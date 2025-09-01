Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui”
Antena Sport, 1 septembrie 2025 13:50
Dinamo vrea să mai facă o mutare și e gata să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Marco Dulca, mijlocașul român de 26 de ani, este dorit de „câini". Marco Dulca e liber de contract, după ce s-a despărțit de Celje. El a evoluat la FCSB în perioada august 2022 – ianuarie 2023, fiind […]
Acum 15 minute
13:50
Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui"
Dinamo vrea să mai facă o mutare și e gata să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Marco Dulca, mijlocașul român de 26 de ani, este dorit de „câini". Marco Dulca e liber de contract, după ce s-a despărțit de Celje. El a evoluat la FCSB în perioada august 2022 – ianuarie 2023, fiind […]
Acum 30 minute
13:40
Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen după doar două etape! Mesajul sec transmis de club # Antena Sport
Erik ten Hag nu mai este antrenorul lui Bayer Leverkusen. Olandezul de 55 de ani a venit la campioana Germaniei din 2024 în locul lui Xabi Alonso şi a sperat să ducă mai departe munca actualului antrenor de la Real Madrid. Conducerea celor de la Leverkusen s-a convins însă după numai două etape. Înfrângerea de […]
Acum o oră
13:30
Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita # Antena Sport
Fiul lui Ion Țiriac e un „pachet de mușchi" la 48 de ani. Alexandru Ion Țiriac se menține într-o formă fizică de invidiat și și-a surprins chiar și iubita, cu ultima postare făcută pe rețelele de socializare. Alexandru Ion Țiriac e fiul cel mare al lui Ion Țiriac. El se iubește cu Sorana Cîrstea, […]
13:10
Verdictul specialistului după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu trebuie să-i mai arbitreze” # Antena Sport
Specialistul a dat verdictul după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2. Adrian Porumboiu a reacționat și a transmis că Sebastian Colțescu nu ar fi trebuit să fie delegat la acest meci. Porumboiu consideră că FCSB ar fi meritat să primească penalty în minutul 80, atunci când Matei Ilie l-a tras de tricou pe […]
13:10
Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR # Antena Sport
Kourt Zouma a ajuns la Cluj şi este aproape de a semna cu CFR. Formaţia din Gruia este la un pas de a da lovitura sezonului în Liga 1 prin aducerea fostului fundaş de la Chelsea. Încă de vineri a apărut informaţia legată de venirea lui Zouma la CFR Cluj. Se pare că această mutare […]
Acum 2 ore
12:50
În luna septembrie, abonații AntenaPLAY se pot bucura de cele mai noi producții: emisiuni fenomen precum Asia Express, cel mai nou show de divertisment al toamnei, The Ticket, super filme, seriale noi, documentare True Crime și transmisiuni sportive de neratat. Insula Iubirii nu se oprește dupa marea finală. Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din […]
12:50
Probleme la naţionala Braziliei! Primele contre între Neymar şi Carlo Ancelotti: “De-asta cred că am fost exclus” # Antena Sport
Neymar l-a contrazis pe selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, şi a asigurat că absenţa sa din următoarele meciuri ale Seleçao este urmare a unei decizii tehnice, şi nu unor probleme fizice, aşa cum declarase antrenorul. „Aveam un edem la adductor. Era incomod, dar nimic grav, am jucat chiar şi astăzi. Împotriva Bahia (duminica trecută), nu puteam […]
12:20
Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” # Antena Sport
Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Patronul campioanei a anunțat că îl va transfera pe Adrian Rus, internațional român de 29 de ani. Fundașul central s-a despărțit de Pisa, în această vară, astfel ca va semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract. El a fost aproape să-și continue cariera […]
12:10
