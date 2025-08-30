Posibile schimbări în cadrul IȘJ Suceava, odată cu debutul noului an școlar. Ciprian Anton: Doar două schimbări din cei 30 de inspectori. Nu sînt schimbări mari
Radio Top Suceava, 26 august 2025 12:30
Odată cu începutul noului an școlar, 2025-2026, mici schimbări vor avea loc și la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava, a spus: ”Avem 30 de inspectori. Două schimbări vor avea loc, propuse către Minister, așteptăm să vedem decizia finală și o vom comunica ulterior. […] Articolul Posibile schimbări în cadrul IȘJ Suceava, odată cu debutul noului an școlar. Ciprian Anton: Doar două schimbări din cei 30 de inspectori. Nu sînt schimbări mari apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 4 ore
10:10
Aproximativ 50.000 de persoane, la evenimentele organizate în august la Cetate. Emil Ursu: Asta arată faptul că Suceava are nevoie de evenimente și că turismul de eveniment rămîne încă, poate, una din opțiunile cele mai importante, dacă dorim ca orașul să devină destinație turistică # Radio Top Suceava
, și , evenimente organizate de Muzeul Național al Bucovinei în luna august la Cetatea de Scaun a Sucevei, au adunat în jur de 40.000 de persoane, a anunțat Emil Ursu, directorul instituției, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. A precizat […] Articolul Aproximativ 50.000 de persoane, la evenimentele organizate în august la Cetate. Emil Ursu: Asta arată faptul că Suceava are nevoie de evenimente și că turismul de eveniment rămîne încă, poate, una din opțiunile cele mai importante, dacă dorim ca orașul să devină destinație turistică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
07:50
Sindicatele din învățămînt strîng semnături pentru boicotarea activităților didactice începînd din 9 septembrie. Pe 3, 4 și 5 septembrie vor fi proteste la Prefectura Suceava și la Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
Se strîng semnături pentru boicotarea activităților didactice. În același timp continuă acțiunile de protest. Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, prezintă calendarul acțiunilor care a fost stabilit de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”. Pentru început, iată care sînt nemulțumirile profesorilor: Creșterea normei didactice de predare cu 2-4 […] Articolul Sindicatele din învățămînt strîng semnături pentru boicotarea activităților didactice începînd din 9 septembrie. Pe 3, 4 și 5 septembrie vor fi proteste la Prefectura Suceava și la Inspectoratul Școlar Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:40
Sindicatele din învățămînt, mesaj către politicieni și autoritățile locale: Nu veniți la deschiderea anului școlar! Sărbătorirea deschiderii anului școlar, alături de profesori și elevi, ar fi o ofensă și o ipocrizie de neiertat # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, a transmis pe adresa redacției un mesaj în care li se solicită politicienilor și reprezentanților administrației locale să evite unitățile de învățămînt pe 8 septemberie, atunci cînd va începe noul an școlar. Mesajul aparține Federației Sindicatelor Libere din Învățămînt și Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”. Cele două […] Articolul Sindicatele din învățămînt, mesaj către politicieni și autoritățile locale: Nu veniți la deschiderea anului școlar! Sărbătorirea deschiderii anului școlar, alături de profesori și elevi, ar fi o ofensă și o ipocrizie de neiertat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
19:10
Diana Clepș, de la Colegiul ”Petru Rareș” Suceava, premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Engleză. La această ediție au participat elevi din 12 țări # Radio Top Suceava
Diana Clepș, elevă la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, a obținut premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Engleză. Este vorba despre o competiție de prestigiu aflată la cea de-a III-a ediție, desfășurată la inițiativa și sub coordonarea Ministerului Educației. Conform șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, ”eleva, care începând cu luna septembrie va fi […] Articolul Diana Clepș, de la Colegiul ”Petru Rareș” Suceava, premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Engleză. La această ediție au participat elevi din 12 țări apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:20
