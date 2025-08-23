Caz dramatic al unui tânăr din Iași: șapte ani de izolare, singur în cameră. Psihologii avertizează asupra sindromului Hikikomori: face ravagii în Japonia sau Italia
Ziarul de Iasi, 23 august 2025 05:20
Peste 200.000 de adolescenți din Italia trăiesc astăzi în izolare totală, rupți de școală, prieteni și chiar de familie. Fenomenul, cunoscut sub numele de Hikikomori, a fost analizat recent de psihologul Marco Crepaldi pentru „Corriere della Sera” și a stârnit îngrijorări la nivel european. Întrebarea firească este dacă și România, și în special Iașul, se confruntă cu astfel de situații dramatice. Răspunsul pare a fi, din nefericire, da. Articolul Caz dramatic al unui tânăr din Iași: șapte ani de izolare, singur în cameră. Psihologii avertizează asupra sindromului Hikikomori: face ravagii în Japonia sau Italia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
5.335 de lei pe lună „în mână” – câștigul mediu net în Iași rămîne cu mai bine de 200 lei sub media pe țară # Ziarul de Iasi
În iunie 2025, câștigul salarial mediu net în județul Iași a fost de 5.335 lei, în timp ce media pe economie la nivel național a atins 5.539 lei, cu un plus de 204 lei față de lefurile ieșenilor. În același timp, puterea de cumpărare a angajaților din Iași a crescut cu doar 0,7% față de iunie 2024, sub evoluția națională de 1,3%. Articolul 5.335 de lei pe lună „în mână” – câștigul mediu net în Iași rămîne cu mai bine de 200 lei sub media pe țară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTBAL Are Iașul față de promovare? Astăzi are loc primul test adevărat al sezonului pentru Politehnica # Ziarul de Iasi
De la ora 13:00, la Voluntari, FC Voluntari – Politehnica Iași, în etapa a IV-a a Ligii a II-a de fotbal. Avancronica meciului! Articolul FOTBAL Are Iașul față de promovare? Astăzi are loc primul test adevărat al sezonului pentru Politehnica apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Decizii opuse în instanță pe A8. Tronsonul Iașului, blocat între contestații și contradicții judecătorești. La mijloc, contracte de 11 miliarde # Ziarul de Iasi
Decizii contradictorii în instanțe la București cu privire la autostrada Iașului, parte din A8. Este vorba despre contestațiile depuse în cazul licitațiilor pe ultimele trei tronsoane, între Lețcani și Vamă (Ungheni). Valoarea cumulată a contractelor trece pragul de 11 miliarde de lei. Articolul Decizii opuse în instanță pe A8. Tronsonul Iașului, blocat între contestații și contradicții judecătorești. La mijloc, contracte de 11 miliarde apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
La majoritatea dublu, la unii spre triplu: ieșenii au început să primească noile facturi la curent. Atenție: au început să bată la uși și agenți cu oferte aparent mai bune! # Ziarul de Iasi
Facturile la energie pentru luna iulie au venit cu sume cel puțin dublate pentru mulți consumatori, din cauza liberalizării pieței și a majorării TVA la 21%. Furnizorii introduc un cod special pentru plata la Poștă și, în paralel, unii operatori mai puțin cunoscuți lansează tarife orare cu reduceri de până la 60%. La ce trebuie să fiți atenți? Articolul La majoritatea dublu, la unii spre triplu: ieșenii au început să primească noile facturi la curent. Atenție: au început să bată la uși și agenți cu oferte aparent mai bune! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Dan Petrescu s-a retras o vreme din fotbal nu numai din cauza unei suferințe sâcâitoare, ci și pentru a se vindeca de frustrări și suspiciuni. Articolul Capitularea distrugătorului de cursă lungă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Tânăr din Iași, prins la furat într-un magazin. Polițiștii au descoperit că era căutat pentru tâlhărie calificată # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 19 ani, din municipiul Iași, a ajuns în arest după ce a fost prins la furat dintr-un magazin. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 21 august, când polițiștii Secției nr. 1 au fost sesizați prin apel la 112 că o persoană ar fi sustras produse alimentare dintr-o societate comercială din oraș. Articolul Tânăr din Iași, prins la furat într-un magazin. Polițiștii au descoperit că era căutat pentru tâlhărie calificată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Bătăi cu lopata și uși distruse într-un bloc din Alexandru, din cauza unui flirt pe stradă. S-a lăsat cu condamnări la închisoare # Ziarul de Iasi
