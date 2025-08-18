Stupoare la Chelsea - Crystal Palace Arbitrul a anulat golul din lovitură liberă! Care a fost explicația + reacția lui Roy Keane
CHELSEA - CRYSTAL PALACE 0-0. Mai multe controverse au apărut după ce golul lui Eberechi Eze (27 de ani) a fost anulat, în prima etapă din Premier League.
„Voi, brazilienii...” Președintele lui Nantes credea că are microfonul oprit. Remarca lui a stârnit un val de indignare # Golazo.ro
NANTES - PSG 0-1. Waldemar Kita (72 de ani), președintele „canarilor” a făcut o afirmație considerată rasistă într-o discuție cu Marquinhos (31 de ani), fundașul oaspeților.
Schimbări la CFR Cristi Balaj anunță plecări de la echipă după egalul obținut cu FC Botoșani în etapa #6 # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele lui CFR Cluj, a anunțat schimbări la echipă după egalul cu FC Botoșani, scor 3-3.
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre fotbaliști și sportivi, în general.
Bilete pentru România U21 - Kosovo U21 Cât costă tichetele pentru campania „tricolorilor” în drumul spre al cincilea EURO U21 consecutiv # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a pus la vânzare bilete pentru meciul dintre România U21 și Kosovo U21, partida de debut în preliminariile pentru EURO U21 din 2027, care se va desfășura în Albania și Serbia.
„Nimic personal între Kopic și Perica” Andrei Nicolescu, despre situația lui atacantului de la Dinamo: „Problema ne afectează pe toți!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lămurit situația dintre Stipe Perica (30 de ani) și Zeljko Kopic (47 de ani).
Încă un eșec pentru Legia Edi Iordănescu, prima înfrângere în campionatul din Polonia după eliminarea din Europa League # Golazo.ro
Legia Varșovia a pierdut, duminică, meciul de campionat cu Wisla Plock, scor 1-0.
FCSB, copy-paste FCSB Incredibilă asemănare cu august 2024: același start ratat de campionat, dar în play-off-ul de Europa League # Golazo.ro
FCSB are un parcurs dezastruos în Liga 1, însă situația nu e cu nimic diferită față de vara anului trecut. Află mai multe detalii.
Putin i-a făcut cadou un Lamborghini Cvintuplul campion din NBA, legături strânse cu președintele Rusiei: „E un tip grozav!” # Golazo.ro
Dennis Rodman (64 de ani), de cinci ori campion NBA, a dezvălui noi detalii despre relație de prietenie pe care o are cu președintele Rusiei, Vladimir Putin (72 de ani).
Ucis de o roată! Fostul pilot Dan Bodea a murit într-un accident produs la Campionatul Național de Rally Cross # Golazo.ro
Dan Boldea a decedat duminică, 17 august, după ce a fost lovit de roata unei mașini la Campionatul Național de Rally Cross.
Rednic, furios Românul, dezamăgit de gafele a doi jucători, după prima înfrângere la Standard Liege: „Am făcut cadouri adversarilor” # Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani) a răbufnit după ce a suferit prima înfrângere pe banca celor de la Standard Liege, 0-3, cu campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise.
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 64.
„Rapid - FCSB, rezultat echitabil” Costel Gâlcă nu crede că echipa lui a avut noroc: „Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, consideră echitabil egalul din derby-ul etapei #6.
Dinamo se mută pe Arena Națională „Câinii” vor juca meciurile de „acasă” pe cel mai mare stadion al țării, nu pe Arcul de Triumf, ca până acum # Golazo.ro
Dinamo se mută pe Arena Națională, după scandalul cu administratorii de la ”Arcul de Triumf”.
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR # Golazo.ro
Derby-ul Rapid - FCSB 2-2 a surclasat toate programele Pro TV-ului, având un rating cu aproape 50% peste filmul serii difuzat de posturl din Pache Protopopescu
„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League # Golazo.ro
Gigi Becali este încrezător că FCSB poate trece de Aberdeen în play-off-ul Europa League.
