Acorduri energetice între SUA şi Rusia pe marginea negocierilor pentru pacea din Ucraina
Primanews.ro, 26 august 2025 12:30
Acorduri energetice între SUA şi Rusia pe marginea negocierilor pentru pacea din Ucraina
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
12:40
România nu are în momentul acesta o strategie pentru românii din diaspora, spune Nicuşor Dan # Primanews.ro
România nu are în momentul acesta o strategie pentru românii din diaspora, spune Nicuşor Dan
Acum 30 minute
12:30
Acorduri energetice între SUA şi Rusia pe marginea negocierilor pentru pacea din Ucraina # Primanews.ro
Acorduri energetice între SUA şi Rusia pe marginea negocierilor pentru pacea din Ucraina
12:30
Cu ce explicaţii vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării # Primanews.ro
Cu ce explicaţii vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării
Acum 2 ore
11:10
Preşedintele Federaţiei Spiru Haret: Nu se pune problema unei greve generale. Vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar # Primanews.ro
Preşedintele Federaţiei Spiru Haret: Nu se pune problema unei greve generale. Vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar
11:00
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Bucureşti: Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare. Dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL ar putea câştiga la limită, dar riscant # Primanews.ro
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Bucureşti: Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare. Dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL ar putea câştiga la limită, dar riscant
Acum 4 ore
10:40
Ce a declarat Cristi Chivu după debutul de senzaţie din Serie A
10:30
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro după impunerea contribuţiei pe sănătate. Primele 10 pensii depăşesc 10.000 de euro net lunar # Primanews.ro
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro după impunerea contribuţiei pe sănătate. Primele 10 pensii depăşesc 10.000 de euro net lunar
Acum 12 ore
01:00
Tensiuni între PSD şi USR pentru Primăria Capitalei. Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti! Avem o lege pentru asta! / Senator PSD: Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău! # Primanews.ro
Tensiuni între PSD şi USR pentru Primăria Capitalei. Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti! Avem o lege pentru asta! / Senator PSD: Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău!
01:00
VIDEO. Sebastian Zachman, jurnalist, despre tensiunile din coaliţie. Va trece PSD în opoziţie? # Primanews.ro
VIDEO. Sebastian Zachman, jurnalist, despre tensiunile din coaliţie. Va trece PSD în opoziţie?
Acum 24 ore
21:00
VIDEO. Vasile Zelca, preşedinte SNPPC, despre înmulţirea atacurilor armate din ţară. Cât de uşor se cumpără o armă pe piaţa neagră? # Primanews.ro
VIDEO. Vasile Zelca, preşedinte SNPPC, despre înmulţirea atacurilor armate din ţară. Cât de uşor se cumpără o armă pe piaţa neagră?
20:30
Israelul este dispus să-şi retragă trupele din Liban. Condiţia pusă de premierul Netanyahu # Primanews.ro
Israelul este dispus să-şi retragă trupele din Liban. Condiţia pusă de premierul Netanyahu
19:50
Scandal în conducerea PSD contra ideii ca şefii de secţie din spitale să dea concurs. Ce a zis Rafila despre Rogobete şi despre Vlad Voiculescu # Primanews.ro
Scandal în conducerea PSD contra ideii ca şefii de secţie din spitale să dea concurs. Ce a zis Rafila despre Rogobete şi despre Vlad Voiculescu
19:40
PSD ameninţă cu ruperea coaliţiei de guvernare dacă PNL se aliază cu USR pentru Primăria Capitalei: ”Sunt şanse foarte mari” # Primanews.ro
PSD ameninţă cu ruperea coaliţiei de guvernare dacă PNL se aliază cu USR pentru Primăria Capitalei: ”Sunt şanse foarte mari”
19:40
Tensiuni între PSD şi USR pentru Primăria Capitalei. Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti! Avem o lege pentru asta! / Zamfir (PSD): Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău! # Primanews.ro
Tensiuni între PSD şi USR pentru Primăria Capitalei. Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti! Avem o lege pentru asta! / Zamfir (PSD): Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău!
