Sorescu (27 de ani), scor 3-0, în etapa 2 din campionatul Turciei.Dacă Ștefănescu a început meciul pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren în minutul 87, Maxim a jucat 79 de minute pentru Gaziantep, în timp ce Sorescu a fost integralist. ...
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor # Gazeta Sporturilor
Laura Vicol (50 de ani), fostă președinte a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, implicată în „scandalul Nordis”, a asistat la derby-ul dintre Rapid și FCSB disputat pe Arena Națională, aceasta fiind o cunoscută susținătoare a campioanei en-titre din Superliga.În octombrie 2024, atenția publică din România era acaparată de investigația Recorder cu privire la Nordis Group. ...
Rapid - FCSB 0-1 (pauză). Marian Iancu (60 de ani), fost finanțator la Poli Timișoara și rapidist declarat, a comentat la GSP Live Special deznodământul primei reprize din derby. Mihai Lixandru (24 de ani) a marcat unicul gol al primului act de pe Arena Națională.Iancu a fost nemulțumit de prestația formației antrenate de Costel Gâlcă (53 de ani) și l-a criticat pe Antoine Baroan (25 de ani), vârful giuleștenilor. ...
Anca Todoni a pierdut finala turneului ITF de la Saskatoon în fața numărului 227 mondial # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Anca Todoni (20 de ani, locul 115 WTA) a fost învinsă în finala turneului ITF de la Saskatoon (Canada), cu premii de 40.000 de dolari, de nipona Himeno Sakatsume (24 de ani, numărul 227 WTA), 7-6 (1), 6-3.Anca Todoni a întors pentru o scurtă incursiune în circuitul ITF, după ce întreg sezonul a participat în turnee WTA sau WTA challenger. ...
„Imnul Golanilor”, torțe, rasism și înjurături » Cum a arătat debutul meciului Rapid - FCSB # Gazeta Sporturilor
Startul meciului Rapid – FCSB, derby-ul etapei a 6-a a Superligii, a produs momente inedite, dar și scandaloase.Duelul dintre cele două rivale nu s-a dat doar pe gazonul Arenei Naționale, ci și în tribune, acolo unde ultrașii celor două echipe s-au întrecut nu doar în a-și încuraja propria echipă, ci și în derapaje.1. Costel Gâlcă, menajat de galeria FCSBCând crainicul Rapidului a citit jucătorii de la FCSB, ultrașii giuleșteni au înjurat după fiecare nume. ...
Basarab Panduru l-a făcut PRAF pe fotbalistul din Superliga: „Dacă ți-e frică, lasă-te!” # Gazeta Sporturilor
Basarab Panduru (55 de ani) a vorbit în termeni duri despre Alessandro Micai (32 de ani), portarul CFR-ului la meciul cu FC Botoșani, în etapa 6 din Superliga. Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 3-3, iar italianul a avut o prestație de coșmar.Acesta a greșit grav la primul gol, marcat de ucraineanul Mykola Kovtalyuk (30 de ani). Micai a degajat direct în atacantul oaspeților, iar balonul a ricoșat în propria poartă. ...
Diana Șucu (49 de ani), soția lui Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a fost prezentă duminică seara pe Arena Națională, la derby-ul cu FCSB, în etapa 6 din Superliga.Rapid - FCSB, derby în etapa 6 din Superliga, se joacă în această seară, de la 21:30. Partida, liveTEXT pe GSP.ro cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți pe Arena Națională. ...
Accidentat, Cristi Manea a venit la Rapid - FCSB » Cum a apărut la Arena Națională # Gazeta Sporturilor
Accidentat la mână, fundașul Cristi Manea (28 de ani) a ținut să fie prezent la Rapid – FCSB pentru a-și încuraja colegii.Operat pe 7 august la Barcelona, după ce s-a accidentat în meciul cu FC Botoșani, Cristi Manea e indisponibil. Fundașul dreapta a fost diagnosticat cu fractură la metacarpiene, oasele palmei stângi, și se află în perioada de recuperare.FOTO. ...
