Koljic, după ce i-a dat două goluri FCSB-ului: „L-am prins pe picior greșit!”

Paul Iacob (29 de ani) este tot mai aproape de a o părăsi pe Rapid. Ofertat recent de UTA, U Cluj și FC Botoșani, fundașul central a primit o nouă propunere, tot din Superliga, de data aceasta de la Oțelul Galați.Stoperul aflat în conflict cu managementul giuleștean după ce a refuzat să plece în Polonia, la Katowice, sub formă de împrumut, mai are contract cu „vișiniii” până în iunie 2026 beneficiază de acordul clubului de a se transfera fără costuri. ...