Ochii dulci făcuți de un tânăr de pe stradă iubitei sale l-au trimis pe un ieșean după gratii. Bărbatul nu și-a putut stăpâni nervii, iar reacția sa a avut caracter penal. Cazierul pe care îl avea deja i-a asigurat un sejur în penitenciar. Articolul Bătăi cu lopata și uși distruse într-un bloc din Alexandru, din cauza unui flirt pe stradă. S-a lăsat cu condamnări la închisoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Proces verbal cu nu mai puțin de cinci greșeli grave consemnate de polițist # Ziarul de Iasi
Un șofer a scăpat de sancțiunea aplicată de polițiști, pentru că agentul care a completat procesul-verbal a făcut-o cu picioarele. Aproape nimic nu era scris corect în act, iar judecătorii nu au putut face altceva decât să-l anuleze. Articolul Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Proces verbal cu nu mai puțin de cinci greșeli grave consemnate de polițist apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
ZMI promite un padoc ultradotat pentru animale, inclusiv cu incinerator, dar nu are bani să-l construiască. Unde va fi amenajat? # Ziarul de Iasi
Padocul metropolitan de pe raza comunei Victoria va costa în jur de 10 milioane lei. Printre dotări se va număra inclusiv un incinerator. Autoritatea locală a pus la dispoziție un teren de 1,5 hectare pentru construirea obiectivului. Articolul ZMI promite un padoc ultradotat pentru animale, inclusiv cu incinerator, dar nu are bani să-l construiască. Unde va fi amenajat? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieșeni care bat bine. În ring! Patru medalii obținute de sportivii de la CSM Iași la Naționalele de box pentru tineret # Ziarul de Iasi
Recent, la Bacău, a avut loc faza finală a Campionatului Național de box rezervat sportivilor sub 23 de ani. Boxerii de la CSM Iași (a nu se confunda cu CSM Iași 2020, clubul Primăriei Iași) s-au numărat printre protagoniștii competiției care a adus la start cei mai promițători pugiliști tineri din țară. Articolul Ieșeni care bat bine. În ring! Patru medalii obținute de sportivii de la CSM Iași la Naționalele de box pentru tineret apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Industrializarea Rusiei, începută după 1861, devine incontestabilă abia în anii 1890. Intelectualii, constrânși de realitatea economică, au fost nevoiți să accepte un nou status quo. Articolul Tensiunea dintre idealurile agrare și industrializare în gândirea economică rusă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mâine e 23 august. Pentru nostalgici, 23 August cu „A” mare, iar pentru cei care n-au prins epoca și nu știu că până acum 35 de ani era Sărbătoarea Națională, e o zi de vineri. Pentru ei și pentru cei care au uitat (eventual, își amintesc doar că pe atunci era bine, ei fiind tineri, cu motorașul încă activ, și activiști PCR de mare viitor), avem o poveste tematică: Articolul Poveste de 23 August cu Românul Mediu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Congres cu alegeri la PSD – Pe cine se poate baza la Iași adversarul grupării Nordis din partidoi? # Ziarul de Iasi
Apropierea congresului PSD cu alegeri pentru noua conducere din toamna acestui an, deși nu are încă fixată o dată, cică ar fi creat mare fierbere la toate nivelurile de decizie, dar și geografice, din partid. Articolul Congres cu alegeri la PSD – Pe cine se poate baza la Iași adversarul grupării Nordis din partidoi? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Imagini spectaculoase cu norii furtunii de Cod Roșu care s-a abătut asupra orașului # Ziarul de Iasi
