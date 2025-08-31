Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad
Fanatik, 31 august 2025 16:40
Ce studii are Alexandra Ionela, iubita lui Dennis Man. Tânăra și faimosul fotbalist formează un cuplu solid de aproape un deceniu.
Acum 15 minute
16:50
Alex Musi nu mai vrea să audă de FCSB! Cum a fost șicanat fotbalistul lui Dinamo de fanii campioanei României # Fanatik
Ruptura dintre Alexandru Musi și fosta sa echipă, FCSB, pare a fi una definitivă după ce fotbalistul a semnat cu Dinamo.
Acum 30 minute
16:40
Ce studii are Alexandra Ionela, iubita lui Dennis Man. Tânăra și faimosul fotbalist formează un cuplu solid de aproape un deceniu.
Acum o oră
16:20
Motivul pentru care Dr. Yazan nu mai vorbeşte cu Laurenţiu Reghecampf: “E subiect închis!” # Fanatik
Doctorul Yazan Al-Aqrabawi, omul care i-a făcut Anamariei Prodan un zâmbet de cinema, a rupt toate legăturile cu Laurențiu Reghecampf.
16:10
Florin Tănase, pus pe glume înainte de CFR Cluj – FCSB: „Derby-ul răniților, un meci foarte interesant în play-out” # Fanatik
Florin Tănase, Adrian Șut și Mihai Popescu au prefațat meciul pe care FCSB îl va disputa pe terenul lui CFR Cluj în Superliga.
Acum 2 ore
15:50
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice # Fanatik
Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Campioana se poate lăuda cu un mariaj longeviv care durează de patru decenii.
15:40
Cele mai dure înfrângeri în cupele europene ale echipelor româneşti: “Opt bucăţi ne-a dat echipa de acum a lui Edi Iordănescu! Toate s-au dat în ultima repriză a dublei” # Fanatik
Istoria fotbalului românesc conține și rezultate mari, dar și umilințe crunte. Cine sunt echipele care au înregistrat cele mai dure înfrângeri în cupele europene.
15:20
Cum l-au forţat să plece şefii lui Dinamo pe Marius Niculae: “Echipa a doua sau Vaslui! Am ajuns acolo întâmplător” # Fanatik
În direct la emisiunea FANATIK DINAMO, realizată de Cristi Coste, Marius Niculae a povestit cum a fost forțat de conducere să plece din „Ștefan cel Mare” și să semneze cu FC Vaslui
15:10
Gigi Becali, îngrijorat înainte de CFR Cluj – FCSB: “E deja groasă treaba! Nu mai e de glumă”. Ce a discutat cu Neluţu Varga: “E foarte supărat!” # Fanatik
Ce spune Gigi Becali, patronul de la FCSB, înainte de derby-ul cu CFR din Gruia. Omul de afaceri a vorbit la telefon cu Neluțu Varga.
15:10
Adevărul despre anularea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Cum se aplică, de fapt # Fanatik
Revoluția fiscală 2026 - cum schimbă Guvernul Bolojan taxarea multinaționalelor. Companiile românești scapă de povara fiscală.
Acum 4 ore
14:50
Moment extrem de emoționant pentru Gică Hagi! „Regele” s-a întors în locul în care legenda lui a început. Foto # Fanatik
Gică Hagi a revenit în satul natal, Săcele, unde a fost prezent la meciul de Liga a 5-a dintre formația locală AS Tricolorul și cei de la Voința Siminoc.
14:40
Cine este și cât de bine arată soacra lui Răzvan Marin. Multă lume o confundă cu fiica ei, Crina # Fanatik
Cine este și cum arată soacra lui Răzvan Marin. Crina, soția fotbalistului, clar a avut de unde să moștenească trăsăturile frumoase.
14:20
Darius Olaru s-a supărat pe Gigi Becali! Patronul FCSB a povestit tot: “A început să miorlăie, apoi l-am sunat pe Tănase” # Fanatik
Motivul pentru care Darius Olaru s-a supărat la FCSB. Gigi Becali a spus tot. Florin Tănase a fost cel care a rezolvat situația înainte de meciul cu Aberdeen.
