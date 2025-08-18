Tranzacția prin care gigantul francez Vinci cumpără un mare grup românesc, pe masa Concurenței
Profit.ro, 18 august 2025 12:00
Tranzacția prin care gigantul francez VINCI preia, prin divizia VINCI Energies, grupul clujean EnergoBit, specializat în echipamente, instalații, servicii și soluții pentru industria energetică, un business anul trecut de peste 100 de milioane de euro și având mai mult de 800 de angajați, a intrat în analiza Consiliului Concurenței.
• • •