Pe rețelele sociale au apărut deja imagini spectaculoase cu norii furtunii care s-a abătut asupra orașului. Mulți ieșeni au surprins momentul în care cerul s-a întunecat brusc, iar formațiunile de nori amenințători au acoperit întregul municipiu. Articolul Imagini spectaculoase cu norii furtunii de Cod Roșu care s-a abătut asupra orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi, potrivit News.ro. Articolul Sepsi reuşeşte prima victorie în Liga 2 după 2-0 la Cisnădie, cu CSC Şelimbăr apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
VIDEO/COD ROȘU de furtuni în județul Iași. În unele zone din Iași a căzut și grindină # Ziarul de Iasi
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri seară două avertizări nowcasting de cod portocaliu de furtuni pentru mai multe localități din județul Iași. Articolul VIDEO/COD ROȘU de furtuni în județul Iași. În unele zone din Iași a căzut și grindină apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Demis la cererea primarului Chirica, fostul director al clubului Primăriei iese la rampă. Explicații, plus un alt semn uriaș de întrebare: De ce nu se apără CSM Iași 2020? # Ziarul de Iasi
Ziarul de Iași v-a ținut în permanență la curent cu boacănele apărute pe bandă rulantă la clubul sportiv al Primăriei Iași, CSM Iași 2020. Club care a ieșit în evidență prin scandaluri, cheltuieli uriașe (11 milioane de euro în 2023 și 2024), litigii pierdute, rezultate dezastruoase. Azi, un nou episod. Articolul Demis la cererea primarului Chirica, fostul director al clubului Primăriei iese la rampă. Explicații, plus un alt semn uriaș de întrebare: De ce nu se apără CSM Iași 2020? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Tenis: Jucătorii din ATP au primit peste 160.000 de mesaje jignitoare pe rețelele de socializare # Ziarul de Iasi
Jucătorii de tenis din circuitul ATP au primit peste 162.000 de mesaje insultătoare în ultimul an, potrivit unui program de inteligență artificială care a analizat peste 3 milioane de mesaje primite de cei mai buni 245 de jucători din lume, transmite EFE, preluat de Agerpres. Articolul Tenis: Jucătorii din ATP au primit peste 160.000 de mesaje jignitoare pe rețelele de socializare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Proces de ani buni, pe bani grei, între un chirurg plastician și managerul spitalului privat Elytis: al cui e instrumentarul medical din cabinet? # Ziarul de Iasi
Judecătorii nu se pot hotărî cui aparține o trusă de instrumente chirurgicale. Instrumentarul medical, în valoare de aproape 10.000 de euro, este disputat între un chirurg plastician și un spital privat. Magistrații Judecătoriei au dat dreptate medicului. Cei ai Tribunalului, spitalului. Curtea de Apel va trebui să dea verdictul, trăgând linie după doi ani și jumătate de procese. Articolul Proces de ani buni, pe bani grei, între un chirurg plastician și managerul spitalului privat Elytis: al cui e instrumentarul medical din cabinet? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
25.218.773 de euro: pierderile anului 2024 la Iași. TOP 5 companii care au încheiat pe minus. Ce înseamnă asta pentru oraș? # Ziarul de Iasi
– 25.218.773 de euro. Atât însumează pierderile „de top” înregistrate de cinci companii din Iași. Top 5 firme după pierderile înregistrate în 2024 a fost realizat de Ziarul de Iași pe baza datelor publice disponibile pe platformele listafirme.ro și lege6.ro. Dincolo de cifre se află afaceri din domenii precum producție, IT sau construcții, mii de angajați ale căror locuri de muncă sunt puse sub presiune și industrii întregi care resimt dificultățile unui an complicat. Articolul 25.218.773 de euro: pierderile anului 2024 la Iași. TOP 5 companii care au încheiat pe minus. Ce înseamnă asta pentru oraș? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland după ce a trecut în sferturi de favorita principală # Ziarul de Iasi
Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, scrie news.ro. Articolul Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland după ce a trecut în sferturi de favorita principală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
