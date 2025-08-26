Trump afirmă că Intel a acceptat un acord prin care SUA va prelua 10% din acțiunile companiei
22 august 2025 21:10
Guvernul SUA va prelua o participație de 10% în Intel (INTC.O) în cadrul unui acord cu producătorul de […]
Bolton îl atacă pe Trump pentru politica „total incoerentă" față de Ucraina, la câteva zile după percheziţiile FBI
Fostul consilier pentru securitate națională John Bolton l-a atacat pe președintele Trump, criticând strategia sa privind Ucraina ca […]
Pompierii intervin în această seară pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului […]
Jurnalişti ucişi luni în Gaza: Armata israeliană spune că lovitura viza o cameră de supraveghere instalată de Hamas
Armata israeliană a afirmat marţi că, în lovitura de luni care a ucis şi cinci jurnalişti la spitalul […]
Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean […]
Melania Trump prezintă o iniţiativă de introducere a Inteligenţei Artificiale în şcolile americane
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a prezentat marţi o iniţiativă menită să introducă Inteligenţa Artificială (IA) în […]
Bogdan Ivan: Am făcut o adresă foarte dură către ANRE, prin care am cerut să verifice toţi furnizorii de energie; Am ajuns să exportăm energie la preţuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la preţuri de 700–800–1000 de ori mai mari, în intervalul 18–22
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că a făcut o adresă foarte dură către ANRE, în care a cerut […]
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe analizează preluarea G4 Media de către Titluri Quality SRL, deţinută de Radu Budeanu
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) analizează, din punctul de vedere al securității naționale, tranzacția prin care […]
EXCLUSIVITATE Interviu Dana Dărăban, ACUE: Până la 1 iulie, plafoanele de preț, impuse politic și rupte de evoluțiile pieței, au ținut artificial jos costul energiei aproape patru ani; în realitate, oamenii au trăit cu iluzia unor facturi mici la energie, „pe datorie"
"De fiecare dată când trecem printr-o criză energetică, furnizorii sunt transformați în țapi ispășitori. Este o explicație simplistă […]
Ucraina: Preşedintele finlandez Alexander Stubb speră că răbdarea lui Trump cu Rusia se va "epuiza"
Preşedintele finlandez Alexander Stubb i-a cerut marţi omologului său american Donald Trump să ia măsuri care ar forţa […]
Muraru: S-au parcurs paşi importanţi pentru reintrarea în Visa Waiver, dar nu există nicio garanţie
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat, marţi, că autorităţile de la Bucureşti lucrează cu Departamentul de […]
Primarul Moscovei spune că nu intenţionează să schimbe "toponimele ucrainene" din capitala rusă
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a negat marţi că ar intenţiona să schimbe "toponimele ucrainene" care abundă în capitala […]
Trump ameninţă cu taxe statele ce aplică reglementări şi taxe digitale "discriminatorii"; Bruxelles-ul susţine "dreptul suveran" al UE de reglementare
Uniunea Europeană are "dreptul suveran" de a-şi reglementa sectorul digital, a reacţionat marţi Comisia Europeană, după ce preşedintele […]
Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marţi Moscova de o "strategie de întârziere" în ceea ce priveşte obţinerea […]
Szijjarto: Comisia Europeană "se împuşcă singură în picior" când rămâne tăcută în privinţa atacurilor asupra Drujba
Comisia Europeană "se împuşcă singură în picior" rămânând tăcută şi complice în legătură cu atacurile Ucrainei asupra conductei […]
Nazare, despre capitalul social pentru SRL-uri: Noua propunere introduce un sistem adaptiv
Noua propunere de modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri presupune introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului […]
Abrudean: Nu e cazul să avem furnizori de energie care fentează; suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat marţi că nu este normal ca furnizori de energie să încerce "să […]
Bursa de la Paris şi acţiunile băncilor suferă de pe urma incertitudinilor politice
Bursa de la Paris a deschis şedinţa de marţi în scădere, iar acţiunile băncilor au înregistrat scăderi semnificative, […]
Curtea de Conturi recomandă societăţii BTT SA reîntregirea patrimoniului cu activele înstrăinate ilegal şi recuperarea prejudiciului
Curtea de Conturi a României (CCR) a constatat în cadrul unei misiuni de audit la SC Biroul de […]
Barbu(ARF):Alstom va intensifica livrarea trenurilor la patru pe lună;până în mai 2026 vor sosi toate cele 37 de garnituri
Alstom va intensifica în perioada următoare procesul de livrare a trenurilor Coradia Stream la patru rame pe lună, […]
Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut, în iulie 2025, cu 0,9%
Depozitele la bănci ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în iulie 2025 cu 0,9% faţă de luna anterioară, […]
