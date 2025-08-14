Nu mai sunt bani pentru decontarea tratamentelor pentru cancer
IasiTV Life, 14 august 2025 15:20
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer avertizează că sistemul de sănătate din România nu mai are bani pentru decontarea tratamentelor oncologice, iar mii de pacienți riscă să rămână fără medicamente vitale. Vedeți și Ce spune liderul PSD Iași despre… premierul „Taie-Tot" Organizația acuză autoritățile că îi „lasă să moară cu zile" și cere premierului Ilie Bolojan [...]
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 10 minute
15:20
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer avertizează că sistemul de sănătate din România nu mai are bani pentru decontarea tratamentelor oncologice, iar mii de pacienți riscă să rămână fără medicamente vitale. Vedeți și Ce spune liderul PSD Iași despre… premierul „Taie-Tot" Organizația acuză autoritățile că îi „lasă să moară cu zile" și cere premierului Ilie Bolojan [...]
Acum 4 ore
13:20
Președintele PSD Iași îl critică pe prim-ministrul Ilie Bolojan, numindu-l "premierul cu referite la faptul că șeful Executivul a anunțat stoparea finanțării proiectelor prin programul Anghel Saligny și, mai nou, prin PNRR. „Este o insultă la adresa tuturor celor care așteaptă drumuri asfaltate, rețele de apă și canalizare sau modernizarea școlilor. Guvernul condus de premierul [...]
Acum 6 ore
10:40
Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi # IasiTV Life
Situația în Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este una extrem de complicată. Astăzi, Stiripesurse.ro prezintă draftul de Ordonanță de Urgență care se află în lucru la Guvern și principalele prevederi. De facto, PNRR este blocat, contractele aflate în stadii incipiente sunt denunțate unilateral, iar pentru cele mai avansate va fi nevoie de un [...]
Acum 8 ore
Acum 12 ore
07:10
Un campion european la box, în vârstă de 17 ani, a fost filmat în timp ce lovește un adolescent de 16 ani în fața unei săli de jocuri din Bacău. Victima a ajuns la spital cu răni grave. Din imagini se vede cum cei doi se ceartă, după care boxerul îl lovește pe băiat, acesta [...]
07:00
O explozie produsă recent în localitatea Letea Veche, județul Bacău, a rănit grav patru persoane. O minoră cu arsuri pe 40% din corp va fi transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu". În plus, trei adulți au suferit arsuri pe 50-70% din suprafața corpului și vor fi transferați la spitale [...]
07:00
Deținut evadat dintr-o ambulanță a ANP Botoșani în timpul transferului la Penitenciarul Jilava # IasiTV Life
Poliția îl caută pe un deținut de 58 de ani care a evadat miercuri seară dintr-o ambulanță, în timpul transferului la Penitenciarul Jilava. Bărbatul a sărit din ambulanța aflată în mers, la o ieșire de pe autostrada A7, și a fugit într-un câmp din apropierea Bacăului. Acum, el este căutat de poliție. "La data de [...]
06:50
VIDEO. Doi bărbați s-au bătut cu pumni și picioare pe o terasă din Iași, sub privirile clienților # IasiTV Life
Pe o terasă din Iași, doi bărbați, aparent sub influența alcoolului, au fost protagoniștii unei bătăi violente. Imaginile surprinse de un martor arată cum cei doi își împart pumni și picioare, fără ca cineva să intervină. La un moment dat, unul dintre bărbați a fost doborât la pământ cu un pumn puternic și a rămas [...]
06:40
Polițiștii din Iași au urmărit un șofer care a refuzat să oprească la semnalul lor. Cursa a început de la Gară și s-a încheiat în zona Copou, unde șoferul a fost blocat în trafic și încătușat. Bărbatul, care circula cu viteză excesivă, a accelerat pentru a scăpa, dar a fost prins de agenți. Motivul pentru [...]
Acum 24 ore
17:00
INVITAT / Manuela Iftimoaei – Director programe ADV Romania
Ieri
12:40
GRAVE DIGGER e una dintre cele mai influente și consistente trupe germane, considerată a fi parte din "The Big Four" ai scenei heavy/power/speed metal teuton, alături de Helloween, Rage și Running Wild. În 2025, formația a sărbătorit 45 de ani de carieră prin lansarea unui nou album, "Bone Collector", o întoarcere la rădăcini din punct de [...]
