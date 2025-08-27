Reforma la stat scoate oamenii în stradă. Sute de protestatari s-au adunat în fața Prefecturii din Constanța
Digi24.ro, 27 august 2025 10:20
Un protest cu sute de oameni are loc în fața Prefecturii din Constanța. Sunt sindicaliști din sănătate, din învățământ și din domeniul portuar, nemulțumiți de reformele Guvernului.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
10:40
Dronele ucrainene au distrus peste 100 de vehicule rusești pe frontul Novopavlivka în luna august. „O lovitură unică, una la un milion” # Digi24.ro
De la începutul lunii august, Batalionul 413 Raid al Forțelor Sistemelor Fără Pilot a distrus peste 100 de vehicule militare rusești de-a lungul frontului Novopavlivka.
10:40
„Un ipocrit”. Phenianul este revoltat în urma declarațiilor din Biroul Oval ale președintelui sud-coreean. De la ce a pornit scandalul # Digi24.ro
Coreea de Nord l-a calificat pe preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung drept un „ipocrit”, după declaraţiile sale privind denuclearizarea peninsulei coreene în timpul unei vizite la Washington, relatează Reuters. Lee Jae Myung a declarat luni în Statele Unite că alianţa dintre Seul şi Washington va fi „consolidată” atunci când „va exista o cale către denuclearizare, pace şi coexistenţă în peninsula coreeană”.
10:40
Marco Rubio a transmis un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova. Ce a scris oficialul american # Digi24.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis miercuri un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova, în care afirmă că Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova împărtăşesc un angajament clar "de a construi un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper".
Acum 30 minute
10:20
„În vizorul lui Putin”. Fără perspective de pace, Rusia se apropie periculos de obiectivul său de a ocupa Donbas în totalitate # Digi24.ro
În timpul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, pe 15 august, președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut Ucrainei să-și retragă forțele din regiunile Lugansk și Donetsk, în schimbul înghețării, de către Rusia, a liniilor frontului, în regiunile Herson și Zaporijia. Indiferent dacă un acord de pace este sau nu la orizont, cererile lui Putin pun în lumină prioritățile militare pe termen scurt ale Kremlinului: Rusia rămâne hotărâtă să ocupe întreg Donbasul, în timp ce alte părți ale frontului par să fie mai puțin importante pentru Putin, arată jurnaliștii Meduza.
10:20
Reforma la stat scoate oamenii în stradă. Sute de protestatari s-au adunat în fața Prefecturii din Constanța # Digi24.ro
Un protest cu sute de oameni are loc în fața Prefecturii din Constanța. Sunt sindicaliști din sănătate, din învățământ și din domeniul portuar, nemulțumiți de reformele Guvernului.
Acum o oră
10:10
Incendiul de la Dragonul Roșu, din Capitală: focul a afectat aproape 4.000 mp. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, marți seară, la un depozit din zona complexului comercial Dragonul Roșu, din Capitală, afectând peste 3.800 de metri pătrați. Pompierii s-au luptat 10 ore în cadrul intervenției, la care au participat 28 de autospeciale și zeci de pompieri, mobilizați inclusiv din turele libere. Halele din apropiere au fost protejate de incendiu, a anunțat miercuri ISU București-Ilfov.
09:50
Un fost ambasador american la Kiev admite: „Ucraina ar trebui să ia în considerare planul B” # Digi24.ro
O serie de întâlniri diplomatice importante din ultimele două săptămâni, inclusiv două summituri majore, nu au reușit să liniștească Kievul în ceea ce privește securitatea sa pe termen lung. Potrivit unui fost ambasador al SUA în Ucraina, prăpastia dintre ceea ce președintele american Donald Trump este dispus să ofere și ceea ce Ucraina are nevoie disperată a devenit periculos de evidentă.
Acum 2 ore
09:30
Administrația Trump restabilește politica „întrebă un vecin”, care nu a mai fost folosită în Statele Unite în ultimii 30 de ani # Digi24.ro
Administrația Trump a declarat marți că va începe să intervieveze vecinii și colegii unor imigranți care solicită cetățenia americană, restabilind o practică care nu a mai fost utilizată de la administrația George H.W. Bush.
09:30
Ce rol strategic joacă regiunea Dnipropetrovsk, în care armata rusă a cucerit deja două localități. „Primul atac de amploare” # Digi24.ro
Forțele ucrainene au recunoscut că armata rusă a pătruns în regiunea industrială estică Dnipropetrovsk și încearcă să se stabilească acolo. „Este primul atac de o asemenea amploare în regiunea Dnipropetrovsk”, a declarat Viktor Trehubov, din Grupul Operațional-Strategic de Trupă Dnipro, pentru BBC, deși a precizat că avansul inamic a fost oprit.