Insolvența nu trebuie să atragă automat răspunderea personală: dreptatea se împarte uneori prea târziu. Povestea unui antreprenor (avocat)
Una dintre modificările propuse de Guvern în privința insolvențelor, respectiv atragerea răspunderii personale, nu ia în considerare situațiile […]
Coaliția modifică pachetul fiscal: scade suma necesară pentru deschiderea unei firme, CASS mai mic pentru profesiile independente (Antena 3)
În urma negocierilor dintre liderii PSD-PNL-USR-UDMR vor exista câteva modificări la pachetul doi de măsuri fiscale, pe care […]
Investiţiile în regenerabile au scăzut cu 36% în SUA din cauza politicilor lui Trump
Investiţiile în proiecte din domeniul energiilor regenerabile în SUA s-au prăbuşit în acest an, în condiţiile în care […]
Infinity Capital a încheiat un acord de vânzare a participațiilor la Argus Constanța și Comcereal Tulcea către BUILDCOM EOOD, pentru 14,5 milioane de euro
Infinity Capital Investments a încheiat, în data de 25 august 2025, un acord cu BUILDCOM EOOD ("BUILDCOM") pentru […]
AROBS Systems contribuie la transformarea digitală a ANOFM printr-un proiect strategic finanțat prin PNRR
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS (BVB: AROBS), împreună cu Power Net Consulting, în calitate de lider al […]
Meta Estate Trust: Alexandru Bonea își va încheia mandatul de CEO la finalul lunii octombrie 2025
Meta Estate Trust informează acționarii și piața de capital asupra unei schimbări în conducerea executivă: actualul CEO, Alexandru […]
Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei
Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei, din […]
AFEER: Canicula, sistarea subvenționării și creșterea TVA au majorat facturile la energie electrică
Facturile de energie electrică aferente consumului din luna iulie și, parțial, din august reflectă o creștere față de […]
„Spectacol sau realitate?" – LOVIREA MOSCOVEI – ÎNTRE DISPERARE STRATEGICĂ ȘI ECHILIBRU PRIN FORȚĂ (opinie Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG) – Partea a II-a
Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1], 24.08.2025 REZUMAT. „Spectacol sau realitate?" Aceasta este dilema centrală a celei de-a doua […]
România are un deficit de forță de muncă persistent și mai sever decât media UE; Migrația net pozitivă este o corecție de piață utilă, dar se putea și mai bine (Cristian Popa)
România are un deficit de forță de muncă (adică o ofertă insuficientă sau nepotrivită față de nevoile/cerințele posturilor) […]
Warren Buffett și-a dezvăluit planurile pentru sectorul feroviar, la CNBC; Acțiunile din domeniu au înregistrat scăderi după anunțul Berkshire Hathaway
Miliardarul Warren Buffett nu este în piață pentru a cumpăra o altă companie feroviară, dar s-a întâlnit cu […]
TerraPower, companie susținută de Bill Gates, va explora în Utah amplasamente pentru reactoare nucleare, pe fondul creșterii cererii de energie electrică
Oficiul pentru Dezvoltarea Energiei din Utah (OED), TerraPower și firma de dezvoltare funciară Flagship Companies au anunțat ieri
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că mulţi americani “ar dori să aibă un dictator”, în cursul […] The post Trump crede că mulţi americani “ar dori să aibă un dictator” appeared first on Financial Intelligence.
Fondul de investiții al Norvegiei exclude Caterpillar și cinci bănci israeliene # Financial Intelligence
Fondul norvegian se retrage din Caterpillar din cauza echipamentelor furnizate Israelului De asemenea, Fondul se retrage din bănci […] The post Fondul de investiții al Norvegiei exclude Caterpillar și cinci bănci israeliene appeared first on Financial Intelligence.
Compania Korean Air a anunţat marţi că achiziţionează peste 100 de aeronave Boeing, în cadrul celui mai mare […] The post Korean Air anunţă achiziţionarea a peste 100 de avioane Boeing appeared first on Financial Intelligence.
SUA: Trump demite un guvernator al Fed acuzat de fraudă pentru un împrumut ipotecar # Financial Intelligence
Președintele american, Donald Trump, a anunțat luni demiterea ‘imediată’ a unui guvernator al Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, […] The post SUA: Trump demite un guvernator al Fed acuzat de fraudă pentru un împrumut ipotecar appeared first on Financial Intelligence.
Trump ameninţă China cu noi suprataxe dacă nu-şi exportă magneţii din pământurile rare # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni China cu tarife de aproximativ 200% pentru produsele chinezeşti care intră […] The post Trump ameninţă China cu noi suprataxe dacă nu-şi exportă magneţii din pământurile rare appeared first on Financial Intelligence.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a deplâns luni un “accident tragic” după moartea a cinci jurnalişti, dintre care mai […] The post Jurnalişti ucişi în Gaza: Netanyahu deplânge un “accident tragic” appeared first on Financial Intelligence.