19:00
Ministrul de externe: Multă vreme politica externă a fost un consens naţional, cu excepţia acestei perioade # Primanews.ro
Ministrul de externe: Multă vreme politica externă a fost un consens naţional, cu excepţia acestei perioade
18:00
Grindeanu: Discuţiile privind viitorul lumii care se poartă zilele acestea au o miză fără precedent. Este imperativ ca vocea României să fie auzită # Primanews.ro
Grindeanu: Discuţiile privind viitorul lumii care se poartă zilele acestea au o miză fără precedent. Este imperativ ca vocea României să fie auzită
17:20
Zelenski îi mulţumeşte lui Nicuşor Dan
15:50
România va transfera în curând Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, anunţă ministrul apărării de la Kiev # Primanews.ro
România va transfera în curând Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, anunţă ministrul apărării de la Kiev
15:20
Grindeanu: PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a discuta despre restanţele din pachetul 2 # Primanews.ro
Grindeanu: PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a discuta despre restanţele din pachetul 2
14:00
Prima reacţie a conducerii CFR-ului după ce Louis Munteanu a refuzat să joace la Galaţi: A fost dezinformat # Primanews.ro
Prima reacţie a conducerii CFR-ului după ce Louis Munteanu a refuzat să joace la Galaţi: A fost dezinformat
13:40
Preşedintele Senatului: Pachetul 2 de reforme ar putea fi gata în această săptămână
13:30
Ionuţ Moşteanu, întâlnire cu omologul ucrainean, Denîs Şmîhal: Vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene şi vom implica companiile româneşti în reconstrucţia Ucrainei # Primanews.ro
Ionuţ Moşteanu, întâlnire cu omologul ucrainean, Denîs Şmîhal: Vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene şi vom implica companiile româneşti în reconstrucţia Ucrainei
Ieri
12:10
VIDEO. J.D. Vance: SUA nu exclud sancţiuni împotriva Rusiei pentru a realiza pacea în Ucraina # Primanews.ro
VIDEO. J.D. Vance: SUA nu exclud sancţiuni împotriva Rusiei pentru a realiza pacea în Ucraina
12:00
Senatul se reuneşte luni în sesiune extraordinară pentru a lua act de o ordonanţă de urgenţă # Primanews.ro
Senatul se reuneşte luni în sesiune extraordinară pentru a lua act de o ordonanţă de urgenţă
12:00
Cseke Attila anunţă continuarea Programului „Anghel Saligny” până în 2028
12:00
Grindeanu: O să propun colegilor din conducerea PSD să revenim la şedinţele coaliţiei de guvernare # Primanews.ro
Grindeanu: O să propun colegilor din conducerea PSD să revenim la şedinţele coaliţiei de guvernare
10:50
Grindeanu: Susţinem în continuare creşterea prezenţei militare americane în România
10:30
SURSE. Discuţii între Bolojan şi Grindeanu despre pachetul 2 de reformă şi alegerile pentru Primăria Capitalei / Şedinţă a coaliţiei luni seară, pe calendarul asumării răspunderii în Parlament # Primanews.ro
SURSE. Discuţii între Bolojan şi Grindeanu despre pachetul 2 de reformă şi alegerile pentru Primăria Capitalei / Şedinţă a coaliţiei luni seară, pe calendarul asumării răspunderii în Parlament
24 august 2025
13:10
Sorana Cîrstea este campioană la Cleveland. Românca nu a pierdut niciun set pe parcursul turneului # Primanews.ro
Sorana Cîrstea este campioană la Cleveland. Românca nu a pierdut niciun set pe parcursul turneului
13:10
Dennis Man a debutat la PSV. Cum a evoluat internaţionalul român în primul meci pentru campioana Olandei # Primanews.ro
Dennis Man a debutat la PSV. Cum a evoluat internaţionalul român în primul meci pentru campioana Olandei
13:10
Nicolae Stanciu a debutat în Serie A pentru Genoa
13:00
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri # Primanews.ro
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri
13:00
Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei # Primanews.ro
Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Ilie Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre modernizarea reţelelor de transport şi extinderea interconectărilor energetice # Primanews.ro
Ilie Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre modernizarea reţelelor de transport şi extinderea interconectărilor energetice
12:50
Bolojan: România a beneficiat de 100 de miliarde de euro de la UE şi a contribuit cu 32 de miliarde de euro. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României # Primanews.ro
Bolojan: România a beneficiat de 100 de miliarde de euro de la UE şi a contribuit cu 32 de miliarde de euro. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României
12:50
Tarifele lui Trump ar putea reduce deficitul bugetar al SUA cu 4 trilioane de dolari
23 august 2025
10:00
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică creşte tarifele / „Producţia proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” # Primanews.ro
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică creşte tarifele / „Producţia proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele”
09:00
Muncitorii asiatici încep să părăsească şantierele din România
08:00
Vreme capricioasă în weekend, dar urmează zile de foc! Vezi prognoza completă
22 august 2025
23:10
Foamete recunoscută oficial în Gaza: ONU marchează un moment fără precedent. Netanyahu: „Vom distruge Gaza dacă Hamas refuză pacea.” # Primanews.ro
Foamete recunoscută oficial în Gaza: ONU marchează un moment fără precedent. Netanyahu: „Vom distruge Gaza dacă Hamas refuză pacea.”
23:10
Ministrul Economiei Radu Miruţă anunţă o „curăţenie inginerească” în ministerul cu „destul de mulţi directori cu activităţi redundante” # Primanews.ro
Ministrul Economiei Radu Miruţă anunţă o „curăţenie inginerească” în ministerul cu „destul de mulţi directori cu activităţi redundante”
20:00
Trump, despre încercarea de a organiza întâlnirea Zelenski–Putin: „E ca şi cum ai încerca să amesteci uleiul cu oţetul” / Liderul american spune că ar prefera să nu participe # Primanews.ro
Trump, despre încercarea de a organiza întâlnirea Zelenski–Putin: „E ca şi cum ai încerca să amesteci uleiul cu oţetul” / Liderul american spune că ar prefera să nu participe
19:50
Perspectiva summitului Putin-Zelenski se îndepărtează, în timp ce Rusia şi Ucraina se acuză reciproc că pun obstacole # Primanews.ro
Perspectiva summitului Putin-Zelenski se îndepărtează, în timp ce Rusia şi Ucraina se acuză reciproc că pun obstacole
18:00
Proteste ale minerilor din Valea Jiului pentru că nu au primit încă salariile
16:40
Un oraş din Japonia doreşte să limiteze utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi # Primanews.ro
Un oraş din Japonia doreşte să limiteze utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi
15:30
România a virat în Republica Moldova mai mulţi bani decât Franţa şi Germania
14:40
SUA: Trump va şti mai mult în următoarele două săptămâni despre şansele de pace în Ucraina # Primanews.ro
SUA: Trump va şti mai mult în următoarele două săptămâni despre şansele de pace în Ucraina
13:00
Autorităţile americane verifică Tesla pentru raportarea întârziată a accidentelor legate de sistemele de asistenţă la condus # Primanews.ro
Autorităţile americane verifică Tesla pentru raportarea întârziată a accidentelor legate de sistemele de asistenţă la condus
13:00
Consilieri americani şi europeni pe probleme de securitate naţională au discutat opţiunile militare pentru Ucraina # Primanews.ro
Consilieri americani şi europeni pe probleme de securitate naţională au discutat opţiunile militare pentru Ucraina
13:00
Apple majorează preţul abonamentului TV+ cu 30%
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.