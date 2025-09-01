Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită
Antena Sport, 1 septembrie 2025 22:40
FCSB a remizat cu CFR Cluj în cadrul etapei a opta din Liga 1, scor 2-2, la capătul unui meci în care Elias Charalambous a menajat câțiva dintre titularii săi. Recent, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a explicat motivul din spatele acestei situații și a declarat că echipa campioană se folosește de […] The post Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
23:10
Momente de panică pentru jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la US Open: “M-a speriat puțin” # Antena Sport
Jucătoarea cehă de tenis Karolina Muchova a reuşit să se impună în turul al doilea la US Open împotriva Soranei Cîrstea, deşi a fost afectată de prezenţa în tribune a fostului ei partener de viaţă. În setul 1 al meciului de vineri, pe când era conduisă cu 4-1, jucătoarea cehă a început să gesticuleze către […] The post Momente de panică pentru jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la US Open: “M-a speriat puțin” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
22:40
Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită # Antena Sport
FCSB a remizat cu CFR Cluj în cadrul etapei a opta din Liga 1, scor 2-2, la capătul unui meci în care Elias Charalambous a menajat câțiva dintre titularii săi. Recent, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a explicat motivul din spatele acestei situații și a declarat că echipa campioană se folosește de […] The post Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită appeared first on Antena Sport.
22:30
Un nou coleg pentru Radu Drăguşin! Un câştigător al Ligii Campionilor a semnat cu Tottenham # Antena Sport
Radu Drăguşin va avea un nou coleg la Tottenham. Formaţia londoneză a dat lovitura înainte de încheierea mercato. Kolo Muani (26 de ani) a fost împrumutat de Tottenham de la PSG. Atacantul a fost prezentat oficial, într-un clip video, de Tottenham. De o prezentare asemănătoare a avut parte în trecut şi Radu Drăguşin. Kolo Muani […] The post Un nou coleg pentru Radu Drăguşin! Un câştigător al Ligii Campionilor a semnat cu Tottenham appeared first on Antena Sport.
22:30
Revoltat după derby-ul cu CFR, Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Răzvan Burleanu: „E rău că face așa” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o nouă ieșire nervoasă după greșelile de arbitraj din partida CFR Cluj – FCSB. Prestația lui Sebastian Colțescu l-a nemulțumit pe patronul campioanei României, care l-a luat la rost și pe președintele FRF, Răzvan Burleanu. Oficialul din fruntea federației a vorbit recent despre o schimbare majoră care va ajuta arbitrajul românesc, […] The post Revoltat după derby-ul cu CFR, Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Răzvan Burleanu: „E rău că face așa” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
22:00
Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia # Antena Sport
A fost iar nebunie la antrenamentul României. Jucătorii lui Lucescu au fost luaţi pe sus de fani. Unii l-au căutat şi pe… Ianis Hagi. Dar Lucescu nu l-a convocat pentru că nu şi-a găsit nicio echipă! The post Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia appeared first on Antena Sport.
22:00
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi Burcă # Antena Sport
Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi Burcă. Ambii au sperat să fie chemaţi. Iar vineri vor fi pe Arena Naţională, cu Canada, de la 9 seara, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi Burcă appeared first on Antena Sport.
22:00
“Coșmarul” FCSB-ului din sezonul trecut de UEL a semnat. A devenit cel mai scump transfer din istoria clubului # Antena Sport
FCSB a avut un parcurs fabulos în sezonul trecut de Europa League, aventura roș-albaștrilor fiind oprită abia în faza optimilor. Atunci, campioana ceda în fața celor de la Olympique Lyon cu scorul de 7-1 la general, după ce a pierdut cu 3-1 în turul de pe Arena Națională și cu 4-0 pe Groupama Stadium. Unul […] The post “Coșmarul” FCSB-ului din sezonul trecut de UEL a semnat. A devenit cel mai scump transfer din istoria clubului appeared first on Antena Sport.
21:50
Aproape 1.000 de suporteri, majoritatea copii, au fost alături de tricolori în cele două zile, la Mogoşoaia # Antena Sport
Pentru a doua oară în două zile, Generaţia de Suflet a deschis uşa cantonamentului tinerilor suporteri. Deoarece duminică au fost prezenţi doar 6 tricolori la întâlnirea cu fanii şi având în vedere cererea mare de bilete, echipa naţională a programat şi luni o nouă întâlnire cu cei mai tineri suporteri tricolori, informează frf.ro. Astfel, aproximativ […] The post Aproape 1.000 de suporteri, majoritatea copii, au fost alături de tricolori în cele două zile, la Mogoşoaia appeared first on Antena Sport.
