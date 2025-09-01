Primăria Sectorului 6: „Nu mai hrăniți porumbeii”. Curățenia după păsări este prea scumpă
Buletin de București, 1 septembrie 2025 18:20
„Nu mai hrăniți porumbeii!”, este avertismentul lansat marți de Primăria Sectorului 6. Motivul: curățarea mizeriei lăsată în urmă de aceștia costă prea mult! „Sunt simpatici, dar NU au nevoie de mâncare de la noi, aruncată pe trotuar! Din mai multe motive: CITEȘTE ȘI: Sector 6 | Licitația pentru demolarea celei mai vechi școli a fost […] The post Primăria Sectorului 6: „Nu mai hrăniți porumbeii”. Curățenia după păsări este prea scumpă appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum o oră
18:20
Primăria Sectorului 6: „Nu mai hrăniți porumbeii”. Curățenia după păsări este prea scumpă # Buletin de București
„Nu mai hrăniți porumbeii!”, este avertismentul lansat marți de Primăria Sectorului 6. Motivul: curățarea mizeriei lăsată în urmă de aceștia costă prea mult! „Sunt simpatici, dar NU au nevoie de mâncare de la noi, aruncată pe trotuar! Din mai multe motive: CITEȘTE ȘI: Sector 6 | Licitația pentru demolarea celei mai vechi școli a fost […] The post Primăria Sectorului 6: „Nu mai hrăniți porumbeii”. Curățenia după păsări este prea scumpă appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
16:50
Sector 1 | Mai multe zone pot ajunge în grija cetățenilor prin programul „Adoptă un spațiu verde” # Buletin de București
Mai multe zone din Sectorul 1 pot ajunge în grija cetățenilor prin programul „Adoptă un spațiu verde”, potrivit unui comunicat al administrației locale. Campania se adresează ONG-urilor, grupurilor civice, școlilor, asociațiilor de propietari și companiilor private. “Sectorul 1 este casa noastră, a tuturor. Echipele din primărie lucrează în ultimul an la a repara tot ce […] The post Sector 1 | Mai multe zone pot ajunge în grija cetățenilor prin programul „Adoptă un spațiu verde” appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
13:40
TERMOFICARE | Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4 afectate de reparații. Lipsește din nou apa caldă # Buletin de București
Lipsește din nou apa caldă în București. Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4, din care o parte au mai rămas recent fără apă caldă din cauza unei avarii la o conductă de pe Splaiul Unirii, sunt afectate de noi întreruperi cauzate de lucrări la rețeaua de termoficare. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a transmis […] The post TERMOFICARE | Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4 afectate de reparații. Lipsește din nou apa caldă appeared first on Buletin de București.
13:20
Propunere pentru reducerea traficului: angajații instituțiilor publice din București să vină la serviciu la ore diferite # Buletin de București
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, propune ca angajații instituțiilor publice din București să vină la serviciu la ore diferite, astfel încât să decongestioneze traficul dimineața. Stelian Bujduveanu a declarat că un proiect pilot va fi pus în practică încă din această săptămână în Primăria Capitalei (PMB) și în direcțiile și companiile subordonate. Și în […] The post Propunere pentru reducerea traficului: angajații instituțiilor publice din București să vină la serviciu la ore diferite appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
13:00
Sector 2 | 19 unități de învățământ au fost avizate pentru Programul „Școală după școală” # Buletin de București
Programul „Școală după Școală” va fi implementat în 19 unități de învățământ din Sectorul 2, în anul școlar 2025‑2026. Anul trecut, au intrat în program doar 16 școli. Toate unitățile de învățământ care au dorit să participe au primit aviz și vor oferi elevilor activități educaționale, creative și de sprijin, după finalizarea orelor de curs. […] The post Sector 2 | 19 unități de învățământ au fost avizate pentru Programul „Școală după școală” appeared first on Buletin de București.
12:10
Bucureștiul rămâne fără apă caldă. Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4, din care o parte au rămas recent fără apă caldă din cauza unei avarii la o conductă de pe Splaiul Unirii, sunt afectate de noi întreruperi cauzate de lucrări la rețeaua de termoficare. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a transmis că echipele lucrează […] The post TERMOFICARE | Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4, afectate de reparații appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
11:00
„Drumul prin Pădurea Băneasa este deja folosit de mașinile unor privilegiați din Greenfield”, acuză fostul ministru al Mediului # Buletin de București
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, susține că drumul realizat prin Pădurea Băneasa pentru ca locuitorii din cartierul Greenfield să iasă cu autoturismele este folosit deja, deși oficial este închis. Mircea Fechet cere ca bariera de la drumul forestier din Pădurea Băneasa să rămână coborâtă, pentru că ăsta e scopul ei: să blocheze traficul auto […] The post „Drumul prin Pădurea Băneasa este deja folosit de mașinile unor privilegiați din Greenfield”, acuză fostul ministru al Mediului appeared first on Buletin de București.
