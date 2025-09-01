Se face cel mai scump transfer din istoria Angliei. Liverpool își cumpără atacant cu 150 de milioane de euro
Adevarul.ro, 1 septembrie 2025 14:00
În această pauză de vară, Liverpool a cumpărat jucători de peste o jumătate de miliard de euro.
• • •
Acum 10 minute
14:00
14:00
Premierul Ilie Bolojan, dicuții la Guvern cu președintele Partidului Popular European Manfred Weber, pe tema deficitului bugetar # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber.
Acum 30 minute
13:45
Un bărbat de 70 de ani a fost înjunghiat în Sectorul 4. Suspectul, reținut și dus la audieri. De la ce a pornit conflictul sângeros # Adevarul.ro
Conflict pe o stradă din Sectorul 4. Un bărbat de 70 de ani a fost înjunghiat din cauza unor neînțelegeri legate de o sumă de bani, potrivit unor surse. Cei doi erau cunoscuți.
13:45
România, pe locul patru în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe în 2024 # Adevarul.ro
România se află pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Turcia, Bosnia şi Herţegovina şi Albania, cu un preţ mediu de 1.676 euro/mp în 2024, în creştere cu 11,5% faţă de nivelul consemnat în 2023, de 1.504 euro/mp, relevă un studiu de specialitate.
Acum o oră
13:30
FCSB scoate din echipă un fotbalist pe motive religioase și ia de bun ce aruncă italienii # Adevarul.ro
FCSB vrea să-l scoată din echipă pe internaționalul Mihai Popescu (32 de ani) pe motive de credință.
13:30
Generalii Ucrainei recomandă o abordare mai echilibrată în atacurile asupra Rusiei. Ce propun în loc # Adevarul.ro
Un grup de generali din armata ucraineană atrag atenția asupra necesității de a ajusta strategia de atac în raport cu Rusia, punând mai puțin accent pe loviturile în adânciea teritoriului rus și mai mult pe atacurile în zonele apropiate frontului.
13:30
În mai bine de trei ani de conflict, Ucraina a evoluat dintr-un simplu teatru de război într-un vast laborator digital pentru tehnologiile militare moderne.
13:30
Criza imobiliară lovește China. Gigantul Evergrande a fost retras de la bursa din Hong Kong # Adevarul.ro
Retragerea Evergrande de la bursa din Hong Kong marchează sfârșitul unei ere turbulente în sectorul imobiliar din China. Aceasta simbolizează, totodată, prăbușirea fostului cel mai mare dezvoltator imobiliar al țării și o piesă centrală a modelului de creștere economică al Chinei.
13:30
Accidentările l-au adus la capătul puterilor pe Neymar. Adversarii l-au „julit” și l-au scos din circuitul naționalei # Adevarul.ro
Brazilianul Neymar, 33 de ani, se apropie cu pași repezi de retragere.
13:15
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul # Adevarul.ro
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului și a accidentelor vasculare cerebrale.
Acum 2 ore
13:00
De astăzi, pacienții pot reclama medicii care îi trimit abuziv la cabinete private. Cum se depun sesizările # Adevarul.ro
Începând de luni, 1 septembrie 2025, pacienții români au posibilitatea de a raporta online situațiile în care medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinete private, unde li se percep costuri suplimentare pentru servicii care ar fi trebuit să fie gratuite.
13:00
Ursula von der Leyen, ținta unui atac cibernetic al Rusiei. Avionul în care se afla liderul UE a aterizat în Bulgaria folosind hărți pe hârtie, după ce serviciul GPS s-a oprit # Adevarul.ro
Un presupus atac de cibernetic rus care a vizat-o pe Ursula von der Leyen a dezactivat serviciile de navigație GPS ale unui aeroport din Bulgaria și a forțat avionul președintei Comisiei Europene să aterizeze folosind hărți pe hârtie.
12:45
Ursula von der Leyen ajunge luni în România. De ce nu va fi Ilie Bolojan prezent la întâlnire # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene efectuează luni, 1 septembrie, o vizită de lucru în România, într-un tur al țărilor din „prima linie” a conflictului cu Rusia. Ursula von der Leyen va discuta despre consolidarea cooperării UE-NATO cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
12:45
Bolojan cere ca proiectele care nu pot fi incluse în componenta de PNRR să fie transferate în viitorul programul de finanțare europeană # Adevarul.ro
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că proiectele care nu mai pot face parte din PNRR trebuie să fie transferate pe viitorul program de finanțare european, pe fondurile de coeziune, în această situație fiind unele spitale și lucrările la autostrăzi și drumuri expres.
12:30
Guvernul ia în calcul creșterea TVA la 23% din 2026 și înghețarea salariilor bugetarilor. În ce condiții am putea vedea astfel de măsuri # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR analizează o posibilă majorare a TVA de la 21% la 23%, începând cu anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește semnificativ, au declarat surse politice.