Gigi Becali s-a dezlănţuit! I-a făcut praf pe Haţegan şi Colţescu: “Control la bibilică! Nu eşti sănătos” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un nou discurs dur la adresa arbitrajului, după remiza înregistrată pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Patronul roş-albaştrilor s-a plâns de deciziile luate de Sebastian Colţescu, "centralul" partidei din Gruia, dar cel mai vehement a fost […]
12:10
Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo: „De când am vorbit la telefon…” # Antena Sport
Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo. Tânărul mijlocaș în vârstă de 19 de ani a fost transferat de „câini" de la Brighton. Mazilu a semnat un contract valabil până în vara lui 2029 cu Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare a plătit suma de 400.000 de euro […]
Acum 4 ore
11:40
Gestul făcut de organizatorii de la Cleveland după ce trofeul Soranei Cîrstea a fost furat la New York # Antena Sport
Sorana Cîrstea a anunţat în weekend că trofeul primit după ce a câştigat turneul de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel de la New York, unde era cazată pentru US Open. „Cine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, vă rog să mi-l înapoiaţi", a scris […]
11:20
FCSB, a treia favorită la titlu după remiza cu CFR Cluj. Surpriza anunțată de specialiști # Antena Sport
FCSB este văzută ca fiind a treia favorită la titlu, după remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Campioana din ultimele două sezoane are doar șase puncte, fiind în subsolul clasamentului după opt runde disputate. Specialiștii au cotat-o pe Universitatea Craiova cu prima șansă la câștigarea titlului, în […]
11:10
Gianluigi Donnarumma merge la Manchester City: “Here we go”. Ederson i-a făcut loc în echipa lui Guardiola # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma este noul portar al lui Manchester City. Portarul italian s-a despărţit vara aceasta de PSG, echipă alături de care a cucerit trofeul UEFA Champions League la finalul sezonului trecut. Donnarumma a fost unul dintre cei mai importanţi jucători din echipa lui Luis Enrique, dar spaniolul nu a mai dorit să continue cu acesta. […]
10:40
Jucătorul de la FCSB care l-a uluit pe Daniel Pancu în meciul cu CFR: „Totul e natural la el” # Antena Sport
Daniel Pancu s-a declarat impresionat de un jucător de la FCSB, după ce campioana a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Fostul selecționer U21 l-a remarcat pe Juri Cisotti. Mijlocașul italian în vârstă de 32 de ani a reușit să egaleze și să stabilească scorul final în duelul […]
10:30
Suarez şi Busquets, imagini revoltătoare! Uruguayanul a scuipat un adversar după ce Inter Miami a pierdut finala Leagues Cup # Antena Sport
Inter Miami a pierdut fără drept de apel finala Leagues Cup în faţa celor de la Seattle Sounders. Pe terenul formaţiei din statul Washington, echipa lui Lionel Messi a cedat cu un incredibil 0-3. Scenele de la finalul meciului au fost halucinante. Jucătorii celor două echipe au sărit la bătaie, iar în centrul atenţiei au […]
Acum 6 ore
09:40
Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB. Jucătorul care e OUT: „Nicio realizare” # Antena Sport
Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB, după egalul cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Patronul campioanei vrea să schimbe jucătorul U21 din echipa de start a roș-albaștrilor. Mihai Toma a prins constant primul 11 al FCSB-ului, el îndeplinind regula U21. Gigi Becali a […]
09:40
Novak Djokovic a scris istorie la US Open 2025! Recordurile doborâte după calificarea în sferturi # Antena Sport
Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală de la US Open 2025 după ce a trecut de Jan-Lennard Struff. Sârbul s-a impus cu 6-3, 6-3, 6-2 şi a închis meciul după numai o oră şi 52 de minute. Îngrijorat la începutul turneului de jocul său, Novak Djokovic a început să joace din ce în […]
09:20
„Stilul lui Mourinho”. Cristi Chivu, taxat după înfrângerea cu Inter din Serie A. Nota primită # Antena Sport
Italienii au reacționat după ce Cristi Chivu a suferit primul eșec cu Inter în Serie A. Udinese s-a impus pe Giuseppe Meazza, în etapa a doua a campionatului, scor 2-1. Cristi Chivu a primit nota 5 din partea italienilor de la Gazzetta dello Sport, în urma înfrângerii cu Udinese. Italienii au taxat jocul nerazzurrilor și […]
