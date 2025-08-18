Cum să vă păstrați mașina funcțională pe o căldură toridă
IasiTV Life, 18 august 2025 12:40
Anul acesta, încălzirea globală a cuprins întreaga lume. În calitate de proprietar de mașină, trebuie să vă protejați mașina de căldura excesivă pentru a asigura longevitatea acesteia. Există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a vă întreține mașina, a-i proteja interiorul și a menține sistemele esențiale din interiorul mașinii.Citiți în continuare pentru a [...]
• • •
Acum 10 minute
12:40
Acum 24 ore
18:30
INVITAT / Carmen Tudorache – Psiholog clinician, expert în explorarea Arhetipurilor Primordiale Creatoare
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
INVITAT / EMANUEL BUTA – Director Departament Misiune pentru Tineret
19:30
INVITAT / Dr. Mihaela Șerban/ Profesor – Ramapo College, New Jersey (SUA)
11:10
București, 15 august 2025 De la: Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) Către: Guvernul României În atenția: Domnului Ilie – Gavril Bolojan, Prim-Ministru Domnului Alexandru Nazare, Ministru de Finanțe Ref: Efectele negative majore ale abrogării Capitolului IV¹ – „Eșalonare la plată, în formă simplificată" din Codul de procedură [...]
07:20
Doi ieșeni, tată și fiu, prinși de poliție după o ispravă dublă: conducere fără permis și încredințare # IasiTV Life
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari efectuează cercetări pentru încredinţarea conducerii unui tractor, cu bună ştiință, unui minor. În data de 13 august a.c., în jurul orei 10.10, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice, de supraveghere şi control, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari – [...]
07:20
15 august: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin Astăzi, 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale anului. Cunoscută în popor și ca Sfânta Maria Mare, această zi marchează finalul Postului Adormirii Maicii Domnului, o perioadă de două săptămâni de rugăciune și post. Semnificația teologică a Adormirii [...]
07:10
Atenție la o nouă înșelăciune pe WhatsApp și Telegram! Victimele sunt atrase cu promisiunea unor câștiguri rapide # IasiTV Life
Atenție! ️ Avertisment de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) O nouă schemă de înșelăciune e activă pe WhatsApp, Telegram și alte rețele sociale. Fii precaut! Cum funcționează noua înșelăciune pe WhatsApp și Telegram: „Mentori" falși și câștiguri iluzorii Conform unui comunicat al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), schema de fraudă se bazează pe crearea [...]
07:00
O nouă inițiativă de pace? Donald Trump anunță că pregătește un summit cu Putin și Zelenski # IasiTV Life
Într-o declarație recentă, Donald Trump a avansat posibilitatea de a organiza un summit de pace. La eveniment ar urma să participe el, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski. De asemenea, Trump a menționat că dorește ca la discuții să fie prezenți și anumiți lideri europeni, sugerând o abordare mai amplă a [...]
07:00
Solidaritate pentru vecini: Primăria Iași trimite ajutoare în județele Suceava și Neamț, lovite de inundații # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași, în colaborare cu Direcția de Asistență Socială Iași și Serviciul Voluntar de Ambulanță, a organizat o campanie umanitară în sprijinul comunităților afectate de recentele inundații din județele Suceava și Neamț. În acest scop municipalitatea a amenajat puncte de colectare amplasate în spații publice intens circulate (Parcul Copou, Piața Unirii, Parcul Podu Roș [...]
06:50
06:50
În așteptarea reluării spectacolelor de teatru, operă și a concertelor simfonice, publicul iubitor de cultură are la îndemână numeroase expoziții de artă plastică. Ateneul Național Iași • Sâmbătă, 16 august 2025, ora 10:00 – spectacolul de teatru pentru copii „Punguța cu doi bani", Amfiteatru Baia Turcească; • Sâmbătă, 23 august 2025, ora 10:00 – spectacolul [...]
14 august 2025
16:40
INVITAT / Pr. Radu Cornel Mădălin – Parohia Răuseni
15:20
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer avertizează că sistemul de sănătate din România nu mai are bani pentru decontarea tratamentelor oncologice, iar mii de pacienți riscă să rămână fără medicamente vitale. Vedeți și Ce spune liderul PSD Iași despre… premierul „Taie-Tot" Organizația acuză autoritățile că îi „lasă să moară cu zile" și cere premierului Ilie Bolojan [...]
