ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA
Jurnalul.ro, 21 august 2025 23:10
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) lansează o campanie națională de informare pentru a ajuta cetățenii să își cunoască și să își exercite drepturile în relația cu operatorii economici, în special din domeniul HORECA (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri etc.).
Acum 5 minute
23:40
15 milioane de euro, fonduri europene, pentru refacerea infrastructurii din Suceava și Neamț # Jurnalul.ro
Prin regulamentul Restore, 15 milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate pentru refacerea infrastructurii afectate în urma inundațiilor, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Acum 30 minute
23:20
Tot mai mulți oameni, dorm mai puțin decât este recomandat, iar consecințele pot fi grave. Specialiștii avertizează că lipsa somnului devine o adevărată criză de sănătate publică, afectând nu doar energia de zi cu zi, ci și memoria, pielea, inima și chiar greutatea corporală.
23:10
23:10
Comoara ascunsă a României: Un mineral rar de la Baia de Fier, resursa pe care o vrea toată planeta # Jurnalul.ro
România are un mineral pe care toată lumea îl caută, pentru că cea mai mare luptă va fi pe controlul inteligenție artificiale, iar limita AI nu este dată de comapniile mari, ci de resursa minerală.
Acum o oră
23:00
Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în turul play-off pentru grupele Conference League, în fața echipei Istanbul Bașakșehir, scor final 2-1 (1-0), pe stadionul turcilor de pe malul Bosforului.
22:50
Ministrul Economiei, dezvăluiri ȘOCANTE: Explozia de la Cugir, anunțată de vecini la 112. Vă dați seama ce pază există? # Jurnalul.ro
Este inimaginabil punctul atât de jos în care s-a dus gestionarea industriei de armament din România, spune joi seara, ministrul Economiei, Radu Miruță.
22:40
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că Budapesta este pregătită să găzduiască negocieri de pace între Rusia și Ucraina, după ce au apărut informații că administrația Trump ia în calcul capitala Ungariei pentru un posibil summit cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
Acum 2 ore
22:30
Sentința de jumătate de miliard de dolari împotriva lui Trump,anulată. Acuzația de fraudă se menține # Jurnalul.ro
Curtea de Apel din New York a anulat sentința de jumătate de miliard de dolari împotriva lui Donald Trump, dar menține acuzația de fraudă, scrie New York Times.
22:20
Fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, Cătălin Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero # Jurnalul.ro
Pilotul Cătălin Radu Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, va lucra la una din companiile de aviație, spune ministrul Economiei, Radu Miruță.
22:10
5 cele mai loiale zodii. Manifestă devotament și fidelitate în relațiile de dragoste și prietenie # Jurnalul.ro
Fidelitatea nu se referă doar la monogamia romantică, reflectă și fiabilitatea, angajamentul și sinceritatea în prietenii și în legăturile de familie.
22:00
Cătălin Drulă, despre riscul ca pachetul 2 al austerității să nu se adopte: Nu cred că există # Jurnalul.ro
Deputatul USR, Cătălin Drulă, spune că este convins că nu există riscul ca pachetul 2 de măsuri de austeritate să nu fie adoptat.
21:40
Premierul Ilie Bolojan spune că s-a aprobat joi un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani la 8 ani pentru pensiile private pilon II, ceea ce crește predictibilitatea. El afirmă că modificările nu servesc statului.
Acum 4 ore
21:30
Tentativă de omor calificat și focuri de armă în Capitală. Autorul faptelor a fost prins # Jurnalul.ro
Un bărbat de cetățenie turcă a fost arestat pentru tentativă de omor calificat, după ce a atacat un local din Capitală.
21:10
Activitatea companiilor britanice a urcat în august la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, susținută de revenirea sectorului serviciilor, arată datele preliminare ale indicelui PMI.
