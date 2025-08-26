Insula Iubirii, 26 august 2025. Ispita Mattia i-a furat un pupic Biancăi Dan. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți
Antena1, 27 august 2025 00:20
În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de ispita Mattia, care a reușit să îi fure un pupic, dar și să o surprindă cu adevărat de ziua ei. Iată ce clipe intense au petrecut pe plajă.
Acum o oră
00:20
00:20
Insula Iubirii, 26 august 2025. Andrei Lemnaru și Marian Grozavu, primii protagoniști de la Bonfire. Ce i-a zdruncinat pe băieți # Antena1
În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, concurenții au trecut de la extaz la agonie! Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo, iar Marian Grozavu a refuzat să accepte imaginile cu Bianca și Mattia.
Acum 4 ore
21:50
Insula Iubirii, 26 august 2025. Marius Avram a oficializat relația cu Oana Monea după prima noapte petrecută în dormitor # Antena1
În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, Marius a decis oficializarea relației cu ispita Oana, iar încă doi concurenți au avut parte de primele nopți dormite alături de ispite în propriile camere. Iată cum s-a ajuns în acest punct.
21:10
Horoscop zilnic 27 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025, aduce vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
21:00
Insula Iubirii, 26 august 2025. Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei # Antena1
În ediția 17 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 26 august 2025, telespectatorii au urmărit continuarea Bonfire-ului special dintre concurenta Maria Avram și ispita Oana Monea. Ce reproșuri au dezarmat-o pe soția lui Marius și ce i-a povestit lui Cătălin.
Acum 8 ore
18:30
Muștarul este un condiment ce se obține din semințe de muștar zdrobite și se folosește pentru a adăuga gust preparatelor. Acesta aparține familiei de legume crucifere, alături de: broccoli, varză și kale (varza furajeră). Află care sunt beneficiile pentru sănătate ale muștarului.
17:40
Dacia își consolidează poziția pe piața europeană. Modelul Sandero a devenit numărul unu la vânzări # Antena1
Dacia Sandero reușește performanța la care multe branduri europene doar visează: domină piața auto din Uniunea Europeană.
17:40
Este oficial: Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu cea mai nouă echipă din Formula 1, Cadillac, pentru 2026 # Antena1
Cadillac vine pe grila Formula 1 din 2026 cu doi piloți cunoscuți, Sergio Pérez și Valtteri Bottas.
17:30
Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu: „Vinovatul eu sunt 100%”. Ce a spus despre noua relație # Antena1
Victor Ponta a făcut noi mărturisiri despre divorțul de Daciana Sârbu, relația cu copiii, dar și despre noua iubită.
17:30
Monica Pop, pentru a șaptea oară pe masa de operație. O nouă cumpănă pentru medicul oftalmolog în lupta cu cancerul # Antena1
Monica Pop a povestit cum a reușit să rămână activă și implicată în profesie, în ciuda diagnosticului de cancer. Medicul oftalmolog a trecut deja prin șase operații și spune că e posibil să mai urmeze una.
17:20
Roberto, fostul concurent de la Mireasa sezonul 7, a devenit tătic. El a postat o fotografie cu bebelușul adorabil.
17:20
Când se va activa gaura neagră imensă din mijlocul galaxiei noastre. „Monstrul cosmic” va schimba complet Calea Lactee # Antena1
Experții au calculat exact când se va activa gaura neagră imensă din mijlocul galaxiei noastre, numită Sagittarius A*.
17:10
Astrologii atrag atenția că problemele din cuplu nu trebuie privite ca inevitabile. Comunicarea și răbdarea rămân soluțiile-cheie pentru nativii afectați.
17:10
Experții susțin că au descoperit misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar întâmpla în zona misterioasă, de fapt # Antena1
Experții susțin că au descoperit misterul din Triunghiul Bermudelor, o zonă care a devenit cunoscut la nivel mondial după ce mai multe nave și avioane au fost pierdute aici.
Acum 12 ore
16:50
Relația dintre tine și copilul tău este unul dintre cei mai importanți factori care îi influențează dezvoltarea emoțională. Dacă îi oferi iubire, încredere și susținere, îl vei ajuta să-și formeze o personalitate echilibrată, să-și dezvolte stima de sine și să învețe cum să-și gestioneze emoțiile și relațiile sociale. Hai să descoperim importanța relației părinte-copil în dezvoltarea emoțională și cum o poți întări în fiecare zi!
16:50
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 7. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, despre probele care le-au testat limitele # Antena1
Deși spun despre ei că sunt două persoane calme, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion recunosc că unele probe de pe Drumul Eroilor le-au pus răbdarea la încercare. Vezi ce au dezvăluit în Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 7.
