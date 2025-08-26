Trump afirmă că Intel a acceptat un acord prin care SUA va prelua 10% din acțiunile companiei

Financial Intelligence, 22 august 2025 21:10

Guvernul SUA va prelua o participație de 10% în Intel (INTC.O) în cadrul unui acord cu producătorul de […] The post Trump afirmă că Intel a acceptat un acord prin care SUA va prelua 10% din acțiunile companiei appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum o oră
21:10
Bolton îl atacă pe Trump pentru politica „total incoerentă” față de Ucraina, la câteva zile după percheziţiile FBI Financial Intelligence
Fostul consilier pentru securitate națională John Bolton l-a atacat pe președintele Trump, criticând strategia sa privind Ucraina ca […] The post Bolton îl atacă pe Trump pentru politica „total incoerentă” față de Ucraina, la câteva zile după percheziţiile FBI appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Incendiu la Complexul Comercial Dragonul Roșu Financial Intelligence
Pompierii intervin în această seară pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului […] The post Incendiu la Complexul Comercial Dragonul Roșu appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
20:30
Jurnalişti ucişi luni în Gaza: Armata israeliană spune că lovitura viza o cameră de supraveghere instalată de Hamas Financial Intelligence
Armata israeliană a afirmat marţi că, în lovitura de luni care a ucis şi cinci jurnalişti la spitalul […] The post Jurnalişti ucişi luni în Gaza: Armata israeliană spune că lovitura viza o cameră de supraveghere instalată de Hamas appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva Financial Intelligence
Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean […] The post Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Melania Trump prezintă o iniţiativă de introducere a Inteligenţei Artificiale în şcolile americane Financial Intelligence
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a prezentat marţi o iniţiativă menită să introducă Inteligenţa Artificială (IA) în […] The post Melania Trump prezintă o iniţiativă de introducere a Inteligenţei Artificiale în şcolile americane appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
18:20
Bogdan Ivan: Am făcut o adresă foarte dură către ANRE, prin care am cerut să verifice toţi furnizorii de energie; Am ajuns să exportăm energie la preţuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la preţuri de 700–800–1000 de ori mai mari, în intervalul 18–22 Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că a făcut o adresă foarte dură către ANRE, în care a cerut […] The post Bogdan Ivan: Am făcut o adresă foarte dură către ANRE, prin care am cerut să verifice toţi furnizorii de energie; Am ajuns să exportăm energie la preţuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la preţuri de 700–800–1000 de ori mai mari, în intervalul 18–22 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
17:00
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe analizează preluarea G4 Media de către Titluri Quality SRL, deţinută de Radu Budeanu Financial Intelligence
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) analizează, din punctul de vedere al securității naționale, tranzacția prin care […] The post Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe analizează preluarea G4 Media de către Titluri Quality SRL, deţinută de Radu Budeanu appeared first on Financial Intelligence.