13:20
10:40
Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi # IasiTV Life
Situația în Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este una extrem de complicată. Astăzi, Stiripesurse.ro prezintă draftul de Ordonanță de Urgență care se află în lucru la Guvern și principalele prevederi. De facto, PNRR este blocat, contractele aflate în stadii incipiente sunt denunțate unilateral, iar pentru cele mai avansate va fi nevoie de un [...]
07:10
Un campion european la box, în vârstă de 17 ani, a fost filmat în timp ce lovește un adolescent de 16 ani în fața unei săli de jocuri din Bacău. Victima a ajuns la spital cu răni grave. Din imagini se vede cum cei doi se ceartă, după care boxerul îl lovește pe băiat, acesta [...]
07:00
O explozie produsă recent în localitatea Letea Veche, județul Bacău, a rănit grav patru persoane. O minoră cu arsuri pe 40% din corp va fi transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu". În plus, trei adulți au suferit arsuri pe 50-70% din suprafața corpului și vor fi transferați la spitale [...]
07:00
Deținut evadat dintr-o ambulanță a ANP Botoșani în timpul transferului la Penitenciarul Jilava # IasiTV Life
Poliția îl caută pe un deținut de 58 de ani care a evadat miercuri seară dintr-o ambulanță, în timpul transferului la Penitenciarul Jilava. Bărbatul a sărit din ambulanța aflată în mers, la o ieșire de pe autostrada A7, și a fugit într-un câmp din apropierea Bacăului. Acum, el este căutat de poliție. "La data de [...]
06:50
VIDEO. Doi bărbați s-au bătut cu pumni și picioare pe o terasă din Iași, sub privirile clienților # IasiTV Life
Pe o terasă din Iași, doi bărbați, aparent sub influența alcoolului, au fost protagoniștii unei bătăi violente. Imaginile surprinse de un martor arată cum cei doi își împart pumni și picioare, fără ca cineva să intervină. La un moment dat, unul dintre bărbați a fost doborât la pământ cu un pumn puternic și a rămas [...]
06:40
Polițiștii din Iași au urmărit un șofer care a refuzat să oprească la semnalul lor. Cursa a început de la Gară și s-a încheiat în zona Copou, unde șoferul a fost blocat în trafic și încătușat. Bărbatul, care circula cu viteză excesivă, a accelerat pentru a scăpa, dar a fost prins de agenți. Motivul pentru [...]
13 august 2025
17:00
INVITAT / Manuela Iftimoaei – Director programe ADV Romania
12:40
GRAVE DIGGER e una dintre cele mai influente și consistente trupe germane, considerată a fi parte din "The Big Four" ai scenei heavy/power/speed metal teuton, alături de Helloween, Rage și Running Wild. În 2025, formația a sărbătorit 45 de ani de carieră prin lansarea unui nou album, "Bone Collector", o întoarcere la rădăcini din punct de [...]
07:40
Prima victorie după retrogradare! Politehnica Iași a învins-o pe FC Bacău cu 2-1 într-un meci plin de tensiune. După o primă repriză echilibrată, marcată de un final aprins cu două goluri într-un minut, soarta partidei a fost decisă de Carlos Inglada, care a înscris golul victoriei cu patru minute înainte de fluierul final. Chiar dacă [...]
07:30
Un nou caz de violență domestică a ieșit la iveală într-o comună din Bacău, unde o femeie a fost bătută cu brutalitate de soțul ei. Fapta a avut loc pe stradă, iar bărbatul a lovit-o cu un par, fără să-i pese de strigătele de durere sau de martori. O vecină a filmat scena, iar imaginile [...]
07:20
Șoferi periculoși în trafic: Fără permis, sub influența alcoolului și fără RCA, prinși la Iași # IasiTV Life
Polițiștii ieșeni au depistat recent mai mulți șoferi care au ignorat legea, urcându-se la volan fără permis, sub influența alcoolului sau ambele. Aceștia au pus în pericol viața participanților la trafic. Un caz grav a fost înregistrat pe 8 august, în comuna Dagâța, unde un tânăr de 24 de ani a fost prins conducând fără [...]
07:10
Un kilogram de cocaină, confiscat: Planul unui traficant portughez de a distribui droguri în Iași, Vaslui și Neamț a fost dejucat # IasiTV Life
Procurorii DIICOT Neamț au reținut un bărbat portughez, în vârstă de 60 de ani, sub acuzația de trafic și introducere în țară de droguri de mare risc. Din anchetă a reieșit că suspectul a adus în România, în luna aprilie, aproximativ un kilogram de cocaină. Drogurile erau destinate piețelor din Iași, Vaslui și Neamț. Ieri, [...]
