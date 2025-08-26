Fiul lui Luis Gabriel și-a cunoscut surioara! Cum a reacționat băiețelul când a ajuns la spital. Imagini emoționante | FOTO
SpyNews, 26 august 2025 12:30
Luis Gabriel și Haziran i-au făcut cunoștință fiului lor cu surioara lui! Soția artistului a născut în urmă cu două zile o fetiță superbă. Micuța Meleim Leylifer Rose l-a cucerit oe Joseph, care a fost plin de emoții!
Decizie de ultimă oră a părinților Ștefaniei și ai lui Ștefan, tinerii morți în accidentul din Argeș! Ce se întâmplă astăzi cu cei doi # SpyNews
Zi tristă în comunitatea din Lerești! Părinții victimelor au luat o decizie de ultimă oră în cazul Ștefaniei și a lui Ștefan, doi tineri cei patru tineri morți în accidentul tragic din Argeș! Iată ce se va întâmpla cu ei astăzi!
Scene de teroare în Paris! Un vlogger român, vânat de traficanți: „M-a prins de gât pentru că filmam!”. Cum a reușit acesta să scape # SpyNews
Un vlogger român a trecut prin momente de groază la Paris, unde a fost urmărit de o bandă de imigranți ilegali, fiind furioși pentru că au fost filmați. Iată cum a reușit acesta să scape!
Meniul complet al lui Chef Horia Manea: plăcintă cu unt, pui franțuzesc și prăjitură cu ness. Află rețetele pas cu pas # SpyNews
Rețetele de astăzi vin cu idei delicioase și inspirație pentru acasă, potrivite pentru cei care vor să pregătească mese speciale și savuroase, îmbinând tehnici simple cu arome care vor încânta întreaga familie. Iată rețetele lui Chef Horia Manea explicate pas cu pas!
Alex Pițurcă suferă din dragoste?! Ce mesaj a transmis tatăl copilului Christinei Ich, la ceas de seară: ”Nu iubi niciodată profund” | VIDEO # SpyNews
Alex Pițurcă pare că trece prin momente grele! Nu o spunem noi, ci mesajele pe care le postează pe rețelele de socializare, la ceas de seară! Tatăl copilului Christinei Ich ar fi fost dezamăgit profund în iubire și ar fi trata acest lucru ca pe o lecție.
Andrei Coman, primarul din Iubire cu parfum de lavandă, vară între Podişor și Puglia: „Toată lumea mă strigă dom’ Primar!” # SpyNews
Andrei Coman, actorul care îl interpretează pe inconfundabilul Puiu, primarul din Podişor, în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production pentru Antena 1, a avut parte de o vară intensă și plină de descoperiri. Departe de platourile de filmare, vacanța lui a însemnat mai puțin odihnă și mai multă curiozitate: locuri noi, povești de explorat și o energie pe care recunoaște că o ia cu el și în rol.
Fosta ispită de la Insula Iubirii, primele declarații după ce s-a căsătorit religios cu soțul ei! Și-au botezat și fetița în aceeași zi: ”Totul a ieșit peste așteptările noastre” # SpyNews
Weekend-ul care tocmai a trecut a fost unul important pentru fosta ispită de la Insula Iubirii. Lala s-a căsătorit religios cu soțul ei, Radu, iar în aceeași zi și-au creștinat și fetița. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Lala face declarații despre marile evenimente.
Începutul școlii 2025 lovește în buzunarul părinților! Ce trebuie să cumpere și cât plătesc pentru un pachet de bază # SpyNews
Odată cu apropierea noului an școlar, părinții se confruntă cu prețuri mai mari la rechizite, iar bugetele necesare cresc semnificativ față de anii trecuți. Iată ce trebuie să cumpere și cât plătesc pentru un pachet de bază!
