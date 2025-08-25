Decizii opuse în instanță pe A8. Tronsonul Iașului, blocat între contestații și contradicții judecătorești. La mijloc, contracte de 11 miliarde
Ziarul de Iasi, 23 august 2025 05:20
Decizii contradictorii în instanțe la București cu privire la autostrada Iașului, parte din A8. Este vorba despre contestațiile depuse în cazul licitațiilor pe ultimele trei tronsoane, între Lețcani și Vamă (Ungheni). Valoarea cumulată a contractelor trece pragul de 11 miliarde de lei.
Acum o oră
05:20
Pădurea Cetățuia va deveni parțial o zonă de agrement. Parteneriatul va fi aprobat săptămâna aceasta. „Fără manifestații ce contravin moralei creștine” # Ziarul de Iasi
Pădurea Cetățuia va deveni, parțial, o zonă de agrement. Pădurea-parc va fi amenajată în urma unui acord între Primăria Iași și proprietarii fondului forestier.
05:20
„Regele colacilor” își vinde „palatul”. Clădirea unde s-au vândut celebrii covrigi pe sfoară din Podu Iloaiei, scoasă la vânzare. Câți covrigi ar trebui să vândă cumpărătorul ca să-și scoată banii? # Ziarul de Iasi
Clădirea brutăriei Remina din Podu Iloaiei, locul unde numeroși trecători, pe jos sau cu mașina, se opreau pentru covrigii pe sfoară, este scoasă la vânzare pentru 100.000 de euro. Cumpărătorul care ar vrea să reînvie tradiția ar putea recupera investiția între 4 și 8 luni, în funcție de producție. Dar, dincolo de cifre, această afacere a marcat generații.
05:20
FOTBAL Un jucător din Generația de Aur este la un pas de a reveni la Politehnica Iași. Pe ce post e acesta dorit? # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași este la un pas să-l readucă în cadrul clubului pe un fost jucător al naționalei de fotbal a României din perioada 1992 – 1999. Componentul așa numitei Generații de Aur cu care Poli tratează este Tibor Selymes.
05:20
Circulație în „inel” cu sens unic în zona Palat. Lucrările, într-un „pachet” de 50 mil. euro cu reabilitarea liniei de tramvai BCU-Triumf: aceasta va fi aprobată vineri # Ziarul de Iasi
Consiliul Local (CL) va aproba, la finalul săptămânii, proiectul de reabilitare a liniei de tramvai între BCU și Triumf. Primăria Iași mai are în pregătire modificarea circulației tramvaielor în zona centrală, prin crearea unui „inel" în circulație cu sens unic în zona Palatului Culturii. Valoarea totală a celor două proiecte este în jur de 50 milioane euro.
05:20
Strigăm iar catalogul cu note de la CJ: azi, rezultatele la „teză”. Cum îi văd consilierii pe șefii județului? Dar cum își apreciază propria activitate? # Ziarul de Iasi
La mai bine de un an de la alegerile locale, dar la mai puțin de un an de la începerea mandatului (vă aduceți aminte jongleria electorală de anul trecut), am tras linie și i-am invitat pe aleșii județului să descrie această primă parte a guvernării locale: cum își vede propria activitate și cum o vede pe cea a șefilor județului? Am primit răspunsuri de la jumătate din efectivul Consiliului Județean.
Acum 2 ore
04:20
Pușcașii de la CS Politehnica Iași, 10 titluri naționale la Campionatele de tir pentru juniori II # Ziarul de Iasi
Etapa finală a Campionatelor Naționale de tir sportiv glonț pentru juniori II (categoria de vârstă până la 18 ani) s-a desfășurat de marți până joi, la București. Sportivii de la CS Politehnica Iași, clubul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași, au dominat competiția, obținând zece medalii de aur, la care s-au adăugat trei de argint și patru de bronz.
04:20
UMF Iași întâmpină noii studenți cu programul Orientation Days 2025. Când vor primi „bobocii” halatele de student? # Ziarul de Iasi
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași organizează, între 15 și 21 septembrie 2025, cea de-a IX-a ediție a Orientation Days, program dedicat integrării studenților de anul I. Timp de o săptămână, bobocii vor avea ocazia să se familiarizeze cu mediul academic, să întâlnească cadrele didactice, tutori și reprezentanți ai societăților studențești, dar și să cunoască colegii din anii mai mari.
