MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver
G4Media, 21 august 2025 23:10
Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver, menţionează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o precizare transmisă joi... G4Media.ro.
Acum 30 minute
23:20
Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după umilinţa cu Hacken: Am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou # G4Media
Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea... G4Media.ro.
23:20
Administraţia Trump anunţă că verifică toate cele 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare # G4Media
Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la... G4Media.ro.
23:10
23:10
Ministrul Mediului, despre fake news privind golirea barajului Vidraru: Trebuie să înţelegem foarte clar, suntem într-un război hibrid cu nişte mişcări extremiste şi cu nişte mişcări din Rusia care ne vor manipulaţi # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează ştirile false propagate pe TikTok cu privire la golirea controlată a barajului Vidraru, conform cărora apa e vândută în Franţa... G4Media.ro.
23:10
Ministrul Economiei: L-am invitat să se ocupe de una dintre companiile de aviaţie pe domnul Cătălin Prunariu/ Am nevoie de astfel de oameni # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că i-a solicitat pilotului Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu şi expert în domeniul aviaţiei, să se implice în una... G4Media.ro.
Acum o oră
23:00
Cătălin Drulă invocă susținerea preşedintelui Nicuşor Dan pentru a candida la Primăria Capitalei, după ce premierul Bolojan a spus că PNL l-a măsurat pe liberalul Ciprian Ciucu și că reprezintă o soluție bună / „Pentru Nicuşor Dan Bucureştiul a fost proiectul unei bune părţi a vieţii sale şi nu îi este deloc indiferent cum va continua acest oraş” # G4Media
Cătălin Drulă, care a anunțat că e pregătit să candideze din partea USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, a întărit argumentul că este... G4Media.ro.
23:00
Bărbat din Suceava, urmărit internaţional pentru ultraj, tentativă de omor calificat şi trafic de persoane şi inclus în categoria Most Wanted, adus în ţară de Poliţia Română # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din Suceava, urmărit internaţional întrucât a fost condamnat la aproape 13 ani de închisoare pentru ultraj, tentativă de omor... G4Media.ro.
22:50
Burse de merit – proiect: Ministerul Educației a eliminat criteriile specifice de departajare pentru elevii cu aceeași medie # G4Media
Ministerul Educației și Cercetării a modificat proiectul privind acordarea burselor de merit pentru anul școlar 2025–2026 și a eliminat criteriile de departajare. Dacă mai mulți... G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:10
„Semnalele trimise de Rusia sunt pur şi simplu indecente”: Zelenski acuză Moscova că vrea „să se sustragă” de la „necesitatea” organizării unei întâlniri cu Putin # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că vrea să se „sustragă” de la „necesitatea” organizării unei întâlniri cu preşedintele Vladimir Putin pentru a... G4Media.ro.
22:10
Un alpinist italian şi-a pierdut viaţa pe un vârf din Kârgâzstan în timp ce încerca să salveze o alpinistă din Rusia care îşi rupsese un... G4Media.ro.
22:00
Ministrul Daniel David, despre tăierile din Educație: Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul 2025 # G4Media
Ministrul Educației a spus despre măsurile fiscale din Educație luate prin legea nr. 141/2025 că „impactul real este că nu mai avem nevoie de cele... G4Media.ro.
22:00
Dezastru în Suedia pentru băieții lui Dan Petrescu: Hacken a surclasat-o pe CFR Cluj, scor 7-2 # G4Media
CFR Cluj a fost surclasată de formația suedeză BK Hacken, joi seară, în primul duel din dubla mansă a play-off-ului Conference League, scor 2-7. Pe... G4Media.ro.
21:50
Restaurantul Tesla al lui Elon Musk și-a redus deja meniul și a restricționat programul la mai puțin de trei săptămâni după marea deschidere # G4Media
Restaurantul Tesla Diner și-a deschis porțile pe 21 iulie, iar clienții au raportat aproape imediat cât de neplăcută a fost experiența lor. De la cozi... G4Media.ro.