Moment emoționant la Știrile Antena Stars! Geanina Ilieș a plâns în direct, de Ziua Internațională a Câinilor! Vedeta și-a pierdut animalul de companie recent # SpyNews
Clipe emoționante la Știrile Antena Stars! Geanina Ilieș nu a mai putut să își stăpânească lacrimile în timpul unui material realizat special pentru Ziua Internațională a Câinilor! Emoțiile prezentatoarei TV nu sunt întâmplătoare, ci în urmă cu o zi, câinele Geaninei Ilieș a murit.
Ce decizie au luat Mihai Albu și Elena, după ce și-au petrecut luna de miere în Turcia! Cei doi nu se întorc acasă prea curând. Declarații exclusive # SpyNews
Mihai Albu și soția lui au plecat în luna de miere, alături de Mikaela, într-o destinație fabuloasă din Turcia. După o săptămână petrecută acolo, cei doi au luat o decizie radicală și nu se vor întoarce prea curând acasă! Mihai Albu a făcut declarații exclusive la Știrile Antena Stars!
Meteorologii ANM anunță că începutul toamnei va aduce în România temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Vremea va rămâne caldă în aproape toată țara, iar ploile vor fi rare. Iată cum va fi până la 15 septembrie!
Cum se schimbă viața lui Tily Niculae după divorțul de Dragoș Popescu! Declarațiii emoționante: ”Aleg să...” # SpyNews
Tily Niculae și Dragoș Popescu au divorțat după o căsnicie de 15 ani. Actrița este foarte încrezătoare în viitor și a trecut peste separarea de fostul soț. Viața ei a trecut prin câteva schimbări mari, despre care a vorbit chiar Tily Niculae.
Cu ce probleme s-a confruntat Monica Bîrlădeanu în Bali! Vedeta a plecat într-o vacanță exotică cu Valeriu Gheorghiță | FOTO # SpyNews
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au plecat într-o vacanță exotică în Bali! Deși vedeta a postat o mulțime de imagini superbe, chiar și alături de soțul ei, au existat lucruri și care nu au fost pe placul ei.
Românii vor trece la ora de iarnă mai devreme în 2025. Schimbarea va readuce țara la Timpul Legal Român, ceea ce inseamnă că zilele vor deveni mai scurte, iar serile mai lungi, odată cu incheierea orarului de vară
Insula Iubirii. Flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor! O concurentă s-a întâlnit cu ispita care i-a furat inima partenerului său # SpyNews
Una dintre concurentele de pe Insula Iubirii a fost luată prin surprindere, după ce Radu Vâlcan a anunțat că flacăra ispitei s-a aprins pentru ea. Mai mult, aceasta s-a întâlnit cu ispita care i-a cucerit partenerul la o ceremonie a focului specială.
Insula Iubirii. Teo și Ella au trecut peste ceartă și se pare că ar fi avut din nou momente de amor în baie: "Vino!" # SpyNews
După mai multe clipe tensionate și pline de gelozii, Teo și Ella s-au împăcat, dar nu oricum, ci prin încă o serie de atingeri senzuale. Se pare că cei doi au făcut amor în baie pentru a doua oară.
Locul din România unde zăpada are câțiva centimetri, în luna august! A nins ca-n povești. Imagini spectaculoase | VIDEO # SpyNews
Ne aflăm în plină vară, însă natura a oferit un spectacol neașteptat într-o zonă montană din România. În luna august, zăpada s-a așternut în strat de câțiva centimetri, iar imaginile surprinse sunt de-a dreptul spectaculoase. Peisajul pare desprins dintr-o poveste de iarnă.
Doi preoți monahi din Moldova, dintre care unul stareț de mănăstire, au fost filmați în ipostaze scandaloase. Imaginile apărute pe rețelele sociale îi arată dansând la bară și fumând iarbă.
Victor Ponta, declarații exclusive în cadrul emisiunii SpyNewsTV. Divorț, familie și noua relație. „Copiii sunt prima mea prioritate!” # SpyNews
Fostul premier a vorbit în exclusivitate la SpyNewsTV despre familie, pasiuni și relații, clarificând aspecte ale vieții sale private. Iată ce a declarat Victor Ponta!
