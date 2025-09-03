Federația Greenfield: Circulația auto pe drumul prin Pădurea Băneasa este legală. Contractul cu Romsilva, validat de Tribunalul București
3 septembrie 2025
Federația Greenfield Băneasa, care reprezintă locuitorii din cartierul din nordul Capitalei, arată într-un mesaj trimis redacției Buletin de București că membrii săi folosesc drumul prin Pădurea Băneasa, pentru circulația auto, în baza unui contract cu Romsilva. Contractul a fost validat și de o instanță de judecată, care a respins cererile formulate de organizațiile Eco-Civica și […]
• • •
Bucureștiul găzduiește în premieră Festivalul Silvia Șerbescu. Alexandra Silocea, recital de pian sub egida Festivalului Internațional George Enescu
Pianista Alexandra Silocea va susține un recital de pian sub egida Festivalului Internațional George Enescu marți, 16 septembrie, la Casa Vintilă Brătianu. Acesta va fi primul eveniment din Festivalul Silvia Șerbescu, organizat în premieră la București în onoarea primei pianiste românce de renume mondial. Festivalul Silvia Șerbescu, între 10 și 19 octombrie Festivalul se desfășoară […]
Protocolul de colaborare pentru extinderea magistralei 2 de metrou pe tronsonul Pipera – Petricani a fost semnat între Ministerul Transporturilor și Primăria Sector 2
Protocolul de colaborare pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani, a fost semnat marți, 2 septembrie, între Primăria Sectorului 2, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex. Proiectul vizează prelungirea actualei magistrale Pipera spre est, cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la […]
Peste 300 de concedieri în primăriile din Ilfov. Care sunt instituțiile vizate
După propunerea de reducere cu 40% a numărului total de posturi din administrația publică locală, 321 de funcționari publici ar urma să fie concediați din 31 de primării din Ilfov, conform unei simulări realizate de Guvern. Cei mai mulți angajați vor pleca din primăriile orașelor Chitila și Măgurele, dar și din administrația comunei Mogoșoaia. Celelalte nouă primării […]
DOVADA VIDEO | „Super-locuitorii" din Greenfield trec deja cu mașinile personale pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Oficial este închis
Drumul forestier prin Pădurea Băneasa, pentru care locuitorii din cartierul Greenfield fac presiuni să fie deschis traficului auto, este deja folosit de unii „privilegiați", cum i-a denumit fostul ministru al Mediului, deși oficial este închis. Mai mult, faptul că există o barieră nu pare să încurce pe nimeni, pentru că mai mulți dintre cei care […]
Peste 700 de concedieri în primăriile din București. Care sunt instituțiile vizate
După propunerea de reducere cu 40% a numărului total de posturi din administrația publică locală, 709 funcționari publici ar urma să fie concediați din patru primării din București, conform unei simulări realizate de Guvern. Este vorba despre Primăriile Sectoarelor 2, 3 și 6, dar și câțiva angajați ai Primăriei Municipiului București (PMB). În cazul celorlalte […]
Magistrala 2 de metrou se extinde pe tronsonul Pipera – Petricani, cu încă două stații. A fost semnat contractul de colaborare
Protocolul de colaborare pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani, a fost semnat astăzi, 2 septembrie, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Documentul a fost semnat de către Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, Directorul General METROREX, Mariana Miclăuș, și Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă. Proiectul vizează prelungirea actualei magistrale Pipera spre […]
VIDEO | Mai multe autobuze au ars la autobaza STB din Ferentari. Societatea de Transport nu a comunicat public incendiul
Mai multe autobuze din dotarea Societății de Transport București (STB) au ars în noaptea de 1 septembrie, în autobaza Ferentari, potrivit mai multor imagini ajunse în posesia Buletin de București. STB nu a comunicat nimic public despre incendiu. BdB a solicitat societății de transport public mai multe informații despre cauzele izbucnirii focului și le vom […]
METEO | Cod galben de caniculă și mâine, la București. Temperatura maximă ajunge la 35… 37 de grade
Temperaturile continua să fie ridicate și mâine, 3 septembrie, la București. Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou cod galben de caniculă, valabil în intervalul orar 12:00 – 21:00. Miercuri, 03 septembrie, în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, […]
DOVADA VIDEO | Locuitorii din Greenfield trec deja, ilegal, cu autoturismele personale pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Oficial este închis