21:00
Premierul Bolojan: Impozitul pe proprietate este necesar pentru continuarea investițiilor locale # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că impozitul pe proprietate este necesar pentru cofinanțarea proiectelor locale și pentru susținerea investițiilor în infrastructură.
20:30
ÎCCJ avertizează că modificarea legii pensiilor ar putea afecta independența justiției # Jurnalul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis joi că urmărește „cu maximă preocupare” dezbaterile legate de proiectul de modificare a legii pensiilor, atrăgând atenția că acestea semnalează „un regres semnificativ” în statutul magistraților.
20:20
Premierul Ilie Bolojan a explicat, în exclusivitate la Observator, motivele pentru care Guvernul a decis să modifice regulile Pilonului II de pensii, o decizie care a generat ample controverse.
20:00
Zelenski vrea să obțină mai multe detalii despre garanțiile de securitate în maxim 10 zile # Jurnalul.ro
Zelenski a avertizat, joi, că Rusia își consolidează trupele pe frontul de sud, iar Ucraina testează o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, potrivit The Guardian.
20:00
Cele mai atente și devotate zodii în dragoste: cine te face să te simți răsfățat și iubit # Jurnalul.ro
Atunci când vine vorba de relații, unele semne zodiacale se remarcă prin gesturile lor de grijă, atenție și devotament. Fie că este vorba de mici atenții, gesturi cavalerești sau surprize romantice, aceste zodii își arată dragostea prin fapte concrete. Descoperă cine sunt nativii care dau totul în iubire.
19:50
„Războiul Stelelor” în Marea Neagră: Ucraina distruge o barcă de patrulare rusească cu un laser ghidat de dronă # Jurnalul.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a lovit o navă de patrulare rusească în Marea Neagră, lângă localitatea ocupată Zaliznîi Port din regiunea Herson, ucigând cinci membri ai echipajului, a raportat, joi, HUR, potrivit The Kyiv Independent.
19:50
Mulți oameni recunosc că le-ar fi de folos să fie mai puțin încăpățânați, rigizi sau închistați în propriile lor obiceiuri.
19:40
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a escaladat joi atacurile la adresa omologului său australian, Anthony Albanese, după ce guvernul de la Canberra a decis să recunoască condiționat statul palestinian.
Acum 6 ore
19:30
FACIAS cere demiterea polițiștilor locali din Pașcani pentru folosirea disproporționată a forței asupra bătrânului cardiac # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită demiterea celor doi agenți ai Poliției Locale Pașcani care l-au agresat pe Viorel Obreja, un pensionar de 70 de ani cu probleme cardiace.
19:10
Joi, 21 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 august, Loteria Romana a acordat 29.840 de castiguri in valoare totala de peste 4,03 milioane de lei.
19:00
Stațiunea Băile Herculane a reînviat, în ultimii ani, fiind una dintre puținele care se pot lăuda cu toate locurile de cazare ocupate, în perioadele de sărbători. De când se organizează și foarte multe evenimente, atât în spațiile publice, cât și în hoteluri, minivacanțele sau sărbătorile legale aduc la Herculane turiști din foarte multe categorii, copii, părinți și bunici, fiind tipuri de oferte pentru fiecare în parte. S-au făcut și foarte multe investiții în ultimii ani, mai ales în zonele de wellness și SPA, mai ales în zona nou construită, în perioada regimului comunist, care reușesc să atragă, dincolo de clădirile din orașul vechi, lăsate în paragină de artificiile legale făcute în urmă cu două decenii. Chiar și în zona istorică există hoteluri cu investiții recente, iar izvoarele termominerale captate aici au proprietăți unice în lume, fiind apreciate de toate imperiile lumii, în ultimele două milenii.
18:00
Elena Merișoreanu a vorbit cu sinceritate despre intervențiile estetice și problemele de sănătate # Jurnalul.ro
Interpreta de muzică populară Elena Merișoneanu se confruntă cu probleme de sănătate.
