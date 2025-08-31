Top cele mai scumpe piețe agroalimentare. Un coș depășește 170 de lei
PSNews.ro, 31 august 2025 16:40
Un coș de cumpărături cu 10 legume, fructe și lactate din piețele agroalimentare costa în luna iunie peste 170 de lei, cu aproximativ 20% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, arată o analiză realizată de Economica în baza datelor Institutului Național de Statistică. Din datele INS, cea mai scumpă piață era în Arad, […] Articolul Top cele mai scumpe piețe agroalimentare. Un coș depășește 170 de lei apare prima dată în PS News.
Acum 5 minute
17:00
Chestiunile deficitului și PNRR, abordate în cadrul vizitei pe care președinta Comisiei Europene o face luni în România # PSNews.ro
„După cum știți, doamna Von der Leyen a vizitat țările din flancul estic, deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană, pe flancul estic, de mecanismul SAFE (Security Action For Europe) și, bineînțeles, de chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a […] Articolul Chestiunile deficitului și PNRR, abordate în cadrul vizitei pe care președinta Comisiei Europene o face luni în România apare prima dată în PS News.
17:00
Buzoianu: „Am cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale”. Care ar fi soluţia # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că a cerut un control la toate gropile de gunoi municipale şi deja au fost date mai multe amenzi. ”Soluţia este să deblocăm monopolul din judeţe, să poată exista mai multe gropi de gunoi şi în acel moment va deveni şi o competiţie reală şi vom putea avea şi […] Articolul Buzoianu: „Am cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale”. Care ar fi soluţia apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
16:50
Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia pentru misiuni de stingere a incendiilor # PSNews.ro
Un nou contingent format din 40 de pompieri români a preluat misiunea de sprijin în Grecia, unde va continua intervenţiile pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi monitorizarea zonelor cu risc ridicat din estul Atenei. Echipajele dispun de nouă mijloace tehnice aflate deja pe teritoriul elen, între care autospeciale de stingere de diferite capacităţi, o cisternă […] Articolul Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia pentru misiuni de stingere a incendiilor apare prima dată în PS News.
16:50
Programul Rabla va începe cel târziu la finalul lunii septembrie, anunţă ministrul Mediului # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Bugetul total este de 200 de milioane de lei. ”Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că […] Articolul Programul Rabla va începe cel târziu la finalul lunii septembrie, anunţă ministrul Mediului apare prima dată în PS News.
16:50
Circulaţie feroviară întreruptă temporar pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa. Un om a fost accidentat mortal de tren # PSNews.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică, pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093. ”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA vă informează că, a fost înregistrat un incident pe distanţa Bucureşti Nord – Racord Pajura, care au dus la blocarea temporară a circulaţiei feroviare pe ruta […] Articolul Circulaţie feroviară întreruptă temporar pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa. Un om a fost accidentat mortal de tren apare prima dată în PS News.
16:50
Discuțiile despre o săptămână de lucru mai scurtă, deja testată în unele părți ale Europei, se confruntă cu o rezistență puternică în Bulgaria. Ideea reducerii săptămânii de lucru la patru zile este ferm contestată de organizațiile patronale, potrivit unui sondaj BTA preluat de Novinite. Dezbaterea a fost declanșată după ce Grecia a introdus un proiect de […] Articolul Motivul pentru care bulgarii refuză să muncească doar 4 zile pe săptămână apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
16:40
Nicuşor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din ţări europene. El a insistat că acelora care mai au un an până la pensie ar trebui să nu li se amâne pensionarea pentru încă un an. ”Magistraţii din România au muncit anii […] Articolul Nicuşor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene apare prima dată în PS News.
16:40
16:40
31 august, Ziua Limbii Române. Zeci de milioane de oameni din întreaga lume vorbesc româneşte # PSNews.ro
Manifestările naţionale şi cele internaţionale îşi propun să-i unească în Ziua Limbii Române pe cei care vorbesc şi simt româneşte şi dau ocazia de a ne reaminti că limba română este “patria mea” şi că “limba noastră-i o comoară”. Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i sprijini pe românii […] Articolul 31 august, Ziua Limbii Române. Zeci de milioane de oameni din întreaga lume vorbesc româneşte apare prima dată în PS News.