07:20
„Cârtițele M6” | ProInfrastructură: „Se muncește nonstop, în trei schimburi cu echipe de câte 30 de specialiști” # Buletin de București
„Se muncește non-stop, în trei schimburi cu echipe de câte 30 de specialiști” , potrivit unei postări pe Facebook a membrilor Asociației Pro Infrastructură care au mers pe Șantierul M6 . În prezent, una dintre cârtițe se află într-un proces de revizie, în timp ce a doua forează spre stația „Aeroport Băneasa”. Ritmul de lucru […] The post „Cârtițele M6” | ProInfrastructură: „Se muncește nonstop, în trei schimburi cu echipe de câte 30 de specialiști” appeared first on Buletin de București.
07:00
Sector 2 | 19 unități de învățământ au fost avizate pentru Programul „Școală după școală” # Buletin de București
Programul „Școală după Școală” va fi implementat în 19 unități de învățământ din Sectorul 2, în anul școlar 2025‑2026. Anul trecut, au intrat în program doar 16 școli. Toate unitățile de învățământ care au dorit să participe au primit aviz și vor oferi elevilor activități educaționale, creative și de sprijin, după finalizarea orelor de curs. […] The post Sector 2 | 19 unități de învățământ au fost avizate pentru Programul „Școală după școală” appeared first on Buletin de București.
07:00
Sector 2 | Strategia antidrog a lui Hopincă, aprobată în unanimitate. Expert: „E plină de contradicții” # Buletin de București
Strategia antidrog a Sectorului 2, promisă de primarul Rareș Hopincă (PSD) încă din campania electorală, a fost aprobată vineri, 29 august, în unanimitate. Strategia are 46 de pagini și își propune să prevină consumul de droguri, să reducă riscurile asociate consumului și să ofere sprijin persoanelor dependente. Criminologul Vlad Zaha, specializat în politici publice în […] The post Sector 2 | Strategia antidrog a lui Hopincă, aprobată în unanimitate. Expert: „E plină de contradicții” appeared first on Buletin de București.
07:00
Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr, KINOdiseea, revine în această toamnă, între 3 şi 14 septembrie. Evenimentul are loc în Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din Parcul Naţional, din Bucureşti. La KINOdiseea Open Air – Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr, timp de 12 zile, vor fi proiecţii de film, ateliere interactive şi […] The post KINOdiseea revine în această toamnă, la Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” appeared first on Buletin de București.
06:50
Elevii din Capitală se întorc la cursuri săptămâna viitoare. Calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026 # Buletin de București
Elevii din Capitală se întorc la cursuri săptămâna viitoare. Anul școlar începe luni, 8 septembrie și va lua sfârșit pe 19 iunie 2026, potrivit structurii publicate de către Ministerul Educației. Mai exact, în ceea ce privește organizarea pe module, în Capitală și județul Ilfov cursurile se vor desfășura după cum urmează: Dintre acestea se remarcă […] The post Elevii din Capitală se întorc la cursuri săptămâna viitoare. Calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026 appeared first on Buletin de București.
06:50
Vremea se încălzește, în Capitală, în perioada 1‑ 4 septembrie, Meteorologii anunță că miercuri, 3 septembrie, că revine canicula. Luni, 1 septembrie, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade, iar cea […] The post METEO | Vreme caldă, la început de septembrie. Miercuri revine canicula appeared first on Buletin de București.
06:40
„Cimitirul Bellu – Muzeu în aer liber” este numele proiectului care a presupus inventarierea locurilor de veci și a personalităților înhumate aici. Reprezentanții proiectului au scot la lumină, capele, cavouri și morminte vechi, care după restaurare vor putea fi descoperite de vizitatori. În plus, a fost realizată o hartă digitală a cimitirului, care cuprinde informații […] The post Cimitirul Bellu a fost „digitalizat” și transformat în muzeu în aer liber appeared first on Buletin de București.