07:40
Prima victorie după retrogradare! Politehnica Iași a învins-o pe FC Bacău cu 2-1 într-un meci plin de tensiune. După o primă repriză echilibrată, marcată de un final aprins cu două goluri într-un minut, soarta partidei a fost decisă de Carlos Inglada, care a înscris golul victoriei cu patru minute înainte de fluierul final. Chiar dacă [...]
07:30
Un nou caz de violență domestică a ieșit la iveală într-o comună din Bacău, unde o femeie a fost bătută cu brutalitate de soțul ei. Fapta a avut loc pe stradă, iar bărbatul a lovit-o cu un par, fără să-i pese de strigătele de durere sau de martori. O vecină a filmat scena, iar imaginile [...]
07:20
Șoferi periculoși în trafic: Fără permis, sub influența alcoolului și fără RCA, prinși la Iași # IasiTV Life
Polițiștii ieșeni au depistat recent mai mulți șoferi care au ignorat legea, urcându-se la volan fără permis, sub influența alcoolului sau ambele. Aceștia au pus în pericol viața participanților la trafic. Un caz grav a fost înregistrat pe 8 august, în comuna Dagâța, unde un tânăr de 24 de ani a fost prins conducând fără [...]
07:10
Un kilogram de cocaină, confiscat: Planul unui traficant portughez de a distribui droguri în Iași, Vaslui și Neamț a fost dejucat # IasiTV Life
Procurorii DIICOT Neamț au reținut un bărbat portughez, în vârstă de 60 de ani, sub acuzația de trafic și introducere în țară de droguri de mare risc. Din anchetă a reieșit că suspectul a adus în România, în luna aprilie, aproximativ un kilogram de cocaină. Drogurile erau destinate piețelor din Iași, Vaslui și Neamț. Ieri, [...]
12 august 2025
19:30
INVITAT / Ec. ROBERT DÂNCĂ – Manager al Maternităţii "Cuza Vodă" din Iași
19:30
INVITAT / conf. univ. dr. Ionuț Nistor – purtător de cuvânt al Spitalului „Dr. C. I. Parhon", Iași
16:00
Fie că ești un pasionat la început de drum, un amator sau un profesionist, acest eveniment este conceput pentru toate vârstele (copii, adolescenți și adulți) care doresc să-și îmbunătățească abilitățile în motocross, enduro sau moto în general. Alătură-te nouă pentru câteva zile de antrenament intensiv, testări și distracție la circuit! Pentru a participa la sesiunile [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Camera de Comerț și Industrie Iași a publicat rezultatele evaluării performanțelor economice ale firmelor din județ, concretizate în cel mai obiectiv, complex și elocvent clasament anual al comunității de afaceri locale – Topul Firmelor din Județul Iași. Au fost analizate datele financiare cuprinse în 30.590 bilanțuri de societăți comerciale cu sediul social în județul Iași, [...]
12:20
După zece zile de proteste consecutive și negocieri eșuate cu Ministrul Educației și premierul Ilie Bolojan, sindicaliștii anunță că școala nu va începe pe 8 septembrie. Nemulțumiți de pachetul de austeritate impus și de lipsa unei soluții reale, profesorii sunt hotărâți să continue protestele, inclusiv cu un miting masiv în Capitală și acțiuni radicale pe [...]
09:50
Anul școlar 2025 – 2026 începe pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026, potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David. Anul școlar are un total de 36 de săptămâni. Vedeți și Întâlnire la vârf: Donald Trump și Vladimir Putin se vor vedea în Alaska pe 15 august, a anunțat Casa Albă Modulele [...]
07:00
Șapte copii, răniți într-un accident cumplit în Moldova, după ce un carusel s-a prăbușit # IasiTV Life
Șapte copii, răniți într-un accident cumplit în Moldova, după ce un carusel s-a prăbușit. Un carusel pe lanțuri a căzut în satul Costești, din Republica Moldova, rănind șapte copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. Cinci dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital, iar două ambulanțe au intervenit rapid la [...]