16:40
Europarlamentarul Victor Negrescu a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că România are nevoie de soluţii echitabile pentru redresare economică şi că Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de leadership, subliniind că oamenii politici trebuie să ofere măsuri concrete, nu doar declaraţii. Negrescu a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie de […] Articolul Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar UE duce lipsă de leadership apare prima dată în PS News.
16:40
Nicuşor Dan, despre măsurile fiscale: În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că agenţiile internaţionale au menţinut ratingul României în ultimele luni, iar aceasta este o veste bună pentru actualul guvern. În ceea ce priveşte măsurile de redresare a economiei, Nicuşor Dan a precizat că atunci când se lucrează sub presiune, se mai fac şi greşeli, dar că responsabilitatea tuturor este […] Articolul Nicuşor Dan, despre măsurile fiscale: În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli apare prima dată în PS News.
Acum o oră
16:30
David Popovici a participat astăzi la AtlantisMan, o competiție de înot în ape deschise care se desfășoară pe Plaja Poseidon din stațiunea Jupiter. Campionul mondial olimpic a luat startul într-o cursă pentru amatori și a fost aclamat la scenă deschisă de oamenii prezenți în zonă. După ce a scris istorie la Campionatele Mondiale de la Singapore, unde […] Articolul David Popovici, apariție surprinzătoare pe Litoral apare prima dată în PS News.
16:30
Ce se schimbă din 1 septembrie. Crește prețul rovinietei și se majorează plafonul de scutire de TVA pentru firme # PSNews.ro
Două majorări care intră în vigoare de luni, 1 septembrie, înseamnă o veste rea pentru buzunarele șoferilor, dar, în al doilea caz, o mică gură de aer pentru companii. Prețul rovinietei pentru autoturisme va crește de la 1 septembrie, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, de luni, tarifele pentru autoturisme […] Articolul Ce se schimbă din 1 septembrie. Crește prețul rovinietei și se majorează plafonul de scutire de TVA pentru firme apare prima dată în PS News.
16:30
Trump va emite un ordin executiv pentru ca fiecare votant să se identifice. Vrea să limiteze votul prin corespondență # PSNews.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a spus sâmbătă că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice. „Actul de identitate al alegătorului trebuie să facă parte din fiecare vot. Fără excepții! Voi emite un ordin executiv în acest scop”, a scris Trump pe Truth Social. „De asemenea, nu se permite votul […] Articolul Trump va emite un ordin executiv pentru ca fiecare votant să se identifice. Vrea să limiteze votul prin corespondență apare prima dată în PS News.
16:20
FMI vine în România după ce se adoptă Pachetul 2. Ce măsuri au propus oficialii pentru creșterea veniturilor # PSNews.ro
Oficialii Fondului Monetar Internaţional vin în România în săptămâna în care Guvernul adoptă al doilea pachet de măsuri fiscale. Reprezentanții FMI se vor întâlni cu oficiali din Ministerul Finanțelor, ai BNR și ai altor agenții guvernamentale, dar și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale. Aceștia vor analiza situația economică dar și măsurile […] Articolul FMI vine în România după ce se adoptă Pachetul 2. Ce măsuri au propus oficialii pentru creșterea veniturilor apare prima dată în PS News.
16:20
Nicușor Dan și liderii Coaliției nu se înțeleg pe propunerile pentru SIE și SRI. „Nu ne permitem să facem jocuri” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu va face nicio propunere pentru conducerea SIE și SRI până nu va fi sigur că Parlamentul nu o refuză. Șeful statului a spus, duminică, că în acest moment nu există „o înțelegere cu reprezentanții majorității”. „În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanții majorității […] Articolul Nicușor Dan și liderii Coaliției nu se înțeleg pe propunerile pentru SIE și SRI. „Nu ne permitem să facem jocuri” apare prima dată în PS News.