Rafinăriile și terminalele petroliere rusești ard în timp ce Ucraina lovește economia de război a lui Putin # Financial Intelligence
Ucraina a lovit 10 rafinării rusești în ultimele zile Aproximativ 17% din capacitatea de rafinare a Rusiei a […] The post Rafinăriile și terminalele petroliere rusești ard în timp ce Ucraina lovește economia de război a lui Putin appeared first on Financial Intelligence.
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru #Ucraina, în urma unui veto al preşedintelui Nawrocki # Financial Intelligence
Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la reţeaua de sateliţi […] The post Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru #Ucraina, în urma unui veto al preşedintelui Nawrocki appeared first on Financial Intelligence.
Emanuel Poştoacă, Administrator special Nordis Group, ne-a transmis: “Având în vedere ultimele evenimente apărute în spațiul public, va […] The post Drept la replică – Comunicare Oficială Nordis Group – Emanuel Poștoacă appeared first on Financial Intelligence.
Grindeanu vrea discuţie în coaliţie pe situaţia din energie: Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii din energiei să nu factureze acum, ca să prindă TVA mărit # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că se aşteaptă ca actuala coaliţie de guvernare să […] The post Grindeanu vrea discuţie în coaliţie pe situaţia din energie: Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii din energiei să nu factureze acum, ca să prindă TVA mărit appeared first on Financial Intelligence.
Asociația Brokerilor solicită Guvernului menținerea sistemului actual de impozitare a veniturilor obținute din tranzacțiile pe piața de capital # Financial Intelligence
În contextul recentelor informații privind intenția Guvernului de a amenda Codul Fiscal prin modificarea anumitor impozite și taxe, […] The post Asociația Brokerilor solicită Guvernului menținerea sistemului actual de impozitare a veniturilor obținute din tranzacțiile pe piața de capital appeared first on Financial Intelligence.
ROCA Industry menține o cifră de afaceri de 309 mil. RON în S1 2025, similară cu nivelul din S1 2024, într-un context de presiuni externe și eficientizare internă # Financial Intelligence
Holdingul ROCA Industry raportează o cifră de afaceri consolidată de 309 mil. RON în S1 2025, în linie […] The post ROCA Industry menține o cifră de afaceri de 309 mil. RON în S1 2025, similară cu nivelul din S1 2024, într-un context de presiuni externe și eficientizare internă appeared first on Financial Intelligence.
Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că plăţile pentru proiectele PNRR şi ”Anghel Saligny” continuă, după ce edilii PSD i s-au plâns lui Grindeanu că sunt facturi neplătite # Financial Intelligence
Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că plăţile pentru proiectele din PNRR şi ”Anghel Saligny” continuă, în ciuda ”zvonurilor […] The post Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că plăţile pentru proiectele PNRR şi ”Anghel Saligny” continuă, după ce edilii PSD i s-au plâns lui Grindeanu că sunt facturi neplătite appeared first on Financial Intelligence.
Firme mixte bulgaro-germane vor produce praf de puşcă şi obuze de artilerie după o investiţie de un miliard de euro # Financial Intelligence
Praf de puşcă şi obuze de artilerie de calibrul 155 de milimetri vor fi produse în Bulgaria în […] The post Firme mixte bulgaro-germane vor produce praf de puşcă şi obuze de artilerie după o investiţie de un miliard de euro appeared first on Financial Intelligence.
Gaza: ONU afirmă că spitalele şi jurnaliştii “nu trebuie să fie ţinte”,după moartea a 5 jurnalişti într-un atac israelian # Financial Intelligence
Jurnaliştii şi spitalele nu trebuie niciodată să fie ţinte, a declarat luni ONU, după ce un atac israelian […] The post Gaza: ONU afirmă că spitalele şi jurnaliştii “nu trebuie să fie ţinte”,după moartea a 5 jurnalişti într-un atac israelian appeared first on Financial Intelligence.
Ministrul Finanţelor a semnat acorduri de finanţare pentru Automobile Dacia şi DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a înmânat luni două acorduri de finanţare pentru companiile Automobile Dacia SA şi DRM […] The post Ministrul Finanţelor a semnat acorduri de finanţare pentru Automobile Dacia şi DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice appeared first on Financial Intelligence.
Trump denunţă o “epurare” în Coreea de Sud, înainte de a-l primi pe preşedintele acesteia # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a atacat brusc Coreea de Sud luni, susţinând că aceasta trece printr-o “epurare”, cu […] The post Trump denunţă o “epurare” în Coreea de Sud, înainte de a-l primi pe preşedintele acesteia appeared first on Financial Intelligence.
Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Autoritatea de Supraveghere Financiară, parteneriat strategic pentru educație financiară, performanță și afirmarea valorilor olimpice # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au încheiat un protocol de colaborare […] The post Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Autoritatea de Supraveghere Financiară, parteneriat strategic pentru educație financiară, performanță și afirmarea valorilor olimpice appeared first on Financial Intelligence.
