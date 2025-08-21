Ministrul Economiei: L-am invitat să se ocupe de una dintre companiile de aviaţie pe domnul Cătălin Prunariu/ Am nevoie de astfel de oameni

G4Media, 21 august 2025 23:10

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că i-a solicitat pilotului Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu şi expert în domeniul aviaţiei, să se implice în una...   G4Media.ro.

Acum 30 minute
23:20
Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după umilinţa cu Hacken: Am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou G4Media
Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea...   G4Media.ro.
23:20
Administraţia Trump anunţă că verifică toate cele 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare G4Media
Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la...   G4Media.ro.
23:10
MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver G4Media
Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver, menţionează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o precizare transmisă joi...   G4Media.ro.
23:10
Ministrul Mediului, despre fake news privind golirea barajului Vidraru: Trebuie să înţelegem foarte clar, suntem într-un război hibrid cu nişte mişcări extremiste şi cu nişte mişcări din Rusia care ne vor manipulaţi G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează ştirile false propagate pe TikTok cu privire la golirea controlată a barajului Vidraru, conform cărora apa e vândută în Franţa...   G4Media.ro.
23:10
Acum o oră
23:00
Cătălin Drulă invocă susținerea preşedintelui Nicuşor Dan pentru a candida la Primăria Capitalei, după ce premierul Bolojan a spus că PNL l-a măsurat pe liberalul Ciprian Ciucu și că reprezintă o soluție bună / „Pentru Nicuşor Dan Bucureştiul a fost proiectul unei bune părţi a vieţii sale şi nu îi este deloc indiferent cum va continua acest oraş” G4Media
Cătălin Drulă, care a anunțat că e pregătit să candideze din partea USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, a întărit argumentul că este...   G4Media.ro.
23:00
Bărbat din Suceava, urmărit internaţional pentru ultraj, tentativă de omor calificat şi trafic de persoane şi inclus în categoria Most Wanted, adus în ţară de Poliţia Română G4Media
Un bărbat de 37 de ani din Suceava, urmărit internaţional întrucât a fost condamnat la aproape 13 ani de închisoare pentru ultraj, tentativă de omor...   G4Media.ro.
22:50
Burse de merit – proiect: Ministerul Educației a eliminat criteriile specifice de departajare pentru elevii cu aceeași medie G4Media
Ministerul Educației și Cercetării a modificat proiectul privind acordarea burselor de merit pentru anul școlar 2025–2026 și a eliminat criteriile de departajare. Dacă mai mulți...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:10
„Semnalele trimise de Rusia sunt pur şi simplu indecente”: Zelenski acuză Moscova că vrea „să se sustragă” de la „necesitatea” organizării unei întâlniri cu Putin G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că vrea să se „sustragă” de la „necesitatea” organizării unei întâlniri cu preşedintele Vladimir Putin pentru a...   G4Media.ro.
22:10
Un italian a murit pe un vârf din Kârgâzstan încercând să salveze o alpinistă din Rusia G4Media
Un alpinist italian şi-a pierdut viaţa pe un vârf din Kârgâzstan în timp ce încerca să salveze o alpinistă din Rusia care îşi rupsese un...   G4Media.ro.
22:00
Ministrul Daniel David, despre tăierile din Educație: Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul 2025 G4Media
Ministrul Educației a spus despre măsurile fiscale din Educație luate prin legea nr. 141/2025 că „impactul real este că nu mai avem nevoie de cele...   G4Media.ro.
22:00
Dezastru în Suedia pentru băieții lui Dan Petrescu: Hacken a surclasat-o pe CFR Cluj, scor 7-2 G4Media
CFR Cluj a fost surclasată de formația suedeză BK Hacken, joi seară, în primul duel din dubla mansă a play-off-ului Conference League, scor 2-7. Pe...   G4Media.ro.
21:50
Restaurantul Tesla al lui Elon Musk și-a redus deja meniul și a restricționat programul la mai puțin de trei săptămâni după marea deschidere G4Media
Restaurantul Tesla Diner și-a deschis porțile pe 21 iulie, iar clienții au raportat aproape imediat cât de neplăcută a fost experiența lor. De la cozi...   G4Media.ro.