Drumul auto prin Pădurea Băneasa, pentru care locuitorii din cartierul Greenfield fac presiuni să fie deschis traficului auto, este deja folosit de unii „privilegiați", cum i-a denumit fostul ministru al Mediului. Ciprian Gal și Cristian Neagoe, activiști de mediu și iubitori de natură, au surprins mai multe autoturisme care folosesc ilegal drumul respectiv și au […]
TERMOFICARE | Se fac lucrări în rețeaua termică pe încă o stradă din Sectorul 4. Peste 1.100 de blocuri sunt afectate de reparații
Termoenergetica execută lucrări în rețeaua termică primară, în zona străzilor Nițu Vasile și Luică din Sectorul 4. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 5 septembrie 2025, ora 23:00. Peste 1.100 de blocuri sunt afectate de reparații. Intervenția presupune reparații pe câteva porțiuni de conductă cu diametre de 500 si 1000 de mm, iar termenul estimat […]
ASPA | Târg de adopții căței în Park Lake, pe 6 septembrie

ASPA organizează un nou târg de adopții de căței. Evenimentul are loc, sâmbătă, 6 septembrie, în grădina exterioară a Park Lake Shopping Center, între orele 10:00 – 18:00. De asemenea, la noul târg de adopții căței, va fi prezent si dresorul Cristian Gîu, de la ora 12:00, pentru a răspunde întrebărilor adoptatorilor și a oferi […]
Când încep lucrările la cel mai mare lot de linii de tramvai din București | Club feroviar
Primăria Capitalei a dat ordin de începere pentru modernizarea celui mai mare lot de linii de tramvai din Bucure;ti. Este vorba de Lotul 1, care cuprinde axa Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu, în lungime totală de 18 km. Lucrările propriu-zise vor începe […]
Sector 6 | Locuri speciale pentru mașinile de aprovizionare, trasate în apropierea piețelor
Șapte locuri speciale pentru mașinile de aprovizionare au fost trasate în apropierea piețelor din Sectorul 6, potrivit unui comunicat al administrației locale. Alte două astfel de locuri pentru parcarea vehiculelor de aprovizionare existau deja în proximitatea Pieței Orizont. „E o provocare pentru mașinile de aprovizionare să se strecoare, să găsească un #locdeparcare. Până acum, mulți […]
Sector 6 | Calea ferată dintre Valea Cascadelor și Lujerului ar urma să fie scoasă și casată. Primăria plănuiește continuarea Parcului Liniei, în detrimentul trenului metropolitan
Calea ferată dintre Valea Cascadelor și Lujerului ar urma să fie scoasă și casată. Primăria plănuiește continuarea Parcului Liniei către Militari, deşi zona este vizată de proiectul trenului metropolitan. Decizia de casare ajunge pe masa consilierilor locali în ședința de joi, 4 septembrie, unde așteaptă votul acestora. „Eliminarea acestei infrastructuri nefuncționale aflate într-o avansată stare […]
METEO | Cod galben de caniculă și în septembrie, la București. Temperatura maximă ajunge la 35 de grade
Termperaturile cresc, din nou, astăzi, în Capitală. Meteorologii au anunțat cod galben de caniculă și în septembrie, în intervalul orar 12:00‑21:00. Marți, 2 septembrie, în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va […]
Analiza Guvernului: 76% dintre primăriile din Ilfov şi 57% dintre cele din Capitală ar trebui să aibă numărul de posturi reduse
O simulare realizată de Guvern arată că administrațiile din București și Ilfov sunt printre cele mai vizate de reducerea de personal. Conform documentului, dacă s-ar aplica o tăiere de 40% din numărul maxim de posturi ocupate, 31 dintre cele 41 de primării din Ilfov (76%) ar fi obligate să-și restructureze aparatul administrativ. În Capitală, 4 […]
Sector 6 | Primăria extinde accesul pe terenurile de sport din curțile școlilor și liceelor
Primăria Sectorului 6 propune un proiect de hotărâre care vizează extinderea programului de acces pe terenurile de sport din incinta școlilor și liceelor. Conform proiectului, orarul ar urma să fie prelungit în weekend-uri și pe durata vacanțelor școlare. În prezent, programul de acces este diferit în funcție de unitatea de învățământ. Potrivit proiectului, programul ar […]
Sector 1 | Primăria alocă 170.000 de euro pentru
Primăria Sectorului 1 a lansat licitația pentru reabilitarea parțială a gardului istoric al Școlii Gimnaziale Ion Heliade Rădulescu, către cele 2 străzi adiacente: Șos. Kiseleff și Str. Monetăriei. Atât clădirea școlii – cunoscută inițial ca Școala comunală Mavrogheni, construită la finalul secolului XIX – cât și împrejmuirea sa fac parte din zona protejată nr. 84 […] The post Sector 1 | Primăria alocă 170.000 de euro pentru reabilitarea gardului istoric al Școlii „Heliade Rădulescu appeared first on Buletin de București.
