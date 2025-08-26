Liderii de sindicat din învățămînt, invitați la Inspectoratul Școlar Suceava pe 5 septembrie. Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ciprian Anton: Se dorește boicotarea acelor deschideri de an școlar. În rest, nu se vorbește de o grevă absolut deloc
26 august 2025
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a răspuns la această întrebare în cadrul unei emisiuni la Radio Top. A spus domnul Anton: "Am văzut o declarație a domnului Nistor, liderul sindicat de la Spiru Haret, în care spunea că începutul de an școlar va fi doar boicotat,
Dosar penal pentru un tînăr care a găsit un telefon pe o stradă din Suceava și l-a păstrat pentru el
Poliția Suceava i-a întocmit dosar penal unui tînăr care și-a însușit un telefon mobil găsit pe stradă. Poliția reamintește că "în conformitate cu legislația penală, respectiv articolul 243 alin. 1 din Codul penal, însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, reprezintă o infracțiune contra patrimoniului și se pedepsește inclusiv cu închisoarea de la
Județul Suceava, locul XVI pe țară după rata de promovare a celor două sesiuni ale Bacalureatului
În urma soluționării contestațiilor din a doua sesiunea examenului de bacalaureat, rata de succes în județul Suceava a crescut de la 28,2% la 32,4 %, pe ansamblul tuturor promoțiilor. Conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava, Tatiana Vîntur, rata de promovare la nivelul județului Suceava, după ambele sesiuni, este de 78,3%, plasînd județul Suceava
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a răspuns la această întrebare în cadrul unei emisiuni la Radio Top. A spus domnul Anton: "Am văzut o declarație a domnului Nistor, liderul sindicat de la Spiru Haret, în care spunea că începutul de an școlar va fi doar boicotat,
Posibile schimbări în cadrul IȘJ Suceava, odată cu debutul noului an școlar. Ciprian Anton: Doar două schimbări din cei 30 de inspectori. Nu sînt schimbări mari
Odată cu începutul noului an școlar, 2025-2026, mici schimbări vor avea loc și la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava, a spus: "Avem 30 de inspectori. Două schimbări vor avea loc, propuse către Minister, așteptăm să vedem decizia finală și o vom comunica ulterior.
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară Suceava, Mircea Oroian: Ministerul Educației nu trebuie împărțit în două. Cred că ar trebui să fie un ministru secretar de stat pe zona de preuniversitar puternic
În opinia decanului Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mircea Oroian, Ministerul Educației nu ar trebui împărțit în două, unul pentru învățămîntul universitar și altul pentru preuniversitar, însă Ministerul ar avea nevoie de un secretar de stat pentru preuniversitar puternic. Asta în condițiile în care mai toți miniștrii Educației au
Studenți și de la Sibiu și Bacău, la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Pentru admiterea de toamnă mai sînt 39 de locuri bugetate la licență
Anul acesta au fost admiși la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava și tineri din alte colțuri ale țării, inclusiv din județul Sibiu. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, întrebat de unde sînt studenții de anul I, decanul Facultății, Mircea Oroian, a declarat: "Au venit din județele Suceava,
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava derulează o campanie pentru prevenirea alertărilor false și apelurilor abuzive. De ce? Pentru că în luna iulie, la nivelul județului Suceava au fost recepționate 99 de apeluri false sau abuzive la 112, din numărul total de 4.677 apeluri recepționate. De asemenea, în aceeași lună, prin 112 au fost recepționate 2.850
Diana Clepș, de la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, reprezintă România la Olimpiada Internațională de Engleză
