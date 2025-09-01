Fetiță de 4 ani mușcată de maimuță la zoo din Suceava. Greșeala făcută de părinți
StirileProtv.ro, 1 septembrie 2025 07:50
Incident neobișnuit, la Grădina Zoologică din Suceava. O fetiță de 4 ani a fost mușcată de o maimuță pe care ar fi încercat să o hrănească prin gard.
Acum 15 minute
08:00
Vremea azi, 1 septembrie. Început frumos de toamnă, dar cu temperaturi de vară în toată țara. Pe unde ar urma să mai și plouă # StirileProtv.ro
Astăzi temperaturile scad ușor în regiunile estice, dar în sud, în vest și în centru se face mai cald. Aversele apar în special în zona montană, iar vântul bate mai tare în sud, în nord-est și la munte, la altitudini mari.
08:00
Jude Law, pe covorul roșu de la Veneția. Actorul nu s-a temut să îl interpreteze pe Putin în "The Wizard of the Kremlin" # StirileProtv.ro
O tragi-comedie de familie a primit laude la proiecția de duminică seară, de la Veneția. Filmul „Father Mother Sister Brother”, cu Cate Blanchett în rol principal, a fost descris ca fiind „o bijuterie” și „un portret de familie fermecător”.
08:00
Rovinieta se scumpește de azi. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife # StirileProtv.ro
Începând de azi, tarifele rovinietei pentru autoturisme se vor modifica, majorările fiind cuprinse între 1 și 22 de euro. Totodată, vor crește și amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei în cazul acestor vehicule.
Acum 30 minute
07:50
Trump pierde o bătălie importantă în războiul economic. ”Tarifele reciproce” cu aproape toate ţările au fost anulate # StirileProtv.ro
Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a limitat drastic planul tarifar al lui Donald Trump, anulând cele mai multe taxe vamale introduse prin decretul său din 2 aprilie.
07:50
07:50
Momente de panică într-un tren pe ruta Mangalia-Craiova. 1.300 de pasageri, evacuați după ce locomotiva a luat foc în mers # StirileProtv.ro
Cei 1.300 de pasageri ai unui tren care circula pe ruta Mangalia-Craiova au trăit momente de panică, după ce locomotiva a luat foc.
Acum o oră
07:40
A fost arestat un suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî. „O crimă oribilă” # StirileProtv.ro
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian.
07:30
SUA continuă negocierile comerciale, deși instanța spune că tarifele impuse de Donald Trump sunt ilegale # StirileProtv.ro
Administrația Trump continuă discuțiile comerciale cu partenerii internaționali, deși o instanță federală de apel a decis că majoritatea tarifelor impuse de președinte sunt ilegale, a declarat duminică reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.
07:30
O mină marină descoperită pe plaja din Vadu a fost neutralizată. Ce spune MApN | VIDEO # StirileProtv.ro
O mină marină care a fost descoperită, duminică, pe plajă la Vadu a fost neutralizată.
07:30
FT: Ursula von der Leyen spune că Europa elaborează planuri ”precise” de trimitere de trupe ca garanţii de securitate # StirileProtv.ro
Europa pregătește planuri clare pentru trimiterea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor post-conflict, cu sprijin american, a declarat Ursula von der Leyen într-un interviu pentru Financial Times, publicat duminică.
07:30
Un mort și nouă răniți, după ce un autocar a derapat și s-a răsturnat, în Cluj. Un pasager a povestit clipele de groază # StirileProtv.ro
Un bărbat de 72 de ani a murit, iar alte 9 persoane au ajuns la spital, după ce un autocar cu 21 de pasageri s-a răsturnat, în județul Cluj.
07:20
Un cutremur devastator de magnitudine 6 a lovit Afganistanul. 20 de persoane au murit, iar peste 100 sunt rănite # StirileProtv.ro
Un seism cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului, în apropierea graniţei cu Pakistanul, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităţilor locale, cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa.
07:20
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul # StirileProtv.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.
07:20
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa # StirileProtv.ro
Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Acum 2 ore
07:10
Ucrainenii vor pace, dar cu garanții clare de securitate. 75% cer sprijin din partea Europei și SUA pentru oprirea războiului # StirileProtv.ro
O majoritate largă dintre ucraineni sunt în favoarea unei încetări a focului, însă doar dacă pot fi oferite garanţii de securitate clare, reiese dintr-un recent sondaj, conform dpa.
Acum 12 ore
21:40
Prosumatorii propun Guvernului cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie. Milioane de români sunt vizați # StirileProtv.ro
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) anunţă, duminică seară, că a transmis Guvernului României un memoriu cu cinci propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie ale românilor.
21:30
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche # StirileProtv.ro
Horoscop 1 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată.
21:20
Primăria Capitalei a autorizat un protest al Asociaţiei Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, privind migranții # StirileProtv.ro
Primăria Capitalei a anunțat, duminică, faptul că a autorizat o manifestaţie pentru marţi, 2 septembrie, organizată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România.
