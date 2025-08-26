Schimbare de ultim moment: Noua propunere a lui Nazare pentru capitalul social al firmelor
PSNews.ro, 26 august 2025 12:30
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a propus, luni, în ședința coaliției modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri, o măsură care va corela suma capitalului social cu dimensiunea afacerii. „Am susținut ieri, în ședința coaliției de guvernare, o măsură importantǎ pentru IMM-uri și start-up-uri – modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. În urma dezbaterii publice și a
Acum 5 minute
12:50
Nicușor Dan: „R. Moldova trebuie să rămână o prioritate”. Ce spune președintele despre Ucraina # PSNews.ro
Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate, a transmis, marți, 26 august, președintele Nicușor Dan, care s-a declarat optimist că cetățenii acestei țări vor continua să susțină direcția europeană la alegerile parlamentare care urmează să aibă loc la sfârșitul lunii septembrie.Tot președintele mai spune că țara noastră va continua să acorde sprijin Ucrainei și să
12:50
Aveuro International reacționează în scandalul microbuzelor electrice. Vlad Papuc: „Am respectat toate cerințele” # PSNews.ro
Un program național derulat în 2023, prin care consiliile județene din toată țara au primit finanțare pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului elevilor, a intrat în atenția publică după ce o investigație de presă a ReporterIS a ridicat suspiciuni privind derularea licitațiilor. În cadrul acestui program, consiliile județene au semnat contracte de achiziții de
12:50
Ce anchete rămân nerezolvate odată cu desființarea DNA Ploiești. Dosare secrete cu nume grele # PSNews.ro
În urma desființării Serviciului Teritorial Anticorupție Ploiești, ca urmare a unei decizii din 12 august 2025, semnată de procurorul șef DNA, Marius Voineag, rămân nerezolvate anchete care vizau personalități notorii aflate încă la conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și Băncii Națională a României (BNR), potrivit Libertatea. Considerat în perioada Laurei Codruța Kovesi unitate de elită,
Acum 15 minute
12:40
Între 29 și 31 august, la Câmpulung Muscel, are loc o nouă ediție a Posada Rock Festival, cel mai vechi și respectat concurs rock din România, cu o tradiție de peste patru decenii. Evenimentul și-a păstrat spiritul autentic, ridicând constant ștacheta prin calitatea line-up-ului și prin descoperirea de trupe noi care surprind publicul la fiecare
12:40
Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la o companie majoritar de stat # PSNews.ro
Plenul Curţii de Conturi a decis să sesizeze organele de urmărire penală, după ce a constatat, în urma unui audit de conformitate, o serie de ilegalităţi „cu impact deosebit de important asupra activităţii", la Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA, al cărui acţionar majoritar este statul român, prin Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii
Acum 30 minute
12:30
Interdicția cumulului pensiei cu salariul nu intră în pachetul 2. Va fi adoptată separat – surse # PSNews.ro
Coaliţia va avea marți şedinţa finală pentru Pachetul 2 de măsuri fiscale. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că interdicția cumulului pensiei cu salariul nu va fi inclusă în Pachetul 2 și ar urma să fie adoptată separat. Este încă o modificare la Pachetul 2 de măsuri fiscale. Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu
12:30
Schimbare de ultim moment: Noua propunere a lui Nazare pentru capitalul social al firmelor # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a propus, luni, în ședința coaliției modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri, o măsură care va corela suma capitalului social cu dimensiunea afacerii. „Am susținut ieri, în ședința coaliției de guvernare, o măsură importantǎ pentru IMM-uri și start-up-uri – modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. În urma dezbaterii publice și a
Acum o oră
12:20
Calculul pensiilor private după legea nouă. Sunt diferențe uriașe ce afectează milioane de români # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de săptămâna trecută, proiectul de lege privind plata pensiilor de la Pilonul II. Conform deciziei Executivului, la începutul perioadei de plată, participanții vor putea retrage 30% din sumă, iar restul banilor vor fi virați în rate lunare, pe o perioadă de opt ani. Economistul George Moț a adus însă clarificări
12:20
Fost purtător de cuvânt al MAE: Oana Țoiu are un discurs populist, de doi lei și vocabular de compunere școlară # PSNews.ro
