Primăria Sectorului 6: „Nu mai hrăniți porumbeii”. Curățenia după păsări este prea scumpă

Echipa de acrobație aeriană britanică Red Arrows și-a anulat participarea la Bucharest International Air Show (BIAS 2025), după ce un pilot polonez al unui avion de luptă F-16 a murit în timpul unui zbor de antrenament la un eveniment similar din Polonia. Pilotul se pregătea pentru Radom Air Show, eveniment care ar fi trebuit să