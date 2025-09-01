Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara caută idei de lucrări și instalații interactive. Ești invitat să-i creezi primele exponate
Timis Online, 1 septembrie 2025 18:20
Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara, viitorul spațiu de joacă și învățare al copiilor între zece luni și 14 ani, de la Bastion, caută idei de lucrări și instalații interactive. Astfel, cele mai bune propuneri vor fi selecționate de un juriu multidisciplinar și vor primi buget pentru realizare în ateliere găzduite oferite de Universitatea Politehnica Timișoara.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum o oră
18:30
Ursula von der Leyen a fost primită de Nicușor Dan, la baza Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Vizita marchează sprijinul conducerii Uniunii pentru membrii din est.
18:20
18:10
Discriminarea de gen, transformată de patru artiste într-un spațiu de rezistență la Timișoara # Timis Online
O expoziție inedită, „Obiecte de uz casnic”, va putea fi văzută în perioada 6-28 septembrie la Indecis artist-run space, Bastion 3, pe str. Hector nr.1.
18:10
Asociațiile ROSPIN și AstroVest Timișoara invită timișenii să participe la un eveniment astronomic special, dedicat observării eclipsei totale de Lună.
Acum 2 ore
17:20
Școală de cântăreți bisericești, cu binecuvântarea Mitropolitului Banatului. Absolvenții au șanse de angajare # Timis Online
Mitropolia Banatului recomandă cursul de Cântăreți Bisericești, program de educație acreditat, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Mai mult, tinerii credincioși, cu aptitudini muzicale, dar cu situație materială precară, vor fi ajutați de parohii pentru a urma cursul Școlii de Arte Timișoara, iar absolvirea le deschide o posibilitate de angajare.
Acum 4 ore
17:00
Se caută membri pentru comisia de bugetare participativă pentru liceele din Timișoara # Timis Online
În 2025, de „Anul Copilului”, campania de bugetare participativă a Primăriei Timișoara, ajunsă la a patra ediție, se va adresa strict liceenilor. În prezent, municipalitatea caută membri pentru comisia de coordonare a inițiativei. Structura va avea cinci reprezentanți ai primăriei și patru ai societății civile.
16:20
De astăzi, mii de oameni își pierd calitatea de coasigurat la Sănătate. Ghid practic pentru plata contribuției # Timis Online
De la 1 septembrie, mii de români coasigurați trebuie să-și plătească singuri CASS-ul. Pentru că această măsură a Guvernului a generat confuzie și anxietate printre cei vizații de ea, FACIAS a lansat astăzi un ghid practic, gratuit, pentru plata voluntară a contribuției.
16:10
Arborii din jurul Castelului Huniade „nu vor fi afectați sau defrișați”, spune CJT. Totuși, s-a săpat chiar lângă rădăcinile acestora # Timis Online
Un cititor Tion ne-a trimis vineri, 29 august, fotografii cu arborii de lângă Castelul Huniade, ajunși cu rădăcinile la vedere în urma primelor intervenții pentru reabilitarea clădirii. Potrivit reprezentanților CJT, aceștia „nu vor fi afectați sau defrișați”, existând chiar o obligație expresă pentru constructor în acest sens.
16:00
Copil de 1 an și 8 luni, găsit înecat într-un iaz ornamental de lângă o grădiniță privată din Timișoara # Timis Online
Un băiețel de numai 1 an și 8 luni a murit, luni, după ce a fost găsit înecat într-un iaz ornamental din apropierea unei grădinițe de pe Calea Martirilor, în Timișoara. Copilul fusese scos afară împreună cu alți micuți, iar dispariția sa a fost observată prea târziu.
15:30
FOTO. Explozie de energie la Pădurea Verde. CODRU Festival 2025 a adunat peste 100.000 de participanți # Timis Online
Timișoara a fost, timp de trei zile, capitala muzicii, a artei și a bucuriei colective. Ediția aniversară a CODRU Festival 2025 s-a încheiat cu un succes răsunător, atrăgând peste 100.000 de participanți în Pădurea Verde.
15:10
O bucată din fostul Ștrand al Tineretului va deschisă pietonilor și bicicliștilor. A început demolarea gardurilor # Timis Online
Fostul Strand al Tineretului va fi deschis parțial cetățenilor. Pe porțiunea care nu e administrată de privați, primăria Timișoara a început demolarea gardurilor, pentru că ulterior sa igienizeze locația și să amenajeze și alei.