Diana Clepș, elevă la Colegiul Național "Petru Rareș", reprezintă România la Olimpiada Internațională de Limba Engleză, care se desfășoară la Deva pînă pe 31 august. Eleva este îndrumată de profesoara Mihaela Fodor. Conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava, Tatiana Vîntur, "competiția reunește cei mai buni elevi din întreaga lume, selectați în urma etapelor
Grindina a făcut pagube pe 636 de hectare de teren din patru localități sucevene, inclusiv în municipiul reședință de județ
Grindina căzută în această vară a provocat pagube în mai multe localități sucevene, iar patru dintre ele au solicitat comisie de evaluare pentru stabilirea pagubelor. S-au făcut centralizări în municipiul Suceava și în comunele Udești, Mitocu Dragomirnei și Rădășeni. Din datele contabilizate de Direcția Agricolă Suceava a rezultat că 636 de hectare însămînțate cu diferite
Șoimii Gura Humorului speră la un rezultat bun cu Sepsi OSK Sfîntu Gheorghe, în Cupa României. Intrarea la meciul de pe "Areni" va fi 20 de lei. Copiii vor avea acces gratuit pe stadion
Echipa de Liga a III-a Șoimii Gura Humorului speră că obțină un rezultat bun în partida cu echipa de Liga a II-a Sepsi OSK Sfîntu Gheorghe. Meciul din play-off-ul Cupei României va avea loc miercuri, 27 august, cu începere de la ora 17.30, pe stadionul "Areni". Doi jucători de la Șoimii, Lorand Fulop și Cătălin
Telefoane în valoare de 700.000 de lei, confiscate dintr-un microbuz ucrainean, în PTF Vicovu de Sus. Microbuzul a fost pus sub sechestru de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră de la Sectorul Vicovu de Sus au confiscat 197 de telefoane mobile care erau ascunse într-un microbuz, pentru a fi scoase din țară, prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. Pentru telefoane nu existau documente de transport și proveniență. Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră "în noaptea de duminică
Cel mai mare salariu la Șoimii Gura Humorului, fără bonusuri de performanță, este de 8.000 de lei. Eduard Wendling: Sîntem dispuși să susținem anul acesta și o eventuală promovare în Liga a II-a
Cel mai mare salariu la echipa de fotbal de Liga a III-a Șoimii Gura Humorului este de 8.000 de lei, fără bonusurile de performanță. În această vară, Șomiii s-au întărit, trasferîndu-i pe Lorand Fulop și Cătălin Golofca, foști jucători de primă ligă. Totodată, a fost adus tehnicianul Valentin Suciu, fost antrenor la Sepsi OSK Sfîntu
Peste 5.000 de participanți, la Cetatea de Rock a Sucevei. Emil Ursu: Vremea, din păcate, n-a ținut neapărat cu noi, însă rock-ul înseamnă, totuși, rock, înseamnă oameni hotărîți, și numărul de beneficiari l-a depășit pe cel de anul trecut
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a anunțat că 5.171 de persoane au participat la cea de-a V-a ediție a Festivalului , eveniment care s-a desfășurat între 22 și 24 august. A spus domnul Ursu: "Vremea, din păcate, n-a ținut neapărat cu noi, însă rock-ul înseamnă, totuși, rock, înseamnă oameni
Astăzi se centralizează și se verifică datele colectate în vederea despăgubirii persoanelor afectate de inundații. Prefectura Suceava: Solidaritatea demonstrată la Suceava confirmă că, în momente de criză, unitatea dintre stat și comunitate este cheia pentru a merge mai departe
Prefectura județului Suceava a anunțat că astăzi, 25 august, la sediul instituției, în vederea despăgubirii persoanelor afectate de inundațiile catastrofale de la sfîrșitul lunii iulie, "reprezentanții ISU, SGA, Direcției Județene de Drumuri și ISC centralizează și verifică datele colectate pentru a nu se omite nimic și pentru a fundamenta raportul final ce va fi transmis
Materiale de construcții pentru Broșteni la prețul de achiziție, din partea firmei primarului de la Păltinoasa
Primarul comunei Păltinoasa, Eduard Wendling, a declarat, la Radio Top, că localitatea pe care o conduce nu și-a permis să ofere un sprijin financiar sau material orașului Broșteni, pentru că nu și-a permis. În schimb, firma de domnului Wendling va oferi materiale de construcții la prețul de achiziție. Materialele vor fi cumpărate cu bani de
Județul Suceava, 8 premii la Olimpiada națională „Meșteșuguri artistice tradiționale", desfășurată la Sibiu (Foto)