09:10
Lewis Hamilton a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă pentru Marele Premiu al Italiei! Greşeala comisă de britanic # Antena Sport
Lewis Hamilton a avut un weekend de coşmar la Zandvoort, acolo unde a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Britanicul a abandonat după ce s-a izbit de zid în virajul cu numărul trei, la scurt timp înainte ca Charles Leclerc să abandoneze şi el în urma unui incident care a […]
09:00
„Ca în curtea școlii”. Florin Tănase a răbufnit, după remiza cu CFR Cluj. Faza care l-a lăsat „mască” # Antena Sport
Florin Tănase a răbufnit, după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2. Atacantul s-a plâns de arbitrajul partidei și în special de faza petrecută în careul campioanei în minutul 90+3. La momentul respectiv, Florin Tănase se pregătea să execute un corner. Sebastian Colțescu a oprit jocul și i-a arătat cartonașul roșu lui Abeid, după […]
09:00
O nouă lovitură pentru Lewis Hamilton! Britanicul a primit o penalizare pentru Marele Premiu al Italiei # Antena Sport
Lewis Hamilton a avut un weekend de coşmar la Zandvoort, acolo unde a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Britanicul a abandonat după ce s-a izbit de zid în virajul cu numărul trei, la scurt timp înainte ca Charles Leclerc să abandoneze şi el în urma unui incident care a […]
08:50
Mihai Stoica, mesaj direct pentru Sebastian Colțescu. Ce i-a putut spune după controversele din CFR – FCSB 2-2 # Antena Sport
Mihai Stoica nu s-a ferit și a transmis un mesaj direct pentru Sebastian Colțescu, după fazele controversate din duelul CFR Cluj – FCSB 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Campioana a cerut mai multe penalty-uri în duelul din Gruia, arbitrul acordând unul singur, în minutul 43, atunci când Florin Tănase l-a transformat […]
08:30
“Nu suntem proşti!” Elias Charalambous a răbufnit după CFR Cluj – FCSB 2-2: “Poate uităm ce ştim despre fotbal” # Antena Sport
Elias Charalambous a avut un discurs dur la adresa arbitrajului, după meciul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul campioanei României este de părere că echipa sa ar fi trebuit să primească două lovituri de la 11 metri. Prima, în minutul 80, atunci când […]
08:30
Gigi Becali a „distrus” arbitrajul după CFR – FCSB 2-2. Ce dialog a putut avea Colțescu cu Pintilii: „Ne luăm la mișto” # Antena Sport
Gigi Becali l-a „distrus" pe Sebastian Colțescu, după ce FCSB a remizat în deplasare cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta din Liga 1. Patronul campioanei s-a plâns de arbitrajul duelului din Gruia. Gigi Becali consideră că FCSB ar fi trebuit să primească penalty la o fază din minutul 80, atunci când Denis […]
08:10
Este deja clar că lupta pentru titlul din 2025 se va da între Oscar Piastri și Lando Norris. La Zandvoort, pe o pistă unde a fost mereu dominant, Max Verstappen nu s-a putut ține după mașinile McLaren, deși el avea gume soft, iar rivalii hard. Numai și acest fapt arată cu prisosință că mașinile McLaren […]
Acum 8 ore
07:00
Liverpool a bătut palma cu Newcastle pentru Alexander Isak. Se face cel mai scump transfer din istoria Premier League # Antena Sport
Liverpool a ajuns la un acord cu Newcastle pentru transferul lui Alexander Isak. Atacantil suedez al "coțofenelor" a fost în centrul atenției vara aceasta, după ce i-a anunțat pe șefii câștigătoarei Cupei Ligii Angliei de anul trecut că nu mai vrea să continue pe St. James' Park. A fost o adevărată telenovelă în jurul transferului […]
Acum 24 ore
01:00
Reacţia lui Cristi Chivu, după primul eşec cu Inter în Serie A: “Campionatul e încă lung” # Antena Sport
Inter Milano a pierdut duminică seara, pe teren propriu, 1-2 în faţa lui Udinese, în a doua etapă din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a condus, iar românul a dezvăluit după meci ce i-a lipsit pentru al doilea succes în campionat. "Am început bine meciul, dar nu am reuşit să găsim jocul perfect. La […]
