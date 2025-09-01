FOTO | Bulevardul Lacul Tei rămâne fără tei. Pomii tăiați au fost abandonați pe trotuar. „Verzi, frumoși, oaza de umbră și răcoare”, spune o bucureșteancă cu regret
B365.ro, 1 septembrie 2025 18:20
Teii de pe Bulevardul Lacul Tei, extrem de verzi și de frumoși după spusele unei bucureștence au fost tăiați. Nu se știe cafrer este mlotivul pentru care au fost luate aceste. Cu toate acestea, în […]
• • •
Acum 5 minute
19:00
VIDEO | Stelian Bujduveanu a anulat avizul pentru marșul împotriva imigranților. „Nu se poate ca într-un oraș european să instigăm la dezbinare și ură” # B365.ro
Stelian Bujduveanu a anulat avizul pentru marșul împotriva imigranților veniți la muncă în România, eveniment ce ar fi avut loc mâine în Capitală. Evenimentul Împotriva Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală urma să aibă […]
Acum o oră
18:30
FOTO | Cele două cârtițe de pe Magistrala 6 au un avans considerabil pe șantier. Asociația Pro Infrastructură, în vizită pe șantier: Se lucrează nonstop, în trei schimburi # B365.ro
Asociația Pro Infrastructură a făcut o vizită pe șantierul de la Magistrala M6. Reprezentanții asociației anunță că progresul de pe teren este unul bun, iar că cea de-a doua cârtiță este programată să ajungă în […]
18:20
FOTO | Bulevardul Lacul Tei rămâne fără tei. Pomii tăiați au fost abandonați pe trotuar. „Verzi, frumoși, oaza de umbră și răcoare”, spune o bucureșteancă cu regret # B365.ro
Teii de pe Bulevardul Lacul Tei, extrem de verzi și de frumoși după spusele unei bucureștence au fost tăiați. Nu se știe cafrer este mlotivul pentru care au fost luate aceste. Cu toate acestea, în […]
Acum 2 ore
18:00
FOTO | Nicușor Dan, imagini din avion alături de Ursula von der Leyen. Președintele a transmis primul mesaj după vizita în Portul Constanța alături de șefa Comisiei Europene # B365.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat azi, 1 septembrie, alături de Președintele României, Nicușor Dan, fregata „Regele Ferdinand" din Portul Constanța. În programul vizitei este planificată și o conferință de presă comună, […]
17:10
iMapp Bucharest, mult așteptatul concurs internațional de video mapping revine în Capitală, luna aceasta. Palatul Parlamentului va fi îmbrăcat cu proiecții video spectaculoase # B365.ro
Luna septembrie aduce bucureștenilor în perioada 20-21 mult așteptatul concurs internațional de video mapping din lume, și anume iMapp Bucharest – Winners League. Bucureștenii se vor putea bucura de proiecții video 2D și 3D pe […]
Acum 4 ore
16:50
ESENȚIAL | Lucrările pentru înlocuirea șinelor pe cel mai mare lot din București încep săptămâna viitoare. Constructor: „Vrem ca în weekend să oprim circulația tramvaielor pe Pallady” # B365.ro
Lucrările pentru înlocuirea șinelor de tramvai pe Lotul 1, care cuprinde axa Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu, în lungime totală de 18 […]
16:10
VIDEO | Petiție împotriva „Privatizării Parcului Kiseleff”, semnată deja de sute de bucureșteni. „Va fi îngropat în tiribombe și va fi efectiv închis publicului pentru 4 luni” # B365.ro
După ce Primăria Sectorului 1 a anunțat că dorește ca evenimentul Lumina Park, un eveniment cu instalații luminoase, să aibă loc în Parcul Kiseleff, mai multe ONG-uri, asociații și specialiști și-au exprimat în mod public […]
15:20
Plătim mai mult dacă ne facem rovinieta de azi, 1 septembrie În câteva zile se scumpesc și taxele de trecere pe podurile de la Fetești și Giurgeni-Vadu Oii # B365.ro