12 august 2025
19:30
INVITAT / Ec. ROBERT DÂNCĂ – Manager al Maternităţii "Cuza Vodă" din Iași
19:30
INVITAT / conf. univ. dr. Ionuț Nistor – purtător de cuvânt al Spitalului „Dr. C. I. Parhon", Iași
16:00
Fie că ești un pasionat la început de drum, un amator sau un profesionist, acest eveniment este conceput pentru toate vârstele (copii, adolescenți și adulți) care doresc să-și îmbunătățească abilitățile în motocross, enduro sau moto în general. Alătură-te nouă pentru câteva zile de antrenament intensiv, testări și distracție la circuit! Pentru a participa la sesiunile [...]
15:00
Camera de Comerț și Industrie Iași a publicat rezultatele evaluării performanțelor economice ale firmelor din județ, concretizate în cel mai obiectiv, complex și elocvent clasament anual al comunității de afaceri locale – Topul Firmelor din Județul Iași. Au fost analizate datele financiare cuprinse în 30.590 bilanțuri de societăți comerciale cu sediul social în județul Iași, [...]
12:20
După zece zile de proteste consecutive și negocieri eșuate cu Ministrul Educației și premierul Ilie Bolojan, sindicaliștii anunță că școala nu va începe pe 8 septembrie. Nemulțumiți de pachetul de austeritate impus și de lipsa unei soluții reale, profesorii sunt hotărâți să continue protestele, inclusiv cu un miting masiv în Capitală și acțiuni radicale pe [...]
09:50
Anul școlar 2025 – 2026 începe pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026, potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David. Anul școlar are un total de 36 de săptămâni. Vedeți și Întâlnire la vârf: Donald Trump și Vladimir Putin se vor vedea în Alaska pe 15 august, a anunțat Casa Albă Modulele [...]
07:00
Șapte copii, răniți într-un accident cumplit în Moldova, după ce un carusel s-a prăbușit # IasiTV Life
Șapte copii, răniți într-un accident cumplit în Moldova, după ce un carusel s-a prăbușit. Un carusel pe lanțuri a căzut în satul Costești, din Republica Moldova, rănind șapte copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. Cinci dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital, iar două ambulanțe au intervenit rapid la [...]
06:50
Investiții finalizate de peste 20 de milioane de euro, inaugurate odată cu noul an școlar la Iași # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași derulează în această perioadă cel mai amplu program de investiții în educație din istoria orașului. Valoarea totală: circa 100 milioane de euro – fonduri europene (PNRR, POR) și buget local. Obiectiv: reabilitări și modernizări ale spațiilor educaționale, cămine, cantine, săli de sport și facilități noi pentru elevi și profesori. O parte importantă [...]
06:50
În această vacanță, Primăria Municipiului Iași efectuează lucrări de reparații și modernizare la creșele pe care le administrează, astfel încât din toamnă micuții să beneficieze de cele mai bune condiții. În plus, la solicitarea părinților, prim
06:40
Două persoane au ajuns la spital după un accident produs la Săbăoani. Un accident rutier a avut loc luni pe E85, în satul Traian, comuna Săbăoani, în care au fost implicate două autoturisme. Doar șoferii se aflau în mașini. Pompierii și echipele de prim ajutor au intervenit rapid la fața locului. Unul dintre șoferi, un [...] The post Două persoane au ajuns la spital după un accident produs la Săbăoani first appeared on IasiTV Life.
06:40
Ciobani izolați de ploile torențiale, ajutați de un convoi umanitar. Zeci de kilometri de drumuri desfundate și o pantă abruptă. Aceasta a fost misiunea unui echipaj de salvare format din pompieri, jandarmi și salvamontiști, hotărâți să ajungă la câțiva ciobani izolați în munții din Dârmoxa, Suceava. Vremea rea a blocat complet căile de acces, transformând [...] The post Ciobani izolați de ploile torențiale, ajutați de un convoi umanitar first appeared on IasiTV Life.
11 august 2025
19:40
INVITAT / IOANA FLORA – Actriță The post DEZBATEREA ZILEI / FILMUL ROMÂNESC PREMIAT INTERNAȚIONAL first appeared on IasiTV Life.
14:30
Postul de televiziune RLIVE TV va difuza, în perioada 18 august – 26 octombrie 2025, 58 de filme românești contemporane. Proiectul „CineMADE in Romania” oferă o selecție de producții valoroase, realizate în ultimii 20 de ani, și prezintă o fereastră către cinematografia românească modernă. Fundația INFO LIVE, în parteneriat cu Realitatea Film, organizează acest proiect [...] The post 58 de filme românești contemporane, în premieră la TV în Republica Moldova first appeared on IasiTV Life.