16:30
Cât a putut să plătească un buzoian într-o singură lună pentru apa de ploaie. Care au fost explicațiile companiei de apă # Antena1
Un buzoian a fost luat prin surprindere când a văzut câți bani trebuie să achite pentru apa de ploaie. Compania de Apă Buzău a explicat care este motivul pentru care s-a ajuns la o astfel de sumă.
16:30
Să înveţi online este astăzi ceva absolut normal, ba chiar banal, nicidecum o raritate sau ceva complicat.
16:30
Pe 15 august, toată lumea spune „La mulți ani, Maria!”, însă tu știi că urarea capătă greutate doar când o susții cu un gest bine ales.
16:20
16:20
Mireasa sezonul 12. Mamele au certat-o pe Gabriela pentru că insistă să-l cucerească pe Sorin # Antena1
Mamele au mustrat-o pe Gabriela pentru că insistă să îl cucerească pe Sorin. Tânăra l-a și pupat pe gât la petrecere.
15:50
Cât de mult a scăzut cea mai mare pensie din România, după impunerea contribuției pe sănătate. La ce sumă s-a ajuns # Antena1
În iulie, cea mai mare pensie din România atingea suma record de 98.000 de lei net, echivalentul a circa 19.600 de euro lunar.
15:40
Doi actori îndrăgiți au pus capăt relației după 18 ani de iubire. Iată despre cine este vorba.
15:30
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale # Antena1
După nuntă, ispita Lala de la Insula Iubirii 2025 se află în mijlocul unei situații inedite. Tânăra este „acuzată” că ar fi împrumutat rochia de mireasă a nașei sale pentru fericitul eveniment. Cum le răspunde tânăra cârcotașilor.
15:20
Diferențele dintre cartea de identitate simplă și cartea de identitate electronică. Ce a explicat Ministerul Afacerilor Interne # Antena1
Ministerul Afacerilor Interne a explicat care sunt diferențele între carte de identitate simplă și cartea de identitate electronică. Puțini români știau aceste detalii.
15:20
Plăcintă cu brânză și mărar la cuptor. La ce temperatură și cât se ține la cuptor pentru un gust desăvârșit # Antena1
Plăcinta cu brânză și mărar la cuptor este un preparat cu rădăcini adânci în bucătăria românească, îmbină gustul intens al brânzei cu prospețimea mărarului, într-un aluat crocant la exterior și cremos în interior. Secretul gustului nu ține doar de compoziție, ci și de temperatura și timpul corect de coacere.
15:10
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți" # Antena1
Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a continuat aseară, în episodul 16 al emisiunii, să se apropie și mai mult de ispita Teo.
15:10
Creatura misterioasă din adâncuri care a fost filmată pentru prima dată în istorie. În trecut se credea că scufundă nave # Antena1
Pentru prima dată în istorie, creatura misterioasă din adâncuri a fost filmată pentru prima dată, la sute de ani de când au circulat mituri potrivit cărora viețuitoare similare scufundau nave imense.
14:50
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien # Antena1
Fiica lui Ilie Năstase s-a pozat sub duș, iar fanii au reacționat imediat la ipostazele îndrăznețe în care a apărut Alessia.
14:40
„Mineralul extraterestru” care a uimit experții are o reacție considerată ciudată atunci când e încălzit, ceea ce a ridicat numeroase semne de întrebare.
14:30
Mireasa sezonul 12. Emily a fost deranjată de cuvintele doamnei Nicoleta. A numit-o ”jalnică” pe mama lui Cristian # Antena1
La Mireasa, Capriciile Iubirii, doamna Nicoleta a spus că Emily a fost ”pasageră” cu toți băieții. Acest lucru a deranjat-o pe tânără, care a jignit-o pe mama lui Cristian.
14:30
Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg. Miliardarii susțin că le-ar fi adus succesul # Antena1
A fost dezvăluit dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg, care ar fi ajutat la succesul miliardarilor.
14:30
Experții au dezvăluit bolile care se răspândesc cel mai repede în rândul oamenilor. Din fericire, pentru multe dintre ele există vaccinuri.
14:20
Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului la 2 ani după dezastrul OceanGate # Antena1
Surse din domeniul tech susțin că un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului, la doar 2 ani după ce a avut loc dezastrul OceanGate.
14:10
Cât costă o șaorma în Vama Veche în august 2025. Cum a reacționat un turist când a văzut prețul: „Am vrut neapărat să mănânc” # Antena1
Vama Veche se numără printre cele mai apreciate stațiuni de pe litoralul românesc, mai ales în sezon estival. Tot mai mulți turiști aleg această zonă de la malul Mării Negre pentru a se bucura de petrecerile de pe plaje.