Județul Suceava a obținut trei premii I, un premiu III și patru premii speciale la cea de-a XXVI-a ediție a Olimpiadei naționale „Meșteșuguri artistice tradiționale". Olimpiada s-a desfășurat în perioada 21-24 august 2025, la Muzeul ASTRA Sibiu, sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării – Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. La etapa națională au participat 244 de
Avocatul Mihai Ștefănoaia, prezent la o conferință internațională în care a vorbit despre contracararea proceselor mediatice și a erodării încrederii în instituțiile judiciare
Avocatul Mihai Ștefănoaia, lector universitar doctor în cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava a conferențiat la un important eveniment organizat de celebra Universitate Oxford. Este vorba
Pe 20 august au început să circule autobuzele electrice în cadrul proiectului privind transportul public metropolitan, care leagă municipiul reședință de județ de localitățile limitrofe. Deocamdată, transportul nu se desfășoară în toate localitățile, iar programul curselor nu este bătut în cuie. Una dintre localitățile care beneficiază de noul serviciu este orașul Salcea. Unii dintre oameni […] Articolul Totuși, autobuzele TPL Suceava pentru transportul metropolitan nu sînt taxiuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Consiliul Județean Suceava se va întruni în ședință ordinară miercuri, 27 august, și va repartiza suma de 3,278 de milioane de lei primită cu titlu de ajutor pentru situații de extremă dificultate de la județele Galați, Timiș, Mehedinți, Vîlcea, Vaslui și Bistrița Năsăud, și de la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Banii vor […] Articolul 3,2 milioane de lei, repartizate localităților sucevene lovite de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
CSU Suceava Juniori II, locul I la AVA Trophy Brașov. Sucevenii pregătiți de Ioan Taciuc au cîștigat toate meciurile din cadrul turneului # Radio Top Suceava
Echipa de handbal Juniori II a clubului CSU Suceava, pregătită de antrenorul Ioan Tcaciuc, a cîștigat AVA Trophy, un turneu internațional dedicat sportivilor născuți în anii 2009-2010 și organizat de ACS Avatar Brașov. Sucevenii au obținut victorii pe linie: 50-20 cu HK ”Pirin 64” Gotse Delchev (Bulgaria), 41-24 cu CSS Făgăraș, 50-33 cu CSS Târgoviște, […] Articolul CSU Suceava Juniori II, locul I la AVA Trophy Brașov. Sucevenii pregătiți de Ioan Taciuc au cîștigat toate meciurile din cadrul turneului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
40 de mașini aduse din Germania și înmatriculate în România, ridicate de polițiștii suceveni. Acestea ar proveni de pe piața neagră și ar fi fost înmatriculate cu documente falsificate # Radio Top Suceava
40 de mașini aduse din Germania pentru a fi comercializate au fost ridicate de polițiștii suceveni din perimetrul unei societăți din comuna Poieni Solca. Acțiunea a început în data de 18 august, cu perchezițiile de la Poieni Solca, urmate de cercetări amănunțite și de ridicarea de documente. Polițiștii au date că s-au folosit înscrisuri întocmite […] Articolul 40 de mașini aduse din Germania și înmatriculate în România, ridicate de polițiștii suceveni. Acestea ar proveni de pe piața neagră și ar fi fost înmatriculate cu documente falsificate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Pe 30 august, comuna Marginea va găzdui Turneul ”Underground Fighting România”(UFR), un eveniment dedicat tinerilor sportivi amatori și semi-profesioniști. Primarul Gheorghe Lazăr a declarat meciurile vor avea loc în sala de sport, dar și la Amfiteatru. Vor avea loc lupte mixte sub egida Federației Române de Budokai: Kickboxing, Ne Waza – BJJ, Full Budokai. Primarul […] Articolul Invitație la Marginea, pentru un eveniment dedicat sporturilor de contact apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Prima casă reconstruită după inundațiile de la Broșteni a fost predată proprietarului, un bărbat de 73 de ani. Locuința a fost ridicată în două săptămîni cu opt oameni (Foto) # Radio Top Suceava