00:30
Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2: “Nu avantajează pe nimeni” # Antena Sport
Juri Cisotti a oferit o reacţie fermă, după ce a marcat în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2. Mijlocaşul a transmis că rezultatul nu avantajează nicio echipă, ţinând cont că ambele formaţii se află în subsolul clasamentului. Atât CFR Cluj, cât şi FCSB au 6 puncte. Clujenii au însă un […]
00:30
Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: “E o mândrie” # Antena Sport
Louis Munteanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Atacantul echipei din Gruia a vorbit și despre convocarea la echipa națională, pentru „dubla" cu Canada și Cipru. Amicalul România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul de pregătire, tricolorii lui […]
00:10
Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: “N-au ce să-i facă” # Antena Sport
Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională pentru duelurile cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu canadienii va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. Daniel Bîrligea a fost trimis în teren, în CFR Cluj – FCSB 2-2, după pauză, în locul lui Mamadou Thiam. El a […] The post Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: “N-au ce să-i facă” appeared first on Antena Sport.
00:10
“Să mă ierte Dumnezeu” Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul din CFR – FCSB 2-2: “Penalty clar!” # Antena Sport
Ștefan Târnovanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Portarul campioanei a venit cu un atac la adresa arbitrajului, la interviul de la finalul partidei. Jucătorii de la FCSB au protestat vehement în anumite faze ale partidei. Ștefan Târnovanu este de părere că echipa sa trebuia să mai beneficieze de o lovitură […] The post “Să mă ierte Dumnezeu” Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul din CFR – FCSB 2-2: “Penalty clar!” appeared first on Antena Sport.
00:00
Gigi Becali a dezvăluit că principalul obiectiv pe piaţa transferurilor la FCSB este un fundaş central. Asta după ce Vlad Chiricheş nu va mai juca, iar Mihai Popescu a avut evoluţii oscilante. Ţinând cont că Joyskim Dawa va reveni abia la finalul acestui an, Becali le-a dat temă celor din club să ia un fundaş […] The post Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
31 august 2025
23:50
Cristi Balaj, prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2: “Și eu mi l-aș fi acordat” # Antena Sport
Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2. Oficialul ardelenilor a dezvăluit că a meritat să fie eliminat, în cadrul partidei din Gruia. Cristi Balaj a fost eliminat de Sebastian Colțescu în minutul 45+2. Președintele de la CFR Cluj a văzut cartonașul roșu după ce a […] The post Cristi Balaj, prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2: “Și eu mi l-aș fi acordat” appeared first on Antena Sport.
23:50
Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2. Denis Alibec, “certat” de Elias Charalambous # Antena Sport
Au fost momente tensionate după duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a opta din Liga 1. Denis Alibec şi Elias Charalambous au avut un dialog încins, după fluierul final. Denis Alibec a fost trimis pe teren în minutul 58, în locul lui Daniel Bîrligea. Acesta s-a accidentat, după […] The post Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2. Denis Alibec, “certat” de Elias Charalambous appeared first on Antena Sport.
23:50
Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş, după CFR -FCSB 2-2: “Îi propun să rămână în club” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat după CFR – FCSB 2-2 că îl scoate din lot pe Vlad Chiricheş. Mijlocaşul de 37 de ani a greşit la primul gol al ardelenilor şi a fost scos de pe teren după 29 de minute. Becali susţine că îi va propune lui Chiri să rămână în club. “Îmi pare rău […] The post Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş, după CFR -FCSB 2-2: “Îi propun să rămână în club” appeared first on Antena Sport.