06:50
Investiții finalizate de peste 20 de milioane de euro, inaugurate odată cu noul an școlar la Iași # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași derulează în această perioadă cel mai amplu program de investiții în educație din istoria orașului. Valoarea totală: circa 100 milioane de euro – fonduri europene (PNRR, POR) și buget local. Obiectiv: reabilitări și modernizări ale spațiilor educaționale, cămine, cantine, săli de sport și facilități noi pentru elevi și profesori. O parte importantă [...]
06:50
În această vacanță, Primăria Municipiului Iași efectuează lucrări de reparații și modernizare la creșele pe care le administrează, astfel încât din toamnă micuții să beneficieze de cele mai bune condiții. În plus, la solicitarea părinților, primarul Mihai Chirica a dispus măsuri pentru creșterea numărului de locuri disponibile. Ce se va întâmpla: Din anul școlar 2025–2026, [...]
06:40
Două persoane au ajuns la spital după un accident produs la Săbăoani. Un accident rutier a avut loc luni pe E85, în satul Traian, comuna Săbăoani, în care au fost implicate două autoturisme. Doar șoferii se aflau în mașini. Pompierii și echipele de prim ajutor au intervenit rapid la fața locului. Unul dintre șoferi, un [...]
06:40
Ciobani izolați de ploile torențiale, ajutați de un convoi umanitar. Zeci de kilometri de drumuri desfundate și o pantă abruptă. Aceasta a fost misiunea unui echipaj de salvare format din pompieri, jandarmi și salvamontiști, hotărâți să ajungă la câțiva ciobani izolați în munții din Dârmoxa, Suceava. Vremea rea a blocat complet căile de acces, transformând [...]
11 august 2025
19:40
INVITAT / IOANA FLORA – Actriță
14:30
Postul de televiziune RLIVE TV va difuza, în perioada 18 august – 26 octombrie 2025, 58 de filme românești contemporane. Proiectul „CineMADE in Romania" oferă o selecție de producții valoroase, realizate în ultimii 20 de ani, și prezintă o fereastră către cinematografia românească modernă. Fundația INFO LIVE, în parteneriat cu Realitatea Film, organizează acest proiect [...]
14:10
Liderii PSD s-au reunit în ședința Biroului Permanent Național pentru a discuta despre rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Sursele susțin că liderii PSD au decis să rămână la guvernare, dar vor impune anumite condiții. Vedeți și UDMR se delimitează de proiectul Guvernului privind Pilonul II Principala condiție impusă de liderii PSD va fi ca [...]
11:00
Lideri ai Partidului Social Democrat se reunesc astăzi în Biroul Politic pentru a discuta despre rolul formațiunii în actuala guvernare și despre modul în care obiectivele PSD sunt transpuse în deciziile Executivului. Vedeți și Întâlnire la vârf: Donald Trump și Vladimir Putin se vor vedea în Alaska pe 15 august, a anunțat Casa Albă Vicepreședintele [...]
07:20
Poliţiştii de frontieră botoșăneni au depistat în zona de competență mai multe colete cu țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 125.000 lei. În data de 09 august a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Românești, aflați în exercitarea unei misiuni specifice, au observat în jurul orei 00:10, pe direcția localității [...]
07:20
O mașină furată din Spania a fost depistată de polițiștii de frontieră din Iași. Aceasta a fost reținută pentru cercetări. În data de 09 august 2025, în jurul orei 10.30, polițiști de frontieră din cadrul ITPF Iași, aflați în exercitarea unei misiuni specifice
07:10
Tragedie în Suceava: O fetiță de 8 ani a murit spulberată de o mașină, după ce ar fi traversat neregulamentar # IasiTV Life
O tragedie a avut loc sâmbătă, pe un drum din Suceava, unde o fetiță de 8 ani a murit lovită de o mașină. Potrivit poliției, copila ar fi traversat prin loc nepermis și fără să se asigure. Conform datelor din ancheta poliției, un tânăr de 20 de ani, din satul Poiana Mărului, conducea un autoturism Renault [...] The post Tragedie în Suceava: O fetiță de 8 ani a murit spulberată de o mașină, după ce ar fi traversat neregulamentar first appeared on IasiTV Life.