Ieri
18:20
Record la BIAS 2025: 250.000 de persoane, la evenimentul încheiat mai devreme din cauza ploii # Buletin de București
Bucharest International Air Show – BIAS 2025 s-a încheiat brusc duminică, 31 august, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Acrobațiile aeriene, organizate pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, au început sâmbătă, 30 august, și au atras un număr record de spectatori. Finalul show-ului a venit prematur, înainte ca publicul să asiste la ultimele demonstrații […] The post Record la BIAS 2025: 250.000 de persoane, la evenimentul încheiat mai devreme din cauza ploii appeared first on Buletin de București.
17:30
Institutul Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pentru protestul rasist din 2 septembrie # Buletin de București
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pe care a acordat-o Asociației Noua Dreaptă și Partidului SOS pentru protestul rasist anunțat pentru marți, 2 septembrie. Două organizații extremiste se opun Strategiei de Incluziune a Migranților Asociația extremistă Noua Dreaptă și Partidul SOS, condus de Diaba Șoșoacă, au […] The post Institutul Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pentru protestul rasist din 2 septembrie appeared first on Buletin de București.
13:20
Bucharest International Air Show (BIAS) 2025 a fost închis mai devreme duminică, 31 august, din cauza vremii nefavorabile, au anunțat organizatorii evenimentului. Evenimentul, organizat pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, a debutat sâmbătă, 30 august, în fața a zeci de mii de spectatori. CITEȘTE ȘI: BIAS 2025 | Zeci de mii de oameni, […] The post BIAS 2025, închis din cauza condițiilor meteo appeared first on Buletin de București.
13:00
Cine se află în spatele companiilor care vor construi metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul | Club feroviar # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 a atribuit contractele pentru proiectarea și execuția celor două secțiuni ale Magistralei de metrou de la Gara de Nord la Gara Progresul. Magistrala. M4 va include 14 stații, valoarea celor două contracte fiind de peste 2 miliarde de euro, potrivit Economedia. Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold […] The post Cine se află în spatele companiilor care vor construi metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
12:30
Protest rasist în centrul Bucureștiului, autorizat de Primăria Capitalei. PMB: Autorizarea vizează exclusiv cadrul legal care garantează dreptul la liberă exprimare și la întrunire # Buletin de București
Asociația extremistă Noua Dreaptă și Partidul SOS, condus de Diaba Șoșoacă, au anunțat un protest rasist, pentru marți, 2 septembrie, în fața Primăriei București. Oficial, cele două organizații se opun Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală. Anunțul protestului vorbește deschis de o manifestare împotriva „populațiilor non-europene, de rasă exclusiv non-albă”. Protestul a fost autorizat […] The post Protest rasist în centrul Bucureștiului, autorizat de Primăria Capitalei. PMB: Autorizarea vizează exclusiv cadrul legal care garantează dreptul la liberă exprimare și la întrunire appeared first on Buletin de București.
11:20
Esplanada, „terenul-fantomă” de la Unirii: între parc și Filarmonică lângă Cartierul Justiției # Buletin de București
Consilierii generali au aprobat vineri, 29 august, preluarea de către Primăria Capitalei a terenului de peste 45.000 metri pătrați din „Esplanada”, aflat lângă viitorul „Cartier al Justiției”. Suprafața de la Unirii urmează să treacă la primărie în baza unei Hotărâri de Guvern din 2019. Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat pentru Buletin de București că […] The post Esplanada, „terenul-fantomă” de la Unirii: între parc și Filarmonică lângă Cartierul Justiției appeared first on Buletin de București.
11:10
Alegeri la Primăria Capitalei | Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la egalitate într-un sondaj Avangarde # Buletin de București
Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate într-un sondaj Avangarde despre opțiunile bucureștenilor pentru funcția de primar al Capitalei. Câte 25% dintre respondenți i-au ales pe cei doi primari de sector. Cătălin Drulă (USR) este pe locul trei în barometrul publicat duminică, cu 20% dintre opțiuni și independenta Anca Alexandrescu cu 18%. […] The post Alegeri la Primăria Capitalei | Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la egalitate într-un sondaj Avangarde appeared first on Buletin de București.