La Broșteni a fost finalizată și predată beneficiarului prima casă reconstruită după inundațiile din seara zilei de 27 iulie. Asociația Casa Share a finalizat în timp record locuința de dimensiuni mici, cu două camere, dar cu toate dotările și utilitățile necesare, inclusiv cu mobilier. Vineri, pe 22 august, casa a fost finalizată. Beneficiari sînt soții […] Articolul Prima casă reconstruită după inundațiile de la Broșteni a fost predată proprietarului, un bărbat de 73 de ani. Locuința a fost ridicată în două săptămîni cu opt oameni (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Asociația ”Arca lui Noe” Siret, care se ocupă de adăpostul pentru cîini, amendată de ITM Suceava. Primarul Siretului, Adrian Popoiu: Nici o faptă bună nu rămîne nepedepsită # Radio Top Suceava
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a amendat fundația ”Arca lui Noe” din Siret, care se ocupă de adăpostul de cîini, pentru că nu are făcute angajări, din ceea ce reiese dintr-o postare a asociației. Măsura a fost criticată de primarul Siretului, Adrian Popoiu. ”Asociația lui Noe” scrie: ”10.000 lei… O sumă care pentru unii înseamnă […] Articolul Asociația ”Arca lui Noe” Siret, care se ocupă de adăpostul pentru cîini, amendată de ITM Suceava. Primarul Siretului, Adrian Popoiu: Nici o faptă bună nu rămîne nepedepsită apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, după ediția a XIX-a a Festivalului de Artă Medievală: Unii au spus că a fost de departe cea mai bună. M-am bucurat foarte mult că la paradă orașul a ieșit în stradă # Radio Top Suceava
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a spus la Radio Top că cea de-a XIX-a ediție a Festivalului de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare” Suceava ”a fost extraordinar de bună”, după cum i-au transmis cei care au participat. A adăugat domnul Ursu: ” Unii au spus că a fost de departe cea mai bună. […] Articolul Directorul Muzeului Național al Bucovinei, după ediția a XIX-a a Festivalului de Artă Medievală: Unii au spus că a fost de departe cea mai bună. M-am bucurat foarte mult că la paradă orașul a ieșit în stradă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Sărbătoarea Roadelor de la Solonețu Nou este o ocazie excelentă de a cunoaște comunitatea poloneză din România, din pitoreasca Bucovină” (Foto) # Radio Top Suceava
”Sărbătoarea Roadelor”, eveniment organizat de Uniunea Polonezilor din România, a început, astăzi, la Slonețu Nou, județul Suceava, cu o Sfîntă Liturghie, cu sfințirea coroanelor și a roadelor. Standuri pline cu roade și specialități culinare au prezentat comunitățile polonezilor din Bucovina, Iași, Constanța și București, și ucrainenii şi polonezii bucovineni din Złotnik. Au avut standuri și […] Articolul ”Sărbătoarea Roadelor de la Solonețu Nou este o ocazie excelentă de a cunoaște comunitatea poloneză din România, din pitoreasca Bucovină” (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Femeie accidentată la cules ciuperci la Cîrlibaba, coborîtă din pădure de pompieri și salvamontiști, și transportată la Urgențele din Vatra Dornei # Radio Top Suceava
O femeie în vîrstă de 42 de ani aflată la cules ciuperci la Cîrlibaba s-a lovit la o gleznă și a avut nevoie de intervenția pompierilor și a salvamontiștilor pentru a fi coborîtă din pădure. Astăzi, în jurul amiezii, Dispeceratul integrat ISU-SAJ Suceava a fost anunțat prin 112 cu privire la faptul că o persoană […] Articolul Femeie accidentată la cules ciuperci la Cîrlibaba, coborîtă din pădure de pompieri și salvamontiști, și transportată la Urgențele din Vatra Dornei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Echipa de handbal masculin CSU Suceava, pregătită de antrenorul Bogdan Șoldănescu, a încheiat pe locul secund turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”, desfășurat în perioada 22–23 august. În finala mare, CSU Suceava a fost învinsă de CSM Vaslui cu scorul de 40-33 (19-18). Antrenorul Bogdan Șoldănescu a mizat în acest joc pe: Șelaru, Podovei, Sîrghie – […] Articolul CSU Suceava, o victorie și o înfrîngere, la turneul de pregătire de la Vaslui apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Expoziție de mașini de epocă Dacia-Renault, la Cetatea de Scaun. Va fi prezentată și Dacia cu numărul 2 ieșită pe poarta uzinei # Radio Top Suceava
