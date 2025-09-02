Școala începe în București cu marele protest al profesorilor, cărora li se alătură și studenții. Adunarea e în Piața Victoriei, va urma un marș spre Cotroceni
Acum 30 minute
16:00
VIDEO | Noile garduri ale lui Negoiță, dezbatere nesfârșită printre bucureșteni din S3. „Față de cele vechi, sunt prea înalte… PS3 face lucrări aberante!"
După ce o lungă perioadă de vreme în tot Sectorul 3 s-au înlocuit pavele, acum a venit rândul gardurilor care împrejmuiesc curțile blocurilor. O bucureșteancă consideră că aceste lucrări sunt aberante, întrucât gardurile vechi nu […]
Acum o oră
15:50
Școala începe în București cu marele protest al profesorilor, cărora li se alătură și studenții. Adunarea e în Piața Victoriei, va urma un marș spre Cotroceni
Luni, în prima zi din noul an școlar 2025-2026, va fi tare complicat prin București: studenții anunță că protestează alături de profesori, în fața Guvernului. Dascălii au anunțat că din Piața Victoriei vor mărșălui până […]
15:30
280 de angajați ai Primăriei Capitalei ar urma să fie dați afară, efect al „reformei administrației publice". Bujduveanu: Noi ne-am făcut calculele, acum așteptăm
Noul pachet de măsuri fiscale ale Guvernului include și tăieri din personalul instituțiilor din administrațiile locale. Astfel, urmează să fie redus numărul angajaților, în acest caz este și Primăria Capitalei. Stelian Bujduveanu a explicat felul […]
Acum 2 ore
15:20
Marele târg de adopții de căței și pisici e în weekend, la Park Lake. ASPA vine la mall cu 35 de blănoși și 20 de mâțe și motani
Weeekendul acesta cei de la ASPA București organziează un nou târg de adopții. Acesta va fi găzduit în grădina exterioară a ParkLake Shopping Center din Sectorul 3 al Capitalei. Vor fi prezenți 35 de blănoși […]
14:40
Bijuterii, decorațiuni, cosmetice naturale și stand de tarot, în weekend, în inima Bucureștiului. Fall Fest are loc pe Calea Victoriei pe 6 și 7 septembrie
Toamna a sosit și în București sosesc și evenimentele care își propun să promoveze micile afaceri locale într-un cadru relaxat: Fall Fest are loc în acest weekend, 6-7 septembrie, pe Calea Victoriei. Vizitatorii trebuie să […]
14:40
FOTO | Conducte sparte din zona Nițu Vasile-Luică, vechi de 40 de ani, sunt reparate. Termoenergetica: Lucrările vor fi gata, estimativ, vineri
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță noi lucrări în sistemul de termoficare în zona străzilor Nițu Vasile și Luică din Sectorul 4 al Capitalei. Vestea vine în contextul în care încă de luni, 1 septembrie, […]
14:30
Unul dintre cele mai mari pericole din traficul din București, dar și unul dintre cele mai ignorate. Dai peste el la aproape orice colț de stradă. „Faci 3 cruci și speri să fie bine!"
Un bucureștean atrage atenția asupra unei situații extrem de des întâlnite în traficul bucureștean, însă extrem de periculoasă în același timp: mașinile parcate în colțul intersecției sau prea aproape de trecerea de pietoni. Acest obicei […]
Acum 4 ore
14:10
VIDEO | Povestea lui Ismail, livratorul din București bătut în stradă pe motiv că ar fi „invadator". Din ce câștigă aici, trimite 500 de euro acasă, în Bangladesh, la ai lui
Livratorul din Bangladesh lovit în plină strada în București a ajuns în România în urmă cu doar 4 luni. Numele lui este Ismail Hossain și are 28 de ani. A avut ocazia să își spună […]
14:00
VIDEO | Femeie lovită mortal de o trotinetă electrică, pe o trecere de pietoni din București. Trotinetistul a trecut în mare viteză pe roșu
Un accident cumplit s-a produs la mijlocul lunii august, când o femeie și-a pierdut viața, după ce a fost acroșată pe trecerea de pietoni de o trotinetă electrică, al cărei conducător a trecut pe culoarea […]
13:40
VIDEO | Marian Vanghelie, primele declarații după ce Oana Mizil, fosta parteneră, a obținut ordin de protecție împotriva lui. „Eu o urmăresc cu mașina, nimic nou"
Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a făcut mai multe declarații după ce fost sa parteneră, Oana NIculescu Mizil, a obținut un ordin de protecție provizoriu împotriva lui. Fostul edil a amenințat-o cu moartea […]
13:20
Întâmplare neverosimil de omenoasă în traficul preponderent oribil de pe Centura Capitalei. Șofer: Mulțumesc domnului, m-a impresionat omenia!