21:50
Drulă, referitor la reformele asumate de premier: Eu îl ştiu pe domnul Bolojan că e încăpăţânat şi curajos, nu cred că dă în spate # G4Media
Fostul lider al USR Cătălin Drulă afirmă că premierul Ilie Bolojan este un om ”încăpăţânat şi curajos”, Drulă susţinând că, în opinia sa, prim-ministrul nu... G4Media.ro.
21:50
Pilates cu pisici: O tânără antreprenoare a reușit să îmbine dorința din copilărie de a salva feline de pe stradă cu pasiunea pentru Pilates Reformer / Interviu cu Maia Jardan: „Mereu am încercat să implic animalele în orice idee am avut” (VIDEO) # G4Media
La poalele Tâmpei, 4 pisicuțe salvate de pe stradă locuiesc într-un studio de Pilates unde sunt îngrijite și răsfățate. Prosciutto, Senna, Felix și Nova îi... G4Media.ro.
21:50
Locuri rămase libere pentru admiterea în clasa a IX-a în București: Printre licee se află Colegiul Național „Ion Neculce” și „Mihai Viteazul” și „Școala Centrală” # G4Media
Lista locurilor libere la licee din București după etapa a II-a de repartizare a fost publicată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Amintim, repartizarea elevilor de clasa... G4Media.ro.
21:40
Anamaria Gavrilă, POT: Solicităm referendum. Românii să fie întrebaţi legat de sprijinul acordat Ucrainei # G4Media
Preşedinta Partidului Oamenilor Tineri, extremista Anamaria Gavrilă, critică decizia autorităţilor de a se angaja într-un sprijin necondiţionat pentru Ucraina şi solicită un referendum pentru „clarificarea... G4Media.ro.
21:40
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS, anunță ministrul Sănătății # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociaţii şi organizaţii locale, iar serviciile acordate... G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:30
Bolojan, despre alegerile la Primăria Capitalei: Noi am testat trei dintre colegii noştri care ar putea să candideze şi am constatat că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti. De principiu, s-a convenit în coaliţie să se convoace alegerile în luna noiembrie, nu s-a definitivat # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre organizarea alegerilor la Capitală, că s-a discutat de două ori în coaliţie şi de principiu, s-a căzut de... G4Media.ro.
21:30
Funeraliile contestate ale politicienilor din diferite țări UE/ Numitor comun pentru Ion Iliescu, Jean-Marie Le Pen și Silvio Berlusconi # G4Media
Funeraliile de stat organizate pentru Ion Iliescu, primul președinte de după perioada comunistă, acuzat de crime împotriva umanității, au fost contestate de o parte a... G4Media.ro.
21:30
Adversarele jucătoarelor din România la US Open: Gabriela Ruse o întâlnește pe Daria Kasatkina, Cîrstea joacă cu Solana Sierra iar Jaqueline Cristian se duelează cu Danielle Collins # G4Media
Jucătoarele Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat joi adversarele din primul tur al tabloului de simplu feminin de la US Open, transmite... G4Media.ro.
21:20
VIDEO Angajat Microsoft, arestat în timpul unor proteste împotriva contractelor companiei cu Israelul, în fața sediului din Redmond # G4Media
Un angajat Microsoft a fost arestat în cadrul protestelor care au avut loc săptămâna aceasta la sediul companiei din Redmond, Washington, relatează The Verge. G4Media.ro.
21:20
Garda Civilă spaniolă a arestat un bărbat care a incendiat un local din oraşul Los Palacios y Villafranca, în provincia Sevilia, pe motiv că nu... G4Media.ro.
21:20
Premierul israelian Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru eliberarea „tuturor ostaticilor” din Gaza # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat „instrucţiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza,... G4Media.ro.
21:10
FCSB este în fața unui ultim adversar pentru a păși în „grupele” Europa League, ci anume Aberdeen. Campioana României o întâlnește pe formația scoțiană începând... G4Media.ro.
