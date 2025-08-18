RetuRO lansează un proiect-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
Stiripesurse.ro, 18 august 2025 12:40
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot în Capitală pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane. Citește mai departe...
• • •
Acum 10 minute
13:00
SURSE Tensiune în coaliție, cheia e la PSD - Soarta Pachetului 2 de măsuri de austeritate depinde de discuțiile de luni # Stiripesurse.ro
Social-democrații discută luni în Biroul Permanent Național (BPN) mandatul cu care vor merge la ședința coaliției, în contextul blocajului privind finanțarea investițiilor prin programele PNRR și Anghel Saligny. Citește mai departe...
13:00
Mihai-Adrian Țiu, deputat S.O.S. România: Stopaţi furtul din banii publici. Toate microbuzele trebuie să ajungă la copiii României # Stiripesurse.ro
Mihai-Adrian Țiu, deputat S.O.S. România, a transmis o Scrioare deschisă premierului Ilie Bolojan și ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, prin care le cere să investigheze și să stopeze ilegalitățile de la achizițiile de microbuze pentru școlari. Citește mai departe...
13:00
SUA presează Israelul pentru un armistițiu după ce Libanu a început dezarmarea Hezbollah # Stiripesurse.ro
Emisarul special al Statelor Unite în Liban a declarat, luni, că echipa sa va discuta cu Israelul încetarea pe termen lung a ostilităților, după ce Beirutul a aprobat un plan susținut de SUA pentru dezarmarea grupului militant Hezbollah, potrivit AP. Citește mai departe...
13:00
Exclusă din negocierile pentru Ucraina, China pune presiune pe Taiwan: nimeni şi nicio forţă nu poate separa Taiwanul de China în niciun fel # Stiripesurse.ro
Guvernul chinez a declarat luni că va depune "toate eforturile" pentru a realiza o "reunificare paşnică" cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE, Citește mai departe...
13:00
Programul de educaţie non-formală "Protejăm Pământul. Protejăm Copilăria", format din ateliere şi un concurs de creaţie, este organizat la Muzeul Naţional Cotroceni până pe 29 august, informează un comunicat al organizatorilor transmis luni AGERPRES. Citește mai departe...
13:00
Actriţa britanică Helen Mirren a afirmat că, în ciuda faptului că ea este o feministă convinsă, James Bond trebuie ''să fie un bărbat'', informează DPA şi PA Media, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 15 minute
12:40
12:40
Radu Burnete bate cu pumnul în masă pentru continuarea austerității: Reformele nu se pot opri la jumătatea drumului # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidențiale Radu Burnete bate cu pumnul în masă pentru continuarea reformelor care impun austeritatea pentru reducerea deficitului. Reformele începute de Guvernul Bolojan nu trebuie să se oprească la jumătatea drumului, spune consilierul prezidențial Radu Burnete. Citește mai departe...
Acum 30 minute
12:30
Reacția președintelui Nicușor Dan după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă # Stiripesurse.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat luni, după ce agenția Fitch a reconfirmat ratingul României la nivelul BBB- cu perspectivă negativă, subliniind că următorii pași ai țării vor fi decisivi pentru menținerea încrederii investitorilor. „O veste bună. Citește mai departe...
12:30
Scandal monstru în Franța: Nestle tratează apa minerală a celebrelor branduri cu substanțe folosite pentru apa de la robinet # Stiripesurse.ro
Scandal incredibil în Franța, după ce s-a aflat că brandul Nestle tratează apele minerale vâdute consumatorilor cu aceleași substanțe și tehnici folosite pentru apa de la robinet. Citește mai departe...
Acum o oră
12:10
În încercarea de a apăra Guvernul Bolojan, președintele USR Dominic Fritz critică guvernările anterioare pentru modul în care au gestionat finanțările pentru investiții, afirmând că unele dintre programele anunțate nu au avut niciodată acoperire bugetară reală. Citește mai departe...
12:10
Accident cu cinci autoturisme pe A2, la Murfatlar: circulația este dirijată pe prima bandă # Stiripesurse.ro
Cinci autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe Autostrada A2, pe sensul Constanța–București, la kilometrul 198, în zona localității Murfatlar. Două dintre mașini au rămas imobilizate pe a doua bandă, dar incidentul nu s-a soldat cu victime. Citește mai departe...
