Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de ani de închisoare
Fanatik, 17 august 2025 22:40
Cine e mama ”vampir” care și-a torturat copiii înainte de a fi găsită vinovată. De ce a primit 40 de ani în spatele gratiilor.
Acum 5 minute
23:10
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței # Fanatik
Clipa în care o doamnă îl îmbrățișează pe criminalul partenerului. Vorbele pe care i le rostește, direct în fața judecătorilor.
23:10
Furtunile au făcut ravagii în mai multe județe din țară. Gospodăriile au fost inundate, iar locuitorii au rămas fără energie electrică # Fanatik
Vremea rea a făcut ravagii în unele regiuni ale țării. Furtunile au provocat inundații, viituri, dar și alte pagube importante
Acum 10 minute
23:00
Intrus pe gazon la pauza meciului dintre Rapid și FCSB! Pe cine a căutat și pe unde a fost scos din Arenă. Foto # Fanatik
La pauza meciului dintre Rapid și FCSB, un copil și-a făcut apariția pe gazon, în încercarea de a face o poză cu jucătorul favorit.
Acum 30 minute
22:50
Terence Stamp, cunoscut pentru rolul din Superman, a murit. Actorul britanic avea 87 de ani # Fanatik
Terence Stamp, celebru pentru personajul interpretat în filmul Superman, a încetat din viață. Starul britanic avea 87 de ani.
22:50
Mihai Lixandru a deschis scorul în derby-ul Rapid - FCSB. Când a fost ultimul meci în care mijlocașul campioanei reușea să înscrie.
22:40
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 18 august 2025, poate aduce un câștig de 397 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga
Acum o oră
22:30
Sorana Cîrstea, o nouă performanță înainte de US Open! Ce a făcut la Cleveland după duelul cu Swiatek de la Cincinnati # Fanatik
Sorana Cîrstea pare să fie într-o formă bună înaintea US Open. Românca a reușit o victorie clară în ultimul meci jucat.
22:20
Pontul zilei de luni, 18 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Farul – U Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 18 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Farul Constanța - Universitatea Cluj.
22:10
Prezențe de marcă la Rapid – FCSB! Cine l-a însoțit pe fiul lui Dan Șucu și cu cine s-a întreținut Diana Șucu. Foto # Fanatik
Familia lui Dan Șucu a fost prezentă în număr mare pe Arena Națională la meciul Rapid - FCSB! Cine a apărut alături de acționarul majoritar al clubului din Giulești
22:10
General rus, rănit grav în urma unui atac ucrainean. Acesta a rămas fără o mână și fără un picior. Video # Fanatik
Un general rus a fost rănit grav în urma unui atac ucrainean. Serviciile ucrainene au transmis că acesta a rămas fără o mână și fără un picior
Acum 2 ore
22:00
Absență importantă pentru FCSB, la duelul cu Rapid! Elias Charalambous a făcut anunțul chiar înaintea partidei # Fanatik
FCSB a pierdut un jucător important chiar înaintea derby-ului cu Rapid. Anunțul a fost făcut chiar de Elias Charalambous.
22:00
Tragedie fără margini pentru un bărbat, tată a 4 copii, care făcea baie într-un râu. Acesta a fost mușcat de un crocodil.
21:50
Apariție surpriză în Tribuna VIP la derby-ul Rapid – FCSB. Cum a fost surprins fostul patron al giuleștenilor, după problemele la DIICOT # Fanatik
Derby-ul Rapid - FCSB din etapa a 6-a a SuperLigii a atras interesul multor personalități importante. Cum a fost surprins fostul patron din Giulești în loje, după problemele avute cu legea.
21:40
Companie aeriană, acuzată că a „uitat” două pasagere cu dizabilități. Ce s-a întâmplat după ce femeile au fost abandonate pe aeroport # Fanatik
Două femei cu dizabilități au rămas pe aeroport după ce compania aeriană a „uitat” de ele. Cum au justificat angajații eroarea produsă.
21:40
Cadou superb de ziua lui Daniel Pancu. Legenda Giuleștiului a dat lovitura de start la derby-ul Rapid – FCSB. Foto # Fanatik
Daniel Pancu împlinește duminică, 17 august, 48 de ani. Legenda giuleștenilor a dat lovitura de start în derby-ul Rapid - FCSB.
21:20
Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de vecinii din Montecito. De ce sunt oamenii deranjați # Fanatik
Prințul Harry și Meghan Markle, puși la zid de vecinii din Montecito. Motivul pentru care locuitorii sunt supărați pe Duci.
