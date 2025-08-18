19 artiști clujeni primesc sprijin pentru a-și dezvolta proiecte culturale personale
ViaCluj, 18 august 2025 15:30
19 artiști și artiste iau parte la a III-a ediție a programului Cluj în Rezidență, creat de Centrul Cultural Clujean. Selectați în urma unui apel deschis care s-a încheiat cu aproape 70 de aplicații, rezidenții vor beneficia de mentorat și sprijin financiar pentru dezvoltarea unui proiect personal, în valoare de 10.000 de lei/proiect, suma totală […] The post 19 artiști clujeni primesc sprijin pentru a-și dezvolta proiecte culturale personale appeared first on ViaClujTV.
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum 10 minute
15:30
19 artiști și artiste iau parte la a III-a ediție a programului Cluj în Rezidență, creat de Centrul Cultural Clujean. Selectați în urma unui apel deschis care s-a încheiat cu aproape 70 de aplicații, rezidenții vor beneficia de mentorat și sprijin financiar pentru dezvoltarea unui proiect personal, în valoare de 10.000 de lei/proiect, suma totală […] The post 19 artiști clujeni primesc sprijin pentru a-și dezvolta proiecte culturale personale appeared first on ViaClujTV.
Acum o oră
15:00
CFR Cluj va da piept cu suedezii de la Hacken, joi, 21 august, de la ora 20:00, în cadrul primei manșe a play-off-ului din Conference League. Manșa secundă va avea loc peste o săptămână, pe 28 august, iar partida se va desfășura în Gruia. Potrivit digisport, înaintea confruntării din Conference League, cei de la Hacken au primit vizita […] The post Cine este următoarea adversară din Conference League a lui CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
Acum 2 ore
14:20
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul celor de la U Cluj, pune presiune pe conducerea clubului pentru a prinde un transfer în această perioadă de mercato. Thiam nu a făcut deplasarea cu cei de la U Cluj pentru meciul de campionat cu Farul, programat la Ovidiu, luni seara, de la 21:30. Senegalezul forțează transferul de […] The post Reacția oficialilor „U” Cluj, după anunțul că Thiam ar pleca la FCSB appeared first on ViaClujTV.
Acum 4 ore
13:10
UBB investește masiv în creșterea calității educației – Cheltuielile depășesc 564 de milioane de lei # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), aflată pe primul loc ȋn toate metarankingurile anuale la nivel național din 2016 până ȋn prezent, investește masiv în creșterea calității educației și bunăstarea studenților ei. UBB a investit, în ultimii trei ani, peste 564 de milioane de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare și are de recuperat sume semnificative în […] The post UBB investește masiv în creșterea calității educației – Cheltuielile depășesc 564 de milioane de lei appeared first on ViaClujTV.
12:40
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță că, începând cu 19 august 2025, vor intra în vigoare noi restricții de circulație auto și pietonală în zona Pieței 14 Iulie. Măsurile fac parte din proiectul de modernizare a spațiului urban și vor fi aplicate timp de trei săptămâni, până la data de 5 septembrie 2025. Cum vor fi aplicate […] The post Restricții de circulație în Piața 14 Iulie din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:40
Luni, 18 august 2025, au fost afișate rezultatele la examenul de Bacalaureat – sesiunea de toamnă. În județul Cluj, rata de promovabilitate înainte de contestații este de 26,51%. Situația pe promoții Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 27,08%; Pentru promoțiile anterioare, procentul de promovare este de 25,31%; Rata cumulată, înainte de soluționarea contestațiilor: […] The post Rezultatele Bac 2025 sesiunea din toamnă – sub 30% dintre candidați au promovat appeared first on ViaClujTV.
Acum 6 ore
11:20
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ medical din Europa Centrală și de Est, anunță deschiderea unei extensii internaționale în orașul Novara din Italia, unde va funcționa programul de studiu Medicină în limba engleză. Această inițiativă marchează un pas major în procesul de internaționalizare al […] The post UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca va deschide o extensie internațională în Italia appeared first on ViaClujTV.
11:10
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de luni, 18 august, în urma unui accident rutier petrecut pe Calea Turzii din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Aici au găsit două autovehicule avariate, […] The post Trei tineri au fost transportați la spital în urma unui accident pe Calea Turzii appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Activista civică Rocsana Contraș, reprezentanta Asociației Car de Bine, a lansat o nouă campanie umanitară. Ea a decis să strângă 500 de ghiozdane echipate, destinate copiilor nevoiași. Cea mai mare parte a acestor ghiozdane va ajunge la școală, acolo unde provocările cu care se confruntă copiii sunt mult mai mari decât cele ale copiilor din […] The post Rocsana Contraș, Car de Bine: Strângem ghiozdane pentru 500 de copii nevoiași appeared first on ViaClujTV.