Din lotul pentru Rapid - FCSB nu face parte Adrian Șut (26 de ani). Mijlocașul defensiv a acuzat dureri la antrenamentul de sâmbătă, motiv pentru care a fost menajat în această seară.Problemele medicale au făcut ca FCSB să abordeze derby-ul local cu o garnitură inedită. În banda dreaptă sunt Mihai Popescu și Mihai Toma, atacant central este Dennis Politic, în fața apărării joacă Darius Olaru și Mihai Lixandru. ...
Premier GSP după etapa care a deschis noul sezon: cum s-au mișcat favoritele la titlu, cum au jucat Wirtz, Gyokeres și Sesko? # Gazeta Sporturilor
Luni, ora 19:00, Premier GSP revine cu a doua ediție din acest sezon.Jurnaliștii Daniel Grigore, Alexandru Mone și Andrei Brîndușescu (libertatea.ro) vor analiza meciurile etapei inaugurale.La ce nivel sunt granzii în acest moment, cum s-au mișcat principalele nume transferate în vară, cine ar trebui să-și facă griji pentru menținerea în elită?Luni, ora 19:00, căutăm împreună răspunsurile la aceste întrebări - și la multe altele. ...
Dan Șucu și Cristi Săpunaru s-au evitat la Rapid – FCSB » Ce s-a întâmplat înainte de derby # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, a venit să-și vadă echipa la derby-ul cu FCSB, din etapa a 6-a din Superligă. Dar acesta nu s-a intersectat cu finanțatorul Dan Șucu.Cu o oră și 15 minute înainte de startul meciului, la Arena Națională și-a făcut apariția Cristi Săpunaru. Fostul fundaș al Rapidului a fost oprit de câțiva fani la intrarea VIP a stadionului pentru a-și face poze cu ei. Apoi a mers una dintre loji. ...
Rafală de înțepături la Rapid - „Fotbal Club FCSB”: „Noi nu suntem fani de rezultat” # Gazeta Sporturilor
Pentru derby-ul cu FCSB, crainicul Rapidului a pregătit un discurs plin de înțepături la adresa adversarei de astăzi.Acest început de campionat a programat mai multe derby-ul bucureștene. După Dinamo - FCSB 4-3, în această seară se înfruntă Rapid și FCSB, tot pe Arena Națională, cu alb-vișiniii în postura de gazde.Este un meci al orgoliilor, astfel că nu puteau lipsi înțepăturile. ...
MM Stoica, cu câteva minute înainte de Rapid - FCSB: „Noi niciodată nu ne batem joc, nu o să vedeți șmecherii” # Gazeta Sporturilor
Cu mai puțin de jumătate de oră înaintea derby-ului cu Rapid de pe Arena Națională, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat formula de start aliniată de Elias Charalambous (44 de ani), în contextul programului încărcat, culminat cu meciurile din preliminariile europene. ...
Victor Angelescu, ipostază neașteaptă: a apărut cu mâna în ghips la Rapid - FCSB » A dat și un pronostic-surpriză: „Ei vor da gol” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a fost prezent în această seară la derby-ul cu FCSB, în etapa 6 din Superliga, pe Arena Națională.Rapid - FCSB, derby în etapa 6 din Superliga, se joacă în această seară, de la 21:30. Partida, liveTEXT pe GSP.ro cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți pe Arena Națională. ...
Leo Grozavu și-a lăudat eroul după remiza spectaculoasă obținută cu CFR Cluj: „A fost îngerul păzitor” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, l-a lăudat pe portarul Giannis Anestis (34 de ani) pentru intervențiile excepționale din remiza cu CFR Cluj, scor 3-3.Formația lui Grozavu a reușit să revină de 3 ori pe tabelă, în timp ce Anestis a reușit 12 intervenții, aducând un punct în deplasarea din Gruia.Leo Grozavu, după CFR Cluj - Botoșani 3-3: „Anestis a fost îngerul păzitor”„Când iei un punct la CFR, nu poți să fii nemulțumit. ...
După 3-3 în CFR Cluj - FC Botoșani, echipa antrenată de Dan Petrescu are doar 5 puncte din 5 meciuri. Au trecut 21 de ani de când „Bursucul” n-a mai început atât de rău un campionat!Încercând să-și capaciteze jucătorii, Dan Petrescu nu s-a ferit de cuvinte înaintea meciului cu FC Botoșani: „Un duel foarte, foarte important. Pentru mine e ca o finală în campionat”.Discursul lui nu a produs efectele scontate. ...
