Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după 2-2 cu CFR Cluj: „Neapărat”

Fanatik, 1 septembrie 2025 00:30

Gigi Becali a intrat în direct după meciul dintre CFR Cluj și FCSB și a explicat pe ce post are nevoie de întăriri. Ce mesaj le-a transmis celor de pe banca tehnică.

Acum 5 minute
01:20
Ștefan Târnovanu îi face praf pe Colțescu și Hațegan după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Foarte ciudat, foarte dubios. Să mă ierte Dumnezeu” Fanatik
Ștefan Târnovanu i-a „mitraliat” pe Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan după CFR Cluj - FCSB 2-2. Campioana a solicitat două penalty-uri nedate în Gruia
Acum 10 minute
01:10
Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi Becali” Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce dialog halucinant a avut Sebastian Colțescu cu Mihai Pintilii la CFR - FCSB 2-2. Derapaj al arbitrului craiovean
Acum 30 minute
01:00
Louis Munteanu, deranjat de întrebarea reporterului după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Cum?”. Ce a spus despre plecarea din Gruia Fanatik
CFR Cluj și FCSB au produs spectacol în Gruia, în cel mai tare meci al etapei a 8-a. Louis Munteanu a vorbit despre joc, dar și despre convocarea la echipa națională.
00:50
Elias Charalambous, furios pe arbitraj după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Poate s-au schimbat regulamentele peste noapte. Prea mult!” Fanatik
Elias Charalambous a oferit primele reacții după CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce a spus antrenorul roș-albaștrilor despre arbitrajul făcut de Sebastian Colțescu.
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:10
Scandal uriaș la CFR Cluj – FCSB 2-2 care nu s-a văzut la TV! Un suporter ardelean a sărit să provoace galeria campioanei și a fost luat pe sus de Poliție. Video Fanatik
Scandal în finalul derby-ului CFR Cluj - FCSB 2-2. Un fan al gazdelor a sărit în teren să îi provoace pe ultrașii din Peluza Nord și a ajuns la Poliție
00:00
Gigi Becali s-a săturat și i-a decis soarta fotbalistului de la FCSB după 2-2 cu CFR Cluj: „Numai are rost să rămână în lot. Îl ținem în club” Fanatik
CFR Cluj și FCSB au remizat în Gruia, scor 2-2, în urma unui meci tensionat din cadrul etapei a 8-a din SuperLiga. Gigi Becali a comentat în direct schimbarea lui Vlad Chiricheș.
00:00
Zodiile care trec printr-o schimbare totală de pe 1 septembrie, după ora 1.00. Protecție din plin pentru ele, surprize, dar și reușite importante Fanatik
Vin schimbări importante pentru mai multe zodii începând cu 1 septembrie. Sunt nativi care pot să bifeze reușite cu adevărat importante.
31 august 2025
23:50
Fază controversată în prelungiri la CFR Cluj – FCSB 2-2! De ce campioana nu a primit penalty, deși Abeid a văzut roșu direct pentru un fault în careu. Ce spune regulamentul Fanatik
Finalul partidei dintre CFR Cluj și FCSB a fost martora unui moment inedit. Deși a văzut cartonașul roșu după o lovitură în careu, faultul lui Abeid la Șut nu a dus la un penalty.
23:40
Andrei Rațiu, ratare incredibilă dintr-o poziție ideală în Vallecano – Barcelona! „Sonic” a urlat de furie. Video Fanatik
Andrei Rațiu a fost autorul unei ocazii imense în prima repriză a meciului cu Barcelona. Fundașul român a țipat de furie chiar pe teren.
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de luni, 1 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Farul Constanța – Petrolul Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 1 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.50 la meciul Farul Constanța - Petrolul.