09:30
Accident grav pe Valea Oltului: șapte persoane au ajuns la spital. Copil de 3 ani, în stare critică. Traficul este complet blocat # Digi24.ro
Traficul este blocat marți pe Valea Oltului, în comuna Bujoreni din județul Vâlcea, după un accident grav în care au fost implicate două autoturisme. Șapte persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, iar un copil de 3 ani este resuscitat de medici, starea lui fiind extrem de gravă.
09:00
Turcul care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi a fost prins la graniță. Date noi din anchetă # Digi24.ro
Cetățeanul turc despre care anchetatorii spun că ar fi coordonat atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei a fost prins la Nădlac, în timp ce încerca să fugă din țară. El se afla într-un taxi, alături de alți doi conaționali, care vor fi audiați pentru a se stabili dacă au avut sau nu legătură cu atacul.
09:00
Trump îl amenință din nou pe Putin dacă nu ajunge la un acord de pace cu Ucraina: „Este foarte, foarte grav ce am în minte” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice împotriva Rusiei dacă preşedintele acesteia, Vladimir Putin, nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, relatează Reuters.
08:50
Turcia construiește primul său portavion. „Mugem” va avea trei piste, lungimea a trei stadioane și va combina avioanele cu dronele # Digi24.ro
Ankara face pași uriași în vederea construcției primului său portavion de mare tonaj. Comandantul șantierului naval Istanbul a anunțat că procesul de construcție a portavionului „Mugem” a început. Mai mult, contraamiralul Recep erdinc Yetkin a anunțat că nava va fi gata înainte de termen.
08:50
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff se întâlnește săptămâna aceasta cu ucrainenii, la New York. Cum decurg discuțiile cu rușii # Digi24.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marţi că se va întâlni cu reprezentanţi ai Ucrainei la New York în această săptămână, afirmând că Washingtonul continuă totodată discuţiile cu Rusia, în contextul în care Statele Unite caută să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina, relatează Reuters.
Acum 4 ore
08:20
Contract de 1 miliard de euro pentru Bulgaria. Rheinmetall va produce aici praf de pușcă și proiectile de 155mm # Digi24.ro
Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall intenţionează să producă praf de puşcă şi proiectile de artilerie de 155 mm în Bulgaria în cadrul a două acorduri de tip joint venture cu o investiţie comună de peste 1 miliard de euro, a anunţat marţi firma germană, care şi-a extins de curând afacerile şi în România.
08:00
Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de independență. Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk, așteptați la Chișinău # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk sunt aşteptaţi miercuri în Republica Moldova, care sărbătoreşte 34 de ani de la independenţă, un gest evident de solidaritate într-un moment-cheie pentru ţară. Considerată deosebit de vulnerabilă după invazia rusă în Ucraina vecină, Republica Moldova se pregăteşte luna viitoare de un scrutin legislativ crucial pentru parcursul său proeuropean.
07:40
Test reuşit pentru Starship. După o serie de eşecuri, mega-racheta lui Elon Musk marchează o revenire de succes # Digi24.ro
Mega-racheta Starship a miliardarului Elon Musk, dezvoltată pentru a ajunge pe Lună şi Marte, a efectuat marţi un zbor de testare reuşit, după o serie de încercări anterioare marcate de explozii ce au semănat îndoieli cu privire la progresele sale, relatează AFP, citată de News.ro.
07:10
Seceta a lovit și marile orașe. Povestea tinerilor care udă, seară de seară, copacii de pe domeniul public. „Omul sfințește locul” # Digi24.ro
Înconjurați de beton, copacii din orașe se usucă, iar zonele cu iarbă verde sunt, de fapt, galbene. În lipsa unor sisteme de irigații bine puse la punct, câțiva tineri din Timișoara au luat atitudine. De o lună deja, colindă, seară de seară, străzile orașului și udă copacii de pe domeniul public. Nu au utilaje sofisticate, ci doar butoaie și găleți, pe care le transportă în portbagajul mașinii. Tinerii au dezvoltat și o aplicație, cu ajutorul căreia se pot organiza, astfel încât să vadă, în timp real, care copac a fost udat și când.
