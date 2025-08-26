Schimbare de ultim moment: Noua propunere a lui Nazare pentru capitalul social al firmelor

18:30

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și-a deschis luni discursul din ședința cu social-democrații printr-o serie de atacuri la adresa partenerilor de Coaliție. El le-a reproșat că „stau toată ziua cu PSD în gură, dar nici după o săptămână nu au venit cu reforma administrației", potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro. În cadrul aceleiași întâlniri, Daniel […]