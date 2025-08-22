Trump anunţă că în două săptămâni va decide dacă va impune „sancțiuni masive”
Financial Intelligence, 22 august 2025 21:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că în două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile
Acum 30 minute
21:10
Trump anunţă că în două săptămâni va decide dacă va impune „sancțiuni masive” # Financial Intelligence
Trump anunţă că în două săptămâni va decide dacă va impune „sancțiuni masive"
21:10
Trump afirmă că Intel a acceptat un acord prin care SUA va prelua 10% din acțiunile companiei # Financial Intelligence
Guvernul SUA va prelua o participație de 10% în Intel (INTC.O) în cadrul unui acord cu producătorul de
Acum o oră
21:00
Nazare: TVA se aplică în funcţie de data facturării sau a plăţii prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului # Financial Intelligence
egula fiscală este simplă şi neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcţie de data facturării
21:00
DIICOT: Stadiul anchetei în dosarul Nordis – 400 de volume, 600 de păgubiți; 2.000 de persoane audiate # Financial Intelligence
DIICOT a transmis vineri că ancheta în dosarul Nordis se desfășoară cu celeritate, în ultimele șase luni fiind
21:00
ASF, ANRE şi ANCOM riscă să-şi piardă independenţa şi capacitatea de supraveghere eficientă dacă proiectul de lege privind “eficientizarea” acestora este adoptat în forma actuală (sindicate) # Financial Intelligence
Autorităţile de reglementare din România – ASF, ANRE şi ANCOM – riscă să-şi piardă independenţa şi capacitatea de
21:00
Acțiunile OMV Petrom rămân în indicele FTSE Large Cap, a anunțat agenția FTSE Russell, la evaluarea semi-anuală din
Acum 4 ore
19:10
Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului, reacţie la declaraţiile ministrului energiei: Am informat Ministerul Energiei cu privire la situația financiară a societății și acumulării datoriilor către ANAF și furnizori; Responsabilitatea totală pentru impasul financiar actual cade exclusiv în sarcina Ministerului Energiei # Financial Intelligence
Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului respinge categoric declaraţiile ministrului Energiei referitoare la faptul ca nu a fost informat
18:40
Netanyahu: Raportul ONU ce declară foamete în Fâşia Gaza este o ‘minciună neruşinată’ # Financial Intelligence
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat drept o 'minciună neruşinată' raportul ONU ce declară foamete în Fâşia Gaza
18:30
Powell a dat un indiciu timid cu privire la posibile reduceri ale ratei dobânzii, în timp ce Fed procedează „cu prudență” # Financial Intelligence
Președintele Fed, Jerome Powell, a dat vineri un indiciu timid cu privire la posibile reduceri ale ratei dobânzii,
18:00
UE va investi 116 milioane euro în 13 proiecte de refacere a oceanelor şi a apelor # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a anunţat vineri o investiţie semnificativă de 116 milioane euro în 13 noi proiecte menite să
18:00
Şeful NATO le cere aliaţilor occidentali să ofere garanţii de securitate solide pentru Ucraina # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat vineri în vizită la Kiev, le-a cerut aliaţilor occidentali să dea
18:00
Ungaria şi Slovacia au trimis Comisiei Europene o scrisoare după un nou atac ucrainean asupra oleoductului Drujba # Financial Intelligence
Ungaria şi Slovacia au trimis vineri o scrisoare Comisiei Europene prin care cer Bruxellesului să îşi respecte angajamentul
17:40
SUA: Percheziţie a FBI la locuinţa lui John Bolton, fost consilier al lui Trump (surse) # Financial Intelligence
Agenţi ai Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite au percheziţionat vineri dimineaţă locuinţa lui John Bolton,
Acum 6 ore
17:30
Polonia: Şeful Biroului de securitate naţională, acuzat de declasificarea ilegală a unor documente militare secrete # Financial Intelligence
Procurorii polonezi l-au acuzat pe şeful Biroului de securitate naţională (BBN) şi pe un fost ministru al apărării
17:30
Perspectiva summitului Putin-Zelenski se îndepărtează, în timp ce Rusia şi Ucraina se acuză reciproc că pun obstacole # Financial Intelligence
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că nu există încă o agendă pentru un potenţial
Acum 8 ore
15:20
Ana Bobircă a fost numită Președinte al Consiliului de Administrație al TTS, potrivit unui raport transmis Bursei de
14:20