21:50
Drulă, referitor la reformele asumate de premier: Eu îl ştiu pe domnul Bolojan că e încăpăţânat şi curajos, nu cred că dă în spate G4Media
Fostul lider al USR Cătălin Drulă afirmă că premierul Ilie Bolojan este un om ”încăpăţânat şi curajos”, Drulă susţinând că, în opinia sa, prim-ministrul nu...   G4Media.ro.
21:50
Pilates cu pisici: O tânără antreprenoare a reușit să îmbine dorința din copilărie de a salva feline de pe stradă cu pasiunea pentru Pilates Reformer / Interviu cu Maia Jardan: „Mereu am încercat să implic animalele în orice idee am avut” (VIDEO) G4Media
La poalele Tâmpei, 4 pisicuțe salvate de pe stradă locuiesc într-un studio de Pilates unde sunt îngrijite și răsfățate. Prosciutto, Senna, Felix și Nova îi...   G4Media.ro.
21:50
Locuri rămase libere pentru admiterea în clasa a IX-a în București: Printre licee se află Colegiul Național „Ion Neculce” și „Mihai Viteazul” și „Școala Centrală” G4Media
Lista locurilor libere la licee din București după etapa a II-a de repartizare a fost publicată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Amintim, repartizarea elevilor de clasa...   G4Media.ro.
21:40
Anamaria Gavrilă, POT: Solicităm referendum. Românii să fie întrebaţi legat de sprijinul acordat Ucrainei G4Media
Preşedinta Partidului Oamenilor Tineri, extremista Anamaria Gavrilă, critică decizia autorităţilor de a se angaja într-un sprijin necondiţionat pentru Ucraina şi solicită un referendum pentru „clarificarea...   G4Media.ro.
21:40
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS, anunță ministrul Sănătății G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociaţii şi organizaţii locale, iar serviciile acordate...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:30
Bolojan, despre alegerile la Primăria Capitalei: Noi am testat trei dintre colegii noştri care ar putea să candideze şi am constatat că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti. De principiu, s-a convenit în coaliţie să se convoace alegerile în luna noiembrie, nu s-a definitivat G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre organizarea alegerilor la Capitală, că s-a discutat de două ori în coaliţie şi de principiu, s-a căzut de...   G4Media.ro.
21:30
Funeraliile contestate ale politicienilor din diferite țări UE/ Numitor comun pentru Ion Iliescu, Jean-Marie Le Pen și Silvio Berlusconi G4Media
Funeraliile de stat organizate pentru Ion Iliescu, primul președinte de după perioada comunistă, acuzat de crime împotriva umanității, au fost contestate de o parte a...   G4Media.ro.
21:30
Adversarele jucătoarelor din România la US Open: Gabriela Ruse o întâlnește pe Daria Kasatkina, Cîrstea joacă cu Solana Sierra iar Jaqueline Cristian se duelează cu Danielle Collins G4Media
Jucătoarele Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat joi adversarele din primul tur al tabloului de simplu feminin de la US Open, transmite...   G4Media.ro.
21:20
VIDEO Angajat Microsoft, arestat în timpul unor proteste împotriva contractelor companiei cu Israelul, în fața sediului din Redmond G4Media
Un angajat Microsoft a fost arestat în cadrul protestelor care au avut loc săptămâna aceasta la sediul companiei din Redmond, Washington, relatează The Verge. G4Media.ro.
21:20
Bărbat din Spania, reţinut după ce a incendiat un local pentru că nu a primit maioneză G4Media
Garda Civilă spaniolă a arestat un bărbat care a incendiat un local din oraşul Los Palacios y Villafranca, în provincia Sevilia, pe motiv că nu...   G4Media.ro.
21:20
Premierul israelian Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru eliberarea „tuturor ostaticilor” din Gaza G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat „instrucţiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza,...   G4Media.ro.
21:10
LIVE Aberdeen vs. FCSB în Europa League: Echipele de start G4Media
FCSB este în fața unui ultim adversar pentru a păși în „grupele” Europa League, ci anume Aberdeen. Campioana României o întâlnește pe formația scoțiană începând...   G4Media.ro.
21:10
Mihai Chirica anunță că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen: „E o problemă de suspendare de ambasade” G4Media
Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din...   G4Media.ro.
21:10
Operațiunea „Nostalgia” în restaurantele de la Paris, unde revin în forță preparatele tradiționale. Unele au chiar nume sugestive în acest sens: Mamine, Chez Mamie, Bonne maman, Mémé, Retour aux racines G4Media
Apar la Paris tot mai multe localuri care, începând chiar de la nume, readuc în prim-plan rețetele clasice ale gastronomiei franceze la prețuri accesibile. Nu...   G4Media.ro.