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, a dezvăluit că timp de 2 ani nu poate vorbi despre perioada petrecută la Rapid, din cauza unei clauze de confidențialitate pe care a avut-o în contract.
Îl ironizează pe Ngezana Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani), fost arbitru FIFA, consideră că ambele goluri ale giuleștenilor au fost regulamentare.
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe Dennis Politic (25 de ani) după prestația slabă din derby-ul etapei #6 din Superliga.
„Am sperat la un egal” VIDEO. Adrian Iencsi, dezamăgit de Rapid - FCSB: „Jocul nu a fost unul foarte bun” # Golazo.ro
Adrian Iencsi a vorbit despre meciul dintre Rapid și FCSB în timp ce giuleștenii egalau în ultimele minute.
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească” # Golazo.ro
SANTOS - VASCO DA GAMA 0-6. Neymar (33 de ani) a părăsit terenul în lacrimi, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei.
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League # Golazo.ro
În acest weekend, adversarele lui FCSB, CFR Cluj și U Craiova au jucat în competițiile interne.
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Un grup al suporterilor giuleșteni nu au putut introduce pe stadion un banner pe care îl pregătiseră pentru derby, la adresa lui Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele FRF.
Florinel Coman vrea să fie antreprenor Fostul fotbalist de la FCSB, certat de Gigi Becali. L-a folosit pe Florin Tănase ca anti-exemplu: „D-aia nu mai joacă fotbal” # Golazo.ro
Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și au discutat despre cariera și viitorul său.
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga al giuleștenilor, a explicat faza golului egalizator.
Topul rușinii din Liga 1 Metaloglobus , cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu. A egalat recordul negativ # Golazo.ro
Metaloglobus București a acumulat un singur punct în primele șase etape ale sezonului 2025/26, egalând astfel recordul negativ pentru cel mai slab debut al unei echipe nou-promovate din ultimul deceniu.
Gâlcă e dezamăgit Antrenorul nu e mulțumit de jocul Rapidului: „Am greșit fără presiune! Am revenit mai mult cu inima” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost nemulțumit de evoluția echipei.
„Rapid nu mai egala niciodată!” Jucătorul de la FCSB scos responsabil pentru revenirea giuleștenilor: „Nu ai voie să faci asta, e un cadou!” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) consideră că Siyabonga Ngezana (28 de ani) este principalul vinovat pentru căderea campioanei din finalul partidei: „Nu ai voie să driblezi în prelungiri!”
„Am dat ordin” Faza care l-a enervat pe patronul de la FCSB: „L-am sunat acum pe Pintilii și i-am spus! Batjocură, ce e asta?!” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a criticat dur prestația lui Florin Tănase.
„De 11 luni mă chinui zi de zi!” Lixandru, cel mai bun jucător de la FCSB în remiza cu Rapid: „Credeați că am uitat fotbalul?” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. După foarte mult timp, Mihai Lixandru (24 de ani) a fost integralist la campioana României și a înscris un gol important: „Credeați că am uitat fotbalul?”.
„Rapid nu a creat nimic!” Charalambous vede și partea plină a paharului, după remiza din derby: „Jucătorii încep să-și intre în formă” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a explicat că jucătorii săi s-au relaxat prea devreme.
Koljic, gol cu călcâiul Atacantul Rapidului și-a explicat execuția cu FCSB: „L-am prins pe Târnovanu pe picior greșit” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Elvir Koljic (30 de ani) a marcat ambele goluri ale giuleștenilor și a explicat de ce a ales o execuție cu călcâiul la reușita de 1-2.
Rapid a smuls un punct FCSB-ului după un meci în care a dominat, dar a jucat mai prost. Se poate și așa ceva. Pentru prima dată, Elvir Koljic își justifică transferul în Giulești
Celta Vigo - Getafe 0-2. Ionuț Radu (28 de ani) a debutat, cu un eșec, în LaLiga, deși formația românului pleca din postura de favorită.