10:30
Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Federația locuitorilor din cartierul Greenfield îi scrisese ministrei, să facă lobby pentru drumul prin pădure # Buletin de București
Ministra Mediului, Diana Buzoiaunu, a insistat asupra faptuluo că Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată, ca reacție la o scrisoare trimisă de Federația Greenfield, ce reprezintă locuitorii din cartier și care face lobby pentru deschiderea unui drum auto printre copaci. „De ani de zile se discută despre protejarea Pădurii Băneasa pentru a nu […] The post Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Federația locuitorilor din cartierul Greenfield îi scrisese ministrei, să facă lobby pentru drumul prin pădure appeared first on Buletin de București.
08:50
ASPA București continuă campania „STOP ABANDON!”. În plus, reprezentanții Asociației pentru Protecția Animalelor revin cu sfaturi pentru adopție și acomodarea animalelor în noile cămine. Prin această campanie, ASPA promovează adopția responsabilă a câinilor din adăposturi. Sfaturi pentru o adopție responsabilă. Continuă campania „STOP ABANDON!” 1. Oferă-i un spațiu unde să se retragă, dacă are nevoie. […] The post ASPA | Continuă campania „STOP ABANDON!”. Cum adoptăm responsabil appeared first on Buletin de București.
08:50
„L’Etape Bucharest by Tour de France” modifică 37 de linii STB. Alte patru vor fi suspendate # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea a 37 de linii STB, suspendarea temporară a altor patru linii și înființarea a patru linii navetă de autobuz. Măsura este luată pentru permite desfășurarea evenimentului sportiv „L’Etape Bucharest by Tour de France”, programat să aibă loc duminică, 31 august 2025, începând […] The post „L’Etape Bucharest by Tour de France” modifică 37 de linii STB. Alte patru vor fi suspendate appeared first on Buletin de București.
08:50
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 primește cereri în format tipărit pentru tichete de energie în valoare de 50 lei/lună, anunță autoritățile. Tichetele de energie destinate sprijinirii consumatorilor vulnerabili și combaterii sărăciei energetice se acordă pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Programul național „Tichete de energie” Programul este inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului […] The post Sector 3 | Tichete de energie pentru consumatorii vulnerabili appeared first on Buletin de București.
08:50
Cafeneaua BdB | Dr. Alexandru Secară, cardiolog la Spitalul Colentina: „Provocarea e să gestionezi numărul mare de pacienți din afara orașului” # Buletin de București
Este la a treia generație de medici din familia sa, s-a născut la Tecuci și a ales, fără echivoc, să vină în București ca să studieze și să practice. Azi, la 35 de ani, doctorul Alexandru Secară este specialist în cardiologie intervențională la Spitalul Colentina, ramură a cardiologiei care se ocupă de tratamentul bolilor coronariene […] The post Cafeneaua BdB | Dr. Alexandru Secară, cardiolog la Spitalul Colentina: „Provocarea e să gestionezi numărul mare de pacienți din afara orașului” appeared first on Buletin de București.
08:40
„Terenul-fantomă” de la Unirii: între parc și Filarmonică lângă Cartierul Justiției # Buletin de București
Consilierii generali au aprobat preluarea terenului de peste 45.000 mp din „Esplanadă”, aflat lângă viitorul „Cartier al Justiției”. Terenul de la Unirii urmează să treacă la Primăria Generală în baza unei Hotărâri de Guvern din 2019. Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat pentru Buletin de București că parcela nu a fost solicitată până acum de […] The post „Terenul-fantomă” de la Unirii: între parc și Filarmonică lângă Cartierul Justiției appeared first on Buletin de București.
07:10
BIAS 2025 | Zeci de mii de oameni, în prima zi a spectacolului aerian. Programul complet de duminică al show-ului de pe Aeroportul Băneasa # Buletin de București
Bucharest International Air Show 2025 (BIAS 2025) a debutat sâmbătă, 30 august, pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, în fața a zeci de mii de spectatori. Prima zi a evenimentului s-a încheiat cu un moment spectaculos: publicul a luminat seara ridicând telefoanele aprinse, într-o atmosferă de festival. Evenimentul a început cu o ceremonie […] The post BIAS 2025 | Zeci de mii de oameni, în prima zi a spectacolului aerian. Programul complet de duminică al show-ului de pe Aeroportul Băneasa appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Uniforme purtate la „bătălia dintre Băneasa și Otopeni” din 1944, în deschiderea BIAS 2025. Drapelul a fost ridicat de „parașutiști” din cel de-Al Doilea Război Mondial # Buletin de București
La București, evenimentul Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS 2025) a început cu o ceremonie diferită de tipicul spectacolelor aviatice moderne. Drapelul României nu a fost ridicat de militari activi, ci de membri ai Asociației Tradiția Militară. Aceștia au purtat uniforme de parașutiști din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial care au […] The post Uniforme purtate la „bătălia dintre Băneasa și Otopeni” din 1944, în deschiderea BIAS 2025. Drapelul a fost ridicat de „parașutiști” din cel de-Al Doilea Război Mondial appeared first on Buletin de București.