Galeria Rapidului încalcă regulamentul FRF la derby-ul cu FCSB?! Detaliul surprins pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
Înaintea derby-ului cu FCSB din etapa 6, disputat pe Arena Națională, galeria Rapidului se pregătește de „concert”, cu boxe imense în peluză, lucru interzis de regulamentul FRF.Rapid - FCSB se joacă duminică seară, de la ora 21:30. Reporterii Gazetei Sporturilor sunt prezenți la Arena Națională și vor transmite în timp real cele mai relevante informații. ...
Rapid - FCSB » Derby pe Arena Națională: giuleștenii sunt neînvinși, iar campioana are nevoie de victorie ca de aer! Comentăm la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 17 august, ora 21:00, cu prilejul meciului dintre Rapid și FCSB, din cadrul etapei a șasea din Superliga, programat la ora 21:30, pe Arena Națională.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați pe Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, respectiv Cristi Dulca, fost fotbalist la Rapid. ...
Ce a făcut Hacken, cu 4 zile înaintea turului cu CFR Cluj din play-off-ul Conference League # Gazeta Sporturilor
Hacken (locul 10 în campionatul Suediei), adversara celor de la CFR Cluj în play-off-ul Conference League, a pierdut pe teren propriu cu Oster, scor 0-2, în etapa 20 din campionatul Suediei.Hacken - CFR Cluj, turul play-off-ului Conference League, se joacă joi, 21 august, de la 20:00. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro.Motive de încredere pentru Dan Petrescu și CFR Cluj. Hacken continuă forma slabă din ultima vreme și a pierdut duminică meciul de campionat. ...
Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după insuccesul din această după-amiză. Ciucanii au condus cu 1-0, în urma autogolului lui Silviu Lung Jr. (36 de ani), însă Steven Nsimba (29 de ani) a marcat o „dublă” și le-a adus victoria oltenilor.Ilyeș s-a plâns de maniera de arbitraj și a „tunat” la flash-interviu, susținând că „centralul” a fost de Craiovei. ...
Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 mondial) a trecut și de turul secund al calificărilor în turneul WTA de la Cleveland, 6-2, 6-2 cu Rebeka Masarova (Elveția, 26 de ani, numărul 105 WTA), și a urcat pe tabloul principal.Sorana Cîrstea a avut cea mai bună evoluție dintre românce în concursul WTA 1000 de la Cincinnati, unul cu tablou mare și întins pe două săptămâni. ...
5 Informații-blitz înainte de Rapid - FCSB » Arena Națională s-a transformat: mesajul pentru jucători la ieșirea din vestiar # Gazeta Sporturilor
Rapid găzduiește în această seară pe Arena Națională derby-ul cu FCSB, din etapa a 6-a a Superligii. La ieșirea din vestiar a Rapidului sunt mesaje motivaționale și scene din istoria clubului, cu poze puse pe tunelul spre teren.Rapid - FCSB are loc duminică seară, de la ora 21:30. Reporterii Gazetei Sporturilor sunt prezenți la Arena Națională și vor transmite în timp real toate informațiile relevante. ...
Prime după victoria care a zguduit fotbalul românesc: „Băieții merită! Nu ne așteptam nici noi la 8-0” # Gazeta Sporturilor
Adrian Scarlatache, 38 de ani, team manager la Concordia Chiajna, a comentat neverosimila victorie obținută astăzi de echipa lui, 8-0 contra unei formații cu pretenții, Ceahlăul Piatra Neamț.Ceea ce se anunța a fi un meci echilibrat, între două echipe cu aspirații de play-off, s-a încheiat cu un scor șocant: 8-0.Oaspeții au descris-o drept „cea mai dură înfrângere din istoria recentă, de după 1990”. ...
Florinel Coman, pe picior de plecare! Antrenorul a făcut anunțul: „Singurul lucru pe care vi-l pot spune” # Gazeta Sporturilor
Florinel Coman (27 de ani) a revenit în această vară la Al-Gharafa, club care l-a împrumutat în iarnă la Cagliari. Internaționalul român s-a accidentat și n-a oferit randamentul așteptat în Italia. Antrenorul lui din Qatar, Pedro Martins (55 de ani), a vorbit despre situația lui.Portughezul a vorbit despre fostul jucător de la FCSB în contextul în care acesta n-a făcut parte din lotul echipei pentru prima etapă din acest sezon. ...