07:10
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și asistenții personali. „Anghel Saligny”, la rectificare (surse) # Digi24.ro
Coaliția a decis, după o ședință de peste trei ore și jumătate, măsurile care privesc administrația locală: primăriile ar putea hotărî dacă aprobă funcționarea jocurilor de noroc în localitate și unde își pot desfășura activitatea, iar Guvernul nu va acoperi integral salariile asistenților personali, dar va intensifica controalele. Programul „Anghel Saligny” se amână până la rectificarea bugetară, în timp ce raportările Executivului pentru decontarea banilor și pentru definirea schemelor de personal se vor face pe baza datelor INS și nu în funcție de ultimul recensământ. Surse participante la discuții au declarat pentru Digi24.ro că premierul Ilie Bolojan a propus ca negocierile privind Primăria Capitalei să fie amânate cu două săptămâni.
07:10
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii” # Digi24.ro
Dronele evoluează constant pe frontul din Ucraina. O publicație de profil militar raportează că au început să fie văzute și identificate drone propulsate de motoare hibride sau, direct, drone electrice. „Este o schimbare a tacticii” este comentariul publicației.
07:10
În urmă cu exact trei luni, pe 26 mai, Nicușor Dan își prelua mandatul de președinte al țării. Deși prioritatea pe care a avut-o în primele zile a fost formarea unui nou Guvern, ulterior a avut o atitudine reținută în ceea ce privește implicarea în politica internă, ceea ce i-a adus critici chiar din interiorul Coaliției de guvernare. S-a concentrat să arate o latură mai „umană” a președinției, spun analiștii consultați de Digi24.ro, iar pe plan extern a promovat o politică mai degrabă „conservatoare”.
07:10
Scutul mlăștinos al Europei: Ce soluție „2 în 1” a găsit UE pentru oprirea tancurilor rusești și combaterea încălzirii globale # Digi24.ro
La trei ani după ce ucrainenii au aruncat în aer un baraj în nord-estul țării pentru a opri tancurile rusești în asaltul lor asupra capitalei Kiev, mai multe țări de pe flancul estic al NATO ar putea reface propriile lor zone mlăștinoase de odinioară, îndeplinind astfel două obiective: întărirea defensivei în vederea unui potențial atac al Rusiei și susținerea eforturilor de combatere a încălzirii globale prin restaurarea mlaștinilor ce acționează ca niște capcane atât pentru emisiile de carbon, cât și pentru tancurile inamice.
07:10
O pictură valoroasă, furată de naziști acum 80 de ani, a fost redescoperită din întâmplare, datorită unui anunț imobiliar # Digi24.ro
Un tablou pictat de un maestru italian, furat de naziști de la un comerciant de artă evreu din Amsterdam, a fost descoperit pe site-ul unei agenții imobiliare care vindea o casă în Argentina, la mai bine de 80 de ani de la dispariție.
07:10
Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la 1 septembrie, după încasările mult sub așteptări # Digi24.ro
Sezon estival sub așteptări pe litoralul românesc. O spun chiar operatorii din turism, care sunt nevoiți să închidă unitățile de cazare mai devreme. Unul dintre motive ar fi reducerea valorii voucherelor de vacanță. Chiar dacă în luna august au venit mai mulți turiști și au fost câteva weekenduri pline, în rest hotelierii s-au văzut nevoiți să reducă prețurile. Nici măcar așa nu au reușit să-și ocupe camerele. Din 1 septembrie, majoritatea hotelurilor de 3 stele își vor închide porțile.
07:10
Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au slăbit mașinăria de război a lui Putin # Digi24.ro
Campania de atacuri cu drone a Ucrainei împotriva rafinăriilor rusești de petrol a distrus aproximativ 13% din producția de combustibil a Rusiei, potrivit analiștilor, ceea ce a forțat Moscova să impună restricții asupra consumului de benzină în mai multe regiuni, inclusiv în Crimeea ocupată.
07:10
Ce stimulente i-a oferit Trump lui Putin ca să accepte pacea în Ucraina. Președintele SUA voia să anunțe în Alaska „o mare tranzacție” # Digi24.ro
Oficiali guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună, care au vizat realizarea păcii în Ucraina, potrivit mai multor surse familiarizate cu discuțiile, citate de Reuters.
07:10
Sezon estival slab pe litoralul românesc. De la 1 septembrie, mai multe hoteluri anunță că își închid porțile # Digi24.ro
Sezon estival sub așteptări pe litoralul românesc. O spun chiar operatorii din turism, care sunt nevoiți să închidă unitățile de cazare mai devreme. Unul dintre motive ar fi reducerea valorii voucherelor de vacanță. Chiar dacă în luna august au venit mai mulți turiști și au fost câteva weekend-uri pline, în rest hotelierii s-au văzut nevoiți să reducă prețurile. Nici măcar așa nu au reușit să-și ocupe camerele. Din 1 septembrie, majoritatea hotelurilor de 3 stele își vor închide porțile.