21:10
Un marinar al US Navy a fost condamnat pentru spionaj în folosul Chinei G4Media
Un marinar al US Navy a fost condamnat pentru spionaj după ce a vândut secrete militare Chinei în schimbul a 12.000 dolari, a anunţat joi...   G4Media.ro.
21:00
VIDEO Nissan X-Trail Nismo debutează în Japonia. Nu știm încă dacă modelul va fi disponibil și în Europa G4Media
Nissan a dezvăluit noua versiune X-Trail Nismo, lansarea fiind programată pentru această toamnă pe piața japoneză. Modelul combină tehnologia full-hybrid cu designul caracteristic Nismo, oferind o...   G4Media.ro.
21:00
Diana Buzoianu: Eu duc mai departe o bătălie şi o duc fără să-mi cer scuze în niciun fel. Vom finaliza reorganizarea Romsilva, nu va fi uşor, va fi cu scaune care se vor dărâma G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează din nou incidentele petrecute miercuri, când sindicalişti de la Romsilva au refuzat să o lase să vorbească, ea susţinând că,...   G4Media.ro.
20:50
Bolojan: Există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia să-şi asume răspunderea pe pachetul 2 de măsuri G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia de guvernare să-şi asume răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale....   G4Media.ro.
20:30
Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar G4Media
Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre...   G4Media.ro.
20:30
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor: Dacă am deveni parte a Ministerului Culturii, există riscul ca expertizele sau controalele să fie influenţate de priorităţi politice G4Media
Dacă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) devine parte a Ministerului Culturii, „există riscul ca expertizele sau controalele să fie influenţate de priorităţi politice...   G4Media.ro.
20:20
EXCLUSIV Cum susține DNA că luau șpagă primarul Mangaliei și șeful Poliției Locale: Bani pentru construcții ilegale și lipsa controalelor, autorizații condiționate de cumpărarea de terenuri de la soția primarului / Cristian Radu trimitea link-uri cu haine pe care le voia, coletele erau preluate de secretarele din primărie  G4Media
Procurorii DNA Constanța susțin că din presupusele șpăgi luate de primarul și șeful Poliției Locale Mangalia banii se împărțeau o treime către polițistul Laurențiu Zamfir...   G4Media.ro.
20:20
Trump începe să sisteze finanţările pentru instituţiile de învăţământ care menţin politicile considerate woke G4Media
Administraţia preşedintelui republican american Donald Trump a anunţat joi tăierea finanţării pentru un program din statul California menit să prevină sarcinile nedorite în rândul fetelor...   G4Media.ro.
20:10
Premierul Bolojan: Coaliţia funcţionează, cel puţin în plan guvernamental. Cu domnul Grindeanu am colaborat bine / Dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă, cu siguranţă anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre tensiunile din interiorul coaliţiei, că aceasta funcţionează, cel puţin în plan guvernamental şi cu liderul PSD Sorin Grindeanu...   G4Media.ro.
20:00
Studiu: Stăpânii care nu strâng după câini își pun în pericol animalele și comunitatea G4Media
Un studiu realizat de Aberystwyth University arată că stăpânii care nu strâng fecalele câinilor lor ar putea să își neglijeze patrupedele și în alte aspecte...   G4Media.ro.
20:00
O instanţă din SUA anulează o amendă de 464 de milioane de dolari aplicată lui Trump pentru fraudă financiară G4Media
O curte de apel din statul american New York a anulat joi o amendă civilă de 464 de milioane de dolari aplicată actualului preşedinte republican...   G4Media.ro.
20:00
Control judiciar pentru primarul din Mangalia / Decizia nu este definitivă și va fi contestată de DNA (surse) G4Media
Judecătorii Tribunalului Constanța au dispus măsura controlului judiciar pentru primarul din Mangalia, Cristian Radu, acuzat de procurori că ar fi luat șpagă peste 500.000 de...   G4Media.ro.
20:00
Un nou clip video postat de președintele Nicușor Dan de la Roșia Montană: A vizitat galeriile romane și s-a întâlnit cu tineri din programul Adoptă o Casă G4Media
Președintele Nicușor Dan a postat, joi seara, un nou clip video de la Roșia Montană. „Am avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montană!...   G4Media.ro.