04:20
Dosar penal pentru șoferul cu permisul suspendat care a provocat un grav accident în Nicolina. BMW-ul a sărit pe trotuar, după impact # Ziarul de Iasi
Scene periculoase, sâmbătă după-amiază, pe șoseaua Nicolina din municipiul Iași. Un BMW condus de un tânăr de 27 de ani, din comuna Lețcani, s-a izbit violent de o altă mașină, apoi a ricoșat pe trotuar, unde, din fericire, nu se aflau pietoni.
04:20
Hoții de lemne prinși de pădurarul din Pocreaca tăind copaci l-au atacat pe acesta și au vrut să-i fure și telefonul. Ce a decis instanța? # Ziarul de Iasi
În loc să care lemne din locul unde fuseseră trimiși, doi săteni din comuna Schitu Duca au intrat cu drujba în pădurea statului. Au apucat să taie trei carpeni și tocmai tăiau rădăcinile unui al patrulea, când au fost suprinși de pădurar. Intervenția acestuia era să-l coste viața.
04:20
Miză imobiliară uriașă la ședința Consiliului Local: ansambluri rezidențiale în mai multe zone # Ziarul de Iasi
Consiliul Local (CL) va dezbate la finalul săptămânii mai multe proiecte cu o miză imobiliară semnificativă. Zeci de blocuri și vile sunt propuse în zone precum Vișan, CUG, Bucium și Dacia.
Acum 4 ore
03:20
Mario Draghi – „Iluzia” că UE poate juca rolul de putere globală s-a evaporat în acest an # Ziarul de Iasi
Mario Draghi a declarat vineri că evenimentele din 2025 au dezvăluit un adevăr dur: Uniunea Europeană nu mai poate considera că statutul de mare economie mondială îi poate aduce putere și influență la nivel global. Mario Dragi e autorul celebrului Raport privind competitivitatea Europei, document pe care UE se străduiește să-l valorifice, deși pe unele paliere încercările sunt tardive.
03:20
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate
03:20
Bărbat de 56 de ani, adus la UPU cu șoc anafilactic, după ce a fost înțepat de mai multe albine # Ziarul de Iasi
Un pacient în vârstă de 56 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu șoc anafilactic și edem Quincke, ca urmare a înțepăturilor multiple de la un roi de albine.
Acum 24 ore
13:20
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li # Ziarul de Iasi
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câştigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a dispus în finală de americanca Ann Li, scrie News.ro.
13:20
Incident neobișuit azi la Iași: tamponare în cimitir, două victime au ajuns la spital # Ziarul de Iasi
Un accident rutier neobișnuit a avut loc, duminică, în municipiul Iași, pe strada Moara de Vânt, chiar în incinta Cimitirului „Petru și Pavel". Două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului au rezultat două victime: o femeie și un copil.
Ieri
05:20
Un crâșmar cu imaginație bogată a reușit să scape de o amendă drastică. S-a ales cu marfa confiscată și un avertisment # Ziarul de Iasi
Imaginația bogată l-a salvat pe un crâșmar din Prisăcani de o amendă severă. După ce l-au ascultat povestind încă o variantă a felului cum decurseseră faptele, judecătorii i-au transformat amenda într-un avertisment, mulțumiți că le făcuse ziua mai frumoasă.
05:20
Dieta low carb, rezultate rapide dar cu riscuri pe termen lung. Nutriționistul ieșean Rada Baltag: „Nu există metodă miraculoasă de scădere în greutate” # Ziarul de Iasi
Tot mai mulți ieșeni ajung la cabinetele nutriționiștilor cu aceeași dorință, să slăbească rapid. De cele mai multe ori, aceștia vin după încercări nereușite, în care au pierdut kilograme rapid doar pentru a le recâștiga la fel de repede.
05:20
Și artiștii se pregătesc de „coabitarea” cu AI. Un incitant interviu cu decanul de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași # Ziarul de Iasi
Într-o lume în care algoritmii pot picta, sculpta sau chiar „simți" culori și forme, ce mai rămâne exclusiv al omului? Cum se pregătesc artiștii vizuali pentru o conviețuire cu Inteligența Artificială care promite să le fie când unealtă, când competitor? Am dialogat despre aceste dileme, dar și despre șansele unui nou umanism artistic, cu prof.dr. Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu" Iași.
05:20
Nervi mulți și fotbal puțin într-un meci cu 14 „galbene”! Iașul a obținut un punct pe terenul unei favorite la promovare # Ziarul de Iasi
FC Voluntari – Politehnica Iași 0-0, în etapa a IV-a a Ligii a II-a de fotbal. Cronica etapei.