Mireasa - Capriciile Iubirii. Diana a dat cărțile pe față. Concurenta i-a spus în față lui Liviu ce simte pentru el # SpyNews
După multe emoții și ezitări, Diana a decis să nu mai ascundă ce simte. Concurenta i-a mărturisit lui Liviu, direct și sincer, că îl place și că de la început a prezentat interes pentru el.
Fostul internațional român, rar văzut în public după o perioadă petrecută în detenție, a fost surprins la o iesire elegantă cu familia, iar pe parcurs, un alt nume cunoscut din fotbal s-a alăturat.
Georgiana Lobonț, primele reacții după ce a fost aruncată în apă cu tot cu microfon: "Dacă ar fi făcut altcineva asta..." # SpyNews
Georgiana Lobonț lămurește controversele create în online, după ce a fost aruncată în piscină chiar în timpul unui concert. Ce spune artista despre momentul care a făcut deliciul publicului, dar și despre ce a făcut soțul ei în tot acest timp. Mai mult, cântăreața ne-a mărturisit și ce a pățit echipamentul tehnic pe care îl purta.
Raluca Pastramă face noi dezvăluiri despre procesele cu fostul soț. Bruneta vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre situația din prezent, dacă procesele s-au terminat sau nu, dar și cum e ea în momentul de față. Bruneta susține că s-a mai liniștit, dar nu pe deplin.
Noi informații în cazul tragediei din Germania. Fetița de 2 ani s-a trezit din comă atunci când a auzit vocea bunicii # SpyNews
Noi informații cutremurătoare ies la iveală în cazul tragediei din Germania. Fetița de doar 2 ani, singura supraviețuitoare, s-a trezit din comă în mod neașteptat, după ce i-a auzit vocea bunicii.
A ținut prima pagină ani buni! Nilă a luat calea credinţei. Fostul fotbalist: „Aşa a fost să fie...” # SpyNews
A ținut ani buni primele pagini ale ziarelor, însă acum, Mihai Costea s-a schimbat! Fostul fotbalist a luat-o pe calea credinței și are iubită nouă. Ce spune Nilă despre viața lui personală, dar și cine este femeia care i-a furat inima.
Insula Iubirii. Marius și-a dat frâu liber sentimentelor! S-a sărutat cu ispita Oana Monea # SpyNews
Concurentul Marius Avram a trecut de la supărare la îndrăgosteală! După ce a văzut imagini compromițătoare cu soția sa, el a ales să se testeze cu adevărat și se pare că nu i-a putut rezista ispitei Oana Monea. Cei doi s-au sărutat!
Trei oameni au murit după ce un elicopter s-a prăbușit în timpul unei lecții de zbor. O persoană a scăpat cu viață, dar a fost grav rănită # SpyNews
Trei persoane și-au pierdut viața după ce un elicopter s-a prăbușit în timpul unei lecții de zbor. O a patra persoană a supraviețuit, însă a fost grav rănită.
Insula Iubirii. Întâlnire surpriză! Marius Avram, soțul Mariei, față în față cu ispita Cătălin # SpyNews
Marius Avram a fost pus față în față cu Cătălin, ispita cu care Maria a creat o legătură destul de strânsă. Cei doi s-au întâlnit în vila fetelor, în timp ce concurentele au ieșit la date. Ce a avut de spus Cătălin.
Tragedia lui Felix Baumgartner, dezvăluită. A fost conștient până în ultima clipă! Ce arată primele rezultate ale anchetei italiene # SpyNews
Procurorii italieni au făcut publice primele concluzii în cazul morții lui Felix Baumgartner, celebrul sportiv cunoscut pentru saltul din stratosferă. Ancheta sugerează că accidentul nu a fost cauzat de o defecțiune tehnică și că Baumgartner ar fi fost conștient până în ultima clipă.
