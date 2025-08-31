Ce trebuie să facă părinții pentru a nu-și traumatiza copiii cu școala. Efectele devastatoare ale învățatului cu forța
Adevarul.ro, 31 august 2025 06:15
Școala ar trebuie să fie un loc al formării elevilor și nu unul al traumei. Iar asta depinde cel mai mult de părinți și profesori, spun specialiștii în psihiatrie pediatrică. Tot mai mulți elevi români au anxietate de performanță mai ales din cauza pretențiilor familiei, dar și a unor dascăli.
Acum o oră
06:15
Acum 2 ore
05:15
Marea provocare a renunțării la rețelele sociale: „Ajunsesem să am un timp de ecran de opt ore, irosit pe clipuri la întâmplare” # Adevarul.ro
Renunțarea la rețelele de socializare a devenit o provocare, într-o epocă în care oamenii petrec zilnic tot mai multe ore „absorbiți” de telefoanele mobile. Cei care au încercat să își testeze rezistența la folosirea acestor platforme au oferit observații interesante despre experiențele lor.
Acum 4 ore
04:15
Joburile viitorului. Top meserii salvate de inteligența artificială și noile oportunități profesionale. Cine va câștiga lupta cu roboții # Adevarul.ro
Descoperă top meserii protejate de AI, joburile viitorului și noile oportunități create de inteligența artificială. Cine va câștiga lupta cu roboții?
03:45
Wi-Fi-ul lent de acasă este adesea enervant. La prima vedere, totul pare a fi în stare de funcționare, însă viteza internetului poate fi afectată și de obiectele lângă care este amplasat routerul.
03:15
Populația României a scăzut dramatic anul trecut, dată fiind ratele natalității și mortalității, lucru compensat doar parțial de imigranții veniți la muncă în România, potrivit informațiilor publicate vineri de INS.
Acum 6 ore
02:45
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în curbe. Mi-e sincer frică” # Adevarul.ro
Șoferii români și bulgari sunt adesea criticați în Europa pentru stilul agresiv de condus și pentru neglijența din trafic. Tot mai mulți bulgari se plâng, la rândul lor, de comportamentul românilor pe șoselele din țara vecină.
02:15
Cum să construiești o casă cât mai ieftin. Cele mai importante sfaturi oferite de specialiștii în construcții # Adevarul.ro
În plină perioadă de austeritate, cu o creștere semnificativă a prețului la materialele de construcție, pentru cei mai mulți români construcția unei case rămâne o provocare. Mai ales pentru cei care nu au de ales și au planificat deja mutarea. Specialiștii au însă o serie de sfaturi utile.
01:45
Răzvan Rughiniș, expert AI: „Procesul de învățare ar trebui să cultive mai ales abilitățile sociale. În epoca AI, competențele tehnice sunt un bun perisabil“ # Adevarul.ro
Inteligența artificială începe să capete un rol în sistemul de învățământ, însă nu poate înlocui interacțiunile umane, precum gândirea critică şi expertiza profesională.
01:15
Constantin Tănase, un antreprenor cultural de succes. De ce i-au interzis cupletele politicienii: „Pleacă-ai voștri, vin ai noștri! E sloganul cunoscut; Iarăși am votat ca proștii, Și cu asta ce-am făcut?“ # Adevarul.ro
Constantin Tănase a făcut românii să-și găsească speranța şi optimismul prin cupletele, satirele și vodevilurile sale. Ne-a învățat că puțin haz de necaz este o formă de supraviețuire, ba chiar și o formă de protest – și nu l-au împiedicat nici războiul, nici cenzura să spună asta toată viața.
Acum 8 ore
00:45
Zeci de mii de firme românești au deja probleme financiare. „Multe își vor închide porțile în maxim 6 luni” # Adevarul.ro
Oamenii de afaceri din România privesc cu precauție la perspectivele economiei, în contextul accentuării problemelor financiare generate de inflaţie, modificările fiscale, extinderea blocajului financiar și mai ales de scăderea vânzărilor.
00:15
31 august, ziua în care Prințesa Diana și-a pierdut viața într-un accident teribil la Paris # Adevarul.ro
La 31 august 1997, Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, alături de Dodi Fayed și șoferul lor. Tragedia a șocat lumea și a adus în prim-plan atenția asupra presiunii mediatice asupra celebrităților.
00:15
Boala infecțioasă gravă, cu mortalitate ridicată dacă nu este tratată rapid și corect. Sporii care o cauzează pot supraviețui ani de zile # Adevarul.ro
O boală care, netratată la timp și corect, poate avea urmări fatale, poate fi prevenită prin vaccinare. Pentru copii vaccinul este asigurat gratuit în schema națională, dar și adulții ar trebui să repete vaccinarea la fiecare 10 ani. Trecerea prin boală nu asigură imunitatea.