14:10
Chat-ul zilei la Mireasa, 26 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 26 august 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:50
Cum arată Claudia Schiffer la 55 de ani. Supermodelul a pozat într-un costum de baie de aproape 1000 de dolari # Antena1
Claudia Schiffer a pozat în costum de baie la 55 de ani. Iată cum și-a sărbătorit supermodelul ziua.
13:20
Cu ochii pe Insulă, episodul 24. Ce a dezvăluit Olga despre igiena lui CRBL. Ce anume a cucerit-o la el # Antena1
În episodul 24 din „Cu ochii pe Insulă”, Olga, Ecaterine și Lizi Natanticu au fost întrebate ce observă pentru prima dată la un bărbat și cum ar reuși să le cucerească în 5 minute.
13:10
După ce temperaturile au scăzut sub limita înghețului, a nins în august în România. Imaginile cu fenomenul neobișnuit au fost surprinse de turiști și publicate în mediul online.
12:50
Mireasa sezon 12. Emily face un pas înapoi în cunoașterea cu Cristian. A invocat mai multe motive # Antena1
Emily a afirmat că nu mai e atrasă de Cristian și spune că motivele sunt mai multe. Atât băiatul, cât și doamna Nicoleta, nu cred în explicațiile ei.
12:50
Cum arată una dintre camerele de hotel în care a stat Irina Fodor.Prezentatoarea Asia Express a fost ”acuzată” că se bucură de lux # Antena1
Irina Fodor a făcut publice imagini de la una dintre cazările pe Drumul Eroilor. Iată cum arată camera prezentatoarei TV.
12:40
De ce nu își mai doresc tinerii din România să se căsătorească. Motivele pentru care amână să facă pasul cel mare # Antena1
În zilele noastre, tot mai mulți tineri aleg să amâne căsătoria. Aceștia au câteva motive pentru care nu își mai doresc să facă marele pas în viața de cuplu.
12:40
Astăzi, la Insula Iubirii, „ceremonie a focului, chiar specială, pentru că ar putea fi ultima sau nu”. Show-ul, lider de audiență # Antena1
După o seară încărcată de tensiunea confruntărilor directe, astăzi, la Insula Iubirii urmează o seară specială, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
Acum 24 ore
11:20
Andrei Coman, primarul din Iubire cu parfum de lavandă, vară între Podişor și Puglia: „Toată lumea mă strigă dom’ Primar!” # Antena1
Andrei Coman, actorul care îl interpretează pe inconfundabilul Puiu, primarul din Podişor, în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production pentru Antena 1, a avut parte de o vară intensă și plină de descoperiri.
10:40
Fuego, celebrul artist, a împlinit recent frumoasă vârstă de 49 ani și a sărbătorit chiar pe scenă, înconjurat de fanii săi.
10:10
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marius, dezvăluiri despre îndoielile față de fidelitatea Mariei. "I-a trimis o poză în sutien" # Antena1
În episodul 15 din Insula Iubirii Plus, Marius i-a făcut o dezvăluire neașteptată lui Radu înainte de întâlnirea cu ispita Cătălin.
10:10
Țipetele și abuzul verbal din partea părinților pot afecta profund dezvoltarea creierului copiilor, crescând riscul de probleme mentale și dificultăți sociale. Experții atrag atenția asupra importanței comunicării pozitive.
10:10
Cafea sau ceai verde? Câtă cofeină conține fiecare și cu ce e recomandat să-ți începi ziua # Antena1
Fie că alegi aroma intensă a cafelei sau prospețimea ceaiului verde, ambele au beneficii clare pentru sănătate, dar conținutul de cofeină și impactul asupra organismului nu sunt aceleași. Află ce băutură ți se potrivește mai bine: cafea sau ceai verde?
10:10
Uleiul de tescovină sau uleiul din turte de măsline. Ce este și de ce nu trebuie confundat cu uleiul de măsline extravirgin # Antena1
Uleiul de tescovină sau uleiul din turte de măsline este un ulei obținut din tescovina de măsline, adică pasta care rămâne după prima presare mecanică a măslinelor pentru a extrage uleiul extravirgin și virgin.
10:10
Conopida este una dintre cele mai subestimate legume din bucătărie, deși versatilitatea ei culinară o transformă într-un ingredient de bază pentru orice sezon. Albă, mov, verde sau portocalie, conopida se adaptează ușor atât rețetelor simple de zi cu zi, cât și celor sofisticate.