14:10
Liderii PSD s-au reunit în ședința Biroului Permanent Național pentru a discuta despre rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Sursele susțin că liderii PSD au decis să rămână la guvernare, dar vor impune anumite condiții. Vedeți și UDMR se delimitează de proiectul Guvernului privind Pilonul II Principala condiție impusă de liderii PSD va fi ca [...] The post PSD a decis să nu părăsească guvernarea, dar impune anumite condiții first appeared on IasiTV Life.
11:00
Lideri ai Partidului Social Democrat se reunesc astăzi în Biroul Politic pentru a discuta despre rolul formațiunii în actuala guvernare și despre modul în care obiectivele PSD sunt transpuse în deciziile Executivului. Vedeți și Întâlnire la vârf: Donald Trump și Vladimir Putin se vor vedea în Alaska pe 15 august, a anunțat Casa Albă Vicepreședintele [...] The post Ședință tensionată în PSD, deși nu este așteptată o decizie cu privire la guvernare first appeared on IasiTV Life.
07:20
Poliţiştii de frontieră botoșăneni au depistat în zona de competență mai multe colete cu țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 125.000 lei. În data de 09 august a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Românești, aflați în exercitarea unei misiuni specifice, au observat în jurul orei 00:10, pe direcția localității [...] The post Țigări de contrabandă confiscate cu focuri de armă first appeared on IasiTV Life.
07:20
O mașină furată din Spania a fost depistată de polițiștii de frontieră din Iași. Aceasta a fost reținută pentru cercetări. În data de 09 august 2025, în jurul orei 10.30, polițiști de frontieră din cadrul ITPF Iași, aflați în exercitarea unei misiuni specifice pe raza localității Valea Adâncă, județul Iași, au depistat un autoturism înmatriculat [...] The post Un autoturism de lux, furat din Spania, a fost găsit la Iași first appeared on IasiTV Life.
07:10
Tragedie în Suceava: O fetiță de 8 ani a murit spulberată de o mașină, după ce ar fi traversat neregulamentar # IasiTV Life
O tragedie a avut loc sâmbătă, pe un drum din Suceava, unde o fetiță de 8 ani a murit lovită de o mașină. Potrivit poliției, copila ar fi traversat prin loc nepermis și fără să se asigure. Conform datelor din ancheta poliției, un tânăr de 20 de ani, din satul Poiana Mărului, conducea un autoturism Renault [...] The post Tragedie în Suceava: O fetiță de 8 ani a murit spulberată de o mașină, după ce ar fi traversat neregulamentar first appeared on IasiTV Life.
07:10
La Arieșeni, în Alba, elicopterul SMURD a fost chemat de urgență pentru un bărbat care a căzut cu parapanta. Din fericire, victima a supraviețuit. Un bărbat a suferit o fractură la unul dintre membrele inferioare duminică, după ce a căzut cu parapanta în zona localității Arieșeni din județul Alba, fiind evacuat medical cu elicopterul SMURD către Unitatea [...] The post Prăbușire cu parapanta: Elicopterul SMURD a intervenit de urgență la Arieșeni first appeared on IasiTV Life.
07:00
Seism de 6,1 în Turcia: O clădire s-a prăbușit după un cutremur puternic, urmat de replici # IasiTV Life
Duminică seară, un seism puternic de 6,1, cu epicentrul în nord-vestul Turciei, a fost resimțit până la Istanbul. Cutremurul a fost urmat de replici, iar o clădire s-a prăbușit. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să evite zonele cu clădiri avariate. Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor și situațiilor de urgență a declarat că seismul a fost urmat [...] The post Seism de 6,1 în Turcia: O clădire s-a prăbușit după un cutremur puternic, urmat de replici first appeared on IasiTV Life.
06:50
Accident grav: Doi bărbați s-au izbit cu ATV-ul de un stâlp și au fost răniți Poliția din Câmpuri (Vrancea) a fost alertată duminică, în jurul orei 14:05, despre un accident rutier. La fața locului, s-a constatat că doi bărbați, de 32, respectiv 33 de ani, au intrat cu ATV-ul într-un stâlp. Citiți și Iașiul, pe [...] The post Accident grav: Doi bărbați s-au izbit cu ATV-ul de un stâlp și au fost răniți first appeared on IasiTV Life.
10 august 2025
18:20
INVITAT / Emanuela Marcu-terapeut holistic The post PODCASTUL LUI RADU PRISACARU / Biorezonanța si Autovindecarea first appeared on IasiTV Life.
