Lucrările la Centrul de Colectare a Deșeurilor din Giroc avansează conform planului
Timis Online, 2 septembrie 2025 13:50
La Giroc, pe șantierul Centrului de Colectare a Deșeurilor (CAV), lucrările avansează conform graficului, iar șantierul se află într-o etapă importantă de execuție.
Viteza excesivă rămâne în topul abaterilor. Polițiștii rutieri din Timiș au făcut în weekend un val de controale în trafic. Aproape 300 de șoferi au fost amendați, zeci au rămas fără permis, iar mai multe infracțiuni grave au fost constatate.
Specialiștii cer revizuirea listei europene a alergenilor. Tot mai multe reacții severe la ingrediente neetichetate # Timis Online
Etichetele alimentare sunt pentru mulți consumatori doar o sursă de informații suplimentare. Pentru părinții copiilor cu alergii, însă, ele pot reprezenta ultima barieră între siguranță și o urgență medicală, atrag atenția specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii.
ADVERTORIAL. Timișoara va fi din nou gazda unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente auto din vestul României: RTA 2025 – Expoziția de mașini modificate, organizată de Paul Trans S.R.L., în perioada 06–07 septembrie 2025, la sediul companiei de pe Calea Șagului, DN 59, km 8+700 m.
Scandal într-un cartier din Lugoj. Patru bărbați, inclusiv un adolescent de 18 ani, reținuți după ce s-au luat la bătaie # Timis Online
Patru tineri din Măguri au ajuns în arestul Poliției Lugoj după ce au fost implicați într-un scandal violent izbucnit luni seara, în cartierul Țesătorilor. Scandalul s-a lăsat cu agresiuni, un rănit și tulburarea ordinii publice.
Bolojan anunță tăieri masive în primării: peste 13.000 de posturi vizate de reforma administrativă # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan anunță că jumătate dintre primării au prea mulți angajați, iar peste 13.000 de posturi ar putea fi desființate. Reforma vizează reducerea personalului, descentralizarea și, pe termen mediu, reorganizarea administrativă, potrivit Mediafax.
După teste reușite, Primăria Timișoara și Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) au decis să introducă tramvaie „Armonia” pe linia 7. Acestea vor circula în paralel cu vechile „Bremene”, la început fiind doar două garnituri modernizate.
Societatea Drumuri Municipale Timișoara (SDM) a încercat să scoată la licitație lucrările de reparații a trotuarelor din municipiu, însă nu a avut noroc. Până la termenul de la 1 septembrie, nicio societate nu s-a înscris la licitația la care punea la bătaie aproape 5 milioane de lei, fără TVA.
VIDEO. După un an de așteptare, s-a semnat contractul pentru legătura feroviară cu Aeroportul Internațional Timișoara # Timis Online
Aeroportul Internațional Timișoara va fi legat de Gara de Est – și, drept urmare, și de cea de Nord – printr-o conexiune feroviară. Licitația pentru desemnarea constructorului a fost finalizată în septembrie 2024, iar după aproape un an a fost semnat și contractul. Lucrările vor fi făcute de spaniolii de la FCC Construccion SA.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabile marți și miercuri, pentru mai multe județe din sudul, sud-estul, vestul și sud-vestul țării.
Un motociclist a ajuns la spital după ce un șofer a trecut pe roșu într-o intersecție din Timișoara. Accidentul s-a petrecut pe strada Mareșal Constantin Prezan, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Organizat de Asociația Culturală Tradițională Negura, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, „Povestea din Pod” este un proiect cultural-educativ. Acesta propune o incursiune în spațiul artei contemporane, al tradițiilor bănățene reinterpretate, al expresiei creative și al întâlnirilor interculturale autentice.
Vas de peste 6.500 de ani, exponatul lunii septembrie la Muzeul Național al Banatului # Timis Online
Un vas cu decor antropomorfic (cultura Vinča), descoperit de arheologi în situl Chișoda – Livezi din Banat, vechi de peste 6.500 de ani, este exponatul lunii septembrie la Muzeul Național al Banatului.
