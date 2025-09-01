Rudy Giuliani, fostul avocat al lui Donald Trump, rănit într-un grav accident rutier
Adevarul.ro, 1 septembrie 2025 08:00
Fostul primar al orașului New York și fost avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit sâmbătă seara într-un accident rutier produs în statul american New Hampshire.
Fostul primar al orașului New York și fost avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit sâmbătă seara într-un accident rutier produs în statul american New Hampshire.
Actorul Vlad Corbeanu, managerul Teatrului Stela Popescu: „Anatomia mașinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate” # Adevarul.ro
La începutul sezonului de deschideri de stagiuni teatrale, managerul Teatrului Stela Popescu, actorul Vlad Corbeanu susține cǎ a oferit publicului un ghid, un fir roşu, în programul repertorial al unui teatru devine esențial în vremurile noastre.
Cutremur grav în estul Afganistanului: Peste 20 de morți și peste 115 răniți. Zonele afectate sunt izolate și greu accesibile # Adevarul.ro
Peste 20 de persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan.
Povestea emoționantă a jurnalistului rus devenit soldat în armata ucraineană: „Este o onoare” # Adevarul.ro
Până acum câțiva ani, Peter Ruzavin era un jurnalist rus strălucit în presa de opoziție față de Moscova. A lucrat întâi ca reporter, apoi ca gazdă la TV Rain, principalul canal independent din Rusia. După invazie, a lansat un podcast, relatând despre închisorile rusești și războiul din Ucraina.
Un român a „spart banca” în Polonia, iar acasă și-a retras banii cu țârâita. A dat detalii despre cum îi fentează pe guvernanți # Adevarul.ro
Angajat la echipa de fotbal a Primăriei Voluntari, conducătorul Robert Gherghe face bani mizând pe noroc.
75% dintre ucraineni susțin armistițiul cu Rusia, dar doar cu garanții solide de securitate. Care sunt principalele solicitări # Adevarul.ro
75% dintre ucraineni consideră că țara lor ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia numai în condiţiile obţinerii unor garanţii internaţionale de securitate, arată un sondaj realizat de Rating Group între 21 şi 23 august 2025.
Ursula von der Leyen ajunge luni în România. De ce nu va fi Ilie Bolojan prezent la întâlnire # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene efectuează luni, 1 septembrie, o vizită de lucru în România, într-un tur al țărilor din „prima linie” a conflictului cu Rusia. Ursula von der Leyen va discuta despre consolidarea cooperării UE-NATO cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Curtea de Apel Federală din SUA limitează planul tarifar al lui Trump. Majoritatea taxelor vamale, anulate # Adevarul.ro
Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a decis să anuleze cea mai mare parte a tarifelor vamale introduse de Donald Trump prin decretul din 2 aprilie, fapt ce a redus drastic amploarea planului său comercial.
Cheltuieli record în administrație. Deficitul bugetar crește, analiștii avertizează asupra impactului austerității # Adevarul.ro
Datele din execuțiile bugetare pe lunile iunie și iulie, comparate de „Adevărul” au scos la iveală o majorare a deficitului bugetar, general de creșterea exagerată a cheltuielilor, inclusiv a celor de personal. Analiștii consultați de „Adevărul” au explicat că era de așteptat un astfel de rezultat.
O convorbire telefonică tensionată și un eluziv Premiu Nobel pentru Pace. Cum s-a destrămat relația dintre Trump și Modi # Adevarul.ro
Relația cândva bună dintre președintele american Donald Trump și premierul indian Narendra Modi s-a deteriorat substanțial în ultimele luni, cu posibile implicații ample pentru ambele țări, relatează NYT.
Ce șanse mai are Ucraina să câștige războiul cu Rusia. Răspunsul categoric al unui general de intelligence militar # Adevarul.ro
Federația Rusă deține inițiativa pe frontul ucrainean, dar trupele Moscovei nu și-au atins până acum țintele. Generalul (r) Adriean Pârlog, fost șef al Direcției Informații Militare, analizează, pentru „Adevărul”, șansele ca Ucraina să câștige acest război dificil.