16:40
EXCLUSIVITATE Interviu Dana Dărăban, ACUE: Până la 1 iulie, plafoanele de preț, impuse politic și rupte de evoluțiile pieței, au ținut artificial jos costul energiei aproape patru ani; în realitate, oamenii au trăit cu iluzia unor facturi mici la energie, „pe datorie” Financial Intelligence
“De fiecare dată când trecem printr-o criză energetică, furnizorii sunt transformați în țapi ispășitori. Este o explicație simplistă […] The post EXCLUSIVITATE Interviu Dana Dărăban, ACUE: Până la 1 iulie, plafoanele de preț, impuse politic și rupte de evoluțiile pieței, au ținut artificial jos costul energiei aproape patru ani; în realitate, oamenii au trăit cu iluzia unor facturi mici la energie, „pe datorie” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
15:40
Ucraina: Preşedintele finlandez Alexander Stubb speră că răbdarea lui Trump cu Rusia se va “epuiza” Financial Intelligence
Preşedintele finlandez Alexander Stubb i-a cerut marţi omologului său american Donald Trump să ia măsuri care ar forţa […] The post Ucraina: Preşedintele finlandez Alexander Stubb speră că răbdarea lui Trump cu Rusia se va “epuiza” appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Muraru: S-au parcurs paşi importanţi pentru reintrarea în Visa Waiver, dar nu există nicio garanţie Financial Intelligence
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat, marţi, că autorităţile de la Bucureşti lucrează cu Departamentul de […] The post Muraru: S-au parcurs paşi importanţi pentru reintrarea în Visa Waiver, dar nu există nicio garanţie appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Primarul Moscovei spune că nu intenţionează să schimbe “toponimele ucrainene” din capitala rusă Financial Intelligence
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a negat marţi că ar intenţiona să schimbe “toponimele ucrainene” care abundă în capitala […] The post Primarul Moscovei spune că nu intenţionează să schimbe “toponimele ucrainene” din capitala rusă appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Trump ameninţă cu taxe statele ce aplică reglementări şi taxe digitale “discriminatorii”; Bruxelles-ul susţine “dreptul suveran” al UE de reglementare Financial Intelligence
Uniunea Europeană are “dreptul suveran” de a-şi reglementa sectorul digital, a reacţionat marţi Comisia Europeană, după ce preşedintele […] The post Trump ameninţă cu taxe statele ce aplică reglementări şi taxe digitale “discriminatorii”; Bruxelles-ul susţine “dreptul suveran” al UE de reglementare appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marţi Moscova de o “strategie de întârziere” în ceea ce priveşte obţinerea […] The post Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
13:40
Szijjarto: Comisia Europeană “se împuşcă singură în picior” când rămâne tăcută în privinţa atacurilor asupra Drujba Financial Intelligence
Comisia Europeană “se împuşcă singură în picior” rămânând tăcută şi complice în legătură cu atacurile Ucrainei asupra conductei […] The post Szijjarto: Comisia Europeană “se împuşcă singură în picior” când rămâne tăcută în privinţa atacurilor asupra Drujba appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Nazare, despre capitalul social pentru SRL-uri: Noua propunere introduce un sistem adaptiv Financial Intelligence
Noua propunere de modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri presupune introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului […] The post Nazare, despre capitalul social pentru SRL-uri: Noua propunere introduce un sistem adaptiv appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Abrudean: Nu e cazul să avem furnizori de energie care fentează; suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat marţi că nu este normal ca furnizori de energie să încerce “să […] The post Abrudean: Nu e cazul să avem furnizori de energie care fentează; suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Bursa de la Paris şi acţiunile băncilor suferă de pe urma incertitudinilor politice Financial Intelligence
Bursa de la Paris a deschis şedinţa de marţi în scădere, iar acţiunile băncilor au înregistrat scăderi semnificative, […] The post Bursa de la Paris şi acţiunile băncilor suferă de pe urma incertitudinilor politice appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Curtea de Conturi recomandă societăţii BTT SA reîntregirea patrimoniului cu activele înstrăinate ilegal şi recuperarea prejudiciului Financial Intelligence
Curtea de Conturi a României (CCR) a constatat în cadrul unei misiuni de audit la SC Biroul de […] The post Curtea de Conturi recomandă societăţii BTT SA reîntregirea patrimoniului cu activele înstrăinate ilegal şi recuperarea prejudiciului appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Barbu(ARF):Alstom va intensifica livrarea trenurilor la patru pe lună;până în mai 2026 vor sosi toate cele 37 de garnituri Financial Intelligence