Lucrările de reabilitare energetică a Spitalului Clinic Județean Suceava, finalizate. Totodată, a fost instalată o centrală termică pe gaz care funcționează în cogenerare și au fost amplasate două stații de încărcare pentru vehicule electrice (Foto) # Radio Top Suceava
Proiectul de renovare energetică a Spitalului Județean de Urgență „Sfîntul Ioan cel Nou” Suceava a ajuns la final, iar astăzi a avut loc recepția în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Nicolae Robu. Spitalul se află în subordinea Consiliului Județean. Managerul Spitalului este dr. Ionuț Jurchiș. Investiția, în valoare totală de aproximativ 66.000.000 de lei, cu TVA, […] Articolul Lucrările de reabilitare energetică a Spitalului Clinic Județean Suceava, finalizate. Totodată, a fost instalată o centrală termică pe gaz care funcționează în cogenerare și au fost amplasate două stații de încărcare pentru vehicule electrice (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Marți, 2 septembrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava începe sesiunea de toamnă a concursului de admitere 2025, cu un total de 763 de locuri bugetate și 1.539 de locuri cu taxă, pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat. Din cele 763 de locuri bugetate, 486 sînt disponibile pentru studiile de licență, […] Articolul USV, admiterea de toamnă: 763 de locuri bugetate și 1.539 de locuri cu taxă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Olari din țară și din străinătate, la Rădăuți, la ”Ochi de Păun”. Primarul Bogdan Loghin: Mă bucur că, în continuare, indiferent de vremurile care sînt sau care se preconizează a fi am reușit să organizăm acest eveniment (Foto) # Radio Top Suceava
Municipiul Rădăuți găzduiește, în perioada 29-31 august, cea de-a 42-a ediție a Tîrgului Olarilor „Ochiul de Păun”, un eveniment pentru promovarea artei populare și a meșteșugurilor tradiționale. Pe bulevardul principal din Rădăuți, zeci de meșteri olari din centre renumite de olărit, din țară și din străinătate, își expun creațiile. La ediția din acest an participă […] Articolul Olari din țară și din străinătate, la Rădăuți, la ”Ochi de Păun”. Primarul Bogdan Loghin: Mă bucur că, în continuare, indiferent de vremurile care sînt sau care se preconizează a fi am reușit să organizăm acest eveniment (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Antrenorul Ioan Tcaciuc regretă dispariția centrelor de excelență pentru tinerii handbaliști: Erau buni acești bani, pentru că eu cred că s-au văzut și roadele, adică mulți copii care au trecut pe aici, pe la CSU, au ajuns jucători importanți la seniori # Radio Top Suceava
Centrele de excelență pentru copiii și juniorii care practică handbalul, înființate în țară în urmă cu cîțiva ani, nu mai funcționează, deși finanțarea, nu foarte consistentă, era de ajutor, potrivit antrenorului echipei de handbal juniori II a CSU Suceava, Ioan Tcaciuc. A subliniat acesta în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ”Erau buni acești bani, […] Articolul Antrenorul Ioan Tcaciuc regretă dispariția centrelor de excelență pentru tinerii handbaliști: Erau buni acești bani, pentru că eu cred că s-au văzut și roadele, adică mulți copii care au trecut pe aici, pe la CSU, au ajuns jucători importanți la seniori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Elevii suceveni au obținut un premiu II, două premii III și două mențiuni la Concursul național de creație literară „Tinere condeie”. Concursul a fost organizat în perioada 24-29 august 2025 la Călimănești, județul Vâlcea, sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării – Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Concursul național are scopul de a valorifica activitatea cluburilor și […] Articolul Elevii suceveni, premii și mențiuni la ”Tinere condeie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Analiză WeLoveSport.ro: CSU Suceava, cea mai tînără echipă de handbal masculin din prima ligă # Radio Top Suceava
Conform unei analize publicate de jurnalistul Marius Huțu pe site-ul WeLoveSport.ro, ediția 2025/2026 a Ligii Zimbrilor aduce o schimbare de tendință importantă: creșterea procentului de jucători români în loturile echipelor din primul eșalon. În total, 74,4% dintre handbaliștii înscriși la startul campionatului sînt români, în timp ce doar trei formații – Dinamo București, Poli Timișoara […] Articolul Analiză WeLoveSport.ro: CSU Suceava, cea mai tînără echipă de handbal masculin din prima ligă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Un mînz pierdut a alergat dezorientat pe străzile din Suceava, încurcînd traficul și-așa foarte aglomerat. Mînzul a fost preluat de Asociația ”Casa lui Patrocle” # Radio Top Suceava