Acum 12 ore
02:40
Recomandările ANPC pentru părinții și elevii care cumpără rechizite pentru noul an școlar. La ce trebuie să fie atenți # Digi24.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anuță că desfășoară controale la nivel național pentru a vedea modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor în ceea ce privește despre rechizitele, uniformele și accesorii școlare, în condițiile în care elevii urmează să revină la cursuri pe 8 septembrie.
00:30
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația locală. Concedieri vor avea loc și la Guvern # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că aproximativ 6.000 de posturi din cabinetele aleşilor locali şi ale demnitarilor vor dispărea, el explicând că este vorba despre consilieri ai primarilor, viceprimarilor, miniştrilor şi secretarilor de stat. Cseke afirmă că, prin implementarea propunerilor care vizează administraţia locală din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, vor fi afectate acele primării care au ocupat la maximum schemele de personal.
26 august 2025
23:40
Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Bruce Willis. Soția actorului: „Creierul lui cedează” # Digi24.ro
Emma Heming Willis, soția celebrului actor american Bruce Willis, a vorbit public despre starea de sănătate a starului. „Creierul său cedează”, a spus Emma, citată de BBC. Actorul din „Die Hard”, în vârstă de 70 de ani, a fost diagnosticat cu demență frontotemporală.
23:00
Adunarea Generală a ONU a creat marţi un grup de experţi ştiinţifici privind inteligenţa artificială, care va fi însărcinat cu sprijinirea comunităţii internaţionale în vederea luării unor decizii informate în legătură cu acest subiect sensibil.
23:00
Moşteanu: Am ajuns la o variantă agreată într-un procent de 99%, aş spune, de către toate partidele din coaliţie, pentru acest pachet 2 # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că partidele din coaliţia de guvernare au agreat 99% din pachetul 2 de măsuri fiscal bugetare, el opinând că, vineri după-amiază, pachetul va fi adoptat de Guvern. „Corecţia acestui deficit nu se poate întâmpla peste noapte, există o inerţie a unor cheltuieli ale statului şi aici mai avem de lucrat”, afirmă el.
22:40
Donald Trump anunță că va cere pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în capitala Washington # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a promis marţi că va fi cerută pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., capitala Statelor Unite, unde a fost abolită în 1981, transmite AFP.
22:40
Guvernul ucrainean a decis că bărbații cu vârsta între 18 şi 22 de ani pot să iasă din țară # Digi24.ro
Autorităţile ucrainene au anunţat, marţi, că le vor permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să iasă din ţară pentru a merge în străinătate, o relaxare a legii marţiale aflate în vigoare din cauza invaziei ruse, relatează AFP, potrivit Agerpres.
22:20
Ce a decis coaliția în privința pensiilor magistraților și a vârstei de pensionare (surse) # Digi24.ro
Partidele din coaliția de guvernare s-au pus de acord în principiu asupra pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, după ședința de marți seară. Unul dintre punctele cele mai fierbinți îl constituie pensiile magistraților, care au anunțat deja că vor intra în grevă dacă guvernul nu retrage această componentă din proiectul de lege. Surse politice au dezvăluit pentru Digi24 că partidele de guvernare au ajuns la o altă formulă de calcul a pensiei magistraților.
21:50
Proiectul Condor. O companie germană dezvoltă un tanc anti dronă, construit pe platforma vechiului Leopard 1 # Digi24.ro
Luptele din Ucraina, caracterizate prin transparența câmpului de luptă și omniprezența dronelor, prefigurează războiul de mâine? Fără îndoială... În orice caz, șeful Statului Major al Apărării britanic, amiralul Tony Radakin, este destul de rezervat în această privință.
21:50
Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea intenţionează să introducă o taxă de drum pentru maşinile de mare tonaj care circulă pe drumurile judeţene.
Acum 24 ore
21:20
Melania Trump prezintă o iniţiativă de introducere a Inteligenţei Artificiale în şcolile americane # Digi24.ro
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a prezentat marţi o iniţiativă menită să introducă inteligenţa artificială în şcolile americane. Acestea vor putea intra într-o competiţie de proiecte cu premii.
21:10
Femei terorizate pe stradă, într-un cartier din suburbiile Bucureștiului. Agresorul nu a fost sancționat niciodată de polițiști # Digi24.ro
Mai multe femei dintr-un cartier din suburbiile Bucureștiului sunt terorizate de un bărbat. Același. Ele se tem să mai iasă pe stradă sau să mai meargă la muncă. Bărbatul le-ar fi agresat verbal și le-ar fi amenințat constant în ultimele luni. Victimele au sunat la 112 de mai multe ori, dar Poliția nu l-a sancționat niciodată.