21:40
George Pușcaș a rămas fără echipă, cu puțin timp înainte de încheierea perioadei de transferuri. Fotbalistul român a fost dat afară de turcii de la Bodrumspor, asta deși mai avea contract până la data de 30 iunie 2027. Atacantul fusese adus gratis acum un an de la Genoa. Formația pentru care a evoluat în ultimul […] The post OFICIAL | George Puşcaş a rămas fără echipă! Anunţul făcut de Bodrum appeared first on Antena Sport.
21:30
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. Cu toate acestea, Gigi Becali a declarat în urmă cu puțin timp că recuperarea atacantului său va fi una extrem de scurtă, iar în cazul în care vorbele patronului se […] The post Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa” appeared first on Antena Sport.
21:30
Copiii i-au copleşit cu dragostea lor pe fotbaliştii din naţionala României. Le-au dat toată energia înaintea jocurilor cu Canada şi Cipru. “Cum îţi iubeşti familia, aşa trebuie să iubeşti şi naţionala”, spune Mitriţă! “Hai, România!!!” E strigătul de luptă cu care micii fani ai naţionalei i-au întâmpinat pe fotbaliştii lui Lucescu. Jucătorii i-au chemat pe […] The post Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România! appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
21:10
Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său # Antena Sport
Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. După ce s-a scris deja despre indisponibilitatea atacantului pentru meciurile echipei naționale, a venit și un anunț oficial pe rețelele sociale. În plus, în comunicatul emis se regăsește și decizia […] The post Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său appeared first on Antena Sport.
21:10
Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce preşedintele lui CFR Cluj i-a propus un jucător la FCSB! # Antena Sport
Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali un fundaş central, în condiţiile în care patronul FCSB-ului a anunţat că vrea să transfere un jucător în acel compartiment. Balaj i l-a propus pe Bolgado, dar Gigi Becali a început să râdă, dând de înţeles că nu se pune problema unui astfel de transfer. Gigi Becali a […] The post Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce preşedintele lui CFR Cluj i-a propus un jucător la FCSB! appeared first on Antena Sport.
21:00
Florin Tănase: “Trebuie să luăm pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştigăm” # Antena Sport
Internaţionalul Florin Tănase a declarat, luni, la antrenamentul deschis de la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, că el şi colegii săi din naţionala României trebuie să ia pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştige, el menţionând că la prima reprezentativă chiar şi amicalele sunt importante. Meciul România – Canada este în […] The post Florin Tănase: “Trebuie să luăm pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştigăm” appeared first on Antena Sport.
20:40
Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga # Antena Sport
Numele lui Louis Munteanu a fost unul dintre cele mai rostite în această vară, în condițiile în care atacantul CFR-ului a fost asociat cu diverse mutări în perioada de mercato. Nimic nu s-a concretizat însă, iar perioada de mercato urmează să se încheie astăzi, 1 septembrie, în cele mai bune campionate din lume, respectiv în […] The post Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga appeared first on Antena Sport.
20:30
Se face transferul la Bayern! Fotbalistul trimis înapoi la Londra va semna cu campioana Germaniei # Antena Sport
Nicolas Jackson va ajunge în cele din urmă la Bayern Munchen, după o adevărată telenovelă. Fotbalistul va fi împrumutat la campioana Germaniei, care va plăti nu mai puțin de 16,5 milioane de euro pentru această mutare. El are în contract și o clauză de cumpărare definitivă. Senegalezul în vârstă de 24 de ani urmează să […] The post Se face transferul la Bayern! Fotbalistul trimis înapoi la Londra va semna cu campioana Germaniei appeared first on Antena Sport.
20:10
Csikszereda – Oţelul 1-1. Formaţia lui Robert Ilyeş nu mai e lanterna clasamentului în Liga 1 # Antena Sport
Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a opta din Liga 1. La Miercurea Ciuc oaspeţii au deschis scorul, în minutul 31, prin Joao Paulo, care a înscris cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Bană. Gazdele au replicat prin şutul […] The post Csikszereda – Oţelul 1-1. Formaţia lui Robert Ilyeş nu mai e lanterna clasamentului în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
19:40
Cum va arăta clasamentul final al grupei Ligii Campionilor? Specialiștii prevăd o adevărată dominație # Antena Sport
Faza principală a Ligii Campionilor va începe în următoarele săptămâni, iar specialiștii au analizat șansele fiecărei echipe de a obține puncte după ce a avut loc tragerea la sorți. Statisticienii de la Opta au oferit predicția lor cu privire la cum va arăta clasamentul final în cea mai importantă competiție europeană intercluburi la finalul celor […] The post Cum va arăta clasamentul final al grupei Ligii Campionilor? Specialiștii prevăd o adevărată dominație appeared first on Antena Sport.