Un mînz pierdut a alergat dezorientat, vineri dimineață, pe mai multe străzi importante din Suceava, încurcînd traficul rutier, care și așa este foarte aglomerat, mai ales că este și mare sărbătoare: Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul. Mînzul a ajuns de pe strada Traian Vuia pînă în zona Primăriei municipiului Suceava, unde a fost prins și […] Articolul Un mînz pierdut a alergat dezorientat pe străzile din Suceava, încurcînd traficul și-așa foarte aglomerat. Mînzul a fost preluat de Asociația ”Casa lui Patrocle” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
11:50
Sala polivalentă a Sucevei. Ioan Tcaciuc, antrenorul echipei de juniori 2 a CSU Suceava: Ar fi ceva extraordinar pentru noi. La Brașov au polivalenta, care-i cea mai mare, plus alte săli mai mici, gen LPS. Pentru noi, o sală din asta ar fi mană cerească # Radio Top Suceava
Echipa de handbal de juniori 2 a CS Universitatea Suceava s-a pregătit vara aceasta mai mult la Școala Generală din oraș, iar meciurile de acasă le va juca tot acolo. Pe viitor, pregătirile ”se vor împărți între LPS și ”, funcție de orarul copiilor, care învață preponderent după-amiaza. Declarațiile îi aparțin antrenorului […] Articolul Sala polivalentă a Sucevei. Ioan Tcaciuc, antrenorul echipei de juniori 2 a CSU Suceava: Ar fi ceva extraordinar pentru noi. La Brașov au polivalenta, care-i cea mai mare, plus alte săli mai mici, gen LPS. Pentru noi, o sală din asta ar fi mană cerească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Un loc I și un loc III, pentru handbaliștii juniori II de la CSU Suceava, la turneele de la Brașov. După jumătatea lunii septembrie începe noul campionat. Ioan Tcaciuc: N-am putut chiar să arătăm, să zicem așa, extraordinar. Au fost două turnee de pregătire, sperăm să arătăm bine # Radio Top Suceava
Deși ”nu s-a mers cu tot lotul”, ”o parte din copii fiind accidentați”, iar la Brașov unii dintre handbaliștii suceveni ”au avut probleme medicale”, formația de handbal juniori II a Clubului Sportiv Universitar Suceava, antrenată de Ioan Tcaciuc, a reușit să cîștige și să se claseze pe locul III la . Turneele […] Articolul Un loc I și un loc III, pentru handbaliștii juniori II de la CSU Suceava, la turneele de la Brașov. După jumătatea lunii septembrie începe noul campionat. Ioan Tcaciuc: N-am putut chiar să arătăm, să zicem așa, extraordinar. Au fost două turnee de pregătire, sperăm să arătăm bine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Universitatea ”Ștefan cel Mare”, la trecerea la veșnice a profesorului Gheorghe Gutt: Rămîne în memoria comunității academice nu doar ca un dascăl de o mare erudiție, ci și ca un mentor care a știut să inspire, să motiveze și să ghideze # Radio Top Suceava
Profesorul universitar Gheorghe Gutt a trecut la cele veșnice, iar Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a transmis un comunicat pe care îl prezentăm integral: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță cu profundă durere trecerea la cele veșnice a domnului prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt, personalitate marcantă a mediului academic și științific românesc, profesor […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare”, la trecerea la veșnice a profesorului Gheorghe Gutt: Rămîne în memoria comunității academice nu doar ca un dascăl de o mare erudiție, ci și ca un mentor care a știut să inspire, să motiveze și să ghideze apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pe pagina de Facebook a Primăriei Suceava o doamnă sau o domnișoară a publicat un mesaj foarte elegant și foarte tăios în același timp. Titlul mesajului este: ”Când oare se va vorbi și despre Burdujeni-Sat?”. Iată că se vorbește acum. Doamna sau domnișoara Bianca Alexandra Duțuc spune: ”Pe strada Victor Babeș, un timp de aproape […] Articolul Cartierul Burdujeni Sat merită transformat în Burdujeni Oraș apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
28 august 2025
19:30
Echipa de fotbal feminin a Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă pregătirile. Primul meci al nou înființatei echipe va avea loc pe 14 septembrie, pe ”Areni”. Echipa evoluează în Liga a III-a # Radio Top Suceava