00:00
”Câinii”, al patrulea succes în ultimele 5 partide.
30 august 2025
23:45
Pare un moft, dar nu e. Cât de importantă este consilierea psihologică în cazul bolnavilor de cancer: „Pacientul trece prin cinci faze” # Adevarul.ro
Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, decontarea serviciilor psihologice pentru pacienții oncologici. Este o decizie istorică, care marchează recunoașterea oficială a faptului că lupta cu cancerul nu înseamnă doar medicamente și tratamente, ci și sprijin emoțional.
23:15
Cum a ajuns Regele Mihai erou de benzi desenate, după o întâlnire din tinerețe cu artistul Puiu Manu # Adevarul.ro
Ajuns la aproape 97 de ani și cu o carieră de șapte decenii în spate, Puiu Manu este cel mai vârstnic desenator de bandă desenată din lume aflat încă în activitate, dar și unul dintre cei mai prolifici autori europeni ai genului.
Acum 12 ore
22:45
De ce viitorii medici învață și cum să asculte. Dr. Beatrice Mahler: „Pacienții așteptă nu doar să îi tratăm bine, ci și să comunicăm“ # Adevarul.ro
La UMF „Carol Davila“, un curs opțional îi învață pe viitorii medici să comunice cu pacienții: cum să asculte, cum să transmită un diagnostic dificil și cum să-și gestioneze propriile emoții. Medicina are nevoie şi de povești, nu doar de aparate și tratamente.
22:30
„Coerență, nu populism!” Deputatul PNL Ionel Bogdan reacţionează dur după ce Adrian Câciu a criticat eliminarea impozitului pe cifra de afaceri # Adevarul.ro
Ionel Bogdan acuză PSD de transmiterea unui semnal greșit mediului de afaceri.
22:15
Un tren de călători a deraiat în vestul Egiptului. Trei persoane au murit, 94 sunt rănite # Adevarul.ro
Cel puțin trei persoane au murit și alte 94 au fost rănite sâmbătă, 30 august, după ce un tren de călători a deraiat în vestul Egiptului, informează presa internațională.
21:45
Horoscop 30 august-5 septembrie. Întorsături de situații pentru o zodie, pasiuni bruște pentru alți nativi # Adevarul.ro
Începutul de toamnă va fi o perioadă excelentă pentru cinci zodii, iar un nativ poate da lovitura la loto. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru perioada 30 august-5 septembrie.
21:45
O adolescentă de 14 ani din Călinești, județul Argeș, este căutată de polițiști după ce, în urmă cu patru zile, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Primele indicii arată că fata s-ar putea afla în județul Ilfov.
21:30
Sindicaliștii din administrația locală nu mai lucrează cu publicul şi organizează protest pe termen nelimitat, de luni # Adevarul.ro
Sindicaliștii din administrația publică locală vor declanșa de luni un protest pe durată nedeterminată. Vor fi prezenți la birou, dar nu vor lucra cu publicul, în semn de nemulțumire față de „cea mai severă lovitură adusă administrației locale din ultimii 35 de ani”.
21:30
Xi Jinping va fi alături de Putin, Kim Jong-Un și liderii Iranului și Myanmarului, la parada militară „Ziua Victoriei”, din Beijing # Adevarul.ro
Liderii unora dintre cele mai sancționate regimuri din lume – Rusia, Coreea de Nord, Iran și Myanmar – vor fi prezenți alături de președintele chinez Xi Jinping la parada militară de pe 3 septembrie, la Beijing.
21:15
Veriga slabă a Iranului. Noi dezvăluiri despre atacul israelian din care președintele iranian a scăpat la mustață # Adevarul.ro
În timpul războiului de 12 zile cu Iranul, Israelul a reușit să meargă pe urmele unor personalități iraniene cheie și să comită asasinate exploatând o vulnerabilitate-cheie: gărzile de corp care îi însoțeau pe înalții oficiali, relatează NYT.
21:00
O declarație ambiguă a lui J.D. Vance a stârnit haos pe rețelele sociale: „Trump a murit!”. De la ce a plecat zvonul fals # Adevarul.ro
O declarație ambiguă a vicepreședintelui J.D. Vance a alimentat un zvon fals pe rețelele sociale, potrivit căruia „Trump a murit”. Lipsa aparițiilor publice ale președintelui american și speculațiile despre sănătatea sa au dus la o avalanșă de postări virale.