07:10
La Arieșeni, în Alba, elicopterul SMURD a fost chemat de urgență pentru un bărbat care a căzut cu parapanta. Din fericire, victima a supraviețuit. Un bărbat a suferit o fractură la unul dintre membrele inferioare duminică, după ce a căzut cu parapanta în zona localității Arieșeni din județul Alba, fiind evacuat medical cu elicopterul SMURD către Unitatea [...] The post Prăbușire cu parapanta: Elicopterul SMURD a intervenit de urgență la Arieșeni first appeared on IasiTV Life.
07:00
Seism de 6,1 în Turcia: O clădire s-a prăbușit după un cutremur puternic, urmat de replici # IasiTV Life
Duminică seară, un seism puternic de 6,1, cu epicentrul în nord-vestul Turciei, a fost resimțit până la Istanbul. Cutremurul a fost urmat de replici, iar o clădire s-a prăbușit. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să evite zonele cu clădiri avariate. Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor și situațiilor de urgență a declarat că seismul a fost urmat [...] The post Seism de 6,1 în Turcia: O clădire s-a prăbușit după un cutremur puternic, urmat de replici first appeared on IasiTV Life.
06:50
Accident grav: Doi bărbați s-au izbit cu ATV-ul de un stâlp și au fost răniți Poliția din Câmpuri (Vrancea) a fost alertată duminică, în jurul orei 14:05, despre un accident rutier. La fața locului, s-a constatat că doi bărbați, de 32, respectiv 33 de ani, au intrat cu ATV-ul într-un stâlp. Citiți și Iașiul, pe [...] The post Accident grav: Doi bărbați s-au izbit cu ATV-ul de un stâlp și au fost răniți first appeared on IasiTV Life.
10 august 2025
18:20
INVITAT / Emanuela Marcu-terapeut holistic The post PODCASTUL LUI RADU PRISACARU / Biorezonanța si Autovindecarea first appeared on IasiTV Life.
07:20
Iașiul, pe podium la Olimpiada Internațională de AI! Medalie de bronz pentru un elev de la Colegiul Național # IasiTV Life
Bilanțul final al delegației României a fost impresionant: o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz. Medalia de aur a fost obținută de Tudor-Ștefan Mușat, elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București. Printre medaliați se numără și Ștefan-Alexandru Asandei de la Colegiul Național din Iași, care a cucerit o [...] The post Iașiul, pe podium la Olimpiada Internațională de AI! Medalie de bronz pentru un elev de la Colegiul Național first appeared on IasiTV Life.
07:20
Salvamontiștii din Neamț au intervenit în Masivul Ceahlău – Vârful Toaca, în urma unui apel la 112. Au acordat primul ajutor și au evacuat o victimă cu traumatism cranio-cerebral acut deschis, care fusese lovită de o bucată de rocă. O echipă a Salvamont de la baza Dochia a participat la intervenție. Salvamontiștii au înregistrat cinci [...] The post Accident în Masivul Ceahlău: O persoană a fost lovită de o stâncă first appeared on IasiTV Life.
07:10
O fetiță născută prematur la Spitalul Rădăuți, cu o greutate foarte mică, a fost transferată la Iași pentru o intervenție chirurgicală de urgență. Bebelușul, provenit dintr-o sarcină gemelară, suferă de atrezie esofagiană, o malformație congenitală în care esofagul nu este complet dezvoltat. Complicațiile potențiale sunt agravate de prezența unei fistule traheoesofagiene, care conectează esofagul și [...] The post Bebeluș născut cu o afecțiune rară, transportat de urgență la Iași first appeared on IasiTV Life.
9 august 2025
15:40
INVITAT / Pr. Arhim. Dosoftei Scheul – Mare Ecleziarh la Catedrala Mitropolitană din Iași The post LUMINA ORTODOXIEI / VIAȚA DUHOVNICEASCĂ first appeared on IasiTV Life.
13:50
Două persoane și-au pierdut viața într-un accident aviatic, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit # IasiTV Life
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea fabricii Astra Vagoane din Arad. „Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad. Două persoane au murit. Una dintre victime este Vlad Zgardau, căpitan la Wizz Air, au delcarat surse pentru Știrile ProTV. „În [...] The post Două persoane și-au pierdut viața într-un accident aviatic, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit first appeared on IasiTV Life.