Echipa de fotbal feminin a Clubului Sportiv Universitar Suceava continuă pregătirile pentru primul sezon în Liga a III-a. Echipa clubului Universității ”Ștefan cel Mare” antrenată de Marcel Irimie, cu sprijinul lui Adrian Dănilă și a lui Cristian Tărăbuță, a disputat, astăzi, un meci amical pe terenul divizionarei secunde ACSM Politehnica Iași, desfășurat pe durata a […] Articolul Echipa de fotbal feminin a Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă pregătirile. Primul meci al nou înființatei echipe va avea loc pe 14 septembrie, pe ”Areni”. Echipa evoluează în Liga a III-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:40
Anul școlar 2025-2026. ”În ceea ce privește învățămîntul preuniversitar, totul este pus la punct” în Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Facem tot posibilul să dăm drumul anul acesta și creșei # Radio Top Suceava
În perspectiva debutului noului an școlar, ”în ceea ce privește învățămîntul preuniversitar, totul este pus la punct” în Cîmpulung Moldovenesc, potrivit primarului Mihăiță Negură. A precizat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Totul este pus la punct: săli, dotări, digitalizare, toalete, curățenie”. Referitor la creșa inaugurată în iulie 2025, aceasta ”este în […] Articolul Anul școlar 2025-2026. ”În ceea ce privește învățămîntul preuniversitar, totul este pus la punct” în Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Facem tot posibilul să dăm drumul anul acesta și creșei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Șofer de Bolt din Suceava, plătit pentru o cursă cu o bancnotă falsă de 50 de euro # Radio Top Suceava
Miercuri, în jurul orei 12.00, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de un bărbat din Suceava, cu privire la faptul că a fost înșelat în timp ce efectua o cursa prin intermediul Bolt. Bărbatul a relatat că a transportat doi bărbați din comuna Șcheia în cartierul Burdujeni, iar la finalul cursei unul dintre cei doi […] Articolul Șofer de Bolt din Suceava, plătit pentru o cursă cu o bancnotă falsă de 50 de euro apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Din cauza datoriilor de 41,4 milioane de lei pe care CFR Călători le are la CFR SA în contul taxei de utilizare a infrastructurii feroviare, începînd de luni, 1 septembrie, sînt anunțate alte zeci de trenuri anulate. Măsura afectează și sucevenii, fiind anulată o pereche de trenuri Suceava – Bacău, o pereche Suceava – Pașcani […] Articolul Trenuri anulate și la Suceava, din cauza datoriilor CFR Călători către CFR SA apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Rețeaua de transport metropolitan se extinde și la Ipotești. Societatea de Transport Public Local – TPL a anunțat că, de la 1 septembrie, vor circula autobuze și pe două trasee care pleacă din comuna Ipotești. Este vorba de cursa M 104 Ipotești – Colegiul Ștefan cel Mare Suceava, respectiv Tișăuți – Colegiul Ștefan cel Mare. […] Articolul Transport metropolitan, și la Ipotești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Clădirea Primăriei Comunei Șcheia ar putea fi reabilitată cu bani europeni, la fel și Căminul Cultural Mihoveni, care în plus ar putea avea parte și de lucrări de extindere. Proiectele care vizează ”Reabilitarea, extinderea şi creşterea eficienței energetice a Căminului Cultural Mihoveni” și ”Reabilitarea şi creşterea eficienței energetice a sediului Primăriei Şcheia” au fost aprobate […] Articolul Proiect pentru reabilitarea clădirii Primăriei Șcheia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
200.000 de euro din partea fundației Coca-Cola HBC România, pentru restaurarea caselor familiilor din zona Broșteni, afectate de inundații. Vor primi sprijin 878 de persoane # Radio Top Suceava
Fundația Coca-Cola HBC anunță că va oferi ”un nou grant de 200.000 de euro Asociației Habitat for Humanity, de data aceasta pentru refacerea zonelor afectate de inundații din Broșteni, județul Suceava”. Prin acest proiect, în perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, se dorește restaurarea caselor familiilor afectate de inundații. De asemenea, se vor organiza ”sesiuni […] Articolul 200.000 de euro din partea fundației Coca-Cola HBC România, pentru restaurarea caselor familiilor din zona Broșteni, afectate de inundații. Vor primi sprijin 878 de persoane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Dr. Sorin Hîncu: Cei care îi sfătuiesc pe studenții de la Medicină să nu se specializeze în medicina de urgență sînt inconștienți, nu pot să le spun altfel # Radio Top Suceava