Eveniment comunitar în Parcul IOR. Cetățenii sunt invitați la o șezătoare în apropierea zonei retrocedate din parc, organizată de Stația de Cercetare a Artelor Imediate SCAI, pentru a crea un banner cu broderii din frunze. Acesta ar urma să fie folosit la protestele ulterioare destinate salvării vegetației din zona retrocedată. Șezătoare în Parcul IOR Evenimentul […] The post „Protest” inedit în Parcul IOR: „Vom crea un banner cu broderii din frunze” appeared first on Buletin de București.
Universitatea din București scoate la concurs 6.000 de locuri în cadrul sesiunii de toamnă. Înscrierile, până pe 14 septembrie # Buletin de București
Universitatea din București scoate la concurs 6.000 de locuri în cadrul sesiunii de toamnă. Potrivit instituției de învățământ universitar înscrierile sunt deschise, în funcție de programul de studiu, până pe 14 septembrie. „Pentru studiile de licență, Universitatea din București oferă candidaților un număr de peste 2.200 de locuri, dintre care peste 400, la buget, iar, […] The post Universitatea din București scoate la concurs 6.000 de locuri în cadrul sesiunii de toamnă. Înscrierile, până pe 14 septembrie appeared first on Buletin de București.
Protestul rasist de marți, anulat de PMB. Președinte Noua Dreaptă: „Vom reprograma” # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că a fost anulat avizul pentru protestul anti-imigranți planificat pentru marți, 2 septembrie, organizat de asociația de extremă dreaptă „Noua Dreaptă” și Partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă. Decizia vine ca urmare a presiunii din partea societății civile, care a cerut public revocarea autorizației pe motiv că protestul […] The post Protestul rasist de marți, anulat de PMB. Președinte Noua Dreaptă: „Vom reprograma” appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 6: „Nu mai hrăniți porumbeii”. Curățenia după păsări este prea scumpă # Buletin de București
„Nu mai hrăniți porumbeii!”, este avertismentul lansat marți de Primăria Sectorului 6. Motivul: curățarea mizeriei lăsată în urmă de aceștia costă prea mult! „Sunt simpatici, dar NU au nevoie de mâncare de la noi, aruncată pe trotuar! Din mai multe motive: CITEȘTE ȘI: Sector 6 | Licitația pentru demolarea celei mai vechi școli a fost […] The post Primăria Sectorului 6: „Nu mai hrăniți porumbeii”. Curățenia după păsări este prea scumpă appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Mai multe zone pot ajunge în grija cetățenilor prin programul „Adoptă un spațiu verde” # Buletin de București
Mai multe zone din Sectorul 1 pot ajunge în grija cetățenilor prin programul „Adoptă un spațiu verde”, potrivit unui comunicat al administrației locale. Campania se adresează ONG-urilor, grupurilor civice, școlilor, asociațiilor de propietari și companiilor private. “Sectorul 1 este casa noastră, a tuturor. Echipele din primărie lucrează în ultimul an la a repara tot ce […] The post Sector 1 | Mai multe zone pot ajunge în grija cetățenilor prin programul „Adoptă un spațiu verde” appeared first on Buletin de București.