Retromobil Club România va organiza, în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei, o expoziție auto dedicat mărcii Renault. Pe 13 septembrie, în parcarea Cetații de Scaun a Sucevei, între orele 10:00 și 14:00, vor putea fi admirate peste 25 de mașini de epocă marca Renault. Suceveanul Dănuț Crainiciuc deține cele mai valoroase Dacii 1300 din […] Articolul Expoziție de mașini de epocă Dacia-Renault, la Cetatea de Scaun. Va fi prezentată și Dacia cu numărul 2 ieșită pe poarta uzinei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Poliția Suceava: Într-o lună, 99 de apeluri false și 2.850 de apeluri non-urgente la 112. Amendă de la 2.000 la 4.000 de lei, pentru alertarea falsă # Radio Top Suceava
În luna iulie, la nivelul județului Suceava au fost recepționate 99 de apeluri false sau abuzive la 112, din numărul total de 4.677 apeluri recepționate. De asemenea, în aceeași lună, prin 112 au fost recepționate 2.850 de apeluri non-urgente, ceea ce reprezintă un procent de peste 50% din numărul total de apeluri recepționate. De aceea, […] Articolul Poliția Suceava: Într-o lună, 99 de apeluri false și 2.850 de apeluri non-urgente la 112. Amendă de la 2.000 la 4.000 de lei, pentru alertarea falsă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Au crescut încasările și numărul de călători la TPL. 12 milioane de călătorii pe an. Directorul societății, Gabriel Petruc: Luna trecută, încăsările au fost cu 49% mai mari decît în anul precedent # Radio Top Suceava
Față de aceeași perioadă a anului trecut, la TPL Suceava au crescut numărul de călători și încasările. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul societății de Transport Public Local, Gabriel Petruc, a precizat: ”Noi nu am avut scăderi de număr de călători. Avem undeva la 12 milioane de călătorii pe an. Avem un […] Articolul Au crescut încasările și numărul de călători la TPL. 12 milioane de călătorii pe an. Directorul societății, Gabriel Petruc: Luna trecută, încăsările au fost cu 49% mai mari decît în anul precedent apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Tehnicianul care a dus-o pe Sepsi OSK în prima ligă, pe banca Șoimilor din Gura Humorului # Radio Top Suceava
Echipa de fotbal de liga a III-a Șoimii Gura Humorului are, începînd din această după-amiază, un nou antrenor principal. Este vorba despre Valentin Suciu, posesor al licenței UEFA Pro și fost antrenor al echipei Sepsi OSK Sfîntu Gheorghe. Valentin Suciu a semnat un contract valabil pînă la finalul sezonului 2025-2026 și va colabora pe banca […] Articolul Tehnicianul care a dus-o pe Sepsi OSK în prima ligă, pe banca Șoimilor din Gura Humorului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Gheorghe Șoldan, după întîlnirea cu Ilie Bolojan de la Broșteni: Începînd de săptămâna viitoare vor intra în conturile persoanelor afectate banii alocați de Guvern # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și premierul Ilie Bolojan au avut discuții la Broșteni despre sprijinul necesar pentru localitățile sucevene care au fost afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie. Într-un comunicat de presă al domnului Șolan se arată: ”Astăzi am primit în județ vizita premierului României, Ilie Bolojan, și, alături […] Articolul Gheorghe Șoldan, după întîlnirea cu Ilie Bolojan de la Broșteni: Începînd de săptămâna viitoare vor intra în conturile persoanelor afectate banii alocați de Guvern apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Discuții cu premierul legate de continuarea finanțării proiectelor prin Anghel Saligny și PNRR, la Tîrgu Neamț. La acestea a participat și Gheorghe Șoldan # Radio Top Suceava