21:00
Incendiu puternic la un depozit din complexul Dragonul Roșu, din Capitală. Pompierii intervin de urgență # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnitm marți searăm la un depozit din complexul comercial Dragonul Roșu, din Capitală. Pompierii intervin pentru stingerea acestuia, a anunțat ISU București-Ilfov.
20:30
Zelenski cere schiţarea mai rapidă a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. Care este oferta Statelor Unite # Digi24.ro
Kievul împreună cu aliaţii săi occidentali trebuie să accelereze eforturile pentru schiţarea viitoarelor garanţii de securitate pentru Ucraina, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Statele Unite ar fi dispuse să furnizeze, în cadrul unor astfel de garanţii, mijloace de culegere de informaţii şi de monitorizare a câmpului de luptă şi să participe la un scut de apărare antiaeriană sub comandă europeană, potrivit Financial Times.
20:30
Recomandările ANPC pentru părinții și elevii care cumpără rechizite pentru noul an școlar. La ce trebuie să fie atenți # Digi24.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anuță că desfășoară controale la nivel național pentru a vedea modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor în ceea ce privește despre rechizitele, uniformele și accesorii școlare, în condițiile în care elevii urmează să revină la cursuri pe 8 septembrie.
20:20
Reacție nervoasă a unui fost ministru al Justiției, față de protestul magistraților: „Depăşeşte limita legii” # Digi24.ro
Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, spune că protestul magistraţilor va avea un singur efect - va întoarce cu şi mai multă forţă întreaga societate împotriva lor. „Este o mişcare profund neinspirată”, susține deputatul USR, care critică judecătorii pentru că nu au propus modificări la proiectul de lege privind pensiile speciale, ci „pur și simplu au cerut retragerea acestuia”.
19:40
Mirosul de canabis le face probleme jucătorilor de la US Open: „Este enervant să joci şi cineva să fumeze marijuana la câţiva metri” # Digi24.ro
Autorizat în statul New York din 2021, consumul de canabis face valuri până la US Open, unde mirosul persistent provenit de la suporterii care fumează în tribune deranjează jucătorii în timpul meciurilor.
19:40
Ciprian Ciucu, mesaj tăios după ședința coaliției, la care a venit și președintele Nicușor Dan # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a scris un mesaj „asumat, nu pe surse” pe Facebook, în timp ce participa la ședința Coaliției. Primarul Sectorului 6 spune că a citit un titlu „halucinant”, în care jurnalistul se întreabă dacă e scandal în Coaliție, pentru că Nicușor Dan a plecat din sediul Guvernului, unde au loc discuțiile, după „doar jumătate de oră”. Liberalul a ținut să precizeze că acolo se discută civilizat „chestiuni extrem de tehnice”.
19:40
Bolojan a discutat despre investiţiile din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării: Fiecare ministru are deplină libertate # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi discuţii pe tema prioritizării investiţiilor din PNRR cu minister ele Transporturilor şi Dezvoltării. Șeful Executivului a spus că fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare.În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum şi proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare, iar la Dezvoltare, discuţiile s-au concentrat pe investiţiile incluse în componenta „Valul Renovării”. Cele două ministere vor prezenta Guvernului proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanţare din PNRR.
19:20
Radu Mihaiu, revoltat de „scrisoarea tragică” de la sindicatele ASF, ANCOM și ANRE: Au salarii obscene, un afront la adresa românilor # Digi24.ro
Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, spune că a primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri, el spunând că, dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta. El afirmă că sindicatele celor mai bine plătiţi angajaţi din statul român nu mai luptă pentru echitate, luptă pentru a conserva un regim de privilegii, adăugând că „e de porc să te agăţi de beneficii de lux în timp ce ţara se străduieşte să-şi păstreze echilibrul bugetar”.
19:20
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă # Digi24.ro
Vladislav, un soldat al Gărzii Naționale a Ucrainei în vârstă de 33 de ani, a supraviețuit după ce forțele ruse i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă, crezând că este mort, a raportat radiodifuzorul de stat Suspilne, potrivit Kyiv Independent. Atenție! Informațiile următoare vă pot afecta emoțional.
19:20
Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului, postat pe pagina de Facebook a instituţiei.
19:00
Kievul recunoaște în premieră că trupele ruse au pătruns într-o nouă regiune a Ucrainei. „Da, au intrat, luptele continuă” # Digi24.ro
Kievul recunoaște în premieră că trupele ruse au pătruns într-o nouă regiune a Ucrainei. „Da, au intrat, luptele continuă”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.