TERMOFICARE | Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4 afectate de reparații. Lipsește din nou apa caldă # Buletin de București
Lipsește din nou apa caldă în București. Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4, din care o parte au mai rămas recent fără apă caldă din cauza unei avarii la o conductă de pe Splaiul Unirii, sunt afectate de noi întreruperi cauzate de lucrări la rețeaua de termoficare. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a transmis […] The post TERMOFICARE | Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4 afectate de reparații. Lipsește din nou apa caldă appeared first on Buletin de București.
Propunere pentru reducerea traficului: angajații instituțiilor publice din București să vină la serviciu la ore diferite # Buletin de București
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, propune ca angajații instituțiilor publice din București să vină la serviciu la ore diferite, astfel încât să decongestioneze traficul dimineața. Stelian Bujduveanu a declarat că un proiect pilot va fi pus în practică încă din această săptămână în Primăria Capitalei (PMB) și în direcțiile și companiile subordonate. Și în […] The post Propunere pentru reducerea traficului: angajații instituțiilor publice din București să vină la serviciu la ore diferite appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | 19 unități de învățământ au fost avizate pentru Programul „Școală după școală” # Buletin de București
Programul „Școală după Școală” va fi implementat în 19 unități de învățământ din Sectorul 2, în anul școlar 2025‑2026. Anul trecut, au intrat în program doar 16 școli. Toate unitățile de învățământ care au dorit să participe au primit aviz și vor oferi elevilor activități educaționale, creative și de sprijin, după finalizarea orelor de curs. […] The post Sector 2 | 19 unități de învățământ au fost avizate pentru Programul „Școală după școală” appeared first on Buletin de București.
„Drumul prin Pădurea Băneasa este deja folosit de mașinile unor privilegiați din Greenfield”, acuză fostul ministru al Mediului # Buletin de București
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, susține că drumul realizat prin Pădurea Băneasa pentru ca locuitorii din cartierul Greenfield să iasă cu autoturismele este folosit deja, deși oficial este închis. Mircea Fechet cere ca bariera de la drumul forestier din Pădurea Băneasa să rămână coborâtă, pentru că ăsta e scopul ei: să blocheze traficul auto […] The post „Drumul prin Pădurea Băneasa este deja folosit de mașinile unor privilegiați din Greenfield”, acuză fostul ministru al Mediului appeared first on Buletin de București.
„Cârtițele M6” | ProInfrastructură: „Se muncește nonstop, în trei schimburi cu echipe de câte 30 de specialiști” # Buletin de București
„Se muncește non-stop, în trei schimburi cu echipe de câte 30 de specialiști” , potrivit unei postări pe Facebook a membrilor Asociației Pro Infrastructură care au mers pe Șantierul M6 . În prezent, una dintre cârtițe se află într-un proces de revizie, în timp ce a doua forează spre stația „Aeroport Băneasa”. Ritmul de lucru […] The post „Cârtițele M6” | ProInfrastructură: „Se muncește nonstop, în trei schimburi cu echipe de câte 30 de specialiști” appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Strategia antidrog a lui Hopincă, aprobată în unanimitate. Expert: „E plină de contradicții” # Buletin de București
Strategia antidrog a Sectorului 2, promisă de primarul Rareș Hopincă (PSD) încă din campania electorală, a fost aprobată vineri, 29 august, în unanimitate. Strategia are 46 de pagini și își propune să prevină consumul de droguri, să reducă riscurile asociate consumului și să ofere sprijin persoanelor dependente. Criminologul Vlad Zaha, specializat în politici publice în […] The post Sector 2 | Strategia antidrog a lui Hopincă, aprobată în unanimitate. Expert: „E plină de contradicții” appeared first on Buletin de București.
Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr, KINOdiseea, revine în această toamnă, între 3 şi 14 septembrie. Evenimentul are loc în Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din Parcul Naţional, din Bucureşti. La KINOdiseea Open Air – Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr, timp de 12 zile, vor fi proiecţii de film, ateliere interactive şi […] The post KINOdiseea revine în această toamnă, la Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” appeared first on Buletin de București.