05:20
Fugă cu tractorul de la locul accidentului cu victime, la Cioca Boca. Totul s-a produs din cauza unei improvizații cu sârmă care putea ucide doi soți # Ziarul de Iasi
O remorcă legată cu sârmă l-a adus pe un ieșean la un pas de moarte. Improvizația a cedat, iar remorca a mers singură la vale până s-a răsturnat. Tractoristul care avusese ideea a ajuns în fața judecătorilor, aceștia dându-se peste cap să nu-l condamne cu executare.
05:20
Se vine „cu treabă”, se pleacă repede! În ciuda cuvintelor frumoase despre oraș, Iașul nu reușește să atragă turiști: cifre modeste și în 2025 # Ziarul de Iasi
La jumătatea anului, statisticile turistice ale județului Iași conturează un tablou fără surprize. Scăderile din iunie sau din primul semestru, comparativ cu anul trecut, nu fac decât să confirme o tendință deja cunoscută: orașul nu reușește să devină un pol de atracție pentru vizitatori. Datele provin din raportul publicat de Direcția Județeană de Statistică Iași.
04:20
Câștigătorul de la „păcănele”, jefuit taman de cel de care i s-a făcut milă și i-a dat o bere din câștig # Ziarul de Iasi
La 61 de ani, un tâlhar nu s-a săturat încă de pușcărie. El se va întoarce în spatele gratiilor după ce l-a atacat pe un ieșean care avusese ghinionul de a câștiga la păcănele, pentru a-l jefui.
23 august 2025
16:20
Lucescu și Iordănescu au fost cu ochii pe Poli pe stadionul „Iordănescu”, unde Voluntari a fost foc și pară pe arbitraj. Rezultate și clasament, cu Iașul la două puncte de play-off # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași s-a confruntat astăzi, de la ora 13:00, la Voluntari, cu echipa locală FC. Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de meciul care s-a încheiat cu rezultatul de 0-0.
13:20
Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după Ion Ţiriac, scrie News.ro.
12:20
Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat în finala turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, scrie News.ro.
12:20
În acest episod sunt comentate valorile retorico-poetice ale secvențelor latinești Sic transit gloria mundi, De profundis, Perennis humus erit rex și Bibamus ex din poemul eminescian Umbra lui Istrate Dabija-Voievod.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:20
5.335 de lei pe lună „în mână” – câștigul mediu net în Iași rămîne cu mai bine de 200 lei sub media pe țară # Ziarul de Iasi
În iunie 2025, câștigul salarial mediu net în județul Iași a fost de 5.335 lei, în timp ce media pe economie la nivel național a atins 5.539 lei, cu un plus de 204 lei față de lefurile ieșenilor. În același timp, puterea de cumpărare a angajaților din Iași a crescut cu doar 0,7% față de iunie 2024, sub evoluția națională de 1,3%.
05:20
FOTBAL Are Iașul față de promovare? Astăzi are loc primul test adevărat al sezonului pentru Politehnica # Ziarul de Iasi
De la ora 13:00, la Voluntari, FC Voluntari – Politehnica Iași, în etapa a IV-a a Ligii a II-a de fotbal. Avancronica meciului!
05:20
Decizii opuse în instanță pe A8. Tronsonul Iașului, blocat între contestații și contradicții judecătorești. La mijloc, contracte de 11 miliarde # Ziarul de Iasi
Decizii contradictorii în instanțe la București cu privire la autostrada Iașului, parte din A8. Este vorba despre contestațiile depuse în cazul licitațiilor pe ultimele trei tronsoane, între Lețcani și Vamă (Ungheni). Valoarea cumulată a contractelor trece pragul de 11 miliarde de lei.
05:20
La majoritatea dublu, la unii spre triplu: ieșenii au început să primească noile facturi la curent. Atenție: au început să bată la uși și agenți cu oferte aparent mai bune! # Ziarul de Iasi
Facturile la energie pentru luna iulie au venit cu sume cel puțin dublate pentru mulți consumatori, din cauza liberalizării pieței și a majorării TVA la 21%. Furnizorii introduc un cod special pentru plata la Poștă și, în paralel, unii operatori mai puțin cunoscuți lansează tarife orare cu reduceri de până la 60%. La ce trebuie să fiți atenți?
