Israelul ar urma să sisteze paraşutarea de provizii înainte de ofensiva din Gaza City, în timp ce familiile ostaticilor îl atacă pe Netanyahu

19:00

România este una dintre cele mai afectate ţări din Uniunea Europeană (UE) în ceea ce priveşte accesul la servicii de îngrijire stomatologică, 16,2% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani şi peste declarând în 2024 că nu au putut beneficia de tratamentele dentare necesare din motive financiare, din cauza listelor lungi de aşteptare sau a distanţei până la furnizorii de servicii stomatologice.