21:10
AUR acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că încalcă democrația şi amenință că va depune o moţiune de cenzură # StirileProtv.ro
AUR acuză partidele de la guvernare, PSD-PNL-USR-UDMR, că încalcă democrația prin practica angajării răspunderii, ”repetată obsesiv”, care ”reduce Parlamentul la o simplă anexă”.
21:00
Elena Lasconi are un mesaj pentru premierul Ilie Bolojan: ”Grijă mare cu măsurile” # StirileProtv.ro
Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, avertizează, duminică seară, că cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile.
20:20
Tragedie în Iaşi. Un tânăr de 22 de ani a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică # StirileProtv.ro
Un tânăr de 22 de ani şi-a pierdut viaţa în cursul zilei de duminică, în timp ce se plimba cu bicicleta electrică prin localitatea Vadu Vejei, județul Iaşi.
20:00
Mii de roșcați veniți din 80 de țări și-au dat întâlnire în Olanda. Totul a început cu 20 de ani în urmă # StirileProtv.ro
Mii de roșcați veniți din 80 de țări și-au dat întâlnire în aceste zile în orășelul olandez Tilburg pentru un festival dedicat lor.
19:50
Unde ne putem distra la munte și în afara sezonului de iarnă. La Predeal a fost inaugurat un roller coaster montan # StirileProtv.ro
Stațiunile montane din țară încep să caute alternative pentru a atrage turiștii și în afara sezonului de iarnă. Multe dintre ele investesc în proiecte pentru restul anului, aproape la fel de mult ca în cele care țin de domeniul schiabil.
19:30
Parizer cu spumant sau cu Fetească neagră? Degustătorii fac ”pairing” surprinzător cu mezelul preferat al românilor # StirileProtv.ro
Ce băuturi merg cu fiecare tip de parizer? Întrebarea i-a preocupat atât de intens pe degustătorii autorizați din România încât au pus la punct cursuri și demonstrații de ”pairing”, adică de potrivire a sortimentelor de parizer cu soiurile de vin.
19:30
De la Valea Prahovei la Laponia. Agențiile de turism au lansat ofertele pentru sărbători. Pachetele pornesc de la 700 euro # StirileProtv.ro
Deși vara încă nu s-a încheiat, agențiile de turism au început să anunțe pachetele pentru sărbătorile de iarnă.
19:30
Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin # StirileProtv.ro
Într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului, Xi Jinping găzduiește la Tianjin, în China, un summit cu peste 20 de lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin și premierul Indiei.
19:30
Atmosferă incendiară la festivalul de Film de la Veneția. Jude Law joacă în „Magul de la Kremlin”, despre Vladimir Putin # StirileProtv.ro
Atmosferă incendiară la festivalul de Film de la Veneția! Americanii Jude Law si Paul Dano împart genericul în filmul „Magul de la Kremlin”, dedicat ascensiunii la putere a lui Vladimir Putin.
19:20
Spectacolul aviatic BIAS a fost oprit, din cauza vremii. Furtuna a dat peste cap planurile organizatorilor și ale publicului # StirileProtv.ro
În ultima zi de vară din calendare, temperaturile au scăzut brusc cu aproximativ 10 grade în toată țara, semn că toamna începe să-și intre în drepturi. Jumătate din România este sub cod galben și portocaliu de furtuni.
19:20
Prima zi de septembrie aduce prețuri mai mici la cazarea de la mare. Hotelier: ”Numai beneficii, vremea este perfectă” # StirileProtv.ro
Chiar dacă cei mai mulți turiști și-au luat în acest weekend la revedere de la litoral și de la vară spectacolul de la malul mării nu s-a încheiat.
19:20
Prețurile la cazare în stațiunile de la munte vor fi cu aproximativ 15 % mai mici în septembrie, decât în august # StirileProtv.ro
În ultimul weekend din august, stațiunile de la munte au fost pline de oameni. De la plimbări relaxante printre brazi până la drumeții spre creste sau distracție în parcuri de aventură toți au avut motive să se bucure de vacanță.
Acum 24 ore
19:10
Cancelarul Friedrich Merz exclude majorările de impozite în ciuda deficitului bugetar. „Avem un contract de coaliţie” # StirileProtv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a exclus duminică orice eventuale majorări de impozite, în pofida unui deficit bugetar în creştere şi a apelurilor partenerului de coaliţie social-democrat (SPD) pentru suplimentarea veniturilor fiscale, transmite AFP.
19:10
Șocant. Filmul crimei din Iași, unde un bărbat și-a înjunghiat mortal fiul. „Îl bătea, îl chinuia, îl lega” # StirileProtv.ro
Este anchetă la Iași, după o crimă oribilă, în familie. Un bătrân de 75 de ani a recunoscut că și-a ucis fiul, dar susține că a vrut doar să se apere.