Într-o întîlnire cu premierul Ilie Bolojan care a avut loc la sediul Primăriei Tîrgu Neamț și la care a participat și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, s-a stabilit ca proiectele finanțate prin PNRR și prin Programul ”Anghel Saligny” să fie continuate. Premierul Bolojan a declarat: ”În ceea ce privește Programul Anghel Saligny, capacitatea de a […] Articolul Discuții cu premierul legate de continuarea finanțării proiectelor prin Anghel Saligny și PNRR, la Tîrgu Neamț. La acestea a participat și Gheorghe Șoldan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
În după-amiaza zilei de 22 august, premierul Ilie Bolojan a fost la Broșteni, cea mai afectată localitate suceveană de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie. Domnul Bolojan a fost prin zonele care au fost puternic lovite de ape și a stat de vorbă cu cîțiva localnici. Premierul a fost întîmpinat de primarul Alexandru […] Articolul Premierul Ilie Bolojan, la Broșteni. În zonă a fost și șeful DSU, Raed Arafat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Expoziția ”Au fost trei surori și doar două cămăși”, a fotografei poloneze Justyna Mielnikiewicz, ”s-a întors în locul în care au fost realizate fotografiile”. Poate fi vizitată pînă pe 15 septembrie la Muzeul Național al Bucovinei # Radio Top Suceava
Joi, 21 august, la Muzeul Național al Bucovinei a avut loc vernisajul expoziției , realizată de fotografa poloneză Justyna Mielnikiewicz, transmite Muzeul Național al Bucovinei. Expoziția a fost realizată în cadrul Sezonului Cultural Polonia-România 2024-2025. Potrivit instituției muzeale, ”lucrările Justynei Mielnikiewicz sînt recunoscute și premiate în întreaga lume. […] Articolul Expoziția ”Au fost trei surori și doar două cămăși”, a fotografei poloneze Justyna Mielnikiewicz, ”s-a întors în locul în care au fost realizate fotografiile”. Poate fi vizitată pînă pe 15 septembrie la Muzeul Național al Bucovinei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Eco-Brunch aniversar în Țara Dornelor, la poalele vîrfului Oușoru, pe 20 septembrie. Oaspeții, așteptați cu ateliere și demonstrații live de meșteșuguri, un meniu bogat și variat, expoziții și standuri cu suvenire personalizate # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 20 septembrie 2025, în Parcul Oușoru din Dorna Candrenilor, la poalele masivului Suhard, va avea loc o ediție aniversară de Eco-Brunch în Țara Dornelor. În colaborare cu membrii rețelei ecoturistice, autoritățile publice locale, voluntari și oameni ospitalieri din comunitate, evenimentul este organizat de Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, care va sărbători cu această ocazie […] Articolul Eco-Brunch aniversar în Țara Dornelor, la poalele vîrfului Oușoru, pe 20 septembrie. Oaspeții, așteptați cu ateliere și demonstrații live de meșteșuguri, un meniu bogat și variat, expoziții și standuri cu suvenire personalizate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava promovează cu insistență noul program de licență Cinematografie, fotografie, media – Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie. Pentru admiterea din toamnă sînt disponibile opt locuri bugetate și două cu taxă. Universitatea suceveană a programat o nouă sesiune online de informare și consiliere. În cadrul acestei întîlniri, participanții vor putea discuta cu […] Articolul Cinematografie la universitatea suceveană. Dar care sînt vedetele? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Suceveanul care a lovit un polițist cu sabia în cap, adus din Norvegia, und fugise pentru a nu face 12 ani și 8 luni de închisoare # Radio Top Suceava
Poliția Suceava informează că, pe 22 august, Poliția Română a adus în țară un bărbat de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria MOST WANTED. Acesta era urmărit internațional pentru săvîrșirea infracțiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat și trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare. Suceveanul prins […] Articolul Suceveanul care a lovit un polițist cu sabia în cap, adus din Norvegia, und fugise pentru a nu face 12 ani și 8 luni de închisoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
CSU Suceava, la un nou turneu de pregătire. Jucătorul George Șelaru: Cu toții sîntem puțin îngrijorați, rezultatele din amicalele de pînă acum nu sînt cele pe care ni le-am dorit # Radio Top Suceava