Acum 6 ore
15:00
VIDEO. Profesorii din Timiș încep să iasă în stradă înainte de începerea școlii. Pichetări și marșuri până pe 5 septembrie # Timis Online
Luni, 1 septembrie, a avut loc primul protest al profesorilor din Timiș, în fața Instituției Prefectului Timiș, organizat de Sindicatul Oamenilor Liberi din Educație.
14:30
Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a bătut cu o bucată de lemn un muncitor străin, lăsându-l în comă. Procurorii susțin că victima are nevoie de 40–45 de zile de îngrijiri medicale, dacă va supraviețui. Incidentul are loc la scurt timp după un caz similar în București, unde un livrator din Bangladesh a fost agresat de un tânăr de 20 de ani, și el arestat preventiv.
14:10
Avionul Ursulei von der Leyen a fost implicat duminică după-amiază într-un incident la aterizarea în Bulgaria. Conform Financial Times, sistemul GPS al aeroportului din Plovdiv a fost bruiat, iar piloții au reușit să aterizeze folosind hărți clasice.
Acum 8 ore
12:50
Pe 5 octombrie, Giarmata Vii va găzdui o nouă ediție a Festivalului Ceaunelor, a șasea. Momentan, s-a dat startul înscrierilor pentru cei care cred că rețeta lor este cea mai bună și merită să fie premiată.
12:40
De la Timișoara la Linz. FAD-UVT expune la unul dintre cele mai mari festivaluri internaționale de artă digitală # Timis Online
Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara (UVT) va fi prezentă la Ars Electronica 2025, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri internaționale dedicate conexiunilor dintre artă, tehnologie și societate. Evenimentul are loc la Linz, Austria, între 3 și 7 septembrie 2025, reunind artiști, designeri, cercetători și inovatori din întreaga lume.
12:30
„Progrese și blocaje”. Ce s-a mai întâmplat la Gara de Nord după „protestul jucăriilor” # Timis Online
Locuitorii din zona Gării de Nord au organizat, în prima parte a lunii august, „Protestul Jucăriilor” pentru a atrage atenția asupra problemelor din zonă, în special a celor legate de siguranța publică. Între timp, poliția a declarat arealul „zonă specială de siguranță publică”. Locuitorii salută colaborarea cu IPJ Timiș, dar încă acuză anumite „blocaje” din partea DSP și DGASPC Timiș.
12:10
Casa Tineretului din Timișoara găzduiește pe 20 și 21 septembrie o nouă ediție a festivalului Folk/Rock Revolution, un eveniment unde muzica și solidaritatea se întâlnesc pe aceeași scenă.
11:30
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că luni, 1 septembrie, au loc mai multe intervenții pe autostrăzile A1 și A6. Astfel, vor fi restricții de trafic timp de mai mult ore.
Acum 12 ore
11:00
Când va avea loc tradiționalul pelerinaj pe jos de la Mănăstirea Timișeni-Șag la Mănăstirea Partoș # Timis Online
Cei 47 de kilometri dintre Mănăstirea Timișeni aflată la Șag și Mănăstirea Partoș vor fi parcurși, sâmbătă, pe jos, de zeci de credincioși ortodocși.
11:00
Cum te ajută marea să trăiești mai bine. Efectele uimitoare explicate de medicii timișoreni # Timis Online
Medicii de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara ne informează că timpul petrecut la malul mării are numeroase efecte pozitive asupra organismului, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Aerul curat, bogat în iod, apa sărată și lumina soarelui acționează împreună ca o „terapie naturală”, cu rol în prevenirea și ameliorarea mai multor afecțiuni.
09:40
Sunt programate întreruperi ale energiei electrice atât în Timișoara, cât și în localitățile din Timiș, în săptămâna 1 - 7 septembrie.
09:10
Raluca Popescu, medic primar obstetrică și ginecologie: „Dacă vrei să fii bun în ceea ce faci, acesta nu este un job ca oricare altul” # Timis Online
Raluca Popescu este medic primar în obstetrică și ginecologie, o profesionistă dedicată și îndrăgostită de misiunea sa, aceea de a aduce noi vieți pe lume. Cu expertiză în tratamentul infertilității și reproducere umană asistată, dr. Raluca Popescu este ghidul și sprijinul multor cupluri care nu pot avea copii. Medicul are competențe avansate în ecografie obstetricală și ginecologică și colposcopie. Cu sensibilitate, ea nu oferă doar îngrijire medicală de top, ci și o abordare necesară în aceste momente emoționante ale vieții.