10:10
Patru zboruri directe noi de pe Aeroportul Cluj: Stockholm, Oslo, Marrakesh și Milano Malpensa # ViaCluj
Aeroportul Cluj, prin compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale de destinații pentru sezonul de iarnă 2025-2026 și respectiv sezonul de vară 2026 cu patru noi rute internaționale. Este vorba despre Marrakesh (Maroc), Stockholm Skavsta (Suedia), Oslo Sandefjord Torp (Norvegia) și Milano Malpensa (Italia). Astfel, odată cu debutul sezonului de iarnă din acest an, pasagerii […] The post Patru zboruri directe noi de pe Aeroportul Cluj: Stockholm, Oslo, Marrakesh și Milano Malpensa appeared first on ViaClujTV.
15 august 2025
10:00
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în seara de vineri, 15 august, de la ora 22:30 (ora României), în Alaska. Conform Kremlinului, vor avea un dialog „unu la unu”, înainte de întâlnirea extinsă dintre cele două delegații. La final, cei doi președinți vor susține o conferință de presă comună. Yuri Ushakov, consilierul pentru […] The post Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska are loc astăzi appeared first on ViaClujTV.
14 august 2025
16:50
Memoria marelui coregraf Roland Petit este omagiată într-o manieră aparte în România. Asociația Revolve Dance a organiat o sesiune de pregătire pentru tinerii balerini, în București, apoi vor exista spectacole de balet în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Alături de tinerii balerini pregătiți în cadrul acestui proiect vor urca pe scenă și balerini de la […] The post Balerini de la Munchen, în spectacol în Cluj appeared first on ViaClujTV.
15:00
Aministraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, două atenţionări Cod galben de caniculă şi disconfort termic, valabile joi şi vineri, între orele 12-21, pentru mare parte din ţară. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, valul de căldură va persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării. Meteorologii atenţionează că joi şi vineri, între orele 12.00 şi […] The post Două zile de caniculă de Sfânta Maria – Temperaturi de până la 37 de grade appeared first on ViaClujTV.
14:00
Igienizare la locurile de joacă din Cluj – Dan Tarcea: „Trebuie sa fie curate, sigure și primitoare” # ViaCluj
Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță intervenții ample de curățare, igienizare și dezinfectare în parcuri și spațiile de joacă din oraș, după ce în ultima perioadă au fost primite mai multe sesizări de la părinți cu privire la mirosuri neplăcute și condiții de igienă precară. „Recent, am primit unele sesizări privind comportamente nepotrivite în parcuri […] The post Igienizare la locurile de joacă din Cluj – Dan Tarcea: „Trebuie sa fie curate, sigure și primitoare” appeared first on ViaClujTV.
12:20
CFR Cluj a primit o lovitură șoc înaintea meciului retur cu Braga, care e programat joi, 14 august 2025, de la ora 21:30, în turul trei preliminar din UEFA Europa League. Louis Munteanu (23 de ani), atacantul pe care patronul Nelu Varga speră să îl vândă cu 18 milioane de euro, a acuzat o problemă […] The post Louis Munteanu, lăsat la Cluj de Dan Petrescu – CFR o va înfrunta pe Braga fără golgheter appeared first on ViaClujTV.
11:50
Dacă îți dorești distracție pentru întreaga familie în Iulius Mall Cluj, săptămâna aceasta te așteaptă un program variat, plin de evenimente captivante pentru toate vârstele. De la un planetariu cu proiecții spectaculoase la 360 de grade, la un film sub cerul liber și povești magice la teatrul de păpuși, vei găsi experiențe care să aducă […] The post Distracție pentru întreaga familie – planetariu, film în aer liber și teatru de păpuși appeared first on ViaClujTV.
11:40
Festivalul Stradal WonderPuck revine la Cluj: spectacole de teatru de animație, concerte, ateliere # ViaCluj
Mai sunt doar câteva săptămâni până la cea de-a noua ediție a Festivalului Stradal WonderPuck. Evenimentul va avea loc între 5 și 7 septembrie 2025, iar participarea la toate activitățile din program este gratuită. Cea de-a noua ediție a WonderPuck Street Festival va avea loc în perioada 5-7 septembrie 2025, în Cluj-Napoca și Florești. Clujenii […] The post Festivalul Stradal WonderPuck revine la Cluj: spectacole de teatru de animație, concerte, ateliere appeared first on ViaClujTV.