23:10
Ghinion teribil pentru Daniel Bîrligea! S-a accidentat și a ieșit în 10 minute din CFR Cluj – FCSB. Ratează convocarea la echipa națională? Fanatik
Daniel Bîrligea n-a jucat decât 10 minute în CFR Cluj - FCSB. Atacantul s-a accidentat, din nou, și poate rata convocarea la echipa națională
23:00
Nicolae Stanciu, cel mai slab de pe teren în Genoa – Juventus 0-1. Ce notă i-au acordat italienii Fanatik
Nicolae Stanciu a fost titular duminică în partida dintre Genoa și Juventus, încheiată cu scorul de 0-1. Cum au evaluat italienii prestația mijlocașului.
22:50
Uluitor! Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul roșu lui Cristi Balaj în CFR Cluj – FCSB! De ce a fost trimis în tribune președintele clujenilor. Exclusiv Fanatik
Finalul primei reprize dintre CFR Cluj și FCSB a oferit un moment cu totul inedit. Care este motivul pentru care Cristi Balaj a văzut cartonașul roșu de la Sebastian Colțescu.
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 1 septembrie 2025. Câștig de peste 500 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 1 septembrie 2025, poate aduce un câștig de peste 500 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:30
FCSB se simte ca „acasă” în Gruia! Fanii campioanei domină galeria lui CFR Cluj. Video Fanatik
FCSB s-a simțit ca „acasă” în derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Deși campioana României a fost oaspete, fanii ei au fost într-un număr mult mai mare
22:30
Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole. A avut partenere mai mari decât el Fanatik
Vedetele cu care Lamine Yamal a format un cuplu înainte să o cunoască pe Nicki Nicole. Iubitele sale au fost și mai mari.
22:20
FCSB, pierdere mare după meciul cu CFR Cluj! Un titular e indisponibil pentru partida din etapa următoare Fanatik
FCSB a primit o lovitură mare în meciul cu CFR Cluj! Un titular va fi indisponibil în etapa următoare din SuperLiga. Care este motivul.
22:10
Condiții de joc dificile în Gruia la CFR Cluj – FCSB! Motivul pentru care Târnovanu și Hindrich sunt în pericol. Foto Fanatik
CFR Cluj - FCSB este capul de afiș din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. La începutul acestui duel, jucătorii ambelor formații au cunoscut niște condiții dificile de joc.
22:10
Umilit! Vlad Chiricheș, scos de pe teren în minutul 29 după greșeala din meciul cu CFR Cluj! Ngezana și Șut l-au consolat. Foto Fanatik
Damjan Djokovic a deschis scorul în prima repriză a derby-ului CFR Cluj - FCSB. Mijlocașul croat a marcat de lângă Vlad Chiricheș, care a fost schimbat după doar o jumătate de oră.
21:50
Pierdere uriașă pentru Arsenal! S-a accidentat după doar 4 minute în meciul cu Liverpool. Derby-ul, decis de un gol din lovitură liberă. Video Fanatik
Derby-ul cu Liverpool a început cum nu se poate mai prost pentru Arsenal. „Tunarii” au pierdut un jucător după doar 4 minute, din cauza unei accidentări.
21:40
Dieta controversată a Victoriei Beckham. ”N-am văzut-o mâncând niciodată nimic!” Fanatik
Regimul neașteptat pe care-l ține soția lui David Beckham, Victoria. Vedeta de 51 de ani e foarte strictă cu planul alimentar.
Acum 6 ore
21:20
Mirel Rădoi, iritat la maximum după Botoșani – U Craiova 1-1: „N-am crezut c-o să mai văd așa ceva în 2025. Voiam doar să plec” Fanatik
Universitatea Craiova a scos un punct în deplasarea de la Botoșani, în etapa cu numărul 8 din SuperLiga. Care au fost concluziile lui Mirel Rădoi de la final.
21:10
Implozie la Manchester City după startul catastrofal de Premier League. Guardiola „tună”: „Am uitat să jucăm fotbal!”. Rodri se apără: „Nu sunt Messi!” Fanatik
E haos în vestiar la Manchester City după ce echipa lui Guardiola are două eșecuri la rând în Premier League. Rodri și-a ieșit și el din minți
20:50
Louis Munteanu, prima apariție în SuperLiga după scandalul de la CFR Cluj! Atacantul convocat de Lucescu la națională e titular cu FCSB Fanatik
Louis Munteanu a revenit ca titular în SuperLiga pentru CFR Cluj. După ce s-a rezolvat scandalul din cadrul echipei, atacantul va începe din primul minut meciul cu FCSB.
