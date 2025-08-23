De la fake news la boicotul angajaților străini. Temele prin care partidele suveraniste hrănesc războiul hibrid al Rusiei

02:15

În 2025, mai bine de 18.000 de elevi nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat nici după sesiunea de toamnă, potrivit datelor Ministerului Educației. Mulți dintre aceștia sunt nevoiți să acceadă rapid pe piața muncii, acolo unde însă diploma de Bacalaureat poate face diferența.