14:50
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a anunțat că Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” va beneficia de două proiecte majore finanțate din fonduri europene. Acestea vizează introducerea inteligenței artificiale (AI) în procesele medicale, de la diagnostic la reabilitare, cu scopul declarat de a crește siguranța pacienților ASSMB a anunțat că […] The post Inteligență artificială, cu planificare chirurgicală 3D, la Spitalul Foișor appeared first on Buletin de București.
13:50
Sector 6 | Licitația pentru demolarea celei mai vechi școli a fost lansată. Primăria oferă 250.000 de euro # Buletin de București
După ce la finalul anului trecut consilierii locali din Sectorul 6 au decis demolarea celei mai vechi școli, Școala nr. 168, a fost lansată licitația pentru demolare a trei corpuri de clădire pentru sediul instituției de învățământ din Calea Giulești. Mai precis, Primăria Sectorului 6 vrea să contracteze o companie care să dărâme două dintre […] The post Sector 6 | Licitația pentru demolarea celei mai vechi școli a fost lansată. Primăria oferă 250.000 de euro appeared first on Buletin de București.
13:00
Sector 2 | Încă două milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, la cererea Patriarhiei. Alți 560.000 lei, împărțiți între patru biserici din sector # Buletin de București
Încă două milioane lei vor pleca din bugetul local al Sectorului 2 către Patriarhia Română, pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în ședința Consiliului Local de vineri, 29 august. Două milioane lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Patriarhia ceruse zece Primăria Sectorului 2 va acorda un sprijin financiar de […] The post Sector 2 | Încă două milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, la cererea Patriarhiei. Alți 560.000 lei, împărțiți între patru biserici din sector appeared first on Buletin de București.
10:40
BIAS 2025 | Prima zi de spectacol aerian. Programul complet al show-ului de pe Aeroportul Băneasa # Buletin de București
Bucharest International Air Show 2025 (BIAS 2025) a început. Prima zi de eveniment, sâmbătă, 30 august, aduce un program de demonstrații aeriene care se întinde pe parcursul întregii zile. Buletin de București vă prezintă programul complet al show-ului de pe Aeroportul Băneasa. Spectacolul include survoluri cu aeronave ușoare și ultraușoare, evoluții ale avioanelor militare și […] The post BIAS 2025 | Prima zi de spectacol aerian. Programul complet al show-ului de pe Aeroportul Băneasa appeared first on Buletin de București.
07:50
Sector 6 | Licitația pentru demolarea celei mai vechi școli a fost lansată. Primăria oferă 250.000 de euro # Buletin de București
După ce la finalul anului trecut, consilierii locali din Sectorul 6 au decis demolarea Școlii nr. 168, a fost lansată licitația pentru demolare a trei corpuri de clădire pentru sediul instituției de învățământ din Calea Giulești. Mai precis, Primăria Sectorului 6 vrea să contracteze o companie care să dărâme două dintre clădirile fostei școli și […] The post Sector 6 | Licitația pentru demolarea celei mai vechi școli a fost lansată. Primăria oferă 250.000 de euro appeared first on Buletin de București.
07:40
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi între 1- 4 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 3 – 1 septembrie, în intervalul orar 11:00 – 17:00 Sector 3 – 3 septembrie, în intervalul orar 00:00 – 06:00 Sector […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
07:30
Sector 3 | Peste 100 de terenuri infestate cu ambrozie. Ce amenzi riscă proprietarii # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a anunțat că între aprilie și iunie, Poliția Locală a găsit 207 terenuri neîngrijite, dintre care pe 116 a fost găsită ambrozie, planta alergenă care provoacă anual probleme de sănătate pentru mii de bucureșteni. Proprietarii au primit 136 de somații să curețe vegetația până la finalul lunii iunie. De la începutul lui […] The post Sector 3 | Peste 100 de terenuri infestate cu ambrozie. Ce amenzi riscă proprietarii appeared first on Buletin de București.