Gesturile simple sunt de multe ori mai utile decât ne dăm seama pe moment: este și cazul unui șofer care a decis să atenționeze pe un altul că nu are luminile aprinse, în timp ce […]
13:20
VIDEO | El e Alessio, frizereul vedetelor, care de 4 luni tot încearcă să-l tundă pe Nicușor Dan. „Nu ne sincronizăm. Când sunt eu la București, n-are timp el sau e plecat"
Alessio este frizerul vedetelor și prin mâinile sale au trecut numeroase persoane publice, mai ales cântăreți. El a povestit într-un podcast că vrea să tundă și politicieni, iar pe lista scurtă se află chiar președintele […]
13:00
O nouă avertizare meteo în București, anunțată de meteorologi acum, când o alta e în vigoare. Septembrie seamănă cu iulie, cu temperaturi de 37°C
ANM anunță că temperaturile continuă să crească, iar codul galben de caniculă din București se prelungește până mâine inclusiv, 3 septembrie 2025. Meteorologii au actualizat și prognoza specială pentru Capitală, iar de aici aflăm că […]
12:50
Apel aproape disperat către bucureșteni: Nu mai hrăniți porumbeii! PS6: Ca să curățăm găinațul din fața unei cofetării din Crângași, e nevoie de 700 de litri de apă și 15 de detergent
Primăria Sectorul 6 a anunțat bucureștenii că nu își dorește ca aceștia să hrănească porumbeii. Au susținut că le face rău. Că pâinea, pufuleții și alte făinoase sunt nocive pentru aceste păsări deoarece le îmbolnăvesc. […]
12:40
Experiența oribilă a unei bucureștence, care a ajuns cu piciorul umflat la Spitalul Foișor. 4 ore la camera de gardă, haos desăvârșit și lipsă contract cu CNAS
Toată lumea a trecut printr-o experiență lungită la cozile de la cabinetele medicilor, chiar dacă au o urgență. O bucureștancă a povestit experiența pe care a avut-o la Camera de Gardă, Spitalul Foișor, din București, […]
Acum 6 ore
12:20
Bazinul de înot de la Școala 311 din Ghencea se deschide luna asta, va avea aplicație de înscrieri și programări. Ciucu: Păstrăm prețurile care erau când am preluat paragina
Bazinul de înot de la Școala Gimnazială Nr. 311 din București este administrat, din martie, de Primăria Sectorului 6, prin Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6. Este singurul aflat în […]
11:30
ESENȚIAL | Cât mai sunt salariile mari de la Termoenergetica, după tăierile de salarii de la companiile municipale? Sunt la fel. Există și o explicație
La finalul lunii iunie, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța plafonarea salariilor directorilor de la companiile municipale. Măsurile necesare au fost luate în unele cazuri, dar la alte companii municipale conducerea își menține plata, […]
11:10
Mersul cu trenul rămâne gratis pentru elevi, dar în anumite condiții. Care sunt acestea și de când trebuie respectate
Și în acest an, elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de gratuitate la călătoriile cu trenul. CFR Călători a făcut anunțul în contextul începerii anului școlar 2025 – 2026. Părinții elevilor trebuie să știe că trebuie […]
10:50
Dl. Nicușor Dan se întâlnește azi cu domnii de la partide, să medieze situația crizată din Coaliție, unde dl. Bolojan a avut o cădere nervoasă. Un fel de „Pacea de la Cotroceni"
Domnul președinte Nicușor Dan nu mai este atât de plecat din localitate, azi are programată o întâlnire importantă cu liderii partidelor din Coaliție, unde situația e complicată și mai tare, în condițiile în care nu […]