12:10
Reclamele la jocuri de noroc și tutun încălzit ar putea și interzise pe clădirile din Capitală # Stiripesurse.ro
Doi consilieri generali de la USR propun ca, din 1 ianuarie 2026, să fie interzise reclamele pentru jocuri de noroc și produse din tutun și conexe pe toate bunurile publice și private ale Capitalei, potrivit news. Citește mai departe...
12:10
Ora la care se întâlnesc față în față Zelenski și Trump. Ulterior, la discuții vor intra și liderii europeni care îl sprijină pe șeful statului vecin # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la Washington într-o vizită cu miză ridicată, alături de liderii europeni, pentru a discuta posibile concesii teritoriale și garanții de securitate, în timp ce Donald Trump exercită presiuni pentru ca Ucraina să facă Citește mai departe...
12:10
Proiecţii cu producţii ale scenei londoneze la Muzeul Naţional de Artă al României, în perioada 3 - 19 septembrie # Stiripesurse.ro
Unele dintre cele mai apreciate producţii ale scenei londoneze vor putea fi urmărite la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, în perioada 3 - 19 septembrie, în cadrul proiecţiei de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra, eveniment desfăşurat sub Citește mai departe...
12:00
Ultimă oră – Percheziții la sediul Poliției și la mai mulți polițiști rutieri într-un dosar de corupție # Stiripesurse.ro
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea desfășoară mai multe percheziții care au vizat mai multe infracţiuni de corupţie. Citește mai departe...
12:00
Thomas Muller a marcat la debutul în MLS, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid # Stiripesurse.ro
Thomas Müller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat , înainte ca golul să fie anulat pe motiv de ofsaid, potrivit news. Citește mai departe...
12:00
Ede Molnar, locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator # Stiripesurse.ro
Ede Molnar a ocupat locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator, din Brazilia, potrivit news. Citește mai departe...
12:00
Lotul lui Dinamo Bucureşti se întăreşte cu o nouă extremă: Jonatas Cardoso, voleibalist brazilian în vârstă de 30 de ani, cu o talie de 1,95 m, potrivit news/.roJonatas vine la Dinamo de la Deya Volley Burgas (Bulgaria). Citește mai departe...
12:00
După mai multe incendii severe, Portugalia va avea o perioadă mai răcoroasă, dar Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania au solicitat intervenția forței de pompieri a Uniunii Europene, scrie AP. În Turcia a fost închis situl Gallipoli din peninsula din nordul strâmtorii Dardanele. Citește mai departe...
12:00
Proiecţii de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra la MNAR, sub egida Festivalului Internaţional George Enescu # Stiripesurse.ro
Proiecţii de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra vor avea loc, în perioada 3-19 septembrie, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu”, potrivit news. Citește mai departe...
12:00
Zodiacul chinezesc oferă o perspectivă unică asupra lunii septembrie, diferită de astrologia occidentală. Spre deosebire de zodiacul european, bazat pe constelații, horoscopul chinezesc este un ghid complet pentru descifrarea semnelor și semnificațiilor, structurat în jurul unui ciclu Citește mai departe...
12:00
Filmul After the End, în regia lui Pablo César, va fi proiectat în România la Bucharest International Film Festival 2025 # Stiripesurse.ro
„After the End”, cel mai recent proiect cinematografic semnat de regizorul argentinian Pablo César, va fi prezentat în premieră naţională la Bucharest International Film Festival (BIFF) 2025, în cadrul secţiunii Panorama. Citește mai departe...
12:00
Comisia Europeană confirmă: Sectorul apei – atât Apa potabilă, cât și apele uzate – este considerat infrastructură critică la nivel european. # Stiripesurse.ro
Comisia Europeană a transmis un răspuns oficial la solicitarea eurodeputatului Andi Cristea (S&D) referitoare la posibilitățile de finanțare directă pentru modernizarea infrastructurii de apă și întărirea securității cibernetice în acest domeniu, în contextul secetei Citește mai departe...
Acum 2 ore
11:40
A căzut mitul sistemelor PATRIOT din Ucraina: nu mai fac față rachetelor rusești de ultimă generație (serviciile secrete americane) # Stiripesurse.ro
Rusia și-a modernizat rachetele balistice.Acum rachetele au o mai mare manevrabilitate și aduc noi provocări pentru renumitele sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații din domeniul apărării din SUA, relatează Business Citește mai departe...