De ce începe anul pentru ortodocși pe 1 septembrie: tradiții, superstiții și ritualuri ale începutului de an bisericesc. Ce să faci ca să ai noroc # Adevarul.ro
Descoperă de ce ortodocșii încep anul bisericesc pe 1 septembrie: tradiții, ritualuri și superstiții pentru sănătate, noroc și binecuvântare.
Turismul extern, în creștere accelerată. Suma uriașă cheltuită de români în străinătate vara aceasta # Adevarul.ro
Două milioane de români au cheltuit miliarde de euro în sezonul de vară în peste 200 de destinații turistice din străinătate, în special în Grecia, Italia și Germania, marele câștigător al sezonului fiind însă Bulgaria, țară în care românii au lăsat cu 29% mai mult decât în sezonul trecut.
Secretele ascunse ale Turnului Eiffel: Cum „respiră” simbolul Parisului care crește în fiecare vară și ce rol au avut românii în construcția sa # Adevarul.ro
Descoperă secretele Turnului Eiffel: cum crește în fiecare vară și contribuția surprinzătoare a României la construcția sa.
Cum a ajuns România țara oamenilor care mor de tineri. Ce sfaturi ne dau medicii pentru a preveni bolile care ne omoară cu zile # Adevarul.ro
În România, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces. Iar medicii cardiologi spun că pacienții care ajung la spital în stare gravă, de obicei cu infract miocardic sunt tot mai tineri. Chiar și cu 10 sau 20 de ani mai tineri decât indică literatura medicală.
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme” # Adevarul.ro
Descoperă lasagna cu dovlecei a antrenorului Gerard Vilarrasa: gustoasă, bogată în proteine și perfectă pentru a pierde kilograme fără să renunți la plăceri culinare.
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid” # Adevarul.ro
Profesor de economie mondială și director al Institute for Economic Studies, Franța, Christian Năsulea explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană și România pentru a depăși o criză de competitivitate care pare să se adâncească tot mai mult.
I. Ghid complet Creta: Trei paradisuri și o mie de povești de descoperit. Plajele pictate de zei din nordul și sudul insulei # Adevarul.ro
Ghid Creta – Partea I: explorează vestul insulei, plaje de vis, paradisuri ascunse și povești fascinante dintr-o lume sălbatică și autentică.
Este România mai productivă ca în era Ceaușescu? „Dacă am citi mai des etichetele, nu am mai fi așa de ușor de manipulat” # Adevarul.ro
Rețelele de socializare abundă în mesaje și imagini distorsionate, create cu ajutorul Inteligenței Artificiale, care propun relatări despre „România de altădată”, în care este lăudat regimul Ceaușescu pentru producții record, însă realitatea este cu totul diferită.
La data de 1 septembrie 1939 Germania a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial. În aceeași, în 1951 s-a născut Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, iar în 2004 începe criza ostaticilor de la școala din orașul rusesc Beslan.
Serbările de la Țebea, în memoria lui Avram Iancu. Locul pe care politicienii îl caută o dată pe an, uitat în restul timpului # Adevarul.ro
Țebea, satul unde se află locul de veci al lui Avram Iancu, se animă la început de septembrie, odată cu serbările naționale dedicate „Crăișorului Munților”. În restul anului, rămâne un loc uitat de turiști și de politicienii care se înghesuie aici la sărbătoare.
Răzvan Sava i-a dat lovitura de grație lui Cristi Chivu. Inter, bătută acasă de modesta Udinese # Adevarul.ro
Inter a pierdut acasă cu Udinese, 1-2, și este pe locul 6 în Serie A, după două etape.
CFR Cluj - FCSB, derby încins. Cele două rivale rămân în zona retrogradării după remiza din Gruia # Adevarul.ro
Campioana a pierdut două puncte pe terenul ardelenilor.
Rabla se relansează în septembrie, cu fonduri reduse. „Banii s-au dus la importuri, nu la industria românească” # Adevarul.ro
În septembrie este așteptată o nouă ediție a programului Rabla, cu o finanțare de 200 milioane lei și vouchere reduse. Executivul promite o eficientizare a fondurilor pentru mediu, însă analiștii avertizează că schema a susținut până acum mai ales importurile de automobile.