Insula Iubirii. Noi tensiuni între Teo și Ella. Cei doi au ajuns la reproșuri: "Nu o văd 100% asumată" # SpyNews
Teo și Ella au ajuns la schimburi de replici și reproșuri. Cei doi au format o conexiune puternică, atât pe plan fizic, cât și pe plan emoțional, însă... anumite gesturi i-au făcut să se răcească. Iată ce îi spune ispita masculină Ellei!
Geanina Ilieș trece prin momente dificile! Prezentatoarea Știrilor Antena Stars a pierdut un suflet drag | VIDEO # SpyNews
Geanina Ilieș trece printr-o perioadă extrem de dureroasă. Prezentatoarea Știrilor Antena Stars a anunțat că a pierdut un suflet drag, iar vestea i-a emoționat profund pe fani.
Mihaela Rădulescu, mesaj de mulțumire la mai bine de o lună de când iubitul ei, Felix Baumgartner, a murit. Ce a transmis vedeta: "Când pierzi pe cineva..." | FOTO # SpyNews
La mai bine de o lună de când iubitul ei, Felix Baumgartner, a murit, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj de mulțumire plin de emoție. Vedeta le-a mulțumit celor care i-au fost alături în această perioadă dureroasă și a împărtășit un gând sincer despre iubire, pierdere și recunoștință.
Alertă medicală! Parazitul care mănâncă țesuturile, confirmat de medici. A apărut primul caz uman # SpyNews
Autoritățile americane au confirmat primul caz uman de infestare cu parazitul New World Screwworm, un dăunător periculos pentru animale, după ce pacientul revenise din El Salvador. Riscul pentru sănătatea publică rămâne însă scăzut.
Valerie Lungu și Alex Gilka le-au dat fanilor o veste bună: familia lor s-a mărit! Cei doi au făcut anunțul pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
Tatăl singurului supraviețuitor din Argeș a fost chemat să participe la căutări, fără să știe că fiul său se află printre victime. Cum a reacționat # SpyNews
Situație incredibilă după accidentul tragic din Argeș, în care patru persoane și-au pierdut viața. Tatăl băiatului care a supraviețuit a fost chemat să ajute la căutări, însă nu știa că fiul său se află printre victime.
Victor Ponta, în seara aceasta, de la 21:30, la SpyNewsTv, pe Antena Stars! Dezvăluiri în premieră! Față în față cu Mara Bănică! # SpyNews
Victor Ponta este unul dintre ei mai comentați oameni politici din ultima perioadă. Politicianul vine în seara aceasta față în față cu Mara Bănică la emisiunea SpyNews TV, de la ora 21:30, pe Antena Stars.
O rețetă tradițională de dulceață de prune fără zahăr poate fi preparată rapid, este sănătoasă și nu pune presiune pe buget. Specialiștii în alimentație recomandă astfel de deserturi naturale, bogate în vitamine și fibre. Iată cum se prepară!
Adevărul despre produsele gratuite din avion! Nu sunt deloc așa curate cum crezi! Recomandările făcute de un însoțitor de zbor # SpyNews
Un însoțitor de zbor cu ani de experiență a vorbit despre un detaliu pe care mulți pasageri îl ignoră: unele produse oferite gratuit la bordul avionului pot fi surprinzător de „murdare”. Află din rândurile de mai jos despre ce anume este vorba.
Zodia care va fi trădată în dragoste în această săptămână. Va primi un semn neașteptat înainte de a fi rănită # SpyNews
În această săptămâna, o zodie vă trece prin momente grele pe plan sentimental. La bază ar putea fi o trădare sau o dezamăgire, însă, înainte de a fi răniți, nativii vor primi un semn care ar putea să îi trezească la realitate. Iată ce zodie va fi pusă la încercare!
Ce l-a împins pe Alexandru, românul din Germania, să-și ucidă familia. Doar fiica de doi ani a supraviețuit ca prin minune. Povestea tragediei # SpyNews
Un caz cutremurător a șocat Germania, după ce un român de 37 de ani și-a ucis logodnica și a provocat un accident mortal în care și-a pierdut împreună cu bebelușul de trei lun. Doar fetița de aproape doi ani a supraviețuit.