Acum 8 ore
10:10
Tânărul care a atacat un livrator străin pe o stradă din Bucureșt e audiat azi la Parchet. Între timp, protestul rasist plănuit de „Noua Dreaptă" e anulat
Astpzi, tânărul care a atacat un livrator străin din Bangladesh, în plină stradă în București, va fi audiat la Parchet. Agresorul l-a denumit „invadator" pe livrator și l-a lovit cu pumnul. Tânărul promova pe conturile […]
09:30
Dl. Bolojan discută azi cu noi, pentru prima dată după ce a amenințat cu demisia. E conferință de presă la Palatul Victoria, de la ora 10:00
Ilie Bolojan susține marți, 2 septembrie, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. Conferința susținută de Premierul României are loc la Palatul Victoria, sediul Guvernului. Conferința este programată la ora 10:00, potrivit […]
09:30
FOTO | „Parcarea gratis" din București e pe Dimitrie Pompeiu, bulevardul pe care municipalitatea ni-l tot promite transformat SF, în timp ce rămâne ulița de la corporatiști
Știm toți că „parcarea gratis" din București este un concept fundamental electoral, care ia un avânt spectaculos în campaniile electorale în care totul devine brusc posibil, inclusiv modernizarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu, care e de faptă […]
09:10
Dl. Ciucu mustră pe internet o profesoară de la un liceu din S6. „A făcut mare tămbălău, a țipat la o colegă fiindcă nu mai are unde parca după ce am reabilitat baza sportivă"
Mai multe baze sportive de la școlile din Sectorul 6 au fost reabilitate, acestea sunt acum spații exclusiv activităților. Reabilitarea lor nu a fost un motiv de bucurie pentru toată lumea. O profesoară de la […]
09:00
Vineri e Ziua Porților Deschise la MAE, pe Aleea Alexandru. Cine vrea să vadă cam cum e viața printre diplomați, se poate înscrie online. Dacă prindeți loc, participarea e gratuită
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își deschide larg porțile cu o nouă ediție a Zilei Porților Deschise și îi invită pe bucureșteni și nu numai să viziteze sediul central și Centrul de Instruire a Personalului Consular […]
Acum 12 ore
08:10
Ce au în comun tramvaiul de la linia 5 și metr
Toamna e anotimpul meu preferat. Şi Bucureştiul chiar e frumos toamna, ştiţi voi, cu lumina care se schimbă, cu un oraş care ar putea să respire după canicula de august. Doar că, surpriză, în septembrie […] Articolul Ce au în comun tramvaiul de la linia 5 și metroul spre Otopeni și ce mai atenuează un pic din neplăcere apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
20:00
KINOdiseea, festivalul internațional de filme pentru copii, începe miercuri. Bucureștenii vor putea urmări Bambi sau Kung Fu Panda, printre altele, la Teatrul de Vară Eminescu # B365.ro
Festivalul internațional de filme pentru copii, KINOdiseea se întoarce în Capitală în perioada 3-12 septembrie. Acesta se va desfășura la Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din Parcul Național din Sectorul 2. Intrarea este liberă și […] Articolul KINOdiseea, festivalul internațional de filme pentru copii, începe miercuri. Bucureștenii vor putea urmări Bambi sau Kung Fu Panda, printre altele, la Teatrul de Vară Eminescu apare prima dată în B365.