07:30
Ceartă aprinsă între consilierii din Sectorul 2 pe tema „dictatorului din Parcul Tei”. Ambasada Azerbaijanului finanțează reabilitarea bustului fostului șef KGB # Buletin de București
O ceartă aprinsă a avut loc vineri, în timpul ședinței Consiliului Local al Sectorului 2, pe tema unui proiect de hotărâre prin care se reamenajează bustul lui Heydar Aliyev și aleea pe care se află aceasta în Parcul Tei. Fostul președinte autoritar al Azerbaijanului a condus țara cu o „mână de fier”, a descurajat pluralismul […] The post Ceartă aprinsă între consilierii din Sectorul 2 pe tema „dictatorului din Parcul Tei”. Ambasada Azerbaijanului finanțează reabilitarea bustului fostului șef KGB appeared first on Buletin de București.
07:00
Bucharest International Air Show 2025 (BIAS 2025) a început. Prima zi de eveniment, sâmbătă, 30 august, aduce un program de demonstrații aeriene care se întinde pe parcursul întregii zile. Spectacolul include survoluri cu aeronave ușoare și ultraușoare, evoluții ale avioanelor militare și o demonstrație de recuperare a unui pilot. Programul începe la ora 9:15 cu […] The post BIAS 2025 | Prima zi de spectacol aerian. Programul complet appeared first on Buletin de București.
00:50
Guvernul a avizat extinderea coridorului de expropriere pentru Lotul 4 Nord al Autostrăzii de Centură Bucureşti # Buletin de București
Guvernul a avizat extinderea coridorului de expropriere pentru Lotul 4 Nord al Autostrăzii de Centură Bucureşti, în zona Pantelimon, a anunțat ministrul Transporturilor „Guvernul accelerează marile şantiere de infrastructură şi ajustează tarifele de drum. Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, un pachet de acte normative care vizează atât accelerarea marilor proiecte […] The post Guvernul a avizat extinderea coridorului de expropriere pentru Lotul 4 Nord al Autostrăzii de Centură Bucureşti appeared first on Buletin de București.
00:30
Sector 2 | 50 de lei pe lună pentru persoanele care nu pot plăti energia electrică # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 2 a adoptat vineri o hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei pe lună pentru persoanele vulnerabile care nu-și pot plăti energia electrică. Ajutorul financiar va fi acordat în perioada iulie 2025 – martie 2026. CITEȘTE ȘI: Sector 2 | Primăria vrea să confiște mașinile folosite pentru abandonarea […] The post Sector 2 | 50 de lei pe lună pentru persoanele care nu pot plăti energia electrică appeared first on Buletin de București.
00:20
Administratorul public al Capitalei: „A existat un cumul de greșeli privind IOR”. Acuză Primăria Sectorului 3 că nu s-a apărat corespunzător # Buletin de București
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a declarat că în cazul terenului retrocedat din Parcul IOR, care a fost complet defrișat și distrus, s-a făcut „un cumul de greșeli”. Lucian Judele a susțtinu că administratorii suprafeței respective nu au plătit nici măcar amenzile pe care le-au primit pentru că au făcut defrișări fără aviz. „Dacă […] The post Administratorul public al Capitalei: „A existat un cumul de greșeli privind IOR”. Acuză Primăria Sectorului 3 că nu s-a apărat corespunzător appeared first on Buletin de București.
00:10
Daniel Băluță despre alegerile pentru Primăria București: „Nu este un moment potrivit pentru a le organiza” # Buletin de București
Primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD consideră că nu este momentul potrivit ca alegerile pentru Primăria București să fie organizate anul aceste. „Astăzi, România se află într-o situație de forță majoră, o situație economică deosebită, care generează tensiuni sociale și consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri. Este corect, trebuie […] The post Daniel Băluță despre alegerile pentru Primăria București: „Nu este un moment potrivit pentru a le organiza” appeared first on Buletin de București.
29 august 2025
17:50
INTERVIU | Pianistul Evgeny Konnov revine la Festivalul Enescu cu interpretarea concertului care i-a adus anul trecut premiul publicului din București # Buletin de București
Pianistul Evgeny Konnov a impresionat publicul din București, anul trecut, cu interpretarea sa din finala secțiunii pentru pian a Concursului Enescu. A cântat celebrul Concert nr. 1 al lui Ceaikovski, dar într-o manieră personală, plină de forță și entuziasm, care i-a determinat pe cei prezenți la Ateneul Român să-i ofere distincția de popularitate, respectiv Premiul […] The post INTERVIU | Pianistul Evgeny Konnov revine la Festivalul Enescu cu interpretarea concertului care i-a adus anul trecut premiul publicului din București appeared first on Buletin de București.