Alstom va intensifica în perioada următoare procesul de livrare a trenurilor Coradia Stream la patru rame pe lună, […] The post Barbu(ARF):Alstom va intensifica livrarea trenurilor la patru pe lună;până în mai 2026 vor sosi toate cele 37 de garnituri appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut, în iulie 2025, cu 0,9% Financial Intelligence
Depozitele la bănci ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în iulie 2025 cu 0,9% faţă de luna anterioară, […] The post Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut, în iulie 2025, cu 0,9% appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Insolvența nu trebuie să atragă automat răspunderea personală: dreptatea se împarte uneori prea târziu. Povestea unui antreprenor (avocat) Financial Intelligence
Una dintre modificările propuse de Guvern în privința insolvențelor, respectiv atragerea răspunderii personale, nu ia în considerare situațiile […] The post Insolvența nu trebuie să atragă automat răspunderea personală: dreptatea se împarte uneori prea târziu. Povestea unui antreprenor (avocat) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Coaliția modifică pachetul fiscal: scade suma necesară pentru deschiderea unei firme, CASS mai mic pentru profesiile independente (Antena 3) Financial Intelligence
În urma negocierilor dintre liderii PSD-PNL-USR-UDMR vor exista câteva modificări la pachetul doi de măsuri fiscale, pe care […] The post Coaliția modifică pachetul fiscal: scade suma necesară pentru deschiderea unei firme, CASS mai mic pentru profesiile independente (Antena 3) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Investiţiile în regenerabile au scăzut cu 36% în SUA din cauza politicilor lui Trump Financial Intelligence
Investiţiile în proiecte din domeniul energiilor regenerabile în SUA s-au prăbuşit în acest an, în condiţiile în care […] The post Investiţiile în regenerabile au scăzut cu 36% în SUA din cauza politicilor lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Infinity Capital a încheiat un acord de vânzare a participațiilor la Argus Constanța și Comcereal Tulcea către BUILDCOM EOOD, pentru 14,5 milioane de euro Financial Intelligence
Infinity Capital Investments a încheiat, în data de 25 august 2025, un acord cu BUILDCOM EOOD (“BUILDCOM”) pentru […] The post Infinity Capital a încheiat un acord de vânzare a participațiilor la Argus Constanța și Comcereal Tulcea către BUILDCOM EOOD, pentru 14,5 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
10:10
AROBS Systems contribuie la transformarea digitală a ANOFM printr-un proiect strategic finanțat prin PNRR Financial Intelligence
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS (BVB: AROBS), împreună cu Power Net Consulting, în calitate de lider al […] The post AROBS Systems contribuie la transformarea digitală a ANOFM printr-un proiect strategic finanțat prin PNRR appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Meta Estate Trust: Alexandru Bonea își va încheia mandatul de CEO la finalul lunii octombrie 2025 Financial Intelligence
Meta Estate Trust informează acționarii și piața de capital asupra unei schimbări în conducerea executivă: actualul CEO, Alexandru […] The post Meta Estate Trust: Alexandru Bonea își va încheia mandatul de CEO la finalul lunii octombrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei Financial Intelligence
Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei, din […] The post Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
09:30
AFEER: Canicula, sistarea subvenționării și creșterea TVA au majorat facturile la energie electrică Financial Intelligence
Facturile de energie electrică aferente consumului din luna iulie și, parțial, din august reflectă o creștere față de […] The post AFEER: Canicula, sistarea subvenționării și creșterea TVA au majorat facturile la energie electrică appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
08:40
„Spectacol sau realitate?” – LOVIREA MOSCOVEI – ÎNTRE DISPERARE STRATEGICĂ ȘI ECHILIBRU PRIN FORȚĂ (opinie Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG) – Partea a II-a Financial Intelligence
Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1], 24.08.2025 REZUMAT. „Spectacol sau realitate?” Aceasta este dilema centrală a celei de-a doua […] The post „Spectacol sau realitate?” – LOVIREA MOSCOVEI – ÎNTRE DISPERARE STRATEGICĂ ȘI ECHILIBRU PRIN FORȚĂ (opinie Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG) – Partea a II-a appeared first on Financial Intelligence.
