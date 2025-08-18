Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
Stiripesurse.ro, 18 august 2025 13:30
În Silicon Valley, testarea genetică a embrionilor crește în popularitate, ceea ce se presupune că prezice, printre altele, nivelul de inteligență al copiilor ce urmează să fie născuți, scrie The Wall Street Journal. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
14:00
Surse: Grindeanu boicotează în continuare ședința coaliției. PSD a transmis poziția privind Pachetul II # Stiripesurse.ro
Luni, ședința coaliției de guvernare se va desfășura fără prezența lui Sorin Grindeanu, au declarat surse politice pentru stiripesurse.ro. Citește mai departe...
14:00
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au atins luni dimineaţa un nou minim pentru anul 2025, înaintea întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este supus la presiuni să ajungă la un acord de pace cu Rusia, Citește mai departe...
Acum 15 minute
13:50
Marius Budăi îl contrează pe Bolojan: România nu e în incapacitate de plată. Avem resurse # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi îl contrează pe premierul Ilie Bolojan și spune că România nu e în incapacitate de plată. Țara noastră are resurse și poate achita orice datorii externe are, crede Budăi. Citește mai departe...
13:50
Pentru turneul de 1 milion de dolari, Gaël Monfils va juca la dublu mixt cu Noami Osaka şi Jannik Sinner cu Katerina Siniakova # Stiripesurse.ro
Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu, potrivit news. Citește mai departe...
13:50
Se anunță prăpăd în mai multe zone. A fost emis Cod Portocaliu de inundaţii pentru şase judeţe. Avertizarea vizează scurgeri pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici. Inundaţii locale cu efecte sever vor fi în Dâmboviţa şi Prahova. Citește mai departe...
Acum o oră
13:30
Senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș: „Atunci când am scris proiectul de lege pentru declararea datei de 15 august, ca Ziua Maramureșului sărbătorită la nivel național, m-am gândit la acest moment de profundă unitate, în care credința, tradiția și mândria de a fi Citește mai departe...
13:30
13:20
Dezastru la a doua sesiune a bacalaureatului: Câți elevi au trecut de 'examenul maturității' # Stiripesurse.ro
Dezastru la 'examenul maturității'! Ministerul Educației a publicat luni rezultatele inițiale înregistrate la a doua sesiune a bacalaureatului 2025. Rata cumulată de promovare (toți candidații înscriși) este de 28,4%.Rată cumulată de promovare (toții candidații) este de 28,4%. Citește mai departe...
13:20
Leul se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Astfel, potrivit cursului valutar de referință, anunțat luni de Banca Națională a României, un euro a ajuns la 5,0588 lei față de 5,0628 lei cât a fost joi. Dolarul a ajuns la 4,3326 lei, de la un curs de 4,3331 lei. Citește mai departe...
13:10
ALERTĂ | Guvernul pregătește tăierea cu 30% a salariilor și concedieri la ASF, ANRE și ANCOM (Document) # Stiripesurse.ro
Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de lege care modifică Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și introduce măsuri drastice pentru eficientizarea unor autorități administrative autonome, inclusiv reducerea salariilor Citește mai departe...
13:10
După perioada de împrumut, Sébastien Haller a părăsit Borussia Dortmund şi s-a transferat definitiv la Utrecht # Stiripesurse.ro
Împrumutat la FC Utrecht pentru a doua jumătate a sezonului, Sébastien Haller s-a alăturat definitiv clubului olandez. Atacantul ivorian în vârstă de 31 de ani a semnat un contract pe durata întregului sezon, potrivit news. Citește mai departe...
13:10
Străzi şi artere din Bucureşti, închise pe 31 august, pentru desfăşurarea cursei de ciclism L’Étape Romania by Tour de France # Stiripesurse.ro
Capitala va deveni, la 31 august, din nou scena uneia dintre cele mai spectaculoase competiţii de ciclism amator din lume – L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon. Citește mai departe...
13:10
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch și-a cerut scuze și a retras la nivel global o reclamă în care un model făcea gestul „ochilor oblici”, după ce campania a fost criticată intens pe rețelele sociale chineze și a generat apeluri la boicot, potrivit news. Citește mai departe...