Echipa de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava va participa, la finalul acestei săptămîni, la turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”, găzduit de Sala Polivalentă din Vaslui. Competiția reunește patru echipe din Liga Națională: Steaua București, CSM Constanța, CSU Suceava și CSM Vaslui. CSU Suceava va disputa primul meci vineri, 22 august, de la ora […] Articolul CSU Suceava, la un nou turneu de pregătire. Jucătorul George Șelaru: Cu toții sîntem puțin îngrijorați, rezultatele din amicalele de pînă acum nu sînt cele pe care ni le-am dorit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
În școlile sucevene, încă trei simulări la Bacalureat și Evaluarea Națională: în noiembrie, ianuarie și martie # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava va introduce în noul an de învățământ trei noi simulări la Bacalureat și la Evaluarea Națională. Într-o conferință de presă la care a participat și purtătoarea de cuvînt, Tatiana Vîntur, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a declarat: ”Este un proiect pilot și îi vom da drumul din acest an școlar […] Articolul În școlile sucevene, încă trei simulări la Bacalureat și Evaluarea Națională: în noiembrie, ianuarie și martie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15 milioane de euro din fonduri europene, prin Restore, pentru Suceava și Neamț. Gheorghe Șoldan: Așa cum uneori, asumat și bărbătește, am criticat anumite decizii, astăzi vreau să laud și lucrurile bune # Radio Top Suceava
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, astăzi, că prin mecanismul Restore, 15 milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate ”pentru a repara dezastrul inundațiilor din Neamț și Suceava”, ”un succes fără precedent și un exemplu de bună practică la nivel european”, în condițiile în care au trecut ”doar trei săptămâni […] Articolul 15 milioane de euro din fonduri europene, prin Restore, pentru Suceava și Neamț. Gheorghe Șoldan: Așa cum uneori, asumat și bărbătește, am criticat anumite decizii, astăzi vreau să laud și lucrurile bune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ghiozdane cu rechizite pentru copiii din localitățile sucevene sinistrate, în cadrul campaniei Inspectoratului Școlar, ”Fii solidar! Împreună redăm speranța!” # Radio Top Suceava
Copiii din Broșteni, Ostra, Doroteia-Frasin și Stulpicani, localități afectate de inundațiile din 27-28 iulie, vor beneficia de ghiozdane pline cu rechizite în cadrul campaniei „Fii solidar! Împreună redăm speranța!”. Campania a fost demarată de Inspectoratul Școlar Suceava. Șeful Inspectoratului, Ciprian Anton, a declarat într-o conferință de presă că 400 de ghizdane vor ajunge la Broșteni, […] Articolul Ghiozdane cu rechizite pentru copiii din localitățile sucevene sinistrate, în cadrul campaniei Inspectoratului Școlar, ”Fii solidar! Împreună redăm speranța!” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
IȘJ Suceava, pregătiri pentru debutul noului an școlar. Printre priorități, adoptarea de măsuri preventive și verificarea stadiului autorizărilor sanitare și a securității la incendiu # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava transmite, prin intermediul unui comunicat de presă, că se fac pregătiri în unitățile de învățămînt pentru anul școlar 2025-2026. Printre priorități se numără finalizarea etapelor de mobilitate – încadrarea personalului didactic, deschiderea școlilor în siguranță prin adoptarea de măsuri preventive și verificarea stadiului autorizărilor sanitare și a securității la incendiu. Potrivit […] Articolul IȘJ Suceava, pregătiri pentru debutul noului an școlar. Printre priorități, adoptarea de măsuri preventive și verificarea stadiului autorizărilor sanitare și a securității la incendiu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13 unități școlare din Suceava, ”absorbite” de alte șase cu personalitate juridică. 13 directori și-au pierdut funcțiile # Radio Top Suceava
