Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după 2-2 cu CFR Cluj: „Neapărat”
Fanatik, 1 septembrie 2025 00:30
Gigi Becali a intrat în direct după meciul dintre CFR Cluj și FCSB și a explicat pe ce post are nevoie de întăriri. Ce mesaj le-a transmis celor de pe banca tehnică.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
01:20
Ștefan Târnovanu îi face praf pe Colțescu și Hațegan după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Foarte ciudat, foarte dubios. Să mă ierte Dumnezeu” # Fanatik
Ștefan Târnovanu i-a „mitraliat” pe Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan după CFR Cluj - FCSB 2-2. Campioana a solicitat două penalty-uri nedate în Gruia
Acum 10 minute
01:10
Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi Becali” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce dialog halucinant a avut Sebastian Colțescu cu Mihai Pintilii la CFR - FCSB 2-2. Derapaj al arbitrului craiovean
Acum 30 minute
01:00
Louis Munteanu, deranjat de întrebarea reporterului după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Cum?”. Ce a spus despre plecarea din Gruia # Fanatik
CFR Cluj și FCSB au produs spectacol în Gruia, în cel mai tare meci al etapei a 8-a. Louis Munteanu a vorbit despre joc, dar și despre convocarea la echipa națională.
00:50
Elias Charalambous, furios pe arbitraj după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Poate s-au schimbat regulamentele peste noapte. Prea mult!” # Fanatik
Elias Charalambous a oferit primele reacții după CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce a spus antrenorul roș-albaștrilor despre arbitrajul făcut de Sebastian Colțescu.
Acum o oră
00:30
Gigi Becali a intrat în direct după meciul dintre CFR Cluj și FCSB și a explicat pe ce post are nevoie de întăriri. Ce mesaj le-a transmis celor de pe banca tehnică.
Acum 2 ore
00:10
Scandal uriaș la CFR Cluj – FCSB 2-2 care nu s-a văzut la TV! Un suporter ardelean a sărit să provoace galeria campioanei și a fost luat pe sus de Poliție. Video # Fanatik
Scandal în finalul derby-ului CFR Cluj - FCSB 2-2. Un fan al gazdelor a sărit în teren să îi provoace pe ultrașii din Peluza Nord și a ajuns la Poliție
00:00
Gigi Becali s-a săturat și i-a decis soarta fotbalistului de la FCSB după 2-2 cu CFR Cluj: „Numai are rost să rămână în lot. Îl ținem în club” # Fanatik
CFR Cluj și FCSB au remizat în Gruia, scor 2-2, în urma unui meci tensionat din cadrul etapei a 8-a din SuperLiga. Gigi Becali a comentat în direct schimbarea lui Vlad Chiricheș.
00:00
Zodiile care trec printr-o schimbare totală de pe 1 septembrie, după ora 1.00. Protecție din plin pentru ele, surprize, dar și reușite importante # Fanatik
Vin schimbări importante pentru mai multe zodii începând cu 1 septembrie. Sunt nativi care pot să bifeze reușite cu adevărat importante.
31 august 2025
23:50
Fază controversată în prelungiri la CFR Cluj – FCSB 2-2! De ce campioana nu a primit penalty, deși Abeid a văzut roșu direct pentru un fault în careu. Ce spune regulamentul # Fanatik
Finalul partidei dintre CFR Cluj și FCSB a fost martora unui moment inedit. Deși a văzut cartonașul roșu după o lovitură în careu, faultul lui Abeid la Șut nu a dus la un penalty.
23:40
Andrei Rațiu, ratare incredibilă dintr-o poziție ideală în Vallecano – Barcelona! „Sonic” a urlat de furie. Video # Fanatik
Andrei Rațiu a fost autorul unei ocazii imense în prima repriză a meciului cu Barcelona. Fundașul român a țipat de furie chiar pe teren.
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de luni, 1 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Farul Constanța – Petrolul # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 1 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.50 la meciul Farul Constanța - Petrolul.