11:20
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj angajează șofer cu contract pe perioadă nedeterminată # ViaCluj
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. anunță organizarea, pe 26 august 2025, ora 10:00, a unei selecții pentru ocuparea unui post vacant de șofer, cu contract pe perioadă nedeterminată. Condiții obligatorii pentru candidați: Studii medii finalizate, cu diplomă de Bacalaureat; Permis de conducere categoria D; Cazier judiciar curat; Apt pentru efort fizic și psihic; Capacitate […] The post Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj angajează șofer cu contract pe perioadă nedeterminată appeared first on ViaClujTV.
11:10
„Drumuri diferite, aceeași destinație: Mănăstirea Nicula” – acesta este mesajul lăcașului de cult care, în perioada 14–15 august 2025, așteaptă mii de pelerini ortodocși la una dintre cele mai importante sărbători creștine: Adormirea Maicii Domnului. În Transilvania, această sărbătoare are o semnificație aparte datorită icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula, […] The post Pelerinaj la Mănăstirea Nicula – traseul, programul și semnificația evenimentului appeared first on ViaClujTV.
09:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că Executivul va elimina plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul, măsură ce vizează creșterea trasabilității tranzacțiilor și facilitarea accesului populației la toate tipurile de plăți electronice. Plăți cu cardul fără limite „Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu mai există nicio restricție. […] The post Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul appeared first on ViaClujTV.
09:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro provenit din țări din afara Uniunii Europene. Măsura va afecta în special comenzile realizate de pe platforme populare precum Shein sau Temu și are scopul de a proteja mediul de afaceri […] The post Taxă nou de transport pe coletele de pe SHEIN și TEMU – Află despre ce sumă este vorba appeared first on ViaClujTV.
13 august 2025
15:10
Compania de Transport Public Cluj-Napoca face cunoscut publicului călător programul transportului public în municipiul Cluj-Napoca și în Zona Metropolitană Cluj, în 15 august 2025, de Sfânta Maria. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cunoscut publicului calator că, în data de 15 august 2025, transportul public în municipiul Cluj-Napoca și în Zona Metropolitană Cluj se […] The post CTP Cluj-Napoca: Program special la transportul în comun de Sfânta Maria appeared first on ViaClujTV.
13:50
IULIUS aniversează 25 de ani: investiții de peste 1,8 miliarde € și proiecte urbane de referință în România # ViaCluj
IULIUS marchează 25 de ani de leadership în retail și regenerare urbană în România, perioadă în care a redefinit standardele industriei și a contribuit decisiv la transformarea marilor orașe. Cu o viziune integrată asupra dezvoltării sustenabile, ce îmbină shopping, business, natură și lifestyle, IULIUS este astăzi un reper de top în real estate-ul din Europa […] The post IULIUS aniversează 25 de ani: investiții de peste 1,8 miliarde € și proiecte urbane de referință în România appeared first on ViaClujTV.
13:20
Cristi Balaj, propus de un patron din Superligă că președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal # ViaCluj
Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, este omul potrivit pentru șefia Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), susține un patron de club din România. Mai exact, după scandalul provocat de modificarea de regulament făcută de Gino Iorgulescu, actualul președinte LPF, șefii din Superligă se gândesc deja la variante de înlocuire. Chiar dacă primul nume vehiculat a fost […] The post Cristi Balaj, propus de un patron din Superligă că președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal appeared first on ViaClujTV.
13:10
Confederațiile sindicale din județul Cluj: CNS „Cartel ALFA”, CNSLR Frăţia, CSDR, CSN Meridian s-au poziționat în urma unei întâlniri de miercuri, 13 august 2025. Astfel, a fost decis că în conjunctura actuală a măsurilor pentru compensarea deficitului excesiv a României și a reformelor care se realizează în diferitele domenii, este necesar ca mişcarea sindicală responsabilă […] The post Unitate sindicală în Cluj: proteste în fața Prefecturii și apel la clasa politică appeared first on ViaClujTV.
12:20
Cod galben de caniculă la Cluj: două zile cu temperaturi sufocante și disconfort termic ridicat # ViaCluj
Clujul se pregătește să înfrunte un val intens de căldură, cu două zile „de foc” și temperaturi extreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de cod galben caniculă și disconfort termic pentru mai multe regiuni din țară, inclusiv pentru județul Cluj. Prima avertizare este valabilă miercuri, 13 august, până la ora 21:00. […] The post Cod galben de caniculă la Cluj: două zile cu temperaturi sufocante și disconfort termic ridicat appeared first on ViaClujTV.