21:10
Mihai Chirica anunță că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen: „E o problemă de suspendare de ambasade” # G4Media
Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din... G4Media.ro.
21:10
Operațiunea „Nostalgia” în restaurantele de la Paris, unde revin în forță preparatele tradiționale. Unele au chiar nume sugestive în acest sens: Mamine, Chez Mamie, Bonne maman, Mémé, Retour aux racines # G4Media
Apar la Paris tot mai multe localuri care, începând chiar de la nume, readuc în prim-plan rețetele clasice ale gastronomiei franceze la prețuri accesibile. Nu... G4Media.ro.
21:10
Un marinar al US Navy a fost condamnat pentru spionaj după ce a vândut secrete militare Chinei în schimbul a 12.000 dolari, a anunţat joi... G4Media.ro.
21:00
VIDEO Nissan X-Trail Nismo debutează în Japonia. Nu știm încă dacă modelul va fi disponibil și în Europa # G4Media
Nissan a dezvăluit noua versiune X-Trail Nismo, lansarea fiind programată pentru această toamnă pe piața japoneză. Modelul combină tehnologia full-hybrid cu designul caracteristic Nismo, oferind o... G4Media.ro.
21:00
Diana Buzoianu: Eu duc mai departe o bătălie şi o duc fără să-mi cer scuze în niciun fel. Vom finaliza reorganizarea Romsilva, nu va fi uşor, va fi cu scaune care se vor dărâma # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează din nou incidentele petrecute miercuri, când sindicalişti de la Romsilva au refuzat să o lase să vorbească, ea susţinând că,... G4Media.ro.
20:50
Bolojan: Există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia să-şi asume răspunderea pe pachetul 2 de măsuri # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia de guvernare să-şi asume răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale.... G4Media.ro.
20:30
Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar # G4Media
Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre... G4Media.ro.
20:30
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor: Dacă am deveni parte a Ministerului Culturii, există riscul ca expertizele sau controalele să fie influenţate de priorităţi politice # G4Media
Dacă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) devine parte a Ministerului Culturii, „există riscul ca expertizele sau controalele să fie influenţate de priorităţi politice... G4Media.ro.
20:20
EXCLUSIV Cum susține DNA că luau șpagă primarul Mangaliei și șeful Poliției Locale: Bani pentru construcții ilegale și lipsa controalelor, autorizații condiționate de cumpărarea de terenuri de la soția primarului / Cristian Radu trimitea link-uri cu haine pe care le voia, coletele erau preluate de secretarele din primărie # G4Media
Procurorii DNA Constanța susțin că din presupusele șpăgi luate de primarul și șeful Poliției Locale Mangalia banii se împărțeau o treime către polițistul Laurențiu Zamfir... G4Media.ro.
20:20
Trump începe să sisteze finanţările pentru instituţiile de învăţământ care menţin politicile considerate woke # G4Media
Administraţia preşedintelui republican american Donald Trump a anunţat joi tăierea finanţării pentru un program din statul California menit să prevină sarcinile nedorite în rândul fetelor... G4Media.ro.
20:10
Premierul Bolojan: Coaliţia funcţionează, cel puţin în plan guvernamental. Cu domnul Grindeanu am colaborat bine / Dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă, cu siguranţă anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre tensiunile din interiorul coaliţiei, că aceasta funcţionează, cel puţin în plan guvernamental şi cu liderul PSD Sorin Grindeanu... G4Media.ro.
20:00
Un studiu realizat de Aberystwyth University arată că stăpânii care nu strâng fecalele câinilor lor ar putea să își neglijeze patrupedele și în alte aspecte... G4Media.ro.
20:00
O instanţă din SUA anulează o amendă de 464 de milioane de dolari aplicată lui Trump pentru fraudă financiară # G4Media
O curte de apel din statul american New York a anulat joi o amendă civilă de 464 de milioane de dolari aplicată actualului preşedinte republican... G4Media.ro.