Acum 8 ore
17:00
Orice intervenție chirurgicală dentară, fie că vorbim despre extracții complexe, implanturi dentare sau chirurgie parodontală, vine inevitabil cu aceeași întrebare care îi frământă pe pacienți: „Cât de repede o să-mi revin?"
17:00
Industria HoReCa se confruntă astăzi cu provocări din ce în ce mai complexe.
16:30
Sibiu, oraș ce emană istorie și cultură, este o alegere ideală pentru o escapadă de weekend din București. De la autocar la tren, opțiunile de transport sunt variate și convenabile. Cu un autocar confortabil, poți ajunge în aproximativ 6 ore, admirând peisajele pitorești ale țării pe parcurs. Trenurile oferă o altă alternativă, uneori chiar mai rapidă, darte ocazia să te relaxezi și să te bucuri de călătorie. Indiferent de alegerea ta, Sibiu te așteaptă cu piațe aglomerate, muzee fascinante și o gastronomie delicioasă.
16:00
India a testat cu succes o rachetă cu capacitate nucleară, capabilă să ajungă în China # Jurnalul.ro
Racheta balistică cu rază medie de acțiune Agni-5 face parte din strategia de apărare a premierului indian Narendra Modi împotriva Pakistanului, potrivit The Guardian.
15:40
Zelenski cere un „răspuns puternic” din partea Statelor Unite dacă Putin refuză discuțiile # Jurnalul.ro
Dacă Vladimir Putin „nu este pregătit” pentru o întâlnire față în față cu Volodimir Zelenski, Ucraina se așteaptă ca Statele Unite să răspundă cu măsuri mai dure, a declarat Zelenski, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit The Kyiv Independent.
Acum 12 ore
15:30
Bujduveanu anunță că au început lucrările de consolidare a aleilor crăpate din Parcul Herăstrău # Jurnalul.ro
Au început lucrările de punere în siguranță pe aleile deteriorate din Parcul Herăstrău, iar în două săptămâni va fi asfaltată porțiunea principală, a anunțat, joi, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
15:10
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță derularea, în perioada 12-20 octombrie, a unui exercițiu de evaluare a rezervei operaționale în București și Ilfov.
15:00
Guvernul a aprobat noul proiect al pensiilor private din Pilonul II: până la 30% retragere imediată și restul în rate pe opt ani # Jurnalul.ro
Românii care au contribuit la Pilonul II de pensii private vor putea retrage până la 30% din suma acumulată la începutul perioadei de plată, iar restul banilor vor fi încasați eșalonat pe o durată de opt ani. Proiectul de lege aprobat de Guvern aliniează România la standardele OCDE și europene, oferind garanția sumelor și dreptul la moștenire.
15:00
Înțepătura de căpușă poate transmite boala Lyme, care începe cu o erupție cutanată și se poate ajunge la simpome severe, precum dureri articulare, tulburări neurologice sau probleme cardiace. Mai este numită și „boala cu 1000 de fețe” din cauza formelor diverse de manifestare.
14:40
Turcan, despre reținerea primarului din Mangalia: „Prejudiciu de imagine pentru toată clasa politică” # Jurnalul.ro
Este un prejudiciu de imagine este pentru toată clasa politică, a declarat deputata PNL Raluca Turcan după reținerea primarului din Mangalia.
14:40
Conferința România Inteligentă „Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport” # Jurnalul.ro
Conferința România Inteligentă “Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport” va avea loc vineri, 22 august 2025, începând cu ora 18:00, în Sala de ședințe a Primăriei și Consiliului Local Bistrița, Piața Centrală nr. 6, Bistrița, și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.
14:30
Președintele ucrainean a făcut mai multe declarații pe diverse subiecte, precum o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin, poziția Rusiei pe teren sau rolul Chinei, relatează Le Figaro.
14:10
Ultimul „plămân verde” al Capitalei, o pădure de aproximativ 70 de hectare, situată în zona Militari, a început să fie retrocedată.