17 august 2025
Rapid fără idei, FCSB cu multe erori Concluzii după derby-ul încheiat 2-2 pe Arenă: asta e întrebarea pe care și-o pun deja mulți rapidiști # Golazo.ro
Rapid a reușit să egaleze pe final, 2-2, în derby-ul de pe Arena Națională, după ce FCSB a condus încă din minutul 7
„M-am accidentat!” FOTO. Victor Angelescu, apariție surprinzătoare înainte de Rapid - FCSB: „Asta s-a întâmplat, ca la fotbal” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele clubului Rapid , a apărut „accidentat” la derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională.
Lixandru, gol în derby Mijlocașul lui FCSB a marcat cu Rapid după un an și o accidentare gravă # Golazo.ro
Rapid - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani) a marcat în derby, primul său gol în Liga 1 după un an
Atmosfera de la Rapid - FCSB Întoarcerea căpitanului, scene reprobabile și boxele care au „omorât” spectacolul # Golazo.ro
Peste 25.000 de oameni au venit duminică seară pe Arena Națională pentru derby-ul Rapid - FCSB.
„Aici trebuia să vin” Andrei Cordea a marcat cu FC Botoșani și apoi a explicat de ce a semnat cu CFR Cluj # Golazo.ro
CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Andrei Cordea (26 de ani) a explicat de ce a ales să semneze cu vicecampioana României.
Anestis, „înger păzitor” Grozavu și Mailat, cuvinte de laudă la adresa portarului, după prestația cu CFR # Golazo.ro
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul oaspeților, l-a lăudat pe Giannis Anestis (34 de ani) pentru prestația de la Cluj-Napoca.
De ce lipsește Șut Mijlocașul FCSB, nici pe bancă la derby-ul cu Rapid » Explicația lui Charalambous # Golazo.ro
RAPID - FCSB. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a explicat de ce nu l-a inclus în lot pe Adrian Șut (26 de ani).
Dinamo, cu gândul la titlu Un acționar al „câinilor” crede că echipa poate cuceri trofeul Superligii: „Ne-am întors unde merităm” # Golazo.ro
Gelu Sulugiuc, acționar al clubului Dinamo, crede că „alb-roșii” pot să se lupte pentru titlul de campioană.
„Nu rămâne nimeni cu autogolul!” Silviu Lung a explicat gafa imensă din startul partidei cu Csikszereda: „Se șterge!” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - U CRAIOVA 1-2. Silviu Lung (36 de ani), portarul oaspeților, a explicat ce s-a întâmplat la autogolul din minutul 3.
CFR Cluj, ratare 3 contra 1! FOTO. Louis Munteanu, altruist în cel mai nepotrivit moment » Bosec l-a făcut mare pe Anestis! # Golazo.ro
CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Gazdele au ratat ocazia de a marca al patrulea gol în minutul 86, când Louis Munteanu (23 de ani) a fost mult prea altruist, iar Antonio Bosec (27 de an) s-a făcut de râs.
„Fără jigniri!” Reacția celor de la Ceahlăul, după ce au primit 8 goluri de la Chiajna: „Este rușinos” # Golazo.ro
Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț 8-0. Nemțenii și-au cerut scuze public față de suporteri.
Hunedoara nu renunță la noul stadion Primarul insistă: „Orașul merită mai mult decât îndrăznește să ceară” # Golazo.ro
Dan Bobouțanu susține că proiectul noului stadion din Hunedoara rămâne în derulare: „Nu poate fi considerat oprit!”
„Singura frustrare” Robert Ilyeș atacă arbitrajul după înfrângerea cu U Craiova, 1-2: „Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!” # Golazo.ro
Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul gazdelor, atacă arbitrajul lui Vlad Baban, ca fiind părtinitor.
„A fost ceva cumplit!” Mirel Rădoi, după ce U Craiova a jucat 3 meciuri în 7 zile : „Am început să ne uităm strâmb unii la alții” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - U CRAIOVA 1-2. Mirel Rădoi, antrenorul oaspeților, și-a lăudat elevii după o săptămână terminată cu două victorii în Liga 1 și o calificare pe plan european.