Lider autoritar în Superliga, Mirel Rădoi anunță un nou transfer de impact la Craiova: „Să vedem cu fair-play-ul financiar” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a reacționat după victoria cu Csikszereda, scor 2-1, în etapa 6 din Superliga. Oltenii au bifat astfel a cincea victorie consecutivă și rămân lideri în clasament.Deși are doi atacanți în formă mare, tehnicianul oltenilor a anunțat că mai așteaptă un vârf la echipă. Steven Nsimba a adus victoria din această etapă cu o „dublă” și a ajuns la 5 goluri pentru olteni. ...
Final în Chelsea - Crystal Palace! Regula neștiută pentru care oaspeților le-a fost anulat un supergol # Gazeta Sporturilor
Chelsea, câștigătoarea Campionatului Mondial al Cluburilor, a remizat cu Crystal Palace, supercampioana Angliei, 0-0 în runda inaugurală a sezonului de Premier League.Întoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show săptămânal dedicat celui mai bun fotbal de club din lume. ...
Steven Nsimba (29 de ani) este unul dintre cei mai în formă atacanți din Superliga. Venit din liga a treia franceză, de la Aubagne, atacantul Craiovei a impresionat în fotbalul românesc până acum. În 6 meciuri, vârful francez a înscris deja 5 goluri!Oltenii au surprins la finalul lunii iulie atunci când au anunțat transferul lui Nsimba, atacant cu zeci de meciuri la amatori în Franța. ...
Gelu Sulugiuc, cel mai nou acționar de la Dinamo, susține că formația antrenată de Zeljko Kopic (47 de ani) poate lupta cu șanse reale la câștigarea titlului încă din acest sezon. În februarie, omul de afaceri a preluat 5% din pachetul de acțiuni al Red&White, societatea care controlează SC Dinamo 1948.Gelu Sulugiuc este un român stabilit în străinătate, cu activitate în domeniul IT și al inteligenței artificiale. ...
Celta Vigo primește vizita celor de la Getafe, în prima etapă a noului sezon din La Liga. Meciul în care Ionuț Radu debutează oficial pentru gazde începe la ora 18:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Portarul român a ajuns liber de contract la Celta Vigo în această vară, după ce ultima dată a evoluat pentru Venezia. ...
Două goluri în 11 minute după gafe ANTOLOGICE în Csikszereda - Universitatea Craiova » A „înscris” ca Bănel pe Bernabeu # Gazeta Sporturilor
Oltenii și-au dat un autogol absolut caraghios în partida Csikszereda - Universitatea Craiova, din runda cu numărul 6 din Superliga.Început în forță pentru ciucani în fața liderului din Superliga. Deschiderea de scor a venit în minutul 3, după o fază caraghioasă produsă de olteni.GALERIE FOTO. ...
Gabriel Torje a povestit cum a pierdut 600.000 de euro: „Anul următor în groapă definitiv” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Torje, fost internațional român, a comentat revenirea lui Florinel Coman la FCSB.Transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa a fost unul cu peripeții întrucât echipa nu a achitat suma de transfer. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că banii ar trebui să intre curând, dar până atunci încearcă să-l aducă pe fotbalist înapoi la campioana României sub formă de împrumut.Gabriel Torje a povestit țeapa de 600. ...
Roma se apropie de transferul extremei de la Aston Villa, Sancho este în stand-by # Gazeta Sporturilor
Leon Bailey (28 de ani) este aproape de un transfer la AS Roma, conform informațiilor furnizate duminică de jurnalistul italian Nicolo Schira. Extremă dreaptă a lui Aston Villa va ajunge inițial sub formă de împrumut la clubul roman, care va avea opțiunea de a-l achiziționa definitiv după 12 luni. ...