În opinia medicului chirurg Sorin Hîncu, nu este normal ca studenților de la Medicină să li se spună ca nu cumva să specializeze în medicina de urgență, pentru că ar avea viață grea. Recent, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, declara că, încă de pe băncile facultăţii, tinerilor care studiază medicina li se […] Articolul Dr. Sorin Hîncu: Cei care îi sfătuiesc pe studenții de la Medicină să nu se specializeze în medicina de urgență sînt inconștienți, nu pot să le spun altfel apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Dr. Sorin Hîncu: Nu este normal să iei și pensie, și salariu de la stat. Dacă iei pensie, atunci ar trebui să poți primi salariu doar dacă lucrezi în privat # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu nu este de acord ca medicii pensionari să primească și pensie, și salariu de la o unitate medicală de stat. Domnul Hîncu are pensie și lucrează la o clinică privată. Premierul Ilie Bolojan susţine că Guvernul a renunţat, doar pentru moment, la interdicţia privind cumulul pensiei cu salariul de la stat. […] Articolul Dr. Sorin Hîncu: Nu este normal să iei și pensie, și salariu de la stat. Dacă iei pensie, atunci ar trebui să poți primi salariu doar dacă lucrezi în privat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Anul școlar 2025-2026. ”În ceea ce privește învățămîntul preuniversitar, totul este pus la punct” în Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Facem tot posibilul să dăm drumul anul acesta și creșei # Radio Top Suceava
Articolul Anul școlar 2025-2026. ”În ceea ce privește învățămîntul preuniversitar, totul este pus la punct” în Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Facem tot posibilul să dăm drumul anul acesta și creșei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
”Vara, din punct de vedere turistic, a fost bună” pentru Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Skywalk-ul de pe Piatra Șoimului, ”un punct de atracție extraordinar de mare” # Radio Top Suceava
Pe final de sezon estival, primarul de la Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, spune că ”vara, din punct de vedere turistic, a fost bună” pentru municipiul pe care îl conduce. ”Un punct de atracție extraordinar de mare” l-a reprezentat skywalk-ul de la Piatra Șoimului, din Masivul Rarău. Pentru turiștii iubitori de adrenalină, se lucrează în această […] Articolul ”Vara, din punct de vedere turistic, a fost bună” pentru Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negură: Skywalk-ul de pe Piatra Șoimului, ”un punct de atracție extraordinar de mare” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Traian Pădureț, donație de 25 de ghiozdane în cadrul campaniei IȘJ Suceava de sprijinire a copiilor din zonele lovite de inundații # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava transmite că liderul Pro-Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, s-a alăturat campaniei sale de colectare de rechizite necesare începutului de an școlar. Domnul Pădureț a donat 25 de ghiozdane pentru copii din localitățile Broșteni, Frasin, Ostra și Stulpicani, grav afectate de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie. IȘJ Suceava reamintește că ”în […] Articolul Traian Pădureț, donație de 25 de ghiozdane în cadrul campaniei IȘJ Suceava de sprijinire a copiilor din zonele lovite de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Echipă de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Cîmpulung Moldovenesc, locul I la un concurs național antidrog # Radio Top Suceava
Proiectul antidrog al județului Suceava a obținut premiul I la etapa națională a Concursului național de proiecte antidrog „Împreună”, concurs cuprins în Calendarul proiectelor de educație extrașcolară a Ministerului Educației. Etapa națională s-a desfășurat în perioada 23-28 august la Centrul de agrement „Luminița” Eforie Nord și la Centrul de agrement „New Paradise” Eforie Sud. Premiul […] Articolul Echipă de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Cîmpulung Moldovenesc, locul I la un concurs național antidrog apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
A fost odată o echipă de volei a Sucevei care umplea sala sporturilor ”Unirea”. Bine, nici nu era greu de umplut, dat fiind faptul că aceasta avea doar cîteva sute de locuri. Lumea venea să vadă cum sucevenii nu se predau ușor în fața unor formații puternice, cum erau Steaua și Dinamo, care la vremea […] Articolul O echipă de care sala polivalentă va avea nevoie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
27 august 2025
17:40
Asfaltări între Mitocu Dragomirnei și Mănăstirea Dragomirnei. Lucrările vor fi gata săptămîna viitoare # Radio Top Suceava