12:30
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. „Este un abuz total împotriva dreptății și adevărului” # Adevarul.ro
Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, potrivit deciziei luate luni, 1 septembrie, de Judecătoria Sectorului 1.
12:15
Inter Miami și-a făcut dreptate cu pumnii, după ce a pierdut finala Leagues Cup. Luis Suarez și Busquets au scuipat și au împărțit lovituri pe teren # Adevarul.ro
Întregul conflict major a fost aplanat de către Leo Messi.
12:15
Când intră pe scenă Alexandra Dariescu, într-o rochie ca soarele la asfințit, cu rânduri-rânduri de frunzulițe strălucitoare, și se îndreaptă spre pianul care-i reflectă înfățișarea de regină, nu mai e loc de altceva, de altcineva...
12:15
Marian Vanghelie a primit ordin de restricție după ce și-a amenințat fosta parteneră și pe mama acesteia # Adevarul.ro
Fostul edil al Sectorului 5 le-a amenințat pe cea care i-a fost parteneră, Oana Mizil și pe mama acesteia. Marian Vanghelie s-a ales cu ordin de protecție.
Acum 4 ore
12:00
Planul secret al SUA pentru transformarea Fâșiei Gaza într-un centru turistic a fost dezvăluit. Cum vrea administrația Trump să strămute întreaga populație # Adevarul.ro
Un plan american pentru reconstrucția Fâșiei Gaza prevede strămutarea întregii populații a teritoriului palestinian și plasarea acestuia sub administrație americană timp de zece ani, cu scopul de a-l transforma într-un centru turistic și tehnologic.
12:00
Bucureștiul testează programul decalat pentru angajații la stat, ca măsură anti-aglomerație # Adevarul.ro
Angajaţii Primăriei Capitalei şi ai altor instituţii din Municipul Bucureşti vor începe decalat programul de muncă, astfel încât să lase timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă, într-un timp util.
12:00
Prea des, școala noastră crește copii din bucăți: petice minunate și goluri dureroase. Iar asta nu trebuie să rămână normalitatea.
12:00
Polonia în criză. Războiul politic între președinte și prim-ministru pune în pericol politica externă a Varșoviei # Adevarul.ro
Președintele Poloniei îl va vizita săptămâna aceasta pe președintele american Donald Trump, aducând cu el un mesaj mixt dintr-o Varșovie profund divizată.
12:00
Cum arată șantierul magistralei 6 de metrou: „Există un precedent nedorit, unde lipsa finanțării a cauzat întârzierea de 7 ani” # Adevarul.ro
Asociația Metrou Ușor a vizitat șantierul Magistralei 6 de metrou pentru a documenta foto și video stadiul lucrărilor. Reprezentanții asociației atrag atenția că termenele asumate pentru finalizare depind de asigurarea finanțării.
12:00
Loteria Română lansează o nouă serie „Loz Horoscop". Câștiguri totale de 6,24 milioane de lei # Adevarul.ro
Loteria Română lansează o nouă serie "Loz Horoscop", cele mai mari premii ce pot fi câştigate fiind în valoare de 100.000 de lei fiecare, se arată într-un comunicat al Loteriei Române.
11:45
Zi importantă de mercato în fotbalul din Anglia.
11:45
O nouă ordine globală. Xi Jinping întinde covorul roșu pentru Putin și Modi, în timp ce Trump tulbură relațiile globale -Analiză # Adevarul.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, a lansat luni, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, o viziune pentru o nouă ordine globală de securitate și economie, menită să contracareze influența Statelor Unite.
11:45
Un autobuz a rămas suspendat în șanț într-o localitate din Harghita. 26 de pasageri sunt blocaţi # Adevarul.ro
Un autobuz care circula pe DN 13B a intrat, luni dimineață, într-un șanț în localitatea Borzont, comuna Joseni, cei 26 de pasageri, printre care 14 copii, rămânând blocați în autovehicul, informează Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.
11:15
USR cere limitarea prin lege a bonusurilor și primelor acordate de agențiile guvernamentale: „Și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări” # Adevarul.ro
Uniunea Salvați România (USR) a propus mai multe amendamente la pachetul 2 de măsuri aflat în dezbatere, vizând corectarea unor deficiențe și eficientizarea cheltuielilor publice.
11:15
LIVE TEXT Guvernul își asumă cinci proiecte într-o singură zi. AUR promite cinci moțiuni de cenzură # Adevarul.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, 1 septembrie, în prima zi a sesiunii ordinare a Parlamentului, pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru cinci proiecte. Inițiativele intră în 5 ședințe consecutive.
11:15
Preşedinţii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin au atacat, pe rând, Statele Unite şi Occidentul, luni, la un summit menit să promoveze altă guvernanţă mondială într-o perioadă tulbure.