Șoferii care nu și-au făcut rovinieta în avans trebuie să știe că, începând de azi, 1 septembrie, vor plăti mai mult pentru aceasta, dar și pentru amenzi (cei prinși fără roviniete). Și cum o veste […]
15:20
VIDEO | Vești excelente de pe A0 și imagini spectaculoase cu podul peste Lacul Cernica. Cel mai greu lot de pe Autostrada Bucureștiului ar putea fi dat în trafic toamna asta # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe cei 4,5 km ai Lotului 4 Pantelimon – Glina a Autostrăzii Bucureștiului – A0. Stadiul lucrărilor a ajuns la 76,06%, potrivit datelor Cestrin. Noi imagini de […]
Acum 6 ore
15:00
VIDEO | Strigăt de ajutor pentru Parcul Circului, distrus și abandonat. Bucureșteancă: ”Iubesc acest loc și chiar nu vreau să moară” # B365.ro
Parcul Circului se află într-o stare de degradare avansată. Condiția acestuia este extrem de delicată. Peste tot pe internet a circulat un videoclip cu modul în carea arăta acest parc în ultima zi de vară. […]
14:50
Dl. Bujduveanu cheamă angajații PMB mai devreme la muncă, 3.600 la număr, pentru trafic mai liber când începe școala (În oraș sunt 1.200.000 de mașini doar cu numere de București) # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei propune mai multe măsuri pentru fluidizarea traficului din București pentru începerea școlii. Edilul spune că angajații PMB ar putea veni mai devreme la muncă pentru a diminua valorile traficului. Amintim că […]
14:10
FOTO | Palatul Nifon de pe Calea Victoriei, vandalizat chiar în timpul finalizării lucrărilor de restaurare. Bucureștean revoltat: În Italia, dacă mâzgălești monumente te arestează! # B365.ro
Mutilarea monumentelor istorice din București și vandalizarea spațiului public, așa cum s-a întâmplat și cu mâzgălelile graffitti apărute pe Palatul Nifon, este un fenomen în plină ascensiune, deși teoretic, potrivit Codului Penal, făptașii riscă între 1 […]
14:00
Scandal în zbor, într-un avion Wizz Air care venea de la Bruxelles la București. Un bărbat a făcut o violentă criză naționalistă la bord, alți pasageri l-au imobilizat # B365.ro
Un pasager român a început să țipe „I want cash, no card" („Vreau cash, nu card") sau „De ce nu sunt buni banii mei" la bordul unui avion operat de WizzAir, cu 40 de minute […]
13:40
FOTO | Două tronsoane de termo-conductă nouă, de pe Magistrala II-III Grozăvești, sunt gata să intre în funcțiune. Bujduveanu:”Am ajuns la peste 90% din cei 11 km ai întregului proiect # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a transmis bucureștenilor că vor pune în funcțiune două noi tronsoane de conductă din Magistrala II-III Grozăvești. Iar odată cu acestea, proiectul este realizat în proporție de peste 90% […]
13:40
BREAKING | Violență extremă în stradă, în București. Un bărbat a fost înjunghiat de un altul, în zona Giurgiului. Atacatorul a fost prins, conflictul ar fi pornit de la bani # B365.ro
Un bărbat a fost înjunghiat în plină stradă, în Sectorul 4 al Capitalei. Altercația dintre victimă și atacator ar fi pornit din cauza unor sume de bani. Zona unde a avut loc atacul a fost […]
13:10
N-au dansat decât o vară? PNL invocă ieșirea de la guvernare, prin vocea lui Ciucu. A doua zi după ce Bolojan a amenințat cu demisia: „Viitorul este incert” # B365.ro
Coaliția ar putea fi la un pas de a se rupe după ce PNL a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care vorbește ieșirea de la guvernare. Acest mesaj este transmis la o […]
13:10
„Adoptă un spațiu verde”, o nouă campanie în Sectorul 1 Bucureștenii pot veni cu propuneri pentru a îngriji scuaruri, alveole sau parcuri de cartier din preajma lor # B365.ro
