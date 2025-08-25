Decizii opuse în instanță pe A8. Tronsonul Iașului, blocat între contestații și contradicții judecătorești. La mijloc, contracte de 11 miliarde

05:20

La mai bine de un an de la alegerile locale, dar la mai puțin de un an de la începerea mandatului (vă aduceți aminte jongleria electorală de anul trecut), am tras linie și i-am invitat pe aleșii județului să descrie această primă parte a guvernării locale: cum își vede propria activitate și cum o vede pe cea a șefilor județului? Am primit răspunsuri de la jumătate din efectivul Consiliului Județean. Articolul Strigăm iar catalogul cu note de la CJ: azi, rezultatele la „teză". Cum îi văd consilierii pe șefii județului? Dar cum își apreciază propria activitate?