20:40
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile Fanatik
Ce trăsături plăcute are partenera de viață a lui Ștefan Târnovanu! Loredana este în centrul atenției de fiecare dată.
20:20
Moment halucinant la Botoșani! Andrei Dumiter l-a înjurat pe Hervin Ongenda și a fost potolit cu greu, după ce francezul i-a „furat” golul cu U Craiova. Video Fanatik
Scente șocante în FC Botoșani - U Craiova. Andrei Dumiter l-a înjurat pe colegul său, Hervin Ongenda, după ce francezul i-a „furat” golul
20:10
Oscar Piastri, victorios în Marele Premiu al Olandei! Ferrari a terminat cursa fără niciun pilot Fanatik
Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei, într-o cursă în care ambii piloți ai Ferrari au abandonat înainte de final.
19:50
“Denis Alibec este inutil la FCSB! Nu va juca niciodată bine la ei” Transferul atacantului, criticat: “Gigi habar n-are de lucrurile astea” Fanatik
Denis Alibec nu are un start bun la FCSB. Atacantul a fost criticat pentru evoluţiile sale, dar Dumitru Dragomir consideră că fotbalistul nu se potriveşte stilului de joc de la echipă.
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top după CFR Cluj – FCSB și FC Botoșani – Universitatea Craiova Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de marcă după partidele CFR Cluj - FCSB și FC Botoșani - Universitatea Craiova.
Acum 8 ore
19:20
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea lui CFR Cluj: „Știm și noi să facem performanță”. Exclusiv Fanatik
Alin Vădan, proprietarul DON.ro, a reacționat în premieră la zvonurile conform cărora i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru a cumpăra CFR Cluj
19:20
Cine e și cum arată soția lui Raphinha. Fotbalistul brazilian are de ce să fie mândru Fanatik
Cum se numește și cum arată, de fapt, partenera lui Raphinha. Sportivul de origine braziliană are toate motivele să se fălească.
19:00
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică. „Dacă n-ai avut Rolls Royce?” Fanatik
Cum i-a luat FCSB fața Rapidului pentru transferul lui Bîrligea. Gigi Becali a râs de giuleșteni și a explicat cum a bătut palma cu atacantul
18:50
Alexandru Tudorie îi face concurență lui Alex Mitriță în China! Fostul atacant de la FCSB a marcat golul victoriei în Wuhan Three Towns – Shanghai Shenhua. Video Fanatik
Alexandru Tudorie e pe val în campionatul Chinei! Fostul atacant de la FCSB a marcat golul victoriei în Wuhan Three Towns - Shanghai Shenhua.
18:30
Ce studii are, de fapt, soția lui Gabi Tamaș. Puțină lume știe acest detaliu despre Ioana Tamaș Fanatik
Facultatea pe care a urmat-o partenera lui Gabi Tamaș. Nu mulți oameni s-ar fi gândit la acest aspect legat de Ioana Tamaș.
18:20
Profețiile lui DON Mitică, luni, 1 septembrie, ora 13:30. Cristi Coste și Dumitru Dragomir, ediție de top despre cele mai tari evenimente din România Fanatik
Cristi Coste și Mitică Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și cupele europene, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 1 septembrie, ora 13:30.
18:10
CFR Cluj – FCSB, Live Video în etapa 8 din SuperLiga. Se anunță un derby incendiar. Cum arată echipa roș-albaștrilor Fanatik
Meciul dintre CFR Cluj și FCSB va avea loc în etapa a 8-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre "capul de afiș" al rundei.
17:50
Universitatea Craiova, absențe importante cu FC Botoșani! Motivul pentru care 3 dintre jucătorii lui Rădoi nu au făcut deplasarea. Exclusiv Fanatik
Universitatea Craiova s-a deplasat fără trei titulari la meciul cu FC Botoșani, din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. Din ce motiv au absentat jucătorii lui Mirel Rădoi.