21:20
Silviu Lung Jr. face haz de necaz după gafa din meciul cu Csikszereda: „Nu rămâne nimeni cu autogolul. Se șterge” # Fanatik
Silviu Lung Jr. a comentat faza incredibilă din startul meciului Csikzereda - Universitatea Craiova, când Stevanovic și-a trimis balonul în proprie poartă.
21:10
Întâlnire incendiară înainte de Rapid – FCSB! Cum a reacționat Victor Angelescu când l-a văzut pe Săpunaru pe Național Arena # Fanatik
Moment interesant înainte de derby-u Rapid - FCSB! Victor Angelescu a fost la câțiva metri de Cristi Săpunaru. Cum a reacționat acționarul clubului.
Acum 4 ore
20:50
Cristi Manea, apariție la derby-ul Rapid – FCSB după ce s-a operat. Cum a fost surprins fundașul giuleștenilor # Fanatik
Rapid - FCSB se duelează duminică seară pe Arena Națională în cadrul etapei a 6-a din SuperLiga. Cum a fost surprins Cristi Manea la stadion după operația suferită.
20:40
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme dintr-un reactor nuclear # Fanatik
După 10 ani de cercetări, China se poate lăuda cu o adevărată reușită. De ce este special „super oțelul”, materialul pe care mulți au încercat să îl creeze.
20:40
O familie a cheltuit 65.000 de dolari ca să doarmă în garaj. De ce a recurs la această investiție # Fanatik
Un cuplu a dat 65.000 de dolari pentru a-și amenaja dormitorul în garaj. Motivul pentru care a luat această decizie unică.
20:30
Acuzații după Csikszereda – Universitatea Craiova! Reproșuri dure la adresa arbitrului: „Cel mai mult asta mă supără!” # Fanatik
Prestația arbitrului Vlad Baban a fost criticată la finalul partidei dintre Csikszereda și Universitatea Craiova, în care oaspeții s-au impus cu 2-1.
20:10
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor # Fanatik
Orașul în care un hotel devenit azil pentru migranți a dat viața localnicilor peste cap. De ce se tem oamenii pentru siguranța lor și a copiilor.
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați de marcă după Rapid – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de senzație luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici are invitați de top după derby-ul Rapid - FCSB
20:00
Nicușor Dan a dezvăluit ce s-a discutat în cadrul videoconferinței „Coaliției de Voință”, cu privire la viitorul Ucrainei. „Cu toții am fost de acord” # Fanatik
S-a finalizat întâlnirea „Coaliției de Voință”, astfel că președintele Nicușor Dan vine cu detalii. Ce s-a stabilit în cadrul discuțiilor cu liderii europeni
19:50
Concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Echipa din Ligue 1 interesată de atacantul român a pus ochii pe un fotbalist de 24 de milioane de euro # Fanatik
Louis Munteanu se află pe lista unui club important din Ligue 1, însă francezii iau în considerare și alte variante pentru postul de atacant.
19:40
Mașina spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Ce preț are și cum arată. Așa ar putea arăta viitorul auto # Fanatik
Britanicii se pregătesc să lanseze o mașină spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Cum va arăta și ce preț va avea?
19:40
Mamadou Thiam la FCSB!? Prima reacție a lui Gigi Becali, chiar înaintea derby-ului cu Rapid # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Mamadou Thiam să semneze cu FCSB în această vară. Fotbalistul își dorește să plece de la U Cluj.
19:30
Ziua gafelor uriașe în SuperLiga! După momentele de cascadorii râsului de la Csikszereda – Craiova, a comis-o și portarul lui CFR Cluj! Video # Fanatik
CFR Cluj și FC Botoșani se duelează în etapa a 6-a din SuperLiga. Ce gol a putut încasa Alessandro Micai, portarul adus de ardeleni în această vară.
Acum 6 ore
19:00
Andrei Borza, criticat de impresarul său. „A înțeles că nu e normal”. I-a dat exemplul lui Alex Dobre # Fanatik
Giovanni Becali are grijă în permanență de clienții săi. De ce l-a certat ultima dată pe Andrei Borza și care a fost atitudinea ulterioară a jucătorului.
18:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 18 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top despre cele mai tari evenimente din România # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și cupele europene, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 18 august, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”
18:40
Povestea bărbatului care a fost mort timp de 10 minute. Șocul pe care l-a trăit atunci când a revenit la viață. „Medicii mi-au spus omul-miracol” # Fanatik
Experiența de care a avut parte un bărbat care a fost mort timp de 10 minute. Ce le-a povestit apropiaților și medicilor după ce și-a revenit.