La nivelul județului Suceava, 13 unități școlare au fost ”absorbite” de alte șase cu personalitate juridică, iar din totalul de 236 de directori școlari, 13 și-au pierdut funcțiile. Asta în contextul în care Inspectoratul Școlar Județean Suceava a aprobat în ședința Consiliului de Administrație de luni, 11 august 2025, propunerea de modificare și reorganizare a […] Articolul 13 unități școlare din Suceava, ”absorbite” de alte șase cu personalitate juridică. 13 directori și-au pierdut funcțiile apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Liderul Pro Educația Suceava, mesaj pentru ministrul Educației: ”Mergi sănătos la Cluj și să te întorci îndărăt cînd te-om chema noi” # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, susține că singurul lucru pe care-l mai poate face acum Daniel David este să-și dea demisia din funcția de ministru al Educației. Aseară, într-o emisiune la B1 TV, întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie, ministrul a spus că nu știe și a continuat transmițînd un mesaj […] Articolul Liderul Pro Educația Suceava, mesaj pentru ministrul Educației: ”Mergi sănătos la Cluj și să te întorci îndărăt cînd te-om chema noi” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Echipa de fotbal fete a Sucevei, în Liga a III-a, în serie cu Dinamo și cu Steaua, dar și cu FCSB (Foto) # Radio Top Suceava
Federația Română de Fotbal a stabilit componența seriilor și sistemul competițional al Ligii a III-a de fotbal feminin pentru sezonul 2025–2026. Nou-înființata echipă de fotbal feminin a Clubului Sportiv Universitar Suceava a fost repartizată în Seria a II-a, alături de formațiile Metaloglobus București, FC Voluntari, Chindia Târgoviște, Dinamo București, Selena Constanța, FCSB, FC Botoșani, Unirea […] Articolul Echipa de fotbal fete a Sucevei, în Liga a III-a, în serie cu Dinamo și cu Steaua, dar și cu FCSB (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Vineri, 22 august, începe o nouă ediție a Festivalului Cetatea de Rock a Sucevei. Emil Ursu: Totul e pregătit, totul e în grafic # Radio Top Suceava
Vineri, 22 august, începe o nouă ediție a Festivalului Cetatea de Rock a Sucevei, iar ”totul e pregătit, totul e în grafic”, a spus directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. A adăugat acesta: ”Totul este programat… probele de sunet, concertele și așa mai departe. Urmează astăzi […] Articolul Vineri, 22 august, începe o nouă ediție a Festivalului Cetatea de Rock a Sucevei. Emil Ursu: Totul e pregătit, totul e în grafic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Bărbat în vîrstă de 63 de ani, amenzi cumulate de 12.000 de lei, după ce a abandonat o pisică pe raza municipiului Suceava # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîrstă de 63 de ani a fost amendat cu 12.000 de lei, în principalt, pentru abandonarea unei pisici. La finalul lunii iulie a acestui an, polițiștii din cadrul Biroului Protecția Animalelor – Inspectoratul de Poliție Județean Suceava au vizionat o serie de imagini video și s-au autosesizat cu privire la abandonul unei […] Articolul Bărbat în vîrstă de 63 de ani, amenzi cumulate de 12.000 de lei, după ce a abandonat o pisică pe raza municipiului Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Crucea Roșie Suceava, în continuare alături de oamenii din Broșteni. Corneliu Dediu: După șocul inițial, entuziasmul (voluntarilor – n.r.) scade. Doar cîteva organizații mai puternice rămîn pe termen mediu și lung să ajute # Radio Top Suceava
La Broșteni ”treabă este, pentru că reconstrucția unei case durează” și, ”deși entuziasmul (voluntarilor – n.r.) a mai scăzut după șocul inițial”, ”oamenii lucrează, autoritățile lucrează și noi încercăm să strîngem bani pentru a ajuta acești oameni pentru că vine frigul”. Declarațiile au fost făcute, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, de directorul […] Articolul Crucea Roșie Suceava, în continuare alături de oamenii din Broșteni. Corneliu Dediu: După șocul inițial, entuziasmul (voluntarilor – n.r.) scade. Doar cîteva organizații mai puternice rămîn pe termen mediu și lung să ajute apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