14:10
Cristi Chivu a dezvăluit că vedeta lui Inter revine în lot pentru meciul contra echipei lui Răzvan Sava, Udinese: „Suntem încântați” # Fanatik
Cristi Chivu a vorbit despre o revenire importantă înainte de meciul pe care Inter îl va disputa pe teren propriu contra lui Udinese, în etapa a 2-a din Serie A.
13:30
Lista vedetelor care au trecut pragul clinicii lui Yazan Aqrabawi. Cine sunt cei care s-au ales cu adevărate zâmbete de Hollywood.
13:20
“Mirel Rădoi munceşte ca un leu!” Finanţatorul Universităţii Craiova se felicită că l-a readus pe antrenor la echipă # Fanatik
Mirel Rădoi, lăudat public de Mihai Rotaru. Ce a spus patronul Universității Craiova despre antrenorul care i-a calificat pe olteni în Conference League.
13:10
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a spus răspicat suma pe care este dispus să o achite pentru a cumpăra marca Steaua.
Acum 6 ore
12:50
Gabi Tamaș, din nou în centrul unui scandal monstru! Fostul internațional ar fi fost bătut de bodyguarzi într-un restaurant # Fanatik
Gabi Tamaș ar fi intrat într-un conflict fizic cu un bodyguard la un restaurant din București. De la ce ar fi pornit totul.
12:40
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă” # Fanatik
Lângă ce fotbalist celebru s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. Imaginea a făcut furori, însă starul de la Al Nassr nu a apreciat gestul.
12:20
Ghinion fără sfârșit pentru Olimpiu Moruțan! Fostul fotbalist de la FCSB s-a accidentat din nou! Scene șocante la meciul echipei sale # Fanatik
Olimpiu Moruțan a părăsit terenul din cauza unei accidentări în minutul 70 al partidei Aris - Panetolikos 0-2. Fanii gazdelor au provocat un scandal uriaș la finalul meciului.
12:10
Bologna va întâlni FCSB în grupa de Europa League, iar tehnicianul Vincenzo Italiano a vorbit despre duelul contra campioanei României.
11:50
Ştefan Baiaram, transfer de milioane de la Universitatea Craiova?! Care e suma corectă pe care poate fi vândut: “Problema lui e că se află în România!” # Fanatik
Ștefan Baiaram este principalul produs de export de la Universitatea Craiova, iar analiștii FANATIK SUPERLIGA au încercat să estimeze valoarea corectă pentru un transfer în străinătate.
11:30
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de protecție! Stenograme incendiare: „Infidelități și foarte mult alcool” / „S-a legat cu punga la cap să se sugrume”. Exclusiv # Fanatik
FANATIK a intrat în posesia unor stenograme șocante din procesele de divorț și ordin de protecție dintre fostul dinamovist Dragoș Grigore și soția sa, Ilona. Acuze extrem de grave pe care cei doi și le aduc reciproc.
11:30
Cum arată, de fapt, soacra lui Adrian Mutu. Mama soției sale, Sandra, are o siluetă de invidiat # Fanatik
Ce face pentru a fi în formă soacra lui Adrian Mutu. Mama partenerei sale de viață, Sandra, apelează la trucuri simple.
11:20
Un fotbalist care s-a aflat în probe la Rapid a semnat cu o grupare importantă din Serie A. Transferul a fost oficializat recent.
Acum 8 ore
10:30
Ce studii are Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin. Tânăra provine dintr-o familie înstărită # Fanatik
Ce studii are, de fapt, iubita lui Radu Drăgușin. Cum a cunoscut-o fotbalistul pe Ioana Stan și cum a început povestea de dragoste dintre cei doi.