De aproape o săptămînă, drumarii lucrează pe DJ 208U, între Mitocu Dragomirnei și Mănăstirea Dragomirnei, pe un tronson de 6 kilometri, care nu a mai fost asfalt din 2015. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat: ”Turnăm un nou covor asfaltic, pentru ca drumul spre una dintre cele mai frumoase mănăstiri ale Bucovinei, Mănăstirea Dragomirnei, […] Articolul Asfaltări între Mitocu Dragomirnei și Mănăstirea Dragomirnei. Lucrările vor fi gata săptămîna viitoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Federația Română de Handbal a stabilit calendarul competițional pentru sezonul 2025–2026 al Diviziei A. Eșalonul secund va reuni 21 de echipe, împărțite în trei serii. CSU Suceava II a fost repartizată în Seria A, alături de Politehnica Iași, Teutonii Ghimbav, CSM Odorheiu Secuiesc, CSU Galați și formațiile secunde ale cluburilor HC Buzău și CSM Vaslui. […] Articolul CSU Suceava II va debuta în Divizia A de handbal masculin pe 13 septembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Transportul metropolitan va funcționa de la 1 septembrie și pentru Pătrăuți. Primarul comunei, Adrian Isepciuc, a anunțat traseul Liniei M112, care va fi Pătrăuți-Ițcani-Orizont-Bazar-Centru Suceava și retur. Și în cazul comunei Pătrăuți, orarul și frecvența curselor pot fi modificate funcție de solicitările sosite de la cetățeni. Un bilet Suceava-Pătrăuți costă 6 lei și este valabil […] Articolul De la 1 septembrie, transport metropolitan și pe ruta Pătrăuți – Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Gheorghe Șoldan: Toate casele de la Broșteni care se reconstruiesc acum se reconstruiesc cu bani din donații. Au venit și bani de la Guvern. Vizita lui Ilie Bolojan nu a durat doar 55 de secunde # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat astăzi că toate casele din Broșteni se reconstruiesc din donații și a ținut să mulțumească public tuturor pentru acest efort. El a spus că luni, 25 august, au venit și banii alocați de Guvern. Sumele alocate variază între 15.000 și 30.000 de lei pe locuință, funcție de gravitatea […] Articolul Gheorghe Șoldan: Toate casele de la Broșteni care se reconstruiesc acum se reconstruiesc cu bani din donații. Au venit și bani de la Guvern. Vizita lui Ilie Bolojan nu a durat doar 55 de secunde apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
300.000 de lei de la Primăria Iași pentru Ostra, una dintre localitățile sucevene afectate de inundații # Radio Top Suceava
În ședința Consiliului Județean Suceava de astăzi a fost repartizată suma de 3,278 de milioane de lei primită cu titlu de ajutor pentru situații de extremă dificultate de la județele Galați, Timiș, Mehedinți, Vîlcea, Vaslui și Bistrița Năsăud, precum și de la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Potrivit proiectului inițiat de președintele Consiliului […] Articolul 300.000 de lei de la Primăria Iași pentru Ostra, una dintre localitățile sucevene afectate de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Contract pentru electrificarea liniei Dărmănești – Vicșani, legătura feroviară dintre județul nostru și Ucraina # Radio Top Suceava
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat în această săptămână contractul pentru electrificarea liniei ferate Dărmănești-Vicșani. Sursa de finanțare este asigurată dintr-un Acord de Grant comun cu Ucraina în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Durata contractului este de 26 de luni: proiectare opt luni și execuție lucrări 18 luni. Valoarea contractului depășește 117 […] Articolul Contract pentru electrificarea liniei Dărmănești – Vicșani, legătura feroviară dintre județul nostru și Ucraina apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Cei șase consilieri județeni pentru ATOP au fost aleși. Aceștia nu vor fi plătiți # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava i-a ales prin vot pe cei șase consilieri județeni care vor reprezenta instituția în Autoritatea Teriorială de Ordine Publică – ATOP. Trei consilieri sînt de la PSD, Cristian Maxim, Gabriel Matei și Robert Schroder, doi de la PNL, Tudor Titianu și Niculai Barbă, și unul de al AUR, Ștefan Cucoradă. Proiectul inițiat […] Articolul Cei șase consilieri județeni pentru ATOP au fost aleși. Aceștia nu vor fi plătiți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Centura ocolitoare a orașului Gura Humorului ar urma să fie scoasă la licitație în luna septembrie # Radio Top Suceava