Primăria Sectorului 1 lansează luni, 1 septembrie, campania „Adoptă un spațiu verde". Prin acest proiect, asociațiile de proprietari, organizațiile sau companiile private pot contribui la transformarea Sectorului 1 într-un spațiu mai verde și mai curat. […]
Acum 8 ore
13:00
FOTO | Ordine în parcările din Sectorul 6, acum pentru dubele care vin cu marfa la piață. Pentru început, în piețele Gorjurlui, Veteranilor și Valea Ialomiței # B365.ro
Administrația locală anunță că au fost amenajate noi locuri de parcare lângă câteva piețe din Sectorul 6. Aceste locuri de parcare sunt speciale pentru mașinile de marfă care se ocupă de aprovizionare în aceste spații […]
12:50
Fritz confirmă candidatura lui Drulă la Primăria Capitalei. Este tot mai posibilă și alianța USR – PNL. „Între cele două partide, este o apropiere naturală” # B365.ro
Dominic Fritz, Președintele USR, a făcut declarații despre alegerile la Primăria Capitalei. El a declarat că un candidat excelent ar fi Cătălin Drulă. Aceste precizări au fost făcute în cadtul unei emisiuni de la Digi24, […]
12:40
Marian Vanghelie, nou episod violent față de fosta parteneră. Oana Mizil a obținut ordin de protecție provizoriu împotriva fostului primar al Sectorului 5 # B365.ro
Pe numele lui Marian Vanghelie a fost emis un ordin de protecție provizoriu, documentul fiind obținut de Oana Niculescu Mizil, fosta parteneră a acestuia. Fostul primar al Sectorului 5 ar fi amenințat-o cu moartea pe […]
12:00
„Vine jalea la noi în Berceni!” Peste 1.000 de blocuri numai din S4 rămân fără apă caldă. Termoenergetica deschide 4 șantiere noi la dl. Băluță în sector # B365.ro
Termoenergetica anunță noi lucrări în Sectorul 4, astfel că bucureștenii din sectorul lui Băluță trebuie să știe că peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă. Despre cât vor dura lucrările, mai jos, în anunțul […]
11:30
Vești bune pentru iubitorii de feline: 10.000 de pisici, cu sau fără stăpân, vor fi sterilizate în București Proiectul, aprobat de Consiliul General # B365.ro
Primăria Capitalei anunță că 10.000 de pisici, cu sau fără stăpân, vor fi sterilizate în București. Proiectul a fost aprobat în ședința de vineri a Consiliului General al Municipiului București. Serviciile incluse în acest program […]
11:20
Actualizare METEO | Primul cod galben de caniculă din această toamnă, în București. Marți avem 35 °C în Capitală, anunță ANM în prognoza specială # B365.ro
Toamna a venit, dar vara încă nu vrea să plece: ANM anunță cod galben de caniculă în București și alte județe, valabil marți, 2 septembrie 2025. De asemenea, meteorologii au actualizat și prognoza specială pentru […]
Acum 12 ore
10:30
FOTO | Lucrările la stațiile și tunelele de la M6 sunt în grafic. Metrou Ușor: Vor fi gata în 2 ani, cu condiția ca finanțarea să fie asigurată în continuare # B365.ro
Avansează și sunt în grafic lucrările la stațiile și tunelele de la M6, metroul spre Otopeni, însă deja există o problemă cu banii necesari pentru finalizarea șantierului. Asociația Metrou Ușor spune lucrările pe tronsonul cuprins […]
10:10
Ordine și disciplină cu dl. Ciucu. E deosebit de nervos pe bucureștenii care parchează aiurea, gen acest Duster pe trotuar, pe Bd. Timișoara. Și cu motocicletele e neînduplecat # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cere iar socoteala șoferilor care lasă mașinile parcate aiurea prin București și cere ordine în Capitală. Edilul mai spune că nici scuterele nu au ce căuta pe trotuare, aceste vehicule […]
09:20
ESENȚIAL | Banii sunt deja o problemă la M6, metroul spre Otopeni. Pro Infrastructură: Lucrările merg bine, dar finanțarea poate provoca întârzieri uriașe, ca-n Drumul Taberei # B365.ro