19:10
Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce dificitul bugetar ar putea fi atenuat în 2027.
19:10
Locuitorii evacuați în urma exploziei din Amara s-au întors în casele lor. Specialiștii monitorizează situația # StirileProtv.ro
În Amara, Ialomița, duminică s-au făcut din nou măsurători ale aerului pentru a afla dacă mai există vreun risc pentru populație, în urma scurgerilor de gaze.
18:10
Ursula von der Leyen, mesaj dur la adresa lui Putin: Este un prădător. Nu s-a schimbat și nici nu se va schimba # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj categoric la adresa lui Vladimir Putin, în timpul unei vizite efectuate duminică la granița Poloniei cu Belarus, scrie Politico.
17:10
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din patru judeţe, până luni dimineaţa. Avertismentul hidrologilor # StirileProtv.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita şi Neamţ, valabilă până luni dimineaţa.
17:10
Mangostan - regina fructelor. Ce este, cum se mănâncă și ce beneficii are pentru sănătate # StirileProtv.ro
Mangostanul este un fruct tropical exotic, cunoscut pentru pulpa sa albă, dulce-acrișoară și aroma delicată. Pe lângă gustul rafinat, acesta este apreciat pentru conținutul bogat de antioxidanți și proprietățile benefice pentru sănătate.
17:10
Bucătăria italiană tradițională: rețete autentice și specialități regionale din gastronomia Italiei pe care să le încerci # StirileProtv.ro
Bucătăria italiană tradițională se remarcă prin ingrediente simple, dar pline de savoare, și rețete transmise din generație în generație.
17:00
Plan Roşu de Intervenţie. Accident grav în județul Cluj cu un autocar. Sunt implicate 30 de persoane # StirileProtv.ro
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care a fost implicat un autocar cu 30 de persoane.
17:00
Inspectorilor li s-a refuzat accesul la centrala de la Zaporojie, în pofida unei „situații fragile a siguranței nucleare” # StirileProtv.ro
Rusia a refuzat inspectorilor nucleari accesul la un nou baraj construit la cea mai mare centrală nucleară din Europa.
17:00
Incendiu la locomotiva unui tren de călători, în judeţul Constanţa. Pompierii intervin de urgență. VIDEO # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane. Incidentul s-a produs în judeţul Constanţa.
16:40
Nicuşor Dan: Apărarea europeană pe flancul estic, deficitul şi PNRR, pe agenda discuţiilor cu şefa Comisie Europene # StirileProtv.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla, luni, în România, pentru a discuta cu autorităţile române în special despre apărarea europeană pe flancul estic, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan.
16:40
Cele mai romantice locuri din Grecia pentru luna de miere – insule, plaje și orașe de poveste # StirileProtv.ro
Grecia oferă unele dintre cele mai romantice destinații pentru o lună de miere, de la insule scăldate în soare la plaje izolate și orașe pline de istorie. Fiecare loc îmbină peisaje spectaculoase cu o atmosferă de poveste, perfectă pentru cupluri.
16:20
„Dreptate climatică!”. Fațada Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, stropită cu vopsea roșie în semn de protest # StirileProtv.ro
Faţada Catedralei Sagrada Familia de la Barcelona a fost stropită duminică cu vopsea roşie de către două activiste ecologiste, în semn de protest faţă de inacţiunea împotriva ”crizei climatice”.
16:10
FOTO. Lituania a finalizat instalarea unor dispozitive noi de apărare la granița cu Rusia, supranumite ”dinți de dragon” # StirileProtv.ro
Lituania a finalizat instalarea unor dispozitive de apărare, supranumite „dinți de dragon”, la granița cu orașul rusesc Kaliningrad, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Lituania.
16:10
Bacșiș - cât și cum se oferă tips-ul corect. Cât trebuie să dăm în restaurante sau pentru diverse servicii # StirileProtv.ro
Bacșișul reprezintă o formă de apreciere pentru serviciile primite, fie că vorbim despre restaurante, cafenele sau alte domenii. Valorile și eticheta privind oferirea tips-ului variază în funcție de context.
15:50
Ministrul Mediului: Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată, anunţând că va începe demersurile în acest sens.
15:50
Alunul este un arbore de talie mică, recunoscut pentru frunzișul său bogat.. Adaptabil și rezistent, acesta joacă un rol important în ecosisteme și este apreciat atât în grădini, cât și în mediul sălbatic.
15:40
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE # StirileProtv.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.
15:40
Val de proteste în Mexic. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru după ce 130.000 de persoane au fost date dispărute. FOTO # StirileProtv.ro
Mii de oameni au ieșit în stradă în numeroase orașe din Mexic pentru a evidenția numeroasele dispariții forțate din țară și pentru a cere mai multe acțiuni din partea oficialilor pentru a le combate, scrie BBC.