18:30
A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade. Cum a fost salvat bărbatul # Fanatik
A rămas prins vreme de 2 zile în spatele unui cascade. Operațiunea prin care a fost găsit bărbatul care plecase să escaladeze locul.
18:20
Valentin Mihăilă, criticat de turci după doar două meciuri la Rizespor! Ce i se reproșează # Fanatik
Valentin Mihăilă nu i-a impresionat pe turci. Ce s-a scris despre fotbalistul român după primele sale două meciuri la Rizespor.
18:10
Fază controversată în Premier League: motivul incredibil pentru care Crystal Palace a avut un gol anulat în meciul cu Chelsea! Surpriză imensă pe Stamford Bridge # Fanatik
Eberechi Eze, vedeta celor de la Crystal Palace, a avut un gol splendid anulat în meciul contra lui Chelsea. Află care este motivul uluitor pentru care reușita sa nu a fost validată
17:50
Un nou caz de violență asupra femeilor: Un bărbat și-a înjunghiat fosta iubită într-un centru maternal din Călărași # Fanatik
O femeie a fost înjunghiată de fostul iubit într-un centru maternal din Călărași. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul a ajuns pe mâna polițiștilor
17:50
17:40
17:40
Un bărbat din China i-a cerut divorțul soției pentru o iubită generată de AI. Pensionarul are 75 de ani # Fanatik
Un bărbat care locuiește în China vrea să-și părăsească partenera în favoarea unei iubite virtuale. Acesta are 75 de ani.
17:30
Rapid – FCSB, în etapa a 6-a din SuperLiga. Cum arată lotul giuleștenilor pentru derby-ul incendiar de pe Arena Națională # Fanatik
Meciul dintre Rapid și FCSB va avea loc în etapa a 6-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre „capul de afiș” al rundei.
17:30
Orașul care trăiește în întuneric deși are sute de mii de panouri solare. Cum este posibil așa ceva # Fanatik
Un oraș unde s-au făcut investiții masive și care are sute de mii de panouri solare trăiește din păcate în continuare în întuneric.
17:20
Noua metodă folosită de hoții de buzunare care face tot mai multe victime. Avertismentul polițiștilor # Fanatik
Hoții de buzunare folosesc o metodă ingenioasă care face tot mai multe victime. Polițiștii avertizează și dau sfaturi pentru a te proteja.
17:20
„E o greșeală pentru Rapid că joacă pe Arenă cu FCSB!”. Derby-ul creează polemici: „Pierd 30 la sută din forță” # Fanatik
Marius Șumudică a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că nu înțelege de ce Rapid a luat decizia ca meciul cu FCSB să se dispute pe Arena Națională.
17:10
Un român care a răpit și abuzat o fetiță de șase ani în Germania a fost prins în Bihor. A ademenit-o departe de părinți într-un parc de distracții # Fanatik
Un român care a abuzat o fetiță în Germania a fost prins în Bihor. Individul a răpit copila dintr-un parc de distracții
17:10
Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj-Napoca. Două persoane au fost rănite # Fanatik
Un accident rutier s-a produs între un troleibuz și trei autoturisme, în Cluj-Napoca. Doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.
17:10
Situație disperată înaintea duelului cu echipa lui Ionuț Radu. Antrenorul se poate baza pe doar 13 jucători! # Fanatik
Dezastru pentru un club din La Liga înainte de startul noului sezon! Antrenorul se poate baza pe doar 13 jucători. Cum s-a ajuns aici.
Acum 8 ore
16:50
Momente de groază surprinse pe un aeroport. Aripa unui avion a luat foc la scurt timp după aterizare. Video # Fanatik
Pasagerii unui avion au trăit clipe de groază chiar la aterizarea pe pistă. Motivul din cauza căruia aripa aeronavei a luat foc, creând panică la bord.
16:50
Farul Constanța va primi vizita Universității Cluj în ultimul meci al etapei a șasea din SuperLiga. Ionuț Larie a explicat ce au de făcut constănțenii pentru a lua toate cele trei puncte.
16:50
Doi români s-au înecat în acest weekend în Italia. Mihai avea 26 de ani, iar Laurenţiu numai 23 # Fanatik
Mihai şi Laurenţiu, doi români care munceau în Italia, au murit în acest sfârşit de săptămână înecaţi în apele din Lombardia.
