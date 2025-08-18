Capcanele financiare cu care poate veni o locuință nouă: de la prize insuficiente la terase nefuncționale
Adevarul.ro, 18 august 2025 04:30
O bucătărie cu prize insuficiente poate ajunge să coste proprietarul peste 2.000–3.000 de euro pentru refacerea instalațiilor, finisajelor și mobilierului. La fel, o terasă amplasată pe latură umbrită devine practic inutilizabilă, afectând calitatea vieții și valoarea locuinței.
• • •
Acum 30 minute
04:30
Acum o oră
04:15
Piața chiriilor din România atinge noi maxime. Preţurile vor mai creşte, pe măsură ce se apropie începerea anului universitar # Adevarul.ro
România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană în luna iunie 2025, comparativ cu iunie 2024 și vor mai crește pe măsură ce se apropie începerea anului universitar.
Acum 2 ore
03:45
Psihologul Adina Petre, confesiune cutremurătoare: „Nu putea să-și asume că trăia cu o grasă” # Adevarul.ro
„Mi-am dat seama că de câțiva ani, rând pe rând, mi-a dispărut bucuria de a mai sărbători orice: Paște, Crăciun, revelion, nunți, botezuri, cumetrii, până și ziua mea de naștere.”
Acum 4 ore
02:15
Cum iese România din acordul comercial SUA-UE și cine râde la urmă. „Dacă noi ne împușcăm în picior, nu putem da vina pe Trump” # Adevarul.ro
Profesorul de economie Bogdan Glăvan și analistul politic internațional Ștefan Popescu oferă perspective noi acordului comercial dintre UE și SUA. România este prezentă și ea în ecuație.
01:15
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare # Adevarul.ro
Foarte multe multinaționale susțin că introducerea unor tarife comerciale suplimentare sau a unor bariere netarifare ar avea un impact semnificativ asupra activității lor, motiv pentru care iau în calcul majorarea de prețuri sau relocarea activității.
Acum 6 ore
00:15
La 18 august 1920, SUA a ratificat amendamentul care a garantat femeilor dreptul de vot, marcând o schimbare majoră în istoria drepturilor civile și a democrației americane.
00:15
„Nu știu, fă tu”. Incompetența strategică, tehnica prin care evităm sarcinile incomode acasă și la job # Adevarul.ro
Cel mai simplu mod de a scăpa de responsabilitate e să te prefaci că nu știi ce ai de făcut. Asta e incompetența strategică, un comportament calculat, ambalat în neajutorare. Psihologii atrag atenția: această tactică aparent banală poate duce, în timp, la dezechilibre majore în relații.
00:00
Rapid, revenire miraculoasă în derbyul cu FCSB. Campioana a scăpat victoria printre degete, în ultimele minute # Adevarul.ro
Ngezana, cadou pentru giuleșteni.
17 august 2025
23:45
Cultura, un lux pe care puțini români și-l mai permit. „Mersul la teatru nu este o prioritate când nu există bani de pâine” # Adevarul.ro
În timp ce statisticile europene arată că românii sunt codași la capitolele lectură și participare la evenimente culturale, noile măsuri fiscale par să îngreuneze și mai mult accesul la cultură.
23:15
Avertisment medical: Bolile care se pot transmite în piscine vara. Cum ne putem proteja # Adevarul.ro
Sezonul estival aduce cu el nu doar bucuria scăldatului în piscine și ștranduri, ci și riscul de a contracta diverse infecții. Medicii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara atrag atenția asupra pericolelor ascunse în apa insuficient tratată.
Acum 8 ore
22:45
Economistul Andrei Caramitru avertizează că ajutoarele sociale „empatice” produc efecte adverse: oameni apți de muncă care preferă sprijinul financiar în locul angajării, muncă la negru pentru a nu pierde beneficiile, rețele de fraudare în jurul prestațiilor mai mari și stimulente greșite.
22:30
Risc major de inundații în țară. Ministrul Mediului a convocat o ședință de urgență. Ce s-a decis # Adevarul.ro
Ministerul Mediului a convocat duminică o ședință de urgență după ce meteorologii și hidrologii au emis avertizări de cod portocaliu și galben pentru mai multe zone din țară, vizate de ploi torențiale și risc de inundații.
22:15
Fostul comandat al trupelor aliate din Europa, amiralul american în retragere James Stavridis, propune într-un articol pentru Bloomberg, un set de zece măsuri concrete, pe care Statele Unite, în cooperare cu aliații europeni, ar putea să le adopte în efortul de a constrânge Moscova.
