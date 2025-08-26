Liderii de sindicat din învățămînt, invitați la Inspectoratul Școlar Suceava pe 5 septembrie. Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ciprian Anton: Se dorește boicotarea acelor deschideri de an școlar. În rest, nu se vorbește de o grevă absolut deloc

10:20

În opinia decanului Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mircea Oroian, Ministerul Educației nu ar trebui împărțit în două, unul pentru învățămîntul universitar și altul pentru preuniversitar, însă Ministerul ar avea nevoie de un secretar de stat pentru preuniversitar puternic. Asta în condițiile în care mai toți miniștrii Educației au […] Articolul Decanul Facultății de Inginerie Alimentară Suceava, Mircea Oroian: Ministerul Educației nu trebuie împărțit în două. Cred că ar trebui să fie un ministru secretar de stat pe zona de preuniversitar puternic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.