16:20
Dezastru în Delta Dunării. Canale secate, flora și fauna distruse. Fost guvernator: „Delta nu mai are apă!” # PSNews.ro
În ultima perioadă, din cauza secetei prelungite, nivelul Dunării a scăzut alarmant, ajungând la 2.150 m³/s, respectiv jumătate din media multianuală. Delta Dunării este amenințată de cea mai mare criză ecologică din ultimii 20 de ani. Localnicii nu-și mai pot folosi bărcile, pe maluri zac pești morți, iar pe multe canale nu se mai poate […] Articolul Dezastru în Delta Dunării. Canale secate, flora și fauna distruse. Fost guvernator: „Delta nu mai are apă!” apare prima dată în PS News.
16:20
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți # PSNews.ro
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open, dar asta nu e cea mai mare supărare a sa. Româncei i-a fost furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland, iar acum îl roagă pe hoț să i-l înapoieze, pentru că are valoare sentimentală. Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York. Persoane necunoscute […] Articolul Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:00
“1.100 de lei a venit”. Românii primesc facturi și cu 130% mai mari. Prețul energiei ajunge pe masa CSAT # PSNews.ro
Modul în care România a ajuns să plătească unele dintre cele mai preţuri la energie la nivel european va ajunge pe masa CSAT. Până atunci, românii plătesc facturi duble faţă de lunile anterioare, iar ajutorul de 50 de lei încă nu a ajuns la consumatorii vulnerabili. Între timp, scandalul TVA-ului pare să se fi tranşat. […] Articolul “1.100 de lei a venit”. Românii primesc facturi și cu 130% mai mari. Prețul energiei ajunge pe masa CSAT apare prima dată în PS News.
14:50
„Coerență, nu populism!” Reacţie din PNL după ce Adrian Câciu a criticat eliminarea impozitului pe cifra de afaceri # PSNews.ro
Deputatul PNL Ionel Bogdan acuză PSD de incoerență și de transmiterea unui semnal greșit mediului de afaceri, după ce social-democrații au votat în Guvern eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, dar Adrian Câciu, fost ministru al Finanţelor din partea social-democraţilor, a criticat public măsura. Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) stârneşte dispute […] Articolul „Coerență, nu populism!” Reacţie din PNL după ce Adrian Câciu a criticat eliminarea impozitului pe cifra de afaceri apare prima dată în PS News.
14:40
Decizie controversată după ce un livrator străin a fost bătut pe stradă: Protest față de imigranți, aprobat de Primărie # PSNews.ro
Decizie controversată a Primăriei Capitalei. La scurt timp după ce un livrator din Asia a fost bătut în stradă, autoritățile au avizat un miting care instigă la ură împotriva străinilor. Sunt vizați în special cei care vin din statele asiatice. O organizație care promovează orientări extremiste a anunțat că va organiza un protest în Capitală […] Articolul Decizie controversată după ce un livrator străin a fost bătut pe stradă: Protest față de imigranți, aprobat de Primărie apare prima dată în PS News.
14:30
Mesajul lui Daniel David pentru sindicaliștii care anunță proteste: „Trebuie decență. Degeaba vrei, dacă nu sunt bani” # PSNews.ro
Ministrul Educației a spus sâmbătă la Digi 24 că nimeni nu este mulțumit de măsurile de criză, iar sindicaliștii care anunță proteste care vor bloca activitatea școlilor „trebuie să aibă decență”. Daniel David a spus că măsurile din Educație erau necesare, pentru că astfel s-a asigurat că există bani la buget pentru salarii și burse. […] Articolul Mesajul lui Daniel David pentru sindicaliștii care anunță proteste: „Trebuie decență. Degeaba vrei, dacă nu sunt bani” apare prima dată în PS News.
14:30
Şedinţă de Guvern pentru reforma administraţiei locale: 70.000 de posturi ar putea fi defiinţate # PSNews.ro
Coaliţia reanalizează proiectul de reformă în administraţia publică. E un proiect menit să reducă aproximativ 40.000 de posturi în primării şi Consilii Judeţene. Este singurul domeniu din Pachetul 2 de reforme bugetare în privinţa căruia partidele de guvernare nu s-au pus încă de acord. Se discută despre concedierile din administraţia locală. Iniţial, liderii coaliţiei au […] Articolul Şedinţă de Guvern pentru reforma administraţiei locale: 70.000 de posturi ar putea fi defiinţate apare prima dată în PS News.
