Lucrările la Centrul de Colectare a Deșeurilor din Giroc avansează conform planului

Dacă ai observat că pielea ori părul tău reacționează negativ la produsele convenționale sau cauți variante mai prietenoase cu pielea, uleiul de neem poate reprezenta o alternativă practică. Folosit de secole în medicina tradițională asiatică, acest ulei reușește să aducă îmbunătățiri vizibile pentru cei care vor să limiteze disconfortul provocat de acnee, iritații sau probleme la nivelul scalpului. Mai jos vei descoperi ce anume conține acest ulei, cum acționează, care sunt beneficiile sale și pașii practici pentru a-l introduce în rutina ta, fără riscuri pentru sănătate.