17:40
Top fotbaliști care și-au înșelat soțiile și iubitele, dar au rămas împreună. Unele aventuri nu au fost uitate nici acum Fanatik
Există și fotbaliști care și-au înșelat soțiile ori iubitele la un moment dat. Iar unele aventuri au fost intens mediatizate la acel moment și nici acum nu au fost uitate.
17:30
Floyd „Money” Mayweather, pariuri nebune pe fotbal american! Ce sumă a câștigat marele campion la box. Foto Fanatik
Nu degeaba i se spune „Money!” Trag banii la Floyd Mayweather ceva de speriat! Legendarul pugilist a câștigat la pariuri jucând pe fotbal american
Acum 12 ore
17:10
Louis Munteanu, pus la zid după ce a fugit de la CFR Cluj! Reacţie dură după convocare: “Nu se poate aşa ceva! Nu este la nivel de echipă naţională” Fanatik
Convocarea lui Louis Munteanu a stârnit discuții aprinse în studioul FANATIK SUPERLIGA. Analiștii emisiunii au făcut „procesul” jucătorului care a plecat de la echipă înainte de un meci în SuperLiga.
16:50
Alex Musi nu mai vrea să audă de FCSB! Cum a fost șicanat fotbalistul lui Dinamo de fanii campioanei României Fanatik
Ruptura dintre Alexandru Musi și fosta sa echipă, FCSB, pare a fi una definitivă după ce fotbalistul a semnat cu Dinamo.
16:40
Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad Fanatik
Ce studii are Alexandra Ionela, iubita lui Dennis Man. Tânăra și faimosul fotbalist formează un cuplu solid de aproape un deceniu.
16:20
Motivul pentru care Dr. Yazan nu mai vorbeşte cu Laurenţiu Reghecampf: “E subiect închis!” Fanatik
Doctorul Yazan Al-Aqrabawi, omul care i-a făcut Anamariei Prodan un zâmbet de cinema, a rupt toate legăturile cu Laurențiu Reghecampf.
16:10
Florin Tănase, pus pe glume înainte de CFR Cluj – FCSB: „Derby-ul răniților, un meci foarte interesant în play-out” Fanatik
Florin Tănase, Adrian Șut și Mihai Popescu au prefațat meciul pe care FCSB îl va disputa pe terenul lui CFR Cluj în Superliga.
15:50
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice Fanatik
Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Campioana se poate lăuda cu un mariaj longeviv care durează de patru decenii.
15:40
Cele mai dure înfrângeri în cupele europene ale echipelor româneşti: “Opt bucăţi ne-a dat echipa de acum a lui Edi Iordănescu! Toate s-au dat în ultima repriză a dublei” Fanatik
Istoria fotbalului românesc conține și rezultate mari, dar și umilințe crunte. Cine sunt echipele care au înregistrat cele mai dure înfrângeri în cupele europene.
15:20
Cum l-au forţat să plece şefii lui Dinamo pe Marius Niculae: “Echipa a doua sau Vaslui! Am ajuns acolo întâmplător” Fanatik
În direct la emisiunea FANATIK DINAMO, realizată de Cristi Coste, Marius Niculae a povestit cum a fost forțat de conducere să plece din „Ștefan cel Mare” și să semneze cu FC Vaslui
15:10
Gigi Becali, îngrijorat înainte de CFR Cluj – FCSB: “E deja groasă treaba! Nu mai e de glumă”. Ce a discutat cu Neluţu Varga: “E foarte supărat!” Fanatik
Ce spune Gigi Becali, patronul de la FCSB, înainte de derby-ul cu CFR din Gruia. Omul de afaceri a vorbit la telefon cu Neluțu Varga.
15:10
Adevărul despre anularea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Cum se aplică, de fapt Fanatik
Revoluția fiscală 2026 - cum schimbă Guvernul Bolojan taxarea multinaționalelor. Companiile românești scapă de povara fiscală.