Accident grav la Campionatul Național de Rally Cross! Competiția a fost oprită și s-a deschis un dosar penal # Gazeta Sporturilor
Accident grav la Campionatul Național de Rally Cross! Etapa de la Bughea de Sus din județul Argeș a fost oprită după ce o roată s-a desprins dintr-o mașină și a lovit doi spectatori.La etapa din județul Argeș o roată s-a desprins dintr-o mașină aflată în comeptiție, iar doi spectatori au fost loviți, unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. ISU Argeș a transmis faptul că bărbatul care nu mai respira a fost, ulterior, resuscitat. ...
Getafe are doar 15 jucători înscriși cu câteva ore înainte de debutul în noul sezon, dar unul este suspendat, iar altul, accidentat.Situație incredibilă la Getafe înaintea duelului din La Liga cu Celta lui Ionuț Radu! Antrenorul Jose Bordalas are doar 13 jucători disponibili pentru meciul de astăzi (18:00, ora României), de pe Balaídos. ...
O nouă ofertă pentru Paul Iacob » Clubul din Superliga îi garantează că va fi jucător de bază # Gazeta Sporturilor
Paul Iacob (29 de ani) este tot mai aproape de a o părăsi pe Rapid. Ofertat recent de UTA, U Cluj și FC Botoșani, fundașul central a primit o nouă propunere, tot din Superliga, de data aceasta de la Oțelul Galați.Stoperul aflat în conflict cu managementul giuleștean după ce a refuzat să plece în Polonia, la Katowice, sub formă de împrumut, mai are contract cu „vișiniii” până în iunie 2026 beneficiază de acordul clubului de a se transfera fără costuri. ...
Twente - PSV » Dennis Man, doar rezervă la primul meci pentru campioana Olandei! Echipele de start + cote # Gazeta Sporturilor
Twente - PSV este duelul în care Dennis Man ar putea primele minute pentru campioana Olandei. Meciul a fost programat la 15:30 pe stadionul celor de la Twente și va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro.Dennis Man a ajuns de curând la formația din Țările de Jos și a fost ținut pe banca de rezerve de către antrenorul Peter Bosz. Acesta ar putea debuta în repriza secundă a duelului cu Twente. ...
Trădarea uitată: Demollari, de la Dinamo, la Steaua! „Este o mare echipă şi mă simt onorat că mi-a solicitat serviciile” # Gazeta Sporturilor
Primul jucător străin cu adevărat bun din prima divizie din România post-revoluționară a fost albanezul Sulejman Demollari. Acesta a jucat trei sezoane și jumătate la Dinamo (1991 – 1995), timp în care a marcat 41 de goluri, dintre care 36 în campionat, 4 în Cupa României și unul în Liga Campionilor (cu Kuusysi Lahti).În campionatul românesc s-au perindat în ultimii 35 de ani sute de stranieri, dar, într-o proporție covârșitoare, a fost vorba de „balast”. ...
Liverpool plusează ireal pentru Alexander Isak! + Ce club imens a intrat pe fir # Gazeta Sporturilor
Campioana Liverpool i-a făcut lui Newcastle United o a doua ofertă pentru „vârful” Alexander Isak. Internaționalul suedez n-a fost nici măcar pe bancă la Newcastle în deplasarea de la Birmingham, contra lui Aston Villa (0-0). Relația lui cu clubul pare iremediabil deteriorată, iar în așteptarea unei decizii, Liverpool le-a făcut o nouă ofertă „coțofenelor”. ...
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central de la FCSB, a vorbit înaintea meciului cu Rapid, care se va juca de la 21:30, în runda 6 din Superliga. FCSB este doar pe locul 12 în campionat, cu 4 puncte, iar Mihai Popescu a spus că echipa trebuie să înceapă să câștige și meciurile din competiția internă. Rapid, în schimb, se clasează pe 3, cu 11 puncte.VIDEO. ...
Prima reacție dinspre Ceahlăul, după umilința istorică de la Chiajna: „Rușinos! Nu jigniți pe nimeni” # Gazeta Sporturilor
După eșecul uluitor în fața Concordiei Chiajna, scor 0-8, oficialii Ceahlăului Piatra Neamț au transmis un mesaj către suporteri. Au recunoscut că este una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria clubului și au făcut apel la fani să își exprime nemulțumirile fără jigniri. Conducerea a subliniat că politica paginii oficiale rămâne aceeași: se acceptă criticile, dar nu atacurile la persoană. ...
