Ce trebuie să facă părinții pentru a nu-și traumatiza copiii cu școala. Efectele devastatoare ale învățatului cu forța

Școala ar trebuie să fie un loc al formării elevilor și nu unul al traumei. Iar asta depinde cel mai mult de părinți și profesori, spun specialiștii în psihiatrie pediatrică. Tot mai mulți elevi români au anxietate de performanță mai ales din cauza pretențiilor familiei, dar și a unor dascăli.