16:30
METEO | Cod galben de caniculă, în Capitală. Maxima termică ajunge la 34… 36 de grade # Buletin de București
Capitala intră, din nou, sub avertizare cod galben de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, pe 30 august, în intervalul orar 12:00-21:00. Zonele afectate sunt județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București Sâmbătă, 30 august, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor […] The post METEO | Cod galben de caniculă, în Capitală. Maxima termică ajunge la 34… 36 de grade appeared first on Buletin de București.
16:20
Pompierii Intervin pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată, anvelope și alte deșeuri, localitatea Glina, Ilfov. Sunt alertate 14 autospeciale de stingere, iar incendiul se manifestă pe o suprafață de 5 hectare, cu risc de propagare la locuințe, potrivit ISU. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE CITEȘTE ȘI: Tragedie în Otopeni: Un bărbat și-a ucis […] The post ILFOV | Incendiu în localitatea Glina. Intervin 14 autospeciale de stingere appeared first on Buletin de București.
14:10
Lucrările la centura Buftea încep din septembrie. Termen de finalizare: 2 ani | Economedia # Buletin de București
Lucrările la centura Buftea încep din septembrie. Constructorul austriac PORR a predat proiectul tehnic, ceea ce va permite demararea șantierului, a transmis Compania de Drumuri într-un răspuns pentru Economedia. Ordinul pentru începerea proiectării a fost emis în data de 25 noiembrie 2024. Proiectul Tehnic a fost predat de către antreprenor, iar CNAIR a emis observații […] The post Lucrările la centura Buftea încep din septembrie. Termen de finalizare: 2 ani | Economedia appeared first on Buletin de București.
12:10
Tragedie în Otopeni: Un bărbat și-a ucis copilul și a amenințat că îl omoară pe al doilea # Buletin de București
Un caz de o gravitate rară a avut loc în Otopeni, unde un bărbat de 28 de ani este suspectat că și-a ucis copil vitreg, un băiat de aproape 3 ani. După ce a fost descoperită fapta sa a amenințat că se sinucide și a ținut ostatică o rudă în apartament. Incidentul a început pe […] The post Tragedie în Otopeni: Un bărbat și-a ucis copilul și a amenințat că îl omoară pe al doilea appeared first on Buletin de București.
12:10
Încep lucrările de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei, între DN 2 și Autostrada Soarelui # Buletin de București
Ordinul pentru începerea lucrărilor de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei, pe segmentul între DN 2 și Autostrada Soarelui, a fost emis săptămâna aceasta de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Lărgirea la patru benzi a Centurii Capitalei se va face pe 11 kilometri, între Afumați, Autostrada Soarelui și Glina, conform unui […] The post Încep lucrările de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei, între DN 2 și Autostrada Soarelui appeared first on Buletin de București.
11:20
VIDEO | Red Arrows anulează participarea la BIAS, după un accident aviatic la un show similar din Polonia # Buletin de București
Echipa de acrobație aeriană britanică Red Arrows și-a anulat participarea la Bucharest International Air Show (BIAS 2025), după ce un pilot polonez al unui avion de luptă F-16 a murit în timpul unui zbor de antrenament la un eveniment similar din Polonia. Pilotul se pregătea pentru Radom Air Show, eveniment care ar fi trebuit să […] The post VIDEO | Red Arrows anulează participarea la BIAS, după un accident aviatic la un show similar din Polonia appeared first on Buletin de București.
09:40
Demonstrație istorică, cu parașutiști din cel de-al Doilea Război Mondial, în a doua zi a BIAS 2025 # Buletin de București
Parașutiști cu uniforme din cel de-al Doilea Război Mondial vor ridica drapelul în a doua zi a BIAS 2025. Demonstrația istorică, organizată de Asociația Tradiția Militară va avea loc sâmbătă, înaintea programului de acrobații aeriene. Tot în cadrul evenimentului, participanții vor putea vedea o expoziție cu piese ce compun echipamentul caracteristic al parașutiștilor de la […] The post Demonstrație istorică, cu parașutiști din cel de-al Doilea Război Mondial, în a doua zi a BIAS 2025 appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.