De mai bine de o sută de ani încoace, istoria lor e făcută din trădări, crime, înșelătorii, compromisuri, neadevăruri. Tot lecția KGB se vede în propaganda pe care Kremlinul o răspândește folosindu-se acum și de noile canale de comunicare. O propagandă rudimentară, dar surprinzător de eficientă. Articolul Propaganda rusească – un pericol permanent apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința trăită cu CFR în Conference League: Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou # Ziarul de Iasi
Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că îşi asumă rezultatul şi că trebuia ca cineva să plătească, potrivit News.ro. Articolul Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința trăită cu CFR în Conference League: Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTBAL Start în runda a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, în care are loc derby-ul FC Voluntari – Politehnica Iași # Ziarul de Iasi
Derby-ul etapei a IV-a a Ligii a II-a de fotbal are loc mâine, la Voluntari, unde echipa locală FC se vonfruntă cu Politehnica Iași. Partida va începe la ora 13:00 și va fi transmisă de televiziunile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Articolul FOTBAL Start în runda a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, în care are loc derby-ul FC Voluntari – Politehnica Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Vara se apropie de final, dar încă ai timp să te bucuri de câteva zile pline de evenimente în Iași. „Ziarul de Iași” îți oferă un ghid complet al activităților din acest weekend. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Voucherele lunare de 50 lei pentru energie electrică: cât, unde, cum? Tot ce trebuie să știe potențialii beneficiari din Iași # Ziarul de Iasi
Persoanele vulnerabile din Iași pot solicita deja vouchere lunare de 50 de lei pentru plata facturilor la energie. Cererile se pot depune online sau la oficiile poștale, iar sprijinul este valabil până în martie 2026, cu posibilitatea utilizării soldului până în 2027. Aproximativ 4 milioane de români sunt așteptați să beneficieze de acest ajutor. Articolul Voucherele lunare de 50 lei pentru energie electrică: cât, unde, cum? Tot ce trebuie să știe potențialii beneficiari din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Noi lovituri dure date în buzunarul ieșenilor de clubul Primăriei: posibil tsunami, cu pierderi de milioane de euro, la orizont # Ziarul de Iasi
Ziarul de Iași v-a informat luna trecută despre modul în care a fost tratat Vladimir Danilov, director tehnic al clubului sportiv al Primăriei Iași, CSM Iași 2020, imediat după ce, pe 17 septembrie 2024, a suferit un infarct miocardic acut și un stop cardiorespirator. La trei zile de la episodul care l-a adus pe Danilov la un pas de moarte, pe postul lui a fost angajată Dana Anton. Asta deși în organigrama clubului, de pe site, apărea un singur post de director tehnic. Articolul Noi lovituri dure date în buzunarul ieșenilor de clubul Primăriei: posibil tsunami, cu pierderi de milioane de euro, la orizont apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Dispar cămine, săli de sport moderne, cantine noi. Guvernul șterge din pix investiții vitale, de peste 200 milioane lei, începute de universitățile din Iași # Ziarul de Iasi
Universitățile ieșene riscă să rămână fără bani pentru majoritatea proiectelor de modernizare promise prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Gaura ajunge până la 200 de milioane de lei. De banii aceștia trebuiau să se facă săli de sport ultra-moderne, să fie modernizate și eficientizate cămine studențești, chiar să se construiască clădiri noi și să fie refuncționalizate altele mai vechi. Articolul Dispar cămine, săli de sport moderne, cantine noi. Guvernul șterge din pix investiții vitale, de peste 200 milioane lei, începute de universitățile din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Dreptul la bon fiscal: ANAF, verificări masive în zona HoReCa. Iașul are peste 1.000 de restaurante active # Ziarul de Iasi