10:20
Cum arată Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1, în costum de baie. Imagini de senzație din vacanța în Grecia # Fanatik
Crina Abrudan a prezentat o bună perioadă de timp știrile sportive de la Antena 1. De altfel ea este cunoscută și pentru relația cu Gabi Popescu.
10:10
Cristiano Ronaldo, protejat de o “armată”: “Nimeni nu are numărul lui de telefon! Trebuie să vorbeşti cu unul dintre bodyguarzi” # Fanatik
Cristiano Ronaldo este protejat de o adevărată armată de oameni. Marius Niculae a declarat că n-are nimeni numărul de telefon al superstarului, iar cei care vor să ia legătura cu el o pot face prin intermediul forţelor de ordine.
09:50
Sorana Cîrstea a reacționat pe rețelele sociale după ce trofeul cucerit în cadrul turnelului de la Cleveland a fost furat.
09:40
Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din WC” # Fanatik
Bela Karolyi a avut reguli șocante la lotul național de gimnastică, iar Nadia Comăneci și colegele ei au trăit momente incredibile. Află ce interdicții le impunea.
09:30
Flavio Briatore, surprins în ipostaze incendiare pe un yacht, alături de două femei. Val de reacții la imaginile cu faimosul pilot de Formula 1 # Fanatik
Pentru Flavio Briatore timpul nu stă în loc, iar cea mai clară dovadă o reprezintă imaginile în care acesta a fost surprins recent pe yacht.
09:20
“De ce dă Mirel Rădoi mereu cu pumnul?!” Reacţia fostului coleg de la FCSB: “Pune foarte multă pasiune!” # Fanatik
În platoul FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, analiștii emisiunii au pus lupa pe Mirel Rădoi, antrenorul momentului în SuperLiga.
Acum 12 ore
09:00
Real Madrid, 3 goluri anulate cu Mallorca! Verdictul specialistului după cea mai controversată fază: „Regula e clară” # Fanatik
Real Madrid a avut 3 goluri anulate în partida cu Mallorca, din etapa 3 din La Liga. Ce spun specialiștii despre cea mai controversată fază din meci.
08:50
Mircea Lucescu vrea să îi schimbe postul lui Nicolae Stanciu la naţională: “I-am spus de atâtea ori!” # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit ce planuri are cu Nicolae Stanciu la naționala României. Il Luce vrea ca mijlocașul să joace altfel decât era obișnuit până acum.
08:30
Petre Grigoraș, poziție fermă în războiul FCSB – Steaua: „Gigi Becali a ajutat echipa respectivă cu bani”. Video exclusiv # Fanatik
Petre Grigoraș a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre forma echipelor românești din startul acestui sezon de SuperLiga. Ce spune despre conflictul FCSB - Steaua
08:10
Giovanni Becali, dezvăluiri cu iz mafiot din perioada petrecută în Germania și Sicilia: „Am o poveste ca din Scarface!” # Fanatik
Viața lui Giovanni Becali a fost presărată cu tot felul de momente deosebite. Prin ce a trecut celebrul impresar în tinerețe.
07:50
David Popovici a dat jos din autocar o întreagă echipă de fotbal! Campionul român a blocat o benzinărie # Fanatik
Cel mai bun sportiv român a fost surprins la o benzinărie de lângă Sibiu de juniorii Petrolului, care au sărit pe el pentru o fototografie
07:40
Mihai Stoica pune la zid UEFA! Problema ridicată în fața forului condus de Nasser Al-Khelaifi de la PSG # Fanatik
FCSB se pregătește de debutul în faza principală a UEFA Europa League. Mihai Stoica și-a strigat nemulțumirea vis-a-vis de una dintre regulile care le dă mari bătăi de cap roș-albaștrilor.
07:10
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei fronturi # Fanatik
FCSB și Universitatea Craiova sunt singurele echipe din România calificate în cupele europene. Ce program infernal vor avea cele două formații.