12:10
Modernizare UPU Cluj: CJ sprijină Spitalul Clinic Județean de Urgență în accesarea fondurilor europene # ViaCluj
În ședința extraordinară din 13 august 2025, Consiliul Județean Cluj a aprobat transmiterea unui imobil situat pe strada Clinicilor nr. 3–5, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Județului Cluj, cu atribuirea dreptului de administrare către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Clădirea în cauză găzduiește Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), iar […] The post Modernizare UPU Cluj: CJ sprijină Spitalul Clinic Județean de Urgență în accesarea fondurilor europene appeared first on ViaClujTV.
12:10
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a stabilit un nou record de pasageri într-o singură zi, confirmând trendul ascendent al traficului aerian din acest an. Pe 12 august 2025, aeroportul a procesat 14.604 de pasageri, depășind precedentul record de 14.089 de pasageri înregistrat în aceeași zi a anului 2024. Reprezentanții aeroportului clujean estimează că, dacă acest […] The post Record de pasageri pe Aeroportul Cluj într-o singură zi appeared first on ViaClujTV.
11:50
Ping-pong politic cu microbuzele pentru elevi: au fost sau nu umflate prețurile la licitație? # ViaCluj
Un nou scandal politic a izbucnit la nivelul Consiliului Județean Cluj. Publicația Reporteris a realizat o anchetă jurnalistică ce arată că ar fi fost umflate prețurile la care autoritățile județene din România au cumpărat microbuze electrice pentru elevi cu ajutorul fondurilor europene alocate prin intermediul PNRR. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că îi […] The post Ping-pong politic cu microbuzele pentru elevi: au fost sau nu umflate prețurile la licitație? appeared first on ViaClujTV.
10:10
Cluj: A intrat în vigoare legea care interzice fumatul în spațiile publice – Vezi cât e amenda # ViaCluj
La Cluj-Napoca a intrat oficial în vigoare interzicerea fumatului în stațiile de transport în comun, în parcurile și bazele sportive publice din municipiu, de miercuri, 13 august 2025. Măsura vizeaza atât țigările tradiționale, cât și cele electronice, de tip vape. Cei care nu vor respectă interdicțiile fumatului vor primi amendă între 100 și 500 de […] The post Cluj: A intrat în vigoare legea care interzice fumatul în spațiile publice – Vezi cât e amenda appeared first on ViaClujTV.
12 august 2025
16:00
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis starea gazonului de pe Cluj Arena după festivalul UNTOLD. Peste 470.000 de fani din întreaga lume au celebrat, timp de patru zile, 10 ani de UNTOLD, într-o ediție aniversară marcată de premiere mondiale, artiști de top și momente emoționante. Spre deosebire de anii precedenți, măsurile luate de […] The post Vezi care e starea gazonului de pe Cluj Arena după UNTOLD appeared first on ViaClujTV.
15:40
Meteorologii anunță pentru vestul Transilvaniei, inclusiv județul Cluj, un val de căldură cu temperaturi deosebit de ridicate și indice temperatură-umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități. Clujenii trebuie să se pregătească pentru o zi toridă miercuri, 13 august, când temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius, iar disconfortul termic […] The post Clujul, sub cod de caniculă miercuri, 13 august – Temperaturi de până la 36 de grade appeared first on ViaClujTV.
14:40
Șase oferte au fost depuse pentru refacerea Podului Garibaldi din Grigorescu. Câștigătorul va fi anunțat în maxim două luni. Podul peste râul Someșul Mic, de pe strada Giuseppe Garibaldi, va fi demolat și reconstruit. Este un proiect important, având în vedere că se află într-un punct vital al orașului. Luni, 11 august, a fost termenul limită […] The post Șase oferte au fost depuse pentru Podul Garibaldi din Cluj appeared first on ViaClujTV.
13:50
În cadrul lucrărilor de întreținere curentă și periodică desfășurate pe drumul județean DJ 109Z (DJ 109D) Coasta-Tăușeni-DJ 161K, Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de așternere a covorului asfaltic. Potrivit reprezentanților forului administrativ județean, lucrările de întreținere au vizat, în ansamblu, un sector în lungime de aproape 5 kilometri, mai exact între km 0+000 și […] The post Drumul județean Coasta-Tăușeni din Cluj a fost asfaltat în întregime appeared first on ViaClujTV.
