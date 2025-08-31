O persoană a fost călcată de tren. Traficul feroviar a fost întrerupt între București Nord și Băneasa
Adevarul.ro, 31 august 2025 16:45
Un accident feroviar mortal înregistrat duminică după-amiază a dus la întreruperea temporar a circulației trenurilor pe distanța București Nord – Băneasa. Este posibil ca alte trenuri să întâmpine întârzieri,
Acum 10 minute
17:00
Un adolescent a recunoscut că a provocat incendii devastatoare în Portugalia. Motivul i-a surprins pe anchetatori # Adevarul.ro
Un băiat de 14 ani a recunoscut că a provocat în mod intenționat mai multe incendii forestiere devastatoare din nordul Portugaliei, mergând cu scuterul și folosind chibrituri.
17:00
Locomotiva unui tren care circula de la Constanța spre Capitală a luat foc duminică, 31 august. Incendiul ar fi izbucnit la câteva minute de la plecarea din stație.
Acum 30 minute
16:45
Acum o oră
16:30
Armata israeliană a lovit apartamentul purtătorului de cuvânt al Hamas. Acesta amenințase Israelul cu expunerea ostaticilor # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică într-o ședință a cabinetului că purtătorul de cuvânt al Hamas, Abu Obeida, a fost vizat într-un atac, dar că IDF nu poate confirma deocamdată dacă acesta a fost ucis, relatează Times of Israel.
16:30
„Să bați un om cu handicap… sper să facă multă multă pușcărie acești nenorociți”. Cazul șoferului de Bolt care arată cât de bolnavă e România # Adevarul.ro
De la violența stradală la criza de încredere în justiție, cazul readuce la suprafață un tablou complet al României de azi unde agresivitatea, lipsa de empatie și neîncrederea în autorități devin norme de viață.
16:30
Ecologiștii protestează la Sagrada Familia: fațada catedralei, stropită cu vopsea roșie # Adevarul.ro
Două activiste de mediu au stropit duminică cu vopsea roșie fațada Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, într-un protest împotriva inacțiunii autorităților în fața „crizei climatice”.
16:15
Un obiect metalic de origine necunoscută, cu inscripții rusești, a fost găsit duminică, 31 august, pe plaja din 2 Mai, județul Constanța. Autoritățile au intervenit rapid și au izolat zona pentru a asigura siguranța turiștilor.
16:15
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, duminică după-amiază, se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală.
Acum 2 ore
15:45
În cel mult 30 de ani, „mai mult de 25% dintre românii din diaspora nu vor mai vorbi limba română” # Adevarul.ro
Președintele Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE), Daniel Țecu, estimează că, în cel mult trei decenii, „mai mult de 25% dintre românii din diaspora nu vor mai vorbi limba română”.
15:30
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată # Adevarul.ro
Imagini spectaculoase au fost surprinse pe o autostradă, unde polițiștii aflați în urmărirea unei mașini furate au reușit să oprească șoferul folosind un dispozitiv neobișnuit, numit Grappler.
15:30
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Nu ne permitem să facem jocuri”. Cum vede problema magistraților # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a evitat să comenteze numele vehiculate pentru conducerea SRI și SIE, subliniind că discuțiile sunt „doar speculații” până la o înțelegere cu majoritatea parlamentară.
15:15
Ucrainenii au aruncat în aer două poduri din regiunea Belgorod într-o lovitură cu repetiție # Adevarul.ro
Soldații ucraineni au dezvăluit pentru CNN cum au distrus două poduri într-o regiune de graniță a Rusiei, sub care rușii depozitaseră mine și muniție.
15:15
Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu managerul venezuelean Leopoldo Maduro Vollmer.
Acum 4 ore
15:00
Presa străină, șocată de situația Soranei Cîrstea la US Open: „Astfel de povești nu se termină bine” # Adevarul.ro
După eliminarea din competiție, românca a anunțat că i-a fost furat trofeul cucerit la Cleveland.
14:15
Xi Jinping anunță că „susţine aderarea" Armeniei şi Azerbaidjanului la Organizaţia de Cooperare de la Shanghai după acordul de pace convenit # Adevarul.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a exprimat susținerea pentru aderarea Armeniei şi Azerbaidjanului la Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (OCS), în timpul întâlnirilor pe care le-a avut duminică, 31 august, la Tianjin cu liderii ambelor ţări.
14:00
Bătaie într-o parcare din Focșani, după ce o tânără care făcea drifturi a pierdut controlul volanului și lovit mai multe mașini # Adevarul.ro
Mai multe persoane s-au luat la bătaie, sâmbătă seară, în parcarea unui supermarket din Focșani, după ce o tânără de 19 ani, care făcea drifturi, a pierdut controlul asupra volanului și a lovit mai multe mașini aflate în zonă.