22:00
Un senator PSD îl atacă pe Bolojan, după declarațiile despre riscul de faliment al României: „Extrem de dăunătoare pentru economie” # Adevarul.ro
Senatorul PSD a contestat afirmațiile premierului despre riscul de faliment al României. Susține că țara înregistrează cea mai mare creștere economică din Europa în trimestrul 2. Zamfir a mai acuzat guvernul de decizii pripite, precum oprirea proiectelor din PNRR fără consultarea aleșilor locali.
21:45
Zelenski, val de reacții pe X, înaintea decolării spre SUA. Mesajele arată tensiunea diplomatică cauzată de împărțirea teritoriilor # Adevarul.ro
Volodimir Zelenskyy a făcut o serie de declarații pe X după întâlnirea cu liderii europeni. Acesta a făcut referire la Constituția Ucrainei care „face imposibilă cedarea sau tranzacționarea de teritorii”. Mesajul vine înaintea discuțiilor de pace de luni cu președintele american Donald Trump în SUA.
21:45
Imagini de groază surprinse într-un parc din China: o femeie a fost atacată de un tigru după ce a ieșit din mașină # Adevarul.ro
Un incident șocant a avut loc la Badaling Wildlife World, un parc de safari din Beijing, China, unde o femeie a fost trasă afară din mașină și atacată de un tigru, după ce a crezut că au părăsit incinta parcului.
21:30
Forțele ucrainene au lovit un convoi militar rusesc în regiunea Kursk, rănindu-l pe adjunctul comandantului rus al grupării de forțe Nord, generalul-locotenent Essedulla Abačev. Serviciile de informații ucrainene au raportat că Abačev și-a pierdut un braț și un picior în urma atacului.
21:30
Drifturi în fața Poliției din Târgu Jiu: șoferul s-a filmat pe TikTok și a rămas fără permis # Adevarul.ro
Un tânăr de 25 de ani din Gorj a rămas fără permis și a primit o amendă de peste 1.000 de lei, după ce a fost filmat făcând drifturi în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj din Târgu Jiu.
21:15
Preşedintele francez Macron, despre intențiile lui Vladimir Putin: „Nu vrea pace”, ci o „capitulare a Ucrainei” # Adevarul.ro
Emmanuel Macron a afirmat că Putin „nu vrea pace, ci o capitulare” a Ucrainei. Orice discuții despre viitorul țării trebuie să îi implice pe ucraineni și pe europeni. Înaintea întâlnirii de la Washington între Donald Trump și Volodimir Zelenski, Macron a instat pe crearea unui front unit.
21:00
Nicușor Dan face reclamă turismului românesc. Îi îndeamnă românii să își petreacă vacanțele în țară: „Cele mai frumoase locuri sunt cele de la noi” # Adevarul.ro
Președintele Nicuşor Dan a făcut duminică seara un apel către români să își petreacă concediile în România, prezentând într-un clip video câteva dintre cele mai frumoase zone montane vizitate alături de familie.
Acum 12 ore
20:45
Mutare cu scandal. Două familii au fost evacuate pentru a face loc cuplului William și Kate. Vor locui într-un conac istoric de 328 de ani din Windsor # Adevarul.ro
Prințul William și soția sa, Kate, se pregătesc să se mute în locuința lor permanentă de la Windsor, un conac de 328 de ani. Mutarea regală a dus și la un scandal după ce două familii care locuiau în căsuțele alăturate au fost nevoite să elibereze proprietățile pentru cuplul regal.
20:45
Un român în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe în Grecia. Incidentul s-a petrecut în stațiunea Thermaikos, din Salonic, potrivit presei elene.
20:30
Piața Revoluției, între amintirea din ’89 și gardurile instituțiilor. Cum se pierd (sau se salvează) spațiile simbolice # Adevarul.ro
Ce spune cazul Pieței Revoluției despre felul în care Bucureștiul își gestionează spațiile publice? Între lipsa de transparență, decizii fragmentare și inițiative civice, se conturează o întrebare mai largă: cine are, de fapt, dreptul să modeleze orașul?