Operațiune ANAF împotriva evaziunii din comerțul online; Peste 200 de firme vizate; decizii de indisponibilizare și instituire de sechestre asigurătorii de peste 25 de milioane de lei # Financial Intelligence
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o acțiune de amploare împotriva evaziunii fiscale din
13:50
Clarificări Salrom referitoare la recenta prelungire a licenței de exploatare a grafitului de la Baia de Fier: Demersurile au fost inițiate de Salrom, au implicat sute de ore de muncă, documentație tehnică riguroasă, avizări succesive și dialog constant cu autoritățile implicate # Financial Intelligence
*Salrom a inițiat discuții avansate cu potențiali finanțatori, de pe piața internă și internațională, pentru identificarea celor mai
13:50
Noua regulă care înlocuiește IMCA relevă o situație neobișnuită: nu se aliniază cu doctrina politică a niciunuia dintre partidele din coaliție și devine un derapaj grav în materie de legiferare fiscală (CCF) # Financial Intelligence
Camera Consultanților Fiscali (CCF) salută determinarea Guvernului de a abroga impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), dar
13:50
Neptun Deep este o etapă importantă pentru viitorul energetic al Europei, a scris pe Linkedin Alfred Stern, șeful OMV
13:40
ONU a declarat oficial vineri foamete în Fâșia Gaza, prima din Orientul Mijlociu, după ce experții săi au
Acum 12 ore
13:30
CC Tax Advisory: Conversia forțată a împrumuturilor în capital social – o măsură care expropriază oamenii de banii lor # Financial Intelligence
CC Tax Advisory atrage atenția asupra implicațiilor negative ale propunerii din al doilea pachet de măsuri fiscale al
13:10
ASF își exprimă îngrijorarea față de eventualele măsuri ce ar putea să deprecieze actul de supraveghere a piețelor financiare non-bancare; ASF este un contributor net la buget, virând contribuții în valoare de 53,5 milioane de lei, în 2024, și estimând o contribuție totală de până la 85 de milioane de lei, în 2025 # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis observații față de măsurile propuse în Proiectul de lege pentru modificarea si
13:00
Monica David, Asociaţia Energia Inteligentă: Facturile la energie vor avea creșteri de între 20 și 130%; încurajăm toți consumatorii să caute cea mai bună ofertă a furnizorilor # Financial Intelligence
"Prețul la energie electrică va avea o tendință de scădere abia începând cu ianuarie 2027" Facturile la energie
12:30
Autor: Laboratoarele invergent.ai Acum doi ani, ca mulți alții din lumea tehnologiei, am fost cuprinși de un entuziasm aproape
12:20
Hidroelectrica anunță continuarea lucrărilor de mentenanță ale aplicației iHidro și prelungirea intervalului de transmitere a indexului în cursul lunii august # Financial Intelligence
Hidroelectrica anunță continuarea lucrărilor de mentenanță ale aplicației iHidro și prelungirea intervalului de transmitere a indexului în cursul
10:30
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o “capcană” a lui Vladimir Putin # Financial Intelligence
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei
10:20
Pe lângă o creştere masivă a puterii de foc militare convenţionale, China s-a lansat într-o creştere rapidă şi
10:10
Organismul de stat care se ocupă de achiziţiile de grâu ale Egiptului, Future of Egypt, a acceptat să
10:00
Plata eșalonată a devenit opțiunea favorită a celor care au solicitat plata pensiei private, din 2018 de când a fost introdusă (desprepensiiprivate.ro) # Financial Intelligence
Plata eșalonată a devenit opțiunea favorită a celor care au solicitat plata pensiei private, din 2018 de când
09:50
Eliminarea eșalonării simplificate descurajează antreprenorii. Moartea contribuabilului nu ajută pe nimeni (avocat) # Financial Intelligence
Eliminarea eșalonării simplificate și modificarea celei clasice, folosite de antreprenorii care au probleme financiare, îi afectează exact pe
09:50
ANALIZĂ XTB: Argintul urcă în preferințele investitorilor. Semnale de noi maxime pe piețele globale # Financial Intelligence
Argintul înregistrează o creștere remarcabilă în 2025, poziționându-se ca una dintre cele mai performante mărfuri de pe piețele
Acum 24 ore
08:30
Peter Szijjarto: Pentru a treia oară în scurt timp, conducta de petrol Drujba a fost atacată la granița ruso-belarusă; transportul de petrol către Ungaria a fost din nou întrerupt # Financial Intelligence
Pentru a treia oară în scurt timp, conducta de petrol Drujba a fost atacată la granița ruso-belarusă; transportul
08:10