09:10
Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața, luni dimineață, după ce s-a răsturnat cu mașina pe DN6, între Sânnicolau Mare și Cenad. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
08:40
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
08:20
Luni, 1 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:10
Luni, 1 septembrie, femeile pot participa la sesiuni educative susținute de experți și la ateliere de zine-uri.
Ieri
13:40
VIDEO. Val de energie în a doua zi de CODRU Festival. 34.000 de oameni au vibrat în Pădurea Verde # Timis Online
Pădurea Verde din Timișoara a fost din nou punctul de atracție al weekendului, odată cu a doua zi a ediției aniversare CODRU Festival 2025. Zeci de mii de participanți au revenit pentru a se bucura de concerte susținute de artiști îndrăgiți, dar și de activități variate dedicate tuturor vârstelor.
12:30
FOTO. Primul Centru de Aport Voluntar din România, inaugurat la Dumbrăvița. Ministrul Mediului: „Este o investiție în sănătatea comunității” # Timis Online
Dumbrăvița a devenit, în weekend, punct de referință pe harta reciclării din România. Primul Centru de Aport Voluntar (CAV) din țară, realizat prin finanțare PNRR, a fost inaugurat duminică în prezența ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Noul spațiu le va permite cetățenilor să aducă anual tone de deșeuri care, altfel, ar ajunge pe câmpuri sau la gropile de gunoi, de unde nu ar mai putea fi reciclate.
11:30
Tricoul semnat de Naționala României, licitat pentru a salva viața lui Andrei, un băiat de 13 ani din Timișoara care are leucemie # Timis Online
Un tricou semnat de jucătorii echipei naționale de fotbal a României a devenit un simbol al speranței pentru Andrei, un băiat de doar 13 ani din Timișoara, diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică.
11:10
Polenul ambroziei rămâne unul dintre cei mai agresivi factori declanșatori ai alergiilor, atrag atenția medicii de la Spitalul Victor Babeș Timișoara. Acesta este responsabil pentru diverse forme de rinită și conjunctivită, iar simptomele pot varia de la banala senzație de nas înfundat și ochi roșii până la crize severe de astm.
10:50
Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an pe 31 august, marcând rolul fundamental al limbii în identitatea culturală și națională. Instituită prin lege în 2013, ziua este celebrată atât în România, cât și în Republica Moldova și în comunitățile românești din afara granițelor, prin evenimente culturale, educaționale și artistice.
10:10
Giarmata devine tărâmul celor mici: târguri, ateliere și vânătoare de comori la Ruga Copiilor # Timis Online
În weekendul 6–7 septembrie, Sala de Sport din Giarmata se va transforma într-un spațiu de joacă și creativitate pentru copii, cu ocazia evenimentului Ruga Copiilor, parte din Ruga și Zilele Comunei Giarmata.
09:20
În sudul Columbiei, aproape de granița cu Ecuador, o biserică pare să sfideze gravitația. Ridicată pe un pod arcuit, peste un defileu adânc, Las Lajas Sanctuary este mai mult decât un loc de rugăciune – este o îmbinare între legendă, miracol și măiestrie arhitecturală. Cei care ajung aici au senzația că pășesc într-o poveste, în care natura și credința au lucrat împreună pentru a crea ceva unic.
00:10
Duminică, 31 august, este ultima zi de festival la Pădurea Verde. Mai puteți merge la film sau la recitaluri.
30 august 2025
20:30
Filarmonica Banatul Timișoara, în colaborare cu Artexim, a deschis una dintre cele mai importante manifestări culturale ale toamnei: Festivalul Internațional „George Enescu”. Evenimentul aduce pe scena Sălii Capitol șapte concerte de prestigiu, până 17 septembrie, dintre care primele trei au loc chiar în această săptămână, cu invitați internaționali și programe variate.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
FOTO. CODRU Festival a debutat spectaculos: 30.000 de oameni la Pădurea Verde în prima zi # Timis Online
Start în forță la ediția aniversară CODRU Festival! Vineri seară, peste 30.000 de oameni au transformat Pădurea Verde din Timișoara într-un imens spațiu al muzicii, artei și energiei colective.