14:20
”Suveraniștii” germani de la AfD, partid considerat de extremă-dreapta, au fost amendați cu peste 1 milion de euro # PSNews.ro
Din 2017, partidele din Germania au fost nevoite să plătească amenzi de aproximativ 1,8 milioane de euro pentru că au primit donații nepermise și au utilizat fonduri în mod necorespunzător. Mai mult de jumătate din această sumă a revenit populiștilor de dreapta de la AfD, scrie Die Welt. Partidele reprezentate în Bundestag au trebuit să […] Articolul ”Suveraniștii” germani de la AfD, partid considerat de extremă-dreapta, au fost amendați cu peste 1 milion de euro apare prima dată în PS News.
14:20
Trafic aglomerat pe DN 1, pe sensul Braşov-Bucureşti, începând din Predeal. Recomandările Poliţiei Rutiere Braşov # PSNews.ro
Traficul rutier este foarte aglomerat, duminică după-amiază, pe DN 1, pe sensul Braşov-Bucureşti, începând din Predeal, astfel că poliţiştii rutieri din Braşov le recomandă şoferilor ruta alternativă DN 1A Braşov-Săcele-Cheia-Ploieşti. ”La acest moment, traficul auto este foarte aglomerat şi circulaţia se desfăşoară îngreunat pe DN 1, pe direcţia Braşov-Bucureşti, începând cu localitatea Predeal”, a informat, […] Articolul Trafic aglomerat pe DN 1, pe sensul Braşov-Bucureşti, începând din Predeal. Recomandările Poliţiei Rutiere Braşov apare prima dată în PS News.
14:10
Litoralul este plin, ca în vârf de sezon. Turiștii se plâng de tarife uriașe, însă vin reducerile de până la 60% # PSNews.ro
Deși, calendaristic, este ultimul weekend de vară vremea superbă și marea liniștită au atras pe litoral peste 80 de mii de turiști. Sunt ultimele zile de relaxare înainte de începerea școlii așa că în special copiii s-au bucurat de plajă, apă și distracție. Vacanța se va prelungi și în septembrie prin programul Litoralul pentru toţi […] Articolul Litoralul este plin, ca în vârf de sezon. Turiștii se plâng de tarife uriașe, însă vin reducerile de până la 60% apare prima dată în PS News.
14:00
Suma uriașă încasată de Mourinho din compensațiile de concediere de la debutul în antrenorat # PSNews.ro
Antrenorul portughez Jose Mourinho, proaspăt demis de pe banca tehnică a clubului Fenerbahce Istanbul, ar fi primit 15 milioane de euro pentru demiterea sa. Conform cotidianului Record, Mourinho ar fi încasat aproximativ 108 milioane euro indemnizaţii de concediere de la debutul carierei sale de antrenor, în urmă cu 25 de ani. În unsprezece experienţe în […] Articolul Suma uriașă încasată de Mourinho din compensațiile de concediere de la debutul în antrenorat apare prima dată în PS News.
14:00
Cele patru erori ale premierului Ilie Bolojan. Economistul Bogdan Glăvan: „Și-a subminat singur autoritatea” # PSNews.ro
Reformarea statului în România a fost subminată chiar de premierul Ilie Bolojan, prin greşelile comise, şi e greu de crezut că se va mai putea realiza, afirmă profesorul universitar Bogdan Glăvan într-un interviu acordat News.ro. O mare greşeală făcută încă din start a fost aceea de a se autoprezenta publicului ca un premier de sacrificiu […] Articolul Cele patru erori ale premierului Ilie Bolojan. Economistul Bogdan Glăvan: „Și-a subminat singur autoritatea” apare prima dată în PS News.
13:50
Ministrul Mediului: Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată, anunţând că va începe demersurile în acest sens. Ea menţionează că va organiza, vineri, o dezbatere pe această temă cu societatea civilă şi cetăţenii, la care va invita şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 1, Consiliului Judeţean […] Articolul Ministrul Mediului: Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile apare prima dată în PS News.