Peste 100 de persoane au fost depistate în luna august de polițiștii locali, la cerșit, pe străzi sau dormind în parcuri. Printre aceștia s-au aflat un bărbat nevăzător determinat de soție să apeleze la mila publică și o femeie care cerșea cu copilul de doi anișori.
Fiziokinetoterapeutul Radu Butu ne explică în acest articol că electroterapia și kinetoterapia sunt două metode diferite de tratament, dar ambele au același scop: recuperarea completă, sigură și mai rapidă a pacienților.
Prima zi de școală este un moment emoționant atât pentru copii, cât și pentru părinți, iar o parte importantă din pregătiri este alegerea ținutei potrivite. De la pantofi la ghiozdane, accesorii, haine și jachete, este esențial să găsim un echilibru între confort și stil, toate acestea într-un buget accesibil.
Marți, 2 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Marți puteți merge la mai multe expoziții sau la un eveniment dedicat mamelor.
Uleiul de neem: Beneficii pentru sănătatea pielii și părului și cum să îl folosești corect # Timis Online
Dacă ai observat că pielea ori părul tău reacționează negativ la produsele convenționale sau cauți variante mai prietenoase cu pielea, uleiul de neem poate reprezenta o alternativă practică. Folosit de secole în medicina tradițională asiatică, acest ulei reușește să aducă îmbunătățiri vizibile pentru cei care vor să limiteze disconfortul provocat de acnee, iritații sau probleme la nivelul scalpului. Mai jos vei descoperi ce anume conține acest ulei, cum acționează, care sunt beneficiile sale și pașii practici pentru a-l introduce în rutina ta, fără riscuri pentru sănătate.
Programul național ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) dă startul înscrierilor pentru cea de-a patra generație de ambasadori, elevi care vor promova sustenabilitatea și colectarea separată în școlile lor.
Cu 1047 de voturi, actrița independentă Iulia Victoria Ioana a fost favorita publicului la cea de-a 28-a ediție a Galei Tânărului Actor, care s-a derulat sub direcția artistică a regizorului Erwin Șimșensohn, cu tema „Povești vechi, atitudini noi!”. În secțiunea competițională a Galei, actrița Companiei de Teatru independent Arte-Factum a prezentat monologul „Vă spun eu, Lysistrata!”, adaptare după Lysistrata de Aristofan.
Un dialog sensibil între formă și cuvânt promit tinerii artiști Dragoș Rusu și Maia Medinski, autorii proiectului „Alter ego – expoziție de grafică pe versuri”, ce va fi lansat vineri, 5 septembrie 2025, la ora 19.00, la Galeria Rotonda a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara (strada Miron Costin nr.2).
Cum ar dacă, la birou, în loc de pauza „de țigară”, de cafea și stat pe Facebook să ai o pauză de muzică live? Companiile din Timișoara sunt invitate să se înscrie pentru a găzdui, chiar la sediul lor, un recital de 20 de minute, oferind angajaților o experiență culturală memorabilă chiar în mijlocul unei zile obișnuite.
Ursula von der Leyen a fost primită de Nicușor Dan, la baza Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Vizita marchează sprijinul conducerii Uniunii pentru membrii din est.
Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara caută idei de lucrări și instalații interactive. Ești invitat să-i creezi primele exponate # Timis Online
Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara, viitorul spațiu de joacă și învățare al copiilor între zece luni și 14 ani, de la Bastion, caută idei de lucrări și instalații interactive. Astfel, cele mai bune propuneri vor fi selecționate de un juriu multidisciplinar și vor primi buget pentru realizare în ateliere găzduite oferite de Universitatea Politehnica Timișoara.
Discriminarea de gen, transformată de patru artiste într-un spațiu de rezistență la Timișoara # Timis Online
O expoziție inedită, „Obiecte de uz casnic”, va putea fi văzută în perioada 6-28 septembrie la Indecis artist-run space, Bastion 3, pe str. Hector nr.1.