20:00
Control judiciar pentru primarul din Mangalia / Decizia nu este definitivă și va fi contestată de DNA (surse) # G4Media
Judecătorii Tribunalului Constanța au dispus măsura controlului judiciar pentru primarul din Mangalia, Cristian Radu, acuzat de procurori că ar fi luat șpagă peste 500.000 de... G4Media.ro.
20:00
Un nou clip video postat de președintele Nicușor Dan de la Roșia Montană: A vizitat galeriile romane și s-a întâlnit cu tineri din programul Adoptă o Casă # G4Media
Președintele Nicușor Dan a postat, joi seara, un nou clip video de la Roșia Montană. „Am avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montană!... G4Media.ro.
19:50
19:40
Ilie Bolojan: Pilonul doi de pensii mi-a căzut în braţe, legea trebuia promovată de vreo 17 ani / Peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează fondurile de pensii, pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că legea privind Pilonul doi de Pensii i-a căzut în braţe, pentru că trebuia promovată de vreo 17 ani... G4Media.ro.
19:40
19:40
Peste un milion de hectare au ars în incendiile din UE de la începutul lui 2025, un record # G4Media
Incendiile au devastat deja peste un milion de hectare (10.000 kilometri pătraţi) în Uniunea Europeană anul acesta, o suprafaţă record de la debutul statisticilor în... G4Media.ro.
19:40
Ilie Bolojan, despre reformarea companiilor de stat: Dacă directorii aveau posibilitatea să aibă salariul de nouă ori mai mare decât salariul mediu pe ramură, acum se limitează la cinci ori mai mare. Dacă aveam 7 membri în CA, acum vor fi 5, cu indemnizații reduse # G4Media
Premierul liberal Ilie Bolojan a explicat într-o emisiune la Antena3 că pachetul doi de măsuri fiscale cuprinde și prevederile care au scopul de a reforma... G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:30
Investigație The Guardian: Date ale armatei israeliene indică o rată a deceselor în rândul civililor de 83% în războiul din Gaza / Cinci din șase palestinieni uciși au fost civili / IDF neagă cifrele # G4Media
Cifre dintr-o bază de date clasificată a serviciilor de informații militare israeliene indică faptul că cinci din șase palestinieni uciși de forțele israeliene în Gaza... G4Media.ro.
19:10
Premierul Ilie Bolojan a avut o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului, despre proiectele care vor rămâne finanţate prin PNRR: Scopul este ca cea mai mare parte a proiectelor să fie derulate în anii următori # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a avut, joi, o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului, despre proiectele care vor rămâne finanţate prin PNRR... G4Media.ro.
19:10
Compania Kalaşnikov va testa noua sa mitralieră RPL-7 în condiţii reale de luptă în Ucraina # G4Media
Compania Kalaşnikov, cel mai mare producător de arme uşoare din Rusia, a anunţat joi că va începe testarea noii sale mitraliere RPL-7 în condiţii reale... G4Media.ro.
19:00
SUA testează o metodă de reciclare a deșeurilor nucleare pentru a produce tritiu, combustibil rar necesar fuziunii nucleare # G4Media
Oamenii de știință din Statele Unite explorează o posibilă soluție pentru deficitul global de tritiu, un izotop rar al hidrogenului esențial pentru viitoarele centrale cu... G4Media.ro.
19:00
Garda de Mediu: Suntem într-un cerc vicios: arderea vegetaţiei alimentează încălzirea globală, iar încălzirea globală face incendiile şi mai probabile şi mai periculoase/ Să acţionăm responsabil, să nu mai punem şi noi ”gaz peste foc” # G4Media
Garda Naţională de Mediu (GNM) atrage atenţia că schimbările climatice din ultimii ani cresc riscul de incendii de vegetaţie, în timp ce incendierea intenţionată a... G4Media.ro.