Un nou trend viral pe TikTok te ajută să slăbești și să îți întărești inima prin mers. Japonezii au elucidat "misterul" | VIDEO # SpyNews
Japonezii au descoperit o metodă simplă prin care poți să slăbești fără prea mult efort. De asemenea, videoclipurile cu persoanele care practică acest "antrenament" au umplut platformă TikTok de videoclipuri. Imaginile fac înconjurul Internetului!
Acces Direct. O tânără mămică, acuzată de soacră și de mamă că nu își îngrijește copilul. Femeile spun că micuțul ar trebui să fie crescut de bunica maternă # SpyNews
În ediția de astăzi, 25 august, a emisiunii Acces Direct, un nou caz a fost prezentat telespectatorilor. O tânără mămică este acuzată atât de soacră, cât și de propria mamă, că nu își îngrijește cum trebuie copilul. Cele două femei susțin că micuțul ar fi mai bine crescut de bunica maternă, nu de mama sa biologică.
Florin Pastramă, mărturie emoționantă: „Am fost fiul risipitor…”. Brigitte, soția lui, a izbucnit în lacrimi | VIDEO # SpyNews
Florin Pastramă, surprins în ipostaze emoționante alături de Brigitte. Bărbatul și-a impresionat soția până la lacrimi prin mărturia pe care a făcut-o la biserică. Iată ce a explicat Florin Pastramă!
Fenomenul La Niña lovește România! Ce schimbări drastice anunță meteorologii pentru această toamnă # SpyNews
Fenomenul climatic La Niña ar putea apărea în lunile de toamnă, însă specialiștii spun că nu va fi unul extrem. Iată ce anunță meteorologii!
O româncă a fost uitată de soț într-o benzinărie din Germania. Alți români i-au sărit femeii în ajutor # SpyNews
Peripeții în vacanță! O româncă ce a plecat în vacanță cu familie, prin Europa, a trecut printr-un moment neobișnuit. Femeia a fost uitată într-o benzinărie de soțul ei, pe o autostradă din Germania. Bărbatul și-a continuat drumul fără să-și dea seama că soția lui nu era în mașină.
Pare că a uitat de existenţa Isabelei! Marius Elisei aproape şi-a abandonat fiica. Şi-a văzut copilul de 3 ori într-un an # SpyNews
Spynews.ro are detalii exclusive despre relația lui Marius Elisei cu fiica sa, Isabela. Fostul soț al Oanei Roman „nu are timp” pentru propriul copil. De când nu a mai văzut-o bărbatul pe cea mică. Detalii incredibile!
Irisha s-a îmbolnăvit în vacanță! Influencerița a fost nevoită să își anuleze planurile | FOTO # SpyNews
Irisha se confruntă cu probleme de sănătate! Influencerița s-a îmbolnăvit în vacanță și a fost nevoită să își pună pe pauză toate planurile. Irisha a vorbit pentru prima dată despre acest lucru.
Rețetă de iahnie de fasole boabe, gătită de Horia Manea, la Meniu de vedetă. De ce ingrediente ai nevoie # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, pateuri cu legume, un fel principal, iahnie de fasole boabe, şi un desert, prăjitură cu lămâie fără gluten.
A început să ningă în România, în luna august! Imagini rare cu anomalia termică în țara noastră | VIDEO # SpyNews
Iarna și-a intrat în drepturi în România! A început să ningă încă din luna august într-o regiune a țării. După episodul cu ninsoare, s-a înregistrat cea mai friguroasă dimineață din România, în 25 august 2025.
Cât de mare a crescut fetița Biancăi Pop! Fosta ispită de la Insula Iubirii a postat imagini superbe cu micuța Jessica | FOTO # SpyNews
Bianca Pop are o fetiță superbă! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a surprins fanii cu imagini de vis cu micuța Jessica Maria, și toți au fost surprinși de cât de mult a crescut! Bianca Pop este mămică cu normă întreagă!