11:40
Un ucrainean care s-a dat drept român la frontieră a fost prins și acum este cercetat pentru uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, scrie MediafaxPoliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea fac cercetări cu privire la un Citește mai departe...
11:40
Negocieri pentru Ucraina - Ambasadorul ucrainean la Berlin solicită garanţii de securitate obligatorii # Stiripesurse.ro
Înaintea discuţiilor la nivel înalt de luni, care vor avea loc la Washington, pe tema războiului din Ucraina, ambasadorul ucrainean în Germania, Oleksii Makeiev, a subliniat nevoia urgentă de garanţii de securitate fiabile pentru ţara sa, informează dpa, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
11:40
Noul șef al ANPC a făcut prăpăd pe litoral, de Sfânta Maria: Sute de comercianți închiși, peste 1.000 de amenzi! # Stiripesurse.ro
Amenzi de peste 7 milioane de lei au fost aplicate de ANPC pe litoralul românesc. Inspectorii au găsit mizerie, produse expirate, dar și condiții de cazare improprii. Citește mai departe...
11:30
Alertă în Capitală: trei sectoare rămân fără apă caldă / Directorul Termoenergetica a intervenit de urgență # Stiripesurse.ro
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, informează News.ro. Citește mai departe...
11:30
Șofer din Târgu Mureș, mort într-un accident în Iași după ce autoutilitara sa s-a răsturnat # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 56 de ani, din Târgu Mureș, a murit, în noaptea de duminică spre luni, după ce autoutilitara cu remorcă pe care o conducea s-a răsturnat pe DE 583, în localitatea Bălțați, județul Iași, informează Mediafax. Citește mai departe...
11:20
Călin Georgescu, mesaj din fața IPJ Ilfov: Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint # Stiripesurse.ro
Calin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat interzis la alegerile prezidențiale din mai a fost întâmpinat de zeci de oameni care scandau ”Călin Georgescu președinte” și ”Vă iubim, domnule președinte”. Citește mai departe...
11:10
VIDEO Momente de groază la bordul unui avion cu 273 de pasageri la bord- Aterizare de urgență cu un motor în flăcări # Stiripesurse.ro
Un Boeing a fost nevoit să aterizeze de urgență, sâmbătă, în Italia, după ce unul dintre motoare a luat foc. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauzele incidentului, scrie Le Figaro, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
11:00
VIDEO Risipă pe bani publici! Manelistul Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune din Bistrița-Năsăud # Stiripesurse.ro
Primarul unei comune din Bistrița-Năsăud i-a acordat o diplomă de excelență manelistului Dani Mocanu. Evenimentul a stârnit reacții aprinse, întrucât administrația locală a alocat 80. Citește mai departe...
Acum 4 ore
10:50
Un expert german dă alerta înainte de negocierile de la Washington: Urmează un atac asupra Ucrainei # Stiripesurse.ro
Încep reacții dure după ce Donald Trump a transmis pe o rețea de socializare că Ucraina trebuie să cedeze teritorii Rusiei. Anunțul lui Trump vine înainte de negocierile de la Washington, unde sunt invitații greii UE. Citește mai departe...
10:40
CTP: 'Președintele Dan ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete' # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, are soluția crizei, consideră scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu.„În vreme ce președintele Dan și-a luat o binemeritată vacanță, iar premierul Bolojan e huiduit de toată lumea pentru că vrea să scoată România la liman, Citește mai departe...
10:40
Un bărbat a fost prins cu pistolul tip airsoft la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci # Stiripesurse.ro
Un bărbat a fost prins având asupra sa un pistol de tip airsoft în timp ce se afla în Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci, județul Galați. Jandarmii l-au amendat pe individ. Citește mai departe...
10:30
Polițiștii de frontieră din Nădlac au descoperit nouă biciclete și o trotinetă electrică, în valoare de aproximativ 50.000 de lei, în două microbuze înmatriculate în România. Șoferii nu au putut prezenta documentele de proveniență ale acestora. Citește mai departe...