Edward Iordănescu, încă o înfrângere cu Legia. Adus să ia titlul în Polonia, românul se zbate în mediocritate # Adevarul.ro
Legia Varșovia a pierdut duminică seară, 1-2 cu Cravovia, în deplasare.
1 Septembrie aduce noi scumpiri: Rovinieta și taxa de la Fetești cresc, TVA majorat pentru firme # Adevarul.ro
Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește considerabil începând cu 1 septembrie 2025, ajungând la un preț aproape dublu față de cel actual. În același timp, plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici crește de la 300.000 de lei la 395.000 lei.
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac # Adevarul.ro
De ani de zile, Capitala și localitățile din jur sunt acoperite noaptea de fum negru provenit din arderi ilegale. Locuitorii scriu pe rețele de socializare că dimineața aerul are un iz „dulce-amărui de plastic” sau de „usturoi atomic”.
Marco Leu a urcat pe podium la debutul său oficial în Campionatul Național de Viteză în Coastă. Pe același traseu, tatăl său câștiga în 2019 # Adevarul.ro
Fiul lui Mihai Leu duce mai departe tradiția sportivă a familiei.
Dominic Fritz, despre reforma administrației locale: „Îl susținem pe Ilie Bolojan în această cură de slăbire” # Adevarul.ro
Blocajul politic privind reforma administrației locale continuă, însă liderul USR, Dominic Fritz, subliniază că toți membrii Coaliției sunt de acord cu reducerea numărului de bugetari.
Israelul ia în calcul anexarea Cisiordaniei, ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări # Adevarul.ro
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări, au indicat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată duminică, la reuniunea cabinetului de securitate.
Horoscopul zilei de luni, 1 septembrie, aduce vești importante pentru Berbeci. Săgetătorii trebuie să fie atenți, iar nativii din Taur discută detalii importante cu persoanele apropiate. Lorina, astrologul Click!, are predicții pentru toate zodiile.
O influencerință celebră pe TikTok a fost găsită moartă într-o camionetă abandonată, alături de soț și copii # Adevarul.ro
Influencerița Esmeralda Ferrer Garibay, cunoscută pe TikTok sub numele de „Esmeralda FG”, a fost găsită moartă alături de soț și cei doi copii ai săi într-o camionetă abandonată în cartierul mexican San Andrés din Guadalajara.
Friedrich Merz avertizează că războiul din Ucraina va fi unul de „lungă durată”: „Poimâine vom fi noi” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, avertizând că o capitulare a Kievului ar însemna că Rusia ar putea ataca altă țară, inclusiv una din Occident.
O mină marină de contact a fost găsită duminică, 31 august, pe plaja de la Vadu, Constanța și a fost neutralizată în siguranță de scafandrii militari EOD ai Forțelor Navale Române.
Mărturii cutremurătoare ale prizonierilor ucraineni despre torturile rusești: „Simțeam că trupul meu arde pe dinăuntru” # Adevarul.ro
Foști prizonieri de război ucraineni descriu un adevărat „lanț de tortură” practicat de armata rusă. Mărturiile adunate de ONU și organizații internaționale dezvăluie o realitate greu de imaginat.
Ce legătură există între Avignon-ul din Franţa şi Ulmeniul, Buzăul, Ploieştiul, Sfȃntu Gheorghe, Bucureştiul şi încă vreo 56 de oraşe şi comune din toată Romȃnia?
Elena Lasconi, mesaj dur pentru Bolojan: „Cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile” # Adevarul.ro
Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidenţiale, avertizează că măsurile de austeritate anunţate de guvern riscă să blocheze dezvoltarea comunităților locale și să alimenteze izolaționismul politic.