Lucrările de la viitoarea Magistrală 6 de metrou înregistrează progrese, iar toate cele 6 stații de pe secțiunea de sud sunt în execuție, aflându-se în diferite stadii. Asociația Pro Infrastructură a mers într-o vizită pe […]
09:20
Protest față de protestul rasist autorizat de PMB pentru mâine, în București. Institutul Ellie Wiesel cere Primăriei să revoce autorizația acordată Asociației Noua Dreaptă # B365.ro
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" cere Primăriei Capitelei să retragă autorizarea pentru organizarea unui protest rasist împotriva Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală. Acest protest este organizat de Asociația extremistă […]
08:00
Pinacoteca: interese, priorități și un proiect mereu amânat. Palatul Dacia-România ar trebui să adăpostească marea colecție de artă a Bucureștiului # B365.ro
Impresionanta colecție de artă a Bucureștiului, formată din 2647 lucrări de pictură românească și europeană, 523 lucrări de sculptură și artă decorativă și 2.500 lucrări de grafică, stă de foarte mulți ani în depozitele Muzeului […]
07:20
Ai auzit de paddle board? Este un sport foarte în vogă, care a prins avânt și a ajuns să fie practicat și în București, mai ales datorită lacurilor de care dispune orașul nostru. Astfel, prin […]
Ieri
17:50
Bucureștenii se întorc de la munte și de la mare, traficul spre Capitală se aglomerează. Centrul Info Trafic are rute alternative pentru șoferii care vin pe DN1 și A2 # B365.ro
În această ultimă zi de vară, traficul de pe autostrăzi și destinații turistice spre București se aglomerează tot mai mult. Centrul Info Trafic transmite că se circulă pe rutele spre Capitală în ritm îngreunat. Polițiștii […]
16:50
O persoană a fost lovită mortal de un tren. CFR: Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Băneasa este oprită # B365.ro
O persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093. În urma acestui evenimnet tragic, circulația feroviară, pe ruta București Nord – Băneasa, a fost oprită temporar. Circulație trenurilor pe distranța București Nord – Băneasa […]
16:30
Ministra Mediului asigură că Pădurea Băneasa va fi arie protejată. Buzoianu: „Voi începe demersurile în acest sens”. Vineri va fi o dezbatere cu cetățenii și instituțiile implicate # B365.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, intervine în proiectul pentru declararea Pădurii Băneasa ca arie protejată. Aceasta afirmă că toată zona ar trebui inclusă în, de asemenea Buzoianu vrea să înceapă demersurile pentru ca proiectul să fie […]
15:40
Precizări PMB după autorizarea unui eveniment împotriva Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală. Instituția nu a găsit motive pentru a împiedica organizarea protestului # B365.ro
Un protest împotriva Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală va fi organizat în fața Primăriei Generale a Capitalei, de Asociația extremistă Noua Dreaptă și Partidul SOS, condus de Diana Șoșoacă. Evenimentul, care se ține […]
14:50
Traficul foarte aglomerat pe DN1, dinspre Predeal spre București. Polițiștii recomandă o rută alternativă # B365.ro
Este duminică, astfel circulația de pe autostrăzi și drumurile naționale spre București fomează cozi imense de mașini. Acesta este și cazul DN1, sens de mers Brașov – București, unde polițiștii anunță că traficul este foarte […]
13:50
BIAS a închis programul pentru ziua de astăzi. Spectacolele aeriene nu se mai desfășoară din cauza condițiilor meteo nefavorabile # B365.ro
Organizatorii de la „Bucharest Internațional AIR Show&General Aviation Exhibition" (BIAS), pe Aeroportul Băneasă, anunță că evenimentele rămase din această zi sunt anulate. Decizia a fost luată din cauza vremii rele și vijeliilor anunțate pe raza […]
13:40