14:00
Guvernul a adoptat o hotărâre cu regim clasificat prin care fostului președinte Traian Băsescu i-a fost atribuită o reședință, la cererea acestuia fiind vorba de un apartament și nu de o vilă.
13:40
AI în trafic: cum schimbă Bursa SAB 2025 orașele României. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu lansează o nouă provocare # Jurnalul.ro
Dacă locuiești într-un oraș mare din România, știi ce înseamnă să pierzi ore bune în trafic. Bucureștiul, de pildă, e printre capitalele europene cu cele mai multe minute pierdute zilnic pe șosele. Într-un asemenea context, orice soluție care promite să facă drumurile mai scurte și mai curate devine nu doar o invenție tehnică, ci o formă de supraviețuire urbană. Iar aici, de aproape un deceniu, Bursa SAB a încercat să ofere o scenă pentru idei noi.
13:40
Pasagerii români aplaudă la aterizarea avionului, alături de alți turiști din Estul Europei, precum ungurii și bulgarii.
13:30
Românii au cea mai mare încredere în sistemul medical și sectorul public pe timp de criză # Jurnalul.ro
Un sondaj realizat de eJobs arată că românii consideră sistemul medical, sectorul public, industria alimentară și cea farmaceutică drept cele mai stabile domenii pentru locuri de muncă în perioade de criză, în timp ce turismul, imobiliarele, asigurările și HoReCa se află la coada clasamentului.
13:10
Fenomen rar: Două Luni Noi în Fecioară deschid un Portal magic. Cum îți schimbă destinul? # Jurnalul.ro
Două Luni Noi în aceeași zodie într-o singură lună? Pregătește-te pentru transformare!
13:00
Autoritățile americane acuzate că folosesc inteligența artificială pentru a supraveghea protestatari # Jurnalul.ro
Organizația pentru drepturile omului, Amnesty International a acuzat miercuri autoritățile americane că folosesc instrumentele de inteligență artificială Palantir și Babel Street pentru a supraveghea imigranții și a viza non-cetățenii la protestele pro-palestine.
13:00
Primarul Mangaliei, Cristian Radu, reținut de DNA pentru luare de mită de peste 500.000 de euro # Jurnalul.ro
Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reținut de procurorii DNA Constanța pentru 24 de ore, după aproape șapte ore de audieri. Edilul este acuzat de luare de mită într-un dosar de corupție în valoare de peste o jumătate de milion de euro.
12:40
Reformă administrativă cu dublă măsură: 40.000 de posturi vor fi eliminate. Politicienii rămân în funcții # Jurnalul.ro
Guvernul vrea să reducă circa 40.000 de posturi din administrația publică centrală și locală, a anunțat vicepremierul Tanczos Barna. Însă viceprimarii și consilierii locali vor fi menținunți în funcții până la încheierea mandatului.
12:30
Un membru important al grupării Stat Islamic, ucis într-un raid american în nordul Siriei # Jurnalul.ro
Un oficial american a declarat, sub condiția anonimatului, că forțele americane au efectuat un raid în nordul Siriei, în care a fost ucis un membru important al grupării Stat Islamic, considerat un candidat la conducerea organizației teroriste în Siria, potrivit France24.
12:10
Fluturi, fluturi.. și Noi 4, două spectacole de teatru în București la mijloc de septembrie # Jurnalul.ro
În a doua jumătate a lunii septembrie, două spectacole cu totul diferite, dar la fel de intense, aduc în fața publicului bucureștean nume mari de actori, „Fluturi, Fluturi…” – o dramă poetică despre iluzie și fragilitate, cu o Maia Morgenstern hipnotizantă – și „Noi 4”, o comedie inteligentă și imprevizibilă semnată de Lia Bugnar. Două povești în care râsul și lacrimile se împletesc, iar actorii construiesc lumi care te ating în profunzime.
12:00
Românii vulnerabili vor beneficia de un sprijin financiar de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la energie electrică.