13:40
LOTO, duminică, 31 august: Reportul la 6/49 a trecut de 5 milioane de euro. La Joker este de aproape 6 milioane # PSNews.ro
Duminică, 31 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 28 august, Loteria Română a acordat peste 18.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei. Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35. Numerele câștigătoare […] Articolul LOTO, duminică, 31 august: Reportul la 6/49 a trecut de 5 milioane de euro. La Joker este de aproape 6 milioane apare prima dată în PS News.
13:30
FCSB, singura reprezentantă a României din a doua competiție inter-cluburi din Europa, se va duela cu Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles, relatează Digi Sport. La doar o zi distanță, cei de la UEFA au publicat programul complet din faza ligii din Europa League, iar „roș-albaștrii” au […] Articolul Programul FCSB în Europa League. Campioana României joacă primul meci în Olanda apare prima dată în PS News.
13:20
Sindicaliștii din administrația locală nu mai lucrează cu publicul şi organizează protest pe termen nelimitat, de luni # PSNews.ro
Sindicaliștii din administrația publică locală vor declanșa de luni un protest pe durată nedeterminată. Vor fi prezenți la birou, dar nu vor lucra cu publicul, în semn de nemulțumire față de „cea mai severă lovitură aplicată administrației locale din ultimii 35 de ani”. Sindicaliștii din administrația publică locală anunță că, începând de luni, 1 septembrie […] Articolul Sindicaliștii din administrația locală nu mai lucrează cu publicul şi organizează protest pe termen nelimitat, de luni apare prima dată în PS News.
13:10
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid co-fondat de Dacian Cioloș # PSNews.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid care a fost co-fondat de Dacian Cioloș și alți patru europarlamentari. Atât Cioloș, cât și Berceanu au fost membri USR, fostul șef al Gărzii de Mediu fiind fost candidat la președinția Uniunii Salvați România. El a pierdut alegerile în fața lui […] Articolul Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid co-fondat de Dacian Cioloș apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:00
Banatul concurează pentru Regiunea Gastronomică Europeană 2028. Lubeniţa de Gottlob, cunoscută până în Germania # PSNews.ro
Banatul e regiunea unde lubenița e tradiție, unde apa vindecă, iar bucatele tradiționale spun povestea unei regiuni care reprezintă un mozaic cultural și gastronomic european. Etniile stabilite în satele bănățene și-au pus amprenta pe cultura și tradiția locurilor. Călătorim azi în comuna Gottlob, unde lubenița e brand local cunoscut până în Germania, Austria sau Ungaria. […] Articolul Banatul concurează pentru Regiunea Gastronomică Europeană 2028. Lubeniţa de Gottlob, cunoscută până în Germania apare prima dată în PS News.
12:50
Calcul statistic pentru Primăria Capitalei: Ciucu are cel mai mare sector. Băluță are rețeaua PSD din 4 sectoare # PSNews.ro
Pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, dintre toți primarii de sector, doar Daniel Băluță (Sector 4, PSD) și Ciprian Ciucu (Sector 6, PNL) și-au anunțat intenția de a candida. Statisticile arată că fiecare pornește cu un bazin electoral propriu, dar soarta cursei s-ar decide în sectoarele unde niciunul nu are control direct. În București există, potrivit […] Articolul Calcul statistic pentru Primăria Capitalei: Ciucu are cel mai mare sector. Băluță are rețeaua PSD din 4 sectoare apare prima dată în PS News.
12:40
Maia Sandu, la ”Marea Dictare Naţională”: Limba română ne poartă istoria şi ne leagă de valorile şi tradiţiile noastre # PSNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, duminică, la ”Marea Dictare Naţională”, că prezenţa preşedintelui României, Nicuşor Dan, la eveniment este ”o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”. ”Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura şi ne leagă de valorile şi tradiţiile noastre”, a arătat […] Articolul Maia Sandu, la ”Marea Dictare Naţională”: Limba română ne poartă istoria şi ne leagă de valorile şi tradiţiile noastre apare prima dată în PS News.