19:30
FOTO | Accident grav pe Drumul Între Tarlale. Două mașini s-au lovit, iar una a rămas suspendată pe cealaltă. Traficul în zonă, îngreunat # B365.ro
Un accident cu două mașini s-a produs pe Drumul Între Tarlale, în Sectorul 3 al Capitalei, în apropierea podului Pallady. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre mașini a rămas suspendată pe capota […] Articolul FOTO | Accident grav pe Drumul Între Tarlale. Două mașini s-au lovit, iar una a rămas suspendată pe cealaltă. Traficul în zonă, îngreunat apare prima dată în B365.
19:10
VIDEO | Noi imagini de la Planșeul Unirii. Băluță, încântat, zice că săptămâna a început în forță pe șantier: „Constructorii au început turnarea grinzilor de coronament” # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe șantierul din centrul Bucureștiului, unde se reface planșeul Unirii. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță anunța într-o conferință de presă susținută în data de 28 august că […] Articolul VIDEO | Noi imagini de la Planșeul Unirii. Băluță, încântat, zice că săptămâna a început în forță pe șantier: „Constructorii au început turnarea grinzilor de coronament” apare prima dată în B365.
19:00
VIDEO | Stelian Bujduveanu a anulat avizul pentru marșul împotriva imigranților. „Nu se poate ca într-un oraș european să instigăm la dezbinare și ură” # B365.ro
Stelian Bujduveanu a anulat avizul pentru marșul împotriva imigranților veniți la muncă în România, eveniment ce ar fi avut loc mâine în Capitală. Evenimentul Împotriva Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală urma să aibă […] Articolul VIDEO | Stelian Bujduveanu a anulat avizul pentru marșul împotriva imigranților. „Nu se poate ca într-un oraș european să instigăm la dezbinare și ură” apare prima dată în B365.
18:30
FOTO | Cele două cârtițe de pe Magistrala 6 au un avans considerabil pe șantier. Asociația Pro Infrastructură, în vizită pe șantier: Se lucrează nonstop, în trei schimburi # B365.ro
Asociația Pro Infrastructură a făcut o vizită pe șantierul de la Magistrala M6. Reprezentanții asociației anunță că progresul de pe teren este unul bun, iar că cea de-a doua cârtiță este programată să ajungă în […] Articolul FOTO | Cele două cârtițe de pe Magistrala 6 au un avans considerabil pe șantier. Asociația Pro Infrastructură, în vizită pe șantier: Se lucrează nonstop, în trei schimburi apare prima dată în B365.
18:20
FOTO | Bulevardul Lacul Tei rămâne fără tei. Pomii tăiați au fost abandonați pe trotuar. „Verzi, frumoși, oaza de umbră și răcoare”, spune o bucureșteancă cu regret # B365.ro
Teii de pe Bulevardul Lacul Tei, extrem de verzi și de frumoși după spusele unei bucureștence au fost tăiați. Nu se știe cafrer este mlotivul pentru care au fost luate aceste. Cu toate acestea, în […] Articolul FOTO | Bulevardul Lacul Tei rămâne fără tei. Pomii tăiați au fost abandonați pe trotuar. „Verzi, frumoși, oaza de umbră și răcoare”, spune o bucureșteancă cu regret apare prima dată în B365.
18:00
FOTO | Nicușor Dan, imagini din avion alături de Ursula von der Leyen. Președintele a transmis primul mesaj după vizita în Portul Constanța alături de șefa Comisiei Europene # B365.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat azi, 1 septembrie, alături de Președintele României, Nicușor Dan, fregata „Regele Ferdinand” din Portul Constanța. În programul vizitei este planificată și o conferință de presă comună, […] Articolul FOTO | Nicușor Dan, imagini din avion alături de Ursula von der Leyen. Președintele a transmis primul mesaj după vizita în Portul Constanța alături de șefa Comisiei Europene apare prima dată în B365.
