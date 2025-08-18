Cetatea Orăștiei - redeschisă după 4 ani

13:50

Deși puțini sunt testați, o incidență crescută a COVID-19 se observă deja și în Bulgaria, după ce două noi subvariante au crescut numărul de cazuri în Europa. Săptămâna trecută (3-10 august), Centrul Național pentru Boli Infecțioase și Parazitare a înregistrat 29 de cazuri în buletinul său epidemiologic. Asta nu e nimic, dar până în săptămâna precedentă, au fost câteva cazuri pe săptămână (diferența este cu 23 mai mult). De aceea, datele au stârnit interes. De la începutul anului, în țară au fost înregistrate 413 cazuri. Pentru aceeași perioadă a anului trecut, au fost înregistrate 6.599 de cazuri.