31 august, Ziua Limbii Române. Zeci de milioane de oameni din întreaga lume vorbesc româneşte

16:40

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din ţări europene. El a insistat că acelora care mai au un an până la pensie ar trebui să nu li se amâne pensionarea pentru încă un an. ”Magistraţii din România au muncit anii […] Articolul Nicuşor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene apare prima dată în PS News.