13:40
Scene cumplite în comuna Măguri-Răcătău din județul Cluj. O tânără în vârstă de 32 de ani a fost ucisă vineri seară de soțul ei, cu mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului. După crimă, bărbatul de 37 de ani a fugit cu mașina spre lacul Tarnița, unde a fost găsit ulterior, mort.
13:30
Două tinere rănite într-un accident la Sânandrei după ce o șoferiță a intrat pe contrasens # Timis Online
Două femei au ajuns la spital sâmbătă, în jurul prânzului, în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Sânandrei. Impactul s-a produs după ce o șoferiță de 31 de ani a intrat pe contrasens
11:30
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament luni pe cinci proiecte din pachetul II de reformă # Timis Online
Conform Agerpres, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al II-lea pachet de măsuri de reformă.
11:30
România a alocat educației 3,4% din PIB în 2023, potrivit datelor Eurostat și raportului Comisiei Europene „Investing in Education 2025”. Țara noastră se situează astfel pe locul 26 din 27 în Uniunea Europeană, depășind doar Irlanda (2,8%). Media europeană este de 4,7%.
11:20
„Marea Dictare” la Timișoara. Participați și voi la un concurs inedit care celebrează frumusețea limbii române! # Timis Online
Cum ar fi să lași deoparte tastatura și telefonul și să te întorci la pix și foaie? Timișoara lansează „Marea Dictare”, un concurs inspirat de modelul parizian „La Grande Dictée des Champs Élysées”, care își propune să readucă în prim-plan frumusețea și corectitudinea limbii române. Evenimentul va avea loc luna viitoare, în Piața Libertății. La bătaie au fost puse și premii atractive, cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei.
11:20
Noul an școlar 2025-2026 începe în Timiș cu schimbări importante în rețeaua școlară, transport și dotări # Timis Online
Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunță că, odată cu debutul noului an școlar pe 8 septembrie 2025, toate unitățile de învățământ din județ vor începe cursurile cu prezență fizică.
11:00
Bărbat rănit în timp ce traversa regulamentar strada pe bulevardul Loga din Timișoara # Timis Online
Sâmbătă dimineață, un șofer aflat la volanul unui autoturism a surprins și accidentat un bărbat care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni de pe bulevardul C.D. Loga din Timișoara.
08:20
Sâmbătă, 30 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Sâmbătă, 30 august, continuă CODRU Festival la Pădurea Verde. Mai puteți participa la diverse ateliere, tururi ghidate, să mergeți la un film sau la concerte.
29 august 2025
23:20
Nordul și centrul Italiei se confruntă cu episoade severe de vreme extremă, generate de furtuna Erin, informează vineri agenția DPA, citată de Agerpres.
23:10
Zelenski cere garanții de securitate pentru Ucraina. UE va instrui trupele pe teritoriul țării # Timis Online
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri accelerarea discuțiilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, implicând și SUA, în timp ce miniștrii apărării din UE au anunțat sprijin pentru instruirea trupelor ucrainene direct pe teritoriul țării. Kievul avertizează că Rusia nu caută pacea, iar Zelenski insistă pe garanții obligatorii din partea aliaților pentru a preveni noi agresiuni, potrivit Agerpres.
23:00
Italia, zguduită de un scandal online al fotografiilor furate. Premierul Giorgia Meloni cere raportarea imediată a site-urilor abuzive # Timis Online
Italia este zguduită de un amplu scandal legat de publicarea pe internet a unor fotografii private furate de pe rețelele sociale și distribuite fără acordul persoanelor vizate. Printre victime se numără premierul Giorgia Meloni și lidera opoziției, Elly Schlein, potrivit Agerpres.
23:00
Explozie la Amara: coloană de foc uriașă după perforarea unei pungi de gaze. Sute de oameni au fost evacuați # Timis Online
Explozie la Amara (Ialomița), vineri, după ce o pungă de gaze a fost perforată în timpul forării unei fântâni. Coloană de foc de peste 50 de metri, evacuări masive și pericol major de extindere a incendiului. Autoritățile au evacuat preventiv 270 de persoane din 144 de case și au întrerupt alimentarea cu energie, apă și gaze. Nu s-au înregistrat victime.