Elevii din Capitală se întorc la cursuri săptămâna viitoare. Calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026 # Buletin de București
Elevii din Capitală se întorc la cursuri săptămâna viitoare. Anul școlar începe luni, 8 septembrie și va lua sfârșit pe 19 iunie 2026, potrivit structurii publicate de către Ministerul Educației. Mai exact, în ceea ce privește organizarea pe module, în Capitală și județul Ilfov cursurile se vor desfășura după cum urmează: Dintre acestea se remarcă […] The post Elevii din Capitală se întorc la cursuri săptămâna viitoare. Calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026 appeared first on Buletin de București.
Vremea se încălzește, în Capitală, în perioada 1‑ 4 septembrie, Meteorologii anunță că miercuri, 3 septembrie, că revine canicula. Luni, 1 septembrie, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade, iar cea […] The post METEO | Vreme caldă, la început de septembrie. Miercuri revine canicula appeared first on Buletin de București.
„Cimitirul Bellu – Muzeu în aer liber” este numele proiectului care a presupus inventarierea locurilor de veci și a personalităților înhumate aici. Reprezentanții proiectului au scot la lumină, capele, cavouri și morminte vechi, care după restaurare vor putea fi descoperite de vizitatori. În plus, a fost realizată o hartă digitală a cimitirului, care cuprinde informații […] The post Cimitirul Bellu a fost „digitalizat” și transformat în muzeu în aer liber appeared first on Buletin de București.
Record la BIAS 2025: 250.000 de persoane, la evenimentul încheiat mai devreme din cauza ploii # Buletin de București
Bucharest International Air Show – BIAS 2025 s-a încheiat brusc duminică, 31 august, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Acrobațiile aeriene, organizate pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, au început sâmbătă, 30 august, și au atras un număr record de spectatori. Finalul show-ului a venit prematur, înainte ca publicul să asiste la ultimele demonstrații […] The post Record la BIAS 2025: 250.000 de persoane, la evenimentul încheiat mai devreme din cauza ploii appeared first on Buletin de București.
Institutul Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pentru protestul rasist din 2 septembrie # Buletin de București
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pe care a acordat-o Asociației Noua Dreaptă și Partidului SOS pentru protestul rasist anunțat pentru marți, 2 septembrie. Două organizații extremiste se opun Strategiei de Incluziune a Migranților Asociația extremistă Noua Dreaptă și Partidul SOS, condus de Diaba Șoșoacă, au […] The post Institutul Elie Wiesel cere Primăriei București să revoce autorizația pentru protestul rasist din 2 septembrie appeared first on Buletin de București.
Bucharest International Air Show (BIAS) 2025 a fost închis mai devreme duminică, 31 august, din cauza vremii nefavorabile, au anunțat organizatorii evenimentului. Evenimentul, organizat pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, a debutat sâmbătă, 30 august, în fața a zeci de mii de spectatori. CITEȘTE ȘI: BIAS 2025 | Zeci de mii de oameni, […] The post BIAS 2025, închis din cauza condițiilor meteo appeared first on Buletin de București.
Cine se află în spatele companiilor care vor construi metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul | Club feroviar # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 a atribuit contractele pentru proiectarea și execuția celor două secțiuni ale Magistralei de metrou de la Gara de Nord la Gara Progresul. Magistrala. M4 va include 14 stații, valoarea celor două contracte fiind de peste 2 miliarde de euro, potrivit Economedia. Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold […] The post Cine se află în spatele companiilor care vor construi metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Protest rasist în centrul Bucureștiului, autorizat de Primăria Capitalei. PMB: Autorizarea vizează exclusiv cadrul legal care garantează dreptul la liberă exprimare și la întrunire # Buletin de București
Asociația extremistă Noua Dreaptă și Partidul SOS, condus de Diaba Șoșoacă, au anunțat un protest rasist, pentru marți, 2 septembrie, în fața Primăriei București. Oficial, cele două organizații se opun Strategiei de Incluziune a Migranților în Capitală. Anunțul protestului vorbește deschis de o manifestare împotriva „populațiilor non-europene, de rasă exclusiv non-albă”. Protestul a fost autorizat […] The post Protest rasist în centrul Bucureștiului, autorizat de Primăria Capitalei. PMB: Autorizarea vizează exclusiv cadrul legal care garantează dreptul la liberă exprimare și la întrunire appeared first on Buletin de București.
