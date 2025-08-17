Cum au fost surprinși Dan Șucu și soția sa, după finalul meciului dintre Rapid și FCSB. Foto
Fanatik, 18 august 2025 01:10
Rapid a reușit o revenire incredibilă în disputa cu FCSB și a scos un punct din jocul de pe Arena Națională. Cum a fost surprins Dan Șucu alături de soția sa.
• • •
Acum o oră
01:10
Cum au fost surprinși Dan Șucu și soția sa, după finalul meciului dintre Rapid și FCSB. Foto # Fanatik
Rapid a reușit o revenire incredibilă în disputa cu FCSB și a scos un punct din jocul de pe Arena Națională. Cum a fost surprins Dan Șucu alături de soția sa.
01:00
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid – FCSB 2-2: „Nu am arătat bine. Mă așteptam la mai mult!” # Fanatik
Rapid a scos un punct din derby-ul cu FCSB după rezultatul final de 2-2. Cum a reacționat Costel Gâlcă și ce l-a nemulțumit pe tehnicianul giuleștenilor.
01:00
Rapid și Universitatea Craiova nu îl sperie pe Gigi Becali! „E o echipă foarte slabă. Nu îmi fac griji” # Fanatik
Ce spune Gigi Becali despre lupta la titlu după Rapid - FCSB 2-2. Omul de afaceri, ironii pentru Universitatea Craiova, liderul Superligii
00:50
Elias Charalambous, sincer după Rapid – FCSB 2-2: „Dacă faci greșeli, plătești pentru ele” # Fanatik
Rapid și FCSB au remizat în cel mai tare meci al etapei a 6-a din SuperLiga. Care au fost concluziile lui Elias Charalambous.
Acum 2 ore
00:40
Ilie Dumitrescu a criticat dur un jucător de la FCSB la meciul cu Rapid: „De acolo s-a terminat” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a luat la țintă un titular de la FCSB la finalul meciului cu Rapid! Ce a scos în evidență fostul internațional român
00:30
Elvir Koljc a fost eroul „giuleștenilor” în Rapid - FCSB 2-2. Cum a reacționat atacantul bosniac după „dubla” din derby.
00:20
Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte, după Rapid – FCSB 2-2: „Nu meritau niciun punct în seara asta” # Fanatik
FCSB a scos doar un punct din disputa cu rivala Rapid, la capătul unui meci pe care campioana l-a avut în mână. Florin Tănase a avut un discurs dur la final.
00:20
Gigi Becali și-a distrus jucătorul favorit de la FCSB după egalul cu Rapid. „Facem fotbal aici sau construcții?”. Nici Olaru nu a scăpat de furia patronului # Fanatik
Gigi Becali a dat de pământ cu unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB la finalul meciului cu Rapid! Ce i-a reproșat
00:10
Prima reacție a lui Gigi Becali după gafa lui Ngezana din meciul Rapid – FCSB: „E vina lui Kovacs! Fault clar!” # Fanatik
Gigi Becali a făcut praf arbitrajul după ce FCSB a remizat dramatic pe Arena Națională, scor 2-2 cu Rapid. Ce a reclamat patronul campioanei României.
00:00
Reacția galeriei FCSB la adresa jucătorilor după egalul dramatic cu Rapid. Ce se întâmplă cu gafeurul Ngezana. Video # Fanatik
FCSB a obținut doar un punct din derby-ul cu Rapid. Cum a fost surprins imediat după meci Ngezana după gafa care a dus la pierderea celor 3 puncte de campioana en-titre.
00:00
Cele șase zodii care trag lozul norocos în luna septembrie. Vine cea mai bună perioadă din viața lor # Fanatik
Cine sunt nativii care vor da lovitura pe toate planurile în luna septembrie. Vor avea noroc la bani, iar cele mai mari dorințe li se vor îndeplini cu ușurință.
17 august 2025
23:50
Avarie majoră la rețeaua de termoficare din București. Aproape 1.000 de imobile au rămas fără apă caldă # Fanatik
Aproximativ 1.000 de blocuri din Capitală au rămas fără apă caldă. Termoenergetica a anunțat că este vorba despre o avarie majoră
23:50
Cele mai ”urâte” produse din China, prezentate la o expoziție. Cum au reacționat vizitatorii # Fanatik
Peste 300 de articole ”urâte” din China au făcut parte dintr-o expoziție. Ce remarci au făcut oamenii care le-au văzut.
Acum 4 ore
23:40
Ce eroare! Ngezana o comite grav în prelungiri și refuză FCSB-ului victoria în derby-ul cu Rapid. Video # Fanatik
Rapidul a scos un punct dramatic pe Arena Națională contra celor de la FCSB. Elvir Koljic a fost eroul giuleștenilor.
23:30
Semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova! Ce a făcut Bașakșehir în primul meci din campionatul Turciei # Fanatik
Universitatea Craiova se va duela cu Istanbul Bașakșehir în playoff-ul UEFA Conference League. Cum s-au descurcat turcii în campionat.