20:15
Patimile lui Ioan Slavici, scriitorul acuzat de trădare și spionaj: a fost scuipat de Nicolae Iorga pe stradă, iar Siguranța i-a furat manuscrisul unui roman # Adevarul.ro
Convingerile politice ale lui Ioan Slavici l-au trimis de multe ori de partea cealaltă a istoriei, într-o perioadă grea pentru țară, înaintea înfăptuirii României Mari. A fost acuzat toată viața, mai întâi de autoritățile austro-ungare, apoi de cele românești, că este trădător.
20:00
Dani Mocanu scapă de dosarul penal pentru proxenetism cu ajutorul deciziei CCR privind prescripția # Adevarul.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, ca urmare a aplicării deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Hotărârea a fost pronunțată pe 7 august de Curtea de Apel Ploiești, conform portaljust.ro.
20:00
În ultimii 16 ani, aproape 70.000 de accidente de muncă au fost înregistrate în România, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.
19:45
Nicușor Dan cere sancțiuni noi împotriva Rusiei, în urma videoconferinței Coaliției de Voință: „Să continuăm presiunea până la pace” # Adevarul.ro
Președintele României a transmis, în cadrul Coaliției de Voință, că unitatea transatlantică rămâne esențială pentru sprijinirea Ucrainei în fața agresiunii. A subliniat că nicio decizie privind viitorul acesteia nu poate fi luată fără acordul Kievului și a cerut noi sancțiuni împotriva Moscovei.
19:30
Circulația trenurilor între București și Constanța este blocată din cauza unui incendiu violent în zona Medgidia. Un bărbat a fost găsit carbonizat # Adevarul.ro
Un incendiu vegetație a dus la oprirea temporară a circulației feroviare pe ruta București-Constanța, între stațiile Medgidia și Mircea Vodă. În timpul intervenției, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat.
19:15
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii # Adevarul.ro
Publicația Wall Street Journal (WSJ) a făcut dezvăluiri privind starea de spirit a liderului american după summitul cu Vladimir Putin în Alaska. Trump era treaz de 24 de ore la momentul când i-a sunat pe liderii europeni pentru a le oferi detalii cu privire la discuțiile purtate cu Putin,
19:00
Actorul Terence Stamp, celebru pentru rolul negativ al Generalului Zod din „Superman”, a murit # Adevarul.ro
Actorul englez Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ al Generalului Zod în filmele Superman, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, a anunțat familia sa.
18:30
Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul într-un restaurant din New York.
18:30
Un covor roșu pentru Vladimir Putin și niciun rezultat pentru Ucraina. Summitul din Alaska, în care mulți și-au pus speranțele, s-a dovedit, din perspectiva multor ucraineni, un eșec. Evaluări și reacții.
18:15
Păunii își pot transforma penele cozii în adevărate lasere. O descoperire remarcabilă în lumea animală # Adevarul.ro
O descoperire remarcabilă în lumea animală arată că păunii își pot transforma penele cozii în adevărate lasere galben-verzui. Cercetătorii au demonstrat că microstructurile din penele colorate, după ce sunt tratate cu coloranți speciali și stimulate cu lumină, pot emite fascicule de lumină.
18:00
Secretarul de stat american a declarat că Statele Unite vor continua să încerce să creeze un scenariu care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, dar a recunoscut că acest lucru s-ar putea să nu fie posibil, subliniind că viața în SUA nu va fi afectată fundamental dacă pacea nu va fi atinsă.
18:00
Propaganda rusă difuzează videoclipuri false cu trupele sale în Ucraina pentru a-l impresiona pe Trump # Adevarul.ro
Rusia a difuzat videoclipuri false în care pretinde că trupele sale cuceresc teritorii în Ucraina, într-o încercare de a-l impresiona pe Donald Trump la masa negocierilor.
17:45
AUR: România, ignorată de marile puteri din cauza „anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut” # Adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tanasă acuză autoritățile române că România este „pusă pe dinafară” în deciziile internaționale legate de Ucraina și regiune, în ciuda eforturilor financiare și militare făcute de țara noastră.
17:45
Avertismentul premierului Bolojan: Nerespectarea promisiunilor ne afectează imaginea față de Comisia Europeană # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România își poate recâștiga credibilitatea și predictibilitatea pe termen lung doar prin respectarea angajamentelor asumate și consecvența în decizii.
17:30
Transformați în „marionete” ale Kremlinului: profesorii ruși trebuie să ghicească „pornirile criminale” ale studenților străini # Adevarul.ro
Un nou ghid pentru profesorii din Rusia îi obligă pe aceștia să monitorizeze elevii străini pentru posibile „tendințe criminale”. Se urmărește: ceea ce spun în clasă, temele politice și religioase discutate, atitudinile față de valorile și simbolurile rusești și site-urile pe care le vizitează.
17:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negocierile cu Rusia privind încheierea războiului trebuie să pornească linia de contact actuală și că este dispus să discute probleme teritoriale doar cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri trilaterale.
17:15
Un psihiatru spune că a tratat în acest an 12 pacienți care au dezvoltat ceea ce el numește „psihoză AI”, o afecțiune care nu este recunoscută oficial, dar care ridică semnale de alarmă în contextul folosirii excesive a chatboților.
17:00
Metoda prin care două femei au încercat să fure un „munte” de produse dintr-un Lidl din Marea Britanie. Internauții spun că sunt românce # Adevarul.ro
Două femei au încercat să dea lovitura la un magazin Lidl, dar planul lor a fost dejucat de un angajat curajos, care le-a oprit înainte să poată pleca cu un munte de produse furate, inclusiv deodorante, capsule pentru mașina de spălat și produse igienice.
16:45
Cum „miros” diabetul, afecțiunile hepatice sau cancerul de prostată. Ce poate spune mirosul corpului despre sănătatea ta. # Adevarul.ro
Mirosurile pe care le emanăm prin pori sau prin respirație pot fi semne ale unor probleme de sănătate, unele indicând boli incipiente, care ar putea fi depistate cu ani înainte de diagnostic.
16:30
Risc major de inundații în țară. Ministrul Mediului a convocat o ședință de urgență. Ce s-a decis # Adevarul.ro
Ministerul Mediului a convocat duminică o ședință de urgență după ce meteorologii și hidrologii au emis avertizări de cod portocaliu și galben pentru mai multe zone din țară, vizate de ploi torențiale și risc de inundații.
16:15
Incendii devastatoare în Turcia. Peste 250 de persoane evacuate dintr-o provincie apreciată de turiști # Adevarul.ro
Un nou incendiu a izbucnit sâmbătă în provincia turistică Çanakkale, în nord-vestul Turciei. Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică.
16:00
Bătaie în stradă în județul Dâmbovița: zece bărbați reținuți. Polițiștii au tras focuri de avertisment # Adevarul.ro
O bătaie izbucnită în plină zi, în localitatea Corbii Mari din județul Dâmbovița, s-a lăsat cu zece rețineri și focuri de armă trase de polițiști pentru a calma spiritele.
16:00
Cum arată acum orașele pe care Putin le revendică în cadrul negocierilor. „Au fost deja reduse la cenușă de armata rusă” # Adevarul.ro
Ruinele lăsate în urmă de armata rusă în orașele din Donbas arată amploarea distrugerilor și suferința populației ucrainene. Ministerul de Externe de la Kiev avertizează că războiul nu vizează doar teritoriul, ci chiar dreptul la existență al ucrainenilor.
16:00
Volodimir Zelenski a ajuns la Bruxelles duminică, unde participă la o videoconferinţă a așa-numitei coaliții a bunăvoinței cu aliaţii europeni, care are loc înainte ca mai mulți lideri europeni, alături de preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, să-l însoțească luni la Washington.
Acum 24 ore
15:45
Președintele României, inspecție surpriză la baza Salvamont Brașov. Nicușor Dan a vrut să afle problemele echipei # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei. A discutat cu salvatorii montani despre problemele cu care se confruntă aceștia. I-a ascultat pe toți, iar acum salvamontiștii speră să fie găsite soluții pentru a asigura intervenții eficiente.
15:45
Spionaj la Cazinou. Agentul Anton, pe urmele unui atașat militar american: „A venit la Constanța pentru a lua legătura cu doi turci“ # Adevarul.ro
La Cazinoul din Constanța nu s-au făcut doar baluri și s-au năruit averi. Aici s-a și spionat, atât în timpul Siguranței, memorabilă fiind imaginea cu Mihail Moruzov, părintele primului serviciu secret din România, pe faleza Constanței, cât și în perioada comunistă.
15:30
La negocierile din Alaska s-a mers pe covorul roșu, mașinile blindate cu număr de Rusia s-au plimbat printr-o bază militară americană, nu s-a semnat nimic dar s-a decis, probabil, totul, ceilalți spectatori, Europa, Ucraina, vor afla în reluare despre ce a fost vorba. Iar noi, după aceea.