ANAF desfășoară o campanie națională pentru informarea cetățenilor privind dreptul la bon fiscal în HoReCa, după ce controalele au arătat nereguli în emiterea acestuia. În Iași, cele mai mari trei restaurante însumează peste 400 de angajați și o cifră de afaceri totală de 137,5 milioane lei. Articolul Dreptul la bon fiscal: ANAF, verificări masive în zona HoReCa. Iașul are peste 1.000 de restaurante active apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Martorul unei tâlhării clare ca lumina ochilor și-a schimbat brusc declarația: „Nu am văzut absolut nimic”. A devenit inculpat și riscă închisoarea # Ziarul de Iasi
Chemat ca martor în procesul unei tâhării calificate, un tânăr și-a schimbat peste noapte declarația, negând că ar fi văzut ceva. Articolul Martorul unei tâlhării clare ca lumina ochilor și-a schimbat brusc declarația: „Nu am văzut absolut nimic”. A devenit inculpat și riscă închisoarea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Primăria Iași mizează pe fonduri UE pentru amenajarea a șase parcuri de cartier. Unde ar urma să fie construite? # Ziarul de Iasi
O firmă din Capitală a început proiectarea pentru amenajarea unor spații verzi pe terenuri degradate din Iași. Societatea Tera Design a câștigat o licitație organizată de Primărie. Articolul Primăria Iași mizează pe fonduri UE pentru amenajarea a șase parcuri de cartier. Unde ar urma să fie construite? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un sfert de milion de lei pentru întocmirea proiectului tehnic aferent padocului metropolitan. Unde va fi construit? # Ziarul de Iasi
Proiectul tehnic aferent amenajării unui padoc metropolitan va fi finanțat de Consiliul Județean (CJ) Iași. În acest sens, va fi alocat un sfert de milion de lei de la bugetul județului. Articolul Un sfert de milion de lei pentru întocmirea proiectului tehnic aferent padocului metropolitan. Unde va fi construit? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Șoferul unui BMW X6 a făcut un fulgerător schimb de locuri cu blonda de alături chiar când i-a oprit Poliția, în centru. L-a luat pe NU în brațe până la instanță # Ziarul de Iasi
Șoferul unui BMW a încercat să scape de răspundere refugiindu-se pe bancheta din spate și lăsând-o la volan pe blonda de lângă el. Nu a scăpat de dosarul penal, dar judecătorii au preferat să nu-l pedepsească în niciun fel. Articolul Șoferul unui BMW X6 a făcut un fulgerător schimb de locuri cu blonda de alături chiar când i-a oprit Poliția, în centru. L-a luat pe NU în brațe până la instanță apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
De la Ilan Șor la Ion Ceban: vectorii Moscovei și riscurile pentru Republica Moldova # Ziarul de Iasi
Alegerile din septembrie din Republica Moldova nu mai sunt doar o competiție internă între partide. Ele reprezintă un test pentru reziliența democratică a Republicii Moldova. Declarațiile șefilor instituțiilor-cheie – Președinție, Guvern, SIS și Poliție – transmit același mesaj: pericolul de interferență externă este real și de proporții. Articolul De la Ilan Șor la Ion Ceban: vectorii Moscovei și riscurile pentru Republica Moldova apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
TUIASI deschide a doua sesiune de admitere pentru 2025. Peste 1.000 de locuri oferite # Ziarul de Iasi
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) deschide cea de-a doua sesiune de admitere pentru anul 2025, înscrierile pentru licență desfășurându-se între 1 și 10 septembrie. Articolul TUIASI deschide a doua sesiune de admitere pentru 2025. Peste 1.000 de locuri oferite apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Criza economică a provocat, între altele, şi adevărate drame în rândul celor care, bazându-se pe bunăstarea de moment, au făcut împrumuturi pe care acum nu le mai pot returna decât, în cel mai bun caz, făcând mari sacrificii în plan material. Românii sunt printre cei mai îndatoraţi europeni (ca persoane fizice), sute de mii de compatrioţi confruntându-se astăzi cu mari dificultăţi în a-şi achita ratele la bănci. Insensibili la astfel de drame, creditorii apelează la toate mijloacele legale pentru a-şi recupera banii, somându-şi datornicii, prin telefon sau în scris, imediat ce s-au scurs câteva zile de la data scadentă a unei rate neachitate. Articolul De ce nu-i Dumnezeu un bun contabil apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Sprijin pentru mame și nou-născuți: de la haine și scutece, la consiliere și sprijin medical. Sute de mame din Iași beneficiază de „Cutia Bebelușului” # Ziarul de Iasi