Oficialii Fed sunt rezervați în privința reducerii ratei dobânzii în septembrie, în timp ce piețele așteaptă discursul lui Powell # Financial Intelligence
Preocupările legate de inflație asociate tarifelor complică perspectivele reducerii ratei dobânzii Piețele estimează la 70% șansele unei reduceri
08:00
Opțiuni militare pentru Ucraina discutate de consilierii de securitate națională ai SUA și ai UE – Reuters # Financial Intelligence
Șefii militari americani și europeni au finalizat opțiunile de securitate pentru Ucraina Țările europene ar furniza majoritatea forțelor
08:00
Xi, președintele Chinei, va găzdui summitul regional cu Putin și Guterres, secretarul general al ONU, și peste 20 de șefi de guvern # Financial Intelligence
Președintele chinez Xi Jinping va găzdui la sfârșitul acestei luni o întâlnire politică și de securitate cu Vladimir
07:40
Venezuela: Maduro cere populaţiei să se mobilizeze în faţa “ameninţărilor” americane # Financial Intelligence
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut joi apel la miliţie, rezervişti şi "întreg poporul" să se mobilizeze în
07:20
Radu Miruţă: Nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie şi despre asta să se afle sunând un vecin. Asta este situaţia de la Uzina Mecanică Cugir # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că incendiul produs recent la uzina de armament de la Cugir, din judeţul
07:10
Elon Musk şi X Corp au ajuns la un acord pentru închiderea procesului în care li se cereau 500 milioane dolari în urma concedierilor de la Twitter # Financial Intelligence
Elon Musk şi compania sa X Corp au ajuns la un acord provizoriu pentru a încheia procesul intentat
07:10
Buzoianu: Am aflat întâmplător că şoferul care lucra pentru ministru, pentru mine în această speţă, era de fapt angajat la Romsilva, maşina era a Romsilva, toate sumele erau plătite de Romsilva # Financial Intelligence
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, dezvăluie că de peste un deceniu autovehiculul pus la dispoziţie ministrului Mediului şi şoferul
07:00
Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că "pun
07:00
SUA: Trump va şti mai mult “în următoarele două săptămâni” despre şansele de pace în Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele SUA Donald Trump, care doreşte să-i reunească pe preşedinţii rus şi ucrainean la aceeaşi masă, a declarat
03:30
Hidroelectrica transmite clarificări referitoare la cota de TVA aplicată și modalitatea de emitere a facturilor # Financial Intelligence
Hidroelectrica informează toți clienții că facturile aferente consumului lunii iulie 2025 sunt emise conform perioadei de facturare obișnuite,
21 august 2025
22:00
Tăierea salariilor ASF – un plan scris la repezeală, în condițiile în care Autoritatea nu primește bani de la buget, se autofinanțează; ca și cum ai anunța că ți-ai redus cheltuielile pentru că vecinul a renunțat la Netflix (Avocat) # Financial Intelligence
Tăierea salariilor din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară este un plan scris la repezeală, în condițiile în care
Ieri
21:30
Bolojan: Aportul României la pacea durabilă din #Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan spune că punerea bazelor militare la dispoziţia aliaţilor din NATO ar putea fi aportul României
21:30
Bolojan: Există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia să-şi asume răspunderea pe pachetul 2 de măsuri # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia de guvernare să-şi asume
21:20
Hidroelectrica transmite clarificări referitoare la cota de TVA aplicată și modalitatea de emitere a facturilor # Financial Intelligence
Facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile
20:30
Acționarii BVB, convocați pentru aprobarea participării la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova # Financial Intelligence
Acționarii Bursei de Valori București (BVB) au fost convocați, pe 29 septembrie, pentru aprobarea participării la capitalul social
20:20
Andrei Caramitru, despre pilonul 2 de pensii: Banii ăia sunt proprietatea oamenilor, nu ai statului și ai nimănui altcuiva; nu poți limita ca oamenii să facă ce vor cu banii ăia # Financial Intelligence
În ceea ce priveşte Pilonul 2 de pensii, trebuie sa plecăm de la principiul esențial ca banii ăia
20:10
Bolojan: Legea privind Pilonul II de pensii trebuia promovată de 17 ani; mi-a căzut în braţe # Financial Intelligence
Legea privind Pilonul II de pensii trebuia promovată de 17 ani, a declarat, joi, premierul Ilie Bolojan, care
