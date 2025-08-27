Reforma la stat scoate oamenii în stradă. Sute de protestatari s-au adunat în fața Prefecturii din Constanța

19:20

Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, spune că a primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri, el spunând că, dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta. El afirmă că sindicatele celor mai bine plătiţi angajaţi din statul român nu mai luptă pentru echitate, luptă pentru a conserva un regim de privilegii, adăugând că „e de porc să te agăţi de beneficii de lux în timp ce ţara se străduieşte să-şi păstreze echilibrul bugetar”.