23:20
Marian Iancu, dezlănțuit la pauza meciului Rapid – FCSB. „Nu este conștient cât de slab se prezintă”. Costel Gâlcă, pus la punct de fostul patron de la Poli Timișoara # Fanatik
Marian Iancu, un rapidist convins, s-a declarat total dezamăgit de jocul echipei giuleștene în derby-ul cu FCSB. Ce jucători l-au scos din minți.
23:10
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței # Fanatik
Clipa în care o doamnă îl îmbrățișează pe criminalul partenerului. Vorbele pe care i le rostește, direct în fața judecătorilor.
23:10
Furtunile au făcut ravagii în mai multe județe din țară. Gospodăriile au fost inundate, iar locuitorii au rămas fără energie electrică # Fanatik
Vremea rea a făcut ravagii în unele regiuni ale țării. Furtunile au provocat inundații, viituri, dar și alte pagube importante
23:00
Intrus pe gazon la pauza meciului dintre Rapid și FCSB! Pe cine a căutat și pe unde a fost scos din Arenă. Foto # Fanatik
La pauza meciului dintre Rapid și FCSB, un copil și-a făcut apariția pe gazon, în încercarea de a face o poză cu jucătorul favorit.
22:50
Terence Stamp, cunoscut pentru rolul din Superman, a murit. Actorul britanic avea 87 de ani # Fanatik
Terence Stamp, celebru pentru personajul interpretat în filmul Superman, a încetat din viață. Starul britanic avea 87 de ani.
22:50
Mihai Lixandru a deschis scorul în derby-ul Rapid - FCSB. Când a fost ultimul meci în care mijlocașul campioanei reușea să înscrie.
22:40
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de ani de închisoare # Fanatik
Cine e mama ”vampir” care și-a torturat copiii înainte de a fi găsită vinovată. De ce a primit 40 de ani în spatele gratiilor.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 18 august 2025, poate aduce un câștig de 397 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga
22:30
Sorana Cîrstea, o nouă performanță înainte de US Open! Ce a făcut la Cleveland după duelul cu Swiatek de la Cincinnati # Fanatik
Sorana Cîrstea pare să fie într-o formă bună înaintea US Open. Românca a reușit o victorie clară în ultimul meci jucat.
22:20
Pontul zilei de luni, 18 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Farul – U Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 18 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Farul Constanța - Universitatea Cluj.
22:10
Prezențe de marcă la Rapid – FCSB! Cine l-a însoțit pe fiul lui Dan Șucu și cu cine s-a întreținut Diana Șucu. Foto # Fanatik
Familia lui Dan Șucu a fost prezentă în număr mare pe Arena Națională la meciul Rapid - FCSB! Cine a apărut alături de acționarul majoritar al clubului din Giulești
22:10
General rus, rănit grav în urma unui atac ucrainean. Acesta a rămas fără o mână și fără un picior. Video # Fanatik
Un general rus a fost rănit grav în urma unui atac ucrainean. Serviciile ucrainene au transmis că acesta a rămas fără o mână și fără un picior
22:00
Absență importantă pentru FCSB, la duelul cu Rapid! Elias Charalambous a făcut anunțul chiar înaintea partidei # Fanatik
FCSB a pierdut un jucător important chiar înaintea derby-ului cu Rapid. Anunțul a fost făcut chiar de Elias Charalambous.
22:00
Tragedie fără margini pentru un bărbat, tată a 4 copii, care făcea baie într-un râu. Acesta a fost mușcat de un crocodil.
21:50
Apariție surpriză în Tribuna VIP la derby-ul Rapid – FCSB. Cum a fost surprins fostul patron al giuleștenilor, după problemele la DIICOT # Fanatik
Derby-ul Rapid - FCSB din etapa a 6-a a SuperLigii a atras interesul multor personalități importante. Cum a fost surprins fostul patron din Giulești în loje, după problemele avute cu legea.
Acum 6 ore
21:40
Companie aeriană, acuzată că a „uitat” două pasagere cu dizabilități. Ce s-a întâmplat după ce femeile au fost abandonate pe aeroport # Fanatik
Două femei cu dizabilități au rămas pe aeroport după ce compania aeriană a „uitat” de ele. Cum au justificat angajații eroarea produsă.
21:40
Cadou superb de ziua lui Daniel Pancu. Legenda Giuleștiului a dat lovitura de start la derby-ul Rapid – FCSB. Foto # Fanatik
Daniel Pancu împlinește duminică, 17 august, 48 de ani. Legenda giuleștenilor a dat lovitura de start în derby-ul Rapid - FCSB.
21:20
Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de vecinii din Montecito. De ce sunt oamenii deranjați # Fanatik
Prințul Harry și Meghan Markle, puși la zid de vecinii din Montecito. Motivul pentru care locuitorii sunt supărați pe Duci.
