Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara caută idei de lucrări și instalații interactive. Ești invitat să-i creezi primele exponate

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a bătut cu o bucată de lemn un muncitor străin, lăsându-l în comă. Procurorii susțin că victima are nevoie de 40–45 de zile de îngrijiri medicale, dacă va supraviețui. Incidentul are loc la scurt timp după un caz similar în București, unde un livrator din Bangladesh a fost agresat de un tânăr de 20 de ani, și el arestat preventiv.