23:20
Ratare uluitoare a lui Andrei Raţiu împotriva Barcelonei! Nu l-a învins pe Garcia din câţiva metri # Antena Sport
Andrei Raţiu a fost aproape de a marcat împotriva Barcelonei, dar a ratat una dintre cele mai mari ocazii din acest weekend din fotbalul spaniol. Fundaşul lui Rayo nu l-a putut învinge pe Joan Garcia. Fundaşul român a primit o pasă perfectă în faţa porţii, dar a finalizat slab un contraatac perfect. Şutul său de […] The post Ratare uluitoare a lui Andrei Raţiu împotriva Barcelonei! Nu l-a învins pe Garcia din câţiva metri appeared first on Antena Sport.
23:10
Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj! Daniel Bîrligea s-a accidentat, după 10 minute petrecute pe teren # Antena Sport
FCSB a primit o lovitură în derby-ul cu CFR Cluj. Daniel Bîrligea s-a accidentat, la 10 minute după ce a fost trimis pe teren, în locul lui Mamadou Thiam. Daniel Bîrligea a resimţit dureri la piciorul stâng, iar în minutul 55 s-a prăbuşit pe teren. Atacantul a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut […] The post Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj! Daniel Bîrligea s-a accidentat, după 10 minute petrecute pe teren appeared first on Antena Sport.
23:00
Sebastian Colțescu l-a eliminat pe Cristi Balaj în CFR – FCSB! Motivul pentru care i-a arătat roșu fostului coleg # Antena Sport
Sebastian Colțescu a arătat un cartonaș roșu în minutul 45+2 al duelului CFR Cluj – FCSB! Se pare că oficialul eliminat de central a fost Cristi Balaj. Cristi Balaj, aflat în zona vestiarelor, s-a enervat în momentul în care a văzut că Mihai Popescu nu a primit al 2-lea cartonaș galben, după un fault asupra […] The post Sebastian Colțescu l-a eliminat pe Cristi Balaj în CFR – FCSB! Motivul pentru care i-a arătat roșu fostului coleg appeared first on Antena Sport.
22:40
Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj – FCSB # Antena Sport
Finalul primei reprize a derby-ului dintre CFR Cluj şi FCSB a fost unul încins. Campioana a egalat la 1 după un penalty transformat de Florin Tănase, dar gazdele au reacţionat imediat şi au terminat în avantaj după primele 45 de minute, după golul marcat de Emerllahu. A fost momentul în care Ştefan Târnovanu a avut […] The post Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj – FCSB appeared first on Antena Sport.
22:40
Fază controversată în CFR Cluj – FCSB! Mihai Popescu, “iertat” de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu # Antena Sport
A fost o fază controversată în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Mihai Popescu a fost aproape să o lase pe campioană în inferioritate numerică, după un fault dur comis asupra lui Louis Munteanu. Înainte de golul de 2-1 marcat de CFR Cluj, în minutul 45+1, Mihai Popescu, […] The post Fază controversată în CFR Cluj – FCSB! Mihai Popescu, “iertat” de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu appeared first on Antena Sport.
22:20
Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB. A fost schimbat după 29 de minute. Cum a reacţionat # Antena Sport
Vlad Chiricheş a fost înlocuit de Gigi Becali după nici măcar jumătate de oră din derby-ul CFR Cluj – FCSB. Mijlocaşul a plătit pentru greşeala făcută la golul de 1-0 marcat de Djokovic. În minutul 29, Darius Olaru a intrat pe teren în locul fostului internaţional ajuns la 35 de ani. În momentul înlocuirii, fotbalistul […] The post Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB. A fost schimbat după 29 de minute. Cum a reacţionat appeared first on Antena Sport.