13:10
Aviația intră în era digitală prin suveniruri unice, certificate pe blockchain - BIAS 2025 și ICI București lansează colecția de NFT-uri 'Cloud Chasers' # Stiripesurse.ro
Bucharest International Air Show (BIAS 2025) lansează împreună cu ICI București prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers” Aviația pășește în era digitală prin suveniruri unice, certificate pe blockchainBucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment Citește mai departe...
13:10
Corul Madrigal - patru concerte extraordinare în Japonia, în perioada 19 - 26 august # Stiripesurse.ro
Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", dirijat de Anna Ungureanu, va participa, în perioada 19 - 26 august, la două dintre cele mai importante evenimente internaţionale ale anului - Expoziţia Mondială Expo 2025 Osaka, Kansai, Japonia şi Festivalul Citește mai departe...
13:10
România este printre țările UE cu cele mai mari creșteri la înființarea de noi firme # Stiripesurse.ro
Numărul de firme noi înființate în Uniunea Europeană a crescut cu 4,6% în trimestrul al doilea, comparativ cu primul trimestru, iar creșterea înregistrată în România este cu mult peste media din UE, arată datele publicate de Eurostat. Citește mai departe...
Acum 2 ore
13:00
SURSE Tensiune în coaliție, cheia e la PSD - Soarta Pachetului 2 de măsuri de austeritate depinde de discuțiile de luni # Stiripesurse.ro
Social-democrații discută luni în Biroul Permanent Național (BPN) mandatul cu care vor merge la ședința coaliției, în contextul blocajului privind finanțarea investițiilor prin programele PNRR și Anghel Saligny. Citește mai departe...
13:00
Mihai-Adrian Țiu, deputat S.O.S. România: Stopaţi furtul din banii publici. Toate microbuzele trebuie să ajungă la copiii României # Stiripesurse.ro
Mihai-Adrian Țiu, deputat S.O.S. România, a transmis o Scrioare deschisă premierului Ilie Bolojan și ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, prin care le cere să investigheze și să stopeze ilegalitățile de la achizițiile de microbuze pentru școlari. Citește mai departe...
13:00
SUA presează Israelul pentru un armistițiu după ce Libanu a început dezarmarea Hezbollah # Stiripesurse.ro
Emisarul special al Statelor Unite în Liban a declarat, luni, că echipa sa va discuta cu Israelul încetarea pe termen lung a ostilităților, după ce Beirutul a aprobat un plan susținut de SUA pentru dezarmarea grupului militant Hezbollah, potrivit AP. Citește mai departe...
13:00
Exclusă din negocierile pentru Ucraina, China pune presiune pe Taiwan: nimeni şi nicio forţă nu poate separa Taiwanul de China în niciun fel # Stiripesurse.ro
Guvernul chinez a declarat luni că va depune "toate eforturile" pentru a realiza o "reunificare paşnică" cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE, Citește mai departe...
13:00
Programul de educaţie non-formală "Protejăm Pământul. Protejăm Copilăria", format din ateliere şi un concurs de creaţie, este organizat la Muzeul Naţional Cotroceni până pe 29 august, informează un comunicat al organizatorilor transmis luni AGERPRES. Citește mai departe...
13:00
Actriţa britanică Helen Mirren a afirmat că, în ciuda faptului că ea este o feministă convinsă, James Bond trebuie ''să fie un bărbat'', informează DPA şi PA Media, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
12:40
RetuRO lansează un proiect-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane # Stiripesurse.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot în Capitală pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane. Citește mai departe...
12:40
Radu Burnete bate cu pumnul în masă pentru continuarea austerității: Reformele nu se pot opri la jumătatea drumului # Stiripesurse.ro
Consilierul prezidențiale Radu Burnete bate cu pumnul în masă pentru continuarea reformelor care impun austeritatea pentru reducerea deficitului. Reformele începute de Guvernul Bolojan nu trebuie să se oprească la jumătatea drumului, spune consilierul prezidențial Radu Burnete. Citește mai departe...
12:30
Reacția președintelui Nicușor Dan după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă # Stiripesurse.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat luni, după ce agenția Fitch a reconfirmat ratingul României la nivelul BBB- cu perspectivă negativă, subliniind că următorii pași ai țării vor fi decisivi pentru menținerea încrederii investitorilor. „O veste bună. Citește mai departe...