17:10
iMapp Bucharest, mult așteptatul concurs internațional de video mapping revine în Capitală, luna aceasta. Palatul Parlamentului va fi îmbrăcat cu proiecții video spectaculoase # B365.ro
Luna septembrie aduce bucureștenilor în perioada 20-21 mult așteptatul concurs internațional de video mapping din lume, și anume iMapp Bucharest – Winners League. Bucureștenii se vor putea bucura de proiecții video 2D și 3D pe […] Articolul iMapp Bucharest, mult așteptatul concurs internațional de video mapping revine în Capitală, luna aceasta. Palatul Parlamentului va fi îmbrăcat cu proiecții video spectaculoase apare prima dată în B365.
16:50
ESENȚIAL | Lucrările pentru înlocuirea șinelor pe cel mai mare lot din București încep săptămâna viitoare. Constructor: „Vrem ca în weekend să oprim circulația tramvaielor pe Pallady” # B365.ro
Lucrările pentru înlocuirea șinelor de tramvai pe Lotul 1, care cuprinde axa Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu, în lungime totală de 18 […] Articolul ESENȚIAL | Lucrările pentru înlocuirea șinelor pe cel mai mare lot din București încep săptămâna viitoare. Constructor: „Vrem ca în weekend să oprim circulația tramvaielor pe Pallady” apare prima dată în B365.
Ieri
16:10
VIDEO | Petiție împotriva „Privatizării Parcului Kiseleff”, semnată deja de sute de bucureșteni. „Va fi îngropat în tiribombe și va fi efectiv închis publicului pentru 4 luni” # B365.ro
După ce Primăria Sectorului 1 a anunțat că dorește ca evenimentul Lumina Park, un eveniment cu instalații luminoase, să aibă loc în Parcul Kiseleff, mai multe ONG-uri, asociații și specialiști și-au exprimat în mod public […] Articolul VIDEO | Petiție împotriva „Privatizării Parcului Kiseleff”, semnată deja de sute de bucureșteni. „Va fi îngropat în tiribombe și va fi efectiv închis publicului pentru 4 luni” apare prima dată în B365.
15:20
Plătim mai mult dacă ne facem rovinieta de azi, 1 septembrie În câteva zile se scumpesc și taxele de trecere pe podurile de la Fetești și Giurgeni-Vadu Oii # B365.ro
Șoferii care nu și-au făcut rovinieta în avans trebuie să știe că, începând de azi, 1 septembrie, vor plăti mai mult pentru aceasta, dar și pentru amenzi (cei prinși fără roviniete). Și cum o veste […] Articolul Plătim mai mult dacă ne facem rovinieta de azi, 1 septembrie În câteva zile se scumpesc și taxele de trecere pe podurile de la Fetești și Giurgeni-Vadu Oii apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Vești excelente de pe A0 și imagini spectaculoase cu podul peste Lacul Cernica. Cel mai greu lot de pe Autostrada Bucureștiului ar putea fi dat în trafic toamna asta # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe cei 4,5 km ai Lotului 4 Pantelimon – Glina a Autostrăzii Bucureștiului – A0. Stadiul lucrărilor a ajuns la 76,06%, potrivit datelor Cestrin. Noi imagini de […] Articolul VIDEO | Vești excelente de pe A0 și imagini spectaculoase cu podul peste Lacul Cernica. Cel mai greu lot de pe Autostrada Bucureștiului ar putea fi dat în trafic toamna asta apare prima dată în B365.
15:00
VIDEO | Strigăt de ajutor pentru Parcul Circului, distrus și abandonat. Bucureșteancă: ”Iubesc acest loc și chiar nu vreau să moară” # B365.ro
Parcul Circului se află într-o stare de degradare avansată. Condiția acestuia este extrem de delicată. Peste tot pe internet a circulat un videoclip cu modul în carea arăta acest parc în ultima zi de vară. […] Articolul VIDEO | Strigăt de ajutor pentru Parcul Circului, distrus și abandonat. Bucureșteancă: ”Iubesc acest loc și chiar nu vreau să moară” apare prima dată în B365.