Sunt 350 de mame cu nou-născuți din comunități vulnerabile din județul Iași care vor primi, în următoarele 12 luni, o cutie cu peste 64 de produse necesare bebelușului în primele luni de viață, dar vor avea parte și de cursuri despre creșterea și îngrijirea copilului, consiliere în alăptare, precum și asistență medicală. Articolul Sprijin pentru mame și nou-născuți: de la haine și scutece, la consiliere și sprijin medical. Sute de mame din Iași beneficiază de „Cutia Bebelușului” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ne plictisim oare prea repede de viața bună și cuminte? Se ascunde în genomul nostru instinctul de a ne înnoi periodic „nebuniile”? Ne plictisim la comediile romantice și ne grăbim să (re)vedem un film horror, cu sângele țâșnind din ecran direct pe fețele noastre? Ori, cum ziceau frecvent bunicii noștri, ni s-a urât cu prea-binele și dorim să mușcăm zdravăn din țărână, pentru a avea și noi niscai „acțiune”? Articolul Omul e schimbător ca… istoria apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Dar garanții de securitate pentru viitorul României de unde ni se vor livra? Eventual nerambursabile # Ziarul de Iasi
Zile de foc peste Ocean, de vineri seară încoace: tot leadership-ul mondial pare prins până peste cap în spinoasa problemă a Ucrainei. Va fi sau nu pace în țara vecină? O întrebare la care, în ciuda multitudinii de declarații, analize sau poziționări lecturate sau ascultate, vă putem spune sincer că nu am găsit un răspuns. Am găsit însă mai multe întrebări. La fel: fără răspuns. Articolul Dar garanții de securitate pentru viitorul României de unde ni se vor livra? Eventual nerambursabile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Jucătoarele din România şi-au aflat adversarele din primul tur al US Open. Cel mai greu duel o aşteaptă pe Gabriela Ruse # Ziarul de Iasi
Jucătoarele Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat joi adversarele din primul tur al tabloului de simplu feminin de la US Open, potrivit News.ro. Articolul Jucătoarele din România şi-au aflat adversarele din primul tur al US Open. Cel mai greu duel o aşteaptă pe Gabriela Ruse apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ministrul Mediului: Patru ani de zile, în medie, din cauza poluării aerului, pierdem noi, ca români # Ziarul de Iasi
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că românii pierd, în medie, patru ani din viaţă din cauza poluării aerului. Ea anunţă modificări legislative care vor permite identificarea mai facilă şi tragerea la răspundere a celor care ard ilegal deşeuri, potrivit News.ro. Articolul Ministrul Mediului: Patru ani de zile, în medie, din cauza poluării aerului, pierdem noi, ca români apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cuviosul mucenic Mihăiță de la Iași și micul lui altar de la berou: câteva observațiuni jurnalistice, apoi și o ocheadă legală # Ziarul de Iasi
Dacă tot ni s-a oferit prilejul, haideți să dăm o raită prin beroul numărul unu al orașului, la domn premare! Nu de alta, dar e chiar interesant. Articolul Cuviosul mucenic Mihăiță de la Iași și micul lui altar de la berou: câteva observațiuni jurnalistice, apoi și o ocheadă legală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Teatru pentru toate vârstele: echipa Ateneului ieșean prezintă la Fălticeni spectacolele „Capra cu trei iezi” și „Steaua fără nume” # Ziarul de Iasi