Ce despăgubiri primesc bucureștenii cărora li se demolează casele din calea metroului. Extinderea M4 de la Gara de Nord la Gara Progresul e, practic, o nouă magistrală # B365.ro
Pentru extinderea Magistralei de metrou M4, vor fi expropriate mai multe terenuri, implicit vor fi demolate blocuri de locuințe și case. Proprietarii acestora ar trebui să primească despăgubiri, însă aceștia au spus că sumele oferite […]
12:30
Actualizare METEO | Ultima zi de vară este cu ploi, descărcări electrice, vijelii în București. ANM are prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
Vremea se răcește, vin ploi și vijelii în București. Meterologii anunță că temperaturile scad după perioada caniculară și că de astăzi încep zilele de ploaie. ANM a emis o serie de coduri galbene de instabilitate […]
11:40
Băluță și Ciucu sunt la egalitate în topul bucureștenilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Niciunul dintre ei nu a confirmat candidatura, dar se ceartă pe scaunul de la PMB # B365.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei se apropie tot mai mult. Au început ăs apară și sondaje de opinie care îi poziționează pe favoriții bucureștenilor. Un nou astfel de sondaj Avangarde îi arată fruntași pe Daniel Băluță, […]
11:10
FOTO | Cum se descurcă un bucureștean în zilele interminabile fără apă caldă. Schema cea mai bună pentru dușul rece din Capitală # B365.ro
Dușul cu apă caldă a ajuns să pară un mit în unele cartiere din București. În urmă cu o săptămână, jumătate de oraș a rămas fără apă caldă mai multe zile din cauza unei avarii […]
10:30
VIDEO | Probabil cele mai spectaculoase imagini de noapte de la BIAS 2025. Un Spartan și doua F-16 au luminat fantastic cerul # B365.ro
În prima seară de spectacole aviatice la BIAS, avioanele au luminat cerul cu mai multe acrobații. La finalul zilei, au avut un moment artistic spectaculos piloții de la Forțele Aeriene Române cu o aeronavă Spartan […]
08:00
Bani pentru cei care serbează Nunta de Aur. Ce cupluri din București pot primi suma de 1.500 de lei # B365.ro
Nunta de aur este aniversarea celor 50 de ani de căsnicie și unul dintre cele mai frumoase și greu de atins momente din viața unui cuplu. O jumătate de secol petrecut împreună înseamnă multe amintiri, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
VIDEO | Bujduveanu promite că toate capacele de canal de pe străzile din București vor fi, în sfârșit, la nivel cu astfaltul. „Am somat operatorii. După 5 zile, amenzi de 2.500 de lei/bucata” # B365.ro
Primarul interimar General al Capitalei, Stelian Bujduveanu, are o veste bună pentru șoferi. Edilul Bucureștiului îi asigură că nu-și vor mai distruge mașinile în capacele de canalizare și București. Acesta a transmis tuturor opertorilor care […]
17:00
ESENȚIAL | Tramvaiele 19, 27 și 49 vor circula pe trasee modificate din septembrie. Se schimbă șinele de pe Bd. Theodor Pallady, lucrările ar putea dura un an # B365.ro
În luna septembrie, vor fi implementate mai multe schimbări în circulația STB, liniile 19, 27 și 49 vor avea trasee modificate. Măsurile vor fi implementate pentru că la începutul lun
15:30
FOTO | Circulația din zona Lujerului – Strada Liniei este redeschisă. Sunt reabilitate trecerile la nivel cu calea ferată # B365.ro
Sunt gata lucrările de pe Strada Liniei, unde au fost refăcute trecerile la nivel cu calea ferată. Circulaţia a fost redeschisă pentru maşini, de la intersecţia cu Strada Lujerului şi dinspre Bulevardul Timişoara. Administraţia locală […] Articolul FOTO | Circulația din zona Lujerului – Strada Liniei este redeschisă. Sunt reabilitate trecerile la nivel cu calea ferată apare prima dată în B365.
