Cum să vă păstrați mașina funcțională pe o căldură toridă

07:10

O tragedie a avut loc sâmbătă, pe un drum din Suceava, unde o fetiță de 8 ani a murit lovită de o mașină. Potrivit poliției, copila ar fi traversat prin loc nepermis și fără să se asigure. Conform datelor din ancheta poliției, un tânăr de 20 de ani, din satul Poiana Mărului, conducea un autoturism Renault [...]