14:50
Dl. Bujduveanu cheamă angajații PMB mai devreme la muncă, 3.600 la număr, pentru trafic mai liber când începe școala (În oraș sunt 1.200.000 de mașini doar cu numere de București) # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei propune mai multe măsuri pentru fluidizarea traficului din București pentru începerea școlii. Edilul spune că angajații PMB ar putea veni mai devreme la muncă pentru a diminua valorile traficului. Amintim că […] Articolul Dl. Bujduveanu cheamă angajații PMB mai devreme la muncă, 3.600 la număr, pentru trafic mai liber când începe școala (În oraș sunt 1.200.000 de mașini doar cu numere de București) apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | Palatul Nifon de pe Calea Victoriei, vandalizat chiar în timpul finalizării lucrărilor de restaurare. Bucureștean revoltat: În Italia, dacă mâzgălești monumente te arestează! # B365.ro
Mutilarea monumentelor istorice din București și vandalizarea spațiului public, așa cum s-a întâmplat și cu mâzgălelile graffitti apărute pe Palatul Nifon, este un fenomen în plină ascensiune, deși teoretic, potrivit Codului Penal, făptașii riscă între 1 […] Articolul FOTO | Palatul Nifon de pe Calea Victoriei, vandalizat chiar în timpul finalizării lucrărilor de restaurare. Bucureștean revoltat: În Italia, dacă mâzgălești monumente te arestează! apare prima dată în B365.
14:00
Scandal în zbor, într-un avion Wizz Air care venea de la Bruxelles la București. Un bărbat a făcut o violentă criză naționalistă la bord, alți pasageri l-au imobilizat # B365.ro
Un pasager român a început să țipe „I want cash, no card” („Vreau cash, nu card”) sau „De ce nu sunt buni banii mei” la bordul unui avion operat de WizzAir, cu 40 de minute […] Articolul Scandal în zbor, într-un avion Wizz Air care venea de la Bruxelles la București. Un bărbat a făcut o violentă criză naționalistă la bord, alți pasageri l-au imobilizat apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | Două tronsoane de termo-conductă nouă, de pe Magistrala II-III Grozăvești, sunt gata să intre în funcțiune. Bujduveanu:”Am ajuns la peste 90% din cei 11 km ai întregului proiect # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a transmis bucureștenilor că vor pune în funcțiune două noi tronsoane de conductă din Magistrala II-III Grozăvești. Iar odată cu acestea, proiectul este realizat în proporție de peste 90% […] Articolul FOTO | Două tronsoane de termo-conductă nouă, de pe Magistrala II-III Grozăvești, sunt gata să intre în funcțiune. Bujduveanu:”Am ajuns la peste 90% din cei 11 km ai întregului proiect apare prima dată în B365.
13:40
BREAKING | Violență extremă în stradă, în București. Un bărbat a fost înjunghiat de un altul, în zona Giurgiului. Atacatorul a fost prins, conflictul ar fi pornit de la bani # B365.ro
Un bărbat a fost înjunghiat în plină stradă, în Sectorul 4 al Capitalei. Altercația dintre victimă și atacator ar fi pornit din cauza unor sume de bani. Zona unde a avut loc atacul a fost […] Articolul BREAKING | Violență extremă în stradă, în București. Un bărbat a fost înjunghiat de un altul, în zona Giurgiului. Atacatorul a fost prins, conflictul ar fi pornit de la bani apare prima dată în B365.
13:10
N-au dansat decât o vară? PNL invocă ieșirea de la guvernare, prin vocea lui Ciucu. A doua zi după ce Bolojan a amenințat cu demisia: „Viitorul este incert” # B365.ro
Coaliția ar putea fi la un pas de a se rupe după ce PNL a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care vorbește ieșirea de la guvernare. Acest mesaj este transmis la o […] Articolul N-au dansat decât o vară? PNL invocă ieșirea de la guvernare, prin vocea lui Ciucu. A doua zi după ce Bolojan a amenințat cu demisia: „Viitorul este incert” apare prima dată în B365.