Oana Marinescu, un critic constant al PSD, o face de râs pe Oana Țoiu, considerând că discursuri ca ale ministrei de Externe intoxică spațiul public. Marinescu, fostă purtătoare de cuvânt a MAE și apoi a Guvernului, până în 2007, conduce o firmă de consultanță și s-a remarcat drept o voce critică la adresa PSD. Ministra
12:10
România are parte de producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în ciuda fenomenelor meteo extreme # PSNews.ro
Producţii record de grâu şi rapiţă, în anul 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone, susține Bogdan Alexandrescu, directorul Direcţiei agricole din cadrul CEC Bank. Veștile favorabile vin din ramura agriculturii. Datele indică faptul că anul agricol 2025 se află pe un făgaș de
12:10
Antrenoare suspendată pe viață după ce a bătut-o pe nepoata Simonei Halep. Alte 6 gimnaste terorizate # PSNews.ro
Suspendare pe viață din activitate pentru antrenoarea care a agresat-o verbal și fizc pe nepoata Simonei Halep, dar și pe alte șase sportive din lotul național de gimnastică ritmică. La începutul anului 2025, mai multe gimnaste din lotul național au acuzat-o pe Maria Gîrbea, una dintre cele mai bune antrenoare de gimnastică ritmică ale României,
12:00
Cluj-Napoca a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august # PSNews.ro
Festival,Puppets Occupy Street, Cluj-Napoca a înregistrat în această dimineață cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august: doar 4,9 grade Celsius, valoare care a doborât precedentul record stabilit în 1981, de 5 grade Celsius. După un început neobișnuit de rece pentru această perioadă, meteorologii ANM anunță că urmează o încălzire semnificativă, cu maxime
12:00
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 25 august 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină. Asta înseamnă
12:00
Chirie de 15.000 de euro lunar pentru sediul unei instituții publice cu 51 de angajați din Brăila. Unde ajung banii # PSNews.ro
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene plătește 15.000 de euro pe lună chirie, în Brăila, pentru sediul OIR Regiunea Sud-Est. Instituția are în organigramă 51 de posturi, iar suprafața birourilor închiriate este de 1470 de metri pătrați. Proprietarii sediului sunt conectați cu lumea interlopă și au fost anchetați, în trecut, de procurori pentru afaceri cu centre
Acum 2 ore
11:50
Inculpații din dosarul Nordis scapă de orice restricție. „Nu am sponsorizat nicio persoană sau formațiune politică” # PSNews.ro
Nicuşor Dan, Curtea de Apel București a decis luni, 25 august, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fraților Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru Poștoacă, anchetați în dosarul Nordis.Decizia vine după o contestație depusă de frații Poștoacă la ordonanța procurorului DIICOT prin care s-a extins controlul judiciar cu încă trei luni. Plângerile
11:50
Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Cum explică refuzul lui Putin de a discuta cu Zelenski # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că nu a discutat despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina, după încheierea războiului, dar a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini această ţară, relatează Reuters. Potenţialele garanţii de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în încheierea războiului Rusiei în Ucraina. Trump a mai spus că, în cadrul
11:50
Craiova s-a transformat, din nou, într-un oraș al basmelor animate și al spectacolelor de neuitat, în perioada 25 august – 1 septembrie. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, anunță că a început cea de-a XII-a ediție a festivalului „Puppets Occupy Street". „Cea de-a XII-a ediție a festivalului „Puppets Occupy Street" a început la Craiova! Ca în
11:40
Avocatul Adrian Toni Neacsu (foto) acuza guvernul PSD-PNL-USR-UDMR al lui Ilie Bolojan ca santajeaza Parlamentul cu voie de la Constitutie. Este vorba despre mecanismul angajarii raspunderii, prevazut de articolul 114 din legea fundamentala, prin care Executivul ocoleste Legislativul in procesul de legiferare. Romania si Franta sunt singurele state din Uniunea Europeana care au in Constitutie
11:40
Cristian Popa (BNR): România are un deficit de forţă de muncă persistent şi mai sever decât media UE # PSNews.ro
România are un deficit de forţă de muncă persistent şi mai sever decât media Uniunii Europene, cel mai acut manifestându-se la ocupaţii cu competenţe elementare, dar persistă şi în IT&C, ştiinţe, inginerie şi sănătate, susţine Cristian Popa, membru al Consiliului de administraţie al BNR, într-o postare pe reţeaua LinkedIn. „Se vorbeşte mult în ultima perioadă
11:40