Pe 28 augut vor fi actualizați indicatorii tehnico-economici ai șoselei de centură a orașului Gura Humorului, iar în maxim trei săptămîni drumul va fi scos la licitație. La finalul ședinței Consiliului Județean Suceava de astăzi, președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a declarat: „Pe 28 august, în comisia interministerială de la Ministerul Dezvoltării se vor reactualiza indicatorii […] Articolul Centura ocolitoare a orașului Gura Humorului ar urma să fie scoasă la licitație în luna septembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
O femeie din Broșteni, întrebare pentru Gheorghe Șoldan: Cum aș putea să plătesc polița de asigurare obligatorie, în condițiile în care am un venit lunar de doar 1.000 de lei? # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, este contrariat de modul în care unele firme de asigurări îi despăgubesc pe cei care și-au pierdut casele în urma inundațiilor din orașul Broșteni și care au încheiate polițe facultative pentru asigurarea locuințelor. Gheorghe Șoldan a prezentat cazul concret al unei familii din orașul Broșteni, care deși a plătit […] Articolul O femeie din Broșteni, întrebare pentru Gheorghe Șoldan: Cum aș putea să plătesc polița de asigurare obligatorie, în condițiile în care am un venit lunar de doar 1.000 de lei? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Măsurile fiscale adoptate de Guvern ”vor diminua puterea de cumpărare” și ”vor provoca o înfrînare a economiei”. Analistul economic Daniel Apostol: Perorînd toată ziua despre recesiune, fără să vrei, o și produci, o induci # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, mesajele și aproape zilnice ale politicienilor, în contextul economic dificil, potrivit cărora România se îndreaptă spre recesiune îi vor face ”pe cei care conduc companii mari, mici sau mijlocii să încerce să stopeze lanțul de circulație a banilor în economie din dorința de a economisi și de a […] Articolul Măsurile fiscale adoptate de Guvern ”vor diminua puterea de cumpărare” și ”vor provoca o înfrînare a economiei”. Analistul economic Daniel Apostol: Perorînd toată ziua despre recesiune, fără să vrei, o și produci, o induci apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Eveniment pentru promovarea rugby-ului în rîndul copiilor și tinerilor, la Iulius Mall, pe 8 septembrie # Radio Top Suceava
Pe 8 septembrie, la Iulius Mall, va avea loc un eveniment dedicat promovării rugby-ului în rîndul copiilor și tinerilor. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat ce acțiuni are în viitorul apropiat cu grupele sale de copii de la Asociația ”Zimbrii Rarăului” din Cîmpulung Moldovenesc, președintele acesteia, profesorul Lucian Preutescu a spus: ”Weekendul acesta sîntem […] Articolul Eveniment pentru promovarea rugby-ului în rîndul copiilor și tinerilor, la Iulius Mall, pe 8 septembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Turneu de rubgy, la Ipotești, în memoria lui Cătălin Franciuc, ”un jucător foarte talentat, un caracter, un om de echipă” # Radio Top Suceava
Pe 13 septembrie, începînd cu ora 10.00, la Ipotești, va avea loc Turneul de Rugby ”In Memoriam” Cătălin Franciuc. Despre cine a fost domnul Franciuc a vorbit președintele Asociației Județene de Rugby Suceava, Lucian Preutescu, într-o intervenție telefonică la Radio Top. A spus domnul Preutescu: ”Pe 13 septembrie, Asociația Prietenii Rugbyului din Bucovina a hotărît […] Articolul Turneu de rubgy, la Ipotești, în memoria lui Cătălin Franciuc, ”un jucător foarte talentat, un caracter, un om de echipă” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Probabil că nu-i toată lumea mulțumită. Lumea fiind cea de la echipa de fotbal de Liga a III-a CSM Cetatea 1932 Suceava. Întrebat care este relația cu Cetatea, în condițiile în care și Șoimii vor juca meciurile de acasă pe ”Areni”, principalul finanțator al echipei humorene, Eduard Wendling, a declarat: ”Noi, din punctul nostru de […] Articolul Hai Suceava! Hai cu promovarea! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
26 august 2025
20:20
Echipele de handbal Juniori 1 și Juniori 2 ale clubului CSU Suceava au urcat pe podium la turneul internațional FunSports Cup, desfășurat la Brașov sub organizarea ACS Transilvania. Juniorii 1, antrenați de Vasile Boca, au cîștigat competiția după patru victorii: 39-16 cu CSS Făgăraș, 36-20 cu Concordia Chiajna, 31-25 cu Fortuna Chișinău (Republica Moldova) și […] Articolul Handbaliștii juniori de la CSU Suceava, un loc I și un loc III, la Brașov apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:20
Președintele Consiliului Județean Maramureș și prefectul, cu 7 camioane cu materiale de construcții, la Broșteni (Foto) # Radio Top Suceava