06:40
Gigi Becali, păgubit din schimbul FCSB – U Cluj?! “Gheorghiţă va fi cinci clase peste Thiam” # Fanatik
Gigi Becali l-a transferat de la U Cluj pe Mamadou Thiam, la schimb cu Andrei Gheorghiţă plus 50.000 de euro. Dumitru Dragomir crede că ardelenii au ieşit mai bine din această afacere.
06:10
Stare de alertă la naționala României! Portarul titular n-a jucat niciun minut în acest sezon. Cine apără cu Canada și Cipru? # Fanatik
Mircea Lucescu are probleme cu postul de portar titular de la echipa națională. Cineva va apăra în „dubla” cu Canada și Cipru din septembrie?
05:30
Eroii lui Dinamo cu Hermannstadt, moment viral după meciul de pe Arena Națională: „Îl ascult pe Luis Gabriel, îmi place Santa Monica”. Video # Fanatik
Atmosfera din lotul lui Dinamo este una relaxată, după ce formația antrenată de Zeljko Kopic a urcat pe podium în SuperLiga.
Acum 24 ore
01:00
Zeljko Kopic, dat pe spate de alegerea făcută în Dinamo – Hermannstadt 2-0: „Un tip extraordinar! A crescut mult” # Fanatik
Zeljko Kopic a fost în culmea fericirii după Dinamo - Hermannstadt 2-0. Antrenorul croat s-a felicitat pentru că a titularizat în premieră un jucător
01:00
Gigi Becali și Alex Musi, întâlnire de gradul zero! Cum a reacționat patronul FCSB când fotbalistul „gonit” la Dinamo i-a apărut în față. Video # Fanatik
Gigi Becali și Alexandru Musi au avut o întâlnire neașteptată. Ce s-a întâmplat în momentul în care dinamovistul a mers la patronul FCSB
00:40
Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo – Hermannstadt 2-0: „Îmi era rușine că sunt antrenor. Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea” # Fanatik
Hermannstadt a suferit al treilea eșec din actuala ediție a SuperLigii. Marius Măldărășanu a avut un discurs incredibil la finalul partidei.
00:10
Rar vezi așa ceva! Starul de 80 de milioane de euro, două goluri din „foarfecă” în doar 13 minute. Video # Fanatik
Paris Saint Germain a făcut spectacol în prima repriză a partidei cu Toulouse, din etapa a treia de Ligue 1. Unul dintre jucătorii parizieni a înscris o dublă de senzație.
00:00
„Lucescu e pe mână cu Rotaru!”. Cum arată, de fapt, situația convocaților la echipele naționale după replica fabuloasă a lui Gigi Becali # Fanatik
FCSB are nu mai puțin de 7 jucători convocați de Mircea Lucescu la prima reprezentativă, situație care l-a nemulțumit pe Mihai Stoica, dar l-a amuzat pe Gigi Becali. O rivală din SuperLiga este și ea lovită puternic de plecările la loturi.
00:00
Zodiile care dau de greu în luna septembrie. Sunt testate din toate direcțiile, riscă să piardă bani # Fanatik
Nativii cărora nu le merge deloc bine în luna septembrie. Află care sunt semnele care au șanse mari să facă cheltuieli mari.
30 august 2025
23:50
Cum a trăit Adrian Mazilu primul meci în calitate de jucător al lui Dinamo. Reacții tari la golurile cu Hermannstadt # Fanatik
Proaspăt transferat la Dinamo, Adrian Mazilu a fost prezent pe Arena Națională la partida cu Hermannstadt. Cum a reacționat noua vedetă a „câinilor”
23:40
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș” # Fanatik
Pe Nicolae Stanciu îl știm cu toții, însă cine este Andreea, soția acestuia? Cei doi s-au căsătorit cu ani în urmă și au doi copii.
23:20
Ioan Ovidiu Sabău cere înlocuitor pentru Thiam, plecat la FCSB: „Îi lipsește încrederea. S-a sufocat în unele momente” # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău a tras concluziile după victoria cu Unirea Slobozia. Ce a spus despre plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB.
