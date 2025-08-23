Caz dramatic al unui tânăr din Iași: șapte ani de izolare, singur în cameră. Psihologii avertizează asupra sindromului Hikikomori: face ravagii în Japonia sau Italia

03:20

Criza economică a provocat, între altele, şi adevărate drame în rândul celor care, bazându-se pe bunăstarea de moment, au făcut împrumuturi pe care acum nu le mai pot returna decât, în cel mai bun caz, făcând mari sacrificii în plan material. Românii sunt printre cei mai îndatoraţi europeni (ca persoane fizice), sute de mii de compatrioţi confruntându-se astăzi cu mari dificultăţi în a-şi achita ratele la bănci. Insensibili la astfel de drame, creditorii apelează la toate mijloacele legale pentru a-şi recupera banii, somându-şi datornicii, prin telefon sau în scris, imediat ce s-au scurs câteva zile de la data scadentă a unei rate neachitate.