Șapte camioane pline cu materiale de construcție din partea județului Maramureș au ajuns astăzi la Broșteni. În acest context, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: ”Le mulțumesc tuturor maramureșenilor, în frunte cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, care a inițiat această campanie pentru județul nostru. Președintele Zetea a însoțit, de altfel, […] Articolul Președintele Consiliului Județean Maramureș și prefectul, cu 7 camioane cu materiale de construcții, la Broșteni (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Scriitoarea suceveană Angela Furtună îl va omagia ”pe marele poet al Taiwanului și prieten ales al României, Dr. Kuei-shien Lee” # Radio Top Suceava
Scriitoarea suceveană Angela Furtună a anunțat că îl va omagia pe marele poet al Taiwanului și prieten ales al României, Dr. Kuei-shien Lee. Se va întîmpla în cadrul celei de a 10-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie FORMOSA de la Tamsui-Taiwan, din perioada 18-23 septembrie 2025. Centrul manifestărilor va fi Tamsui District, Orașul Nou […] Articolul Scriitoarea suceveană Angela Furtună îl va omagia ”pe marele poet al Taiwanului și prieten ales al României, Dr. Kuei-shien Lee” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan, magistrații de la CA Suceava nu vor mai realiza cercetarea judecătorească, ci doar vor da termene de amînare # Radio Top Suceava
Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au anunțat că începînd de miercuri, 27 august, nu vor mai realiza cercetarea judecătorească, ci doar vor da termene de amînare, cu excepția dosarelor privind arestați, pe linia măsurilor de privare de libertate. Este practic o amînare a marii majorități a proceselor, în semn de protest față de […] Articolul Nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan, magistrații de la CA Suceava nu vor mai realiza cercetarea judecătorească, ci doar vor da termene de amînare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Balastieră de la Zamostea sancționată cu amendă de 100.000 de lei și interzicerea activității # Radio Top Suceava
O balastieră care funcționează pe raza localității Zamostea a fost amendată, iar activitatea sa a fost blocată pînă la obținerea unui act, conform Gărzii de Mediu Suceava. În urma unei sesizări trimise pe adresa Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a fost verificată activitatea unei balastiere care funcționa pe raza localității Zamostea. Comisarii […] Articolul Balastieră de la Zamostea sancționată cu amendă de 100.000 de lei și interzicerea activității apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
”Protecția Copilului”, sesizată de polițiști după ce o mamă din Fălticeni și-a pierdut pe stradă copilul de 2 ani, la ora 3.00 din noapte # Radio Top Suceava
Polițiștii de la Fălticeni au sesizat Direcția de Protecție a Copilului pentru o declanșa o anchetă în familia unei femei din Fălticeni, care și-a pierdut fata în vîrstă de 2 ani pe o stradă din municipiu. Polițiștii de la Fălticeni au primit o alteră prin 112 în noaptea luni spre marți cu privire la faptul […] Articolul ”Protecția Copilului”, sesizată de polițiști după ce o mamă din Fălticeni și-a pierdut pe stradă copilul de 2 ani, la ora 3.00 din noapte apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Dintre toți titularii, la nivelul județului, toți și-au completat norma didactică # Radio Top Suceava
”La nivelul județului Suceava nu avem asemenea cazuri”, cazuri de cadre didactice titulare care să fi rămas fără post ca urmare a măririi normei didactice. Declarația a fost făcută de inspectorul general al IȘJ Suceava, Ciprian Anton, în cadrul unei emisiuni la Radio Top. Potrivit domnului Anton, după prima etapă de a posturilor dedicată […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Dintre toți titularii, la nivelul județului, toți și-au completat norma didactică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
250 de amenzi pentru viteză aplicate de polițiștii suceveni. 30 de șoferi au rămas fără permise pentru viteză excesivă # Radio Top Suceava
O acțiune de control în trafic a polițiștilor de la Serviciul Rutier Suceava, desfășurată în perioada 22-24 august, a dus la aplicarea a 459 de amenzi, din care majoritatea – 250 au fost pentru depășiri ale limitelor de viteză. În urma acțiunii care a avut în prim plan radarele, 30 de șoferi au rămas și […] Articolul 250 de amenzi pentru viteză aplicate de polițiștii suceveni. 30 de șoferi au rămas fără permise pentru viteză excesivă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.