10:30
Fico oprește ajutorul militar oficial pentru Ucraina, dar firmele slovace fac miliarde din vânzarea de arme către Kiev (Politico) # Stiripesurse.ro
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a anunțat oficial că Slovacia nu va mai trimite asistență militară Ucrainei, criticând sancțiunile europene împotriva Rusiei și respingând ideea aderării țării la NATO. Citește mai departe...
10:20
Alertă meteo de vreme severă: Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe (Hartă) # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineață, o avertizare de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în cursul zilei de 18 august, ce vizează mai multe regiuni din sudul și centrul țării. Citește mai departe...
10:20
Șapte bărbați au fost reținuți și doi sunt cercetați în stare de libertate, în urma unui conflict pe o stradă din Mangalia, județul Constanța. Bărbații reținuți sunt propuși, luni, procurorului de caz cu propuneri legale. Citește mai departe...
10:10
Prețul petrolului se stabilizează după ce temerile privind livrările Rusiei s-au redus # Stiripesurse.ro
Prețurile petrolului au rămas în mare parte neschimbate, luni, după o scădere la începutul tranzacțiilor, întrucât Statele Unite nu au exercitat presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina prin măsuri de perturbare a exporturilor de petrol, scrie Citește mai departe...
10:10
Avertisment apocaliptic de la Teheran: Cred că ar putea avea loc un alt război și, după acesta, s-ar putea să nu mai existe războaie # Stiripesurse.ro
Un oficial de rang înalt din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice afirmă că un alt război cu Israelul sau Statele Unite ar putea începe oricând.„Nu suntem într-un armistițiu, ne aflăm într-o etapă de război. Citește mai departe...
10:10
Un bărbat de 65 de ani a fost găsit carbonizat în dormitor în urma unui incendiu în care au ars două case situate în aceeași curte în localitatea Singureni, județul Giurgiu, informează Mediafax. Citește mai departe...
10:00
PSD pune tunurile pe Bolojan: 'Reforma nu înseamnă distrugere. Reforma nu înseamnă să te joci cu viețile și destinele românilor' # Stiripesurse.ro
Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați, spune, luni, social-democratul Mihai Fifor, care îl compară pe premierul Ilie Bolojan cu un „Robin Hood neaoș”. Citește mai departe...
09:50
'O lovitură în spate' - Trump a fost acuzat la Kiev că a conspirat cu Putin pentru a forța Ucraina să capituleze # Stiripesurse.ro
Reprezentanții Guvernului și ai societății civile din Ucraina l-au criticat pe președintele american Donald Trump, informează Financial Times (FT). Citește mai departe...
09:40
VIDEO Imagini virale în România! O femeie a tras cu mașina doi măgari, polițiștii au intervenit # Stiripesurse.ro
Scene revoltătoare au fost filmate în România. O femeie de 67 de ani a ajuns pe mânile polițiștilor după ce a maltratat doi măgari.Un martor a filmat întreaga scenă. Înregistrarea surprinde momentul în care bietele animale sunt trase, cu o sfoară, de mașina condusă de femeie. Citește mai departe...
09:40
Două lungmetraje din competiţia oficială a Festivalului Internaţional de la Locarno, produse cu implicarea companiei româneşti microFILM, premiate pentru actori # Stiripesurse.ro
Actriţa Katia Pascariu („Sorella di Clausura”) şi actriţele Manuela Martelli şi Ana Marija Veselčić („Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help”) au fost premiate la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, potrivit news. Citește mai departe...
09:40
Atletico Madrid a condus cu 1-0, dar a pierdut meciul cu Espanol Barcelona, scor 1-2 # Stiripesurse.ro
Atlético Madrid a început La Liga cu o înfrângere, scor 2-1, la Espanol Barcelona, duminică, după ce a primit două goluri în ultimele 20 de minute, potrivit enws. Citește mai departe...
09:40
Neymar a suferit duminică cea mai dură înfrângere din cariera sa, după ce Santos a pierdut, scor 0-6, pe teren propriu, cu Vasco de Gama. Philippe Coutinho, care a marcat de două ori, a încercat să-şi consoleze compatriotul, dar fără succes, potrivit news. Citește mai departe...
09:40
BK Haecken, adversara formaţiei CFR Cluj în play-off-ul Conference League, a fost învinsă acasă de Oesters IF, cu scorul de 2-0, duminică, într-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Suediei, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