14:00
Armata israeliană a recuperat trupurile a doi ostatici israelieni. Netanyahu, amenințat că va fi dat în judecată # Adevarul.ro
Armata israeliană a transmis într-un comunicat că două corpuri neînsufleţite ale ostaticilor au fost aduse în țară „printr-o operaţiune militară complexă desfăşurată în această săptămână”.
14:00
David Popovici, apariție surprinzătoare pe Litoral. Baie de mulțime, aplauze și ovații pentru marele campion # Adevarul.ro
Înotătorul a participat la o competiție de amatori, în mare.
13:45
„Crima perfectă în România e la volan”. Justiție cu suspendare: între furia publicului și explicațiile avocaților # Adevarul.ro
O șoferiță beată care a ucis un biciclist a primit doi ani și opt luni cu suspendare, iar cazul a stârnit furie publică. În paralel, o decizie mai veche privind condamnarea cu suspendare a unui adult acuzat de abuz sexual asupra unei minore, a reaprins o întrebare recurentă.
13:45
Rebelii houthi amenință Israelul după uciderea premierului lor: „Vă așteaptă zile negre” # Adevarul.ro
Rebelii houthi din Yemen au promis că se vor răzbuna pe Israel după moartea premierului lor, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, ucis într-un atac aerian asupra capitalei Sanaa.
13:15
Hamas confirmă moartea lui Mohammed Sinwar, unul dintre liderii săi. Israelul anunțase că l-a „eliminat” într-un centru subteran de comandă şi control # Adevarul.ro
Hamas a confirmat duminică, 31 august, moartea unuia dintre liderii săi, Mohammed Sinwar, la trei luni după ce armata israeliană a anunţat că l-a ucis într-un atac la Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, informează AFP, citată de Agerpres.
13:15
Bulgarii resping ideea unei săptămâni de lucru de patru zile: „Oamenii nu sunt roboți” # Adevarul.ro
Discuțiile despre reducerea săptămânii de lucru la patru zile, deja testată în unele părți ale Europei, se lovesc de o rezistență puternică în Bulgaria.
Acum 6 ore
13:00
Trump a anunţat că va emite un ordin prin care fiecare votant va fi obligat să se identifice # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat sâmbătă că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice. Anunțul vine după ce preşedintele SUA s-a angajat să capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondenţă şi a maşinilor de vot înainte de alegerile intermediare din 2026.
13:00
Descoperire arheologică la Ierusalim: locul unde Iisus ar fi vindecat un orb, scos la lumină # Adevarul.ro
Arheologii israelieni cred că au identificat locul biblic unde Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni - vindecarea unui orb.
12:30
Luni începe programul „Litoralul pentru toți”. Reduceri de până la 60%: „Șezlongurile sunt aproape gratis” # Adevarul.ro
Programul „Litoralul pentru toți” începe în prima zi a lunii septembrie și vine cu reduceri de până la 60%. Tarifele pentru cazare și închirierea șezlongurilor devin mult mai accesibile.
12:30
Cultura care ar putea revoluționa agricultura românească, odată cu anunțul construcției unei fabrici de pulberi la Brașov # Adevarul.ro
România se pregătește să reintre pe harta europeană a producătorilor de bumbac, odată cu anunțul construcției unei fabrici de pulberi la Brașov, în parteneriat cu gigantul german Rheinmetall.
12:30
Rusia are avantajul strategic pe câmpul de luptă, susține Gherasimov. Cât teritoriu au controla forțele ruse # Adevarul.ro
Şeful statului major general al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a declarat sâmbătă că forţele ruse sunt angrenate în ofensivă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina şi au „iniţiativa strategică”, relatează Reuters.
12:15
SUA ar putea trimite contractori militari privați în Ucraina. Liniile generale ale garanțiilor de securitate propuse de Europa # Adevarul.ro
Donald Trump poartă discuții cu aliații europeni cu privire la opțiunea de a trimite contractori privați în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung care să cuprindă mai multe tipuri de garanții de securitate. Acestea ar fi desfășurate pentru a proteja interesele SUA în această țară.
12:00
Loteria Română organizează duminică, 31 august 2025, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 28 august, a acordat peste 18.100 de câștiguri, care au totalizat peste 1,51 milioane de lei.
12:00
Tragedie la Oradea: un bărbat de 34 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc # Adevarul.ro
Duminică dimineața, un incident tragic a zguduit strada Oneștilor din Oradea. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc de locuințe.
11:45
Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române la Chișinău: ,,Ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra această limbă” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, a participat la deschiderea evenimentului „Marea Dictare Națională”. Liderul de la Cotroceni a subliniat că moldovenii au dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra limba română.