Esplanada, „terenul-fantomă” de la Unirii: între parc și Filarmonică lângă Cartierul Justiției # Buletin de București
Consilierii generali au aprobat vineri, 29 august, preluarea de către Primăria Capitalei a terenului de peste 45.000 metri pătrați din „Esplanada”, aflat lângă viitorul „Cartier al Justiției”. Suprafața de la Unirii urmează să treacă la primărie în baza unei Hotărâri de Guvern din 2019. Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat pentru Buletin de București că […] The post Esplanada, „terenul-fantomă” de la Unirii: între parc și Filarmonică lângă Cartierul Justiției appeared first on Buletin de București.
Alegeri la Primăria Capitalei | Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la egalitate într-un sondaj Avangarde # Buletin de București
Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate într-un sondaj Avangarde despre opțiunile bucureștenilor pentru funcția de primar al Capitalei. Câte 25% dintre respondenți i-au ales pe cei doi primari de sector. Cătălin Drulă (USR) este pe locul trei în barometrul publicat duminică, cu 20% dintre opțiuni și independenta Anca Alexandrescu cu 18%. […] The post Alegeri la Primăria Capitalei | Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la egalitate într-un sondaj Avangarde appeared first on Buletin de București.
Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Federația locuitorilor din cartierul Greenfield îi scrisese ministrei, să facă lobby pentru drumul prin pădure # Buletin de București
Ministra Mediului, Diana Buzoiaunu, a insistat asupra faptuluo că Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată, ca reacție la o scrisoare trimisă de Federația Greenfield, ce reprezintă locuitorii din cartier și care face lobby pentru deschiderea unui drum auto printre copaci. „De ani de zile se discută despre protejarea Pădurii Băneasa pentru a nu […] The post Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Federația locuitorilor din cartierul Greenfield îi scrisese ministrei, să facă lobby pentru drumul prin pădure appeared first on Buletin de București.
ASPA București continuă campania „STOP ABANDON!”. În plus, reprezentanții Asociației pentru Protecția Animalelor revin cu sfaturi pentru adopție și acomodarea animalelor în noile cămine. Prin această campanie, ASPA promovează adopția responsabilă a câinilor din adăposturi. Sfaturi pentru o adopție responsabilă. Continuă campania „STOP ABANDON!” 1. Oferă-i un spațiu unde să se retragă, dacă are nevoie. […] The post ASPA | Continuă campania „STOP ABANDON!”. Cum adoptăm responsabil appeared first on Buletin de București.
„L’Etape Bucharest by Tour de France” modifică 37 de linii STB. Alte patru vor fi suspendate # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea a 37 de linii STB, suspendarea temporară a altor patru linii și înființarea a patru linii navetă de autobuz. Măsura este luată pentru permite desfășurarea evenimentului sportiv „L’Etape Bucharest by Tour de France”, programat să aibă loc duminică, 31 august 2025, începând […] The post „L’Etape Bucharest by Tour de France” modifică 37 de linii STB. Alte patru vor fi suspendate appeared first on Buletin de București.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 primește cereri în format tipărit pentru tichete de energie în valoare de 50 lei/lună, anunță autoritățile. Tichetele de energie destinate sprijinirii consumatorilor vulnerabili și combaterii sărăciei energetice se acordă pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Programul național „Tichete de energie” Programul este inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului […] The post Sector 3 | Tichete de energie pentru consumatorii vulnerabili appeared first on Buletin de București.
Cafeneaua BdB | Dr. Alexandru Secară, cardiolog la Spitalul Colentina: „Provocarea e să gestionezi numărul mare de pacienți din afara orașului” # Buletin de București
Este la a treia generație de medici din familia sa, s-a născut la Tecuci și a ales, fără echivoc, să vină în București ca să studieze și să practice. Azi, la 35 de ani, doctorul Alexandru Secară este specialist în cardiologie intervențională la Spitalul Colentina, ramură a cardiologiei care se ocupă de tratamentul bolilor coronariene […] The post Cafeneaua BdB | Dr. Alexandru Secară, cardiolog la Spitalul Colentina: „Provocarea e să gestionezi numărul mare de pacienți din afara orașului” appeared first on Buletin de București.