22:20
Valeriu Iftime a reacționat după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani: “Să își vadă de treaba lui” # Antena Sport
Valeriu Iftime a reacționat după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, meci la finalul căruia Mirel Rădoi a criticat condițiile echipei gazdă. Patronul moldovenilor a răbufnit și a venit cu un mesaj pentru antrenorul oltenilor. La interviul de la finalul partidei, dar și la conferința de presă, Mirel Rădoi a spus că stadionul celor de […] The post Valeriu Iftime a reacționat după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani: “Să își vadă de treaba lui” appeared first on Antena Sport.
22:00
Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: “Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată” # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un discurs furibund la conferinţa de presă de după Botoşani – Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul a avut o reacţie dură cu privire la condiţiile de la stadionul moldovenilor. Rădoi s-a plâns de faptul că jucătorilor lui nu li s-a […] The post Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: “Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată” appeared first on Antena Sport.
21:20
Oficialii lui Dinamo l-au prezentat pe Adrian Mazilu în decursul zilei de 31 august. Anunțul a fost făcut prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare. Mazilu s-a întors în România după mai bine de un an și jumătate petrecut în străinătate. În ianuarie 2024, Gică Hagi îl ceda pe jucător la Brighton, în schimbul […] The post Adrian Mazilu a fost prezentat oficial de Dinamo! A semnat până în 2029 appeared first on Antena Sport.
21:20
Dumitru Dragomir n-a avut milă de Denis Alibec: “Este inutil la FCSB! Gigi nu ştie lucrurile astea” # Antena Sport
Denis Alibec a adunat doar 131 de minute în 5 meciuri disputate în acest debut de sezon pentru FCSB, iar Dumitru Dragomir consideră prezenţa lui la echipa campioană ca fiind una inutilă. Atacantul de 34 de ani cotat la 600.000 de euro a fost adus pentru a evolua prin rotaţie alături de Bîrligea şi, mai […] The post Dumitru Dragomir n-a avut milă de Denis Alibec: “Este inutil la FCSB! Gigi nu ştie lucrurile astea” appeared first on Antena Sport.
21:10
Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Andrei Dumiter a oferit prima reacție după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1. Acesta a vorbit și despre momentul în care l-a înjurat pe Hervin Ongenda. În minutul 72 al duelului, Dumiter a trimis un șut către poartă, iar balonul se îndrepta direct către plasă. Hervin Ongenda a alergat însă spre minge și a împins-o […] The post Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
21:10
Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool – Arsenal 1-0: “Pe el trebuie să-l menţionez” # Antena Sport
Dominik Szoboszlai a oferit o reacţie de clasă, după ce a marcat un gol de senzaţie în victoria lui Liverpool cu Arsenal, scor 1-0, din etapa a treia din Premier League. Mijlocaşul “cormoranilor” a amintit de Trent Alexander Arnold, cel care executa de regulă loviturile libere la formaţia de pe Anfield, înaintea transferului la Real […] The post Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool – Arsenal 1-0: “Pe el trebuie să-l menţionez” appeared first on Antena Sport.
21:00
Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” # Antena Sport
Mirel Rădoi a oferit prima reacţie, după ce Botoşani şi Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Antrenorul s-a plâns de condiţiile din Moldova şi a recunoscut că ar fi “semnat” pentru un egal, înainte de meci. Mirel Rădoi a explicat şi faza golului marcat de moldoveni. Hervin Ongenga […] The post Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” appeared first on Antena Sport.
20:40
Constantin Popovici, medalie de argint la Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime # Antena Sport
Constantin Popovici a câştigat medalia de argint la World Aquatics High Diving World Cup 2025, în Sardinia, la Porto Flavia. “La Porto Flavia, în Sardinia, acolo unde marea întâlneşte stâncile abrupte, Constantin Popovici a scris din nou istorie pentru România! Medalie de argint la World Aquatics High Diving World Cup 2025, într-o competiţie care a […] The post Constantin Popovici, medalie de argint la Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Victorie cu gust amar appeared first on Antena Sport.