23:10
Ghinion teribil pentru Daniel Bîrligea! S-a accidentat și a ieșit în 10 minute din CFR Cluj – FCSB. Ratează convocarea la echipa națională? # Fanatik
Daniel Bîrligea n-a jucat decât 10 minute în CFR Cluj - FCSB. Atacantul s-a accidentat, din nou, și poate rata convocarea la echipa națională
23:00
Nicolae Stanciu, cel mai slab de pe teren în Genoa – Juventus 0-1. Ce notă i-au acordat italienii # Fanatik
Nicolae Stanciu a fost titular duminică în partida dintre Genoa și Juventus, încheiată cu scorul de 0-1. Cum au evaluat italienii prestația mijlocașului.
22:50
Uluitor! Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul roșu lui Cristi Balaj în CFR Cluj – FCSB! De ce a fost trimis în tribune președintele clujenilor. Exclusiv # Fanatik
Finalul primei reprize dintre CFR Cluj și FCSB a oferit un moment cu totul inedit. Care este motivul pentru care Cristi Balaj a văzut cartonașul roșu de la Sebastian Colțescu.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 1 septembrie 2025, poate aduce un câștig de peste 500 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:30
FCSB s-a simțit ca „acasă” în derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Deși campioana României a fost oaspete, fanii ei au fost într-un număr mult mai mare
22:30
Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole. A avut partenere mai mari decât el # Fanatik
Vedetele cu care Lamine Yamal a format un cuplu înainte să o cunoască pe Nicki Nicole. Iubitele sale au fost și mai mari.
22:20
FCSB, pierdere mare după meciul cu CFR Cluj! Un titular e indisponibil pentru partida din etapa următoare # Fanatik
FCSB a primit o lovitură mare în meciul cu CFR Cluj! Un titular va fi indisponibil în etapa următoare din SuperLiga. Care este motivul.
22:10
Condiții de joc dificile în Gruia la CFR Cluj – FCSB! Motivul pentru care Târnovanu și Hindrich sunt în pericol. Foto # Fanatik
CFR Cluj - FCSB este capul de afiș din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. La începutul acestui duel, jucătorii ambelor formații au cunoscut niște condiții dificile de joc.
22:10
Umilit! Vlad Chiricheș, scos de pe teren în minutul 29 după greșeala din meciul cu CFR Cluj! Ngezana și Șut l-au consolat. Foto # Fanatik
Damjan Djokovic a deschis scorul în prima repriză a derby-ului CFR Cluj - FCSB. Mijlocașul croat a marcat de lângă Vlad Chiricheș, care a fost schimbat după doar o jumătate de oră.
21:50
Pierdere uriașă pentru Arsenal! S-a accidentat după doar 4 minute în meciul cu Liverpool. Derby-ul, decis de un gol din lovitură liberă. Video # Fanatik
Derby-ul cu Liverpool a început cum nu se poate mai prost pentru Arsenal. „Tunarii” au pierdut un jucător după doar 4 minute, din cauza unei accidentări.
21:40
Regimul neașteptat pe care-l ține soția lui David Beckham, Victoria. Vedeta de 51 de ani e foarte strictă cu planul alimentar.
Acum 6 ore
21:20
Mirel Rădoi, iritat la maximum după Botoșani – U Craiova 1-1: „N-am crezut c-o să mai văd așa ceva în 2025. Voiam doar să plec” # Fanatik
Universitatea Craiova a scos un punct în deplasarea de la Botoșani, în etapa cu numărul 8 din SuperLiga. Care au fost concluziile lui Mirel Rădoi de la final.
21:10
Implozie la Manchester City după startul catastrofal de Premier League. Guardiola „tună”: „Am uitat să jucăm fotbal!”. Rodri se apără: „Nu sunt Messi!” # Fanatik
E haos în vestiar la Manchester City după ce echipa lui Guardiola are două eșecuri la rând în Premier League. Rodri și-a ieșit și el din minți
20:50
Louis Munteanu, prima apariție în SuperLiga după scandalul de la CFR Cluj! Atacantul convocat de Lucescu la națională e titular cu FCSB # Fanatik
Louis Munteanu a revenit ca titular în SuperLiga pentru CFR Cluj. După ce s-a rezolvat scandalul din cadrul echipei, atacantul va începe din primul minut meciul cu FCSB.