19:40
Valentina Pelinel l-a descris cu un singur cuvânt pe soţul ei, milionarul Cristi Borcea! # Antena Sport
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea se înţeleg de minune. Cei doi au trei copii împreună, băieţelul Milan şi gemenele Indira şi Rania. Valentina Pelinel şi Cristi Borcea se pregătesc de momentul în care gemenele vor merge la şcoală. De acest lucru se ocupă, desigur, Valentina Pelinel. Valentina Pelinel a recunoscut că soţul ei, Cristi Borcea, […] The post Valentina Pelinel l-a descris cu un singur cuvânt pe soţul ei, milionarul Cristi Borcea! appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
19:10
Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna # Antena Sport
Harry Kane (32 de ani) a informat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece în vara anului viitor. Atacantul e tentat să schimbe campionatul și presa din Spania scrie că următoarea sa destinație este un club de renume mondial. Vârful echipei antrenate de Vincent Kompany intenţionează să meargă la Barcelona, echipă care se va […] The post Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna appeared first on Antena Sport.
19:10
Florin Tănase sugerează o viciere de rezultat după controversele din CFR – FCSB: “Așa se întâmplă în fiecare an” # Antena Sport
FCSB și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a opta din Liga 1, la capătul unei partide în care campioana en-titre a reclamat două lovituri de la 11 metri neacordate. La o zi distanță de la meciul din Gruia, Florin Tănase, jucătorul roș-albaștrilor, a vorbit despre fazele controversate din partida contra ardelenilor. Fotbalistul de […] The post Florin Tănase sugerează o viciere de rezultat după controversele din CFR – FCSB: “Așa se întâmplă în fiecare an” appeared first on Antena Sport.
19:00
Cristi Chivu rămâne fără un jucător important! Fotbalistul de naţională care pleacă de la Inter! # Antena Sport
Cristi Chivu va rămâne fără un jucător important, care a fost integralist în debutul antrenorului român pe banca nerazzurrilor în Serie A, 5-0 cu Torino. Benjamin Pavard va fi împrumutat la Olympique Marseille. Gruparea franceză va avea o clauză de transfer definitiv pentru 15 milioane de euro. Aceasta nu va fi obligatorie. Benjamin Pavard, împrumutat […] The post Cristi Chivu rămâne fără un jucător important! Fotbalistul de naţională care pleacă de la Inter! appeared first on Antena Sport.
18:30
Liverpool mai dă o lovitură după transferul lui Isak. “Cormoranii”, cheltuieli de peste 500 de milioane € # Antena Sport
Liverpool a fost o adevărată “mașinărie” de transferuri în această perioadă de mercato, iar formația de pe Anfield nu a ezitat să arate acest lucru nici în ultima zi a “ferestrei” de transferuri. După ce a rezolvat mutarea lui Alexander Isak, clubul a mai rezolvat o afacere care tot “plutea” în ultima perioadă. În urma […] The post Liverpool mai dă o lovitură după transferul lui Isak. “Cormoranii”, cheltuieli de peste 500 de milioane € appeared first on Antena Sport.
18:30
Fundaș pentru Gigi Becali! Ofertă neașteptată pentru campioana României de la o rivală din Liga 1 # Antena Sport
Imediat după finalul meciului dintre CFR Cluj și FCSB, patronul campioanei României a vorbit despre aducerea unui fundaș central. Gigi Becali a înțeles prin greșelile comise de Mihai Popescu și absența lui Joyskim Dawa că mai este nevoie de un om în defensivă. Finanțatorul roș-albaștrilor a primit o ofertă neașteptată, culmea, chiar de la rivala […] The post Fundaș pentru Gigi Becali! Ofertă neașteptată pentru campioana României de la o rivală din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
18:20
Răsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei # Antena Sport
Răsturnare de situaţie în cazul atacantului Daniel Bîrligea, convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Potrivit celor mai noi informaţii din interiorul echipei naţionale, selecţionerul Mircea Lucescu aşteaptă rezultatul RMN-ului în cazul lui Daniel Bîrligea. În funcţie de acest rezultat, selecţionerul va decide dacă va chema un jucător în locul lui […] The post Răsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei appeared first on Antena Sport.