12:30
Barometrul vizibilităţii miniştrilor. Premierul Bolojan conduce în topul vizibilităţii, urmat de Alexandru Rogobete # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna iulie, prima lună de funcţionare a Cabinetului pe care îl conduce, cu vârfuri de vizibilitate înregistrate ca urmare numeroaselor declaraţii şi dezbateri despre primul pachet de măsuri economice destinate reducerii deficitului bugetar, dar şi despre relaţiile din coaliţia de guvernare, […] Articolul Barometrul vizibilităţii miniştrilor. Premierul Bolojan conduce în topul vizibilităţii, urmat de Alexandru Rogobete apare prima dată în PS News.
12:20
Trump ia în calcul să trimită o armată privată în Ucraina pentru garanții de securitate. Rolul României în Marea Neagră # PSNews.ro
Donald Trump este în discuții cu aliații europeni pentru a permite companiilor militare americane private să ajute la construirea de fortificații pentru protejarea intereselor americane în Ucraina. Planul ar veni să ocolească promisiunea președintelui SUA că trupe americane nu vor fi desfășurate, la sol, în țara aflată în război. Practic, americanii ar oferi sprijin logistic, […] Articolul Trump ia în calcul să trimită o armată privată în Ucraina pentru garanții de securitate. Rolul României în Marea Neagră apare prima dată în PS News.
12:20
METEO Cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică: grindină, vijelii şi averse în mare parte din ţară # PSNews.ro
Meteorologii au emis, pentru duminică, o avertizare Cod portocaliu de ploi torenţiale şi furtuni, fiind vizate judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi zona de munte a judeţului Bihor. Cantităţile de apă vor fi între 40-50 de litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge viteze de 50-70 de kilometri pe oră. Totodată, 26 […] Articolul METEO Cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică: grindină, vijelii şi averse în mare parte din ţară apare prima dată în PS News.
12:10
SONDAJ: Băluță și Ciucu, la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce investiții așteaptă bucureștenii # PSNews.ro
Un nou sondaj de opinie realizat la nivelul Municipiului București arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, lupta pentru Primăria Capitalei ar fi una extrem de strânsă. Datele indică un echilibru între candidații susținuți de principalele partide, dar și o polarizare puternică în ceea ce privește problemele și investițiile considerate prioritare de bucureșteni. […] Articolul SONDAJ: Băluță și Ciucu, la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce investiții așteaptă bucureștenii apare prima dată în PS News.
12:10
VIDEO Nicuşor Dan, mesaj transmis de la Chișinău de Ziua Limbii Române: „Moldovenii au dat un exemplu lumii întregi” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la Chişinău, unde participă la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, că poate acesta ar trebui ”copiat” şi în România. ”Aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate”, a arătat Nicuşor Dan, la […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, mesaj transmis de la Chișinău de Ziua Limbii Române: „Moldovenii au dat un exemplu lumii întregi” apare prima dată în PS News.
11:10
Al șaselea pachet al austerității: ședință de coaliție, apoi de Guvern, pentru reforma administrației publice # PSNews.ro
Cele cinci pachete ale austerității validate în ședința de guvern au ajuns la Parlament, urmând ca aleșii să depună amendamente până luni, la ora 09.00. Aprobarea celui de-al șaselea pachet, care privește disponibilizarea a 40.000 de angajați din administrația publică locală, a fost amânată cel puțin până duminică, atunci când ar trebui să aibă loc […] Articolul Al șaselea pachet al austerității: ședință de coaliție, apoi de Guvern, pentru reforma administrației publice apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
09:10
VIDEO Nicuşor Dan, vizită în R. Moldova cu prilejul Zilei Limbii Române. Va participa la ”Marea Dictare Naţională” # PSNews.ro
Nicuşor Dan efectuează, astăzi, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului va fi primit de către președinta Republicii Moldova Maia Sandu la Reşedinţa de Stat şi va participa la evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, potrivit Administrației Prezidențiale. La ora 08:40, preşedintele a fost primit […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, vizită în R. Moldova cu prilejul Zilei Limbii Române. Va participa la ”Marea Dictare Naţională” apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
08:50
Echipa de cititori din Orășelul Copiilor a crescut, de la o săptămână la alta. Pentru că s-a dus vorba între bunici și părinți, ceea ce părea să fie un eveniment singular a devenit o acțiune care se reia în fiecare duminică. Prin urmare, copiii sunt așteptați și astăzi după amiază, de la 16.30, la atelierele […] Articolul Ultima zi de vară la Atelierele de lectură și imaginație din Orășelul Copiilor apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
18:10
Cod galben de inundaţii în 18 judeţe. Viituri şi depăşiri de cote pe mai multe râuri duminică # PSNews.ro
Hidrologii au emis o avertizare cod galben valabilă duminică, între orele 6.00 – 24.00, pentru 18 judeţe. Ploile vor provoca scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite pe mai multe râuri. Autorităţile avertizează că pot fi depăşite cotele de atenţie pe unele […] Articolul Cod galben de inundaţii în 18 judeţe. Viituri şi depăşiri de cote pe mai multe râuri duminică apare prima dată în PS News.