20:40
Ce trăsături plăcute are partenera de viață a lui Ștefan Târnovanu! Loredana este în centrul atenției de fiecare dată.
20:20
Moment halucinant la Botoșani! Andrei Dumiter l-a înjurat pe Hervin Ongenda și a fost potolit cu greu, după ce francezul i-a „furat” golul cu U Craiova. Video # Fanatik
Scente șocante în FC Botoșani - U Craiova. Andrei Dumiter l-a înjurat pe colegul său, Hervin Ongenda, după ce francezul i-a „furat” golul
20:10
Oscar Piastri, victorios în Marele Premiu al Olandei! Ferrari a terminat cursa fără niciun pilot # Fanatik
Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei, într-o cursă în care ambii piloți ai Ferrari au abandonat înainte de final.
19:50
“Denis Alibec este inutil la FCSB! Nu va juca niciodată bine la ei” Transferul atacantului, criticat: “Gigi habar n-are de lucrurile astea” # Fanatik
Denis Alibec nu are un start bun la FCSB. Atacantul a fost criticat pentru evoluţiile sale, dar Dumitru Dragomir consideră că fotbalistul nu se potriveşte stilului de joc de la echipă.
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top după CFR Cluj – FCSB și FC Botoșani – Universitatea Craiova # Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de marcă după partidele CFR Cluj - FCSB și FC Botoșani - Universitatea Craiova.
Acum 8 ore
19:20
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea lui CFR Cluj: „Știm și noi să facem performanță”. Exclusiv # Fanatik
Alin Vădan, proprietarul DON.ro, a reacționat în premieră la zvonurile conform cărora i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru a cumpăra CFR Cluj
19:20
Cum se numește și cum arată, de fapt, partenera lui Raphinha. Sportivul de origine braziliană are toate motivele să se fălească.
19:00
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică. „Dacă n-ai avut Rolls Royce?” # Fanatik
Cum i-a luat FCSB fața Rapidului pentru transferul lui Bîrligea. Gigi Becali a râs de giuleșteni și a explicat cum a bătut palma cu atacantul
18:50
Alexandru Tudorie îi face concurență lui Alex Mitriță în China! Fostul atacant de la FCSB a marcat golul victoriei în Wuhan Three Towns – Shanghai Shenhua. Video # Fanatik
Alexandru Tudorie e pe val în campionatul Chinei! Fostul atacant de la FCSB a marcat golul victoriei în Wuhan Three Towns - Shanghai Shenhua.
18:30
Ce studii are, de fapt, soția lui Gabi Tamaș. Puțină lume știe acest detaliu despre Ioana Tamaș # Fanatik
Facultatea pe care a urmat-o partenera lui Gabi Tamaș. Nu mulți oameni s-ar fi gândit la acest aspect legat de Ioana Tamaș.
18:20
Profețiile lui DON Mitică, luni, 1 septembrie, ora 13:30. Cristi Coste și Dumitru Dragomir, ediție de top despre cele mai tari evenimente din România # Fanatik
Cristi Coste și Mitică Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și cupele europene, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 1 septembrie, ora 13:30.
18:10
CFR Cluj – FCSB, Live Video în etapa 8 din SuperLiga. Se anunță un derby incendiar. Cum arată echipa roș-albaștrilor # Fanatik
Meciul dintre CFR Cluj și FCSB va avea loc în etapa a 8-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre "capul de afiș" al rundei.
17:50
Universitatea Craiova, absențe importante cu FC Botoșani! Motivul pentru care 3 dintre jucătorii lui Rădoi nu au făcut deplasarea. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova s-a deplasat fără trei titulari la meciul cu FC Botoșani, din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. Din ce motiv au absentat jucătorii lui Mirel Rădoi.
