ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA

19:00

Stațiunea Băile Herculane a reînviat, în ultimii ani, fiind una dintre puținele care se pot lăuda cu toate locurile de cazare ocupate, în perioadele de sărbători. De când se organizează și foarte multe evenimente, atât în spațiile publice, cât și în hoteluri, minivacanțele sau sărbătorile legale aduc la Herculane turiști din foarte multe categorii, copii, părinți și bunici, fiind tipuri de oferte pentru fiecare în parte. S-au făcut și foarte multe investiții în ultimii ani, mai ales în zonele de wellness și SPA, mai ales în zona nou construită, în perioada regimului comunist, care reușesc să atragă, dincolo de clădirile din orașul vechi, lăsate în paragină de artificiile legale făcute în urmă cu două decenii. Chiar și în zona istorică există hoteluri cu investiții recente, iar izvoarele termominerale captate aici au proprietăți unice în lume, fiind apreciate de toate imperiile lumii, în ultimele două milenii.