„A vinde gogoşi”, „când o zbura porcul”, „cu burta pe carte”. Lista cu expresiile preferate ale diplomaţilor străini de la Bucureşti # Adevarul.ro
„A vinde gogoşi”, „când o zbura porcul”, „cu burta pe carte” au fost doar câteva dintre expresiile pe care diplomaţii străini de la Bucureşti le-au evocat duminică, pentru a celebra Ziua Limbii Române.
Experiențele românilor cu imigranții: „O să devină din ce în ce mai rău”. Dezbaterea momentului # Adevarul.ro
Un livrator din Bangladesh a fost agresat pe stradă, în București, fiind insultat cu apelativul „invadator”. În paralel, un alt asiatic povestește într-un interviu video cât de mult îi place să trăiască și să lucreze în România. Între cele două perspective a fost deschisă o amplă dezbatere.
Tragedie la Iași: un tânăr de 22 de ani a murit după ce a căzut de pe bicicleta electrică # Adevarul.ro
Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața duminică, 31 august, în localitatea Vadu Vejei, comuna Țibana, județul Iași, după ce a căzut de pe bicicleta electrică pe care se plimba.
Cadavrul unei femei, descoperit în Ibiza: martorii spun că era româncă. Interpolul cere ajutor pentru identificarea „introvertitei” # Adevarul.ro
Interpolul face apel la cetățeni pentru a identifica o femeie care a fost descoperită moartă în Ibiza, în urmă cu câțiva ani. Potrivit martorilor, victima ar fi fost din România și era cunoscută sub porecla de „introvertita”.
Oficiali americani și europeni avertizează că Rusia folosește drone de recunoaștere pentru a monitoriza traseele prin care SUA și aliații săi transportă provizii militare în estul Germaniei.
Protestul Noua Dreaptă și SOS România împotriva imigranților, aprobat de Primăria Capitalei, generează dezbateri aprinse # Adevarul.ro
Autorizarea de către Primăria Capitalei a unui miting organizat de Noua Dreaptă și SOS România împotriva imigranților „non-europeni” și de „rasă non-albă” a declanșat un val de reacții online.
AUR anunţă moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și atacă miniștrii prin moţiuni simple # Adevarul.ro
AUR acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan de „încălcarea democraţiei” și anunţă depunerea unor moţiuni de cenzură, dar şi a unor moţiuni simple împotriva mai multor miniştri.
Ursula von der Leyen îl numește pe Putin „un prădător”: „Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență” # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un avertisment dur împotriva lui Vladimir Putin, pe care l-a numit „un prădător”, în timpul unei vizite la granița Poloniei cu Belarus.
SRI solicită expulzarea de urgență a unui cetățean arab din România: pericol iminent pentru securitatea națională # Adevarul.ro
Serviciul secret de Informații de la București a sesizat Inspectoratul General pentru Imigrări referitor la activitățile suspecte ale unui cetățean străin cu origini arabe, aflat pe teritoriul României, solicitând expulzarea acestuia din țară.
Scandal într-un spital din Craiova. Un tânăr a rupt procesul verbal în care se menționa că e drogat, a încercat să-l înghită, apoi a vrut să fugă # Adevarul.ro
Un bărbat de 24 de ani din Caracal a fost arestat preventiv după un scandal izbucnit într-un spital din Craiova în noaptea de vineri spre sâmbătă. Tânărul a rupt procesul verbal în care se menționa că e drogat, a încercat să-l înghită, apoi a vrut să fugă.
Lituania instalează „dinți de dragon” la granița cu Kaliningrad: „O măsură de precauție” # Adevarul.ro
Lituania a finalizat instalarea unor obstacole antitanc, cunoscute sub denumirea de „dinți de dragon”, la granița cu enclava rusă Kaliningrad.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat duminică că programul Rabla pentru persoane fizice va debuta cel târziu la sfârșitul lunii septembrie, iar bugetul total pentru acest an este de 200 de milioane de lei.
Autocar cu 20 de persoane, implicat într-un accident rutier, în Cluj. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie. Traficul este blocat # Adevarul.ro
Un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane s-a produs duminică, în localitatea Dumbrava din județul Cluj. Autoritățile județene au activat Planul Roşu de Intervenţie.