12:30
Scandal monstru în Franța: Nestle tratează apa minerală a celebrelor branduri cu substanțe folosite pentru apa de la robinet # Stiripesurse.ro
Scandal incredibil în Franța, după ce s-a aflat că brandul Nestle tratează apele minerale vâdute consumatorilor cu aceleași substanțe și tehnici folosite pentru apa de la robinet. Citește mai departe...
12:10
În încercarea de a apăra Guvernul Bolojan, președintele USR Dominic Fritz critică guvernările anterioare pentru modul în care au gestionat finanțările pentru investiții, afirmând că unele dintre programele anunțate nu au avut niciodată acoperire bugetară reală. Citește mai departe...
12:10
Accident cu cinci autoturisme pe A2, la Murfatlar: circulația este dirijată pe prima bandă # Stiripesurse.ro
Cinci autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe Autostrada A2, pe sensul Constanța–București, la kilometrul 198, în zona localității Murfatlar. Două dintre mașini au rămas imobilizate pe a doua bandă, dar incidentul nu s-a soldat cu victime. Citește mai departe...
12:10
Reclamele la jocuri de noroc și tutun încălzit ar putea și interzise pe clădirile din Capitală # Stiripesurse.ro
Doi consilieri generali de la USR propun ca, din 1 ianuarie 2026, să fie interzise reclamele pentru jocuri de noroc și produse din tutun și conexe pe toate bunurile publice și private ale Capitalei, potrivit news. Citește mai departe...
12:10
Ora la care se întâlnesc față în față Zelenski și Trump. Ulterior, la discuții vor intra și liderii europeni care îl sprijină pe șeful statului vecin # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la Washington într-o vizită cu miză ridicată, alături de liderii europeni, pentru a discuta posibile concesii teritoriale și garanții de securitate, în timp ce Donald Trump exercită presiuni pentru ca Ucraina să facă Citește mai departe...
12:10
Proiecţii cu producţii ale scenei londoneze la Muzeul Naţional de Artă al României, în perioada 3 - 19 septembrie # Stiripesurse.ro
Unele dintre cele mai apreciate producţii ale scenei londoneze vor putea fi urmărite la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, în perioada 3 - 19 septembrie, în cadrul proiecţiei de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra, eveniment desfăşurat sub Citește mai departe...
Acum 4 ore
12:00
Ultimă oră – Percheziții la sediul Poliției și la mai mulți polițiști rutieri într-un dosar de corupție # Stiripesurse.ro
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea desfășoară mai multe percheziții care au vizat mai multe infracţiuni de corupţie. Citește mai departe...
12:00
Thomas Muller a marcat la debutul în MLS, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid # Stiripesurse.ro
Thomas Müller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat , înainte ca golul să fie anulat pe motiv de ofsaid, potrivit news. Citește mai departe...
12:00
Ede Molnar, locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator # Stiripesurse.ro
Ede Molnar a ocupat locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator, din Brazilia, potrivit news. Citește mai departe...
12:00
Lotul lui Dinamo Bucureşti se întăreşte cu o nouă extremă: Jonatas Cardoso, voleibalist brazilian în vârstă de 30 de ani, cu o talie de 1,95 m, potrivit news/.roJonatas vine la Dinamo de la Deya Volley Burgas (Bulgaria). Citește mai departe...
12:00
După mai multe incendii severe, Portugalia va avea o perioadă mai răcoroasă, dar Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania au solicitat intervenția forței de pompieri a Uniunii Europene, scrie AP. În Turcia a fost închis situl Gallipoli din peninsula din nordul strâmtorii Dardanele. Citește mai departe...
12:00
Proiecţii de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra la MNAR, sub egida Festivalului Internaţional George Enescu # Stiripesurse.ro
Proiecţii de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra vor avea loc, în perioada 3-19 septembrie, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu”, potrivit news. Citește mai departe...
12:00
Zodiacul chinezesc oferă o perspectivă unică asupra lunii septembrie, diferită de astrologia occidentală. Spre deosebire de zodiacul european, bazat pe constelații, horoscopul chinezesc este un ghid complet pentru descifrarea semnelor și semnificațiilor, structurat în jurul unui ciclu Citește mai departe...