18:00
Dennis Man, considerat o “țeapă” de presa din Olanda. Lista pe care a fost pus românul după startul de la PSV # Antena Sport
Dennis Man a ajuns în această vară de la Parma la PSV în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro, o mutare care era considerată drept un nou capitol. Românul nu a evoluat momentan la nivelul așteptărilor, în contextul în care în primele două meciuri a fost scos la pauză. Presa din Olanda a analizat […] The post Dennis Man, considerat o “țeapă” de presa din Olanda. Lista pe care a fost pus românul după startul de la PSV appeared first on Antena Sport.
17:40
Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma # Antena Sport
FCSB a obținut un punct din derby-ul etapei contra celor de la CFR, meci în care Vlad Chiricheș a fost scos de Gigi Becali din teren după doar 29 de minute. La o zi distanță după duelul din Gruia, patronul campioanei en-titre a vorbit despre planul său legat de posibilitatea transferării unui mijlocaș, în contextul […] The post Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma appeared first on Antena Sport.
17:20
Farul – Petrolul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa lui Zicu, în căutarea primei victorii după 3 înfrângeri în Liga 1 # Antena Sport
Meciul Farul – Petrolul e în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:00. După un start bun de sezon, echipa lui Ianis Zicu traversează o perioadă neagră. Farul a pierdut ultimele 3 meciuri din Liga 1, 1-2 cu UTA, 0-1 cu U Cluj şi 0-1 cu Hermannstadt. Farul a obţinut, totuşi, calificarea în […] The post Farul – Petrolul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa lui Zicu, în căutarea primei victorii după 3 înfrângeri în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
17:20
Fundaș de Champions League pentru Cristi Chivu. Mutare neașteptată după eșecul cu Udinese # Antena Sport
La doar câteva ore după eșecul suferit pe teren propriu cu Udinese, Interul este gata să dea o lovitură de proporții, chiar înainte de încheierea perioadei de transferuri. Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că vicecampioana Italiei este pe punctul de a-l transfera pe Manuel Akanji. Fotbalistul legitimat la Manchester City nu a bifat niciun minut […] The post Fundaș de Champions League pentru Cristi Chivu. Mutare neașteptată după eșecul cu Udinese appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:00
Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: “Un moment de referință pentru Dinamo” # Antena Sport
Adrian Mazilu a fost transferat duminică de Dinamo de la Brighton în schimbul sumei de 400.000 de euro. Jucătorul de 19 ani s-a întors astfel în Româna, după ce nu a reușit să se impună în străinătate, accidentările fiind un motiv important în acest sens. Mutarea realizată de alb-roșii a fost comentată inclusiv de Andrei […] The post Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: “Un moment de referință pentru Dinamo” appeared first on Antena Sport.
16:50
Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali # Antena Sport
Adrian Rus, unul dintre fotbaliștii doriți în trecut de Gigi Becali, este la un pas de a-și găsi echipă. Scos din lot de cei de la Pisa, jucătorul cu 22 de selecții la naționala României este în negocieri avansate cu o altă echipă din Italia. Iată cine este aproape de a-l convinge pe fundașul de […] The post Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
16:40
David Popovici, protagonist pe pagina oficială a Jocurilor Olimpice. Campionul român a numit “locul său fericit” # Antena Sport
David Popovici a avut parte de o vară de vis, după ce a reușit să câștige două medalii de aur la Mondialele de la Singapore, la care se adaugă alte trei distincții la Europenele U-23 de la Samorin. Campionul român le-a atras atenția celor care administrează paginile de social media ale Jocurilor Olimpice, prilej pentru […] The post David Popovici, protagonist pe pagina oficială a Jocurilor Olimpice. Campionul român a numit “locul său fericit” appeared first on Antena Sport.
16:40
Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top # Antena Sport
Ianis Hagi a luat o decizie importantă în privinţa viitorului său. Fără echipă de la despărţirea de Rangers, de după finalul sezonului, internaţionalul român are o ofertă tentantă din punct de vedere financiar, din Turcia. Aşa cum s-a mai scris, această echipă este nou-promovata Fatih Karagumruk, din Istanbul. Ianis Hagi aşteaptă încheierea mercato, să vadă […] The post Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top appeared first on Antena Sport.