România nu are în momentul acesta o strategie pentru românii din diaspora, spune Nicușor Dan # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, în discursul susținut la întâlnirea cu diplomații români acreditați în străinătate, realizarea unei strategii pentru românii diaspora, „cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare". Șeful statului a spus că cele trei direcții ale politicii externe sunt: securitatea, dimensiunea economică și românii din afara granițelor. Citeste mai mult AICI
11:30
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea” # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit, luni, despre schimbările care se vor produce la nivelul salariilor profesorilor, odată cu măsurile fiscal-bugetare adoptate. Ministrul a precizat că se vor produce modificări, în ceea ce privește încasările pe care le au cadrele didactice, dar nu când vine vorba de salariile fixe ale profesorilor titulari, ci doar de
11:30
METEO Toamna începe cu surprize: temperaturi ridicate la început de septembrie. Prognoza ANM pe 4 săptămâni # PSNews.ro
Ultimele zile din august vor fi caracterizate de temperaturi ușor mai scăzute în extremitatea de sud şi de est a ţării, dar şi în centru. Luna septembrie vine însă cu valori mai ridicate decât cele obișnuite, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate
11:20
VIDEO Nor uriaș de praf peste o metropolă din SUA: zboruri blocate și pene masive de curent # PSNews.ro
Un zid gros de praf a cuprins luni seară părți din zona metropolitană Phoenix, cufundând capitala statului Arizona într-o vizibilitate aproape zero, transmite CNN. Norul de praf a fost urmat rapid de furtuni severe care au străbătut orașul, lăsând în urmă copaci doborâți, pagube provocate de vânt și pene de curent extinse. La Aeroportul Sky
11:10
Fostul candidat la președinție acuzat de corupere de minori, lăsat în libertate. Ce au decis procurorii # PSNews.ro
Ramele electrice Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale, a fost lăsat în libertate după audierile legate de tentativa de corupere sexuală a unui minor. Procurorii au decis însă deschiderea unui dosar penal pe numele acestuia.Popescu a recunoscut luni că i-a trimis mesaje unui minor de 15 ani, pe care ar fi încercat să-l convingă să
11:00
1,3 milioane de gospodării au dificultăți la plata facturilor, dar nu toate vor primi ajutorul de 50 de lei # PSNews.ro
Canicula, sistarea subvenționării și creșterea TVA au majorat facturile la energie electrică, au informat marți furnizorii de energie, avertizând că circa 1,3 milioane de gospodării au dificultăți la plata facturilor, însă nu toate vor beneficia de subvenția de 50 de lei de la stat. Facturile de energie electrică aferente consumului din luna iulie și, parțial,
11:00
Cum a ajuns un român să plătească 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă # PSNews.ro
În prima jumătate a anului 2025, în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat s-au achitat facturi pentru apa meteorică ce au variat de la câțiva bani până la peste 300 de lei. În schimb, în zeci de comune unde operează Compania de Apă, serviciul de colectare, transport și epurare nu a fost plătit, din cauza lipsei
11:00
România va avea 37 de trenuri noi Coradia Stream până în mai 2026. Președintele ARF: Vrem să livrăm câte patru pe lună # PSNews.ro
Alstom va intensifica în perioada următoare procesul de livrare a trenurilor Coradia Stream la patru rame pe lună, astfel încât în mai 2026 în România să fie toate cele 37 de garnituri noi, a declarat pentru Agerpres preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu. "Trenurile rămase, din discuţiile pe care le avem cu Alstom, urmează
Acum 4 ore
10:50
Ședință crucială în coaliție: Încep discuțiile cele mai crâncene și ne putem aștepta la scântei # PSNews.ro
Liderii coaliției de guvernare vor avea discuțiile decisive în cursul acestei zile. Se intră pe subiectele cele mai "dureroase" și cu potențial exploziv pentru mediul politic. Liderii se vor întâlni în 3 ședințe separate, care vor începe la ora 15.00, apoi a doua ședință va avea loc de la ora 16.00, iar la final, de
10:50
SUA ia în considerare sancţiuni împotriva oficialilor ce pun în aplicare legislaţia UE în domeniul serviciilor digitale # PSNews.ro
Administraţia preşe
10:40
Zăpadă pe Munţii Bucegi. Iarna a pus stăpânire pe cele mai înalte vârfuri montane din România # PSNews.ro
Imagini spectaculoase vin din Munții Bucegi! Pe Vârful Omu este iarnă în toată regula: primii fulgi au acoperit, ieri, staţia meteorologică. Asta după ce, în ultimele zile, temperaturile au scăzut brusc, deşi suntem încă în luna lui cuptor. Peisajele de poveste au fost publicate apoi pe reţelele de socializare. Episodul de iarnă neașteptat vine după […] Articolul Zăpadă pe Munţii Bucegi. Iarna a pus stăpânire pe cele mai înalte vârfuri montane din România apare prima dată în PS News.