13:40
Accident într-un tren: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite de un geam care a căzut peste ele # IasiTV Life
Un incident neplăcut a avut loc sâmbătă, într-un tren, unde două fetițe de 9 și 12 ani au fost rănite după ce un geam a căzut peste ele. Șeful de tren a alertat imediat autoritățile, iar minorele au fost transportate la spital, fiind însoțite de părinții lor. Citiți și Întâlnire la vârf: Donald Trump și [...] The post Accident într-un tren: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite de un geam care a căzut peste ele first appeared on IasiTV Life.
13:30
Deputatul Bogdan Cojocaru: „Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională” # IasiTV Life
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, critică ferm măsurile din Pachetul II promovat de administrația Bolojan (plafonarea personalului, standardizarea salarizării, partajarea muncii și a resurselor umane între mai multe instituții locale, restrângerea Poliției Locale), acuzând Guvernul de haos administrativ și lipsă de viziune pentru dezvoltarea echilibrată a țării. „În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul [...] The post Deputatul Bogdan Cojocaru: „Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională” first appeared on IasiTV Life.
13:30
Întâlnire la vârf: Donald Trump și Vladimir Putin se vor vedea în Alaska pe 15 august, a anunțat Casa Albă # IasiTV Life
Într-o postare pe o rețea socială, Donald Trump a anunțat că el și Vladimir Putin se vor întâlni vinerea viitoare, pe 15 august, în statul american Alaska. Liderul de la Casa Albă a făcut publice detalii despre această întrevedere. Preşedintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a [...] The post Întâlnire la vârf: Donald Trump și Vladimir Putin se vor vedea în Alaska pe 15 august, a anunțat Casa Albă first appeared on IasiTV Life.
07:30
Vernisaj de gală la Iași: Muzeul Municipal, în parteneriat cu artistul Paul Surugiu-Fuego, lansează expoziția ,,Eternități pe pânză” # IasiTV Life
Muzeul Municipal ,,Regina Maria” Iași și artistul Paul Surugiu-Fuego au bucuria de a vă invita la vernisajul expoziției ,,Eternități pe pânză – Pictori moldoveni în arta modernă și contemporană românească – de la Constantin Stahi la Dan Hatmanu”. Acest eveniment remarcabil va avea loc sâmbătă, 9 august, începând cu ora 12.00, la Muzeul Municipal ”Regina [...] The post Vernisaj de gală la Iași: Muzeul Municipal, în parteneriat cu artistul Paul Surugiu-Fuego, lansează expoziția ,,Eternități pe pânză” first appeared on IasiTV Life.
07:20
Un apel urgent vine din partea medicilor de la UPU Iași, care atrag atenția asupra unei scăderi alarmante a numărului de donatori de sânge. Principalii factori sunt plecarea studenților acasă și începutul sezonului de concedii. Dr. Alina Pleșu, directoarea Centrului de Transfuzie Sanguină, a confirmat că este o problemă recurentă, specifică acestei perioade a anului. [...] The post Salvați vieți! Apelul medicilor ieșeni pentru donarea de sânge first appeared on IasiTV Life.
07:20
Fals în acte la vama Sculeni: Doi cetățeni americani, prinși cu permise de conducere false # IasiTV Life
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări cu privire la doi cetățeni americani, care au prezentat la controlul de frontieră permise de conducere americane, fără a deține și permise de conducere internaționale. În data de 07 august a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni– ITPF Iași, s-au prezentat [...] The post Fals în acte la vama Sculeni: Doi cetățeni americani, prinși cu permise de conducere false first appeared on IasiTV Life.
07:10
Un tânăr polițist de 22 de ani a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după ce a petrecut câteva zile în moarte cerebrală. Fost handbalist talentat la CSM Focșani 2007, Alexandru a fost implicat într-un accident petrecut în noaptea de 2 spre 3 august, în Jariștea. Se pare că tânărul și un prieten se [...] The post Un agent din Vrancea a decedat la Spitalul de Neurochirurgie Iași first appeared on IasiTV Life.
07:10
România va primi 140 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în urma unui acord de împrumut ratificat de Guvern. Banii, care reprezintă 50% din costul total, sunt destinați unui proiect amplu de salvare a monumentelor istorice și de construire a unor spații culturale noi. Diferența de 50% va fi [...] The post Opera Națională din Iași primește finanțare pentru construcția unui sediu modern first appeared on IasiTV Life.