Asociațiile ROSPIN și AstroVest Timișoara invită timișenii să participe la un eveniment astronomic special, dedicat observării eclipsei totale de Lună.
Școală de cântăreți bisericești, cu binecuvântarea Mitropolitului Banatului. Absolvenții au șanse de angajare # Timis Online
Mitropolia Banatului recomandă cursul de Cântăreți Bisericești, program de educație acreditat, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Mai mult, tinerii credincioși, cu aptitudini muzicale, dar cu situație materială precară, vor fi ajutați de parohii pentru a urma cursul Școlii de Arte Timișoara, iar absolvirea le deschide o posibilitate de angajare.
Se caută membri pentru comisia de bugetare participativă pentru liceele din Timișoara # Timis Online
În 2025, de „Anul Copilului”, campania de bugetare participativă a Primăriei Timișoara, ajunsă la a patra ediție, se va adresa strict liceenilor. În prezent, municipalitatea caută membri pentru comisia de coordonare a inițiativei. Structura va avea cinci reprezentanți ai primăriei și patru ai societății civile.
De astăzi, mii de oameni își pierd calitatea de coasigurat la Sănătate. Ghid practic pentru plata contribuției # Timis Online
De la 1 septembrie, mii de români coasigurați trebuie să-și plătească singuri CASS-ul. Pentru că această măsură a Guvernului a generat confuzie și anxietate printre cei vizații de ea, FACIAS a lansat astăzi un ghid practic, gratuit, pentru plata voluntară a contribuției.
Arborii din jurul Castelului Huniade „nu vor fi afectați sau defrișați”, spune CJT. Totuși, s-a săpat chiar lângă rădăcinile acestora # Timis Online
Un cititor Tion ne-a trimis vineri, 29 august, fotografii cu arborii de lângă Castelul Huniade, ajunși cu rădăcinile la vedere în urma primelor intervenții pentru reabilitarea clădirii. Potrivit reprezentanților CJT, aceștia „nu vor fi afectați sau defrișați”, existând chiar o obligație expresă pentru constructor în acest sens.
Copil de 1 an și 8 luni, găsit înecat într-un iaz ornamental de lângă o grădiniță privată din Timișoara # Timis Online
Un băiețel de numai 1 an și 8 luni a murit, luni, după ce a fost găsit înecat într-un iaz ornamental din apropierea unei grădinițe de pe Calea Martirilor, în Timișoara. Copilul fusese scos afară împreună cu alți micuți, iar dispariția sa a fost observată prea târziu.
FOTO. Explozie de energie la Pădurea Verde. CODRU Festival 2025 a adunat peste 100.000 de participanți # Timis Online
Timișoara a fost, timp de trei zile, capitala muzicii, a artei și a bucuriei colective. Ediția aniversară a CODRU Festival 2025 s-a încheiat cu un succes răsunător, atrăgând peste 100.000 de participanți în Pădurea Verde.
O bucată din fostul Ștrand al Tineretului va deschisă pietonilor și bicicliștilor. A început demolarea gardurilor # Timis Online
Fostul Strand al Tineretului va fi deschis parțial cetățenilor. Pe porțiunea care nu e administrată de privați, primăria Timișoara a început demolarea gardurilor, pentru că ulterior sa igienizeze locația și să amenajeze și alei.
VIDEO. Profesorii din Timiș încep să iasă în stradă înainte de începerea școlii. Pichetări și marșuri până pe 5 septembrie # Timis Online
Luni, 1 septembrie, a avut loc primul protest al profesorilor din Timiș, în fața Instituției Prefectului Timiș, organizat de Sindicatul Oamenilor Liberi din Educație.
Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a bătut cu o bucată de lemn un muncitor străin, lăsându-l în comă. Procurorii susțin că victima are nevoie de 40–45 de zile de îngrijiri medicale, dacă va supraviețui. Incidentul are loc la scurt timp după un caz similar în București, unde un livrator din Bangladesh a fost agresat de un tânăr de 20 de ani, și el arestat preventiv.