10:40
Un incident neobișnuit a avut loc pe o autostradă din Germania, când un român și-a uitat soția la o benzinărie în timpul unei călătorii. Potrivit relatării din cotidianul german Bild, familia se afla, duminică, pe o autostradă din Bavaria. Situația a fost observată abia după 45 de minute Românul a oprit într-o parcare pentru o […] Articolul Cum a reușit un român să-și piardă soția la benzinărie și să afle abia după 70 de km apare prima dată în PS News.
10:30
Ministerul Finanțelor desființează o entitate: posturi de conducere plătite cu 26.400 lei/lună, eliminate # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la desființarea Fondului Român de Contragarantare, iar, până la dizolvare, conducerea va fi redusă de la 10 posturi (directori și Consiliul de Supraveghere) la 4 posturi, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. În prezent, instituția are 7 membri ai Consiliului de Supraveghere și 3 directori. Fondul Român de Contragarantare este o […] Articolul Ministerul Finanțelor desființează o entitate: posturi de conducere plătite cu 26.400 lei/lună, eliminate apare prima dată în PS News.
10:30
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova Mihai Popșoi faca marți o vizită la București. El se va întâlnic cu Oana Țoiu și cu președintele Nicușor Dan. Șeful diplomației Republicii Moldova va participa marți în calitate de invitat special la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău. Ministrul […] Articolul Ministrul afacerilor externe al R. Moldova Mihai Popșoi, în vizită la București apare prima dată în PS News.
10:20
Preşedintele Nicuşor Dan are marţi prima întâlnire cu diplomaţii români, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, unde va susţine un discurs. Conform agendei oficiale, preşedintele îi primesşte la Cotroceni marţi, de la ora 10.00, pe şefii de misiuni diplomatice, şefii oficiilor consulare şi pe directorii Institutelor culturale româneşti. Evenimentul are loc cu cu ocazia […] Articolul LIVE VIDEO Preşedintele Nicuşor Dan are astăzi prima întâlnire cu diplomaţii români apare prima dată în PS News.
10:20
Cu ce explicații vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării # PSNews.ro
Facturile de energie electrică aferente consumului din luna iulie și, parțial, din august reflectă o creștere față de perioadele anterioare, arată reprezentanții Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER). Majorările, determinate de caniculă, sistarea subvenționării și creșterea TVA. „Este adevărat că facturile sunt mai mari față de cele obișnuite din ultimii ani. Încetarea subvenționării de […] Articolul Cu ce explicații vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării apare prima dată în PS News.
10:10
Coaliția modifică pachetul fiscal. Capital social diferențiat, CASS mai mic pentru profesiile independente # PSNews.ro
În urma negocierilor dintre liderii partidelor din coaliția de guvernare vor exista câteva modificări la pachetul doi de măsuri fiscale, potrivit Antena3 CNN. Sunt cel puțin două modificări față de ce s-a vehiculat până acum. Prima se referă la o creștere mai mică a capitalului social la înființarea unei firme mici iar cealaltă la o […] Articolul Coaliția modifică pachetul fiscal. Capital social diferențiat, CASS mai mic pentru profesiile independente apare prima dată în PS News.