19:50
Cum susține DNA că luau șpagă primarul Mangaliei și șeful Poliției Locale: Bani pentru construcții ilegale și lipsa controalelor, autorizații condiționate de cumpărarea de terenuri de la soția primarului / Cristian Radu trimitea link-uri cu haine pe care le voia, coletele erau preluate de secretarele din primărie  G4Media
Procurorii DNA Constanța susțin că din presupusele șpăgi luate de primarul și șeful Poliției Locale Mangalia banii se împărțeau o treime către polițistul Laurențiu Zamfir...   G4Media.ro.
19:40
Ilie Bolojan: Pilonul doi de pensii mi-a căzut în braţe, legea trebuia promovată de vreo 17 ani / Peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează fondurile de pensii, pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că legea privind Pilonul doi de Pensii i-a căzut în braţe, pentru că trebuia promovată de vreo 17 ani...   G4Media.ro.
19:40
Cum susține DNA că lua șpagă primarul Mangaliei și șeful Poliției Locale: Bani pentru construcții ilegale și lipsa controalelor, autorizații condiționate de cumpărarea de terenuri de la soția primarului / Cristian Radu trimitea link-uri cu haine pe care le voia, coletele erau preluate de secretarele din primărie  G4Media
Procurorii DNA Constanța susțin că din presupusele șpăgi luate de primarul și șeful Poliției Locale Mangalia banii se împărțeau o treime către polițistul Laurențiu Zamfir...   G4Media.ro.
19:40
Peste un milion de hectare au ars în incendiile din UE de la începutul lui 2025, un record G4Media
Incendiile au devastat deja peste un milion de hectare (10.000 kilometri pătraţi) în Uniunea Europeană anul acesta, o suprafaţă record de la debutul statisticilor în...   G4Media.ro.
19:40
Ilie Bolojan, despre reformarea companiilor de stat: Dacă directorii aveau posibilitatea să aibă salariul de nouă ori mai mare decât salariul mediu pe ramură, acum se limitează la cinci ori mai mare. Dacă aveam 7 membri în CA, acum vor fi 5, cu indemnizații reduse G4Media
Premierul liberal Ilie Bolojan a explicat într-o emisiune la Antena3 că pachetul doi de măsuri fiscale cuprinde și prevederile care au scopul de a reforma...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:30
Investigație The Guardian: Date ale armatei israeliene indică o rată a deceselor în rândul civililor de 83% în războiul din Gaza / Cinci din șase palestinieni uciși au fost civili / IDF neagă cifrele G4Media
Cifre dintr-o bază de date clasificată a serviciilor de informații militare israeliene indică faptul că cinci din șase palestinieni uciși de forțele israeliene în Gaza...   G4Media.ro.
19:10
Premierul Ilie Bolojan a avut o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului, despre proiectele care vor rămâne finanţate prin PNRR: Scopul este ca cea mai mare parte a proiectelor să fie derulate în anii următori G4Media
Premierul Ilie Bolojan a avut, joi, o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului, despre proiectele care vor rămâne finanţate prin PNRR...   G4Media.ro.
19:10
Compania Kalaşnikov va testa noua sa mitralieră RPL-7 în condiţii reale de luptă în Ucraina G4Media
Compania Kalaşnikov, cel mai mare producător de arme uşoare din Rusia, a anunţat joi că va începe testarea noii sale mitraliere RPL-7 în condiţii reale...   G4Media.ro.
19:00
SUA testează o metodă de reciclare a deșeurilor nucleare pentru a produce tritiu, combustibil rar necesar fuziunii nucleare G4Media
Oamenii de știință din Statele Unite explorează o posibilă soluție pentru deficitul global de tritiu, un izotop rar al hidrogenului esențial pentru viitoarele centrale cu...   G4Media.ro.
19:00
Garda de Mediu: Suntem într-un cerc vicios: arderea vegetaţiei alimentează încălzirea globală, iar încălzirea globală face incendiile şi mai probabile şi mai periculoase/ Să acţionăm responsabil, să nu mai punem şi noi ”gaz peste foc” G4Media
Garda Naţională de Mediu (GNM) atrage atenţia că schimbările climatice din ultimii ani cresc riscul de incendii de vegetaţie, în timp ce incendierea intenţionată a...   G4Media.ro.