11:00
Asociația Prosumatorilor cere reducerea facturilor la energie. Ce măsuri propune Guvernului # Adevarul.ro
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie a transmis Guvernului cinci propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie, măsuri care vizează atât locuințele individuale, cât și blocurile de apartamente, având aplicabilitate imediată sau efecte vizibile în maximum 12 luni.
11:00
Meteorologii au emis, pentru marţi, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală.
11:00
Autoritățile americane au acționat în forță, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la US Open # Adevarul.ro
Primele declarații ale reprezentanților hotelului, în cadrul căruia sportiva din România a fost jefuită.
10:30
Un bărbat aflat în arest la domiciliu a fugit din locuință. I s-a făcut dosar penal pentru evadare # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 34 de ani este căutat de poliţiştii din Dolj după ce a părăsit locuinţa din Craiova unde se afla în arest la domiciliu, fiind de negăsit de aproape 12 ore. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru evadare.
10:30
Chivu, imaginea disperării și a neputinței. Detaliul observat de italieni aduce aminte de Hagi, varianta 2001 # Adevarul.ro
În etapa a doua din Sere A, Inter Milano a terminat meciul cu Udinese cu patru atacanți pe teren, a observat presa italiană.
10:30
Putin, ironizat pentru modul în care a fost primit în China: „Un oaspete care ar fi bine să plece cât mai curând posibil” # Adevarul.ro
Jurnaliștii din Azerbaidjan au scris despre contrastul evident dintre modul în care președintele Ilham Aliyev și liderul rus Vladimir Putin au fost primiți în China, în cadrul summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai.
10:30
Capitalele europene lucrează la „planuri destul de precise” pentru posibile desfășurări de trupe în Ucraina, parte a unor garanții de securitate post-război, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru Financial Times.
10:15
Evenimente rușinoase pentru Italia, după Mondiale de înot. Două înotătoare, arestate pe aeroport după ce au fost prinse la furat # Adevarul.ro
Ambasada din Italia a intervenit în cazul celor două sportive.
10:15
Cele două decizii care pot duce la demisia premierului Bolojan. Marile dispute din coaliția de guvernare | SURSE # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în coaliția de guvernare. Motivul? Reforma administrației publice.
10:15
Este deja bine cunoscut faptul că nu indivizii izolați, ci combinația dintre ei poate produce, în anumite situații, adevărate catastrofe. Istoria abundă de exemple.
Acum 6 ore
09:45
Un document vechi, descoperit recent, descrie Sfântul Giulgiu ca fiind o fraudă clericală # Adevarul.ro
Conform unui nou studiu asupra unui vechi document, Sfântul Giulgiu păstrat la Torino, considerat mult timp a fi pânza funerară a lui Iisus Hristos, este un fals, rezultatul unei „fraude clericale”.
09:45
Accident cumplit pe DN1, în Bihor. Un șofer a murit după coliziunea cu o autobasculantă, o femeie a fost rănită # Adevarul.ro
Un grav accident rutier s-a produs luni dimineață, 1 septembrie, pe DN1, la ieșirea din localitatea Borod spre Cornițel, județul Bihor. În urma impactului dintre un autoturism şi o autobasculantă, șoferul mașinii și-a pierdut viața.
09:15
Incendiu la o substație electrică din orașul rus Kropotkin, după prăbușirea resturilor unei drone ucrainene # Adevarul.ro
Resturile unei drone ucrainene doborâte au provocat luni un incendiu la o substație electrică din orașul Kropotkin, în regiunea Krasnodar, Rusia, a anunțat administrația locală, citată de presa locală. Focul a fost stins rapid.
09:15
Președintele Ucrainei susține că țara sa a reușit să mobilizeze peste 2 miliarde de dolari din Europa pentru a cumpăra arme din SUA # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat în discursul său către naţiune că a reuşit să mobilizeze până acum peste 2 miliarde de dolari din diverse ţări europene pentru a cumpăra arme din SUA şi a întări în acest fel armata ucraineană.
09:00
Ilie Bolojan a răbufnit în ședința Coaliției. Premierul amenință cu demisia: „E bătaie de joc” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan a spus duminică, membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple.
08:45
A fost arestat un suspect în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Adevarul.ro
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian.
08:30
Putin vorbește în China despre pace în Ucraina și amintește de întâlnirea cu Trump din Alaska # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului cu preşedintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluţii la criza din Ucraina.
08:30
Incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, sunt patru persoane rănite # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit luni, 1 septembrie, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Sebeș, județul Alba. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru a gestiona situația, a anunțat ISU Alba.
Acum 8 ore
08:00
Fostul primar al orașului New York și fost avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit sâmbătă seara într-un accident rutier produs în statul american New Hampshire.