13:40
Membrii principalelor sindicate din învățământ s-au adunat din nou, marți, 12 august, pentru ce-a de-a zecea zi de proteste față de Legea Bolojan, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, anunță Edupedu.ro. „Demisia” și „Jos jos jos, ministru mincinos”, „Rușine să vă fie” au fost principalele scandări și în cursul acestei dimineți, în cadrul manifestării […] The post Sindicatele din învățământ protestează: Începutul de an școlar ar putea fi boicotat appeared first on ViaClujTV.
12:40
Romulus Luca: PNȚMM readuce pe scena politică doctrina creștin-democrată și moștenirea lui Iuliu Maniu # ViaCluj
La 25 de ani de la ieșirea lor din Parlament, țărăniștii se regrupează în PNȚMM. Filiala clujeană a acestui partid este condusă de avocatul Romulus Luca. El afirmă că formațiunea sa politică dorește să readucă pe scena politică doctrina politică creștin-democrată și să ducă mai departe moștenirea lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Doina […] The post Romulus Luca: PNȚMM readuce pe scena politică doctrina creștin-democrată și moștenirea lui Iuliu Maniu appeared first on ViaClujTV.
12:10
Wizz Air va relua din 27 octombrie 2025 zborurile directe Cluj – Tel Aviv, reconectând Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca cu Aeroportul Ben Gurion. Compania low-cost a reintrodus ruta în sistemul de rezervări, conform Boarding Pass, deși nu a publicat încă un anunț oficial. Cursele vor fi operate cu aeronave Airbus A320, de trei […] The post Cluj – Tel Aviv cu Wizz Air: Zboruri directe de 3 ori pe săptămână appeared first on ViaClujTV.
11:30
Doi pui de barză au căzut din cuib în orașul Huedin și au necesitat mobilizarea rapidă a autorităților locale. Polițiștii din Huedin au intervenit prompt, asigurându-se mai întâi că puii nu au suferit lovituri în urma căzăturii. După verificări, agenții au improvizat un cuib temporar, plasat într-o zonă sigură, astfel încât părinții să își poată […] The post Doi pui de barză căzuți din cuib au fost salvați de polițiști appeared first on ViaClujTV.
11:30
Sindicatele din învățământ protestează la sediul Ministerului Educației: Începutul de an școlar ar putea fi boicotat # ViaCluj
Membrii principalelor sindicate din învățământ s-au adunat din nou, marți, 12 august, pentru ce-a de-a zecea zi de proteste față de Legea Bolojan, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, anunță Edupedu.ro. „Demisia” și „Jos jos jos, ministru mincinos”, „Rușine să vă fie” au fost principalele scandări și în cursul acestei dimineți, în cadrul manifestării […] The post Sindicatele din învățământ protestează la sediul Ministerului Educației: Începutul de an școlar ar putea fi boicotat appeared first on ViaClujTV.
11:20
Întreruperea apei potabile în Cluj-Napoca și Sântioana – lucrări urgente la rețeaua de alimentare # ViaCluj
Compania de Apă Someș a anunțat marți, 12 august 2025, întreruperea apei potabile în Cluj-Napoca și în localitatea Sântioana, județul Cluj, din cauza unor lucrări urgente de remediere a avariilor apărute la rețeaua publică de alimentare. Potrivit comunicatului oficial, în Cluj-Napoca au fost raportate avarii pe următoarele străzi: Uluiului, Ion Neculce, Alexandru Donici, Ioan Iacob, […] The post Întreruperea apei potabile în Cluj-Napoca și Sântioana – lucrări urgente la rețeaua de alimentare appeared first on ViaClujTV.
10:50
Patru cetățeni străini, suspectați de mai multe furturi în timpul festivalului UNTOLD 2024, au fost prinși la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, pe punctul de a părăsi România. Polițiștii i-au oprit în ultima clipă, după ce ancheta a dezvăluit că făptașii acționaseră pe durata evenimentului, smulgând bijuterii și alte bunuri de valoare direct de la participanți. Potrivit […] The post Hoții de la UNTOLD, prinși la Aeroportul Cluj cu bijuterii furate appeared first on ViaClujTV.
10:30
Potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării (O.M.E.C. nr. 6481/2024), luni, 11 august 2025, s-a desfășurat prima probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat 2025 – proba E.a) la Limba și literatura română, sesiunea august, în județul Cluj. Proba a avut loc în patru centre de concurs, cu participarea a 464 de candidați, […] The post Bacalaureat 2025, sesiunea august: prima probă scrisă la Limba română în județul Cluj appeared first on ViaClujTV.