13:10
„Adoptă un spațiu verde”, o nouă campanie în Sectorul 1 Bucureștenii pot veni cu propuneri pentru a îngriji scuaruri, alveole sau parcuri de cartier din preajma lor # B365.ro
Primăria Sectorului 1 lansează luni, 1 septembrie, campania „Adoptă un spațiu verde”. Prin acest proiect, asociațiile de proprietari, organizațiile sau companiile private pot contribui la transformarea Sectorului 1 într-un spațiu mai verde și mai curat. […] Articolul „Adoptă un spațiu verde”, o nouă campanie în Sectorul 1 Bucureștenii pot veni cu propuneri pentru a îngriji scuaruri, alveole sau parcuri de cartier din preajma lor apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Ordine în parcările din Sectorul 6, acum pentru dubele care vin cu marfa la piață. Pentru început, în piețele Gorjurlui, Veteranilor și Valea Ialomiței # B365.ro
Administrația locală anunță că au fost amenajate noi locuri de parcare lângă câteva piețe din Sectorul 6. Aceste locuri de parcare sunt speciale pentru mașinile de marfă care se ocupă de aprovizionare în aceste spații […] Articolul FOTO | Ordine în parcările din Sectorul 6, acum pentru dubele care vin cu marfa la piață. Pentru început, în piețele Gorjurlui, Veteranilor și Valea Ialomiței apare prima dată în B365.
12:50
Fritz confirmă candidatura lui Drulă la Primăria Capitalei. Este tot mai posibilă și alianța USR – PNL. „Între cele două partide, este o apropiere naturală” # B365.ro
Dominic Fritz, Președintele USR, a făcut declarații despre alegerile la Primăria Capitalei. El a declarat că un candidat excelent ar fi Cătălin Drulă. Aceste precizări au fost făcute în cadtul unei emisiuni de la Digi24, […] Articolul Fritz confirmă candidatura lui Drulă la Primăria Capitalei. Este tot mai posibilă și alianța USR – PNL. „Între cele două partide, este o apropiere naturală” apare prima dată în B365.
12:40
Marian Vanghelie, nou episod violent față de fosta parteneră. Oana Mizil a obținut ordin de protecție provizoriu împotriva fostului primar al Sectorului 5 # B365.ro
Pe numele lui Marian Vanghelie a fost emis un ordin de protecție provizoriu, documentul fiind obținut de Oana Niculescu Mizil, fosta parteneră a acestuia. Fostul primar al Sectorului 5 ar fi amenințat-o cu moartea pe […] Articolul Marian Vanghelie, nou episod violent față de fosta parteneră. Oana Mizil a obținut ordin de protecție provizoriu împotriva fostului primar al Sectorului 5 apare prima dată în B365.
12:00
„Vine jalea la noi în Berceni!” Peste 1.000 de blocuri numai din S4 rămân fără apă caldă. Termoenergetica deschide 4 șantiere noi la dl. Băluță în sector # B365.ro
Termoenergetica anunță noi lucrări în Sectorul 4, astfel că bucureștenii din sectorul lui Băluță trebuie să știe că peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă. Despre cât vor dura lucrările, mai jos, în anunțul […] Articolul „Vine jalea la noi în Berceni!” Peste 1.000 de blocuri numai din S4 rămân fără apă caldă. Termoenergetica deschide 4 șantiere noi la dl. Băluță în sector apare prima dată în B365.
11:30
Vești bune pentru iubitorii de feline: 10.000 de pisici, cu sau fără stăpân, vor fi sterilizate în București Proiectul, aprobat de Consiliul General # B365.ro
Primăria Capitalei anunță că 10.000 de pisici, cu sau fără stăpân, vor fi sterilizate în București. Proiectul a fost aprobat în ședința de vineri a Consiliului General al Municipiului București. Serviciile incluse în acest program […] Articolul Vești bune pentru iubitorii de feline: 10.000 de pisici, cu sau fără stăpân, vor fi sterilizate în București Proiectul, aprobat de Consiliul General apare prima dată în B365.