05:20
Caz dramatic al unui tânăr din Iași: șapte ani de izolare, singur în cameră. Psihologii avertizează asupra sindromului Hikikomori: face ravagii în Japonia sau Italia # Ziarul de Iasi
Peste 200.000 de adolescenți din Italia trăiesc astăzi în izolare totală, rupți de școală, prieteni și chiar de familie. Fenomenul, cunoscut sub numele de Hikikomori, a fost analizat recent de psihologul Marco Crepaldi pentru „Corriere della Sera" și a stârnit îngrijorări la nivel european. Întrebarea firească este dacă și România, și în special Iașul, se confruntă cu astfel de situații dramatice. Răspunsul pare a fi, din nefericire, da.
04:20
Dan Petrescu s-a retras o vreme din fotbal nu numai din cauza unei suferințe sâcâitoare, ci și pentru a se vindeca de frustrări și suspiciuni.
04:20
Tânăr din Iași, prins la furat într-un magazin. Polițiștii au descoperit că era căutat pentru tâlhărie calificată # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 19 ani, din municipiul Iași, a ajuns în arest după ce a fost prins la furat dintr-un magazin. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 21 august, când polițiștii Secției nr. 1 au fost sesizați prin apel la 112 că o persoană ar fi sustras produse alimentare dintr-o societate comercială din oraș.
04:20
Bătăi cu lopata și uși distruse într-un bloc din Alexandru, din cauza unui flirt pe stradă. S-a lăsat cu condamnări la închisoare # Ziarul de Iasi
Ochii dulci făcuți de un tânăr de pe stradă iubitei sale l-au trimis pe un ieșean după gratii. Bărbatul nu și-a putut stăpâni nervii, iar reacția sa a avut caracter penal. Cazierul pe care îl avea deja i-a asigurat un sejur în penitenciar.
04:20
Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Proces verbal cu nu mai puțin de cinci greșeli grave consemnate de polițist # Ziarul de Iasi
Un șofer a scăpat de sancțiunea aplicată de polițiști, pentru că agentul care a completat procesul-verbal a făcut-o cu picioarele. Aproape nimic nu era scris corect în act, iar judecătorii nu au putut face altceva decât să-l anuleze.
04:20
ZMI promite un padoc ultradotat pentru animale, inclusiv cu incinerator, dar nu are bani să-l construiască. Unde va fi amenajat? # Ziarul de Iasi
Padocul metropolitan de pe raza comunei Victoria va costa în jur de 10 milioane lei. Printre dotări se va număra inclusiv un incinerator. Autoritatea locală a pus la dispoziție un teren de 1,5 hectare pentru construirea obiectivului.
03:20
Ieșeni care bat bine. În ring! Patru medalii obținute de sportivii de la CSM Iași la Naționalele de box pentru tineret # Ziarul de Iasi
Recent, la Bacău, a avut loc faza finală a Campionatului Național de box rezervat sportivilor sub 23 de ani. Boxerii de la CSM Iași (a nu se confunda cu CSM Iași 2020, clubul Primăriei Iași
03:20
Industrializarea Rusiei, începută după 1861, devine incontestabilă abia în anii 1890. Intelectualii, constrânși de realitatea economică, au fost nevoiți să accepte un nou status quo. Articolul Tensiunea dintre idealurile agrare și industrializare în gândirea economică rusă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Mâine e 23 august. Pentru nostalgici, 23 August cu „A” mare, iar pentru cei care n-au prins epoca și nu știu că până acum 35 de ani era Sărbătoarea Națională, e o zi de vineri. Pentru ei și pentru cei care au uitat (eventual, își amintesc doar că pe atunci era bine, ei fiind tineri, cu motorașul încă activ, și activiști PCR de mare viitor), avem o poveste tematică: Articolul Poveste de 23 August cu Românul Mediu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Congres cu alegeri la PSD – Pe cine se poate baza la Iași adversarul grupării Nordis din partidoi? # Ziarul de Iasi
Apropierea congresului PSD cu alegeri pentru noua conducere din toamna acestui an, deși nu are încă fixată o dată, cică ar fi creat mare fierbere la toate nivelurile de decizie, dar și geografice, din partid. Articolul Congres cu alegeri la PSD – Pe cine se poate baza la Iași adversarul grupării Nordis din partidoi? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22 august 2025
21:20
Imagini spectaculoase cu norii furtunii de Cod Roșu care s-a abătut asupra orașului # Ziarul de Iasi
Pe rețelele sociale au apărut deja imagini spectaculoase cu norii furtunii care s-a abătut asupra orașului. Mulți ieșeni au surprins momentul în care cerul s-a întunecat brusc, iar formațiunile de nori amenințători au acoperit întregul municipiu. Articolul Imagini spectaculoase cu norii furtunii de Cod Roșu care s-a abătut asupra orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi, potrivit News.ro. Articolul Sepsi reuşeşte prima victorie în Liga 2 după 2-0 la Cisnădie, cu CSC Şelimbăr apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