11:30
Doi candidați, la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce investiții așteaptă bucureștenii | Sondaj # Adevarul.ro
Un nou sondaj de opinie realizat la nivelul Municipiului București arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, lupta pentru Primăria Capitalei ar fi una extrem de strânsă.
11:30
Bad Boy Gabi Tamaș, bătut de un bodyguard și aruncat în stradă. Motivul pentru care a fost agresat # Adevarul.ro
Fotbalistul retras din activitate a ieșit șifonat dintr-un scandal.
11:30
CTP: „Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a analizat recentele declarații făcute de vicepreședintele SUA, JD Vance, care au alimentat un zvon fals pe rețelele sociale, potrivit căruia președintele american ar fi decedat.
11:30
Protest împotriva imigranților, avizat de Primăria Capitalei la scurt timp după agresarea unui livrator străin # Adevarul.ro
La doar câteva zile după ce un tânăr livrator din Bangladesh a fost bătut în plină stradă, Primăria Capitalei a aprobat organizarea unui protest care vizează imigranții, în special cei veniți din Asia.
11:15
La începutul lunii septembrie, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a ţării, inclusiv în Capitală, dar va urma un proces de încălzire, Spre sfârşitul săptămânii viitoare, termometrele vor urca până la 36 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.
Acum 8 ore
10:45
Femeia care a născut la festival fără să știe că este însărcinată: un „miracol absolut” # Adevarul.ro
O experiență neașteptată a transformat un festival în cel mai important moment din viața unei familii. O femeie de 36 de ani a născut o fetiță la festivalul Burning Man, în deșertul Nevada, fără să fi știut că era însărcinată.
10:45
Administrația națională de meteorologie a emis duminică noi avertizări Cod portocaliu de averse importante cantitativ și Cod galben de instabilitate atmosferică. Fenomenele periculoase se întind până luni.
10:45
Într-o premieră istorică pentru Europa, avioane de vânătoare F-15J ale Forțelor Aeriene ale Japoniei (JASDF) vor fi dislocate în septembrie în Marea Britanie, relatează Defense Romania.
10:00
Octavian Berceanu este noul președinte al REPER: „Am învățat politică în stradă. Nu cunosc baroni locali” # Adevarul.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid care a fost co-fondat de Dacian Cioloș și alți patru europarlamentari, potrivit unui anunț oficial ala cestei formațiuni politice.
10:00
Jaqueline Cristian, out de la US Open, după o luptă înverșunată. România, fără reprezentante la simplu # Adevarul.ro
Jucătoarea noastră a obținut cel mai mare premiu din carieră la turneul newyorkez.
10:00
Aplicația populară de navigație Waze ascunde câteva funcții extrem de utile, ignorate de mulți șoferi. Descoperă cum poți evita traficul, găsi parcare sau chiar naviga cu propria ta voce pentru o experiență la volan mult mai bună.
09:45
Coaliția discută duminică pachetul de măsuri fiscale și administrative care aduce concedieri în administrația publică # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare discută duminică pachetul de măsuri fiscale și administrative care aduce concedieri în administrația publică, responsabilizarea primarilor și asumarea răspunderii Guvernului.
09:45
Românca a ieșit de la US Open atât la simplu, cât și la dublu.
09:45
Nu toate războaiele, nu toate bătăliile trebuie duse până la capăt. Unele sunt, însă, sortite pentru aceasta. Nu știm încă din ce categorie face parte războiul din Ucraina, deocamdată e bine că putem discuta despre armistiții și acorduri de pace. Și că putem spera.
09:15
Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe litoral, legat de istoria cinematografiei românești și de turismul de lux, trece printr-o criză financiară majoră.
09:15
Vladimir Putin a sosit duminică în oraşul portuar Tianjin din nordul Chinei, relatează presa de stat chineză şi rusă, unde participă la un summit regional de securitate, găzduit de liderul chinez, Xi Jinping.
Acum 12 ore
09:00
Când revine Radu Drăgușin pe teren, după accidentarea gravă din ianuarie. Anunțul antrenorului # Adevarul.ro
Internaționalul român și-a rupt ligamentul genunchiului la începutul acestui an.
09:00
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui” # Adevarul.ro
Mersul neobișnuit al președintelui rus Vladimir Putin, caracterizat printr-un braț drept rigid și o mișcare mai liberă a celui stâng, a stârnit numeroase speculații.
08:45
Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Evenimentele la care participă alături de Maia Sandu # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, duminică, 31 august, o vizită oficială în Republica Moldova, unde participă, alături de președinta Maia Sandu, la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române.