20:30
Oficiali de la Casa Albă critică Europa, care ar „sabota” negocierile de pace în Ucraina. „Unii europeni trăiesc într-un basm” # Adevarul.ro
Oficiali ai Casei Albe acuză o parte dintre liderii europeni că „sabotează” găsirea unei soluții de pace în Ucraina, prin încurajarea regimului de la Kiev să aibă „așteptări nerealiste” de la Rusia în ceea ce priveşte teritorialitatea.
20:30
Premierul huthi din Yemen, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, a fost ucis în urma unor atacuri israeliene # Adevarul.ro
Rebelii huthi din Yemen au anunțat sâmbătă moartea șefului lor, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, în urma unor atacuri aeriene israeliene desfășurate joi la Sanaa. În urma agresiunilor, au murit și mai mulţi dintre miniștrii lui al-Rahwi.
20:00
Federația Greenfield cere dezbatere publică extinsă pentru declararea Pădurii Băneasa ca arie protejată: „Proiectul a fost deturnat” # Adevarul.ro
Federația Greenfield Băneasa, care reprezintă peste 6.000 de membri, a transmis o scrisoare deschisă către Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, în care atrage atenția asupra modului în care este implementat proiectul de transformare a Pădurii Băneasa în arie protejată.
20:00
Tzancă Uraganu, declarații șocante în cadrul unui podcast: „O palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie”. Manelistul spune că nu este „un tip violent” # Adevarul.ro
Manelistul Tzancă Uraganu a recunoscut public, în cadrul emisiunii online „Un podcast mișto – O viață ca în filmele americane”, realizată de Adrian Cristea, cunoscut ca „Bursucu’”, că a lovit femei cu care a avut relații.
19:30
Zelenski reacţionează după asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean: „Din nefericire, crima a fost plănuită minuţios” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a reacționat după uciderea lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului ucrainean, afirmând că asasinatul a fost „plănuit minuțios”.
18:45
Arta contemporană purtanilă. Cum a devenit :bijuteria legătură între natură și civilizație # Adevarul.ro
O întâlnire cu artista bijutier Alice Protopopescu devine o incursiune în lumea bijuteriei contemporane – o artă purtabilă care se naște din fragilitatea sticlei, forța metalului și inspirația naturii urbane.
18:45
Accident grav pe Autostrada București - Pitești. Două dintre cele opt persoane implicate sunt încarcerate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Un accident rutier grav a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la km 35, între localitățile Florești și Stoenești. Opt persoane au fost implicate, iar două dintre acestea au rămas încarcerate. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
18:30
Cum o simplă infecție în gât poate afecta creierul copiilor: durere și suferință greu de imaginat # Adevarul.ro
Infecția streptococică a gâtului este o boală obișnuită a copilăriei, dar la câțiva copii această infecție bacteriană poate duce la modificări alarmante și de durată ale comportamentului.
18:30
Numeroși români se declară convinși că numărul tot mai ridicat de furturi semnalate pe plajele și în stațiunile din Grecia este din cauza românilor și turiștilor din Balcani și mai puțin vina localnicilor.
18:15
Un deputat PNL îl acuză pe George Simion că pune în pericol securitatea României: „Sub masca unui fals patriotism, face jocul Rusiei agresoare” # Adevarul.ro
Alexandru Muraru s-a dezlănţuit în ultima săptămână împotriva AUR şi a liderului George Simion, pe care îl acuză acum că „face jocul Rusiei agresoare” şi pune în pericol securitatea României.
Acum 24 ore
17:45
Şoferul care „a plimbat” un prieten pe plafonul maşinii pe o stradă din Gorj nu avea nici permis # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani din Gorj a ajuns în atenția poliției după ce pe rețelele sociale au apărut imagini în care conducea un autoturism, având pe plafon un prieten. Aventura sa i-a adus un dosar penal și o amendă consistentă.
17:45
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în România, cât și în țări din UE # Adevarul.ro
Un fermier din județul Arad a adus acasă inovația după experiența muncii în străinătate. Ionuț Ursa, în vârstă de 31 de ani, cultivă un hectar de pepeni cu gust de pară, un soi exotic originar din Coreea de Sud, cunoscut sub denumirea de Cucumis melo, varietatea Makuva.
17:15
Schimbare de strategie: Donald Trump va pune la dispoziția Kievului „capacități de lovire în profunzime.” „Cel mai probabil, ucrainenii le vor folosi” # Adevarul.ro
Donald Trump schimbă strategia față de războiul din Ucraina. Prin ambasadorul SUA la NATO, fostul președinte american a anunțat că va furniza Kievului „capacități de lovire în profunzime”.