10:30
Informarea corectă, accesul la specialiști și dialogul deschis sunt pași esențiali pentru sănătatea și bunăstarea femeilor de toate vârstele. Cu acest angajament, dm România continuă seria Conferințelor Sănătății Feminine, evenimente dedicate educației medicale, sprijinului și resurselor practice. Următoarea întâlnire are loc pe 19 august 2025, la Cluj-Napoca, de la ora 16:30, la Hotel Radisson (Aleea […] The post Conferința sănătății feminine ajunge la Cluj – „Sănătate intimă și bunăstare feminină” appeared first on ViaClujTV.
11 august 2025
15:40
Nopţile de luni spre marţi (11 spre 12 august) şi marţi spre miercuri (12 spre 13 august) sunt cele mai bune pentru a observa curentul de meteori Perseide. Este vorba de unul dintre cele mai așteptate spectacole astronomice ale verii, care atinge apogeul în luna august și este urmărit în toată lumea, inclusiv în România. […] The post Perseide 2025: Când și cum să vezi cea mai spectaculoasă ploaie de stele din această vară appeared first on ViaClujTV.
14:20
„Keep Art Human” spectacolul lui Alok la UNTOLD a demonstrat că arta umană rămâne mai puternică decât AI # ViaCluj
Peste 120.000 de fani din întreaga lume s-au bucurat, în cea de-a treia zi a festivalului UNTOLD, de premiere europene, momente în exclusivitate și show-uri concepute special pentru aniversarea de 10 ani. Ziua a marcat și startul vânzării abonamentelor pentru UNTOLD ONE, ediția 2026, care va deschide o nouă eră în evoluția festivalului, aflat pe locul […] The post „Keep Art Human” spectacolul lui Alok la UNTOLD a demonstrat că arta umană rămâne mai puternică decât AI appeared first on ViaClujTV.
13:30
Consiliul Județean Cluj a executat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean Nicula – Mănăstirea Nicula, în vederea asigurării unor condiții de circulație normale, în siguranță. Lucrările de întreținere s-au desfășurat pe întregul tronson al drumului județean, în lungime de peste 2,5 kilometri, situat între km 0+000 și km 2+554. […] The post Veste bună pentru pelerini: Drumul județean Nicula – Mănăstirea Nicula a fost reparat appeared first on ViaClujTV.
13:10
Consiliul Județean Cluj a executat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean Nicula – Mănăstirea Nicula, în vederea asigurării unor condiții de circulație normale, în siguranță. Lucrările de întreținere s-au desfășurat pe întregul tronson al drumului județean, în lungime de peste 2,5 kilometri, situat între km 0+000 și km 2+554. […] The post Vești bune pentru pelerini: Drumul județean Nicula – Mănăstirea Nicula a fost îmbunătățit appeared first on ViaClujTV.
13:10
Cluj-Napoca devine din nou centrul atenției internaționale: organizatorii au anunțat că abonamentele pentru UNTOLD 2026 vor fi disponibile de sâmbătă, 9 august 2025, ora 18:30. Cea de-a unsprezecea ediție a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, denumită UNTOLD ONE, marchează începutul unei noi ere pentru acest eveniment legendar. UNTOLD 2026 promite […] The post UNTOLD 2026: Începe vânzarea abonamentelor pentru noua eră a festivalului appeared first on ViaClujTV.
13:10
„La Nicula colo-n deal”: Mii de credincioși așteptați la evenimentul condus de Mitropolitul Andrei # ViaCluj
În Ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va conduce tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”. Evenimentul începe la ora 11:00 și se desfășoară pe traseul clasic, pe jos, de la Gherla până la Mănăstirea Nicula. Un pelerinaj cu rădăcini în istoria credinței […] The post „La Nicula colo-n deal”: Mii de credincioși așteptați la evenimentul condus de Mitropolitul Andrei appeared first on ViaClujTV.
13:00
Din 11 august 2025, în comuna Florești, zona Stației Teilor (Stația 2), a demarat construcția puțului de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine). Acest puț este structura subterană esențială de unde vor porni galeriile metroului din Cluj – primul proiect de metrou din afara Capitalei. Puțul este proiectat […] The post Construcția puțului de lansare pentru metroul din Cluj a început oficial appeared first on ViaClujTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.