Avionul Ursulei von der Leyen a fost implicat duminică după-amiază într-un incident la aterizarea în Bulgaria. Conform Financial Times, sistemul GPS al aeroportului din Plovdiv a fost bruiat, iar piloții au reușit să aterizeze folosind hărți clasice.
Pe 5 octombrie, Giarmata Vii va găzdui o nouă ediție a Festivalului Ceaunelor, a șasea. Momentan, s-a dat startul înscrierilor pentru cei care cred că rețeta lor este cea mai bună și merită să fie premiată.
De la Timișoara la Linz. FAD-UVT expune la unul dintre cele mai mari festivaluri internaționale de artă digitală # Timis Online
Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara (UVT) va fi prezentă la Ars Electronica 2025, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri internaționale dedicate conexiunilor dintre artă, tehnologie și societate. Evenimentul are loc la Linz, Austria, între 3 și 7 septembrie 2025, reunind artiști, designeri, cercetători și inovatori din întreaga lume.
„Progrese și blocaje”. Ce s-a mai întâmplat la Gara de Nord după „protestul jucăriilor” # Timis Online
Locuitorii din zona Gării de Nord au organizat, în prima parte a lunii august, „Protestul Jucăriilor” pentru a atrage atenția asupra problemelor din zonă, în special a celor legate de siguranța publică. Între timp, poliția a declarat arealul „zonă specială de siguranță publică”. Locuitorii salută colaborarea cu IPJ Timiș, dar încă acuză anumite „blocaje” din partea DSP și DGASPC Timiș.
Casa Tineretului din Timișoara găzduiește pe 20 și 21 septembrie o nouă ediție a festivalului Folk/Rock Revolution, un eveniment unde muzica și solidaritatea se întâlnesc pe aceeași scenă.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că luni, 1 septembrie, au loc mai multe intervenții pe autostrăzile A1 și A6. Astfel, vor fi restricții de trafic timp de mai mult ore.
Când va avea loc tradiționalul pelerinaj pe jos de la Mănăstirea Timișeni-Șag la Mănăstirea Partoș # Timis Online
Cei 47 de kilometri dintre Mănăstirea Timișeni aflată la Șag și Mănăstirea Partoș vor fi parcurși, sâmbătă, pe jos, de zeci de credincioși ortodocși.
Cum te ajută marea să trăiești mai bine. Efectele uimitoare explicate de medicii timișoreni # Timis Online
Medicii de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara ne informează că timpul petrecut la malul mării are numeroase efecte pozitive asupra organismului, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Aerul curat, bogat în iod, apa sărată și lumina soarelui acționează împreună ca o „terapie naturală”, cu rol în prevenirea și ameliorarea mai multor afecțiuni.
Sunt programate întreruperi ale energiei electrice atât în Timișoara, cât și în localitățile din Timiș, în săptămâna 1 - 7 septembrie.
Raluca Popescu, medic primar obstetrică și ginecologie: „Dacă vrei să fii bun în ceea ce faci, acesta nu este un job ca oricare altul” # Timis Online
Raluca Popescu este medic primar în obstetrică și ginecologie, o profesionistă dedicată și îndrăgostită de misiunea sa, aceea de a aduce noi vieți pe lume. Cu expertiză în tratamentul infertilității și reproducere umană asistată, dr. Raluca Popescu este ghidul și sprijinul multor cupluri care nu pot avea copii. Medicul are competențe avansate în ecografie obstetricală și ginecologică și colposcopie. Cu sensibilitate, ea nu oferă doar îngrijire medicală de top, ci și o abordare necesară în aceste momente emoționante ale vieții.
Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața, luni dimineață, după ce s-a răsturnat cu mașina pe DN6, între Sânnicolau Mare și Cenad. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
Luni, 1 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