17:40
Top fotbaliști care și-au înșelat soțiile și iubitele, dar au rămas împreună. Unele aventuri nu au fost uitate nici acum # Fanatik
Există și fotbaliști care și-au înșelat soțiile ori iubitele la un moment dat. Iar unele aventuri au fost intens mediatizate la acel moment și nici acum nu au fost uitate.
17:30
Floyd „Money” Mayweather, pariuri nebune pe fotbal american! Ce sumă a câștigat marele campion la box. Foto # Fanatik
Nu degeaba i se spune „Money!” Trag banii la Floyd Mayweather ceva de speriat! Legendarul pugilist a câștigat la pariuri jucând pe fotbal american
Acum 12 ore
17:10
Louis Munteanu, pus la zid după ce a fugit de la CFR Cluj! Reacţie dură după convocare: “Nu se poate aşa ceva! Nu este la nivel de echipă naţională” # Fanatik
Convocarea lui Louis Munteanu a stârnit discuții aprinse în studioul FANATIK SUPERLIGA. Analiștii emisiunii au făcut „procesul” jucătorului care a plecat de la echipă înainte de un meci în SuperLiga.
16:50
Alex Musi nu mai vrea să audă de FCSB! Cum a fost șicanat fotbalistul lui Dinamo de fanii campioanei României # Fanatik
Ruptura dintre Alexandru Musi și fosta sa echipă, FCSB, pare a fi una definitivă după ce fotbalistul a semnat cu Dinamo.
16:40
Ce studii are Alexandra Ionela, iubita lui Dennis Man. Tânăra și faimosul fotbalist formează un cuplu solid de aproape un deceniu.
16:20
Motivul pentru care Dr. Yazan nu mai vorbeşte cu Laurenţiu Reghecampf: “E subiect închis!” # Fanatik
Doctorul Yazan Al-Aqrabawi, omul care i-a făcut Anamariei Prodan un zâmbet de cinema, a rupt toate legăturile cu Laurențiu Reghecampf.
16:10
Florin Tănase, pus pe glume înainte de CFR Cluj – FCSB: „Derby-ul răniților, un meci foarte interesant în play-out” # Fanatik
Florin Tănase, Adrian Șut și Mihai Popescu au prefațat meciul pe care FCSB îl va disputa pe terenul lui CFR Cluj în Superliga.
15:50
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice # Fanatik
Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Campioana se poate lăuda cu un mariaj longeviv care durează de patru decenii.
15:40
Cele mai dure înfrângeri în cupele europene ale echipelor româneşti: “Opt bucăţi ne-a dat echipa de acum a lui Edi Iordănescu! Toate s-au dat în ultima repriză a dublei” # Fanatik
Istoria fotbalului românesc conține și rezultate mari, dar și umilințe crunte. Cine sunt echipele care au înregistrat cele mai dure înfrângeri în cupele europene.
15:20
Cum l-au forţat să plece şefii lui Dinamo pe Marius Niculae: “Echipa a doua sau Vaslui! Am ajuns acolo întâmplător” # Fanatik
În direct la emisiunea FANATIK DINAMO, realizată de Cristi Coste, Marius Niculae a povestit cum a fost forțat de conducere să plece din „Ștefan cel Mare” și să semneze cu FC Vaslui
15:10
Gigi Becali, îngrijorat înainte de CFR Cluj – FCSB: “E deja groasă treaba! Nu mai e de glumă”. Ce a discutat cu Neluţu Varga: “E foarte supărat!” # Fanatik
Ce spune Gigi Becali, patronul de la FCSB, înainte de derby-ul cu CFR din Gruia. Omul de afaceri a vorbit la telefon cu Neluțu Varga.
15:10
Adevărul despre anularea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Cum se aplică, de fapt # Fanatik
Revoluția fiscală 2026 - cum schimbă Guvernul Bolojan taxarea multinaționalelor. Companiile românești scapă de povara fiscală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.