Spectacolele „Capra cu trei iezi” și „Steaua fără nume” vor fi prezentate de echipa Ateneului Național din Iași în deschiderea celei de-a XV-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, eveniment organizat anual la Fălticeni. Reprezentațiile vor avea loc luni, 25 august. Articolul Teatru pentru toate vârstele: echipa Ateneului ieșean prezintă la Fălticeni spectacolele „Capra cu trei iezi” și „Steaua fără nume” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Eșec dur pentru echipa lui Dan Petrescu în Conference League: Hacken – CFR Cluj 7-2 # Ziarul de Iasi
Formaţia CFR Cluj a suferit o înfrângere dură, scor 7-2, joi seară, în deplasare, în faţa echipei suedeze Hacken, în prima manşă a play-off-ului din Conference League, scrie News.ro. Articolul Eșec dur pentru echipa lui Dan Petrescu în Conference League: Hacken – CFR Cluj 7-2 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Două firme au ajuns să se bată în instanță la Iași din cauza unor pahare de unică folosință. S-a cerut o penalizare de 0,15%/zi # Ziarul de Iasi
Un lot de pahare de unică folosință a adus două companii în fața instanței. Una reclamă faptul că nu i-a fost plătită marfa. Cealaltă, că una i s-a prezentat ca mostră și alta i s-a livrat. Războiul se află încă la început, fiind purtată doar prima bătălie judiciară. Articolul Două firme au ajuns să se bată în instanță la Iași din cauza unor pahare de unică folosință. S-a cerut o penalizare de 0,15%/zi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTBAL Politehnica Iași urcă mâine în avion. Echipa, plină de optimism înaintea meciului cu FC Voluntari # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași va pleca mâine, spre Voluntari, pentru meciul cu echipa locală FC, din etapa a IV-a a Ligii a II-a de fotbal. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 13:00, și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1. Articolul FOTBAL Politehnica Iași urcă mâine în avion. Echipa, plină de optimism înaintea meciului cu FC Voluntari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Povestea „minunii” medicale a mâinii replantate la Iași. Sfaturile chirurgilor pentru cei în astfel de situații tragice: ce ai de făcut până ajungi la spital? # Ziarul de Iasi
După șase ore de operație, medicii din Iași au reușit să salveze mâna unui bărbat de 33 de ani care și-a amputat-o într-un accident de muncă. Dr. Radu Budurcă are un sfat pentru cei în astfel de situații: „Segmentul amputat nu trebuie pus direct în contact cu apa, pentru că apa poate distruge celulele și vasele de sânge”. Articolul Povestea „minunii” medicale a mâinii replantate la Iași. Sfaturile chirurgilor pentru cei în astfel de situații tragice: ce ai de făcut până ajungi la spital? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Premieră în educația ieșeană: creșterea normei a obligat zeci de profesori să-și completeze norma sau să aleagă alt post în ședința organizată ieri la ISJ. Reacții ale acestora # Ziarul de Iasi
Majorarea normei didactice la 20 de ore pe săptămână, introdusă prin Legea nr. 141/2025, a lăsat fără normă completă 76 de profesori titulari din județul Iași și a dus la modificarea calendarului de mobilitate pentru atribuirea posturilor. Aceștia s-au prezentat miercuri, 20 august, la ședința publică organizată de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași pentru a-și completa norma sau a intra în procedura de restrângere de activitate. „Ziarul de Iași” a fost prezent acolo. Articolul Premieră în educația ieșeană: creșterea normei a obligat zeci de profesori să-și completeze norma sau să aleagă alt post în ședința organizată ieri la ISJ. Reacții ale acestora apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Sentință definitivă – Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai # Ziarul de Iasi
Autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Senntinţa vine la doi ani şi două zile de la producerea acestui eveniment. Decizia magistraţilor Curţii de Apel Constanţa este definitivă, scrie news.ro. Articolul Sentință definitivă – Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