21:20
Silviu Lung Jr. face haz de necaz după gafa din meciul cu Csikszereda: „Nu rămâne nimeni cu autogolul. Se șterge” # Fanatik
Silviu Lung Jr. a comentat faza incredibilă din startul meciului Csikzereda - Universitatea Craiova, când Stevanovic și-a trimis balonul în proprie poartă.
21:10
Întâlnire incendiară înainte de Rapid – FCSB! Cum a reacționat Victor Angelescu când l-a văzut pe Săpunaru pe Național Arena # Fanatik
Moment interesant înainte de derby-u Rapid - FCSB! Victor Angelescu a fost la câțiva metri de Cristi Săpunaru. Cum a reacționat acționarul clubului.
20:50
Cristi Manea, apariție la derby-ul Rapid – FCSB după ce s-a operat. Cum a fost surprins fundașul giuleștenilor # Fanatik
Rapid - FCSB se duelează duminică seară pe Arena Națională în cadrul etapei a 6-a din SuperLiga. Cum a fost surprins Cristi Manea la stadion după operația suferită.
20:40
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme dintr-un reactor nuclear # Fanatik
După 10 ani de cercetări, China se poate lăuda cu o adevărată reușită. De ce este special „super oțelul”, materialul pe care mulți au încercat să îl creeze.
20:40
O familie a cheltuit 65.000 de dolari ca să doarmă în garaj. De ce a recurs la această investiție # Fanatik
Un cuplu a dat 65.000 de dolari pentru a-și amenaja dormitorul în garaj. Motivul pentru care a luat această decizie unică.
20:30
Acuzații după Csikszereda – Universitatea Craiova! Reproșuri dure la adresa arbitrului: „Cel mai mult asta mă supără!” # Fanatik
Prestația arbitrului Vlad Baban a fost criticată la finalul partidei dintre Csikszereda și Universitatea Craiova, în care oaspeții s-au impus cu 2-1.
20:10
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor # Fanatik
Orașul în care un hotel devenit azil pentru migranți a dat viața localnicilor peste cap. De ce se tem oamenii pentru siguranța lor și a copiilor.
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați de marcă după Rapid – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de senzație luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici are invitați de top după derby-ul Rapid - FCSB
20:00
Nicușor Dan a dezvăluit ce s-a discutat în cadrul videoconferinței „Coaliției de Voință”, cu privire la viitorul Ucrainei. „Cu toții am fost de acord” # Fanatik
S-a finalizat întâlnirea „Coaliției de Voință”, astfel că președintele Nicușor Dan vine cu detalii. Ce s-a stabilit în cadrul discuțiilor cu liderii europeni
19:50
Concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Echipa din Ligue 1 interesată de atacantul român a pus ochii pe un fotbalist de 24 de milioane de euro # Fanatik
Louis Munteanu se află pe lista unui club important din Ligue 1, însă francezii iau în considerare și alte variante pentru postul de atacant.
Acum 8 ore
19:40
Mașina spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Ce preț are și cum arată. Așa ar putea arăta viitorul auto # Fanatik
Britanicii se pregătesc să lanseze o mașină spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Cum va arăta și ce preț va avea?
19:40
Mamadou Thiam la FCSB!? Prima reacție a lui Gigi Becali, chiar înaintea derby-ului cu Rapid # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Mamadou Thiam să semneze cu FCSB în această vară. Fotbalistul își dorește să plece de la U Cluj.
19:30
Ziua gafelor uriașe în SuperLiga! După momentele de cascadorii râsului de la Csikszereda – Craiova, a comis-o și portarul lui CFR Cluj! Video # Fanatik
CFR Cluj și FC Botoșani se duelează în etapa a 6-a din SuperLiga. Ce gol a putut încasa Alessandro Micai, portarul adus de ardeleni în această vară.
19:00
Andrei Borza, criticat de impresarul său. „A înțeles că nu e normal”. I-a dat exemplul lui Alex Dobre # Fanatik
Giovanni Becali are grijă în permanență de clienții săi. De ce l-a certat ultima dată pe Andrei Borza și care a fost atitudinea ulterioară a jucătorului.
18:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 18 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top despre cele mai tari evenimente din România # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și cupele europene, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 18 august, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”
18:40
Povestea bărbatului care a fost mort timp de 10 minute. Șocul pe care l-a trăit atunci când a revenit la viață. „Medicii mi-au spus omul-miracol” # Fanatik
Experiența de care a avut parte un bărbat care a fost mort timp de 10 minute. Ce le-a povestit apropiaților și medicilor după ce și-a revenit.
18:30
A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade. Cum a fost salvat bărbatul # Fanatik
A rămas prins vreme de 2 zile în spatele unui cascade. Operațiunea prin care a fost găsit bărbatul care plecase să escaladeze locul.