17:00
Zelenski propune „trei piloni” ai garanțiilor de securitate pentru Ucraina în negocierile de pace. Reacția Rusiei: „Este o utopie” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat vineri, 29 august, în cadrul unei conferințe de presă, ceea ce a numit „trei piloni” ai garanțiilor de securitate necesare țării sale pentru a descuraja viitoare acte de agresiune rusă.
16:45
Răspunsul dat de ministrul Justiţiei, întrebat despre dosarele Revoluţiei şi Mineriadei: Vor fi îngropate după moartea lui Ion Iliescu? # Adevarul.ro
Moartea fostului președinte Ion Iliescu, la începutul lunii august, la vârsta de 95 de ani, a readus în prim-plan întrebarea dacă dosarele Revoluției și Mineriadei vor mai continua.
16:15
Zelenski avertizează că Rusia pregătește o nouă ofensivă masivă în Donbas: „Concentrarea trupelor acolo ajunge la 100.000” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că forțele ruse se pregătesc pentru o ofensivă de amploare în regiunea Donbas, estul țării, în special în zona orașului Pokrovsk.
16:00
Incendiu lângă „Palatul lui Putin” de la Marea Neagră, după un atac cu drone al Ucrainei. Au fost mobilizaţi peste 400 de pompieri # Adevarul.ro
Peste 400 de pompieri ruși intervin pentru a stinge un incendiu incendiu declanșat de fragmente ale unei drone ucrainene lângă „Palatul lui Putin” de la Marea Neagră.
15:30
Producătorii dronei-vedetă „Flamingo”, vizați de o anchetă de corupție. Cine se află în spatele companiei # Adevarul.ro
Compania Fire Point, producătorul dronelor cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, este obiectul unei anchete a Biroului Național Anticorupție (NABU), pe fondul suspiciunilor că ar fi indus în eroare guvernul în ceea ce privește prețurile și livrările.
15:30
Filmul evenimentelor în crima din Otopeni. Agenții SIAS l-au capturat pe suspect abia după 12 ore. „Dacă aveam mai multe elemente, am fi ajuns mai repede” # Adevarul.ro
Întreaga acțiune a durat 12 ore. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sâmbătă.
15:00
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost asasinat la Liov în timp ce mergea pe stradă # Adevarul.ro
Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă) între 2016 și 2019, a fost ucis sâmbătă, 30 august, la Liov, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
15:00
O tânără de 27 de ani acuză că a fost sechestrată, bătută şi obligată să practice prostituția chiar de partenerul de viaţă. Bărbatul a fost reţinut # Adevarul.ro
O tânără din Hunedoara a trăit un coșmar timp de aproape două luni, fiind sechestrată, bătută și obligată să practice prostituția chiar de către concubinul său.
14:30
Ministrul Justiției a explicat principalele prevederi ale proiectului de lege privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat principalele prevederi ale proiectului de lege privind pensiile magistraților.
14:15
Constantin Tănase, artistul care s-a ridicat din sărăcie și a inventat hazul de necaz. „În fiecare dimineață îmi puneam în ghete niște cartoane, care țineau loc de talpă“ # Adevarul.ro
Constantin Tănase a fost omul vremurilor sale. Și-a trăit mare parte a tinereții în mizerie și sărăcie, fără mâncare și fără căldură, doar pentru a-și putea ține în viață visul de a fi actor.
14:00
Blocaj financiar temporar sau înşelătorie? Celulă de criză pentru 677 de români blocaţi în Grecia, Cipru şi Spania, din cauza unei agenţii de turism # Adevarul.ro
A fost activată o celulă de criză pentru repatrierea a peste 670 de turişti români blocați în Grecia, Cipru și Spania, după ce o agenție de turism nu le-a achitat cazarea și biletele de avion. Ministrul Radu Miruță califică situația drept „o înșelătorie”.
13:45
Un șofer a lovit intenționat un grup de oameni, în fața unui bar din Franța. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite # Adevarul.ro
Un șofer a lovit „deliberat” un grup de persoane, în centrul orașului Evreux, Franța, în urma unei altercații într-un bar. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă, a anunțat parchetul francez.
13:15
Incident în Aeroportul Henri Coandă. Un bărbat a fost prins cu bani falși asupra sa, după ce a încercat să îi folosească într-un magazin # Adevarul.ro
Un român a fost prins cu bani falși în Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce a încercat să folosească valuta într-unul din magazine.