14:30
Andrea Bocelli va cânta în Piața Constituției, la Festivalul Unforgettable, alături de alți artiști. Concertele evenimentului din București vor între 11 – 13 septembrie # B365.ro
Aproape la jumătatea lunii septembrie, va avea loc Festivalul Unforgettable, unde va veni și Andrea Bocelli în Piața Constituției din București. Vor fi mai multe momente artistice în trei zile de concerte în centrul Capitalei. […] Articolul Andrea Bocelli va cânta în Piața Constituției, la Festivalul Unforgettable, alături de alți artiști. Concertele evenimentului din București vor între 11 – 13 septembrie apare prima dată în B365.
13:50
VIDEO | Primele imagini cu acrobațiile avioanelor de la BIAS 2025 ️ Mii de participanți sunt la spectacolele aviatice de pe Aeroportul Băneasa din București # B365.ro
În acest weekend, are loc „Bucharest Internațional AIR Show&General Aviation Exhibition” (BIAS), pe Aeroportul Băneasa. În aceste zile, participanții văd acrobațiile avioanelor pe cer și se întâlnesc cu piloții români și din străinătate. În mediul […] Articolul VIDEO | Primele imagini cu acrobațiile avioanelor de la BIAS 2025 ️ Mii de participanți sunt la spectacolele aviatice de pe Aeroportul Băneasa din București apare prima dată în B365.
12:50
ESENȚIAL | Constructorii pentru Magistrala de metrou M4 Gara de Nord – Progresul au fost aleși. Contractele pentru cele 14 stații depășesc 2 miliarde de euro # B365.ro
Primăria Sectorului 4 va încheia un contract cu o asociere turco-bulgară pentru prima secțiune a metroului de la Gara de Nord până la Gara Progresul. De a doua secțiune se va ocupa o asociere româno-turcă. […] Articolul ESENȚIAL | Constructorii pentru Magistrala de metrou M4 Gara de Nord – Progresul au fost aleși. Contractele pentru cele 14 stații depășesc 2 miliarde de euro apare prima dată în B365.
12:40
Accident auto între Afumați – Petrăchioaia, lângă București. Martor: este grav, două dube s-au lovit # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident între Afumați – Petrăchioaia, lângă București. Un martor a spus că este vorba de o situație gravă, fiind implicate două dube. Accident cu două dube […] Articolul Accident auto între Afumați – Petrăchioaia, lângă București. Martor: este grav, două dube s-au lovit apare prima dată în B365.
11:40
Actualizare METEO | Revine codul galben de caniculă în București, doar pentru azi. De mâine scad temperaturile și încep ploile în Capitală și în alte județe din țară # B365.ro
În acest ultim weekend de vară, vremea caniculară revine pentru scurt timp. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă în București și alte județe din țară. Acesta este valabil pentru ziua de astăzi, iar […] Articolul Actualizare METEO | Revine codul galben de caniculă în București, doar pentru azi. De mâine scad temperaturile și încep ploile în Capitală și în alte județe din țară apare prima dată în B365.
11:20
FOTO | Craterul imens de la Amara, văzut acum din dronă. Un hău cu raza de 50 de metri produs după explozia de ieri # B365.ro
În cursul zilei de ieri, a avut loc un incident de proporții în localitatea Amara, din județul Ialomița. Un constructor a făcut un crater imens de la un foraj de mare adâncime. Acesta a produs […] Articolul FOTO | Craterul imens de la Amara, văzut acum din dronă. Un hău cu raza de 50 de metri produs după explozia de ieri apare prima dată în B365.