16:20
SuperFAZE, luni noapte, 00:30, Antena 1! Adrian Ilie comentează momente de legendă cu România la Cupa Mondială! # Antena Sport
Nu rata primul episod SuperFAZE, luni spre marţi, de la 00:30, Adrian Ilie este invitatul lui Dan Pavel şi Florin Răducioiu, la Antena 1! Diseară, la Antena 1, ora 00:30, suntem împreună cu mari fotbalişti şi vedem la SuperFAZE cele mai emoţionante momente cu România la World Cup şi marile faze ale Mondialului! Săptămâna aceasta, […] The post SuperFAZE, luni noapte, 00:30, Antena 1! Adrian Ilie comentează momente de legendă cu România la Cupa Mondială! appeared first on Antena Sport.
15:40
„Am învățat din greșeli”. Andrei Burcă, mesaj de luptă înaintea meciurilor naționalei cu Canada și Cipru # Antena Sport
Fundaşul Andrei Burcă a declarat că jucătorii naţionalei României au învăţat din greşelile trecutului şi acum trebuie să se concentreze pe meciurile cu Canada (amical) şi cu Cipru (în preliminariile CM-2026). Duelul amical dintre România și Canada va fi vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Andrei Burcă, […] The post „Am învățat din greșeli”. Andrei Burcă, mesaj de luptă înaintea meciurilor naționalei cu Canada și Cipru appeared first on Antena Sport.
15:30
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a primit o adevărată lovitură duminică seară. Daniel Bîrligea s-a accidentat în timpul meciului CFR Cluj – FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2. Bîrligea a intrat la pauza meciului din Gruia, dar a rezistat doar 12 minute, fiind nevoie să fie înlocuit în debutul reprizei secunde. Mircea Lucescu nu va aduce […] The post Decizia luată de Mircea Lucescu după accidentarea lui Daniel Bîrligea appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:40
Sorin Cârțu a explicat ce s-a schimbat la Mirel Rădoi, după primul mandat la Craiova: „Ne-a trecut glonțul pe la ureche” # Antena Sport
Sorin Cârțu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi și a dezvăluit ce s-a schimbat la el, după primul mandat la Universitatea Craiova. Antrenorul s-a despărțit cu scandal de olteni, după 20 de meciuri, la finalul anului 2022. El a revenit pe banca trupei din Bănie la începutul acestui an și […] The post Sorin Cârțu a explicat ce s-a schimbat la Mirel Rădoi, după primul mandat la Craiova: „Ne-a trecut glonțul pe la ureche” appeared first on Antena Sport.
13:50
Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui” # Antena Sport
Dinamo vrea să mai facă o mutare și e gata să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Marco Dulca, mijlocașul român de 26 de ani, este dorit de „câini”. Marco Dulca e liber de contract, după ce s-a despărțit de Celje. El a evoluat la FCSB în perioada august 2022 – ianuarie 2023, fiind […] The post Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui” appeared first on Antena Sport.
13:40
Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen după doar două etape! Mesajul sec transmis de club # Antena Sport
Erik ten Hag nu mai este antrenorul lui Bayer Leverkusen. Olandezul de 55 de ani a venit la campioana Germaniei din 2024 în locul lui Xabi Alonso şi a sperat să ducă mai departe munca actualului antrenor de la Real Madrid. Conducerea celor de la Leverkusen s-a convins însă după numai două etape. Înfrângerea de […] The post Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen după doar două etape! Mesajul sec transmis de club appeared first on Antena Sport.
13:30
Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita # Antena Sport
Fiul lui Ion Țiriac e un „pachet de mușchi” la 48 de ani. Alexandru Ion Țiriac se menține într-o formă fizică de invidiat și și-a surprins chiar și iubita, cu ultima postare făcută pe rețelele de socializare. Alexandru Ion Țiriac e fiul cel mare al lui Ion Țiriac. El se iubește cu Sorana Cîrstea, […] The post Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita appeared first on Antena Sport.
13:10
Verdictul specialistului după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu trebuie să-i mai arbitreze” # Antena Sport
Specialistul a dat verdictul după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2. Adrian Porumboiu a reacționat și a transmis că Sebastian Colțescu nu ar fi trebuit să fie delegat la acest meci. Porumboiu consideră că FCSB ar fi meritat să primească penalty în minutul 80, atunci când Matei Ilie l-a tras de tricou pe […] The post Verdictul specialistului după fazele controversate din CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu trebuie să-i mai arbitreze” appeared first on Antena Sport.