VIDEO/COD ROȘU de furtuni în județul Iași. În unele zone din Iași a căzut și grindină # Ziarul de Iasi
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri seară două avertizări nowcasting de cod portocaliu de furtuni pentru mai multe localități din județul Iași. Articolul VIDEO/COD ROȘU de furtuni în județul Iași. În unele zone din Iași a căzut și grindină apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Demis la cererea primarului Chirica, fostul director al clubului Primăriei iese la rampă. Explicații, plus un alt semn uriaș de întrebare: De ce nu se apără CSM Iași 2020? # Ziarul de Iasi
Ziarul de Iași v-a ținut în permanență la curent cu boacănele apărute pe bandă rulantă la clubul sportiv al Primăriei Iași, CSM Iași 2020. Club care a ieșit în evidență prin scandaluri, cheltuieli uriașe (11 milioane de euro în 2023 și 2024), litigii pierdute, rezultate dezastruoase. Azi, un nou episod. Articolul Demis la cererea primarului Chirica, fostul director al clubului Primăriei iese la rampă. Explicații, plus un alt semn uriaș de întrebare: De ce nu se apără CSM Iași 2020? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Tenis: Jucătorii din ATP au primit peste 160.000 de mesaje jignitoare pe rețelele de socializare # Ziarul de Iasi
Jucătorii de tenis din circuitul ATP au primit peste 162.000 de mesaje insultătoare în ultimul an, potrivit unui program de inteligență artificială care a analizat peste 3 milioane de mesaje primite de cei mai buni 245 de jucători din lume, transmite EFE, preluat de Agerpres. Articolul Tenis: Jucătorii din ATP au primit peste 160.000 de mesaje jignitoare pe rețelele de socializare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Proces de ani buni, pe bani grei, între un chirurg plastician și managerul spitalului privat Elytis: al cui e instrumentarul medical din cabinet? # Ziarul de Iasi
Judecătorii nu se pot hotărî cui aparține o trusă de instrumente chirurgicale. Instrumentarul medical, în valoare de aproape 10.000 de euro, este disputat între un chirurg plastician și un spital privat. Magistrații Judecătoriei au dat dreptate medicului. Cei ai Tribunalului, spitalului. Curtea de Apel va trebui să dea verdictul, trăgând linie după doi ani și jumătate de procese. Articolul Proces de ani buni, pe bani grei, între un chirurg plastician și managerul spitalului privat Elytis: al cui e instrumentarul medical din cabinet? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
25.218.773 de euro: pierderile anului 2024 la Iași. TOP 5 companii care au încheiat pe minus. Ce înseamnă asta pentru oraș? # Ziarul de Iasi
– 25.218.773 de euro. Atât însumează pierderile „de top” înregistrate de cinci companii din Iași. Top 5 firme după pierderile înregistrate în 2024 a fost realizat de Ziarul de Iași pe baza datelor publice disponibile pe platformele listafirme.ro și lege6.ro. Dincolo de cifre se află afaceri din domenii precum producție, IT sau construcții, mii de angajați ale căror locuri de muncă sunt puse sub presiune și industrii întregi care resimt dificultățile unui an complicat. Articolul 25.218.773 de euro: pierderile anului 2024 la Iași. TOP 5 companii care au încheiat pe minus. Ce înseamnă asta pentru oraș? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland după ce a trecut în sferturi de favorita principală # Ziarul de Iasi
Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, scrie news.ro. Articolul Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland după ce a trecut în sferturi de favorita principală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
De mai bine de o sută de ani încoace, istoria lor e făcută din trădări, crime, înșelătorii, compromisuri, neadevăruri. Tot lecția KGB se vede în propaganda pe care Kremlinul o răspândește folosindu-se acum și de noile canale de comunicare. O propagandă rudimentară, dar surprinzător de eficientă. Articolul Propaganda rusească – un pericol permanent apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința trăită cu CFR în Conference League: Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou # Ziarul de Iasi
Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că îşi asumă rezultatul şi că trebuia ca cineva să plătească, potrivit News.ro. Articolul Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința trăită cu CFR în Conference League: Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