12:00
Filmul After the End, în regia lui Pablo César, va fi proiectat în România la Bucharest International Film Festival 2025 # Stiripesurse.ro
„After the End”, cel mai recent proiect cinematografic semnat de regizorul argentinian Pablo César, va fi prezentat în premieră naţională la Bucharest International Film Festival (BIFF) 2025, în cadrul secţiunii Panorama. Citește mai departe...
12:00
Comisia Europeană confirmă: Sectorul apei – atât Apa potabilă, cât și apele uzate – este considerat infrastructură critică la nivel european. # Stiripesurse.ro
Comisia Europeană a transmis un răspuns oficial la solicitarea eurodeputatului Andi Cristea (S&D) referitoare la posibilitățile de finanțare directă pentru modernizarea infrastructurii de apă și întărirea securității cibernetice în acest domeniu, în contextul secetei Citește mai departe...
11:40
A căzut mitul sistemelor PATRIOT din Ucraina: nu mai fac față rachetelor rusești de ultimă generație (serviciile secrete americane) # Stiripesurse.ro
Rusia și-a modernizat rachetele balistice.Acum rachetele au o mai mare manevrabilitate și aduc noi provocări pentru renumitele sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații din domeniul apărării din SUA, relatează Business Citește mai departe...
11:40
Un ucrainean care s-a dat drept român la frontieră a fost prins și acum este cercetat pentru uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, scrie MediafaxPoliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea fac cercetări cu privire la un Citește mai departe...
11:40
Negocieri pentru Ucraina - Ambasadorul ucrainean la Berlin solicită garanţii de securitate obligatorii # Stiripesurse.ro
Înaintea discuţiilor la nivel înalt de luni, care vor avea loc la Washington, pe tema războiului din Ucraina, ambasadorul ucrainean în Germania, Oleksii Makeiev, a subliniat nevoia urgentă de garanţii de securitate fiabile pentru ţara sa, informează dpa, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
11:40
Noul șef al ANPC a făcut prăpăd pe litoral, de Sfânta Maria: Sute de comercianți închiși, peste 1.000 de amenzi! # Stiripesurse.ro
Amenzi de peste 7 milioane de lei au fost aplicate de ANPC pe litoralul românesc. Inspectorii au găsit mizerie, produse expirate, dar și condiții de cazare improprii. Citește mai departe...
11:30
Alertă în Capitală: trei sectoare rămân fără apă caldă / Directorul Termoenergetica a intervenit de urgență # Stiripesurse.ro
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, informează News.ro. Citește mai departe...
11:30
Șofer din Târgu Mureș, mort într-un accident în Iași după ce autoutilitara sa s-a răsturnat # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 56 de ani, din Târgu Mureș, a murit, în noaptea de duminică spre luni, după ce autoutilitara cu remorcă pe care o conducea s-a răsturnat pe DE 583, în localitatea Bălțați, județul Iași, informează Mediafax. Citește mai departe...
11:20
Călin Georgescu, mesaj din fața IPJ Ilfov: Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint # Stiripesurse.ro
Calin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat interzis la alegerile prezidențiale din mai a fost întâmpinat de zeci de oameni care scandau ”Călin Georgescu președinte” și ”Vă iubim, domnule președinte”. Citește mai departe...
11:10
VIDEO Momente de groază la bordul unui avion cu 273 de pasageri la bord- Aterizare de urgență cu un motor în flăcări # Stiripesurse.ro
Un Boeing a fost nevoit să aterizeze de urgență, sâmbătă, în Italia, după ce unul dintre motoare a luat foc. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauzele incidentului, scrie Le Figaro, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
11:00
VIDEO Risipă pe bani publici! Manelistul Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune din Bistrița-Năsăud # Stiripesurse.ro
Primarul unei comune din Bistrița-Năsăud i-a acordat o diplomă de excelență manelistului Dani Mocanu. Evenimentul a stârnit reacții aprinse, întrucât administrația locală a alocat 80. Citește mai departe...
10:50
Un expert german dă alerta înainte de negocierile de la Washington: Urmează un atac asupra Ucrainei # Stiripesurse.ro
Încep reacții dure după ce Donald Trump a transmis pe o rețea de socializare că Ucraina trebuie să cedeze teritorii Rusiei. Anunțul lui Trump vine înainte de negocierile de la Washington, unde sunt invitații greii UE. Citește mai departe...