13:10
Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR # Antena Sport
Kourt Zouma a ajuns la Cluj şi este aproape de a semna cu CFR. Formaţia din Gruia este la un pas de a da lovitura sezonului în Liga 1 prin aducerea fostului fundaş de la Chelsea. Încă de vineri a apărut informaţia legată de venirea lui Zouma la CFR Cluj. Se pare că această mutare […] The post Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR appeared first on Antena Sport.
12:50
În luna septembrie, abonații AntenaPLAY se pot bucura de cele mai noi producții: emisiuni fenomen precum Asia Express, cel mai nou show de divertisment al toamnei, The Ticket, super filme, seriale noi, documentare True Crime și transmisiuni sportive de neratat. Insula Iubirii nu se oprește dupa marea finală. Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din […] The post Noutățile lunii septembrie 2025 în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
12:50
Probleme la naţionala Braziliei! Primele contre între Neymar şi Carlo Ancelotti: “De-asta cred că am fost exclus” # Antena Sport
Neymar l-a contrazis pe selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, şi a asigurat că absenţa sa din următoarele meciuri ale Seleçao este urmare a unei decizii tehnice, şi nu unor probleme fizice, aşa cum declarase antrenorul. „Aveam un edem la adductor. Era incomod, dar nimic grav, am jucat chiar şi astăzi. Împotriva Bahia (duminica trecută), nu puteam […] The post Probleme la naţionala Braziliei! Primele contre între Neymar şi Carlo Ancelotti: “De-asta cred că am fost exclus” appeared first on Antena Sport.
12:20
Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” # Antena Sport
Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Patronul campioanei a anunțat că îl va transfera pe Adrian Rus, internațional român de 29 de ani. Fundașul central s-a despărțit de Pisa, în această vară, astfel ca va semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract. El a fost aproape să-și continue cariera […] The post Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” appeared first on Antena Sport.
12:10
Gigi Becali s-a dezlănţuit! I-a făcut praf pe Haţegan şi Colţescu: “Control la bibilică! Nu eşti sănătos” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un nou discurs dur la adresa arbitrajului, după remiza înregistrată pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Patronul roş-albaştrilor s-a plâns de deciziile luate de Sebastian Colţescu, “centralul” partidei din Gruia, dar cel mai vehement a fost […] The post Gigi Becali s-a dezlănţuit! I-a făcut praf pe Haţegan şi Colţescu: “Control la bibilică! Nu eşti sănătos” appeared first on Antena Sport.
12:10
Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo: „De când am vorbit la telefon…” # Antena Sport
Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo. Tânărul mijlocaș în vârstă de 19 de ani a fost transferat de „câini” de la Brighton. Mazilu a semnat un contract valabil până în vara lui 2029 cu Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare a plătit suma de 400.000 de euro […] The post Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo: „De când am vorbit la telefon…” appeared first on Antena Sport.
11:40
Gestul făcut de organizatorii de la Cleveland după ce trofeul Soranei Cîrstea a fost furat la New York # Antena Sport
Sorana Cîrstea a anunţat în weekend că trofeul primit după ce a câştigat turneul de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel de la New York, unde era cazată pentru US Open. „Cine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, vă rog să mi-l înapoiaţi”, a scris […] The post Gestul făcut de organizatorii de la Cleveland după ce trofeul Soranei Cîrstea a fost furat la New York appeared first on Antena Sport.
11:20
FCSB, a treia favorită la titlu după remiza cu CFR Cluj. Surpriza anunțată de specialiști # Antena Sport
FCSB este văzută ca fiind a treia favorită la titlu, după remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa a opta a Ligii 1. Campioana din ultimele două sezoane are doar șase puncte, fiind în subsolul clasamentului după opt runde disputate. Specialiștii au cotat-o pe Universitatea Craiova cu prima șansă la câștigarea titlului, în […] The post FCSB, a treia favorită la titlu după remiza cu CFR Cluj. Surpriza anunțată de specialiști appeared first on Antena Sport.
11:10
Gianluigi Donnarumma merge la Manchester City: “Here we go”. Ederson i-a făcut loc în echipa lui Guardiola # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma este noul portar al lui Manchester City. Portarul italian s-a despărţit vara aceasta de PSG, echipă alături de care a cucerit trofeul UEFA Champions League la finalul sezonului trecut. Donnarumma a fost unul dintre cei mai importanţi jucători din echipa lui Luis Enrique, dar spaniolul nu a mai dorit să continue cu acesta. […] The post Gianluigi Donnarumma merge la Manchester City: “Here we go”. Ederson i-a făcut loc în echipa lui Guardiola appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.