Restricții de circulație în Piața 14 Iulie din Cluj-Napoca

Ediția din 2025 a festivalului UNTOLD inaugurează, în premieră, un punct de prim ajutor emoțional. Situat într-un cort special din interiorul festivalului, patru psihoterapeuți sunt disponibili pentru toți cei care au ceva pe suflet și vor să fie ascultați sau să primească un sfat. Ședințele durează până la 20 de minute, iar pe festivalieri îi […]