08:40
România are un deficit de forță de muncă persistent și mai sever decât media UE; Migrația net pozitivă este o corecție de piață utilă, dar se putea și mai bine (Cristian Popa) Financial Intelligence
România are un deficit de forță de muncă (adică o ofertă insuficientă sau nepotrivită față de nevoile/cerințele posturilor) […] The post România are un deficit de forță de muncă persistent și mai sever decât media UE; Migrația net pozitivă este o corecție de piață utilă, dar se putea și mai bine (Cristian Popa) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Warren Buffett și-a dezvăluit planurile pentru sectorul feroviar, la CNBC; Acțiunile din domeniu au înregistrat scăderi după anunțul Berkshire Hathaway Financial Intelligence
Miliardarul Warren Buffett nu este în piață pentru a cumpăra o altă companie feroviară, dar s-a întâlnit cu […] The post Warren Buffett și-a dezvăluit planurile pentru sectorul feroviar, la CNBC; Acțiunile din domeniu au înregistrat scăderi după anunțul Berkshire Hathaway appeared first on Financial Intelligence.
07:40
TerraPower, companie susținută de Bill Gates, va explora în Utah amplasamente pentru reactoare nucleare, pe fondul creșterii cererii de energie electrică Financial Intelligence
Oficiul pentru Dezvoltarea Energiei din Utah (OED), TerraPower și firma de dezvoltare funciară Flagship Companies au anunțat ieri […] The post TerraPower, companie susținută de Bill Gates, va explora în Utah amplasamente pentru reactoare nucleare, pe fondul creșterii cererii de energie electrică appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Trump crede că mulţi americani “ar dori să aibă un dictator” Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că mulţi americani “ar dori să aibă un dictator”, în cursul […] The post Trump crede că mulţi americani “ar dori să aibă un dictator” appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Fondul de investiții al Norvegiei exclude Caterpillar și cinci bănci israeliene Financial Intelligence
Fondul norvegian se retrage din Caterpillar din cauza echipamentelor furnizate Israelului De asemenea, Fondul se retrage din bănci […] The post Fondul de investiții al Norvegiei exclude Caterpillar și cinci bănci israeliene appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Korean Air anunţă achiziţionarea a peste 100 de avioane Boeing Financial Intelligence
Compania Korean Air a anunţat marţi că achiziţionează peste 100 de aeronave Boeing, în cadrul celui mai mare […] The post Korean Air anunţă achiziţionarea a peste 100 de avioane Boeing appeared first on Financial Intelligence.
07:00
SUA: Trump demite un guvernator al Fed acuzat de fraudă pentru un împrumut ipotecar Financial Intelligence
Președintele american, Donald Trump, a anunțat luni demiterea ‘imediată’ a unui guvernator al Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, […] The post SUA: Trump demite un guvernator al Fed acuzat de fraudă pentru un împrumut ipotecar appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Trump ameninţă China cu noi suprataxe dacă nu-şi exportă magneţii din pământurile rare Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni China cu tarife de aproximativ 200% pentru produsele chinezeşti care intră […] The post Trump ameninţă China cu noi suprataxe dacă nu-şi exportă magneţii din pământurile rare appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Jurnalişti ucişi în Gaza: Netanyahu deplânge un “accident tragic” Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a deplâns luni un “accident tragic” după moartea a cinci jurnalişti, dintre care mai […] The post Jurnalişti ucişi în Gaza: Netanyahu deplânge un “accident tragic” appeared first on Financial Intelligence.
25 august 2025
23:30
Rafinăriile și terminalele petroliere rusești ard în timp ce Ucraina lovește economia de război a lui Putin Financial Intelligence
Ucraina a lovit 10 rafinării rusești în ultimele zile Aproximativ 17% din capacitatea de rafinare a Rusiei a […] The post Rafinăriile și terminalele petroliere rusești ard în timp ce Ucraina lovește economia de război a lui Putin appeared first on Financial Intelligence.
23:20
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru #Ucraina, în urma unui veto al preşedintelui Nawrocki Financial Intelligence
Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la reţeaua de sateliţi […] The post Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru #Ucraina, în urma unui veto al preşedintelui Nawrocki appeared first on Financial Intelligence.
