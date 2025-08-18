Transgaz aproape și-a triplat profitul
Profit.ro, 18 august 2025 18:40
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de conducte de transport al gazelor naturale, aproape și-a triplat profitul net consolidat în prima jumătate a anului, față de perioada similară din 2024, acesta crescând de la 183,8 la 518,9 milioane lei.
• • •