18:00
Derapaj periculos al lui ChatGPT-4.1 în timpul testelor: A detaliat cum se construieşte o bombă şi cum se fac drogurile # PSNews.ro
Un model ChatGPT a oferit cercetătorilor instrucțiuni detaliate despre cum să bombardeze o arenă sportivă, inclusiv puncte slabe în anumite arene, rețete de explozibili și sfaturi despre cum să-și acopere urmele, conform testelor de siguranță efectuate în această vară. GPT-4.1, dezvoltat de OpenAI, a detaliat, de asemenea, cum se poate transforma antraxul într-o armă și […] Articolul Derapaj periculos al lui ChatGPT-4.1 în timpul testelor: A detaliat cum se construieşte o bombă şi cum se fac drogurile apare prima dată în PS News.
17:50
Procedura pentru eliberarea plăcilor cu numere de înmatriculare auto va fi schimbată. Noile măsuri sunt menite să flexibilizeze procedurile pentru cetățeni și să optimizeze activitățile interne, iar punerea lor efectivă în aplicare se va desfășura etapizat, în funcție de gradul de dezvoltare a sistemului informatic și a platformei digitale privind furnizarea de servicii publice electronice […] Articolul Schimbare pentru șoferi. Primesc direct la ușă plăcuțele de înmatriculare apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul Justiţiei: Pentru ca magistratul să fie incoruptibil, trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că este important să existe o proporţie cât mai apropiată între salariul şi pensia magistraţilor, astfel încît pe parcursul carierei ”să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă”. ”Ministerul Justiţiei susţine existarea unor coordonate între indemnizaţia în plată şi respectiv pensie (…) Pentru ca magistratul să fie […] Articolul Ministrul Justiţiei: Pentru ca magistratul să fie incoruptibil, trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare apare prima dată în PS News.
17:30
Țara europeană care introduce radare „antifrânare”: la cât ajung amenzile pentru șoferii care reduc brusc viteza # PSNews.ro
Șoferii care conduc pe străzile din Spania și încetinesc doar pentru a evita sancțiunile în apropierea radarelor riscă acum amenzi de până la 200 de euro și pierderea a 4 puncte de pe permisul de conducere, informează presa spaniolă. Direcția Generală de Circulație (DGT) din Spania a implementat un nou sistem de control al vitezei, […] Articolul Țara europeană care introduce radare „antifrânare”: la cât ajung amenzile pentru șoferii care reduc brusc viteza apare prima dată în PS News.
17:20
Sancțiuni masive pentru proprietarii de pământ care nu respectă noile reguli. Ce trebuie să facă pentru a evita amenda # PSNews.ro
Românii care dețin și exploatează pământ agricol și nu respectă regulile impuse vor primi sancțiuni mai mari, a decis Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii a introdus recent noi sancțiuni pentru fermierii care nu respectă standardul GAEC 7 privind rotația și diversificarea culturilor pe terenuri arabile. Standardul GAEC 7 prevede aplicarea rotației culturilor pe terenul arabil cel […] Articolul Sancțiuni masive pentru proprietarii de pământ care nu respectă noile reguli. Ce trebuie să facă pentru a evita amenda apare prima dată în PS News.
