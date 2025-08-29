„În vizorul lui Putin”. Fără perspective de pace, Rusia se apropie periculos de obiectivul său de a ocupa Donbas în totalitate

07:10

Peste 10.000 de copii reușesc să meargă în prima zi de școală cu haine și rechizite noi, datorită generozității celor care oferă din puținul lor și celor nevoiași, astfel încât șansa la educație să nu dispară în comunitățile sărace. Preotul Dan Damaschin din Iași este cel care îi ajută pe părinți cu tot ce au nevoie, astfel încât cei mici să nu simtă lipsurile și să poată visa la un trai mai bun datorită educației. „E un ghiozdan care le redă demnitatea”, spune părintele, care a reușit să strângă până acum jumătate din suma necesară.