10:10
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară # PSNews.ro
Cea mai mare pensie din România depăşea în luna iulie suma de 98.000 de lei net (19.600 de euro). În luna august, după ce Guvernul a impus plata contribuţiei la sănătate, în cuantum de 10%, cea mai mare pensie din sistemul public a scăzut cu 9.506 lei, ajungând, astfel, la valoarea netă de 88.558 lei […] Articolul Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară apare prima dată în PS News.
10:10
Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de la Primăria Iași. Prejudiciu – 8 milioane de lei # PSNews.ro
Mihai Chirica este implicat într-un nou dosar penal. Primarul Iașului este acuzat de abuz în serviciu, după ce ar fi menținut în funcție aproximativ 30 de persoane care au ieșit la pensie. Acestea ar fi cumulat pensia cu salariul iar prejuduciul este estimat la 8 milioane de lei. 26 de persoane sunt vizate în acest […] Articolul Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de la Primăria Iași. Prejudiciu – 8 milioane de lei apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
08:10
Performanță pentru dansul sportiv românesc: Rareș Cojoc și Andreea Matei, primul loc la German Open Championship # PSNews.ro
După ce au dominat clasamentul mondial în ultimii 2 ani, dansatorii Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat în weekend, la categoria Standard, faimosul turneu German Open Championships (GOC). „Eleganţa, forţa şi precizia lor au cucerit juriul şi publicul, ridicând România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, a transmis Federația Română de Dans Sportiv. […] Articolul Performanță pentru dansul sportiv românesc: Rareș Cojoc și Andreea Matei, primul loc la German Open Championship apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Scandal de la TVA-ul mărit la facturile de energie. Furnizorii spun că respectă legea, Grindeanu vrea discuție în CSAT # PSNews.ro
Ia amploare scandalul facturilor la energie, cu TVA mărită cu o lună mai devreme. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, consideră că subiectul ar trebui discutat în CSAT. Furnizorii de electricitate au facturat TVA de 21% pentru luna iulie, deși majorarea TVA intra în vigoare abia la 1 august. Ei spun că aşa prevede legea, […] Articolul Scandal de la TVA-ul mărit la facturile de energie. Furnizorii spun că respectă legea, Grindeanu vrea discuție în CSAT apare prima dată în PS News.
19:50
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: „N-ar mai avea ce să fure” # PSNews.ro
Săptămâna decisivă pentru pachetul 2! După aproape o lună, PSD s-a întors la şedinţele coaliției pro-europene pentru a definitiva măsurile. Guvernul pregătește modificări pe ultima sută de metri pentru populaţie şi companii. Printre noutăți: impozite mai mari pe bunurile de lux, reguli mai stricte pentru firme și taxe majorate pentru câștigurile din criptomonede. PSD propune […] Articolul Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: „N-ar mai avea ce să fure” apare prima dată în PS News.
19:40
Nouă pistă în cazul fugarului Emil Gânj: Polițiștii îl caută în subteran, în tuneluri construite de Armată # PSNews.ro
Au apărut noi informații despre misiunea de căutare a criminalului din Mureș. Ofițerii iau în calcul ca Emil Gânj să se fi ascuns în subteran, în tuneluri construite de Armată după al Doilea Război Mondial. Criminalul este căutat de aproape două luni. Polițiștii verifică fiecare pistă și fiecare informație pe care o primesc. Așa au […] Articolul Nouă pistă în cazul fugarului Emil Gânj: Polițiștii îl caută în subteran, în tuneluri construite de Armată apare prima dată în PS News.
19:30
Românii din diaspora ar putea plăti din nou taxe consulare, după 8 ani de scutiri. Tarifele propuse de MAE # PSNews.ro
Tot din presiunea de a strânge cât mai mulţi bani la buget, statul trece şi peste hotare. Milioane de români din străinătate vor plăti din nou taxe, după 8 ani în care au fost scutiţi de ele. Ministerul Afacerilor Externe propune reintroducerea unor tarife pentru serviciile consulare oferite în diaspora. Taxa pentru eliberarea documentelor de […] Articolul Românii din diaspora ar putea plăti din nou taxe consulare, după 8 ani de scutiri. Tarifele propuse de MAE apare prima dată în PS News.