23:20
Drept la replică – Comunicare Oficială Nordis Group – Emanuel Poștoacă Financial Intelligence
Emanuel Poştoacă, Administrator special Nordis Group, ne-a transmis: “Având în vedere ultimele evenimente apărute în spațiul public, va […] The post Drept la replică – Comunicare Oficială Nordis Group – Emanuel Poștoacă appeared first on Financial Intelligence.
23:20
Grindeanu vrea discuţie în coaliţie pe situaţia din energie: Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii din energiei să nu factureze acum, ca să prindă TVA mărit Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că se aşteaptă ca actuala coaliţie de guvernare să […] The post Grindeanu vrea discuţie în coaliţie pe situaţia din energie: Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii din energiei să nu factureze acum, ca să prindă TVA mărit appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Asociația Brokerilor solicită Guvernului menținerea sistemului actual de impozitare a veniturilor obținute din tranzacțiile pe piața de capital Financial Intelligence
În contextul recentelor informații privind intenția Guvernului de a amenda Codul Fiscal prin modificarea anumitor impozite și taxe, […] The post Asociația Brokerilor solicită Guvernului menținerea sistemului actual de impozitare a veniturilor obținute din tranzacțiile pe piața de capital appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
19:00
ROCA Industry menține o cifră de afaceri de 309 mil. RON în S1 2025,  similară cu nivelul din S1 2024, într-un context de presiuni externe și eficientizare internă Financial Intelligence
Holdingul ROCA Industry raportează o cifră de afaceri consolidată de 309 mil. RON în S1 2025, în linie […] The post ROCA Industry menține o cifră de afaceri de 309 mil. RON în S1 2025,  similară cu nivelul din S1 2024, într-un context de presiuni externe și eficientizare internă appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că plăţile pentru proiectele PNRR şi ”Anghel Saligny” continuă, după ce edilii PSD i s-au plâns lui Grindeanu că sunt facturi neplătite Financial Intelligence
Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că plăţile pentru proiectele din PNRR şi ”Anghel Saligny” continuă, în ciuda ”zvonurilor […] The post Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că plăţile pentru proiectele PNRR şi ”Anghel Saligny” continuă, după ce edilii PSD i s-au plâns lui Grindeanu că sunt facturi neplătite appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Firme mixte bulgaro-germane vor produce praf de puşcă şi obuze de artilerie după o investiţie de un miliard de euro Financial Intelligence
Praf de puşcă şi obuze de artilerie de calibrul 155 de milimetri vor fi produse în Bulgaria în […] The post Firme mixte bulgaro-germane vor produce praf de puşcă şi obuze de artilerie după o investiţie de un miliard de euro appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Gaza: ONU afirmă că spitalele şi jurnaliştii “nu trebuie să fie ţinte”,după moartea a 5 jurnalişti într-un atac israelian Financial Intelligence
Jurnaliştii şi spitalele nu trebuie niciodată să fie ţinte, a declarat luni ONU, după ce un atac israelian […] The post Gaza: ONU afirmă că spitalele şi jurnaliştii “nu trebuie să fie ţinte”,după moartea a 5 jurnalişti într-un atac israelian appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ministrul Finanţelor a semnat acorduri de finanţare pentru Automobile Dacia şi DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a înmânat luni două acorduri de finanţare pentru companiile Automobile Dacia SA şi DRM […] The post Ministrul Finanţelor a semnat acorduri de finanţare pentru Automobile Dacia şi DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Trump denunţă o “epurare” în Coreea de Sud, înainte de a-l primi pe preşedintele acesteia Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a atacat brusc Coreea de Sud luni, susţinând că aceasta trece printr-o “epurare”, cu […] The post Trump denunţă o “epurare” în Coreea de Sud, înainte de a-l primi pe preşedintele acesteia appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Autoritatea de Supraveghere Financiară, parteneriat strategic pentru educație financiară, performanță și afirmarea valorilor olimpice Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au încheiat un protocol de colaborare […] The post Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Autoritatea de Supraveghere Financiară, parteneriat strategic pentru educație financiară, performanță și afirmarea valorilor olimpice appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.