19:30
Ion Cristoiu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, motivul din spatele campaniei lui Nicușor Dan, în care s-a prezentat drept un conservator. Potrivit lui Ion Cristoiu, clipurile de publicitate politică ale lui Nicușor Dan sunt menite să transmită un mesaj conservator. „Tătic, om normal, om simplu, o religie… Se duce la Ziua […] Articolul Ion Cristoiu spune că un nou partid conservator ar putea înlocui discursul suveranist apare prima dată în PS News.
19:10
Ministerul Muncii: Retragerea a maximum 30% din pensia privată reprezintă o facilitate, nu o restricție # PSNews.ro
Faptul că un contribuabil poate încasa cel mult 30% din fondul său de pensie la limita de vârstă pentru ieșirea din activitate este o facilitate, și nu o restricție, precizează, la solicitarea Mediafax, oficialii Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), inițiatorul legislativ al proiectului Legii de plată a pensiilor private, elaborat de specialiștii Autorității de […] Articolul Ministerul Muncii: Retragerea a maximum 30% din pensia privată reprezintă o facilitate, nu o restricție apare prima dată în PS News.
19:00
Lansarea Indexului enciclopedic al colaboratorilor Securității. Peste 5.000 de fișe bine documentate # PSNews.ro
Info Cultural anunță lansarea unui proiect editorial de amploare, care conține un Index enciclopedic al colaboratorilor Securității – conform hotărârilor definitive ale instanțelor. Indexul enciclopedic al colaboratorilor Securității reunește, într-un format enciclopedic, hotărârile definitive ale instanțelor de judecată privind colaborarea cu fosta Securitate, publicate în Monitorul Oficial al României. În cadrul proiectului vor fi publicate aproximativ […] Articolul Lansarea Indexului enciclopedic al colaboratorilor Securității. Peste 5.000 de fișe bine documentate apare prima dată în PS News.
18:50
Adevărul din spatele clipurilor lui Nicușor. Cine filmează reality-show-ul președintelui # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan pare ca nu a aflat că perioada electorală s-a încheiat. Deci, și campania. Este șeful statului de trei luni. De aproape trei săptămâni este în vacanță. Cutreieră România și Republica Moldova, în timp ce Bucureștiul fierbe, sub presiunea măsurilor de austeritate și a pachetelor de reformă. Președintele României este star de reality-show, […] Articolul Adevărul din spatele clipurilor lui Nicușor. Cine filmează reality-show-ul președintelui apare prima dată în PS News.
18:40
Un părinte ce militează pentru depolitizarea învățământului cere boicotarea festivităților școlare cu politicieni # PSNews.ro
Îndemn la boicotarea festivităților de început de an școlar. Părinte: „Mii de copii vor merge în zona abandonului școlar” Un părinte care militează pentru depolitizarea învățământului îi îndeamnă pe părinți să boicoteze festivitățile de început de an școlar la care participă politicienii. Profesorii sunt la rândul lor derutați, oscilând între boicotarea festivităților și declanșarea grevei. […] Articolul Un părinte ce militează pentru depolitizarea învățământului cere boicotarea festivităților școlare cu politicieni apare prima dată în PS News.
18:30
STENOGRAME din ședința în care PSD a decis să revină la discuțiile din Coaliție. „Noi stăm după ei. Nu au legile gata” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și-a deschis luni discursul din ședința cu social-democrații printr-o serie de atacuri la adresa partenerilor de Coaliție. El le-a reproșat că „stau toată ziua cu PSD în gură, dar nici după o săptămână nu au venit cu reforma administrației”, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro. În cadrul aceleiași întâlniri, Daniel […] Articolul STENOGRAME din ședința în care PSD a decis să revină la discuțiile din Coaliție. „Noi stăm după ei. Nu au legile gata” apare prima dată în PS News.
18:20
Mihai Fifor: Riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici taxele # PSNews.ro
Deputatul Mihai Fifor susține că PSD nu acceptă să fie „marioneta nimănui” și că deciziile în Coaliția de guvernare trebuie luate prin consens, nu unilateral. De asemenea, liderul PSD Arad afirmă că unele propuneri ale administrațiilor locale nu au fost transpuse în legislație de ministerele Dezvoltării și Finanțelor, „astfel că riscăm ca administrații locale și […] Articolul Mihai Fifor: Riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici taxele apare prima dată în PS News.
